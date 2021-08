PROGRAM IGRZYSK - wtorek 3. sierpnia [STARTY POLAKÓW 3.08, Tokio 2020] Jakub Guder

PROGRAM IGRZYSK - wtorek 3. sierpnia [STARTY POLAKÓW 3.08, Tokio 2020]. To może być wielki dzień dla Polski w Tokio. O medal powalczy Anita Włodarczyk w rzucie młotem, walkę o brąz stoczy zapaśnik Tadeusz Michalik, a siatkarze zagrają z Francją o awans do półfinału olimpijskiego turnieju. Poniżej wszystkie starty Polaków we wtorek 3. sierpnia TOKIO 2020 - Igrzyska Olimpijskie [PROGRAM STARTÓW, godziny].