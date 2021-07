Progi zwalniające na ul. Świdnickiej - pomysł miasta na poprawę bezpieczeństwa. Jutro może zapaść decyzja

Pan Grzegorz mieszka w pobliżu pl. Kościuszki. Ul. Świdnicką porusza się zarówno jako pieszy, jak i kierowca. I w obu rolach irytuje innych kierowców. Wszystko dlatego, że jeździ przepisowo, czyli nie szybciej niż 30 km/h. Inni kierowcy trąbią, gwałtownie przyspieszają, by wyprzedzić lub podjeżdżają agresywnie do tyłu jego auta. A takie ograniczenie prędkości zostało na Świdnickiej wprowadzone w ubiegłym roku. Miasto ogłosiło, że “strefy 30 tempo plus” poprawią bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów i zachęcą do przemieszczania się inaczej niż samochodem. Jednak stare przyzwyczajenia kierowców oraz brak regularnych kontroli powodują, że większość kierowców nie przejmuje się nowym ograniczeniem prędkości. Także jako pieszy pan Grzegorz uprzykrza życie kierowcom - tym, którzy jadą Świdnicką naprawdę szybko, krzyczy i gestami pokazuje, że w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości. W reakcji czasem słyszy wyzwiska, czasem ktoś popuka się w głowę, inni śmieją się.