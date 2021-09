Prezes PGE Polska Grupa Energetyczna: "Turów będzie nadal pracować". Związkowcy zapowiadają protesty

"Kompleks Turów będzie nadal pracować" - zapewnia Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna. - "Za granicą czeską w promieniu kilkudziesięciu kilometrów działa pięć kopalni, w Niemczech cztery; a na naszą nałożono karę. Jak to się ma do solidaryzmu pomiędzy narodami, jak to ma się do wsparcia narodów, jak to się ma do wparcia Polski w transformacji, w ogóle do współpracy między krajami Unii Europejskiej?"