Prezes DZPS: Zapraszałem prezydenta Sutryka. Oto pisma

Zaczęło się od wspólnej konferencji Izabeli Bodnar i prezesa Dolnośląskiego Związku Piłki Siatkowej Wojciecha Rozdolskiego, którzy we wtorek ogłosili, że jeśli kandydatka Trzeciej Drogi wygra wybory prezydenckie we Wrocławiu, to wybuduje w mieście nową, siatkarską halę. Rozdolski zaznaczał przy tym, że przez trzy i pół roku nie był w stanie umówić się z prezydentem Jackiem Sutrykiem na spotkanie.

Ten za pośrednictwem Gazety Wrocławskiej odpowiedział następnego dnia:

- Nie rozumiem. W takim razie Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej jest jedynym związkiem, który ma problemy, żeby umówić się z prezydentem [Wrocławia]. Nikt nie ma problemu, żeby się ze mną spotkać. Dolnośląski Związek Piłki Siatkowej musi też pewne lekcje odrobić z przeszłości - klub gwardyjski... Myślę, że jest tam dużo rzeczy do wyjaśnienia. Myślę, że to jest wszystko przed nami. Jeśli prezes się zwróci, to taki dialog będzie, bo ze wszystkim sportowcami we Wrocławiu jest dialog - powiedział Sutryk.