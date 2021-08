Premier Mateusz Morawiecki na Dolnym Śląsku mówił o finansach samorządów

Premier z dumą ogłosił, że na koniec lipca br. budżet państwa zamyka się 35 miliardami nadwyżki. Dodał również, że nadwyżka ubiegłoroczna samorządów była na poziomie 5,7 miliarda złotych. Według niego, na koniec minionego półrocza 2021 roku nadwyżka ta wzrosła do 22 mld zł. To wg premiera zasługa tarcz finansowej i samorządowej, które przyniosły pozytywny efekt mimo wielkich obaw, które były rok temu.

- W zależności od tego, jak ona się ukształtuje na koniec roku, to załóżmy, że będzie plus 10 mld, dodamy do tego kolejne 8 miliardów, plus szczegółowe, korzystne dla samorządów rozwiązania, i ten bufor finansowy będzie bardzo dobrym buforem na rok 2022 – wyjaśniał. To pierwszy filar inwestycyjny, jaki zapowiada premier Morawiecki.