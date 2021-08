Premier: Autostrada A4 Wrocław - Tarnów będzie miała trzy pasy

Podczas konferencji z okazji otwarcia odcinka drogi S61, Via Baltica, przedstawione zostały założenia Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych 2030. Rząd zamierza na rozbudowę i dobudowanie brakujących odcinków autostrad i dróg ekspresowych przeznaczyć do 2033 roku 291 mld zł. Premier Morawiecki podkreślał, że jest to największy w historii Polski program dotyczący dróg, a sprawna sieć drogowa, jak przekonywał Morawiecki, jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego.

- Polska po pandemii będzie rozwijała się jeszcze szybciej, dlatego dobudujemy trzeci pas drogi między Wrocławiem a Tarnowem do autostrady A4 - zapowiedział Mateusz Morawiecki wymieniając szereg inwestycji, które zostaną zrealizowane. Ich łączna długość to 8 tys. kilometrów. Jak dodawał premier, pieniądze na realizację tego programu w 80 procentach to będą środki krajowe.

Autostrada A4 od Wrocławia do Tarnowa ma długość 400 km. Dolnoślązacy poruszający się tą drogą doskonale wiedzą, że dwa pasy autostrady to zdecydowanie za mało. Na dolnośląskim odcinku A4 niemal codziennie dochodzi do poważnych wypadków. Natężenie ruchu sprawia natomiast, że nawet bez groźnych zdarzeń powstają wielokilometrowe korki, a ”drogą szybkiego ruchu” ta trasa bardzo często jest tylko z nazwy.