Prawnik rodziny Bartosza z Lubina: Prokuratura przestała grać z nami do jednej bramki Nadia Szagdaj

Tak wyglądała policyjna interwencja w Lubinie fot. Youtube.com/kadr z filmu

Wygląda na to, że prokuratura przestała grać z nami do jednej bramki i teraz gra z policją. Jak dla mnie to polityczna decyzja – tak pełnomocnik rodziny zmarłego po policyjnej interwencji Bartosza S. podsumowuje opublikowany wczoraj raport, w którym prokuratura sugeruje że przyczyną śmierci mężczyzny mogło być zażycie dużej ilości narkotyków, a nie działania policjantów.