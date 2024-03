Prasówka 9.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 8.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 3:1. Jaga rozbiła Śląsk w pół godziny. Zobacz bramki!”?

Prasówka 9.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 3:1. Jaga rozbiła Śląsk w pół godziny. Zobacz bramki! W meczu na szczycie PKO Ekstraklasy Śląsk Wrocław przegrał z Jagiellonią w Białymstoku 1:3. Już po 31 minutach gospodarze prowadzili 3:0. Honorowego gola dla Śląska strzelił Piotr Samiec-Talar.

📢 Cichy protest w centrum Wrocławia. Kilkaset osób żegnało zmarłą 25-letnią Lizę, która została brutalnie zgwałcona w Warszawie 8 marca we wrocławskim Rynku kilkaset mieszkańców żegnało 25-letnią Lizawietę z Białorusi. Kobieta została brutalnie zgwałcona w centrum Warszawy i zmarła w szpitalu. Cichy protest miał oddać szacunek jej i innym ofiarom przemocy. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

Prasówka 9.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Jeszcze węższa jezdnia na moście Grunwaldzkim? Urzędnicy nie mówią "nie", ale najpierw przeanalizują warianty Na wniosek Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia miejscy urzędnicy mają przeprowadzić analizę ruchu i ocenić, czy chodników na moście Grunwaldzkim nie należy poszerzyć. Straciliby na tym kierowcy, ale zyskali piesi i rowerzyści. Co sądzicie o tym pomyśle? 📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [9.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Most Grunwaldzki we Wrocławiu ma 114 lat! Jak go budowano? Zobaczcie unikatowe zdjęcia! Budowa mostu Grunwaldzkiego rozpoczęła się w 1908, a zakończyła w w 1910 roku. Wiszący most kosztował ponad 2,8 mln marek. Kto go zaprojektował, kto wybudował? Jak wyglądały próby obciążeniowe Zobaczcie unikatowe zdjęcia z budowy mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu i poznajcie jego historię. 📢 Kolejny park handlowy powstanie na zachodzie Wrocławia. Kiedy i jakie będą w nim sklepy? Pod koniec 2023 roku informowaliśmy o inwestorze, który wybuduje przy ul. Średzkiej we wrocławskiej Leśnicy centrum handlowe. Teraz dowiadujemy się, że oprócz niego w tej części miasta planowana jest budowa jeszcze jednego, większego parku handlowego. O szczegółach przeczytajcie poniżej.

📢 Oto najlepsze cytaty z serialu "1670". Złotousty Jan Paweł Adamczewski i inni. Netflix ogłosił właśnie, że będzie drugi sezon! "1670" to prawdziwy hit Netflixa! Pierwszy sezon oglądały miliony i śmiały się do łez. Netflix ogłosił właśnie, że powstanie II sezon. Wróci więc złotousty i ambitny Jan Paweł Adamczewski, jego syn Jakub, który robi karierę w korporacji, szwagier Bogdan, który brał udział we wszystkich klęskach polskiej armii w ostatniej dekadzie. Teksty z satyry na współczesną i dawną Polskę znowu będą na ustach wszystkich! Oto najlepsze cytaty z serialu "1670", które bawią do łez!

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [9.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [9.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [9.03.2024] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [9.03.2024] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [9.03.2024] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA. 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [9.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 08.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Dzień Kobiet. Świętujemy z uśmiechem na ustach. Zobaczcie najlepsze MEMY na 8 marca 8 marca, jak co roku, obchodzimy Dzień Kobiet. Skąd wzięło się to święto i jakie zwyczaje się z nim wiążą? Przeczytajcie poniżej. Zobaczcie tez najlepsze memy z tej okazji, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Robert Grzechnik chce odkorkować Wrocław. Kandydat Konfederacji proponuje likwidację buspasów i rozbudowę Grabiszyńskiej Radny Robert Grzechnik, który ubiega się o fotel prezydenta Wrocławia już prowadzi kampanię wyborczą. Swój program i pomysły na miasto kieruje głównie do kierowców. Kandydat Konfederacji proponuje odkorkowanie Wrocławia, m.in. przez likwidację buspasów jak na ulicy Grabiszyńskiej. Ale pomysłów na komunikację jest więcej. Przeczytajcie poniżej. 📢 Protest rolników pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu. Straty na ponad 100 tysięcy złotych Dolnośląscy rolnicy oblali urząd wojewódzki czerwoną farbą, obrzucili go jajami, a przed samym wejściem do budynku podpalili opony. To w ramach protestu, który odbył się 15 lutego 2024 roku. Teraz urząd wystawia rachunek na ponad 100 tysięcy złotych i składa zgłoszenie do służb.

📢 Korek na autostradzie A4. Pomiędzy Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami zderzyły się dwie ciężarówki Spore utrudnienia na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Na jezdni w kierunku węzła Pietrzykowice zderzyły się dwie ciężarówki. Kierowcy stoją w ogromnym korku. Zator ma ponad 10 km i cały czas rośnie. 📢 W tych 18 zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Mamy listę! Można tu negocjować wyższe stawki Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę! 📢 Klaudia El Dursi, piękna prowadząca Hotel Paradise rozgrzewa media społecznościowe swoimi zdjęciami Klaudia El Dursi to jedno z najgorętszych nazwisk w polskich mediach społecznościowych. Prowadząca "Hotel Paradise" rozgrzewa Instagrama swoimi zdjęciami. Zobaczcie!

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [9.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich.

📢 Wypadek rowerzysty w centrum Wrocławia. Mężczyzna wjechał w tramwaj. Na miejscu pracują służby Chwila nieuwagi mogła zakończyć się tragicznie! 30-letni mężczyzna, który jechał na rowerze ulicą Powstańców Śląskich we Wrocławiu, wjechał w bok tramwaju. Na miejscu są służby medyczne. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, ale dziś mieszka tam garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku. 📢 Ruiny hitlerowskiej radiostacji na Dolnym Śląsku. Walki miały tu trwać jeszcze długo po zakończeniu II wojny światowej Na terenie dolnośląskiej gminy Męcinka znajduje się pięknie położona wieś - Stanisławów. Nad miejscowością góruje wzgórze Chełmiec na szczycie którego stoją ruiny dawnej, niemieckiej radiostacji z okresu II wojny światowej. Lokalne legendy głoszą, że walki trwały tu jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej. Dziś to zachwycający punkt widokowy z którego widzimy zarówno Pogórze Kaczawskie, jak i równiną część naszego województwa.

📢 Protest niemieckich kolejarzy. Strajkują także pracownicy naziemni linii Lufthansa. Co to oznacza dla podróżnych z Wrocławia? Paraliż na lotniskach i kolei w Niemczech. Pracownicy Lufthansy kontynuują strajk ostrzegawczy. Podróżni, którzy chcieli uniknąć kłopotów i wybrali kolej, również muszą uzbroić się w cierpliwość. Strajkuje także niemiecka kolej - Deutsche Bahn.

📢 Tak śmiejemy się z naszych samochodów. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 9.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Znane wrocławianki. Wielkie umysły, wspaniałe osobowości, nieprzeciętne charaktery [ZDJĘCIA] 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. W historii Wrocławia nie brakowało wielu wybitnych pań, odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach życia. Nauka, aktorstwo, opieka, sport, architektura, literatura i sztuka - każda z kobiet związanych z Wrocławiem wpłynęła na dzieje nie tylko naszego miasta. Przypominamy o kim jest mowa. Żeby przejść do galerii - kliknij w zdjęcie powyżej.

📢 Skwer na wrocławskim Przedmieściu Oławskim zmieni się nie do poznania! Będzie tam zielono i... niebiesko Wrocławskie parki i skwery przechodzą w ostatnich latach zieloną rewolucję. Mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego zaproponowali ciekawy projekt na plac przy ul. Dąbrowskiego. Mają tam dominować kolory zielony i niebieski. Zobacz jak będzie wyglądać na wizualizacjach. 📢 Wzgórze Partyzantów moment przed otwarciem. Niedługo wszyscy będą mogli wejść na Bastion Sakwowy Zbliża się termin oddania do użytku widowiskowej inwestycji we Wrocławiu. Mowa oczywiście o wyremontowanym Bastionie Sakwowym na Wzgórzu Partyzantów, gdzie trwają prace wykończeniowe. Wiemy, kiedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć odnowiony zabytek na własne oczy. 📢 Żony i partnerki żużlowców – to one są największym wsparciem gwiazd czarnego sportu (ZDJĘCIA) Mówi się, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. Żużlowcy w każdym meczu ryzykują swoim zdrowiem. Wielu z nich podkreśla, że spokój i równowaga psychiczna, których potrzebują poza torem, znajdują dzięki swoim najbliższym. W Dniu Kobiet zobaczcie drugie połówki i największe wsparcie żużlowych gwiazd.

📢 Piękne życzenia na Dzień Kobiet 2024. Oryginalne wierszyki i rymowanki. Gotowe do skopiowania i wysłania 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. Czas na życzenia dla pań! Tutaj znajdziecie fajne, oryginalne i nowe życzenia na Dzień Kobiet. Złóż je znajomym paniom w dniu ich święta. Życzenia mogą być krótkie albo długie, śmieszne i zabawne, albo poważne i oryginalne. Tak naprawdę liczy się pamięć. Z okazji Dnia Kobiet możemy złożyć życzenia osobiście, jednak jeżeli nie będzie to możliwe, zawsze możemy wysłać kartkę z życzeniami, SMS lub e-mail. Poniżej przykładowe życzenia i wierszyki na Dzień Kobiet. 📢 Działki na sprzedaż we Wrocławiu. To najdroższe grunty oferowane przez ratusz. Tu powstaną nowe osiedla i centra handlowe Budowane we Wrocławiu osiedla, sklepy i biurowce nikogo już nie dziwią. Miasto się rozrasta. Taka ekspansja będzie trwała latami, bo w mieście jest jeszcze dużo pustych, niezabudowanych działek. Na kupno wielu z nich nie może sobie pozwolić zwykły śmiertelnik. Cena liczona jest w milionach złotych. Które są najdroższe? Co zostanie na nich zbudowane? Domy, nowe centrum handlowe, galeria sztuki, przychodnia, a może szkoła? Zobacz w galerii TOP 10 najdroższych działek, wystawionych przez miasto na sprzedaż.

📢 Wypadek na Podwalu. Kierowca samochodu dostawczego wjechał w inne auta, nie wyhamował na czas Kierowca samochodu dostawczego wjechał w taksówkę i samochód osobowy na Podwalu we Wrocławiu. Mężczyzna nie zdążył wyhamować na czas i spowodował wypadek. Dwie kobiety zostały zabrane przez ratowników medycznych do szpitala. 📢 Niezwykłe znaleziska w dawnym kurorcie pod Wrocławiem. Las skrywa tajemnice sprzed 100 lat. Byli tu naziści Pudełko po cukierkach Haribo, korek od Maggi czy tablica informacyjna NSDAP, zostały znalezione w lesie otaczającym dawny kurort pod Wrocławiem. Od maja 2023 roku Wrocławska Grupa Poszukiwawcza prowadzi badanie terenu wokół dawnych sanatoriów w Obornikach Śląskich. Znaleziska są bardzo różne lecz każde nich, równie intrygujące. Tych rzeczy używali wczasowicze, potem wkroczyli tu żołnierze. Zobacz co udało się znaleźć.

📢 Wypadek dwóch samochodów na Rondzie Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu. Uszkodzona sygnalizacja świetlna W piątek 8 marca w godzinach porannych, na Rondzie Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu doszło do groźnie wyglądającego wypadku dwóch samochodów osobowych. Auta wypadły z jezdni na chodnik przy przejściu dla pieszych. Na tym dużym skrzyżowaniu uszkodzona została sygnalizacja świetlna. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Pływalnia widmo we Wrocławiu. Pod starym basenem przy ul. Ślężnej znaleziono ludzkie szczątki. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Ten basen straszył przez lata. Powstał po wojnie, w miejscu cmentarzy: reformowanego i św. Marii Magdaleny. Obiekt przestał istnieć prawie 15 lat temu. Jak się okazało, skrywał tajemnice. Pod koniec 2015 roku w miejscu dawnego basenu przy ulicy Ślężnej odnaleziono szczątki kilkuset osób. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała, nieistniejąca już pływalnia "pod chmurką". 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 08.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 PKP zamontuje szlaban na przejeździe kolejowym przy ul. Ołtaszyńskiej. Będzie bezpieczniej, ale czy nie za wolno? Rada Osiedla Krzyki-Partynice pochwaliła się na Facebooku, że doprowadziła montażu przez PKP rogatek na przejeździe kolejowym przy ul. Ołtaszyńskiej. "To inwestycja, o którą zabiegaliśmy po wznowieniu ruchu pasażerskiego na linii kolejowej 285. Rogatki są w tym miejscu bardzo potrzebne" - informują osiedlowi radni.

📢 Z Wrocławia nad Bałtyk i do Niemiec. Kończą budować ważną ekspresówkę! Tak wygląda z drona Ten fragment drogi ekspresowej S3 będzie kluczowy przy dojeździe z Wrocławia i całego Dolnego Śląska nad zachodnią część bałtyckiego wybrzeża. Dziwnów, Międzywodzie, Międzyzdroje i wreszcie Świnoujście. Dojazd do tych miejscowości powinien być jeszcze szybszy już w najbliższe wakacje. Zobaczcie jak przebiegają prace przy budowie ponad 30 kilometrów nowej trasy w województwie zachodniopomorskim. Oto najnowsze zdjęcia z drona.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 8.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 8.03. Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 8.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 8.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Masz te cyfry w dacie urodzenia? Sprawdź, co to oznacza! Każdy z nas ma bowiem liczbę przewodnią! Według numerologów nic nie dzieje się przez przypadek, a wielki wpływ na nasze życie mają liczby. Każdy ma liczbę przewodnią, zawartą w dacie urodzenia i to z nią powiązane są liczby, które mogą okazać się dla nas szczęśliwe.

📢 Praca w KGHM czeka. Do obsadzenia prawie 40 wakatów. Od pracy biurowej, po górnika na przodku. Dobre zarobki i benefity Praca w KGHM to marzenie wielu. Miedziowy gigant nieprzerwanie prowadzi rekrutację. Obecnie czeka blisko 40 wakatów w kilku lokalizacjach Dolnego Śląska, m.in. w Lubinie, Legnicy, Głogowie, czy Polkowicach. Kliknij w zdjęcie i zobacz najnowsze oferty pracy w KGHM.

📢 TOP 25 najbogatszych Polaków w rankingu Forbesa 2024. Ich majątek przyprawia o zawrót głowy! W setce najbogatszych wielu Ślązaków Co roku magazyn Forbes publikuje ranking 100 najbogatszych ludzi w Polsce. Lista ta zawiera nazwiska osób, które dysponują ogromnymi majątkami, wycenianymi na setki milionów, a nawet miliardy złotych. Kto zajmuje miejsca w TOP25 w 2024 roku najbogatszych i jakie są wartości ich majątków? Te liczby mogą przyprawić o zawroty głowy.

📢 Kandydaci do Rady Miejskiej we Wrocławiu. Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała listy komitetów w wyborach samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza oblikowała listy kandydatów do rad gmin, powiatów i sejmików, także na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu. Wiemy już kto powalczy o mandaty w wyborach 7 kwietnia. 📢 Nielegalne wysypisko w centrum Wrocławia. Nad rzeką Ślęzą składowano odpady komunalne. Do akcji wkroczył prokurator We Wrocławiu służby ujawniły nielegalne wysypisko śmieci. Znajdowało się na terenie przy ulicy Szczecińskiej nad rzeką Ślęzą. Odpady komunalne i gruz były tam składowane bez jakichkolwiek pozwoleń. 📢 Tą linią kolejową pod Wrocławiem znów pojadą pociągi! Właśnie trwa układanie nowych torów Trwa układanie nowych torów na linii kolejowej, która niszczała przez ostatnich blisko 30 lat! Wcześniej pociągi kursowały tam od wieku! Mowa o linii kolejowej Kobierzyce - Piława Górna, łączącej aglomerację wrocławską z przedgórzem sudeckim. Po drodze mija ona kilka sporych miejscowości, dla których dostęp do kolei mógłby być rozwojowym bodźcem. Mowa o Jordanowie, Łagiewnikach czy Niemczy. Kiedy pojawi się tam znów pociąg?

📢 Wyjątkowy Wrocław na przełomie wieków. Mnóstwo rzadkich fotografii ze stolicy Dolnego Śląska To był wyjątkowy czas we Wrocławiu. Miasto i jego mieszkańcy dopiero otrząsnęło się po powodzi tysiąclecia. Wciąż trwały prace przy odbudowie, ale jednocześnie także wyburzaniu kamienic, na których remont nie było pieniędzy w miejskiej kasie. Miasto myślami było już przy roku 2000 i organizacji obchodów milenium Wrocławia. Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia z końca burzliwych lat 90 i samego początku nowego wieku. Powstawały do wydania papierowego i do tej pory nie były publikowane w internecie, część z nich nie trafiło także na łamy tradycyjnej gazety. Zobaczcie te unikatowe kadry naszych fotoreporterów.

📢 Nokaut w półfinale Orlen Basket Ligi. BC Polkowice zagra o złoto, Ślęza o brąz (ZDJĘCIA) KGHM BC Polkowice w drugim półfinale Orlen Basket Ligi Kobiet rozgromił Ślęzę Wrocław 98:77. „Pomarańczowe” o złoty medal mistrzostw Polski zmierzą się z PolskąStrefąInwestycji Eneą AJP Gorzów Wielkopolski. Wrocławiankom przypadnie walczyć o brąz z VBW Arką Gdynia.

📢 Egzamin ósmoklasisty we Wrocławiu. W tych szkołach piszą go najlepiej, niemal na 100 procent! Ten egzamin jest obowiązkowy i musi do niego podejść każdy uczeń. Mowa o egzaminie ósmoklasisty, który w tym roku szkolnym zaplanowano w dniach od 14 do 16 maja. Najważniejszy test dla ucznia szkoły podstawowej, który - można powiedzieć - podsumowuje jego całą pracę na tym etapie nauczania, a wynik ma ogromny wpływ na późniejszy wybór szkoły średniej. Uczniowie których wrocławskich szkół radzą sobie najlepiej z tym zadaniem? Spójrzmy na wyniki za poprzedni rok, zaprezentowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 📢 Weekend we Wrocławiu. Koncerty, śpiewy, tańce i... bezpłatne badania! Najciekawsze wydarzenia na 8-10 marca Koncert wrocławskiego artysty, karaoke przy pysznym gastro, wymarzone mieszkanie czy prezentacja motocykli - te oraz wiele innych wydarzeń czeka na Was w weekend (8-10 marca) we Wrocławiu. Część z nich jest organizowana w Dniu Kobiet, który świętujemy w piątek (8 marca). Zobacz, co się wydarzy w stolicy województwa w najbliższy weekend!

📢 Okazja! Wielka licytacja mebli w Domarze. Te piękne sofy, fotele i ławy kupisz we Wrocławiu za pół ceny W piątek (8 marca) w Galerii Wnętrz Domar przy ulicy Braniborskiej 14 będzie można kupić, w bardzo atrakcyjnych cenach, m.in. sofy, narożniki, ławy, fotele czy podnóżki. Odbędzie się tam bardzo rzadka licytacja komornicza nowych, nieużywanych mebli. Zostaną wystawione za połowę wartości. Zobacz na zdjęciach, co będzie można kupić. Poniżej przeczytasz, jak wziąć udział w licytacji.

📢 Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z Jagiellonią W piątek o godz. 20:30 będziemy świadkami meczu na szczycie PKO Ekstraklasy. Druga w tabeli Jagiellonia Białystok podejmie lidera - Śląsk Wrocław. W jakim składzie na ten mecz wyjdą goście z Wrocławia? Zmiany w stosunku do meczu z Widzewem są właściwie przesądzone.

📢 100 lat temu we Wrocławiu. Unikatowe fotografie stolicy Dolnego Śląska z początku XX wieku. Zobacz! Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska nie przez przypadek. To trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i piąte jeśli chodzi o wielkość. Jest też jednym z najstarszych polskich miast pod względem lokacji na prawach miejskich. Od wieków tętnił życiem i zachwycał architekturą. Zobaczcie 15 zdjęć Wrocławia z samego początku ubiegłego wieku! 📢 Akcja saperów w centrum Wrocławia. Przy mostach Pomorskich znaleziono dwa pociski artyleryjskie! Około godz. 14 w środę (7 marca) na dnie Odry, niedaleko elektrowni wodnej i zabytkowych mostów Pomorskich, znaleziono dwa niewybuchy. Musiała interweniować brygada saperów. 📢 Źle zaparkowany samochód zablokował przejazd dla autobusu. MPK wprowadza objazdy Nieprawidłowo zaparkowany samochód zatrzymał przejazd autobusów MPK na ul. Zielińskiego we Wrocławiu. Kierowca miejskiego przewoźnika nie potrafił sobie poradzić z problemem i na miejsce wezwał służby.

📢 Koszmar w Przemkowie na Dolnym Śląsku. Rodzice katowali swoich synów. 11-tygodniowy chłopiec w ciężkim stanie trafił do szpitala Skatowany 11-tygodniowy chłopiec w stanie ciężkim trafił do szpitala. Jego starszy 2-letni brat miał być bity pięściami i kopany. Rodzice chłopców zostali aresztowani.

📢 "Uwaga, wykolejenie!". Na szczęście, tylko w specjalnym symulatorze MPK. Oto Lander - urządzenie treningowe dla motorniczych Na wyposażeniu MPK Wrocław znajduje się wyjątkowe urządzenie treningowe. Lander, bo tak nazywa się firma je produkujące, jest urządzeniem treningowym do symulowania jazdy tramwajem. Zajmuje całe pomieszczenie, ma mnóstwo funkcji i jest najlepszym sprawdzianem dla motorniczych przed wyruszeniem w trasę. Okazuje się, że jazda kilkudziesięciotonowym pojazdem jest trudniejsza, niż wydaje się większości pasażerom. 📢 Termy i gorące źródła na Dolnym Śląsku. Tu się rozgrzejesz, zanim przyjdzie lato Do lata jeszcze daleko. Jeśli tęsknicie za słońcem, wodą i wysokimi temperaturami, wybierzcie się do gorących źródeł, których na Dolnym Śląsku nie brakuje. Zobaczcie, gdzie są, jakie właściwości mają i ile kosztują bilety wstępu, przechodząc do galerii. Pod każdym zdjęciem znajdziesz także mapę.

📢 Tych miejsc we Wrocławiu już nie ma! Zobaczcie zdjęcia z archiwum Wrocław się zmienia. Z mapy miasta znikają budynki, by w ich miejsce powstały nowe. Place, które kiedyś świeciły pustkami, są dziś zajęte przez biurowce, a straszące zrujnowane budowle zastąpiły osiedla apartamentowców. Wybraliśmy archiwalne zdjęcia, na których zobaczycie miasto, którego już nie ma i miejsca, które zniknęły z mapy Wrocławia. Pamiętacie je jeszcze? 📢 Gmina Wrocław pozbywa się mieszkań w centrum miasta. Jest tanio, ale są do remontu! Tak wyglądają nieruchomości na sprzedaż Kilkanaście nieruchomości z centrum Wrocławia niedługo trafi pod młotek. To mieszkania należące do Gminy Wrocław, które znajdują się na placu Grunwaldzkim i Starym Mieście. Stan niektórych z nich pozostaje wiele do życzenia, za to ceny... Sprawdźcie sami!

📢 We Wrocławiu znajduje się pierwsza stacja kolejowa w Polsce! To niszczejący od lat dworzec Górnośląski Tuż obok dworca Wrocław Główny, który od czasu remontu jest jedną z wizytówek miasta, znajdziecie jego zupełne przeciwieństwo. Opuszczony dworzec Górnośląski, który jest pierwszą stacją kolejową w Polsce, od lat popada w ruinę - niegdyś piękna elewacja jest w tragicznym stanie, a w ukrytych zakamarkach jest pełno śmieci po bezdomnych. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach.

📢 Spór o płot na Borku we Wrocławiu jak u Karguli i Pawlaków! Nie można wywieźć śmieci, a mieszkańcy płacą Wspólnoty mieszkaniowe Gajowicka i Hallera od kilku miesięcy toczą sąsiedzki spór o odbiór śmieci. Początkowo gromadziły odpady w jednym miejscu, na terenie wspólnoty Hallera. Wymusiło to przeciąganie pojemników na śmieci po chodniku, co z biegiem czasu przestało podobać się okolicznym mieszkańcom. Bezskutecznie próbowano rozwiązać problem, a sytuację zaognił postawiony płot. Teraz odpady nie są odbierane i mieszkańcy boją się, że tak już pozostanie. 📢 Nowa inwestycja mieszkaniowa w centrum Wrocławia. Zobacz, jak będą wyglądać Ogrody Staromiejskie Rusza budowa nowej inwestycji w centrum Wrocławia. Apartamenty Ogrody Staromiejskie to pierwszy z dwóch etapów dużego projektu. Zobacz, jak będą wyglądać. 📢 Setki nowych miejsc pracy pod Wrocławiem. Powstanie kolejna hala magazynowo-produkcyjna. Szukasz pracy? Międzynarodowy deweloper GLP, specjalizujący się w budowie hal logistyczno-produkcyjnych na wynajem, rozbuduje swoją olbrzymią inwestycję. Chodzi o Wrocław V Logistics Centre w Magnicach. To oznacza setki nowych miejsc pracy.

📢 Oto miejsca znane z filmu "Poszukiwany, poszukiwana". Sławomir Szeliga z Inowrocławia na tropie Sławomir Szeliga z Inowrocławia wybrał się z rodziną w kolejną filmową podróż. Tym razem poszukiwał kadrów znanych z kultowego filmu Stanisława Barei "Poszukiwany, poszukiwana". Zobaczcie, jak wyglądają dziś miejsca, które doskonale pamiętamy z komedii z Wojciechem Pokorą w roli głównej.

📢 Wypadek we Wrocławiu na ul. Legnickiej. Z mercedesa aż urwało się koło. Ruch tramwajów wstrzymany! Do koszmarnego wypadku we Wrocławiu doszło na ulicy Legnickiej. Kierowca osobowego mercedesa stracił panowanie nad autem, uderzył w słup podtrzymujący tramwajową trakcję i wylądował na torowisku. 📢 Bogusław Leśnodorski drwi z Davida Baldy, dyrektora sportowego Śląska Wrocław Były prezes Legii Warszawa Bogusław Leśniodorski udzielił wywiadowi Tomaszowi Ćwiąkale. Poruszył wiele różnych kwestii, ciekawych nie tylko z perspektywy fanów Legii. Pojawiły się wątki dotyczące Śląska Wrocław, a zwłaszcza dyrektora sportowego WKS-u Davida Baldy. – Nie do wiary! 3-4 miesiące pograli w piłkę, nie są jeszcze nawet blisko tego, żeby zająć miejsce na podium na koniec tego sezonu, a gość takie rzeczy wygaduje – mówi o wypowiedziach Baldy Leśnodorski.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki. 📢 Dodatkowy tor tramwajowy na Ołbinie we Wrocławiu. Akcja Miasto złożyła wniosek i chce rozpoczęcia prac na ul. Wyszyńskiego Aktywiści z Akcji Miasto złożyli do urzędu miasta wniosek o stworzenie we Wrocławiu nowej linii tramwajowej. Siatka torów miałaby się zagęścić na Ołbinie, dzięki dołożeniu ich na ulicy Wyszyńskiego.

📢 Czarno-biały Wrocław. Stolica Dolnego Śląska na dwudziestu pięknych zdjęciach sprzed kilku dekad Czarno-białe zdjęcia dziś z reguły wykorzystywane są przy fotografii artystycznej. Ale jeszcze w latach 90. nasi fotoreporterzy właśnie w ten sposób wywoływali sporą część swoich dzieł. Zobaczcie jak w tych dwóch kolorach (i ich odcieniach) wyglądał Wrocław. Coraz mniej z nas pamięta takie miasto. Kliknij w pierwszą fotografię i przejdź do galerii. Pod każdym ze zdjęć krótki opis. 📢 Konserwator może nakazać odbudowę zabytkowej willi we Wrocławiu. Została zrównana z ziemią! Wyburzona bez odpowiednich zezwoleń zabytkowa willa przy al. Kasprowicza, może doczekać się odbudowy. Taki wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków złożył przewodniczący rady miejskiej Wrocławia, Sergiusz Kmiecik. To kolejne pismo od miejskich urzędników w tej sprawie. 📢 "Złodziejska dziupla" tuż pod Wrocławiem. Nikt nie spodziewał się, że w tym warsztacie jest tyle kradzionych części! Tak wyglądał w środku Międzynarodowe śledztwo w sprawie kradzieży samochodów marek: BMW, Audi i Mercedes doprowadziło śledczych prosto do warsztatu samochodowego, którego właścicielem jest mieszkaniec podwrocławskich Siechnic. To właśnie tu policja odnalazła silniki, poduszki powietrzne, zderzaki i elementy karoserii, które pochodziły z kradzionych samochodów. Części było tak wiele, że warsztat został nazwany "złodziejską dziuplą". Zobaczcie, jak wyglądała od środka!

📢 Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku w roku 2023. Zachwycające Sokołowsko z prestiżowym wyróżnieniem Sokołowsko to najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Sokołowsko położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów. Turystów zachwyca nietuzinkową architekturą, pięknymi widokami i niezwykle ciepłymi mieszkańcami, którzy uśmiechem obdarzają gości. Kliknij w zdjęcie i poznaj uroki Sokołowska, z kolei poniżej garść historii tej niezwykłej miejscowości.

📢 Wrocławska lista hańby, czyli budynki w mieście, które pilnie potrzebują remontu. Niektóre to zapomniane perełki Te budynki we Wrocławiu dawniej zachwycały, dziś nie są już tak wyrazistą wizytówką miasta. Wielu z nich przydałby się remont. Czy właściciele o nich zapomnieli? Sprawdź o jakie budowle chodzi w galerii zdjęć. 📢 Tragiczna śmierć w centrum Wrocławia. Z dachu Renomy spadł człowiek. Policja ustala przyczynę W poniedziałek (4 marca) wieczorem doszło do tragicznego zdarzenia pod galerią handlową Renoma we Wrocławiu. Z dachu budynku spadł człowiek. Policja ustala przyczynę wypadku.

📢 Ikea meble z drugiej ręki. Tanio! Te szafy, stoły, komody, fotele są do kupienia na Dolnym Śląsku. Nie kosztują więcej niż 100 zł Szafy, komody, stoły, sofy i krzesła - wszystkie z sklepów Ikea. Choć używane, to w dobrym stanie i za przysłowiowe "grosze". Mieszkańcy Wrocławia i Dolnego Śląska pozbywają się mebli, które nie są im już potrzebne, bo np. przestały pasować do wyremontowanych wnętrz. Te meble Ikea nie kosztują więcej niż 100 złotych. Niektóre są do wzięcia za darmo. Zobaczcie! 📢 Nowoczesne pociągi pojawią się na stacji Wrocław Główny. PKP Intercity kupiło 300 takich wagonów Spółka PKP Intercity wybrała firmę, która wykona minimum 300 nowoczesnych wagonów za ponad 4 miliardy złotych. Z rozpiski tras wynika, że futurystycznie wyglądające pociągi będą kursowały także przez Wrocław. To największy przetarg w historii przewoźnika, pod względem liczby pojazdów.

📢 Dolnośląskie jeziora nie tylko na upały. Krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie warto jechać? Odkrywaj z nami bogactwo jezior naszego regionu! Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy!

📢 Te budynki we Wrocławiu zrównano z ziemią lub wysadzono w powietrze. A były przepiękne! Za sprawą jednej decyzji w 1945 roku Wrocław niemal w całości legł w gruzach. Sowieci, organizując ofensywę na Berlin w trakcie II wojny światowej, zaatakowali także Wrocław. Z miasta utworzono twierdzę (Festung Breslau), przez co zginęło nawet 90 tys. cywilów, a setki pięknych budynków nigdy nie odzyskało swojego blasku. Poniżej przypominamy niektóre z nich.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 120-letnia zabytkowa willa na wrocławskich Karłowicach zrównana z ziemią. Co mówi rodzina byłego właściciela? Przy al. Kasprowicza we Wrocławiu w sobotę (2 marca) w ciągu kilku godzin została niemal zrównana z ziemią 120-letnia willa wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wieczorem wydał oświadczenie w tej sprawie. Redakcji "Gazety Wrocławskiej" udało się porozmawiać z rodziną poprzedniego właściciela budynku. Przeczytajcie poniżej.

📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek.

📢 Poważny wypadek pod Leroy Merlin na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Motocyklista był reanimowany Do wypadku doszło w piątek (1 marca) o godz. 18.30 na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. 📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia!

📢 Rojst Millenium ma dziś swoją premierę, a zdjęcia do serialu Netflixa kręcono na Dolnym Śląsku 28 lutego swoją premierę ma najnowszy sezon serialu Rojst. Produkcja Netflixa zabiera nas w podróż począwszy od lat 80., przez 90. do nowego tysiąclecia. Rojst Millenium - bo taki tytuł nosi trzeci sezon - realizowany w dużej mierze był na Dolnym Śląsku - w Legnicy, Wałbrzychu, czy Świdnicy. 📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia.

📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa! Prace na Dolnym Śląsku dobiegają końca. Kiedy otwarcie? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

