Prasówka 8.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik”?

Prasówka 8.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego.

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka.

📢 Takie są stawki gwiazd estrady za występy na weselu. Prywatne koncerty sporo kosztują! Planowanie wesela to czas pełen emocji i wyzwań. Jednym z elementów, który może uczynić tę uroczystość jeszcze bardziej niezapomnianą, jest wynajęcie gwiazdy estrady, piosenkarza lub zespołu muzycznego na prywatny występ. W Polsce coraz popularniejsze staje się organizowanie prywatnych koncertów na weselach, które dodają wyjątkowego blasku temu wyjątkowemu dniu. Ale ile tak naprawdę kosztuje taki luksus?

Prasówka 8.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Michalina Sosna, czyli Kama z "M jak miłość". Tak mieszka i żyje na co dzień - aktorka jest oddana macierzyństwu! Michalina Sosna wiosną 2023 roku szturmem podbiła serial "M jak miłość". Nowa gwiazda hitu Telewizji Polskiej zyskuje coraz szersze grono fanów w internecie. Na Instagramie śledzi ją już blisko 100 tys. osób. Jaka jest prywatnie? Okazuje się, że jest mamą i prowadzi bardzo aktywny tryb życia.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście. 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów. 📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule.

📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Wstęp jest darmowy!

📢 MEMY po meczu Polska - Ukraina. Kontuzja Milika, Lewandowski zaczął na ławce, a Probierz stworzył maszynę! Reprezentacja Polski wygrała w towarzyskim meczu z Ukrainą 3:1. Mecz na PGE Narodowym w Warszawie mógł cieszyć oko kibiców. Choć w spotkaniu trzech naszych zawodników odniosło kontuzję, nastroje dopisały, bo po wygranej internauci stworzyli całą masę zabawnych MEMÓW. Michał Probierz już teraz może robić selfie z pucharem. Zobaczcie! 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Pieniądze na drogi, opłaty za wywóz śmieci, nowe kasyna i bilet aglomeracyjny. Co się zmieni we Wrocławiu? Przedłużenie składania wniosków zwolnienia od podatku od nieruchomości dla domów z fotowoltaiką, lokalizacje nowych kasyn, wniosek o zwolnienie z opłat lub zniżka za wywóz śmieci dla osób starszych i niepełnosprawnych czy określenie priorytetu w sprawie wspólnego biletu aglomeracyjnego. Oto najważniejsze projekty uchwalone na sesji rada miasta, która odbyła się w czwartek, 6 czerwca. Nad czym pracowali radni i co się zmieni we Wrocławiu? Przeczytaj poniżej.

📢 Oto piękna żona Łukasza Skorupskiego! To włoska piękność! ZOBACZ ZDJĘCIA. Modelka nie stroni od odważnych sesji 7.06.2024 Łukasz Skorupski od lat jest bramkarzem reprezentacji Polski. 31-latek może liczyć na wsparcie wielu kibiców, a także bliskich, w tym ukochanej Matilde Rossi, która w przeszłości była modelką. Zobacz ZDJĘCIA ŻONY Łukasza Skorupskiego.

📢 Sezonowa praca we Wrocławiu na wakacje. Oto najnowsze oferty. Ile i gdzie można zarobić? Już niedługo wakacje. Dla niektórych to czas wypoczynku, a dla innych - czas pracy. Z myślą o uczniach i studentach, chcących dorobić sobie we Wrocławiu, sprawdziliśmy, gdzie i ile można zarobić podczas pracy sezonowej. Sprawdź najnowsze oferty i przykładowe zarobki na poszczególnych stanowiskach, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Nasz seks powszedni. Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie! 7 czerwca przypada Międzynarodowy Dzień Seksu. Święto, które weszło do kalendarza świąt nietypowych, mimo, że nikt oficjalnie go nie ogłosił. Ale to przeszkadza nam przecież o seksie porozmawiać. Jak kochają się Polacy? Na to pytanie najlepiej odpowiadają MEMY. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Pamiętacie latarnię w balkonie? Teraz wyrasta ze ściany! Budowlany absurd we Wrocławiu czy praktyczne rozwiązanie? W połowie 2023 roku pokazaliśmy jeden z największych budowlanych absurdów we Wrocławiu. W powstającej przy ul. Grabiszyńskiej inwestycji mieszkaniowej budowlańcy sprytnie wkomponowali latarnię miejską w balkon. Metalowy słup znajdował między prętami zbrojeniowymi. Budowa jest na ukończeniu, a latarnia została na swoim miejscu. I tak się prezentuje!

📢 Wrocławianka zauważyła w stawie egzotycznego gada! Skąd się tam wziął? Zobacz zdjęcia Pewna wrocławianka poinformowała w mediach społecznościowych o swoim niecodziennym odkryciu. W jednym ze stawików we Wrocławiu pojawił się gad, którego nie powinno tam być. Zobacz zdjęcia.

📢 Wypadek tuningowanego samochodu na AOW! Kierowca uderzył w barierki i zniszczył sportową mazdę W piątek (7 czerwca) przed godziną 13 na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, doszło do poważnego wypadku drogowego. Kierowca fioletowej, sportowej mazdy, wjechał w bariery energochłonne. Jest pod opieką ratowników medycznych. Korek na AOW ma ponad 10 kilometrów! 📢 Hiszpan za Hiszpana w ataku Śląska Wrocław? Plotki, fakty, pogłoski - transfery Śląska Wrocław LATO 2024 Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024 (AKTUALIZACJA). Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024. Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Hiszpana najpewniej nie uda się zatrzymać, co pokazują działania klubu. David Balda chętnie zastąpiłby go innym hiszpańskim napastnikiem i złożył stosowne zapytanie. Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe.

📢 Najlepsze wydarzenia w weekend we Wrocławiu. Gdzie pójść? Sprawdź, co ciekawego będzie się działo w mieście Piękna pogoda, mnóstwo wydarzeń i imprez – oto, jak przedstawia się najbliższy weekend (7-9 czerwca) we Wrocławiu. Koncerty najpopularniejszych gwiazd, niecodzienne pikniki, mityngi, otwarcie Wzgórza Partyzantów, ale też marsz równości i święto rowerzystów. To tylko część z weekendowych imprez – zobacz najciekawsze z nich w galerii. 📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają. 📢 Radni chcą usunąć krzyże z wrocławskiego urzędu. Prezydent: "Nie planuję wprowadzać takich zmian" Na czwartkowej (6 czerwca) sesji Rady Miejskiej Wrocławia przegłosowano apel do prezydenta Jacka Sutryka. Jest w nim mowa o neutralności religijnej. W praktyce chodzi o usunięcie krzyży z wrocławskiego magistratu. Taką decyzję, wzorem prezydenta Warszawy, musiałby podjąć prezydent Wrocławia - Jacek Sutryk. Czy zdecyduje się na to? Przeczytajcie poniżej.

📢 Michał Lizak: Będę rozmawiał z reprezentantami Polski na temat transferu do Śląska (WIDEO) Gościem naszego studia był Michał Lizak, prezes koszykarskiego Śląska Wrocław, który we wtorek wywalczył brązowy medal mistrzostw Polski. Sternik WKS-u zdradził, którzy zawodnicy mają propozycję przedłużenia kontraktu, jakie korzyści wynikają z występów Śląska w EuroCupie oraz jak układa się jego współpraca z trenerem Miodragiem Rajkoviciem. 📢 Tramwaj połamał pantograf na ul. Drobnera we Wrocławiu. Sześć linii jeździ inaczej! Na skrzyżowaniu ul. Drobnera i Dubois pasażerowie MPK Wrocław mieli w piątek rano (7 czerwca) duże problemu. Jeden z tramwajów, skręcający z ul. Dubois, połamał pantograf. Zatrzymał się tuż przed przystankiem. MPK informuje o zmianie tras dla pięciu linii tramwajowych i jednej autobusowej. Zobacz!

📢 Skalnymi schodami na szczyt dawnego wulkanu. Jedna z najpiękniejszych sudeckich wycieczek! Śnieżka, Szczeliniec Wielki czy Ślęża to piękne dolnośląskie góry, jednak na tyle już popularne, że w sezonie utkniemy tam w zatorach tworzących się od nadmiaru zwiedzających. Szukając alternatywnych pomysłów na szybką i efektowną, górską wycieczkę warto rozważyć Ostrzycę, zwaną także śląską Fudżijamą. By zdobyć pozostałości tego dawnego wulkanu, trzeba się troszeczkę spocić i powspinać po stromych, bazaltowych schodach. Pod szczytem znajdziemy też bardzo ciekawe gołoborza przez które prowadzi szlak.

📢 Wypadek na wrocławskim Gaju. Piesza potrącona na pasach przez samochód W piątek rano doszło do wypadku na wrocławskim Gaju. Przed godziną 8, na ulicy Świeradowskiej, piesza w wieku około 30 lat, została potrącona przez samochód osobowy. Jest badania przez zespół ratownictwa medycznego na miejscu zdarzenia. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 📢 Tramwajem i autobusem za darmo we Wrocławiu. W ten dzień nie musisz mieć biletu 9 czerwca wrocławianie ruszą do urn i wybiorą swoich przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego. Aby ułatwić im podróż, MPK Wrocław nie będzie kontrolować biletów w dzień wyborów. To też świetna okazja, aby za darmo zwiedzić miasto. 📢 Niesamowite kadry z Wrocławia sprzed lat. To perełki ze zbiorów Polskiej Kroniki Filmowej! Jak wyglądało życie Wrocławia w latach, kiedy nie było nas jeszcze na świecie lub kiedy byliśmy zbyt młodzi, aby je dobrze zapamiętać? Zbiory różnych archiwów i historycznych serwisów internetowych są ograniczone, a każde nowe znalezisko jest często chętnie udostępniane w mediach społecznościowych. Jeśli nadal wam mało Wrocławia sprzed wysokich biurowców i nowoczesnej deweloperki, pomocą służą darmowe zbiory Polskiej Kroniki Filmowej. A stolicy Dolnego Śląska poświęcano w niej kilometry filmowej taśmy!

📢 Takie skarby w stylu vintage można znaleźć w Internecie. Sprawdź rzeczy retro z Wrocławia Żeby znaleźć wyjątkowe perełki w stylu vintage lub piękne meble z czasów PRL, nie trzeba od razu wybierać się na targi staroci czy do antykwariatów. Czasem wystarczy poszperać w Internecie. Kolekcjonerzy często wystawiają swoje znaleziska w sieci. Zobacz, co można upolować. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 7.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 7.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 7.06.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Oto projekty domów bez pozwolenia do 70 metrów kwadratowych. Jaki jest koszt budowy domu bez pozwolenia? Tak może wyglądać dom do 70 metrów Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 7.06.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Jedyny w swoim rodzaju, dolnośląski kościół. Została ruina, wyznawcy uciekli do Stanów Zjednoczonych Twardocice to niewielka dolnośląska wioska, o której zapewne nikt by nie pamiętał, gdyby nie... ta ruina. Obiekt jest rzeczywiście wyjątkowy. Formalnie jest to kościół ucieczkowy protestantów, wyznania Schwenckfeldystów. Choć nie do końca wiadomo czy nazwa kościół jest na miejscu, bo wyznawcy tego odłamu protestantyzmu uznawali, że istnieje tylko kościół duchowy, widzialny kościół nie ma żadnego znaczenia. Prześladowani na Dolnym Śląsku, musieli uciekać do Stanów Zjednoczonych.

📢 Zakończył się remont dwóch oddziałów we wrocławskim Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Jak wyglądają? 6 czerwca we Wrocławiu oficjalnie otwarto dwa wyremontowane oddziały w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Koszarowej. Nowoczesne technologie wdrożono w Oddziale Chorób Zakaźnych oraz odnowiono Pediatryczną Izbę Przyjęć. Jak teraz wyglądają?

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para. 📢 Marta Kaczyńska - tak wyglądają wnętrza jej domu. Internauci: "Widać, że mieszkanie z duszą" Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, w ostatnim czasie stroni od mediów. Najwyraźniej cenniejsze jest dla niej spokojne życie wśród najbliższych. Swego czasu jednak uchyliła rąbka tajemnicy pokazując, jak wygląda jej mieszkanie i jaki styl najbardziej lubi. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Tytanowe implanty szyte na miarę. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej robią personalizowane protezy dla pacjentów szpitali Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej po raz kolejny znaleźli praktyczne zastosowanie dla naukowych projektów. Na drukarkach 3D tworzą implanty stawów biodrowych i nie tylko. Te są idealnie spersonalizowane pod pacjentów wrocławskich szpitali, którzy mogą odzyskać pełną sprawność lub z ulgą zobaczyć swoją twarz w lustrze.

📢 Nad nielegalnymi wysypiskami śmieci nie było kontroli. To efekt audytu przeprowadzonego w urzędzie wojewódzkim Urzędnicy przeprowadzili kontrolę, z której wynika, że w latach 2015-2023 Dolnośląski Urząd Wojewódzki nie wywiązywał się z działań związanych z nielegalnymi składowiskami odpadów. Zapowiedziano kolejne audyty. Będą dotyczyć m.in. przyznawaniu dotacji z budżetu państwa.

📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu! 📢 Zalew w Starych Bogaczowicach jest idealny na weekendowy wypad. Poopalacie się tutaj bez tłumów Zalew w Starych Bogaczowicach to ustronne miejsce nad wodą. Bez tłumów, bez ciekawskich spojrzeń. Tutaj można zaszyć się w weekend i poopalać, odpocząć i w spokoju poczytać książkę. Co prawda nie można się kąpać, ale zamoczyć nogi – owszem. Na miejscu jest również karczma. Można w niej zjeść i skorzystać z toalety. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, koniecznie zajrzyjcie.

📢 Takie ozdoby na ścianie chciałby mieć każdy! We Wrocławiu mamy warsztat pełny kolorowych neonów Neony we Wrocławiu mają bardzo bogatą historię. Dziś możemy je znaleźć w każdym kształcie i kolorze, a zwłaszcza w Galerii Neonów w podwórzu, między ul. Ruską i św. Antoniego. Przepiękne neony ledowe natychmiast przykuwają wzrok. Zajrzeliśmy do wrocławskiego warsztatu, gdzie ich twórcy opowiedzieli nam, jak stworzyć niepowtarzalną ozdobę na ścianę. 📢 Nowe tramwaje w MPK Wrocław! Do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdżają pod osłoną nocy. To prawdziwy megatransport "Mkną po szynach niebieskie tramwaje...", lecz zanim zaczną jeździć po naszych torowiskach i wozić pasażerów, czeka je długa podróż. Transport wielotonowego tramwaju wymaga specjalnych zezwoleń, do przewozu wykorzystywane są ogromne pojazdy. Jak to się dzieje, że z poznańskich i bydgoskich fabryk na nasze ulice trafiają flagowce MPK Wrocław?

📢 Kamienice we Wrocławiu kryją wiele sekretów. Oto najpiękniejsze wnętrza odrestaurowanych zabytków! Wrocławskie kamienice skrywają wiele sekretów, które często są ujawniane przypadkiem, na przykład podczas renowacji. Ozdobne polichromie czy kolorowe malunki to prawdziwa sztuka schowana w często niepozornych wnętrzach. Zobacz najpiękniejsze z nich. 📢 Zakaz parkowania na Przedmieściu Oławskim. Rusza remont za ponad 7 mln złotych. Ile będzie trwał? Od 10 czerwca kierowcy mogą mieć problem ze znalezieniem miejsca do zaparkowania na Przedmieściu Oławskim. Na ul. Kościuszki rozpocznie się długi remont chodników. Wzdłuż jezdni stoją już nowe znaki, które ograniczają parkowanie wielu pojazdom. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości na al. Sobieskiego gotowy? Wrocławscy kierowcy już zdejmują nogę z gazu "Uwaga, odcinkowy pomiar na Sobieskiego już działa!" - można przeczytać na różnych grupach dyskusyjnych w mediach społecznościowych. Pracownicy Inspektoratu Transportu Drogowego zdjęli już folię ochronną z urządzeń i znaków. Żółte kamery celują w nasze samochody, ale czy już działają? Sprawdziliśmy to!

📢 W tych punktach we Wrocławiu za darmo wyrzucimy stare meble, opony czy elektronikę. Jakie śmieci trafiają na PSZOK? Jeśli nie masz co zrobić ze starą kanapą, zepsutą lodówką czy gruzem po remoncie nie zostawiaj jej przy wiacie śmietnikowej. We Wrocławiu prężnie działają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Śmieci wielkogabarytowe, elektronika, sprzęty domowe, i wiele więcej można za darmo wyrzucić właśnie w PSZOK-u. Zobacz, czego pozbywają się wrocławianie. 📢 Tak wyglądały wrocławskie osiedla 100 lat temu! Wielu tych budynków już nie ma. Miasto na archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach.

📢 Szpital uniwersytecki we Wrocławiu otwiera nowy instytut i przenosi kliniki na ul. Borowską. "Chcemy być najlepsi" "RozwijaMY" – zapowiadają Uniwersytet Medyczny i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. W czwartek (6 czerwca) senat uczelni zdecydował o utworzeniu w USK Instytutu Chorób Wewnętrznych. W szpitalu powstaną też nowe centra, a znajdujące się w starych budynkach kliniki zostaną przeniesione na ul. Borowską. "Chcemy być jednym z najlepszych szpitali w Europie". 📢 Burmistrz Marek Długozima nie będzie rządził w Trzebnicy? Wygrana jednym głosem uznana za nieważną W czwartek (6 czerwca) Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł nieważność wyboru Marka Długozimy na burmistrza Trzebnicy, co skutkuje wygaśnięciem jego mandatu. Przypomnijmy, że piastujący ten urząd od 2006 roku Długozima, wygrał w wyborach samorządowych 2024 zaledwie jednym głosem. Po trzech protestach, sąd zarządził powtórzenie wyborów. Będzie ona miało miejsce w obwodzie, gdzie w komisji zasiadała siostra burmistrza.

📢 Turystka wróciła z Egiptu z rafą koralową. Została zatrzymana na lotnisku we Wrocławiu, grozi jej… 5 lat więzienia O tym, jak dotkliwe może być zabranie do domu nietypowych pamiątek z egzotycznych krajów, przekonała się pasażerka wrocławskiego lotniska. Po powrocie z Egiptu została wytypowana do kontroli. W jej bagażu znaleziono fragmenty rafy koralowej. Grozi jej teraz do 5 lat więzienia. 📢 Szalenie piękna i zabójczo niebezpieczna! Sara Damjanović wygrywa konkursy piękności i trenuje teakwondo. Zobaczcie ZDJĘCIA Piękna i szalenie niebezpieczna. 26-letnia Serbka Sara Damjanović odnosi sukcesy w sporcie i na europejskich wybiegach. Sara z powodzeniem łączy karierę modelki z treningami teakwondo. Na swoim koncie ma brązowy medal mistrzostw Europy w tej dyscyplinie, a ponadto wiele tytułów miss, w tym m.in. koronę Miss Serbia International. Zobaczcie zdjęcia pięknej i utalentowanej Serbki!

📢 Wyrok w sprawie śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy we Wrocławiu. Najwyższa kara to 5 lat więzienia Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał łącznie siedem osób w sprawie śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Policjanci, lekarka i sanitariusze zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci 25-letniego Dmytra N. w lipcu 2021 r. 📢 Niebezpieczny przystanek we Wrocławiu. Pasażerowie nie dają rady wsiadać do tramwajów, motorniczowie też mają problem Przystanek Dolmed, znajdujący się między ul. Strzegomską i ul. Legnicką, jest zbyt krótki. Nie pozwala na prawidłowe zatrzymanie się wzdłuż niego tramwajów linii 20, jadących w stronę Leśnicy. Motorniczowie nazywają go "niebezpiecznym". Mówią, że stwarza zagrożenie dla nich, a przede wszystkim - dla pasażerów. 📢 Startowe stroje polskich lekkoatletów na igrzyska w Paryżu. Ładne? Nie ubiera ich Adidas | ZDJĘCIA Stroje Polaków na igrzyska olimpijskie Paryż 2024 w tym roku szyje Adidas. Lekkoatleci mają ważną umowę z 4F, która jeszcze w Tokio ubierała polskich olimpijczyków. Oni w Paryżu, na Stade de France, startować będą właśnie w ubraniach polskiej marki 4F, a nie w Adidasie, chociaż poza zawodami będą także używać ciuchów niemieckiej marki. Polski producent właśnie zaprezentował ich stroje, a także stroje sześciu innych reprezentacji, które będzie ubierał we Francji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tu we Wrocławiu może powstać nowe centrum handlowe, osiedle a nawet cmentarz! Ty decydujesz! Ratusz przyjmuje wszystkie wnioski Jeszcze tylko przez kilka tygodni wrocławianie będą mogli przesyłać swoje pomysły na rozwój przestrzeni miejskiej. Propozycje mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania Planu Ogólnego dla Wrocławia. Nowy dokument zastąpi Studium z 2018 roku. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Malownicze! 10 urokliwych miejscowości. Żyje tu zaledwie garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty i plan wycieczki Spektakularne widoki, błękit morza, wąskie uliczki oraz fantastyczne szlaki. Cinque Terre to malownicze wioski rybackie ulokowane na wzgórzach parku narodowego, nad wodami Morza Liguryjskiego. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą tam bardzo łatwo dotrzeć! Podpowiadamy jak! 📢 Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyżowania we Wrocławiu. Tutaj najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji! 3324 – tyle wypadków i kolizji było we Wrocławiu w pierwszym kwartale 2024 roku. Ich główne przyczyny to niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Gdzie było najwięcej zdarzeń drogowych? W których miejscach trzeba szczególnie uważać podczas jazdy? Sprawdź w naszej galerii! 📢 Pałac w ruinie! Tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane pałacowe wnętrza i mroczne piwnice. Mamy zdjęcia Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie.

📢 Grzyby pojawiły się na Dolnym Śląsku. Ale piękne okazy! Gdzie warto wybrać się na grzybobranie? Sezon na grzyby w 2024 roku już rozpoczął się na Dolnym Śląsku. Gdzie można już się wybrać na grzyby i wrócić dorodnymi okazami? Sprawdź lokalizacje. 📢 Wrocławski Aquapark przy ul. Borowskiej montuje nowe zjeżdżalnie. Dwie będą gotowe już za kilka tygodni Przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu praca wre. W aquaparku trwa montaż nowych zjeżdżalni. Te zastąpią niebieską, żółtą i pomarańczową, które przez 16 lat były największymi atrakcjami wrocławskiego parku wodnego. Nowe mają być jeszcze lepsze!

📢 Tak wyglądał Wrocław około 100 lat temu. Zobacz fascynujące fotografie sprzed wieku Poznajecie nasze miasto sprzed około 100 lat? Tak właśnie wyglądał Wrocław w latach dwudziestych minionego wieku. Od tego czasu sporo się zmieniło. Wiele miejsc już nie istnieje, inne zmieniły się nie do poznania. Niektóre z zachowanych kamienic nadal pozostaje cichym świadkiem burzliwej historii stolicy Dolnego Śląska. Fotografie Wrocławia z 1921 roku pochodzą z portalu fotopolska.eu. Zobaczcie!

📢 Łoś we Wrocławiu. Sceny jak z serialu "Przystanek Alaska". Zwierzę spokojnie sobie spaceruje po regionie Co najmniej od wtorku (4 czerwca) mieszkańcy Iwin, Jagodna, Brochowa i okolic, mogą na swoich ulicach spotkać prawdziwego łosia. Zwierzę kojarzy się raczej ze Skandynawią i Alaską, niż Dolnym Śląskiem. Skąd się wziął we Wrocławiu? 📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Zakończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Napad na bank we Wrocławiu. Złodzieje wysadzili bankomat wraz z witryną. Z maszyny zniknęła kasetka z pieniędzmi! W nocy, z wtorku na środę (4/5 czerwca), nieznani sprawcy wysadzili witrynę banku we Wrocławiu i ukradli z niego gotówkę. Do napadu doszło przy skrzyżowaniu ul. Niedziałkowskiego ze Strachocińską, w banku Spółdzielczej Grupy Bankowej.

📢 Aquapark na wrocławskim Zakrzowie wciąż zamknięty. Urzędnicy chcieli zdążyć na Dzień Dziecka. Dlaczego jeszcze nie było otwarcia? Wrocławianie czekają na otwarcie basenu przy ul. Wilanowskiej na Zakrzowie. Ostatnie prace remontowe miały się skończyć w lutym. Zapowiedziano więc otwarcie na kwiecień. Potem była mowa o maju, aż w końcu deklarowano, iż otwarcie nastąpi w Dzień Dziecka. Woda w nieckach czeka na pierwsze kąpiele, zjeżdżalnie świecą pustkami, a drzwi obiektu nadal są zamknięte. Dlaczego?

📢 Kibice w Hali Stulecia ponieśli Śląsk do brązowego medalu! Znajdźcie się na zdjęciach Koszykarze Śląska Wrocław w obecności 4,5 tys. kibiców w Hali Stulecia wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski! Dolnośląski zespół w drugim meczu o trzecie miejsce pokonał PGE Spójnię Stargard 87:85. Podopieczni Miodraga Rajkovicia przez całe spotkanie mogli liczyć na głośny doping swoich fanów. Wspieraliście „Trójkolorowych” na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera! 📢 Dokończą obwodnicę śródmiejską we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Najskuteczniejsi żużlowcy na półmetku sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi (TOP 15) Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia sezonu 2024 jesteśmy na półmetku fazy zasadniczej. Na czele tabeli znajduje się niepokonany Orlen Oil Motor Lublin. Przyjrzeliśmy się, jak radzili sobie poszczególni zawodnicy. Kliknij „zobacz galerię” i sprawdź, kto w tym roku jest najskuteczniejszym żużlowcem na ekstraligowych torach. 📢 KGHM znowu zatrudnia. Do obsadzenia mnóstwo wakatów! Pracownicy mogą liczyć na benefity. Sprawdź najnowsze oferty KGHM rekrutuje! Do obsadzenia jest prawie 40 wakatów na przeróżnych stanowiskach. Dolnośląski gigant miedziowy oferuje umowę o pracę i pakiet benefitów. Kogo potrzeba? Kliknij w galerię, żeby sprawdzić szczegóły! 📢 Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień! W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa bajki "Shrek", opisując nową wieżę widokową na Dolnym Śląsku, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Wieża ma rdzawy kolor i nawiązuje do górniczej przeszłości regionu. Gdzie się znajduje?

📢 Ta kultowa dyskoteka przyciągała tłumy z całego Dolnego Śląska. Na klubowej scenie Mandaryna i Stachursky. Tak bawił się Protector Klub Protector to legendarne miejsce na dyskotekowej mapie Dolnego Śląska. Przed laty przyciągał imprezowiczów nie tylko z regionu, ale też ościennych województw. Każda młoda osoba, chciała się tu bawić. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z Protectora. Ale tu były imprezy! Poznajecie kogoś? 📢 Budują nową drogę we Wrocławiu. Powstanie na najszybciej rozwijającym się osiedlu, kiedy nią pojedziemy? Jeszcze nie tak dawno było tutaj szczere pole. Teraz Lipa Piotrowska jest najszybciej rozwijającym się osiedlem we Wrocławiu. Ale nowe domy, szkoła i planowany basen wymagają również nowych dróg. Jedna z nich powstaje między ulicami Cynamonową i Pełczyńską. Kiedy skorzystają z niej kierowcy?

📢 W Cieplicach znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. Co jeszcze warto tu odwiedzić? Przed nami moc atrakcji! Na Dolnym Śląsku znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. To w jeleniogórskich Cieplicach od 22 000 lat biją źródła termalne z dużą zawartością krzemu i fluoru, których właściwości od wieków doceniają kuracjusze. Cieplice to jednak nie tylko uzdrowiska, ale także zabytkowy park oraz pałac z widokiem na Chojnik. Dlaczego warto tu przyjechać? Sprawdzamy!

📢 Tajemnicza willa ukryta na osiedlu we Wrocławiu. Piękna, ale mocno zniszczona. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe miejsce! Zabytkowa willa na wrocławskich Żernikach od lat niszczeje. Niegdyś należała do niemieckiej rodziny pochodzenia żydowskiego, później mieściła się tam szkoła oraz przychodnia. Do kogo należy teraz i dlaczego pozostaje opuszczona? Sprawdź szczegóły. 📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 Koszmarne wpadki budowlańców. Mnóstwo sprzętu, nic talentu! Tak robić to trzeba umieć Dobry fachowiec to prawdziwy skarb. Trzeba mu sporo zapłacić, ale, jak zobaczycie na tych zdjęciach, lepsze to niż zmierzenie się ze skutkami pracy kiepskich majstrów. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę. Oby nigdy was to nie spotkało! Zobacz efekty pracy najmniej utalentowanych budowlańców.

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ - REGUŁKA] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. 📢 Rolnik odbudował dolnośląski pałac. Nie mógł patrzeć, jak zabytek popada w ruinę. Co tam urządził? [ZDJĘCIA] Kto jedzie na wycieczkę do Krainy Wygasłych Wulkanów w Górach i na Pogórzu Kaczawskim na Dolnym Śląsku i przejeżdża przez wieś Lubiechowa, powinien koniecznie wstąpić do pałacu. Przez lata budowla popadała w ruinę. Gdyby nie pewien rolnik z pobliskiej wsi, z XVIII-wiecznego pałacu niewiele by zostało.

📢 Katarzyna Glinka pochwaliła się zdjęciami sprzed lat. „Ominął mnie kult bycia slim". Tak wyglądała w wieku 24 lat Katarzyna Glinka wrzuciła na swoje konto na Instagramie zdjęcia sprzed wielu lat. Gwiazda serialu „Barwy szczęścia" miała wówczas 24 lata i kilka kilogramów więcej. Przyznała, że choć nie była slim, nie liczy się wygląd, ale szczęście na twarzy. Jak aktorka zmieniła się na przestrzeni lat? 📢 Jak dziś wyglądają Leszek, Ania i Bronka z "Daleko od szosy"? Co słychać u odtwórców głównych ról kultowego serialu? "Daleko od szosy" to polski serial, który zyskał miano kultowego. W jego głównych bohaterów wcielili się: Krzysztof Stroiński, Sławomira Łozińska i Irena Szewczyk. Dwoje z nich, czyli serialowi Bronka i Leszek nadal występują. Losy Ani potoczyły się inaczej. Sprawdziliśmy, co dziś słychać u obsady "Daleko od szosy".

📢 "Barwy szczęścia". Jolanta Lothe była seksbombą PRL-u. Widzowie pokochali ją m.in. za role w "Rejsie" i "Daleko od szosy" Rola w filmie "Rejs", a następnie w serialu "Daleko od szosy" były dla niej drzwiami do wielkiej kariery. Wielu zaczęło ją nazywać seksbombą PRL-u. Szybka przylgnęła do niej łatka "pięknej blondynki z długimi nogami". A ona chciała grać, nie tylko pokazywać atuty. Życiowa tragedia sprawiła, że przestała występować przed kamerami. Dopiero po kilkudziesięciu latach Jolanta Lothe wróciła rolą Teresy w serialu "Barwy szczęścia". 📢 Mnóstwo wojskowych samolotów nad Wrocławiem. Co lata nad miastem i okolicą? [ZOBACZ] Po rosyjskiej agresji na Ukrainę dużo dzieje się na niebie nad Polską. Dzięki popularnym aplikacjom śledzącym w czasie rzeczywistym przemieszczanie się samolotów - jak Flightradar24 - widać nie tylko samoloty cywilne, ale także wojskowe. Nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem pojawiają się maszyny amerykańskie i innych państw NATO. Startują one m.in. z amerykańskiej bazy lotniczej Ramstein w okolicach Kaiserslautern w Niemczech, z holenderskiego Eindhoven, gdzie stacjonuje lotnictwo transportowe NATO czy z brytyjskiego Mildenhall, gdzie znajduje się baza Royal Air Force wykorzystywana także przez US Air Force.

📢 Pogrzeb Jana Kulczyka: Znani pożegnali milionera [ZDJĘCIA] W pogrzebie Jana Kulczyka na cmentarzu przy ulicy Nowina uczestniczyła najbliższa rodzina oraz zaproszeni goście. Byli wśród nich przedstawiciele świata polityki, sportu, kultury i biznesu. 📢 Pogrzeb Jana Kulczyka. Milioner pochowany na Nowinie w Poznaniu Pogrzeb Jana Kulczyka na poznańskiej Nowinie rozpoczął się o godzinie 14.30. Wcześniej, o godz. 11.30, odprawiono mszę żałobną w kościele na Wzgórzu Św. Wojciecha.

