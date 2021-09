Prasówka 7.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 7.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mieszkańcy Kleciny sterroryzowani przez złodzieja z... różowym koszykiem. Żart? Bynajmniej!”?

Prasówka 7.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mieszkańcy Kleciny sterroryzowani przez złodzieja z... różowym koszykiem. Żart? Bynajmniej! Policja nie znalazła jeszcze złodzieja, który co jakiś czas włamuje się do samochodów w okolicach ulic Sezamkowej, a także Migdałowej i Cukrowej we Wrocławiu. Tymczasem istnieje nagranie z monitoringu, na którym widać domniemanego sprawcę poruszającego się rowerem... z różowym koszykiem na zakupy. Brzmi jak wątek komediowy, choć mieszkańcom nie jest do śmiechu, tym bardziej że do niektórych aut włamano kilka razy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 3.09.21

📢 Prawy pas zablokowany, lewy pusty. We Wrocławiu nie umiemy jeździć na suwak? Zobaczcie nagranie [FILM] W czwartkowy (2 września) wieczór w okolicach Stadionu Wrocław zrobiło się tłoczno. Na jednej z dróg dojazdowych ustawiła się długa kolejka samochodów. Co ciekawe, auta stały wyłącznie na prawym pasie, podczas gdy lewym można było swobodnie przejechać. Dlaczego? Zobaczcie nagranie poniżej.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

Prasówka 7.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Gigantyczne promocje w sklepach meblowych: IKEA, Black Red White i Agata Meble. Co kupicie taniej? Duże rabaty na wrzesień 2021 Planujecie remont? A może chcecie coś zmienić w swoim mieszkaniu? Sklepy meblowe kuszą niskimi cenami i wyjątkowymi promocjami. Ceny niektórych produktów zostały obniżone nawet o kilkaset złotych! Zobaczcie, jakie rabaty i upusty przygotowały dla swoich klientów takie sklepy jak IKEA, Black Red White i Agata Meble. Czekają na Was promocje na kanapy, materace, biurka, szafy i wiele innych.

📢 Tak mieszka Lara Gessler. Córka znanej restauratorki - Magdy Gessler niedawno urodziła córeczkę! Oto zdjęcia Córka znanej restauratorki Magdy Gessler niedawno urodziła córeczkę. Lara Gessler stała się przez to bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Mogliśmy dzięki temu podejrzeć jak mieszka i wychowuje swoje dziecko! Zobaczcie na zdjęciach! 📢 Pensja minimalna 2022. Tyle dostaniesz netto od stycznia i ani grosza mniej [8.09.2021 r.] Już we wrześniu dowiemy się, ile ostatecznie wyniesie pensja minimalna w 2022 roku. Wiemy już jednak, że "najniższa krajowa" wzrośnie o co najmniej 200 złotych brutto. Przedstawiciele pracodawców i związków zawodowych mają rozbieżne oczekiwania co do wysokości płacy minimalnej w 2022, dlatego o jej ostatecznej wysokości zdecyduje rząd w drodze rozporządzenia. Ile wyniosłaby minimalna pensja netto w przyszłym roku, gdyby weszły w życie rozwiązania Nowego Ładu? Sprawdź, ile możesz dostać na rękę już od stycznia 2022. W galerii powyżej podajemy też wyliczenia dla innych kwot.

📢 Chcesz zostać radnym osiedlowym? Można się już zgłaszać We Wrocławiu do wzięcia jest blisko 800 mandatów a czasu, by się zarejestrować niewiele. 📢 Oni są najmądrzejsi. Oto lista imion i znaków zodiaków osób, które są najinteligentniejsze [8.09.21] Myślicie, że inteligencja można mieć zapisane w gwiazdach? Okazuje, że to całkiem możliwe. Po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstały na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Zobaczcie, osoby o jakim imieniu i znaku zodiaku uznawane są najinteligentniejsze. Sprawdźcie. 📢 Nowa lista aplikacji wycofanych przez Google Play. Musisz je odinstalować ręcznie! [8.09.21] Telefony komórkowe stały się naszą codziennością. Bez nich nie wyobrażamy sobie wielu czynności. Mamy tam dane dotyczące naszych elektronicznych poczt, kont bankowych czy kont społecznościowych. Dodatkowo w smartfonach trzymamy wiele przydatnych aplikacji. Niestety, jak się okazuje, nie wszystkie założono, aby nam ułatwić życie. Wiele aplikacji stworzono, aby wykradać nasze dane lub pieniądze. Zobaczcie ostatnio wycofane aplikacje.

📢 Mamy stawki czternastych emerytur 2021. Takie kwoty pojawią się na kontach [8.09.21] Mamy stawki czternastych emerytur 2021. Jesienią tego roku seniorzy otrzymają kolejne dodatkowe świadczenie. Są jednak specjalne zasady przyznawania czternastej emerytury. Kto dostanie pieniądze i na jaką kwotę może liczyć? Przedstawiamy szczegóły, dotyczące przyznawania "czternastki". 📢 „Nauczanie zdalne mogłoby przynieść korzyści pewnej grupie uczniów ”. Nauczyciel o nauce w pandemii Rozpoczęcie roku szkolnego zawsze niesie za sobą wiele emocji. W tym roku dodatkowo nauczyciele, uczniowie, dyrektorzy szkół i rodzice mają nadzieję, że jego rytmu nie zaburzy kolejny lockdown. Szczególnie zaniepokojeni są rodzice tych dzieci, które w tym roku zdają egzaminy do szkół średnich i maturalne. Wielu z nich zastanawia się, czy ich dzieci podołają po tak długiej przerwie, efektywnemu uczestniczeniu w tradycyjnych lekcjach. Niektórzy uczniowie jednak zdają się preferować lekcje w domowym zaciszu.

📢 Ściągnęli desperata z torów tuż sprzed nadjeżdżającego pociągu Wrocławianin pobiegł po torowisku w stronę nadjeżdżającego pociągu. W ostatniej chwili dogonili go policjanci i ściągnęli z torów. 📢 Czego nie jeść? TOP 10 najbardziej niezdrowych produktów spożywczych. Sięgaj po nie jak najrzadziej! Niezdrowych produktów jest bardzo wiele, jednak po niektóre często sięgamy ze szczególnym upodobaniem. Wiele z popularnych przekąsek i gotowych dań należy przy tym do czołówki najbardziej szkodliwych dla zdrowia. Oto dziesięć z nich – warto jadać je jak najrzadziej! 📢 Samochodowe pasy bezpieczeństwa narodziły się we Wrocławiu Beckmann – tak nazywała się jedyna znana wrocławska firma produkująca pojazdy spalinowe w pierwszych latach motoryzacji. Beckmanny kupowała przed I wojną światową nawet rodzina cara Rosji. Do dzisiaj na świecie zachował się jeden egzemplarz tej marki – jest własnością kolekcjonera z Oslo.

📢 MEMY o grzybobraniu i MEMY o grzybiarzach! Grzybobranie na wesoło. Internet cieszy się z grzybobrania! MEMY o grzybiarzach 7.09.2021 MEMY o zbieraniu grzybów i MEMY o grzybiarzach! Aby odpowiednio przygotować się do sezonu zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję? Zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne grzybobrania za sobą. Zobacz MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. 📢 Wyrok wrocławskiego sądu w sprawie księdza pedofila Były ksiądz Paweł K., który miał wyjść z więzienia, został uznany za osobę stwarzającą zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób. Zobacz, co go czeka. 📢 Film o seksaferze w Dubaju. Kto zagra w filmie Dziewczyny z Dubaju? Kiedy film Dziewczyny z Dubaju trafi do kin? 7.09.2021 Film "Dziewczyny z Dubaju" trafi do kin jesienią. Film Dziewczyny z Dubaju opowie o seksaferze z udziałem celebrytów. Zobacz, które aktorki zagrają w najbardziej wyczekiwanej produkcji 2021 roku. Doda mówi, że film "Dziewczyny z Dubaju" będzie mocny. W galerii prezentujemy pierwsze kadry z filmu Dziewczyny z Dubaju opowiadającego o tzw. aferze dubajskiej.

📢 Rekordowa seria 12 zwycięstw z Sparty! Pamiętacie wszystkie? Żużlowcy Betardu Sparty pokonując w pierwszym półfinale PGE Ekstraligi Fogo Unię Leszno 49:41 zapisali się w historii klubu. Wrocławski zespół nigdy wcześniej nie wygrywał 12 meczów z rzędu. Postanowiliśmy przypomnieć wszystkie wygrane WTS-u wchodząc w skład tej znakomitej passy. 📢 Uciekinier ze Zwycięskiej we Wrocławiu. To jego szuka policja [ZOBACZ] Obława na mężczyznę zaczęła się w niedzielę, gdy uciekł policjantom z ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu. Samochód, którym uciekł znaleziono, on sam jednak pozostaje nieuchwytny.

📢 Oferty pracy. Brak dla hostess, roznosicieli ulotek. Informatyk, do restauracji i na budowę - praca już i dobrze płatna! Sprawdź: 7.09.2021 Pracodawcy poszukiwali m.in. do branży IT. Sporo propozycji było również związanych z gastronomią, budownictwem oraz remontami. Natomiast niewielki wybór dotyczył roznoszenia ulotek, franczyzy i własnego biznesu oraz hostess.

📢 Mama 11-letniego Adama ma przeprosić sędziego. Zapadł wyrok w głośnej sprawie O sprawie 11-letniego Adama ze Szczytnej na Dolnym Śląsku pisaliśmy już w sierpniu. Rodzice chłopca nagłośnili fakt, że został on wyrzucony przez sędziego z boiska za grę w czapce z twardym daszkiem. Chłopak cierpi na łysienie plackowate i wstydzi się swojego wyglądu.

📢 Premiera zabytkowego autobusu "Fredruś" zbliża się wielkimi krokami. Kiedy znów nim pojedziemy? [ZDJĘCIA] Zabytkowy autobus-kabriolet "Fredruś" wożący wrocławian i turystów przez ponad 30 lat, otrzymał drugie życie. Niedługo znowu wyruszy na ulice miasta. Już teraz efekty ciężkiej pracy Klubu Sympatyków Transportu Miejskiego można oglądać w naszej galerii zdjęć. 📢 Negowanie pandemii to element obrony i strachu [ROZMOWA] Czy czeka nas kolejna fala epidemii? Czy warto się szczepić, skoro i tak możemy się zakazić nowym wariantem wirusa? Czy i kiedy uda się nam poskromić groźnego mikroba? Na te i inne pytania odpowiada prof. Brygida Knysz, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu w rozmowie z Maciejem Sasem

📢 Drogowe zamieszanie w rejonie trasy W-Z. Kierowcy uwaga na zmiany! Z powodu ostatnich zmian w organizacji ruchu w ścisłym centrum Wrocławia w godzinach szczytu tworzą się gigantyczne korki. 📢 Tyle zarabiają teraz Biedronce. Zobacz najnowsze stawki! [lista] Praca w markecie nie należy do najłatwiejszych. Kilka godzin siedzenia, czy nieuprzejmość ze strony klientów mogą być naprawdę męczące. Zastanawialiście się kiedyś, ile zarabiają pracownicy najpopularniejszych marketów? Specjalnie dla naszych czytelników sprawdziliśmy, ile zarabia się teraz w Biedronce. Takie są najnowsze stawki. Będziesz zaskoczony! Sprawdź w naszej galerii, ile można zarobić, pracując w biedronce. 📢 Dolny Śląsk: Znęcał się nad kobietą, zginął dźgnięty nożem przez jej 13-letniego syna Sąd Rodzinny i Nieletnich w Wałbrzychu nadal zbiera dowody w sprawie śmierci 29-letniego Pawła G. w mieszkaniu przy ul. Armii Krajowej w Wałbrzychu. 13-letni syn kobiety, która w przeszłości była związana z ofiarą, dźgnął 29-latka nożem. Jak wyjaśniał - w obronie matki. Sąsiedzi twierdzą, że kobieta była przez niego zastraszona, a sam G. był nieobliczalny. Miał już nawet wyrok, za pobicie kobiety. Zgłosiła to policji tylko raz.

📢 Na wrocławskich osiedlach brakuje zapylaczy (ROZMOWA) Pszczołami zajmuje się od dziecka. Przez ten czas wprowadził na rynek gumę do żucia z propolisem, na jego wniosek zniesiono zakaz hodowli pszczół we Wrocławiu i założył pasiekę na dachu Urzędu Wojewódzkiego - a to dopiero część jego zasług. O tym czy można zastąpić pszczoły, który miód jest najlepszy i kto ma najwięcej uli, opowiada Mirosław Majcherek - znany wrocławski fachowiec od pszczół. 📢 Ślub Karoliny MAŁYSZ z Kamilem Czyżem. Na hucznym weselu w Szczyrku bawiła się Justyna Żyła ZDJĘCIA 7.09.2021 Karolina Małysz wzięła ślub z Kamilem Czyżem. Uroczystość odbyła się w sobotę 4 września 2021 roku. - To już oficjalne, mam też syna! - cieszyła się Izabela Małysz, publikując zdjęcie nowożeńców na Instagramie. Na przyjęcie weselne młoda para i goście udali się do domu weselnego „Romeo i Julia” w Szczyrku. Bawiono się do białego rana, a zdjęcia z przyjęcia pojawiły się w mediach społecznościowych. Możecie je obejrzeć w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 9 kilogramów marihuany w samochodzie na autostradzie A4 pod Wrocławiem [ZDJĘCIA] Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku i Wrocławia zatrzymali na dolnośląskim odcinku autostrady A4 ciężarówkę. Z ustaleń mundurowych wynikało, że w tirze jadącym z jednego z krajów Europy Zachodniej mogą być przewożone znaczne ilości narkotyków. Te informacje się potwierdziły. 📢 Licealistki z V LO we Wrocławiu zachęcają młodsze koleżanki do łamania pokutujących stereotypów i promują rozwój na polu nauk ścisłych Uczennice Liceum nr 5 we Wrocławiu organizują cykl wykładów online prowadzonych przez kobiety, które osiągnęły sukcesy na polu nauk ścisłych. Wszystko po to, by zachęcić koleżanki w klasach 6-8 szkół podstawowych do śmiałego wkraczania w świat technologii i nauki. Inicjatywę objęły patronatem fundacja Kobiety Nauki i Polskie Stowarzyszenie Astrobiologów.

📢 Atlas Grzybów 2021. Grzyby trujące opis i zdjęcia. Tych grzybów absolutnie nie jedz! [TOP 15] [7.09.21] Atlas grzybów 2021. Rozpoczyna się kolejny sezon grzybowy. Warto jednak pamiętać, że nie każdy grzyb - wyglądający na nietrujący - jest jadalny! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz pierwszą część naszego Atlasu Grzybów 2021. A w niej grzyby, których absolutnie nie zrywaj i nie jedz!

📢 Wojsko sprzedaje pojazdy. Auta osobowe, terenowe, dostawcze i ciężarowe, a także autobusy i traktory. Zobacz oferty z AMW Wojsko sprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego organizuje wielką wyprzedaż swoich samochodów. Są m.in. terenowe mercedesy i honkery, a także busy ford i fiat. Na liście nie brak też autobusów i traktorów, jak i pojazdów ciężarowych. Oto najlepsze okazje!

📢 Dolny Śląsk: Nowy przypadek afrykańskiego pomoru świń. Kolejne ograniczenia Na terenie gminy Chojnów wykryto przypadki afrykańskiego pomoru świń. Zobacz, co to oznacza dla hodowców i mieszkańców? 📢 Nieziemskie miejsca, w których istnienie ciężko uwierzyć. Gdzie są? Wyglądają niczym z innej planety Są takie miejsca na Ziemi, które wyglądają niczym z innej planety. Różowe jeziora, jaskinie lodowe czy strumienie lawy spływające wprost do oceanu - wszystko to scenerie, które można zobaczyć na własne oczy. Gdzie się znajdują? Niekiedy w najbardziej odległych zakątkach świata, czasem zaś na wyciągnięcie ręki. Przejdź do galerii, aby zobaczyć najbardziej niezwykłe miejsca na naszej planecie. To prawdziwe cuda natury!

📢 To wrocławskie targowisko umiera. Miasto chce je zmodernizować "Wraca moda na targowiska", "spada liczba klientów galerii handlowych", "ludzie wolą kupować lokalną żywność na bazarach" - tak jest w wielu miejscach w Polsce. Ale przy ul. Skoczylasa w Leśnicy jest zupełnie odwrotnie. Dlaczego? Co się stanie z umierającym leśnickim targowiskiem, które świeci pustkami? 📢 Policja o interwencji na Psim Polu: Łukasz Ł. groził nam nożem "Z wykonanej do chwili obecnej analizy zgromadzonego przez policyjne komórki kontrolne materiału, nie wynika, aby funkcjonariusze przekroczyli swoje uprawnienia szczególnie w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego" - tak policja komentuje opisywaną przez nas śmierć 29-latka z Psiego Pola, który zmarł w szpitalu kilka godzin po policyjnej interwencji. "Zależy nam na wyjaśnieniu okoliczności sprawy" - czytamy dalej w oświadczeniu Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

📢 ŚLĄSK - LEGIA. BILETY - jak i gdzie kupić? [CENY 11.09.2021] Będą tłumy na Stadionie Wrocław? Gdzie i jak kupić bilet na mecz Śląsk - Legia Śląsk Wrocław - Legia Warszawa. Wielkimi krokami zbliża się mecz Śląsk Wrocław - Legia Warszawa w 7. kolejce PKO Ekstraklasy. Niepokonany w tym sezonie Śląsk podejmie na Stadionie Wrocław aktualnego mistrza Polski. Na mieście pojawiają się plakaty i billboardy zapowiadające to spotkanie. Trwa sprzedaż biletów. Gdzie je kupić i ile kosztują?

📢 Krótkie fryzury nie są kobiece? Bzdura! Ostre cięcie wydobywa urodę. Zobacz, jak krótkie włosy zmieniają wygląd i… życie [6.09.2021] Krótkie fryzury damskie nie tracą na popularności, chociaż wciąż wiele osób uważa, że to długie włosy są atrybutem kobiecości, a krótkie odbierają urok nawet najpiękniejszym kobietom. Nic bardziej mylnego, a metamorfozy pań, które zdecydowały się na ostre cięcie tylko potwierdzają, że krótkie fryzury są wygodne, modne i dodają urody. W dodatku decydując się na krótkie włosy, możesz zmienić świat na lepsze! Dowiedz się, w jaki sposób.

📢 To będzie armagedon. Na Hallera w jednym czasie remont torów i ulicy Po wymianie rozjazdów na skrzyżowaniu Powstańców Śląskich i Hallera czekają nas jeszcze większe utrudnienia i korki w tym rejonie Wrocławia. 📢 Wypadek szkolnego autobusu pod Wrocławiem. Wjechał w niego pijany kierowca Pijany kierowca osobowego volkswagena czołowo uderzył w autobus szkolny. Do zdarzenia doszło w pobliżu miejscowości Kaczowice (powiat strzeliński) około godz. 14. Autobus odwoził do domów czworo dzieci wraz z opiekunką. 📢 Dramatyczne chwile w Biedronce. Mały chłopiec omal nie udusił się lizakiem Czteroletni chłopiec otarł się o śmierć, po tym jak podczas zakupów w Biedronce w Głogowie zaczął dławić się lizakiem. Patyczek od lizaka utkwił w gardle dziecka i przebił je. Chłopiec nie mógł oddychać, zrobił się siny, a z jego buzi leciała krew. Życie uratowali mu policjanci.

📢 Tomasz Knapik nie żyje. Znany polski lektor zmarł w wieku 77 lat Tomasz Knapik nie żyje. Zmarł jeden z najpopularniejszych polskich lektorów filmowych, radiowych i telewizyjnych. Miał 77 lat. O jego śmierci w mediach społecznościowych poinformował syn, Maciej.

📢 Byłe zgody Śląska Wrocław. Z kim kibice Śląska kiedyś mieli zgodę, a dziś się już nie lubią? Kilkanaście dni temu przypominaliśmy zaktualizowaną listę zgód i dobrych układów kibiców Śląska Wrocław. Brakuje na niej wielu klubów, z którymi kiedyś sympatyzowali ultrasi z Wrocławia. Wiesz, z kim wcześniej wrocławianie mieli zgodę, a za kim dziś już nie przepadają? Sprawdź! 📢 Juniorzy Sparty języczkiem u wagi. Liszka: Pan Janusz wywierał na mnie dużą presję Niedzielny mecz był widowiskiem godnym półfinału PGE Ekstraligi. Betard Sparta Wrocław po spotkaniu obfitującym w dużą liczbę wyprzedzeń i walkę na dystansie pokonał na wyjeździe Fogo Unię Leszno 49:41.

📢 Podczas lekcji uczeń podstawówki pobił nauczycielkę Uczeń jednej ze starszych klas kopnął nauczycielkę w nogę, zadał cios książką a następnie uderzył dłonią w twarz. Do zdarzenia doszło w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie. 📢 Prognoza pogody IMGW do 12 września. Temperatura sięgnie 29 st. C. Potem deszcze, burze oraz przymrozki Pogoda we wrześniu wyraźnie nam przypomina, że jesień coraz bliżej. Jest zdecydowanie chłodniej, niż w wakacje. Pod znakiem jakiej pogody minie kolejny tydzień miesiąca? Przez większość tygodnia będziemy mieli ciepłe dni i chłodne noce. Na horyzoncie jednak deszcz, burze, a nawet przymrozki. Sprawdź, co mówi prognoza pogody IMGW na 6-12 września 2021. 📢 Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej pracują nad lekiem na raka Opracowanie nowej metody wykrywania nowotworów, a potem leku, który zaatakuje komórki nowotworowe i zniszczy je. Tym zajmie się zespół prof. Marcina Poręby z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, który otrzymał 2,5 mln zł na badania.

📢 W tych dolnośląskich gminach mieszkańców przybywa. Rodzi się tu więcej osób niż umiera Tylko 12 spośród 169 dolnośląskich gmin może cieszyć się przyrostem naturalnym ludności. W dwóch gminach w roku 2020 urodziło się dokładnie tyle samo osób, ile zmarło. To gminy Dziadowa Kłoda i Kotla. W pierwszej wymienionej na każdy tysiąc mieszkańców urodziło się i zmarło 11,99 osób, w drugiej było to 10,77. Poza pierwszą dziesiątką gmin z dodatnim przyrostem naturalnym znalazły się gminy wiejskie: Lubin, gdzie na każdy tysiąc mieszkańców rodziło się statystycznie 0,31 osoby oraz Oleśnica, w której w roku 2020 rodziło się średnio pół osoby na 100 mieszkańców. Urząd Statystyczny we Wrocławiu z różnicy w liczbie urodzeń żywych dzieci i liczbie zgonów (wskaźnik na 1000 mieszkańców) obliczył przyrost lub ubytek naturalny w roku 2020 w stosunku do roku poprzedniego. Zaskoczenia nie ma i w zestawieniu gmin z przyrostem naturalnym dominują te położone najbliżej Wrocławia. [b]Zobacz na kolejnych slajdach 10 dolnośląskich gmin, w których rodziło się więcej ludzi niż umierało - posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami[/b]

📢 Wojsko chce szybko i tanio sprzedać auta dostawcze. Jest też autobus i samojezdna kosiarka. Najnowszy przetarg AMW 16.09.2021 Wojsko wyprzedaje sprzęt wojskowy. Przetarg Agencji Mienia Wojskowego ma nastąpić szybko. Samochody dostawcze, autobusy, sprzęt ogrodniczy i artykuły AGD zmienią właścicieli. Agencja Mienia Wojskowego organizuje nowy przetarg sprzętu wojskowego z demobilu. Tym razem sprzęt i materiały użytkowane dotąd przez Wojsko Polskie wystawia jednostka w Lublinie. Oferta jest naprawdę bogata. Znajdziemy tu wykorzystywane przez wojsko samochody cywilnych typów (m.in. samochody dostawcze) oraz wiele innych artykułów.

📢 Wielki Protest Mundurowych we Wrocławiu. Bez premii, szans na awans, z pensją niższą od sprzedawcy. Policjanci rozpoczynają strajk włoski Funkcjonariusze mają dość obecnej sytuacji w policji. Mimo, że 5 września NSZZ policjantów porozumiał się z MSWiA w sprawie podwyżek dla funkcjonariuszy, na Facebooku powstała oddolna inicjatywa o nazwie Wielki Protest Mundurowych (WPM), której członkowie nie przyjmują owego porozumienia i rozpoczynają strajk włoski.