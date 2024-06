Prasówka 7.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 6.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk”?

Prasówka 7.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule.

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Oto wnuki miliarderów Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk. Jeremi ma 20 lat, a Weronika - 16 Coraz młodsze pokolenia klanu miliarderów Kulczyków pojawiają się na salonach. 27 maja 2024 roku duże zainteresowanie mediów wzbudziło pojawienie się na gali „Nagrody Polskiej Rady Biznesu” wnuków Jana Kulczyka i Grażyny Kulczyk - 20-letniego Jeremiego i 16-letniej Weroniki. Oto jak wyglądają.

Prasówka 7.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu!

📢 Zalew w Starych Bogaczowicach jest idealny na weekendowy wypad. Poopalacie się tutaj bez tłumów Zalew w Starych Bogaczowicach to ustronne miejsce nad wodą. Bez tłumów, bez ciekawskich spojrzeń. Tutaj można zaszyć się w weekend i poopalać, odpocząć i w spokoju poczytać książkę. Co prawda nie można się kąpać, ale zamoczyć nogę – owszem. Na miejscu jest również karczma. Można w niej zjeść i skorzystać z toalety. Jeśli jeszcze tutaj nie byliście, koniecznie tam zajrzyjcie.

📢 Nowe tramwaje w MPK Wrocław! Do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdżają pod osłoną nocy. To prawdziwy megatransport "Mkną po szynach niebieskie tramwaje...", lecz zanim zaczną jeździć po naszych torowiskach i wozić pasażerów, czeka je długa podróż. Transport wielotonowego tramwaju wymaga specjalnych zezwoleń, do przewozu wykorzystywane są ogromne pojazdy. Jak to się dzieje, że z poznańskich i bydgoskich fabryk na nasze ulice trafiają flagowce MPK Wrocław?

📢 Kamienice we Wrocławiu kryją wiele sekretów. Oto najpiękniejsze wnętrza odrestaurowanych zabytków! Wrocławskie kamienice skrywają wiele sekretów, które często są ujawniane przypadkiem, na przykład podczas renowacji. Ozdobne polichromie czy kolorowe malunki to prawdziwa sztuka schowana w często niepozornych wnętrzach. Zobacz najpiękniejsze z nich. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości na al. Sobieskiego gotowy? Wrocławscy kierowcy już zdejmują nogę z gazu "Uwaga, odcinkowy pomiar na Sobieskiego już działa!" - można przeczytać na różnych grupach dyskusyjnych w mediach społecznościowych. Pracownicy Inspektoratu Transportu Drogowego zdjęli już folię ochronną z urządzeń i znaków. Żółte kamery celują w nasze samochody, ale czy już działają? Sprawdziliśmy to! 📢 W tych punktach we Wrocławiu za darmo wyrzucimy stare meble, opony czy elektronikę. Jakie śmieci trafiają na PSZOK? Jeśli nie masz co zrobić ze starą kanapą, zepsutą lodówką czy gruzem po remoncie nie zostawiaj jej przy wiacie śmietnikowej. We Wrocławiu prężnie działają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Śmieci wielkogabarytowe, elektronika, sprzęty domowe, i wiele więcej można za darmo wyrzucić właśnie w PSZOK-u. Zobacz, czego pozbywają się wrocławianie.

📢 Tak wyglądały wrocławskie osiedla 100 lat temu! Wielu tych budynków już nie ma. Miasto na archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach.

📢 Tak mieszka Marcin Hakiel. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka - zdjęcia [7.06.2024 r.] Marcin Hakiel po raz trzeci zostanie ojcem! Tancerz i jego piękna narzeczona Dominika spodziewają się dziecka! Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" układa sobie życie po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Wraz z nową ukochaną mieszkają w pięknym apartamencie na warszawskiej Sadybie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Marcin Hakiel. Były mąż Kasi Cichopek już niedługo zostanie ojcem!

📢 Szwajcarska willa Jana Kulczyka. Ściany ze złota, podziemne jezioro i teatr - zdjęcia [7.06.2024 r.] Spa, teatr, sauna himalajska i widok na góry. Szwajcarska willa Jana Kulczyka warta jest ponad 700 milionów złotych! Nie żartujemy! Rezydencja ma siedem pięter, w tym... jezioro w piwnicy. Mamy zdjęcia! Zobaczcie wnętrza posiadłości Jana Kulczyka. 📢 Jak przenieść się w czasie do Wrocławia z dawnych lat? To możliwe dzięki darmowym zbiorom Polskiej Kroniki Filmowej! Jak wyglądało życie Wrocławia w latach, kiedy nie było nas jeszcze na świecie lub kiedy byliśmy zbyt młodzi, aby je dobrze zapamiętać? Zbiory różnych archiwów i historycznych serwisów internetowych są ograniczone, a każde nowe znalezisko jest często chętnie udostępniane w mediach społecznościowych. Jeśli nadal wam mało Wrocławia sprzed wysokich biurowców i nowoczesnej deweloperki, pomocą służą darmowe zbiory Polskiej Kroniki Filmowej. A stolicy Dolnego Śląska poświęcano w niej kilometry filmowej taśmy!

📢 Szpital uniwersytecki we Wrocławiu otwiera nowy instytut i przenosi kliniki na ul. Borowską. "Chcemy być najlepsi" "RozwijaMY" – zapowiadają Uniwersytet Medyczny i Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. W czwartek (6 czerwca) senat uczelni zdecydował o utworzeniu w USK Instytutu Chorób Wewnętrznych. W szpitalu powstaną też nowe centra, a znajdujące się w starych budynkach kliniki zostaną przeniesione na ul. Borowską. "Chcemy być jednym z najlepszych szpitali w Europie".

📢 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 6.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Burmistrz Marek Długozima nie będzie rządził w Trzebnicy? Wygrana jednym głosem uznana za nieważną W czwartek (6 czerwca) Sąd Okręgowy we Wrocławiu orzekł nieważność wyboru Marka Długozimy na burmistrza Trzebnicy, co skutkuje wygaśnięciem jego mandatu. Przypomnijmy, że piastujący ten urząd od 2006 roku Długozima, wygrał w wyborach samorządowych 2024 zaledwie jednym głosem. Po trzech protestach, sąd zarządził powtórzenie wyborów. Będzie ona miało miejsce w obwodzie, gdzie w komisji zasiadała siostra burmistrza.

📢 Popularny smak chipsów zniknie ze sklepowych półek. Może powodować raka Chipsy solone, serowo-cebulowe, paprykowe – jaki smak jest twoim ulubionym? Te wymienione wciąż kupisz, ale wkrótce ze sklepów zniknie jeden z najpopularniejszych smaków chrupiących przekąsek. Sztuczny aromat, który jest do nich dodawany, jest wiązany z potencjalnymi zagrożeniami dla zdrowia. Sprawdź, o jaki smak chipsów chodzi. 📢 Wyrok w sprawie śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy we Wrocławiu. Najwyższa kara to 5 lat więzienia Sąd Okręgowy we Wrocławiu skazał łącznie siedem osób w sprawie śmierci 25-letniego obywatela Ukrainy we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Policjanci, lekarka i sanitariusze zostali oskarżeni o nieumyślne spowodowanie śmierci 25-letniego Dmytra N. w lipcu 2021 r. 📢 Niebezpieczny przystanek we Wrocławiu. Pasażerowie nie dają rady wsiadać do tramwajów, motorniczowie też mają problem Przystanek Dolmed, znajdujący się między ul. Strzegomską i ul. Legnicką, jest zbyt krótki. Nie pozwala na prawidłowe zatrzymanie się wzdłuż niego tramwajów linii 20, jadących w stronę Leśnicy. Motorniczowie nazywają go "niebezpiecznym". Mówią, że stwarza zagrożenie dla nich, a przede wszystkim - dla pasażerów.

📢 Stroje polskich lekkoatletów na igrzyska w Paryżu. Ładne? Nie ubiera ich Adidas | ZDJĘCIA Stroje Polaków na igrzyska olimpijskie Paryż 2024 w tym roku szyje Adidas, ale nie dla wszystkich. Lekkoatleci mają ważną umowę z 4F, która jeszcze w Tokio ubierała polskich olimpijczyków. Oni w Paryżu, na Stade de France, startować będą właśnie w ubraniach polskiej marki 4F, a nie (jak pozostali Polacy) w Adidasie. Polski producent właśnie zaprezentował ich stroje, a także stroje sześciu innych reprezentacji, które będzie ubierał we Francji. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Katastrofa kolejowa w Czechach. Dwa pociągi zderzyły się czołowo w Pardubicach. Jest wiele ofiar - WIDEO Do katastrofy kolejowej doszło w nocy ze środy na czwartek w czeskich Pardubicach, gdzie czołowo zderzyły się ze sobą dwa pociągi. W wypadku zginęły cztery osoby, kolejnych 27 przebywa w szpitalach w Pardubicach, Chrudimiu i Hradec Králové.

📢 Uśmiech Dziecka, radość (nie tylko) rodziców! Zobacz, jakie emocje wzbudził start akcji Akcja przeprowadzana z okazji Dnia Dziecka to bez wątpienia najweselsza tradycja naszej gazety. Co roku dumni Rodzice przesyłają tysiące zdjęć swoich pociech, a ich publikacja w specjalnym dodatku oraz w wielkiej galerii na naszej stronie internetowej wzbudza niezapomniane emocje nie tylko wśród najbliższych. Tak też było i tym razem! 📢 Zamek w Leśnicy idzie do remontu. Co z zajęciami i planowanymi wydarzeniami? Zmiany szykują się na zamku w Leśnicy. Jego taras i kazamaty przejdą remont, który rozpocznie się już za chwilę. Dla odwiedzających i korzystających z oferty kulturalnej oznacza to duże zmiany.

📢 Za chwilę wielkie otwarcie Bastionu Sakwowego. Tak prezentuje się odnowione Wzgórze Partyzantów Remont Bastionu Sakwowego dobiegł końca. Miasto ogłosiło huczne otwarcie budowli i z tej okazji zagwarantowało mieszkańcom mnóstwo atrakcji. Czego możemy się spodziewać?

📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 6.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 6.06 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Kto znalazł się na liście? 06.06.2024 Znaczenie imion: dlaczego warto wiedzieć, co oznacza Twoje imię? Nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Potraktujcie tę listę z przymrużeniem oka i pamiętajcie, że alkohol szkodzi zdrowiu i jest tylko dla osób pełnoletnich! 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 6.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 6.06.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Wrocławskie Kino Lwów popada w ruinę. Tu czas zatrzymał się w PRL-u. Kiedyś w tym budynku spotykała się masoneria Ostatni film wyświetlono tutaj w 2011 roku. Wówczas Kino Lwów zakończyło swoją działalność. I choć to nie tak dawno temu, to wewnątrz kina czas zatrzymał się wcześniej, w epoce PRL-u. Historia tego miejsca zaczyna się w niemieckim Breslau w 1925 roku, gdy modernistyczny budynek przy al. Hallera był zakonem masonerii.

📢 Bezczelna kradzież we wrocławskim parku. Ktoś odciął liny przy drewnianych pomostach. Może być niebezpiecznie Park Czarna Woda na wrocławskich Swojczycach po raz kolejny odwiedzili zuchwali wandale, którzy w nocy odcięli wszystkie liny przy jednym z pomostów. Rada Osiedla i Zarząd Zieleni Miejskiej ostrzegają, że może być tam niebezpiecznie. 📢 Napadli kobiety przy bankomacie na Legnickiej we Wrocławiu. Jedna trafiła na SOR. Policja szuka sprawców! Uwaga! Dwie kobiety zostały napadnięte dziś (środa, 5 czerwca) przed bankiem przy ul. Legnickiej. Do ataku doszło w biały dzień. Policja poszukuje sprawców tego zdarzenia.

📢 Ceny polskich malin i czereśni we Wrocławiu mogą przyprawić o zawrót głowy. Odwiedziliśmy wrocławskie targowiska Długo wyczekiwane czereśnie pojawiły się na wrocławskich targowiskach. Czy ich ceny wciąż są tak kosmiczne jak na początku maja? Sprawdziliśmy, ile teraz kosztują polskie czereśnie.

📢 Te produkty znikają z marketów Lidl, Biedronka, Auchan. Bakterie w mleku i wędlinie! GIS ostrzega! To wycofane produkty GIS ostrzega! Kolejne produkty znikają z półek w sklepach i supermarketach. Pestycydy w pieprzu, niebezpieczna dla alergików soja w chipsach, plastik w mięsie. Z obrotu wycofano też popularne mleko, a ostatnio wędlinę. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej kuchni. To najnowsza lista produktów wycofanych ostatnio (kwiecień, maj, czerwiec 2024) przez sanepid. 📢 Lokalne Centrum Biznesu w Chociczy Małej – kolejna oferta Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla sektora MŚP Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” rozwija skrzydła w Wielkopolsce. We wtorek, 4 czerwca odbyło się uroczyste otwarcie Lokalnego Centrum Biznesu zlokalizowanego na terenie Chociczy Małej (Gmina Września). Inwestycja ta jest częścią autorskiego projektu Strefy, mającego na celu budowę nowoczesnych i skalowalnych obiektów przemysłowo-magazynowych, dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP).

📢 Tu we Wrocławiu może powstać nowe centrum handlowe, osiedle a nawet cmentarz! Ty decydujesz! Ratusz przyjmuje wszystkie wnioski Jeszcze tylko przez kilka tygodni wrocławianie będą mogli przesyłać swoje pomysły na rozwój przestrzeni miejskiej. Propozycje mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania Planu Ogólnego dla Wrocławia. Nowy dokument zastąpi Studium z 2018 roku. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Malownicze! 10 urokliwych miejscowości. Żyje tu zaledwie garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty i plan wycieczki Spektakularne widoki, błękit morza, wąskie uliczki oraz fantastyczne szlaki. Cinque Terre to malownicze wioski rybackie ulokowane na wzgórzach parku narodowego, nad wodami Morza Liguryjskiego. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą tam bardzo łatwo dotrzeć! Podpowiadamy jak! 📢 Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyżowania we Wrocławiu. Tutaj najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji! 3324 – tyle wypadków i kolizji było we Wrocławiu w pierwszym kwartale 2024 roku. Ich główne przyczyny to niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Gdzie było najwięcej zdarzeń drogowych? W których miejscach trzeba szczególnie uważać podczas jazdy? Sprawdź w naszej galerii! 📢 Pałac w ruinie! Tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane pałacowe wnętrza i mroczne piwnice. Mamy zdjęcia Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie.

📢 Grzyby pojawiły się na Dolnym Śląsku. Ale piękne okazy! Gdzie warto wybrać się na grzybobranie? Sezon na grzyby w 2024 roku już rozpoczął się na Dolnym Śląsku. Gdzie można już się wybrać na grzyby i wrócić dorodnymi okazami? Sprawdź lokalizacje. 📢 Wrocławski Aquapark przy ul. Borowskiej montuje nowe zjeżdżalnie. Dwie będą gotowe już za kilka tygodni Przy ulicy Borowskiej we Wrocławiu praca wre. W aquaparku trwa montaż nowych zjeżdżalni. Te zastąpią niebieską, żółtą i pomarańczową, które przez 16 lat były największymi atrakcjami wrocławskiego parku wodnego. Nowe mają być jeszcze lepsze!

📢 Ze Śląska do Wieczystej - Oskar Mielcarz. Plotki, fakty, pogłoski - transfery Śląska Wrocław LATO 2024 Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024 (AKTUALIZACJA). Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024. Bramkarz Oskar Mielcarz trafi na wypożyczenie ze Śląska Wrocław do beniaminka II ligi Wieczystej Kraków. Jego trenerem będzie tam były reprezentant Polski Sławomir Peszko. Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Czy uda się zatrzymać Hiszpana? Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe.

📢 Tak wyglądał Wrocław około 100 lat temu. Zobacz fascynujące fotografie sprzed wieku Poznajecie nasze miasto sprzed około 100 lat? Tak właśnie wyglądał Wrocław w latach dwudziestych minionego wieku. Od tego czasu sporo się zmieniło. Wiele miejsc już nie istnieje, inne zmieniły się nie do poznania. Niektóre z zachowanych kamienic nadal pozostaje cichym świadkiem burzliwej historii stolicy Dolnego Śląska. Fotografie Wrocławia z 1921 roku pochodzą z portalu fotopolska.eu. Zobaczcie! 📢 Oto ceny "okropnie brzydkich" polskich strojów na igrzyska. Tanio nie jest - 119 zł za czapkę z daszkiem. Zobacz zdjęcia Paryż 2024. Na początku czerwca do otwartej sprzedaży trafiły stroje, które Adidas zaprojektował Polakom na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tanio nie jest, a przypomnijmy, że wielu kibicom ta kolekcja nie przypadła do gustu. "Okropnie brzydkie" - to tylko jeden z komentarzy. Kostiumy na ceremonię otwarcia przygotowała polska marka Bizuu. Tu recenzje były dużo lepsze.

📢 Łoś we Wrocławiu. Sceny jak z serialu "Przystanek Alaska". Zwierzę spokojnie sobie spaceruje po regionie Co najmniej od wtorku (4 czerwca) mieszkańcy Iwin, Jagodna, Brochowa i okolic, mogą na swoich ulicach spotkać prawdziwego łosia. Zwierzę kojarzy się raczej ze Skandynawią i Alaską, niż Dolnym Śląskiem. Skąd się wziął we Wrocławiu?

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Zakończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Aquapark na wrocławskim Zakrzowie wciąż zamknięty. Urzędnicy chcieli zdążyć na Dzień Dziecka. Dlaczego jeszcze nie było otwarcia? Wrocławianie czekają na otwarcie basenu przy ul. Wilanowskiej na Zakrzowie. Ostatnie prace remontowe miały się skończyć w lutym. Zapowiedziano więc otwarcie na kwiecień. Potem była mowa o maju, aż w końcu deklarowano, iż otwarcie nastąpi w Dzień Dziecka. Woda w nieckach czeka na pierwsze kąpiele, zjeżdżalnie świecą pustkami, a drzwi obiektu nadal są zamknięte. Dlaczego? 📢 Tutaj w centrum już nie zaparkujesz za darmo. Niedługo nowe płatne miejsca parkingowe we Wrocławiu Na Nadodrzu darmowe miejsca parkingowe niebawem zamienią się w płatne. Kierowcy będą płacić za parkowanie m.in. przy ul. Drobnera, pl. św. Macieja, ul. Prusa czy Kilińskiego. Kiedy na Nadodrzu zainstalowane zostaną parkomaty? Sprawdziliśmy. 📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl.

📢 Wypadek za wypadkiem na ekspresowej S3. A ta droga jest jeszcze w budowie! Pożar, który trzeba było gasić przy użyciu samolotów gaśniczych. Wypadek w tunelu drogi ekspresowej i pożar samochodu ciężarowego przewożącego toksyczny środek, i jakby tego było mało - wypadek autobusu wiozącego szkolną wycieczkę. Brzmi koszmarnie, a dla służb ratunkowych - jak wielkie wyzwanie. I tak właśnie było, ale tym razem były to na szczęście ćwiczenia. Przeprowadzono je na budowanej drodze ekspresowej S3 w okolicach Bolkowa. Wkrótce ta droga zostanie oddana do ruchu, oby nigdy nie doszło tu do podobnej sytuacji...

📢 Kibice w Hali Stulecia ponieśli Śląsk do brązowego medalu! Znajdźcie się na zdjęciach Koszykarze Śląska Wrocław w obecności 4,5 tys. kibiców w Hali Stulecia wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski! Dolnośląski zespół w drugim meczu o trzecie miejsce pokonał PGE Spójnię Stargard 87:85. Podopieczni Miodraga Rajkovicia przez całe spotkanie mogli liczyć na głośny doping swoich fanów. Wspieraliście „Trójkolorowych” na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!

📢 Dworzec Nadodrze czeka na remont od 2021 roku. W jakim stanie jest budynek? Czy odzyska dawny blask? Już prawie trzy lata temu katowicka spółka DL Invest Group nabyła od Polregio dworzec na wrocławskim Nadodrzu. W 2023 roku trwały intensywne przygotowania do jego rewitalizacji. Ale do dziś w budynku i jego okolicach nie widać robotników, nie zatwierdzono też ostatecznie planów. Co się dzieje z tym zabytkowym dworcem? 📢 Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu już w tym tygodniu. Jakich pisarzy spotkamy? Już w tym tygodniu we Wrocławiu wystartuje 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Festiwal potrwa kilka dni, podczas których będzie można choćby spotkać wielu autorów, posłuchać ciekawych historii i wziąć udział w warsztatach. Sprawdź, co będzie się działo. 📢 Dokończą obwodnicę śródmiejską we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Najskuteczniejsi żużlowcy na półmetku sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi (TOP 15) Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia sezonu 2024 jesteśmy na półmetku fazy zasadniczej. Na czele tabeli znajduje się niepokonany Orlen Oil Motor Lublin. Przyjrzeliśmy się, jak radzili sobie poszczególni zawodnicy. Kliknij „zobacz galerię” i sprawdź, kto w tym roku jest najskuteczniejszym żużlowcem na ekstraligowych torach. 📢 KGHM znowu zatrudnia. Do obsadzenia mnóstwo wakatów! Pracownicy mogą liczyć na benefity. Sprawdź najnowsze oferty KGHM rekrutuje! Do obsadzenia jest prawie 40 wakatów na przeróżnych stanowiskach. Dolnośląski gigant miedziowy oferuje umowę o pracę i pakiet benefitów. Kogo potrzeba? Kliknij w galerię, żeby sprawdzić szczegóły!

📢 Najtańsze mieszkania we Wrocławiu. Gdzie własne "M" kosztuje najmniej? Jest nowy ranking wrocławskich osiedli. Znamy ceny Gdzie we Wrocławiu szukać taniego mieszkania? Z pomocą przychodzi comiesięczny ranking cen, tworzony przez portal SonarHome.pl. Prezentujemy go w galerii. Zobaczcie średnie kwoty za metr kwadratowy na najtańszych wrocławskich osiedlach.

📢 Mateusz Żukowski przedłużył umowę ze Śląskiem Wrocław i szaleje na Ibizie. Zobacz zdjęcia Mateusz Żukowski przedłużył kontrakt ze Śląskiem Wrocław i... wyjechał ładować baterie na Ibizę. Towarzyszy mu narzeczona Aleksandra Mizgalska oraz grupa znajomych. Jak widać na instagramowych relacjach - zabawa jest przednia.

📢 Budują nową drogę we Wrocławiu. Powstanie na najszybciej rozwijającym się osiedlu, kiedy nią pojedziemy? Jeszcze nie tak dawno było tutaj szczere pole. Teraz Lipa Piotrowska jest najszybciej rozwijającym się osiedlem we Wrocławiu. Ale nowe domy, szkoła i planowany basen wymagają również nowych dróg. Jedna z nich powstaje między ulicami Cynamonową i Pełczyńską. Kiedy skorzystają z niej kierowcy? 📢 W Cieplicach znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. Co jeszcze warto tu odwiedzić? Przed nami moc atrakcji! Na Dolnym Śląsku znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. To w jeleniogórskich Cieplicach od 22 000 lat biją źródła termalne z dużą zawartością krzemu i fluoru, których właściwości od wieków doceniają kuracjusze. Cieplice to jednak nie tylko uzdrowiska, ale także zabytkowy park oraz pałac z widokiem na Chojnik. Dlaczego warto tu przyjechać? Sprawdzamy!

📢 Wyłączenia prądu we Wrocławiu w tym tygodniu dotkną tysięcy osób. Oto dokładna lista adresów Dla tysięcy mieszkańców Wrocławia nowy tydzień oznacza nadchodzące wyłączenia prądu. Pierwsze - już dziś. Są to planowane wyłączenia, ale w niektórych przypadkach mogą potrwać wiele godzin. Gdzie do nich dojdzie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź. 📢 Nowi Janusze tatuażu i ich dzieła. Kto tu stracił rozum: artysta czy klient? Zobaczcie zdjęcia Trudno uwierzyć, że ktoś wymarzył sobie na ciele taki tatuaż. Wyjący do księżyca dzik, puszka piwa i ruskie fajki, karabinek strzelający z ucha... A jeszcze trudniej - że artysta tatuażu zgodził się wykonać takie dzieło. Rozum opuścił tatuatora czy klienta? Zobaczcie najnowsze dzieła Januszy tatuażu, przechodząc do galerii zdjęć. Niektóre są naprawdę szokujące!

📢 Po Arkadach Wrocławskich zostanie tylko wspomnienie. Jest wniosek o rozbiórkę budynku Nie minął nawet miesiąc od ostatecznego zamknięcia Arkad Wrocławskich, a już jest wniosek o rozbiórkę budynku. Po centrum handlowym zostanie tylko pusta działka i wspomnienia.

📢 Najśmieszniejsze memy o dzieciach na Dzień Dziecka 2024. Co bawi internautów? Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Memy o dzieciach wywołują mnóstwo śmiechu. Autorzy humorystycznych obrazków z przymrużeniem oka odnoszą się do zabawnych sytuacji, jakie towarzyszą relacjom najmłodszych z ich rodzicami czy też rodzeństwem. W grafikach nie brakuje również aluzji do dziecięcych, szczerych aż do bólu pytań i uwag. Warto dodać, że humorystyczne obrazki, poświęcone milusińskim idealnie wpisują się w Dzień Dziecka. Zobacz najpopularniejsze memy oraz uśmiechnij się! 📢 Rajd Koguta zakończony! Uczestnicy z Dolnego Śląska dotarli na metę na Mazurach. Mamy mnóstwo zdjęć! W sobotę (1 czerwca) na metę w Mrągowie dotarły ostatnie ekipy biorące udział w Rajdzie Koguta 2024. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną - w tym roku to rekordowe 2,6 mln zł!

📢 Park linowy, samolot jak z Bitwy o Anglię, ogromny plac zabaw i dinozaury. Wstęp darmowy. Oto atrakcje Lubina W Lubinie na Dolnym Śląsku są dwa ogromne parki z całą masą atrakcji. Warto tu się wybrać z całą rodziną, tym bardziej, że park linowy, zoo, czy potężny plac zabaw dostępne są zupełnie za darmo. Z Wrocławia dojedziecie tu samochodem DK94 lub pociągiem Kolei Dolnośląskich. 📢 Arboretum Wojsławice tonie w kwiatach. Zakwitły piwonie i różaneczniki. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Arboretum Wojsławice to punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Ten gigantyczny ogród botaniczny zachwyca o każdej porze roku. Wiosną jest wyjątkowo piękny! Końcówka maja to idealny czas na zwiedzanie arboretum, bo ogród dosłownie tonie w kwiatach! Zobaczcie, jak tam malowniczo!

📢 Zachwycający, choć popada w ruinę! Ten podwrocławski pałac był siedzibą Gestapo i Armii Czerwonej. Tak wygląda w środku To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dlaczego warto rzucić palenie? Zobacz te MEMY o palaczach. Internauci nie biorą jeńców. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu! Palenie zabija! Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. Mimo to, palaczy nie brakuje. 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Internauci wykorzystali tę okazję, by "zawstydzić" i pośmiać się z palaczy. Poskutkuje? Zobacz te MEMY i przekonaj się dlaczego nie warto sięgać po papierosa, za to warto rzucić palenie! 📢 Cuda Polski według National Geographic. Aż trzy wyjątkowe miejsca na Dolnym Śląsku! Trwa plebiscyt Cuda Polski 2024 organizowany przez National Geographic Traveler. Trzy wyjątkowe miejsca z Dolnego Śląska walczą o zwycięstwo. Szczegóły konkursu poniżej, a w galerii zdjęcia nominowanych miejsc. 📢 Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ 2500 niezwykłych pojazdów wystartowało w czwartek (30 maja) z Oławy pod Wrocławiem. Samochody, traktory i jednoślady, a także tysiące uczestników (kierowców i ich pasażerów) w pomysłowych przebraniach, ruszyło przez całą Polskę. Atmosfera na starcie i w trasie jest radosna a cel szczytny. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na cel charytatywny. W tegorocznej edycji padł rekord. Zebrano 2,6 miliona złotych! Za dwa dni uczestnicy dojadą na metę w Mrągowie na Mazurach, pokonując 570 kilometrów. Zobaczcie, jakie niesamowite pojazdy wystartowały w 8. Rajdzie Koguta. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 Tajemnicza willa ukryta na osiedlu we Wrocławiu. Piękna, ale mocno zniszczona. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe miejsce! Zabytkowa willa na wrocławskich Żernikach od lat niszczeje. Niegdyś należała do niemieckiej rodziny pochodzenia żydowskiego, później mieściła się tam szkoła oraz przychodnia. Do kogo należy teraz i dlaczego pozostaje opuszczona? Sprawdź szczegóły. 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Pogrzeb Jana Kulczyka. Milioner pochowany na Nowinie w Poznaniu Pogrzeb Jana Kulczyka na poznańskiej Nowinie rozpoczął się o godzinie 14.30. Wcześniej, o godz. 11.30, odprawiono mszę żałobną w kościele na Wzgórzu Św. Wojciecha.

