Prasówka 6.12.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [6.12.2023]”?

Prasówka 6.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [6.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 7.12.23

📢 Emerytury od marca 2024 - o tyle mają wzrosnąć świadczenia. Nowa tabela wyliczeń po waloryzacji [6.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [6.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

Prasówka 6.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto lista grzechów, z których nie trzeba się spowiadać. Nie wymagają one wizyty w konfesjonale. Sprawdź koniecznie! Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać. Lista jest naprawdę długa i nie wymaga wizyty przy konfesjonale. Jednym z możliwych sposobów na uzyskanie przebaczenia i obiecanie poprawy jest spowiedź. Są grzechy, które nie naruszają naszej relacji z Bogiem i innymi ludźmi. W związku z tym nie musimy fatygować się do kościoła, aby się wyspowiadać. Zastanawiasz się z jakich grzechów nie trzeba się spowiadać? Sprawdź!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Uwaga, marznący deszcz. Na drogach będzie szklanka! Jest ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia i całego Dolnego Śląska Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami marznącymi w całym województwie dolnośląskim. Na drogach pojawi się gołoledź, która jest bardzo niebezpieczna dla kierowców. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka [6.12.2023] Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Tymi samochodami nie wjedziesz do Strefy Czystego Transportu we Wrocławiu! Lista zawiera popularne modele Choć ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, a uchwała będzie zależna od głosowania nowej kadencji Rady Miejskiej Wrocławia, w styczniu 2025 roku może dojść do wielu zmian na wrocławskich ulicach. Jeśli w życie wejdzie Strefa Czystego Transportu, osoby posiadające samochody produkowane przed 2005 rokiem z silnikiem diesla, nie wjadą do centrum miasta. Co to za modele? Część z nich jest bardzo popularna!

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje zabytkową willę na Kępie Mieszczańskiej we Wrocławiu. Cena, jak budynek, ogromna! Przedwojenna willa na Kępie Mieszczańskiej, wyspie uważanej za jedno z najbardziej prestiżowych miejsc we Wrocławiu, jest na sprzedaż. Agencja Mienia Wojskowego wystawiła historyczny budynek za cenę wywoławczą – bagatela – 3,5 miliona złotych. Czy znajdzie nowego właściciela?

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 6.12.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Wrocławska policja oddała hołd zastrzelonym policjantom. Zobaczcie zdjęcia i film 5 grudnia o godz. 17 we Wrocławiu i w całej Polsce rozbrzmiały syreny policyjnych radiowozów. Funkcjonariusze oddali w ten sposób cześć swoim kolegom, zastrzelonym we Wrocławiu przez Maksymiliana F. Zobaczcie film poniżej. 📢 Lech Wałęsa trafił do szpitala. Niepokojące wieści Lech Wałęsa trafił do szpitala. Stan byłego prezydenta ma być stabilny, a rokowania dobre. Na razie nie wiadomo jednak, kiedy będzie mógł wrócić do domu. 📢 Turyści poszli w góry i przecenili swoje siły. O pomoc w powrocie do domu musieli prosić goprowców W miniony weekend (1-3 grudnia) ratownicy z Karkonoskiej Grupy GOPR mieli sporo pracy. Pomagali turystom, którzy wędrowali po karkonoskich szlakach. W Karkonoszach obowiązuje już II stopień zagrożenia lawinowego i warunki na szlakach są trudne.

📢 Wypadek zablokował autostradę A4 w kierunku Wrocławia. Zderzyły się dwa auta osobowe We wtorek (5 grudnia) około godziny 13 na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych. Prawdopodobnie jeden z uczestników zdarzenia został ranny. Oba pasy ruchu są zablokowane. Na miejscu pracują policjanci i strażacy z Bolesławca oraz ochotnicy z Krzywej. 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Taka będzie waloryzacja emerytur. Sprawdź szczegóły Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę. 📢 W tych dolnośląskich uzdrowiskach poczujecie się jak w alpejskich kurortach. Zaśnieżone góry i lasy, blisko do wyciągów Dolnośląskie uzdrowiska przyciągają nie tylko latem. Także zimą wspaniale można tu odpocząć. Patrząc na zaśnieżone góry i lasy, poczujecie się jak w Alpach. Są cisza, mroźne, czyste powietrze i piękne ścieżki spacerowe w parkach uzdrowiskowych. Dodatkowym atutem jest bliskość wyciągów narciarskich. Poznajcie pięć najlepszych uzdrowisk dolnośląskich, które warto odwiedzić zimą

📢 Hotelowy kolos z Pobierowa coraz bliżej otwarcia. Zwiedziliśmy hotel Gołębiewski. Zobacz najnowsze ZDJĘCIA Trwają odbiory i uzgodnienia z urzędami w sprawie inwestycji - twierdzą inwestorzy z hotelu Gołębiewski w Pobierowie. - A każde takie spotkanie z odpowiednimi urzędnikami powoduje, że jesteśmy bliżej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Nam udało się zobaczyć jak wygląda ukończona część hotelu. Zwiedziliśmy cały parter. 📢 Ciężarówki zderzyły się na łączniku drogi S8 w kierunku Wrocławia. Interweniowali strażacy We wtorek (5 grudnia) ok. godziny 10 na łączniku drogi S8 i DW372 miała miejsce kolizja dwóch pojazdów ciężarowych. Kierująca uderzyła w tył poprzedzającego pojazdu. Interweniowały trzy zastępy straży pożarnej.

📢 31-latka ze Świdnicy zmarła w policyjnej celi? Rodziny nikt nie informował przez dwa miesiące. Policja wydała oświadczenie Tajemnicza śmierć, brak informacji dla rodziny i zastanawiająca decyzja prokuratury. Bliscy 31-latki ze Świdnicy walczą o ustalenie przebiegu zdarzeń, które doprowadziły do tragedii. Malwina zmarła po tym, jak trafiła na izbę zatrzymań na wrocławskim komisariacie Jej rodzina nagłośniła sprawę w minioną niedzielę (3 grudnia) w programie "Państwo w Państwie".

📢 Z tych zwierząt śmieje się internet. Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami 5.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Pies kontra kot. Najśmieszniejsze memy o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

📢 Internauci nie pozostawili suchej nitki na grzybiarzach. Oto najlepsze memy i obrazki o zbieraniu grzybów 5.12.2023 Sezon na zbieranie grzybów jeszcze trwa, mimo iż jest już połowa listopada. Dlatego przygotowaliśmy dla Was solidną dawkę śmiechu. Zobaczcie jak internauci żartują z grzybiarzy oraz zbierania grzybów. 25.11.2023.

📢 Lekarze pierwszego kontaktu z Wrocławia. Sezon grypowy daje w kość? Tych internistów polecają pacjenci Internista to lekarz tzw. medycyny ogólnej, a co za tym idzie – pierwszego kontaktu. Do jego gabinetu trafiamy z objawami grypy, bolącym żołądkiem czy dusznościami. To on wystawia skierowania, jeśli stan naszego zdrowia wymaga konsultacji specjalisty. Zobaczcie, których internistów najczęściej polecają wrocławianie. Zestawienie sporządziliśmy na podstawie serwisu znanylekarz.pl. 📢 Z tych samochodów śmieją się ludzie w internecie. Oto najlepsze memy o motoryzacji. Mirek handlarz i inni 5.12.2023 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci codziennie tworzą nowe memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów czy o bieżących wydarzeniach na drogach. Dziś przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 30.03.2023.

📢 Awaria sygnalizacji na placu Grunwaldzkim we Wrocławiu! Kierowcy sparaliżowali całe skrzyżowanie We wtorek (5 grudnia) od godzin porannych kierowcy na placu Grunwaldzkim mierzyli się z ogromnym utrudnieniem. W związku z awarią nie działała sygnalizacja świetlna. Kierowcy jechali, nie patrząc na znaki pierwszeństwa oraz innych uczestników ruchu. 📢 Zderzenie autobusów MPK na trasie na wrocławskie Jagodno. Duże utrudnienia dla pasażerów We wtorek (5 grudnia) doszło do zderzenia dwóch autobusów MPK na trasie Jagodno - Galeria Dominikańska. Prawdopodobnie jeden z kierowców nie zachował właściwej odległości od pojazdu przed nim i spowodował kolizję. Pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami na trasie na osiedle Jagodno. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 5.12.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii!

📢 Emerytury w 2024 roku będą wyższe. Tyle emeryci dostaną na swoje konta. Sprawdź najnowsze wyliczenia! 5.12.2023 To, że emerytury w 2024 roku będą wyższe, niż są obecnie jest pewne od dawna. To zakładają bowiem przepisy dotyczące waloryzacji emerytur. Ciągle jednak trwają dywagacje, ile wynosić będzie waloryzacja w 2024 roku. Mamy najnowsze informacje na ten temat i oparte o nie szacunkowe wyliczenia emerytur w 2024 roku. Zawierają one przykładową obecną emeryturę brutto, obecną emeryturę netto i wysokość emerytury netto po planowanej waloryzacji. Sprawdźcie! 📢 Radni miejscy PiS złożyli propozycje poprawek do budżetu Wrocławia na 2024 r. "Dużym problemem są korki" Klub radnych PiS zaproponował poprawki do budżetu na 2024 rok dla Wrocławia. - Działania i narracja prezydenta Sutryka zmierzają do wygaszania różnego rodzaju ambicji mieszkańców – mówi Michał Kurczewski, przewodniczący klubu PiS w radzie miejskiej Wrocławia. Ewentualne zmiany dotyczą m.in. ulic Karkonoskiej i Zwycięskiej, Trasy Muchoborskiej, czy kąpieliska Kłokoczyce.

📢 Na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu komunikacją miejską? Urzędnicy proszą: zostaw auto na parkingu i przyjedź MPK Wraz z początkiem grudnia weszło w życie usprawnienie, które ma ułatwić przyjazd na Jarmark Bożonarodzeniowy osobom spoza Wrocławia. Urzędnicy proszą, aby nie parkować w ścisłym centrum miasta, a pozostawić swój samochód na jednym z 29 parkingów Park & Ride, skąd do centrum można dojechać komunikacją publiczną. 📢 Nie żyją policjanci postrzeleni we Wrocławiu! Maksymilian F. usłyszy zarzut podwójnego zabójstwa. Grozi mu dożywocie! Tragiczne informacje! Nie żyje dwóch policjantów postrzelonych przez Maksymiliana F. przy ulicy Sudeckiej we Wrocławiu. W poniedziałek po południu policja najpierw informowała o śmierci asp. szt. Daniela Łuczyńskiego. Miał 45 lat. Dosłownie dwie godziny później na platformie X Polska Policja napisała o śmierci drugiego z mundurowych, Ireneusza, składając kondolencje rodzinie.

📢 Domy w górach na sprzedaż. Te są do kupienia na Dolnym Śląsku. Widoki jak w bajce! Ile trzeba zapłacić? Uciec od miejskiego zgiełku i posiadać dom w górach jest marzeniem wielu. Cudowne widoki, także zimą, bliskość przyrody i szlaków turystycznych - to główne zalety mieszkania w górach. Niestety, ceny do najniższych nie należą, choć i tu można natrafić na okazję. Ile kosztują górskie domy lub pensjonaty na Dolnym Śląsku? Sprawdź przykładowe ceny w galerii. 📢 Z tych grzechów nie trzeba się spowiadać! Niewiele osób o tym wie i pamięta. Ksiądz nie bedzie ci tu potrzebny SPRAWDŹ 5.12.2023 Grzechy z których nie trzeba się spowiadać - LISTA. Wielu wiernych katolików przystępuje do spowiedzi. We wszystkich parafiach można się wyspowiadać. Czy są grzechy z których nie trzeba się spowiadać? Na co zwrócić uwagę? SPRAWDŹ - LISTA JEST DŁUGA.

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 5.12.2023 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Wtorek z przymrużeniem oka. Internauci czekają na weekend. Zobaczcie najśmieszniejsze memy! "Nie lubię poniedziałku" – brzmi tytuł filmu Tadeusza Chmielewskiego. Pod tym stwierdzeniem podpisałoby się zapewne wielu z nas. Co do wtorku, to też trudno wykrzesać z siebie pozytywne uczucia. To nie poniedziałek, ale do wyczekiwanego weekendu i wolnego od obowiązków zawodowych... daleko. Zobaczcie, co o wtorku sądzą internauci mamy dla Was porcję świeżych memów. 📢 Nowe połączenie Wrocław - Praga na zimowych zdjęciach. Ekspresową S3 pojedziemy już w przyszłym roku Ostatni odcinek drogi ekspresowej S3 po polskiej stronie, łączący Bolków z Kamienną Górą, jest prawie gotowy. Gdy potężna inwestycja z dwoma tunelami zostanie otwarta, do komfortowego połączenia Wrocławia z Pragą pozostanie jedynie budowa jej kontynuacji w Czechach. Ta ruszyć ma niebawem. Sprawdzamy, co słychać na polskim fragmencie S3.

📢 Orleń we wrocławskim zoo. Być może pojawi się też w innych ogrodach Wrocławski ogród zoologiczny może pochwalić się nowym nabytkiem. W Afrykarium na świat przyszły trzy orlenie cętkowane. To płaszczki, wyróżniające się charakterystycznymi cętkami. Gdy dorosną, będą mogły mogły wyjechać do innych ogrodów lub dołączą do zbiornika Kanału Mozambickiego. 📢 Pobudka po 5 rano, mróz, śnieg, a całe rodziny chodzą na roraty. Co kryje się za fenomenem tych Mszy świętych? Rozpoczął się Adwent – okres przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W niektórych wrocławskich kościołach jeszcze przed świtem można zobaczyć tłumy dzieci. To fenomen rorat – specjalnych Mszy świętych w Adwencie. Dlaczego ludzie chodzą na nie całymi rodzinami mimo wczesnej pory, mrozu i różnych niedogodności? 📢 Zalew Mietkowski w zimowej szacie, powoli zamarza. Tak pięknie prezentuje się z lotu ptaka Zalew Mietkowski, w niesamowitej, zimowej scenerii. Plaże i wały zasypane śniegiem, na koronie wału założony jest nawet ślad na narty biegowe. O tej porze roku mało kto się tutaj zapuszcza, a jest wyjątkowo pięknie, zresztą sami zobaczcie na naszych zdjęciach znad Jeziora Mietkowskiego.

📢 Ostatnie pożegnanie Daniela Chojnackiego. Pogrzeb prezesa GOPR i wrocławskiego oficera rowerowego Dzisiaj (4 grudnia) na "starym" cmentarzu komunalnym w Jeleniej Górze spoczął Daniel Chojnacki - prezes Grupy Karkonoskiej GOPR, organizator festiwali biegowych, były oficer rowerowy Wrocławia. "Danka" żegnała rodzina, przyjaciele, znajomi, miłośnicy gór i samorządowcy. 📢 Ciemno i zimno we Wrocławiu. Pod tymi adresami zabraknie prądu, wody lub ogrzewania w tym tygodniu (4-8 grudnia) Niskie temperatury we Wrocławiu nie zatrzymują prac, które zostały zaplanowane na tydzień od 4 do 8 grudnia. Dostawcy prądu, wody i ogrzewania przekazują, pod jakimi adresami nastąpią czasowe wyłączenia. Pełną listę ulic wraz z numerami budynków znajdziecie w galerii.

📢 Dobre wieści dla kibiców Śląska Wrocław: Peter Pokorný i Łukasz Bejger uniknęli poważnych kontuzji Łukasz Bejger i Peter Pokorný przedwcześnie opuścili boisko w meczu Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa. Ich urazy - a zwłaszcza Pokornego - wyglądały na poważne, ale udało nam się ustalić, że poniedziałkowe badania nie wykazały niczego poważnego.

📢 Zderzenie dwóch samochodów ciężarowych na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Jezdnia jest zablokowana W poniedziałek (4 grudnia) na 155. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jeden z kierowców jest uwięziony w kabinie. Droga w stronę Legnicy jest nieprzejezdna. Ciężarówka stanęła w poprzek. 📢 Chcieli wysadzić bankomat we Wrocławiu. Wewnątrz znajdowało się 750 tys. złotych. Sceny jak z filmu akcji! Za pomocą górniczego dynamitu, włamywacze próbowali wysadzić bankomat, w którym znajdowało się ponad 750 tys. złotych w gotówce. Mężczyźni zostali jednak spłoszeni przez ochroniarza i uciekli. Zostawili po sobie ślady, po których dotarli do nich policjanci. Pierwszych podejrzanych w tej sprawie już zatrzymano. 📢 Wrocławskie MPK: "Wstyd i hipokryzja". Tak nasz Czytelnik ocenia miejskiego przewoźnika. Zgadzacie się z nim? Problemy z nieregularnym kursowaniem komunikacji miejskiej od lat są zgłaszane przez wrocławian. Niestety sami pasażerowie MPK Wrocław czują się lekceważeni. Wstydzą się za spółkę, która wydaje się nie mieć sobie nic do zarzucenia. Poniżej zamieszczamy wiadomość od Pana Piotra Nowaka, który skontaktował się z redakcją Gazety Wrocławskiej. Zgadzacie się z przemyśleniami naszego Czytelnika?

📢 Barbórka 2023 w KGHM. Wyróżniono 60 osób. Był też Pochód Lisa Majora i skok przez skórę Barbórka 2023 w KGHM. Uroczysta Akademia, wręczenie odznaczeń i szpad najbardziej zasłużonym pracownikom, tradycyjny Pochód Lisa Majora ulicami Lubina i skok przez skórę dla młodych górników. Tak przebiegły centralne uroczystości barbórkowe w KGHM.

📢 Najpiękniejsze budynki we Wrocławiu! Oto wyniki konkursu "Piękny Wrocław" Na początku grudnia poznaliśmy listę najlepszych budynków oddanych do użytku w latach 2021-2022 we Wrocławiu. Grand Prix 32. edycji konkursu "Piękny Wrocław" przyznano centrum handlowemu "Swoja Olimpia" przy ul. Swojczyckiej. Jakie inne budynki zasłużyły na wyróżnienia? Sprawdź! 📢 Wypadek pod Wrocławiem. Szynobus Kolei Dolnośląskich zderzył się z ciągnikiem rolniczym W poniedziałek (4 grudnia) przed południem w Wierzbicach pod Wrocławiem szynobus Kolei Dolnośląskich jadący z Wrocławia do Bielawy zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Na trasie kolejowej zablokowany został ruch pociągów.

📢 Barbórka 2023 na wesoło. Zobaczcie najlepsze MEMY o górnikach 4 grudnia przypada Barbórka, czyli święto wszystkich górników. Z tej okazji mamy dla was najlepsze memy z górnikami w roli głównej. Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej. 📢 Strzelanina i obława we Wrocławiu. Maksymilian F. zatrzymany. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu dożywocie. Mamy nagrania W nocy z piątku na sobotę (z 1 na 2 grudnia) we Wrocławiu doszło do dramatycznych scen. Dwaj policjanci zostali postrzeleni w głowę przez mężczyznę, którego przewozili radiowozem. Napastnik uciekł. Został zatrzymany i aresztowany w sobotę (2 grudnia) rano. Już wcześniej miał grozić policjantom. Filmy publikował w sieci. 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się dwie ciężarówki, jedna osoba ciężko ranna W poniedziałek (4 grudnia) przed godziną 10 na podwrocławskim odcinku autostrady A4 zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Jeden z kierowców został poważnie ranny i przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala.

📢 Kumulacja utrudnień dla pasażerów MPK Wrocław. Zmiany w kursowaniu kilku linii tramwajowych Początek zimy trudnym czasem nie tylko dla kierowców, ale i pasażerów MPK Wrocław. Na Rondzie Reagana doszło do awarii zwrotnicy, służby też działają przy ul. Piastowskiej. To nie koniec problemów. Miejski przewoźnik wprowadza zmiany w kursowaniu tramwajów.

📢 Córki Michała Wiśniewskiego - tak wyglądają Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Te kobiety i mężczyźni zaginęli w Polsce. Wciąż nie znamy ich nazwisk. Rozpoznajesz kogoś? Pomóż policji i rodzinom Kim są ludzie z tych zdjęć? Oto fotografie i i rysopisy osób o nieustalonej tożsamości zgłoszonych do ITAKI. Zdarza się, że np. do szpitala trafiają osoby, które uległy wypadkowi i nie odzyskały przytomności lub są świadome, ale doznały obrażeń, które spowodowały utratę pamięci. Można mu pomóc odzyskać tożsamość! 📢 12 potraw na Wigilię. Przepisy polecają Makłowicz, Wachowicz, Brodnicki, Okrasa 4.12.2023 12 potraw na Wigilię od Gessler, Makłowicza, Wachowicz, Brodnickiego, Okrasy i Starmach. Karp, kapusta, pierogi, barszcz na Wigilię i święta. Co znani kucharze polecają na wigilijny stół? Wśród 12 potraw są obowiązkowe: karp, kapusta, pierogi, barszcz. Wypróbuj przepisów świątecznych od mistrzów polskiej kuchni. 📢 Do tej pory był lekka zima. Teraz w pogodzie będzie się działo! Idą do nas potężne mrozy, będzie nawet -17 stopni! To, z czym mieliśmy do czynienia do tej pory, było tylko wstępem do zimy. Bo oto do Polski nadciągają siarczyste mrozy. Polacy powinni się przygotować, że wartości poniżej minus 10 mogą być normą. Według synoptyków temperatura może spaść nawet do minus 17 stopni Celsjusza! Kiedy można spodziewać się tak rażącego spadku temperatury?

📢 Śnieżka na podium rankingu najbardziej wietrznych stacji meteo. Mocniej wieje tylko w Kanadzie Śnieżka, najwyższy szczyt Karkonoszy (1603 metry n.p.m) po raz kolejny pokazała, że nie można jej lekceważyć. W niedzielę (19 listopada) wiatr wiał tu z rekordową prędkością. Tylko w dwóch innych miejscach na świecie, wichura była jeszcze większa. Jaka pogoda panuje teraz w Karkonoszach i czy nadal wieje, przeczytajcie poniżej. 📢 Otwarto ul. 11 Listopada, a zamknięto Żernicką we Wrocławiu. Mieszkańcy pytają: dlaczego? Po otwarciu ul. 11 Listopada, czyli dokończenia obwodnicy Leśnicy, zamknięty został wyjazd z ul. Żernickiej. Zaniepokojeni mieszkańcy pytają, z jakiego powodu. Sprawdziliśmy. 📢 Kibice na meczu Śląsk - Raków. Temperatura minusowa, a na trybunach prawdziwy "ogień" Kibice na meczu Śląska Wrocław z Rakowem Częstochowa rozgrzali trybuny Tarczyński Arena do czerwoności! Niestraszny był im śnieg, lód i mróz. Był to drugi raz w tym sezonie, gdy wrocławski stadion zapełnił się do ostatniego krzesełka. Byłeś na meczu? Kliknij w zdjęcia i zobacz jak wrocławianie wspierali Śląsk!

📢 Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Rakowem Częstochowa Niedzielny mecz Śląsk Wrocław - Raków Częstochowa zakończył się remisem 1:1. Oceniliśmy piłkarzy Śląska Wrocław za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali 1-10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto był najlepszy, a kto najsłabszy w zespole Śląska? 📢 Termy i gorące źródła na Dolnym Śląsku. Rozgrzej się, gdy chwyta mróz! Na Dolny Śląsk nadciągają śnieżyce i siarczysty mróz. Najnowsze prognozy pogody nie pozostawiają złudzeń - zima rozkręca się na dobre. Gdy za oknem sypie śnieg, myślimy tylko o tym, żeby się rozgrzać. Jeśli lubicie ciepło, to koniecznie wybierzcie się do gorących źródeł, których na Dolnym Śląsku nie brakuje. Zobaczcie, gdzie są, jakie właściwości mają i ile kosztują bilety, przechodząc do galerii. Pod każdym zdjęciem znajdziecie też mapę.

📢 We Wrocławiu zaginęła Anna Katarzyna Turlej. Kobieta jest żołnierzem. W środę wyszła do sklepu W środę (29 listopada 2023 roku) pomiędzy godziną 21:00, a 22:00 44-letnia pani Anna wyszła z domu przy ulicy Poświęckiej do sklepu i do tej pory nie wróciła. Nie nawiązała też kontaktu z bliskimi. Trwają jej poszukiwania. 📢 Parada Mikołajów we Wrocławiu. Na motocyklach przejechali przez miasto w szczytnym celu W niedzielę (3 grudnia) ulicami Wrocławia przejechała parada motocyklowa mikołajów. Motocykliści w biało-czerwonych strojach wyruszyli do zamku Topacz, gdzie rozdawane były prezenty dla podopiecznych fundacji Moto Dolls, dzieci z domu dziecka. 📢 Policjant z Wrocławia zginął w strzelaninie. W niedzielę koledzy oddali mu cześć! Funkcjonariusze Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji we Wrocławiu oddali w niedzielę hołd swojemu zmarłemu koledze podkom. Mariuszowi Koziarskiemu. Pod pomnikiem upamiętniającym policjanta, w Wiszni Małej, pojawiły się kwiaty i znicze. Mariusz Koziarski zginął na służbie, w trakcie akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców pod Wrocławiem. Doszło tam do dynamicznej wymiany ognia między sprawcą, a funkcjonariuszami pododdziału kontrterrorystycznego. Jeden policjant poniósł śmierć na miejscu, drugi został ciężko ranny.

📢 Gdzie na sanki we Wrocławiu? Oto najlepsze miejsca w mieście i okolicach! Na sanki we Wrocławiu i najbliższej okolicy? Wiemy gdzie są najlepsze górki w mieście i jego okolicach. Prawdziwa zima zawitała do Wrocławia, a wraz z nią okazja do szaleństw na świeżym powietrzu. 📢 Mistrzowie parkowania we Wrocławiu. Tych kierowców nie obchodzą przepisy. Zostawiają auta gdzie chcą Mimo codziennej pracy strażników miejskich we Wrocławiu i ich licznych patroli, prawdziwą plagą są samochody zaparkowane byle jak lub w miejscach niedozwolonych. Skoro udało im się zdać egzaminy na prawo jazdy, to jaka jest przyczyna ich dyletanctwa? Tego ie wiemy. Wiemy za to ile wystawiono mandatów.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon zima 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Gdzie kręcono "Samych Swoich" z Kargulem i Pawlakiem? W tych uroczych miejscowościach Dolnego Śląska. Zobacz! Sylwester Chęciński, który wyreżyserował kultową już komedię "Sami Swoi" miał olbrzymi sentyment do Dolnego Śląska. To właśnie na terenie naszego województwa toczy się akcja kultowej komedii z Kargulem i Pawlakiem w rolach głównych. Tutaj również realizowano zdjęcia do kontynuacji filmu. Gdzie dokładnie szukać śladów kultowego, polskiego kina? Czytaj poniżej! 📢 Rizz, sigma czy bambik? Które wygra plebiscyt na Młodzieżowe Słowo Roku 2023? Wiecie co oznaczają? Język ewoluuje, a wraz z nim słowa i całe wyrażenia. Nic więc dziwnego, że rodzice nie zawsze rozumieją swoje dzieci. Młodzi ludzie potrafią nadać nowe znaczenie powszechnym wyrażeniom. Co roku orgaznizowany jest plebiscyt Młodzieżowe Słowo Roku, w którym wyróżnia się to jedno, najpopularniejsze. Jakie wyrażenia powalczą o ten tytuł w 2023 roku?

📢 Te dolnośląskie miasta są obiektami kpin i żartów. Memom na ich temat nie ma końca Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Wałbrzychu. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska.

📢 Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu w 2023 roku. Nastawcie sie na zimowe "paragony grozy" Ceny na Jarmarku Bożonarodzeniowym we Wrocławiu od lat budzą niesłabnące zainteresowanie. Ile w 2023 roku zapłacimy za kubek grzanego wina? Jak kształtują się ceny w strefie gastronomicznej? Czy można tam znaleźć rękodzielnicze prezenty, a jeśli tak to ile kosztują? Jarmark wystartował w piątek 24 listopada 2023, a my postanowiliśmy to wszystko sprawdzić. Wybierając się na Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu, warto przygotować gruby portfel.

📢 Pod Wrocławiem buduje się retail park. Nowe centrum handlowe będzie sąsiadować w Selgrosem Przy ruchliwej drodze wojewódzkiej nr 368, łączącej Długołękę z Wrocławiem, planowane jest wybudowanie dużego parku handlowego, w którym znajdzie się kilkanaście popularnych sklepów. Tak ma wyglądać! 📢 Zrób biznes we Wrocławiu! Te firmy i fabryki są na sprzedaż. Ile kosztują? Sklepy spożywcze, butiki, restauracje, salony fryzjerskie, warsztaty, a nawet… fabryka lodów. We Wrocławiu wiele rozkręconych i gotowych do działania firm czeka na nowych właścicieli. Ile kosztują? Zobacz w galerii najciekawsze, gotowe biznesy we Wrocławiu dostępne na sprzedaż. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Zasypane drogi i pojazdy - taka była rzeczywistość, dzisiaj przeraża nas kilkanaście cm śniegu Zimy stulecia w Polsce - najgorsze były w PRL-u, pamiętacie? Synoptycy przewidują atak zimy, a my wpadamy w panikę. - Kiedyś to były zimy - wspominają nasi rodzice i dziadkowie. To prawda! Dzisiaj przeraża nas kilka centymetrów śniegu i lekki mróz. To żadna zima, w PRL-u potrafiło zasypać drogi i samochody, a zaspy przewyższały człowieka. Temperatura spadała do -30 stopni Celsjusza. Zamarzały nawet powieki.

📢 Oto najcięższe grzechy. Sprawdź, czy je popełniłeś! Jeśli masz je na sumieniu, nie dostaniesz za nie rozgrzeszenia 1.12.2023 Oto grzechy, za które nie dostaniesz rozgrzeszenia! Spowiedź święta to bardzo ważna część obrządku w kościele rzymskokatolickim. To potoczna nazwa sakramentu pokuty i pojednania. Celem spowiedzi jest wyznanie grzechów kapłanowi oraz pojednanie z Bogiem i Kościołem. Są jednak grzechy, za które nie dostaniemy rozgrzeszenia. Zobacz pełną listę w naszej galerii! 📢 Choinka na wrocławskim jarmarku. Tak zmieniało się bożonarodzeniowe drzewko w ciągu ostatniej dekady. Zobaczcie zdjęcia! Nie ma Jarmarku Bożonarodzeniowego bez choinki. Wrocławskie drzewko co roku wygląda naprawdę okazale. W tym roku (2023) montowanie choinki rozpoczęło się już w połowie listopada. Drzewko stanęło w południowo-zachodniej części Rynku, niedaleko wejścia na plac Solny. Wrocławska choinka zmieniała się przez lata. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś? Która wersja bożonarodzeniowego drzewka podoba Wam się najbardziej?

📢 Najrzadsze nazwiska we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Są absolutnie unikatowe! Noszą je pojedyncze osoby! We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku to właśnie te nazwiska są najrzadsze. Można je sprawdzić w statystykach, którymi dysponuje Główny Urząd Statystyczny. Niektóre z nich nosi zaledwie jedna osoba! To prawdziwe unikaty wśród nazwisk. Przedstawiamy Wam pełną listę - ułożoną alfabetycznie. Kliknijcie w zdjęcie i sprawdźcie! 📢 Zero litości dla nauczycieli. Oto najbardziej absurdalne odpowiedzi podawane podczas kartkówek i sprawdzianów Oto prawdziwe hity ze sprawdzianów i kartkówek, jakie potrafią otrzymywać nauczyciele. Niektóre z odpowiedzi nie są już nawet absurdalne, są to po prostu głupoty. Co więcej, niektórzy uczniowie pokusili się nawet o namalowanie czegoś lub napisanie jakiegoś wyznania. Mało? Zdesperowani nauczyciele nie pozostają im dłużni. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze hity ze szkolnych ław.

📢 Gabriel Seweryn z Głogowa. Kim był, jak żył, co tworzył. Ubierał m.in. Zenka Martyniuka. Był też gwiazdą programu "Królowe Życia" Gabriel Seweryn na co dzień żył i mieszkał w Głogowie. Tutaj miał swoją pracownię, w której powstawały futrzane dzieła sztuki. Jego talent docenili, m. in. Zenek Martyniuk, Czesław Mozil i Robert Kozyra. W ostatnich latach dał się poznać szerszej publiczności jako jedna z gwiazd programu telewizji TTV "Królowe Życia". Zmarł we wtorek w szpitalu w Głogowie. Miał 56 lat. 📢 Czysta nostalgia! Zdjęcia Wrocławia sprzed 2-3 dekad. Zobacz jak wyglądało wtedy miasto i sami mieszkańcy Archiwalne zdjęcia Wrocławia, które dziś Państwu prezentujemy nigdy wcześniej nie ukazały się w formie cyfrowej. W galerii zarówno sami mieszkańcy, jak również ważne punkty na mapie stolicy Dolnego Śląska. Przykładem niech będzie Plac Grunwaldzki. Czy jeszcze ktoś pamięta jak on wyglądał trzy dekady temu?

📢 Robotem w chore kolano. Ortopedzi z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, jedyni w kraju, wykonują takie operacje Ortopedzi z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu leczą pacjentom chore kolana przy użyciu nowoczesnego robota. "Rosa", bo tak nazywa się robot, wspiera lekarzy w endoprotezoplastyce stawów kolanowych. USK jest pierwszą w Polsce publiczną placówką zdrowia, do tego uniwersyteckim ośrodkiem, który korzysta z takiego rozwiązania. 📢 Zima nie zaskoczyła internautów. Najśmieszniejsze memy o zimie i siarczystym mrozie. Zobaczcie! Przyszła zima, w tym roku - póki co - jest dla nas wyjątkowo łaskawa. Śniegu na razie jest niewiele, nie ma też siarczystych mrozów. Zima zaskoczyła drogowców, ale nie internautów. W sieci pojawiło się mnóstwo zimowych memów. Wybraliśmy dla Was najlepsze obrazki o zimie. Będziecie płakać ze śmiechu!

📢 Wrocław "od kuchni". Oto TOP 10 najchętniej zamawianych potraw na wynos przez wrocławian. Miszmasz kuchni z całego świata! Co najchętniej zamawiali na dowóz wrocławianie w 2023 roku? Z odpowiedzią na to pytanie przychodzi raport trendów, który opracowała firma Pyszne.pl. Wrocławianie nie ograniczali się tylko do jednej wybranej kuchni, a na talerzach gościły dania z całego świata. Zobacz w galerii 10 najchętniej zamawianych dań. Niektóre zaskakują! 📢 Najpiękniejsza wieś Dolnego Śląska zimą. Urokliwy kurort pod śniegiem zachwyca Zakopane? Wielu turystów przyznaje, że jest mocno przereklamowane. Na Dolnym Śląsku mamy prawdziwą perłę, która w zimowej odsłonie prezentuje się dosłownie bajkowo. Międzygórze, bo o nim mowa, zostało uznane najpiękniejszą wsią na Dolnym Śląsku w plebiscycie Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Nazywane jest też Małą Szwajcarią i Perłą Sudetów.

📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Głosowanie rozpoczęte! Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do nagród Rozpoczęliśmy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Wielka wyprzedaż we Wrocławiu! Wojsko pozbywa się komputerów, samochodów i innych sprzętów. Zobacz zdjęcia i ceny Agencja Mienia Wojskowego we Wrocławiu organizuje przetarg, w którym do kupienia po bardzo atrakcyjnych cenach będzie mnóstwo przedmiotów. Począwszy od ubrań, przez wojskowe pojazdy, po instrumenty muzyczne, sprzęt do zmiany kół, urządzenia pomiarowe, wyroby spawalnicze, na lodówkach i stole do gry w bilard skończywszy. Najciekawsze rzeczy, razem z cenami, prezentujemy w naszej galerii.

📢 Restauracja Ghvino i Śpiew w Kudowie-Zdroju rok po "Kuchennych rewolucjach". Jak sprawdziły się rady Magdy Gessler? Minął nieco ponad rok od czasu wizyty Magdy Gessler w Kudowie-Zdroju (woj. dolnośląskie). Znana restauratorka pojawiła się z "Kuchennymi rewolucjami" w restauracji Szmaragdowa, która po metamorfozie zmieniła nazwę na Ghvino i Śpiew. Sprawdziliśmy, co zmieniło się od tego czasu i jaki efekt przyniosły wskazówki Magdy Gessler. 📢 Od dziś kontrole drogowe po nowemu. To musisz wiedzieć! Dziś (7 listopada) wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące kontroli drogowych. Głównym celem jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur, ale są również nowości, m.in. nowe obowiązki i uprawnienia kierowców oraz kontrolujących. 📢 Historyczna Barbórka w Głogowie [ZDJĘCIA] W Głogowie odbyła się Centralna Akademia KGHM z okazji Barbórki. Był to pierwszy raz w historii, kiedy to impreza ta organizowana była w tym mieście. Do tej pory centralne obchody związane były z Lubinem. Jednak po tym, jak władze Lubina nie zgodziły się na zamknięcie ulic na czas pochodu Lisa Majora, KGHM postanowiło przenieść imprezę do innego miasta.

Wideo Kolejna dawka szczepionki już dostępna!