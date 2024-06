Prasówka 6.06.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 5.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.06”?

Prasówka 6.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 6.06 Czy są planowane wyłączenia prądu w dolnośląskim 6.06? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 6.06. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 6.06.24

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach.

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

Prasówka 6.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wrocławskie Kino Lwów popada w ruinę. Tu czas zatrzymał się w PRL-u. Kiedyś w tym budynku spotykała się masoneria Ostatni film wyświetlono tutaj w 2011 roku. Wówczas Kino Lwów zakończyło swoją działalność. I choć to nie tak dawno temu, to wewnątrz kina czas zatrzymał się wcześniej, w epoce PRL-u. Historia tego miejsca zaczyna się w niemieckim Breslau w 1925 roku, gdy modernistyczny budynek przy al. Hallera był zakonem masonerii.

📢 Nowe tramwaje MPK Wrocław! Do stolicy Dolnego Śląska przyjeżdżają w środku nocy. Zobaczcie zdjęcia "Mkną po szynach niebieskie tramwaje...", lecz zanim zaczną jeździć po naszych torowiskach i wozić pasażerów, czeka je długa podróż. Transport wielotonowego tramwaju wymaga specjalnych zezwoleń, do przewozu wykorzystywane są ogromne pojazdy. Jak to się dzieje, że z poznańskich i bydgoskich fabryk na nasze ulice trafiają flagowce MPK Wrocław? 📢 Ostrzeżenie GIS 5.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 6.06.2024 Ostrzeżenie GIS 5.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Bezczelna kradzież we wrocławskim parku. Ktoś odciął liny przy drewnianych pomostach. Może być niebezpiecznie Park Czarna Woda na wrocławskich Swojczycach po raz kolejny odwiedzili zuchwali wandale, którzy w nocy odcięli wszystkie liny przy jednym z pomostów. Rada Osiedla i Zarząd Zieleni Miejskiej ostrzegają, że może być tam niebezpiecznie.

📢 Napadli kobiety przy bankomacie na Legnickiej we Wrocławiu. Jedna trafiła na SOR. Policja szuka sprawców! Uwaga! Dwie kobiety zostały napadnięte dziś (środa, 5 czerwca) przed bankiem przy ul. Legnickiej. Do ataku doszło w biały dzień. Policja poszukuje sprawców tego zdarzenia. 📢 Kobiety mające te imiona to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź koniecznie, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ceny polskich malin i czereśni we Wrocławiu mogą przyprawić o zawrót głowy. Odwiedziliśmy wrocławskie targowiska Długo wyczekiwane czereśnie pojawiły się na wrocławskich targowiskach. Czy ich ceny wciąż są tak kosmiczne jak na początku maja? Sprawdziliśmy, ile teraz kosztują polskie czereśnie. 📢 Tak mieszka Marcin Hakiel. Tancerz i jego nowa narzeczona spodziewają się dziecka - zdjęcia [6.06.2024 r.] Marcin Hakiel po raz trzeci zostanie ojcem! Tancerz i jego piękna narzeczona Dominika spodziewają się dziecka! Gwiazdor "Tańca z Gwiazdami" układa sobie życie po głośnym rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Wraz z nową ukochaną mieszkają w pięknym apartamencie na warszawskiej Sadybie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Marcin Hakiel. Były mąż Kasi Cichopek już niedługo zostanie ojcem! 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [6.06.24] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy [6.06.24] Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [6.06.24] Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska.

📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [6.06.24] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [6.06.24] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta [6.06.24] Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Te produkty znikają z marketów Lidl, Biedronka, Auchan. Bakterie w mleku i wędlinie! GIS ostrzega! To wycofane produkty GIS ostrzega! Kolejne produkty znikają z półek w sklepach i supermarketach. Pestycydy w pieprzu, niebezpieczna dla alergików soja w chipsach, plastik w mięsie. Z obrotu wycofano też popularne mleko, a ostatnio wędlinę. Sprawdź, czy nie masz ich w swojej kuchni. To najnowsza lista produktów wycofanych ostatnio (kwiecień, maj, czerwiec 2024) przez sanepid.

📢 Tu we Wrocławiu może powstać nowe centrum handlowe, osiedle a nawet cmentarz! Ty decydujesz! Ratusz przyjmuje wszystkie wnioski Jeszcze tylko przez kilka tygodni wrocławianie będą mogli przesyłać swoje pomysły na rozwój przestrzeni miejskiej. Propozycje mieszkańców zostaną wzięte pod uwagę podczas przygotowywania Planu Ogólnego dla Wrocławia. Nowy dokument zastąpi Studium z 2018 roku. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Malownicze! 10 urokliwych miejscowości. Żyje tu zaledwie garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Z Dolnego Śląska do Cinque Terre we Włoszech. City break w jednym z najpiękniejszych miejsc w Europie. Loty i plan wycieczki Spektakularne widoki, błękit morza, wąskie uliczki oraz fantastyczne szlaki. Cinque Terre to malownicze wioski rybackie ulokowane na wzgórzach parku narodowego, nad wodami Morza Liguryjskiego. Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą tam bardzo łatwo dotrzeć! Podpowiadamy jak!

📢 Najbardziej niebezpieczne ulice i skrzyżowania we Wrocławiu. Tutaj najczęściej dochodzi do wypadków i kolizji! 3324 – tyle wypadków i kolizji było we Wrocławiu w pierwszym kwartale 2024 roku. Ich główne przyczyny to niezachowanie odpowiedniej odległości od poprzedzającego pojazdu, nieustąpienie pierwszeństwa oraz nieprawidłowa zmiana pasa ruchu. Gdzie było najwięcej zdarzeń drogowych? W których miejscach trzeba szczególnie uważać podczas jazdy? Sprawdź w naszej galerii! 📢 Pałac w ruinie! Tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zrujnowane pałacowe wnętrza i mroczne piwnice. Mamy zdjęcia Przepiękne zamki i pałace stanowią jeden ze znaków rozpoznawczych Dolnego Śląska. Odrestaurować udało się nieliczne. Ten zachwycający pałac nadal czeka na swoją kolej. Ukryty wśród drzew zabytek popada w coraz większą ruinę. Tymczasem pałacowe mury pamiętają jeszcze czasy renesansu. Zobaczcie mroczne piwnice i zniszczone, ale nadal niezwykłe, wnętrza pałacu w Osetnie.

📢 Ze Śląska do Wieczystej - Oskar Mielcarz. Plotki, fakty, pogłoski - transfery Śląska Wrocław LATO 2024 Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024 (AKTUALIZACJA). Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024. Bramkarz Oskar Mielcarz trafi na wypożyczenie ze Śląska Wrocław do beniaminka II ligi Wieczystej Kraków. Jego trenerem będzie tam były reprezentant Polski Sławomir Peszko. Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Czy uda się zatrzymać Hiszpana? Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe.

📢 Tak wyglądał Wrocław około 100 lat temu. Zobacz fascynujące fotografie sprzed wieku Poznajecie nasze miasto sprzed około 100 lat? Tak właśnie wyglądał Wrocław w latach dwudziestych minionego wieku. Od tego czasu sporo się zmieniło. Wiele miejsc już nie istnieje, inne zmieniły się nie do poznania. Niektóre z zachowanych kamienic nadal pozostaje cichym świadkiem burzliwej historii stolicy Dolnego Śląska. Fotografie Wrocławia z 1921 roku pochodzą z portalu fotopolska.eu. Zobaczcie!

📢 Duże korki na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Drogowcy pracują na 50 kilometrach jezdni, są ograniczenia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że w środę (5 czerwca) ponad 50 kilometrów jezdni na autostradzie A4 będzie zajętych przez roboty drogowe. Utrudnień należy się spodziewać aż do wieczora, m.in. w okolicach Kątów Wrocławskich i Kostomłotów. Już teraz korek ma prawie dziewięć kilometrów. W godzinach szczytu może urosnąć. 📢 Brązowe chłopaki Śląska Wrocław. Oni wywalczyli dla WKS-u brązowy medal (ZDJĘCIA) Koszykarski Śląsk Wrocław w tym sezonie przeżywał wzloty i upadki, ale ostatecznie zakończył rozgrywki z brązowym medalem Orlen Basket Ligi. Przedstawiamy autorów tego sukcesu i najważniejsze postaci WKS-u. Kliknij „zobacz galerię”. 📢 Oto ceny "okropnie brzydkich" polskich strojów na igrzyska. Tanio nie jest - 119 zł za czapkę z daszkiem. Zobacz zdjęcia Paryż 2024. Na początku czerwca do otwartej sprzedaży trafiły stroje, które Adidas zaprojektował Polakom na zbliżające się igrzyska olimpijskie w Paryżu. Tanio nie jest, a przypomnijmy, że wielu kibicom ta kolekcja nie przypadła do gustu. "Okropnie brzydkie" - to tylko jeden z komentarzy. Kostiumy na ceremonię otwarcia przygotowała polska marka Bizuu. Tu recenzje były dużo lepsze.

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. Zakończyła się pewna epoka Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Córka Henryka Gołębiewskiego - tak dziś wygląda. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Aquapark na wrocławskim Zakrzowie wciąż zamknięty. Urzędnicy chcieli zdążyć na Dzień Dziecka. Dlaczego jeszcze nie było otwarcia? Wrocławianie czekają na otwarcie basenu przy ul. Wilanowskiej na Zakrzowie. Ostatnie prace remontowe miały się skończyć w lutym. Zapowiedziano więc otwarcie na kwiecień. Potem była mowa o maju, aż w końcu deklarowano, iż otwarcie nastąpi w Dzień Dziecka. Woda w nieckach czeka na pierwsze kąpiele, zjeżdżalnie świecą pustkami, a drzwi obiektu nadal są zamknięte. Dlaczego? 📢 Tutaj w centrum już nie zaparkujesz za darmo. Niedługo nowe płatne miejsca parkingowe we Wrocławiu Na Nadodrzu darmowe miejsca parkingowe niebawem zamienią się w płatne. Kierowcy będą płacić za parkowanie m.in. przy ul. Drobnera, pl. św. Macieja, ul. Prusa czy Kilińskiego. Kiedy na Nadodrzu zainstalowane zostaną parkomaty? Sprawdziliśmy. 📢 Oliwia Bieniuk - córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna kobieta. Cała Mama!" Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Wypadek za wypadkiem na ekspresowej S3. A ta droga jest jeszcze w budowie! Pożar, który trzeba było gasić przy użyciu samolotów gaśniczych. Wypadek w tunelu drogi ekspresowej i pożar samochodu ciężarowego przewożącego toksyczny środek, i jakby tego było mało - wypadek autobusu wiozącego szkolną wycieczkę. Brzmi koszmarnie, a dla służb ratunkowych - jak wielkie wyzwanie. I tak właśnie było, ale tym razem były to na szczęście ćwiczenia. Przeprowadzono je na budowanej drodze ekspresowej S3 w okolicach Bolkowa. Wkrótce ta droga zostanie oddana do ruchu, oby nigdy nie doszło tu do podobnej sytuacji...

📢 Koszykarze Śląska z brązowym medalem! Tak świętowali w Hali Stulecia (ZDJĘCIA) Koszykarze Śląska Wrocław z brązowym medalem mistrzostw Polski! Podopieczni Miodraga Rajkovicia w drugim meczu o trzecie miejsce pokonali w Hali Stulecia PGE Spójnię Stargard 87:85. To 41. krążek w historii WKS-u oraz czwarty sezon z rzędu na podium. Zobaczcie zdjęcia z celebracji brązowego medalu! 📢 Kibice w Hali Stulecia ponieśli Śląsk do brązowego medalu! Znajdźcie się na zdjęciach Koszykarze Śląska Wrocław w obecności 4,5 tys. kibiców w Hali Stulecia wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski! Dolnośląski zespół w drugim meczu o trzecie miejsce pokonał PGE Spójnię Stargard 87:85. Podopieczni Miodraga Rajkovicia przez całe spotkanie mogli liczyć na głośny doping swoich fanów. Wspieraliście „Trójkolorowych” na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera! 📢 Dworzec Nadodrze czeka na remont od 2021 roku. W jakim stanie jest budynek? Czy odzyska dawny blask? Już prawie trzy lata temu katowicka spółka DL Invest Group nabyła od Polregio dworzec na wrocławskim Nadodrzu. W 2023 roku trwały intensywne przygotowania do jego rewitalizacji. Ale do dziś w budynku i jego okolicach nie widać robotników, nie zatwierdzono też ostatecznie planów. Co się dzieje z tym zabytkowym dworcem?

📢 Międzynarodowy Festiwal Kryminału we Wrocławiu już w tym tygodniu. Jakich pisarzy spotkamy? Już w tym tygodniu we Wrocławiu wystartuje 21. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Festiwal potrwa kilka dni, podczas których będzie można choćby spotkać wielu autorów, posłuchać ciekawych historii i wziąć udział w warsztatach. Sprawdź, co będzie się działo. 📢 Dokończą obwodnicę śródmiejską we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Ambulans na sygnałach zderzył się z taksówką. Uszkodzona sygnalizacja po wypadku przy Arkadach Wrocławskich |ZDJĘCIA We wtorek 4 czerwca, przed godziną 19, na skrzyżowaniu przy Arkadach Wrocławskich, taksówka wioząca pasażerów zderzyła się z ambulansem do przewozu krwi, jadącym na sygnałach. W trakcie wypadku, uszkodzona została sygnalizacja przy przejściu dla pieszych. Jedna osoba jest ranna. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Uroczyste obchody rocznicy wyborów 4 czerwca we Wrocławiu. Uczniowie mogli porozmawiać z działaczami antykomunistycznymi 4 czerwca we Wrocławiu odbyły się uroczyste obchody z okazji 35. rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku. Z tej okazji w Centrum Historii Zajezdnia przy ul. Grabiszyńskiej zorganizowano spotkanie z przedstawicielami opozycji antykomunistycznej. 📢 Poważny wypadek we Wrocławiu. Motocyklista wyciągnięty spod busa, trafił do szpitala Poważny wypadek i duże utrudnienia w ruchu na ulicy Granicznej we Wrocławiu. Ranny motocyklista wyciągnięty spod auta dostawczego trafił do szpitala. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Najskuteczniejsi żużlowcy na półmetku sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi (TOP 15) Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia sezonu 2024 jesteśmy na półmetku fazy zasadniczej. Na czele tabeli znajduje się niepokonany Orlen Oil Motor Lublin. Przyjrzeliśmy się, jak radzili sobie poszczególni zawodnicy. Kliknij „zobacz galerię” i sprawdź, kto w tym roku jest najskuteczniejszym żużlowcem na ekstraligowych torach. 📢 KGHM znowu zatrudnia. Do obsadzenia mnóstwo wakatów! Pracownicy mogą liczyć na benefity. Sprawdź najnowsze oferty KGHM rekrutuje! Do obsadzenia jest prawie 40 wakatów na przeróżnych stanowiskach. Dolnośląski gigant miedziowy oferuje umowę o pracę i pakiet benefitów. Kogo potrzeba? Kliknij w galerię, żeby sprawdzić szczegóły! 📢 Tai Woffinden nie daje argumentów, by zostać w Sparcie Wrocław na kolejny sezon ŻUŻEL. Na półmetku sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi średnia biegopunktowa Taia Woffindena wynosi 1,448, co daje mu 36. miejsce na liście najskuteczniejszych zawodników rozgrywek.

📢 Buspas na Jagodno we Wrocławiu nabiera kształtów. Drogowcy leją asfalt, a ratusz szuka projektanta linii tramwajowej Trwa budowa prawie trzykilometrowego odcinka specjalnej trasy dla autobusów na Jagodnie. Jezdnia nabiera konkretnych kształtów. Na niektórych odcinkach już wylano asfalt. Trasą, w przyszłości, mają jeździć tramwaje. I te plany stają się coraz bardziej realne, bo miasto szuka projektanta nowej linii. 📢 Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień! W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa bajki "Shrek", opisując nową wieżę widokową na Dolnym Śląsku, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Wieża ma rdzawy kolor i nawiązuje do górniczej przeszłości regionu. Gdzie się znajduje?

📢 Nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Dolnośląskie oferty Banku Pekao S.A, PKO BP, Santander i BNP Paribas. Jakie ceny? Banki wyprzedają nieruchomości na Dolnym Śląsku. Wśród nich znalazły się budynki z lat 90., czy wystawne kamienice w centrach miast. Sprawdziliśmy oferty Banku Pekao S.A, Santander, Banku PKO BP i BNP Paribas. Zobaczcie lokalizacje, zdjęcia i ceny.

📢 100 lat temu we Wrocławiu. Tak wyglądały wrocławskie osiedla. Wielu tych budynków już nie ma. Miasto na archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach. 📢 Barszcz Sosnowskiego znów pojawił się we Wrocławiu! Na tych osiedlach trzeba mieć oczy dookoła głowy. Roślina powoduje oparzenia! Ciepłe i słoneczne dni w połowie maja spowodowały, że niezwykle groźny Barszcz Sosnowskiego zaczął kwitnąć na kilkunastu osiedlach Wrocławia oraz na obrzeżach miasta. Jego wzrostowi pomogły gwałtowne deszcze. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ostrzega, że roślina wywołuje groźne oparzenia. Gdzie trzeba uważać? Sprawdź na specjalnej mapie!

📢 Ta kultowa dyskoteka przyciągała tłumy z całego Dolnego Śląska. Na klubowej scenie Mandaryna i Stachursky. Tak bawił się Protector Klub Protector to legendarne miejsce na dyskotekowej mapie Dolnego Śląska. Przed laty przyciągał imprezowiczów nie tylko z regionu, ale też ościennych województw. Każda młoda osoba, chciała się tu bawić. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z Protectora. Ale tu były imprezy! Poznajecie kogoś?

📢 Mateusz Żukowski przedłużył umowę ze Śląskiem Wrocław i szaleje na Ibizie. Zobacz zdjęcia Mateusz Żukowski przedłużył kontrakt ze Śląskiem Wrocław i... wyjechał ładować baterie na Ibizę. Towarzyszy mu narzeczona Aleksandra Mizgalska oraz grupa znajomych. Jak widać na instagramowych relacjach - zabawa jest przednia. 📢 Przerażający widok! Pies spadł z wieży na Wielkiej Sowie i zginął na miejscu. Tragiczny wypadek nagrała kamera Tragiczny wypadek z udziałem psa na Wielkiej Sowie miał miejsce w niedzielę (2 czerwca). Pupil wbiegł po schodach, prowadzących na wieżę widokową i spadł z dużej wysokości. Nagranie mrozi krew w żyłach, ale jest opublikowane ku przestrodze. Zarządca obiektu ma pilny apel do właścicieli.

📢 Budują nową drogę we Wrocławiu. Powstanie na najszybciej rozwijającym się osiedlu, kiedy nią pojedziemy? Jeszcze nie tak dawno było tutaj szczere pole. Teraz Lipa Piotrowska jest najszybciej rozwijającym się osiedlem we Wrocławiu. Ale nowe domy, szkoła i planowany basen wymagają również nowych dróg. Jedna z nich powstaje między ulicami Cynamonową i Pełczyńską. Kiedy skorzystają z niej kierowcy? 📢 W Cieplicach znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. Co jeszcze warto tu odwiedzić? Przed nami moc atrakcji! Na Dolnym Śląsku znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. To w jeleniogórskich Cieplicach od 22 000 lat biją źródła termalne z dużą zawartością krzemu i fluoru, których właściwości od wieków doceniają kuracjusze. Cieplice to jednak nie tylko uzdrowiska, ale także zabytkowy park oraz pałac z widokiem na Chojnik. Dlaczego warto tu przyjechać? Sprawdzamy!

📢 Wyłączenia prądu we Wrocławiu w tym tygodniu dotkną tysięcy osób. Oto dokładna lista adresów Dla tysięcy mieszkańców Wrocławia nowy tydzień oznacza nadchodzące wyłączenia prądu. Pierwsze - już dziś. Są to planowane wyłączenia, ale w niektórych przypadkach mogą potrwać wiele godzin. Gdzie do nich dojdzie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź.

📢 Nowi Janusze tatuażu i ich dzieła. Kto tu stracił rozum: artysta czy klient? Zobaczcie zdjęcia Trudno uwierzyć, że ktoś wymarzył sobie na ciele taki tatuaż. Wyjący do księżyca dzik, puszka piwa i ruskie fajki, karabinek strzelający z ucha... A jeszcze trudniej - że artysta tatuażu zgodził się wykonać takie dzieło. Rozum opuścił tatuatora czy klienta? Zobaczcie najnowsze dzieła Januszy tatuażu, przechodząc do galerii zdjęć. Niektóre są naprawdę szokujące! 📢 Po Arkadach Wrocławskich zostanie tylko wspomnienie. Jest wniosek o rozbiórkę budynku Nie minął nawet miesiąc od ostatecznego zamknięcia Arkad Wrocławskich, a już jest wniosek o rozbiórkę budynku. Po centrum handlowym zostanie tylko pusta działka i wspomnienia.

📢 Pożar budki z kebabem na Krzykach we Wrocławiu. 2 osoby zostały poparzone, świadkowie słyszeli wybuch. Zobaczcie nagrania W niedzielę (2 czerwca) we Wrocławiu doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Na Krzykach w budce z kebabem wybuchł pożar. Są osoby poszkodowane. 📢 Takie parkowanie to codzienność we Wrocławiu. Kreatywność kierowców wielka jak Mont Everest! Aut jest dużo, miejsc postojowych niewiele, a jeśli jakieś już się znajdzie, to często jest płatne i, co tu dużo mówić, drogie. I gdy wydaje się, że na ulicach widzieliśmy już wszystkie sposoby na zaparkowanie samochodu gdzie popadnie i za darmo, to przychodzą oni - niezawodni mistrzowie. Dla nich zakaz, chodnik czy trawnik to żaden problem. Zobaczcie, co potrafią! 📢 Szukasz psa, a mieszkasz w bloku? Te rasy idealnie się do niego nadają! TOP 10 najmniej problemowych czworonogów w miejskich warunkach Miłośnicy psów wiedzą, jak ważne jest to, żeby czworonogom zapewnić odpowiednią przestrzeń do realizacji ich podstawowych potrzeb. Nie każda rasa nadaje się do mieszkania bloku. Trudno będzie się tam odnaleźć psom pasterskim czy molosom w typie górskim, jak nowofundland, ale nie tylko. Które psy idealnie sprawdzą się w bloku? Podpowiadamy!

📢 Nowy przystanek kolejowy powstaje w Oławie pod Wrocławiem. Pozwoli na dojazd do miasta w 22 minuty! PKP PLK buduje nowy przystanek kolejowy Oława Zachodnia. Zapewni on mieszkańcom Oławy i pobliskich miejscowości szybki dojazd do Wrocławia. Kiedy będzie gotowy? 📢 Meble, sprzęt AGD, porcelana. Tu kupisz wszystko! Czacz - wioska skarbów niedaleko Wrocławia Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu. 📢 Najśmieszniejsze memy o dzieciach na Dzień Dziecka 2024. Co bawi internautów? Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Memy o dzieciach wywołują mnóstwo śmiechu. Autorzy humorystycznych obrazków z przymrużeniem oka odnoszą się do zabawnych sytuacji, jakie towarzyszą relacjom najmłodszych z ich rodzicami czy też rodzeństwem. W grafikach nie brakuje również aluzji do dziecięcych, szczerych aż do bólu pytań i uwag. Warto dodać, że humorystyczne obrazki, poświęcone milusińskim idealnie wpisują się w Dzień Dziecka. Zobacz najpopularniejsze memy oraz uśmiechnij się!

📢 Rajd Koguta zakończony! Uczestnicy z Dolnego Śląska dotarli na metę na Mazurach. Mamy mnóstwo zdjęć! W sobotę (1 czerwca) na metę w Mrągowie dotarły ostatnie ekipy biorące udział w Rajdzie Koguta 2024. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną - w tym roku to rekordowe 2,6 mln zł! 📢 Po dwóch latach remontu ulica Pomorska we Wrocławiu otwarta! Na tramwaje jeszcze poczekamy | ZDJĘCIA Po dwóch latach remontu, w sobotę 1 czerwca ulica Pomorska we Wrocławiu została otwarta dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Wciąż jednak trwają tam jeszcze prace, między innymi przy torowisku tramwajowym. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Park linowy, samolot jak z Bitwy o Anglię, ogromny plac zabaw i dinozaury. Wstęp darmowy. Oto atrakcje Lubina W Lubinie na Dolnym Śląsku są dwa ogromne parki z całą masą atrakcji. Warto tu się wybrać z całą rodziną, tym bardziej, że park linowy, zoo, czy potężny plac zabaw dostępne są zupełnie za darmo. Z Wrocławia dojedziecie tu samochodem DK94 lub pociągiem Kolei Dolnośląskich.

📢 Arboretum Wojsławice tonie w kwiatach. Zakwitły piwonie i różaneczniki. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Arboretum Wojsławice to punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Ten gigantyczny ogród botaniczny zachwyca o każdej porze roku. Wiosną jest wyjątkowo piękny! Końcówka maja to idealny czas na zwiedzanie arboretum, bo ogród dosłownie tonie w kwiatach! Zobaczcie, jak tam malowniczo! 📢 Sokołowsko warto odwiedzić w czerwcu. "Polskie Davos" wygląda obłędnie w środku wiosny Sokołowsko to jedna z tych wsi do których chce się wracać. Nic dziwnego - miejscowość ma niezwykłą historię i zjawiskową architekturę. Gdy pogoda dopisuje jest przepięknie, a gdy pada - wieś zyskuje aurę tajemniczości. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak na przełomie maja i czerwca prezentuje się Sokołowsko na Dolnym Śląsku. 📢 Zachwycający, choć popada w ruinę! Ten podwrocławski pałac był siedzibą Gestapo i Armii Czerwonej. Tak wygląda w środku To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Cuda Polski według National Geographic. Aż trzy wyjątkowe miejsca na Dolnym Śląsku! Trwa plebiscyt Cuda Polski 2024 organizowany przez National Geographic Traveler. Trzy wyjątkowe miejsca z Dolnego Śląska walczą o zwycięstwo. Szczegóły konkursu poniżej, a w galerii zdjęcia nominowanych miejsc. 📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Najbliższe już w ten weekend! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Najbliższe koncerty już w długi weekend. Wstęp jest darmowy! 📢 Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ 2500 niezwykłych pojazdów wystartowało w czwartek (30 maja) z Oławy pod Wrocławiem. Samochody, traktory i jednoślady, a także tysiące uczestników (kierowców i ich pasażerów) w pomysłowych przebraniach, ruszyło przez całą Polskę. Atmosfera na starcie i w trasie jest radosna a cel szczytny. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na cel charytatywny. W tegorocznej edycji padł rekord. Zebrano 2,6 miliona złotych! Za dwa dni uczestnicy dojadą na metę w Mrągowie na Mazurach, pokonując 570 kilometrów. Zobaczcie, jakie niesamowite pojazdy wystartowały w 8. Rajdzie Koguta. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 Tajemnicza willa ukryta na osiedlu we Wrocławiu. Piękna, ale mocno zniszczona. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe miejsce! Zabytkowa willa na wrocławskich Żernikach od lat niszczeje. Niegdyś należała do niemieckiej rodziny pochodzenia żydowskiego, później mieściła się tam szkoła oraz przychodnia. Do kogo należy teraz i dlaczego pozostaje opuszczona? Sprawdź szczegóły.

📢 Koszykarze Śląska zagrają o brązowy medal. Tak kibice wspierali WKS w Hali Orbita (ZDJĘCIA) Koszykarze Śląska Wrocław w czwartym półfinale Orlen Basket Ligi przegrali z Treflem Sopot 77:81 i w całej serii przegrali 1-3. To oznacza, że WKS powalczy o brązowy medal z PGE Spójnią Stargard. „Trójkolorowi” przez cztery kwarty mogli liczyć na głośny doping 2,5 tys. widzów w Hali Orbita. Wspieraliście zawodników Śląska? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera! 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 MISTRZOWIE URODY. Głosowanie na najlepszych w branży rozpoczęte! Oddaj głos na swojego faworyta lub zgłoś kandydata do nagrody Nowa edycja wielkiego plebiscytu branży Beauty i Zdrowie & Fitness rozpoczęta! Zapraszamy do zgłaszania fryzjerów, kosmetyczek, stylistek paznokci oraz innych specjalistów od urody. Na zwycięzców czekają statuetki i nagrody finansowe, które zostaną wręczone podczas wielkiej gali Mistrzów Urody. Już po raz kolejny Ekspertem Plebiscytu Mistrzowie Urody jest Michał Łenczyński, założyciel organizacji Beauty Razem, lider i autorytet w branży beauty w Polsce.

ZOBACZ KONIECZNIE Tych 8 rzeczy nie wolno ci nosić w portfelu. Sprawdź jakich