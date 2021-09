Prasówka 5.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 5.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W piątym meczu eliminacji mistrzostw świata Polska pokonała San Marino 7:1. Nawet w starciu z amatorską drużyną Biało-Czerwoni nie potrafili jednak zagrać z tyłu na zero, choć rywale do tej pory strzelili pięć goli w meczach o stawkę w całej historii. W środę gramy z Anglią, co to będzie? Jak kibice skomentowali ten występ - zobaczcie najlepsze memy po meczu Polska - San Marino >>>