Prasówka 5.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 4.06.

Prasówka 5.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 5.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 5.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 5.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 5.06 w dolnośląskim. Taka sytuacja może być irytującą, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim.

📢 Córka Henryka Gołębiewskiego - tak dziś wygląda. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

Prasówka 5.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek za wypadkiem na ekspresowej S3. A ta droga jest jeszcze w budowie! Pożar, który trzeba było gasić przy użyciu samolotów gaśniczych. Wypadek w tunelu drogi ekspresowej i pożar samochodu ciężarowego przewożącego toksyczny środek, i jakby tego było mało - wypadek autobusu wiozącego szkolną wycieczkę. Brzmi koszmarnie, a dla służb ratunkowych - jak wielkie wyzwanie. I tak właśnie było, ale tym razem były to na szczęście ćwiczenia. Przeprowadzono je na budowanej drodze ekspresowej S3 w okolicach Bolkowa. Wkrótce ta droga zostanie oddana do ruchu, oby nigdy nie doszło tu do podobnej sytuacji...

📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu! 📢 Kibice w Hali Stulecia ponieśli Śląsk do brązowego medalu! Znajdźcie się na zdjęciach Koszykarze Śląska Wrocław w obecności 4,5 tys. kibiców w Hali Stulecia wywalczyli brązowy medal mistrzostw Polski! Dolnośląski zespół w drugim meczu o trzecie miejsce pokonał PGE Spójnię Stargard 87:85. Podopieczni Miodraga Rajkovicia przez całe spotkanie mogli liczyć na głośny doping swoich fanów. Wspieraliście „Trójkolorowych” na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!

📢 Przejazd przez miasto i feta z kibicami. Lublin świętuje awans Motoru. Galeria W niedzielę piłkarze Motoru spełnili marzenia swoje, trenera i kibiców. Pokonali Arkę Gdynia na jej terenie i po 32 latach wrócili do krajowej piłkarskiej elity. 📢 Dworzec Nadodrze czeka na remont od 2021 roku. W jakim stanie jest budynek? Czy odzyska dawny blask? Już prawie trzy lata temu katowicka spółka DL Invest Group nabyła od Polregio dworzec na wrocławskim Nadodrzu. W 2023 roku trwały intensywne przygotowania do jego rewitalizacji. Ale do dziś w budynku i jego okolicach nie widać robotników, nie zatwierdzono też ostatecznie planów. Co się dzieje z tym zabytkowym dworcem? 📢 Wiktoria Gąsiewska topless. Aktorka wrzuciła pikantne zdjęcie na Instagram - w sieci zawrzało. Zobaczcie jej gorące ZDJĘCIA Wiktoria Gąsiewska jest jedną z najbardziej popularnych polskich aktorek młodego pokolenia. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 mln użytkowników. Niedawno piękna aktorka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie topless, a w sieci zawrzało. Zobaczcie!

📢 Ostrzeżenie GIS 4.06.2024 Produkty wycofane ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 4.06.2024 Ostrzeżenie GIS 4.06.2024! Lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Dokończą obwodnicę śródmiejską we Wrocławiu. Ciąg dalszy tej trasy poprowadzi między blokami i przez działki Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Ambulans na sygnałach zderzył się z taksówką. Uszkodzona sygnalizacja po wypadku przy Arkadach Wrocławskich |ZDJĘCIA We wtorek 4 czerwca, przed godziną 19, na skrzyżowaniu przy Arkadach Wrocławskich, taksówka wioząca pasażerów zderzyła się z ambulansem do przewozu krwi, jadącym na sygnałach. W trakcie wypadku, uszkodzona została sygnalizacja przy przejściu dla pieszych. Jedna osoba jest ranna. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy [5.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [5.06.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [5.06.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [5.06.2024] Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta [5.06.2024] Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku [5.06.2024] Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one.

📢 Wypadek we Wrocławiu. Samochód osobowy zderzył się tramwajem. W aucie wystrzeliły poduszki powietrzne Niebezpieczny wypadek na skrzyżowaniu ulic Haukego-Bosaka i Pułaskiego we Wrocławiu. Samochód osobowy zderzył się z tramwajem linii 4. Na miejscu pracują służby. Zdjęcia z miejsca zdarzenia znajdziecie w galerii. 📢 Wypadek we Wrocławiu. Dziecko spadło z balkonu, na miejscu działają służby |ZDJĘCIA We wtorek 4 czerwca po godzinie 14, służby ratunkowe otrzymały wezwanie, że z balkonu na wrocławskiej Klecinie wypadło dziecko. Na miejscu jest policja i karetka pogotowia.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne. 📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda! 📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze.

📢 Karol Okrasa i jego żona - zdjęcia. Taka jest Monika Okrasa, miłość życia popularnego kucharza Karol Okrasa, znany mistrz sztuki kulinarnej, to także szczęśliwy mąż i ojciec. Swoją żonę poznał jeszcze w szkole średniej. Są nierozłączni od prawie 20 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje Monika Okrasa, ukochana gwiazdy polskiego świata kulinarnego? Zobacz w naszej galerii.

📢 Marta Kaczyńska - tak wyglądają wnętrza jej domu. Internauci: "Widać, że mieszkanie z duszą" Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, w ostatnim czasie stroni od mediów. Najwyraźniej cenniejsze jest dla niej spokojne życie wśród najbliższych. Swego czasu jednak uchyliła rąbka tajemnicy pokazując, jak wygląda jej mieszkanie i jaki styl najbardziej lubi. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Wypadek pod Wrocławiem. Ciężarówka "złapała pobocze" i wywróciła się na jezdnię. Kruszywo na drodze. Trasa jest zablokowana Spore utrudnienia dla kierowców jadących drogą łączącą Jordanów Śląski z podwrocławskimi Nasławicami. Leżąca na boku ciężarówka kompletnie zablokowała przejazd. Z auta wysypało się kruszywo. Zdjęcia samochodu znajdziecie w galerii. 📢 Wiktoria Gąsiewska na gorących zdjęciach - mówią o nich wszyscy! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 Najskuteczniejsi żużlowcy na półmetku sezonu zasadniczego PGE Ekstraligi (TOP 15) Po dwóch miesiącach od rozpoczęcia sezonu 2024 jesteśmy na półmetku fazy zasadniczej. Na czele tabeli znajduje się niepokonany Orlen Oil Motor Lublin. Przyjrzeliśmy się, jak radzili sobie poszczególni zawodnicy. Kliknij „zobacz galerię” i sprawdź, kto w tym roku jest najskuteczniejszym żużlowcem na ekstraligowych torach.

📢 Janusz Rewiński nie żyje. Słynny aktor i satyryk odszedł 1 czerwca Słynny aktor Janusz Rewiński nie żyje. Artysta i satyryk znany z wielu ról komediowych, na czele z gangsterem „Siarą” w serii filmów „Kiler”, zmarł w wieku 74 lat. W swoim życiorysie ma też epizod z byciem posłem na Sejm w I kadencji III RP. 📢 Groźny wypadek na DK3. Kierowca wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Przyczynę bada policja Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 3 w Szklarskiej Porębie. Policja wciąż ustala przyczynę oraz okoliczności zdarzenia. Z auta niewiele zostało.

📢 Gigantyczne opóźnienia pociągów jadących przez Wrocław. Niektóre składy dojeżdżają ponad 100 minut po czasie Ogromne opóźnienia pociągów, które przejeżdżają przez stację Wrocław Główny. Podróżni muszą uzbroić się w cierpliwość. Niektóre składy mijają się z rozkładem o 100, a nawet 150 minut!

📢 Zmiany w letnim rozkładzie jazdy pociągów. Koleją dotrzecie z Wrocławia nad morze i festiwale PKP Polskie Linie Kolejowe, zarządzające ruchem kolejowym, co trzy miesiące wprowadzają zmiany w rozkładzie jazdy. Kolejne zaczną obowiązywać od najbliższej niedzieli (9 czerwca). W wakacyjnych połączeniach z Wrocławia znalazły się pociągi jadące bezpośrednio nad morze, a także na popularne festiwale – jak Pol’and’Rock, czyli dawny Woodstock. O szczegółach piszemy poniżej. 📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 4.06.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii.

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 4.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najtańsze mieszkania we Wrocławiu. Gdzie własne "M" kosztuje najmniej? Jest nowy ranking wrocławskich osiedli. Znamy ceny Gdzie we Wrocławiu szukać taniego mieszkania? Z pomocą przychodzi comiesięczny ranking cen, tworzony przez portal SonarHome.pl. Prezentujemy go w galerii. Zobaczcie średnie kwoty za metr kwadratowy na najtańszych wrocławskich osiedlach.

📢 Buspas na Jagodno we Wrocławiu nabiera kształtów. Drogowcy leją asfalt, a ratusz szuka projektanta linii tramwajowej Trwa budowa prawie trzykilometrowego odcinka specjalnej trasy dla autobusów na Jagodnie. Jezdnia nabiera konkretnych kształtów. Na niektórych odcinkach już wylano asfalt. Trasą, w przyszłości, mają jeździć tramwaje. I te plany stają się coraz bardziej realne, bo miasto szuka projektanta nowej linii. 📢 Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień! W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa bajki "Shrek", opisując nową wieżę widokową na Dolnym Śląsku, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Wieża ma rdzawy kolor i nawiązuje do górniczej przeszłości regionu. Gdzie się znajduje? 📢 Policja szuka świadków bójki między Polakami i Gruzinami w Siechnicach! Napaść miała kontekst narodowościowy? Już ponad dwa tygodnie trwa śledztwo policji w podwrocławskich Siechnicach po tym, jak doszło tam do bójki między grupą Gruzinów a dwoma Polakami. Funkcjonariusze wciąż ustalają przebieg zdarzenia. Zatrzymali w tej sprawie czterech cudzoziemców. Teraz szukają świadków innego ataku - w tej bójce brało udział czterech Polaków i dwóch obywateli Gruzji. Możecie pomóc?

📢 Wielka przebudowa Miedzi Legnica trwa. Miedzianka dokonała już siedmiu transferów! Pierwszoligowa Miedź Legnica ma na koncie już siedem letnich transferów. Tego lata z klubem pożegnało się czterech piłkarzy, przyszło trzech nowych, a to dopiero początek.

📢 Nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Dolnośląskie oferty Banku Pekao S.A, PKO BP, Santander i BNP Paribas. Jakie ceny? Banki wyprzedają nieruchomości na Dolnym Śląsku. Wśród nich znalazły się budynki z lat 90., czy wystawne kamienice w centrach miast. Sprawdziliśmy oferty Banku Pekao S.A, Santander, Banku PKO BP i BNP Paribas. Zobaczcie lokalizacje, zdjęcia i ceny. 📢 Zmarł Jan Szurmiej, wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Składamy wyrazy współczucia Zmarł Jan Szurmiej. O jego śmierci poinformował Teatr Żydowski w mediach społecznościowych. „Dzisiaj odszedł od nas Jan Szurmiej. Całe swoje życie był z nami, a my z Nim. Na razie nie jesteśmy w stanie nic więcej napisać. Gołda Tencer wraz z całym zespołem Teatru Żydowskiego” – napisano na Facebooku.

📢 100 lat temu we Wrocławiu. Tak wyglądały wrocławskie osiedla. Wielu tych budynków już nie ma. Miasto na archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach. 📢 Barszcz Sosnowskiego znów pojawił się we Wrocławiu! Na tych osiedlach trzeba mieć oczy dookoła głowy. Roślina powoduje oparzenia! Ciepłe i słoneczne dni w połowie maja spowodowały, że niezwykle groźny Barszcz Sosnowskiego zaczął kwitnąć na kilkunastu osiedlach Wrocławia oraz na obrzeżach miasta. Jego wzrostowi pomogły gwałtowne deszcze. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ostrzega, że roślina wywołuje groźne oparzenia. Gdzie trzeba uważać? Sprawdź na specjalnej mapie!

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Borthwick-Jackson może szukać klubu. Transfery Śląska Wrocław LATO 2024. Nowi piłkarze łączeni z transferem do Śląska Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024 (AKTUALIZACJA). Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Czy uda się zatrzymać Hiszpana? Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe.

📢 Budują nową drogę we Wrocławiu. Powstanie na najszybciej rozwijającym się osiedlu, kiedy nią pojedziemy? Jeszcze nie tak dawno było tutaj szczere pole. Teraz Lipa Piotrowska jest najszybciej rozwijającym się osiedlem we Wrocławiu. Ale nowe domy, szkoła i planowany basen wymagają również nowych dróg. Jedna z nich powstaje między ulicami Cynamonową i Pełczyńską. Kiedy skorzystają z niej kierowcy? 📢 Panathers Wrocław - Stuttgart Surge 34:44. Zobacz zdjęcia z trybun Futbol amerykański - European League of Football. Panthers Wrocław ulegli na Stadionie Olimpijskim ekipie Stuttgart Surge 34:44. 9 czerwca podejmować będą Austriaków z Vienna Vikings. 📢 W Cieplicach znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. Co jeszcze warto tu odwiedzić? Przed nami moc atrakcji! Na Dolnym Śląsku znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. To w jeleniogórskich Cieplicach od 22 000 lat biją źródła termalne z dużą zawartością krzemu i fluoru, których właściwości od wieków doceniają kuracjusze. Cieplice to jednak nie tylko uzdrowiska, ale także zabytkowy park oraz pałac z widokiem na Chojnik. Dlaczego warto tu przyjechać? Sprawdzamy!

📢 Wyłączenia prądu we Wrocławiu w tym tygodniu dotkną tysięcy osób. Oto dokładna lista adresów Dla tysięcy mieszkańców Wrocławia nowy tydzień oznacza nadchodzące wyłączenia prądu. Pierwsze - już dziś. Są to planowane wyłączenia, ale w niektórych przypadkach mogą potrwać wiele godzin. Gdzie do nich dojdzie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź.

📢 Nowi Janusze tatuażu i ich dzieła. Kto tu stracił rozum: artysta czy klient? Zobaczcie zdjęcia Trudno uwierzyć, że ktoś wymarzył sobie na ciele taki tatuaż. Wyjący do księżyca dzik, puszka piwa i ruskie fajki, karabinek strzelający z ucha... A jeszcze trudniej - że artysta tatuażu zgodził się wykonać takie dzieło. Rozum opuścił tatuatora czy klienta? Zobaczcie najnowsze dzieła Januszy tatuażu, przechodząc do galerii zdjęć. Niektóre są naprawdę szokujące! 📢 Tajemniczy grób małej Koreanki na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Kim była Kim Ki Dok? Na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, tuż przy jednej z bram, znajduje się tajemniczy grób. Powiewa przy nim flaga republiki Korei Północnej. Pochowana tam jest Kim Ki Dok, która zmarła, mając zaledwie 13 lat. Kim była? Przeczytajcie poniżej.

📢 Wypadek na DK8 do Wrocławia. Samochód w rowie, dwie osoby ranne, lądował LPR W niedzielę (2 czerwca) na drodze krajowej nr 8 doszło do wypadku. W Cieszycach pod Wrocławiem zderzyły się dwa samochody, z czego jeden wylądował w rowie. Dwie osoby zostały ranne. Droga z Łagiewnik w kierunku Wrocławia jest zablokowana. 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w kierunku granicy z Niemcami. Zderzyły się dwa samochody, trasa zablokowana! W niedzielę (2 czerwca) na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Na 16. kilometrze trasy, na wysokości Godzieszowa, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła na miejscu. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Objazdy wyznaczono przez drogę krajową numer 94. 📢 Szukasz psa, a mieszkasz w bloku? Te rasy idealnie się do niego nadają! TOP 10 najmniej problemowych czworonogów w miejskich warunkach Miłośnicy psów wiedzą, jak ważne jest to, żeby czworonogom zapewnić odpowiednią przestrzeń do realizacji ich podstawowych potrzeb. Nie każda rasa nadaje się do mieszkania bloku. Trudno będzie się tam odnaleźć psom pasterskim czy molosom w typie górskim, jak nowofundland, ale nie tylko. Które psy idealnie sprawdzą się w bloku? Podpowiadamy!

📢 Nowy przystanek kolejowy powstaje w Oławie pod Wrocławiem. Pozwoli na dojazd do miasta w 22 minuty! PKP PLK buduje nowy przystanek kolejowy Oława Zachodnia. Zapewni on mieszkańcom Oławy i pobliskich miejscowości szybki dojazd do Wrocławia. Kiedy będzie gotowy? 📢 Meble, sprzęt AGD, porcelana. Tu kupisz wszystko! Czacz - wioska skarbów niedaleko Wrocławia Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu.

📢 Najśmieszniejsze memy o dzieciach na Dzień Dziecka 2024. Co bawi internautów? Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Memy o dzieciach wywołują mnóstwo śmiechu. Autorzy humorystycznych obrazków z przymrużeniem oka odnoszą się do zabawnych sytuacji, jakie towarzyszą relacjom najmłodszych z ich rodzicami czy też rodzeństwem. W grafikach nie brakuje również aluzji do dziecięcych, szczerych aż do bólu pytań i uwag. Warto dodać, że humorystyczne obrazki, poświęcone milusińskim idealnie wpisują się w Dzień Dziecka. Zobacz najpopularniejsze memy oraz uśmiechnij się!

📢 Park linowy, samolot jak z Bitwy o Anglię, ogromny plac zabaw i dinozaury. Wstęp darmowy. Oto atrakcje Lubina W Lubinie na Dolnym Śląsku są dwa ogromne parki z całą masą atrakcji. Warto tu się wybrać z całą rodziną, tym bardziej, że park linowy, zoo, czy potężny plac zabaw dostępne są zupełnie za darmo. Z Wrocławia dojedziecie tu samochodem DK94 lub pociągiem Kolei Dolnośląskich.

📢 W Odrze znaleziono ciało. To 19-latek, który do rzeki wskoczył w sylwestra z mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu W piątek (31 maja) we Wrocławiu ratownicy WOPR wyłowili z Odry ciało młodego mężczyzny. To 19-latek, który do rzeki wskoczył z mostu Grunwaldzkiego w sylwestra. Po pół roku jego zwłoki znaleziono przy ulicy Kleczkowskiej. 📢 Arboretum Wojsławice tonie w kwiatach. Zakwitły piwonie i różaneczniki. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Arboretum Wojsławice to punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Ten gigantyczny ogród botaniczny zachwyca o każdej porze roku. Wiosną jest wyjątkowo piękny! Końcówka maja to idealny czas na zwiedzanie arboretum, bo ogród dosłownie tonie w kwiatach! Zobaczcie, jak tam malowniczo!

📢 Sokołowsko warto odwiedzić w czerwcu. "Polskie Davos" wygląda obłędnie w środku wiosny Sokołowsko to jedna z tych wsi do których chce się wracać. Nic dziwnego - miejscowość ma niezwykłą historię i zjawiskową architekturę. Gdy pogoda dopisuje jest przepięknie, a gdy pada - wieś zyskuje aurę tajemniczości. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak na przełomie maja i czerwca prezentuje się Sokołowsko na Dolnym Śląsku. 📢 Niezwykłe ryciny Wrocławia sprzed 300 lat. Tak kiedyś wyglądała stolica Dolnego Śląska. Ręcznie malowane! Wrocław 300 lat temu - jak wtedy wyglądał? Można to zobaczyć na niezwykłych ilustracjach, które przedstawiają nasze miasto. Są ręcznie malowane, powstały na długo przed wynalezieniem aparatu. Czy rozpoznasz miejsca z XVIII wieku? Tak 300 lat temu wyglądał Wrocław. 📢 Zachwycający, choć popada w ruinę! Ten podwrocławski pałac był siedzibą Gestapo i Armii Czerwonej. Tak wygląda w środku To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Cuda Polski według National Geographic. Aż trzy wyjątkowe miejsca na Dolnym Śląsku! Trwa plebiscyt Cuda Polski 2024 organizowany przez National Geographic Traveler. Trzy wyjątkowe miejsca z Dolnego Śląska walczą o zwycięstwo. Szczegóły konkursu poniżej, a w galerii zdjęcia nominowanych miejsc. 📢 Twierdza w Srebrnej Górze przeszła ogromny remont. 1 czerwca otwarcie nowej trasy turystycznej z mostami zwodzonymi To była największa inwestycja turystyczna w Srebrnej Górze i największe przedsięwzięcie w tej twierdzy co najmniej przez ostanie sto lat. Zakończył się trwający ponad 3 lata remont, dzięki któremu turyści skorzystają z nowych tras turystycznych, z drewnianymi mostami zwodzonymi. Poznają historię wojskowości z końca XVIII wieku i technologie, które wykorzystano przy budowie twierdzy srebrnogórskiej. 📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Najbliższe już w ten weekend! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Najbliższe koncerty już w długi weekend. Wstęp jest darmowy!

📢 Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ 2500 niezwykłych pojazdów wystartowało w czwartek (30 maja) z Oławy pod Wrocławiem. Samochody, traktory i jednoślady, a także tysiące uczestników (kierowców i ich pasażerów) w pomysłowych przebraniach, ruszyło przez całą Polskę. Atmosfera na starcie i w trasie jest radosna a cel szczytny. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na cel charytatywny. W tegorocznej edycji padł rekord. Zebrano 2,6 miliona złotych! Za dwa dni uczestnicy dojadą na metę w Mrągowie na Mazurach, pokonując 570 kilometrów. Zobaczcie, jakie niesamowite pojazdy wystartowały w 8. Rajdzie Koguta. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 Neapol w centrum Wrocławia. Kolorowe podwórka na Nadodrzu zachwycają turystów. W planach kolejne murale Spacerując ulicami Nadodrza można trafić na wyjątkowe, choć zapomniane przez wrocławian miejsca. Przy ul. Roosevelta 5A znajduje się jedno z najpiękniejszych podwórek w mieście. To prawdziwa galeria sztuki, tworzona rękami mieszkańców osiedla i lokalnych artystów. Odwiedzają ją nawet wycieczki z Australii. Znacie to za miejsce?

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego. 📢 Za 130 milionów złotych przebudowano tunel kolejowy na Dolnym Śląsku. Zobacz jak wygląda! Wąskim gardłem dla osób podróżujących koleją z Wrocławia do Jeleniej Góry był przez lata tunel między Janowicami Wielkimi i Wojanowem. Został on gruntownie przebudowany, a efekty robią piorunujące wrażenie. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy Karkonoszy nieco się skróci - o ok. 4 minuty już od czerwcowej korekty rozkładu jazdy.

📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Potwierdzają nam to sami mieszkańcy! 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Tajemnicza willa ukryta na osiedlu we Wrocławiu. Piękna, ale mocno zniszczona. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe miejsce! Zabytkowa willa na wrocławskich Żernikach od lat niszczeje. Niegdyś należała do niemieckiej rodziny pochodzenia żydowskiego, później mieściła się tam szkoła oraz przychodnia. Do kogo należy teraz i dlaczego pozostaje opuszczona? Sprawdź szczegóły.

📢 Wrocławskie firmy szukają pracowników. Zatrudniają od zaraz. Dostaniesz umowę o pracę i dobre pieniądze. To aktualne oferty Szukasz pracy? Dobrze trafiłeś! Wrocławskie firmy potrzebują pracowników. Fachowcom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie, gdzie teraz rekrutują! 📢 Tak dokończą wschodnią obwodnicę Wrocławia. Droga przetnie osiedle na pół, ależ tu wąsko! Budowa tej ważnej inwestycji drogowej ma wystartować w drugiej połowie tego roku i zakończyć się do przełomu 2026/2027. Tym razem ma się udać, choć podobnych terminów zakończenia było już wiele. Mowa o ostatnim, brakującym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia - nieco ponad 3,5 km drogi łączącej węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Którędy dokładnie pobiegnie ta trasa? Sprawdziliśmy to wykorzystując drona. Trzeba przyznać, że w rejonie osiedli mieszkaniowych we wsi Wysoka, tuż pod Wrocławiem, robi się naprawdę wąsko! Zobaczcie przebieg na zdjęciach.

📢 To wrocławskie osiedle rozwija się najszybciej. Rośnie w oczach, a chwilę temu rolnik uprawiał tu swoje pole! Na początku - wcale nie chodzi o wrocławskie Jagodno, najbardziej medialne z wrocławskich osiedli. Faktycznie, jeszcze kilka lat temu także najszybciej rozwijające się, z największą liczbą zameldowań. Dziś wciąż przybywa tam mieszkańców, ale procentowy przyrost (w zestawieniu z liczbą ludności) wynosi nieco poniżej 80 procent w ciągu ostatnich pięciu lat. Pod tym względem na głowę bije Jagodno inne osiedle - Lipa Piotrowska. Procentowy przyrost ludności w ostatnich pięciu latach wynosi tam aż 153 proc. W tym czasie przybyło na osiedlu ponad 2500 mieszkańców! Zobaczcie jak to miejsce zmieniało się na mapach Google, a także jak wygląda obecnie z perspektywy drona. 📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia!

📢 Tatuaże jak z koszmaru. Nie do wiary, że ktoś dał sobie to zrobić! [NOWE ZDJĘCIA] Pokazywaliśmy wam już, co niektórzy "artyści" potrafią zmalować na skórze, ale trafiły do nas nowe zdjęcia jeszcze większych koszmarków. W niektórych przypadkach trudno ustalić, kto wpadł na taki pomysł - tatuażysta czy jego klient oraz co autor miał na myśli. Czasem nawet nie próbowaliśmy dociekać. Zobaczcie drugą część galerii tatuaży jak z koszmaru. 📢 Tak było. 35. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu Dokładnie 35 lata temu, 4 czerwca 1989 roku w Polsce odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do parlamentu. To jedno z najbardziej przełomowych wydarzeń w powojennej historii Polski. 📢 Wybory 4 czerwca 1989. Pamiętacie jeszcze taki Wrocław? Zobacz niezwykłe zdjęcia sprzed 35 lat 4 czerwca 1989 r. to data wyborów do Sejmu X kadencji, zwanego Sejmem kontraktowym. Nikt nie spodziewał się, że przekształcą się one w plebiscyt, w którym Polacy powiedzą „nie” władzom PRL. Mija właśnie 35 lat od tych historycznych wydarzeń.

