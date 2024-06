Prasówka 4.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę!”?

Prasówka 4.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 4.06.24

📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź listę najbardziej leniwych psów!

📢 Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień! W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa bajki "Shrek", opisując nową wieżę widokową na Dolnym Śląsku, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Wieża ma rdzawy kolor i nawiązuje do górniczej przeszłości regionu. Gdzie się znajduje?

Prasówka 4.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Córka Henryka Gołębiewskiego - tak dziś wygląda. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach. 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta [4.06.2024] Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [4.06.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [4.06.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [4.06.2024] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Karol Okrasa i jego żona - zdjęcia. Taka jest Monika Okrasa, miłość życia popularnego kucharza [4.06.2024] Karol Okrasa, znany mistrz sztuki kulinarnej, to także szczęśliwy mąż i ojciec. Swoją żonę poznał jeszcze w szkole średniej. Są nierozłączni od prawie 20 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje Monika Okrasa, ukochana gwiazdy polskiego świata kulinarnego? Zobacz w naszej galerii. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [4.06.2024] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Wnętrza domu Andrzeja Piasecznego. Tak mieszka na wsi znany piosenkarz [4.06.2024] Andrzej Piaseczny, znany również jako Piasek, jest postacią nieodłącznie związaną z polską sceną muzyczną. Jego kariera obfituje w przeboje, które zdobyły serca milionów Polaków. Artysta wybrał życie w zaciszu natury, w przepięknej drewnianej willi położonej w malowniczych Górach Świętokrzyskich.

📢 Marta Kaczyńska - tak wyglądają wnętrza jej domu. Internauci: "Widać, że mieszkanie z duszą" [4.06.2024] Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, w ostatnim czasie stroni od mediów. Najwyraźniej cenniejsze jest dla niej spokojne życie wśród najbliższych. Swego czasu jednak uchyliła rąbka tajemnicy pokazując, jak wygląda jej mieszkanie i jaki styl najbardziej lubi. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [4.06.2024] Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska.

📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy [4.06.2024] Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii. 📢 Taka będzie czternasta emerytura w 2024 roku - to już pewne. Wypłaty będą mniejsze [4.06.2024] Po posiedzeniu rządu wiemy, jakie będą stawki czternastych emerytur w 2024 roku. Mamy wyliczenia. Zobacz, ile dostaniesz i kiedy dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone. 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [4.06.2024] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Zmarł Jan Szurmiej, wieloletni dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Składamy wyrazy współczucia Zmarł Jan Szurmiej. O jego śmierci poinformował Teatr Żydowski w mediach społecznościowych. „Dzisiaj odszedł od nas Jan Szurmiej. Całe swoje życie był z nami, a my z Nim. Na razie nie jesteśmy w stanie nic więcej napisać. Gołda Tencer wraz z całym zespołem Teatru Żydowskiego” – napisano na Facebooku. 📢 100 lat temu we Wrocławiu. Tak wyglądały wrocławskie osiedla. Wielu tych budynków już nie ma. Miasto na archiwalnych zdjęciach Poznajecie te największe osiedla we Wrocławiu? Tak wyglądały mniej więcej 100 lat temu. Na pewno niektóre z miejsc będą znane i rozpoznacie je na pierwszy rzut oka. Można się też zaskoczyć, bo wiele zabudowań nie przetrwało do dzisiaj. W niektórych kamienicach do dzisiaj ktoś mieszka. Nie do poznania zmieniły się place i ulice. Jak się tam żyło? Zobacz popularne wrocławskie osiedla sprzed wieku na archiwalnych zdjęciach.

📢 Barszcz Sosnowskiego znów pojawił się we Wrocławiu! Na tych osiedlach trzeba mieć oczy dookoła głowy. Roślina powoduje oparzenia! Ciepłe i słoneczne dni w połowie maja spowodowały, że niezwykle groźny Barszcz Sosnowskiego zaczął kwitnąć na kilkunastu osiedlach Wrocławia oraz na obrzeżach miasta. Jego wzrostowi pomogły gwałtowne deszcze. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ostrzega, że roślina wywołuje groźne oparzenia. Gdzie trzeba uważać? Sprawdź na specjalnej mapie! 📢 Ta kultowa dyskoteka przyciągała tłumy z całego Dolnego Śląska. Na klubowej scenie Mandaryna i Stachursky. Tak bawił się Protector Klub Protector to legendarne miejsce na dyskotekowej mapie Dolnego Śląska. Przed laty przyciągał imprezowiczów nie tylko z regionu, ale też ościennych województw. Każda młoda osoba, chciała się tu bawić. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z Protectora. Ale tu były imprezy! Poznajecie kogoś?

📢 Światowy Dzień Bez Majtek - zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o braku bielizny - bawią do łez internautów i nas! Światowy Dzień Bez Majtek to dość nietypowe święto, które co roku inspiruje internautów do tworzenia i dzielenia się memami pełnymi humoru i kreatywności. Zebraliśmy najśmieszniejsze i najbardziej popularne memy, które zdominowały internet w tym dniu. Zobacz, jak użytkownicy sieci celebrują Światowy Dzień Bez Majtek z przymrużeniem oka i ogromną dawką śmiechu! 📢 Wiktoria Gąsiewska topless - aktorka wrzuciła pikantne zdjęcie na Instagram, a w sieci zawrzało. Zobaczcie jej gorące ZDJĘCIA Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej popularnych polskich aktorek młodego pokolenia. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 mln użytkowników. Niedawno piękna aktorka zamieściła w mediach społecznościowych swoje zdjęcie topless, a w sieci zawrzało. Zobaczcie!

📢 Elektrykiem pędził prawie 130 na godzinę przez Wrocław! Tłumaczył się, że auto ma "mocne przyspieszenie" W zeszłym tygodniu policjanci z drogówki we Wrocławiu przyłapali kierowcę tesli, który w terenie zabudowanym jechał prawie 130 km/h. Swoje auto rozpędził do takiej prędkości na ulicy Granicznej. Mężczyzna otrzymał dotkliwy mandat, który można jednak opłacić w ekologiczny sposób. Nie na poczcie, a przelewem! 📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu.

📢 Transfery Śląska: Łukasz Gerstenstein wzmacnia Śląsk Wrocław. To trzecie letnie wzmocnienie wicemistrzów Polski Łukasz Gerstenstein został nowym piłkarzem Śląska Wrocław. Niespełna 20-letni wychowanek WKS-u ostatni rok spędził na wypożyczeniu w Stali Mielec. Jego kontrakt ze Śląskiem wygasał 30 czerwca, ale władze "Wojskowych" zdołały przekonać go do pozostania we Wrocławiu. 📢 Borthwick-Jackson może szukać klubu. Transfery Śląska Wrocław LATO 2024. Nowi piłkarze łączeni z transferem do Śląska Śląsk Wrocław - TRANSFERY LATO 2024 (AKTUALIZACJA). Śląsk Wrocław jako wicemistrz Polski zapewnił sobie udział w eliminacjach Ligi Konferencji. Drużynę trzeba będzie wzmocnić, ale póki co najwięcej mówi się o odejściu Erika Exposito. Czy uda się zatrzymać Hiszpana? Kto jeszcze wzmocni klub? Kto odejdzie? Oto wszystkie fakty i plotki transferowe. 📢 Tak poprowadzi Aleja Północna. Ulica przetnie duże osiedle, przejdzie przez ogródki działkowe Na tę drogę Wrocław czeka od wielu lat. Wszystko wskazuje na to, że pierwsze prace mogą się rozpocząć w drugiej połowie przyszłego roku. By tak się stało, potrzebny jest gotowy projekt na 5,5 km tzw. Alei Północnej. Tak formalnie nazwano drogę, która będzie domknięciem obwodnicy śródmiejskiej, sięgającym do ul. Krzywoustego. Nowe skrzyżowanie powstanie pomiędzy centrum handlowym Korona a mostem na Widawie. Szczegółowy przebieg powinien być znany z końcem roku, gdy będzie gotowy projekt. Już dziś widać jednak, że w kilku miejscach trasa poprowadzi blisko istniejących i budowanych bloków oraz przetnie ogródki działkowe. Część z nich z pewnością ulegnie likwidacji. Zobaczcie ujęcia z drona, tak wygląda z góry przebieg tej ważnej drogi.

📢 Budują nową drogę we Wrocławiu. Powstanie na najszybciej rozwijającym się osiedlu, kiedy nią pojedziemy? Jeszcze nie tak dawno było tutaj szczere pole. Teraz Lipa Piotrowska jest najszybciej rozwijającym się osiedlem we Wrocławiu. Ale nowe domy, szkoła i planowany basen wymagają również nowych dróg. Jedna z nich powstaje między ulicami Cynamonową i Pełczyńską. Kiedy skorzystają z niej kierowcy?

📢 We Wrocławiu zaginęła 16-letnia Wiktoria Ośmiałowska. Chciała wyjechać za granicę. Co się z nią stało? Od kilku dni rodzina i bliscy nie mają kontaktu z 16-letnią Wiktorią Ośmiałowską. Nastolatka niezauważenie wyszła z domu i nie wróciła do miejsca swojego zamieszkania. Miała rzekomo wyjechać za granicę do pracy. 📢 Panathers Wrocław - Stuttgart Surge 34:44. Zobacz zdjęcia z trybun Futbol amerykański - European League of Football. Panthers Wrocław ulegli na Stadionie Olimpijskim ekipie Stuttgart Surge 34:44. 9 czerwca podejmować będą Austriaków z Vienna Vikings.

📢 Wypadek na Dolnym Śląsku! 12-latek zabrany do szpitala po zderzeniu dwóch samochodów W poniedziałek (3 czerwca) doszło w Nowogrodźcu na Dolnym Śląsku do groźnego wypadku. Strażacy udzielali pierwszej pomocy trzem osobom. Jedna z nich, 12-letni chłopak, został zabrany do szpitala w Legnicy. 📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 W Cieplicach znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. Co jeszcze warto tu odwiedzić? Przed nami moc atrakcji! Na Dolnym Śląsku znajduje się najstarsze uzdrowisko w Polsce. To w jeleniogórskich Cieplicach od 22 000 lat biją źródła termalne z dużą zawartością krzemu i fluoru, których właściwości od wieków doceniają kuracjusze. Cieplice to jednak nie tylko uzdrowiska, ale także zabytkowy park oraz pałac z widokiem na Chojnik. Dlaczego warto tu przyjechać? Sprawdzamy!

📢 Najłagodniejsze rasy psów dla dziecka. Psy tych ras nadają się idealnie [LISTA] 3.06.2024 Psychologowie nie mają wątpliwości, towarzystwo psa w dzieciństwie ma wiele bardzo dobroczynnych wpływów na rozwój emocjonalny, społeczny i intelektualny dzieci. Aby jednak maluch mógł w pełni czerpać z korzyści, jakie daje obecność psa w domu, musimy wiedzieć, jaka rasa będzie najlepsza. Jakiego psa wybrać dla dziecka? Przedstawiamy najlepsze rasy psów dla najmłodszych 📢 To są mocne HITY ze szkolnych kartkówek. Nauczyciel płakał, gdy sprawdzał. Takie rzeczy piszą dzieci na sprawdzianach i w pracach domowych Uczniowie naprawdę to napisali! Dzieci i młodzież sięga do bezczelnych odzywek, dowcipnych rysunków, a nawet pomocy Boga, byle tylko dostać dobrą ocenę! Oto co muszą znosić nauczyciele sprawdzający kartkówki. Przechlapane mają ci belfrowie, którzy trafili na uczniów z piekła rodem. Ale i nauczyciele nie zostali im dłużni. Oto pojedynek uczniów i nauczycieli. Kto go wygrał? Zobacz!

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 3.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 3.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 Wyłączenia prądu we Wrocławiu w tym tygodniu dotkną tysięcy osób. Oto dokładna lista adresów Dla tysięcy mieszkańców Wrocławia nowy tydzień oznacza nadchodzące wyłączenia prądu. Pierwsze - już dziś. Są to planowane wyłączenia, ale w niektórych przypadkach mogą potrwać wiele godzin. Gdzie do nich dojdzie? Kliknij w zdjęcie i sprawdź.

📢 Oto jak żyje i mieszka Ida Nowakowska wraz z rodziną. Urocze zdjęcia z synkiem i piękne wnętrza [ZDJĘCIA] 03.06.2024 Tak żyje na co dzień Ida Nowakowska wraz z rodziną. Jak mieszkają gwiazdy? Ida i jej mąż, Jack Herndon, mieszkają w jasnym apartamencie w Warszawie. Jedna z popularniejszych prezenterek telewizyjnych ceni sobie prywatność i nie chwali się swoim życiem prywatnym tak często. Są jednak chwile, które chętnie upublicznia i pokazuje jak żyje i mieszka na co dzień. Zobacz jak wygląda życie prywatne Idy Nowakowskiej! Sprawdź zdjęcia w galerii! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 03.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Nowi Janusze tatuażu i ich dzieła. Kto tu stracił rozum: artysta czy klient? Zobaczcie zdjęcia Trudno uwierzyć, że ktoś wymarzył sobie na ciele taki tatuaż. Wyjący do księżyca dzik, puszka piwa i ruskie fajki, karabinek strzelający z ucha... A jeszcze trudniej - że artysta tatuażu zgodził się wykonać takie dzieło. Rozum opuścił tatuatora czy klienta? Zobaczcie najnowsze dzieła Januszy tatuażu, przechodząc do galerii zdjęć. Niektóre są naprawdę szokujące! 📢 Tajemniczy grób małej Koreanki na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Kim była Kim Ki Dok? Na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu, tuż przy jednej z bram, znajduje się tajemniczy grób. Powiewa przy nim flaga republiki Korei Północnej. Pochowana tam jest Kim Ki Dok, która zmarła, mając zaledwie 13 lat. Kim była? Przeczytajcie poniżej.

📢 Po Arkadach Wrocławskich zostanie tylko wspomnienie. Jest wniosek o rozbiórkę budynku Nie minął nawet miesiąc od ostatecznego zamknięcia Arkad Wrocławskich, a już jest wniosek o rozbiórkę budynku. Po centrum handlowym zostanie tylko pusta działka i wspomnienia.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto TOP 15 ras psów uznawanych za najładniejsze! Piękno, które zachwyca – ZDJĘCIA Mój pies jest najpiękniejszy. Tak uważa wielu właścicieli czworonogów i nie ma się co dziwić. Psy są nie tylko najlepszymi przyjaciółmi człowieka, ale także jednymi z najpiękniejszych stworzeń. Każda rasa ma swoje atuty. Muskularną budowę albo urocze, miniaturowe gabaryty. Gładką, lśniącą sierść albo sierść przypominającą gęste białe futro. To także oczy – nierzadko zdarza się, że psy zachwycają swoim łagodnym, przyjaznym i inteligentnym spojrzeniem. W tym materiale zdecydowaliśmy się na stworzenie rankingu TOP 15 najpiękniejszych ras psów, choć jesteśmy przekonani, że pięknych ras jest znacznie więcej. Oto nasza LISTA. 📢 Wojsko wietrzy magazyny i wyprzedaje pojazdy. Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowe przetargi na czerwiec. Zobacz co sprzedaje AMW Agencja Mienia Wojskowego ogłasza nowy przetarg na równiarki, samochody terenowe, ciężarowe i autobusy. Tym razem ma do zaoferowania duży wybór różnego rodzaju pojazdów. Na licytacji AMW znajdziemy m.in. honkery, stary, czy lubliny. Rodzynkiem jest równiarka samojezdna D-557-I wystawiona za 24 tys. zł. Zobaczcie co jeszcze sprzedaje Agencja Mienia Wojskowego.

📢 Pożar budki z kebabem na Krzykach we Wrocławiu. 2 osoby zostały poparzone, świadkowie słyszeli wybuch. Zobaczcie nagrania W niedzielę (2 czerwca) we Wrocławiu doszło do bardzo groźnego zdarzenia. Na Krzykach w budce z kebabem wybuchł pożar. Są osoby poszkodowane.

📢 Wypadek na DK8 do Wrocławia. Samochód w rowie, dwie osoby ranne, lądował LPR W niedzielę (2 czerwca) na drodze krajowej nr 8 doszło do wypadku. W Cieszycach pod Wrocławiem zderzyły się dwa samochody, z czego jeden wylądował w rowie. Dwie osoby zostały ranne. Droga z Łagiewnik w kierunku Wrocławia jest zablokowana. 📢 Karambole, wypadki i ogromne korki na autostradzie A4. Sprawdź, gdzie są utrudnienia! W niedzielę (2 czerwca) autostrada A4 przeżywa oblężenie. To ostatni dzień długiego weekendu, więc ruch na tej trasie jest ogromny. Stąd wypadki, kolizje i karambole. Zobaczcie poniżej, jak wygląda sytuacja na A4.

📢 Turystka poślizgnęła się i spadła do sztolni w Szklarskiej Porębie. Na pomoc ruszyli ratownicy GOPR W Szklarskiej Porębie (woj. dolnośląskie) doszło do wypadku. Turystka zwiedzająca na własną rękę nieczynną kopalnię, poślizgnęła się na skale i spadła kilkanaście metrów w dół, do sztolni. Ratownicy GOPR apelują o ostrożność - w górach jest bardzo ślisko! 📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w kierunku granicy z Niemcami. Zderzyły się dwa samochody, trasa zablokowana! W niedzielę (2 czerwca) na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Na 16. kilometrze trasy, na wysokości Godzieszowa, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła na miejscu. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Objazdy wyznaczono przez drogę krajową numer 94. 📢 Romantyczna historia we wrocławskim szpitalu. Małżeństwo przeszło wspólną operację serca W 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przeprowadzono niedawno dwie niezwykłe operacje wady serca. Na stoły operacyjne trafiło małżeństwo z Lubinia, które po udanym zabiegu mogło być razem także w sali pooperacyjnej. Jak zakończyła się ich historia? Przeczytajcie poniżej.

📢 Policja zatrzymała sprawcę trzech pożarów w Jelczu-Laskowicach. 8-latek podpalił m.in. śmietnik po obejrzeniu filmiku w internecie W ciągu dwóch dni (29-30 maja) w Jelczu-Laskowicach (woj. dolnośląskie) doszło do trzech pożarów i to w obrębie jednego skrzyżowania ulic. Policjantom z Oławy udało się szybko znaleźć podpalacza. Okazało się, że śmietnik, rower i wózek podpalał... ośmiolatek. A wszystko przez oglądane wcześniej filmiki w internecie. 📢 Takie parkowanie to codzienność we Wrocławiu. Kreatywność kierowców wielka jak Mont Everest! Aut jest dużo, miejsc postojowych niewiele, a jeśli jakieś już się znajdzie, to często jest płatne i, co tu dużo mówić, drogie. I gdy wydaje się, że na ulicach widzieliśmy już wszystkie sposoby na zaparkowanie samochodu gdzie popadnie i za darmo, to przychodzą oni - niezawodni mistrzowie. Dla nich zakaz, chodnik czy trawnik to żaden problem. Zobaczcie, co potrafią!

📢 Szukasz psa, a mieszkasz w bloku? Te rasy idealnie się do niego nadają! TOP 10 najmniej problemowych czworonogów w miejskich warunkach Miłośnicy psów wiedzą, jak ważne jest to, żeby czworonogom zapewnić odpowiednią przestrzeń do realizacji ich podstawowych potrzeb. Nie każda rasa nadaje się do mieszkania bloku. Trudno będzie się tam odnaleźć psom pasterskim czy molosom w typie górskim, jak nowofundland, ale nie tylko. Które psy idealnie sprawdzą się w bloku? Podpowiadamy! 📢 Nowy przystanek kolejowy powstaje w Oławie pod Wrocławiem. Pozwoli na dojazd do miasta w 22 minuty! PKP PLK buduje nowy przystanek kolejowy Oława Zachodnia. Zapewni on mieszkańcom Oławy i pobliskich miejscowości szybki dojazd do Wrocławia. Kiedy będzie gotowy?

📢 Rumuńska piękność to "najseksowniejsza kobieta na Ziemi i poza nią". Madalina Ghenea, gwiazda Netfliksa skradła serca polskich widzów To "najseksowniejsza kobieta na Ziemi i poza nią?" Koszmarna głębia" ("Deep fear") to wielki hit Netfliksa. Thriller był jednym z najchętniej oglądanych filmów w serwisie, a serca widzów, także tych polskich, skradła piękna rumuńska aktorka Madalina Ghenea. Niektóre media określają ją mianem "najseksowniejszej kobiety na Ziemi i poza nią". Kim jest artystka, która nieprzypadkowo wcześniej zagrała słynną francuską aktorkę Sophię Loren? Zobaczcie jej odważne zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych!

📢 Śmiertelny wypadek na drodze z Wrocławia do Legnicy. Jedna osoba nie żyje, 3 są ranne Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94. W zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Na miejscu są wszystkie służby, droga zablokowana. 📢 Meble, sprzęt AGD, porcelana. Tu kupisz wszystko! Czacz - wioska skarbów niedaleko Wrocławia Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu. 📢 Najśmieszniejsze memy o dzieciach na Dzień Dziecka 2024. Co bawi internautów? Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Memy o dzieciach wywołują mnóstwo śmiechu. Autorzy humorystycznych obrazków z przymrużeniem oka odnoszą się do zabawnych sytuacji, jakie towarzyszą relacjom najmłodszych z ich rodzicami czy też rodzeństwem. W grafikach nie brakuje również aluzji do dziecięcych, szczerych aż do bólu pytań i uwag. Warto dodać, że humorystyczne obrazki, poświęcone milusińskim idealnie wpisują się w Dzień Dziecka. Zobacz najpopularniejsze memy oraz uśmiechnij się!

📢 Nowy aquapark powstanie we Wrocławiu. Znamy szczegóły projektu Wrocławski Aquapark rozpoczyna nową inwestycję - kolejny już we Wrocławiu basen. Obiekt powstanie przy nowej szkole, więc uczniowie będą mieli bardzo ułatwiony dostęp do zajęć z pływania. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Dzień Dziecka 2024. Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Z okazji Dnia Dziecka zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie. 📢 Rajd Koguta zakończony! Uczestnicy z Dolnego Śląska dotarli na metę na Mazurach. Mamy mnóstwo zdjęć! W sobotę (1 czerwca) na metę w Mrągowie dotarły ostatnie ekipy biorące udział w Rajdzie Koguta 2024. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną - w tym roku to rekordowe 2,6 mln zł!

📢 Kultowy klub niedaleko Rynku we Wrocławiu zamyka się po 17 latach! Tu odbywały się regularne salsoteki Po 17 latach działalności zamyka się popularny klub Antidotum znajdujący się przy ul. Kiełbaśniczej, niecałe 100 metrów od wrocławskiego Rynku. W ten weekend na klubowiczów czekają dwie ostatnie, pożegnalne imprezy. 📢 Po dwóch latach remontu ulica Pomorska we Wrocławiu otwarta! Na tramwaje jeszcze poczekamy | ZDJĘCIA Po dwóch latach remontu, w sobotę 1 czerwca ulica Pomorska we Wrocławiu została otwarta dla samochodów i autobusów komunikacji miejskiej. Wciąż jednak trwają tam jeszcze prace, między innymi przy torowisku tramwajowym. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Park linowy, samolot jak z Bitwy o Anglię, ogromny plac zabaw i dinozaury. Wstęp darmowy. Oto atrakcje Lubina W Lubinie na Dolnym Śląsku są dwa ogromne parki z całą masą atrakcji. Warto tu się wybrać z całą rodziną, tym bardziej, że park linowy, zoo, czy potężny plac zabaw dostępne są zupełnie za darmo. Z Wrocławia dojedziecie tu samochodem DK94 lub pociągiem Kolei Dolnośląskich.

📢 W Odrze znaleziono ciało. To 19-latek, który do rzeki wskoczył w sylwestra z mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu W piątek (31 maja) we Wrocławiu ratownicy WOPR wyłowili z Odry ciało młodego mężczyzny. To 19-latek, który do rzeki wskoczył z mostu Grunwaldzkiego w sylwestra. Po pół roku jego zwłoki znaleziono przy ulicy Kleczkowskiej. 📢 Arboretum Wojsławice tonie w kwiatach. Zakwitły piwonie i różaneczniki. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Arboretum Wojsławice to punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Ten gigantyczny ogród botaniczny zachwyca o każdej porze roku. Wiosną jest wyjątkowo piękny! Końcówka maja to idealny czas na zwiedzanie arboretum, bo ogród dosłownie tonie w kwiatach! Zobaczcie, jak tam malowniczo! 📢 Sokołowsko warto odwiedzić w czerwcu. "Polskie Davos" wygląda obłędnie w środku wiosny Sokołowsko to jedna z tych wsi do których chce się wracać. Nic dziwnego - miejscowość ma niezwykłą historię i zjawiskową architekturę. Gdy pogoda dopisuje jest przepięknie, a gdy pada - wieś zyskuje aurę tajemniczości. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak na przełomie maja i czerwca prezentuje się Sokołowsko na Dolnym Śląsku.

📢 Mieszkania z drugiej ręki droższe niż nieruchomości od dewelopera. Wrocławianie stęsknili się za wielką płytą? To najtańsze osiedla Zaskakujące wyniki badań pracowników Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego w stolicy Dolnego Śląska ma większą wartość niż ta sama powierzchnia w budynku prosto od dewelopera! Wiecie, gdzie jest najtaniej?

📢 Niezwykłe ryciny Wrocławia sprzed 300 lat. Tak kiedyś wyglądała stolica Dolnego Śląska. Ręcznie malowane! Wrocław 300 lat temu - jak wtedy wyglądał? Można to zobaczyć na niezwykłych ilustracjach, które przedstawiają nasze miasto. Są ręcznie malowane, powstały na długo przed wynalezieniem aparatu. Czy rozpoznasz miejsca z XVIII wieku? Tak 300 lat temu wyglądał Wrocław. 📢 Zachwycający, choć popada w ruinę! Ten podwrocławski pałac był siedzibą Gestapo i Armii Czerwonej. Tak wygląda w środku To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Cuda Polski według National Geographic. Aż trzy wyjątkowe miejsca na Dolnym Śląsku! Trwa plebiscyt Cuda Polski 2024 organizowany przez National Geographic Traveler. Trzy wyjątkowe miejsca z Dolnego Śląska walczą o zwycięstwo. Szczegóły konkursu poniżej, a w galerii zdjęcia nominowanych miejsc. 📢 Twierdza w Srebrnej Górze przeszła ogromny remont. 1 czerwca otwarcie nowej trasy turystycznej z mostami zwodzonymi To była największa inwestycja turystyczna w Srebrnej Górze i największe przedsięwzięcie w tej twierdzy co najmniej przez ostanie sto lat. Zakończył się trwający ponad 3 lata remont, dzięki któremu turyści skorzystają z nowych tras turystycznych, z drewnianymi mostami zwodzonymi. Poznają historię wojskowości z końca XVIII wieku i technologie, które wykorzystano przy budowie twierdzy srebrnogórskiej. 📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Najbliższe już w ten weekend! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Najbliższe koncerty już w długi weekend. Wstęp jest darmowy!

📢 Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ 2500 niezwykłych pojazdów wystartowało w czwartek (30 maja) z Oławy pod Wrocławiem. Samochody, traktory i jednoślady, a także tysiące uczestników (kierowców i ich pasażerów) w pomysłowych przebraniach, ruszyło przez całą Polskę. Atmosfera na starcie i w trasie jest radosna a cel szczytny. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na cel charytatywny. W tegorocznej edycji padł rekord. Zebrano 2,6 miliona złotych! Za dwa dni uczestnicy dojadą na metę w Mrągowie na Mazurach, pokonując 570 kilometrów. Zobaczcie, jakie niesamowite pojazdy wystartowały w 8. Rajdzie Koguta. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Wrocław 25 lat temu. Te zdjęcia ożywią niejedno wspomnienie. Zobaczcie zdjęcia z archiwum gazety Na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław bardzo się zmieniał. Zasypane gruzem nieużytki zaczęły służyć za place budowy, po Odrze pływały barki, a w Rynku rosły kwiaty. Tych obrazków już nie ma. Niektórzy je pamiętają, innym z radością przypominamy.

📢 Kolej Sowiogórska, czyli gigantyczne wiadukty w malowniczej scenerii Gór Sowich. Ten imponujący zabytek ma ponad 120 lat Góry Sowie - jedne z najbardziej malowniczych i tajemniczych gór na Dolnym Śląsku. Pełne przepięknych szlaków, legend, zapierających dech w piersiach widoków. Jeśli kiedyś "zabłądzicie" w Góry Sowie koniecznie zobaczcie Kolej Sowiogórską. Monumentalne wiadukty, choć nadszarpnięte "zębem czasu", zachwycają. Obejrzyjcie zdjęcia! 📢 Neapol w centrum Wrocławia. Kolorowe podwórka na Nadodrzu zachwycają turystów. W planach kolejne murale Spacerując ulicami Nadodrza można trafić na wyjątkowe, choć zapomniane przez wrocławian miejsca. Przy ul. Roosevelta 5A znajduje się jedno z najpiękniejszych podwórek w mieście. To prawdziwa galeria sztuki, tworzona rękami mieszkańców osiedla i lokalnych artystów. Odwiedzają ją nawet wycieczki z Australii. Znacie to za miejsce?

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt rolniczy. Na sprzedaż idą między innymi Ursusy, przyczepy i małe traktorki W najnowszych przetargach Agencji Mienia Wojskowego jest wyjątkowo dużo sprzętu dla rolników. Do kupienia są duże sprzęty do prac polowych, ale także mniejsze do przydomowych ogródków, czy różnych prac w gospodarstwie. Przedstawiamy zdjęcia i ceny sprzętu rolniczego z Agencji Mienia Wojskowego.

📢 Za 130 milionów złotych przebudowano tunel kolejowy na Dolnym Śląsku. Zobacz jak wygląda! Wąskim gardłem dla osób podróżujących koleją z Wrocławia do Jeleniej Góry był przez lata tunel między Janowicami Wielkimi i Wojanowem. Został on gruntownie przebudowany, a efekty robią piorunujące wrażenie. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy Karkonoszy nieco się skróci - o ok. 4 minuty już od czerwcowej korekty rozkładu jazdy. 📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Potwierdzają nam to sami mieszkańcy! 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Tajemnicza willa ukryta na osiedlu we Wrocławiu. Piękna, ale mocno zniszczona. Trudno uwierzyć, że to prawdziwe miejsce! Zabytkowa willa na wrocławskich Żernikach od lat niszczeje. Niegdyś należała do niemieckiej rodziny pochodzenia żydowskiego, później mieściła się tam szkoła oraz przychodnia. Do kogo należy teraz i dlaczego pozostaje opuszczona? Sprawdź szczegóły.

📢 Trwa rozbudowa "najładniejszej" galerii handlowej we Wrocławiu. Będzie wyglądać równie imponująco. Jakie sklepy się tam otworzą? Galeria handlowa Swoja Olimpia to zeszłoroczny laureat konkursu "Piękny Wrocław", w którym jury wyróżnia m.in. najładniejsze i najbardziej użyteczne budynki powstające w stolicy Dolnego Śląska. Obiekt został doceniony za zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności i niestandardową elewację. Teraz trwa jego rozbudowa, a już wkrótce przyjedziemy tu tramwajem! 📢 Koalicja Obywatelska zaprezentowała kandydatów do europarlamentu. „Musimy odeprzeć siły prorosyjskie w Europie” W poniedziałek (27 maja) Koalicja Obywatelska zaprezentowała swoich kandydatów do Europarlamentu. Ci zaprezentowali swoje plany na najbliższą kadencję i obszary, jakimi będą chcieli się zająć. Wybory już 9 czerwca.

📢 Wrocławskie firmy szukają pracowników. Zatrudniają od zaraz. Dostaniesz umowę o pracę i dobre pieniądze. To aktualne oferty Szukasz pracy? Dobrze trafiłeś! Wrocławskie firmy potrzebują pracowników. Fachowcom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie, gdzie teraz rekrutują! 📢 Tak dokończą wschodnią obwodnicę Wrocławia. Droga przetnie osiedle na pół, ależ tu wąsko! Budowa tej ważnej inwestycji drogowej ma wystartować w drugiej połowie tego roku i zakończyć się do przełomu 2026/2027. Tym razem ma się udać, choć podobnych terminów zakończenia było już wiele. Mowa o ostatnim, brakującym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia - nieco ponad 3,5 km drogi łączącej węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Którędy dokładnie pobiegnie ta trasa? Sprawdziliśmy to wykorzystując drona. Trzeba przyznać, że w rejonie osiedli mieszkaniowych we wsi Wysoka, tuż pod Wrocławiem, robi się naprawdę wąsko! Zobaczcie przebieg na zdjęciach.

📢 UŚMIECH DZIECKA. Głosowanie rozpoczęte! Czeka główna nagroda 40 000 złotych na spełnienie marzeń. Wciąż możesz przesłać zdjęcie dziecka. Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 W Arkadach Wrocławskich można by nakręcić horror! To już ostatnie chwile tej galerii, dziś zamykają ostatnie sklepy. Zobaczcie zdjęcia Ciemne korytarze, zagrodzone przejścia i ani żywej duszy. To, wbrew pozorom, nie jest sceneria filmu grozy lecz Arkady Wrocławskie! Galeria handlowa już od dawna jest szykowana na zamknięcie, a dziś (30 kwietnia) wrocławianie mają ostatnią szansę, by zrobić zakupy w sklepach takich jak Dealz czy Action.

📢 Budynki szpitala im. Marciniaka we Wrocławiu do rozbiórki? Jest wniosek inwestora o "modernizację" obiektu. Tak wygląda dawna Betania Inwestor złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynków położonych na terenie dawnego Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu - informuje tygodnik "Property Insider. To w związku z planowaną "rewaloryzacją". Obiekt jest kompleksem szpitalnym, którego pierwsze wzmianki datuje się na rok 1852. 📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia!

📢 Tatuaże jak z koszmaru. Nie do wiary, że ktoś dał sobie to zrobić! [NOWE ZDJĘCIA] Pokazywaliśmy wam już, co niektórzy "artyści" potrafią zmalować na skórze, ale trafiły do nas nowe zdjęcia jeszcze większych koszmarków. W niektórych przypadkach trudno ustalić, kto wpadł na taki pomysł - tatuażysta czy jego klient oraz co autor miał na myśli. Czasem nawet nie próbowaliśmy dociekać. Zobaczcie drugą część galerii tatuaży jak z koszmaru.

📢 Plebiscyt ważna informacja - Limity w głosowaniu za pomocą SMS-ów Od 12 grudnia 2018 r., w związku z wejściem w życie nowelizacji Prawa Telekomunikacyjnego, zmienił się sposób korzystania z usług Premium, w tym SMS-ów za pomocą których można oddawać głosy w plebiscycie. Przeczytaj ważną informację. 📢 Bistro Sztufada Szklarska Poręba po wizycie Magdy Gessler [MENU, CENY] Bistro Sztufada w Szklarskiej Porębie - to kolejne miejsce, które z programem Kuchenne Rewolucje odwiedziła Magda Gessler. Bistro Sztufada to dawana restauracja Kanion. Teraz popisowym daniem w Bistro Sztufada jest wołowina. Nie brakuje jednak tradycyjnych obiadów czy też makaronów i pizzy. Zobacz menu, które wprowadziła Magda Gessler. 📢 Wybory 4 czerwca 1989. Pamiętacie jeszcze taki Wrocław? Zobacz niezwykłe zdjęcia sprzed 35 lat 4 czerwca 1989 r. to data wyborów do Sejmu X kadencji, zwanego Sejmem kontraktowym. Nikt nie spodziewał się, że przekształcą się one w plebiscyt, w którym Polacy powiedzą „nie” władzom PRL. Mija właśnie 35 lat od tych historycznych wydarzeń.