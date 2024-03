Prasówka 4.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rumuńska piękność podbiła serca polskiej publiczności. Kim jest Madalina Ghenea, gwiazda hitu Netfliksa? 03.03.2024”?

Prasówka 4.03: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Rumuńska piękność podbiła serca polskiej publiczności. Kim jest Madalina Ghenea, gwiazda hitu Netfliksa? 03.03.2024 "Koszmarna głębia" ("Deep fear") to nowy hit Netfliksa. Thriller jest jednym z najchętniej oglądanych filmów w serwisie, a serca widzów, także tych polskich, skradła piękna rumuńska aktorka Madalina Ghenea. Kim jest artystka, która nieprzypadkowo wcześniej zagrała słynną francuską aktorkę Sophię Loren? Zobaczcie jej odważne zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych!

📢 Wiktoria Gąsiewska prowokuje. Co za odważne zdjęcia! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Aktorka wrzuca stale nowe zdjęcia, na których, na których wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 Kot kontra pies. Najśmieszniejsze MEMY o psach i kotach. Który z czworonogów rozbawi nas do łez? Sprawdźcie! Kot kontra pies. Najśmieszniejsze memy o czworonogach. Który z nich rozbawi nas do łez? Przypominamy o najśmieszniejsze MEMY O PSACH I... KOTACH. Wszyscy kochamy nasze czworonogi, które codziennie zapewniają nam wiele powodów do śmiechu. Które z nich jest zabawniejsze? Zobaczcie nasze memy w galerii. My uważamy ten konkurs za nierozstrzygnięty, a Wy co o tym myślicie?

Prasówka 4.03: pozostałe wydarzenia

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Morderstwo na Dolnym Śląsku? Nie żyje 62-letnia kobieta, miała rany kłute na całym ciele W niedzielę (3 marca) 13 straż pożarna została wysłana do mieszkania przy ul. Kolonialnej w Chocianowie (woj. dolnośląskie). O interwencję prosiła rodzina, która nie mogła skontaktować się z mieszkającą tam 62-letnią kobietą. 📢 Która rasa kota pasuje do Twojego znaku zodiaku? Sprawdź te 12 par! Nasze poprzednie zestawienie ras kotów i znaków zodiaku bardzo się Wam spodobało. Wróżka Nadya jeszcze raz przeanalizowała cechy charakteru poszczególnych ras i dopasowała je do poszczególnych znaków zodiaku. Oto nowe zestawienie - 12 par kotów i znaków. Który kot najlepiej pasuje do Panny? Dlaczego rasa ragdoll pasuje do Raka i co łączy zodiakalną Wagę z kotem perskim? Sprawdźcie! 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [4.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni [4.03.2024] W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu.

📢 Takie są najczęstsze błędy przy parzeniu kawy. Przez to kawa traci smak i swoje właściwości [4.03.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Szacuje się, że rocznie na całym świecie wypija się ok. 400 mld filiżanek, dziennie to około 2 mld filiżanek! To około 25 milionów litrów kawy każdego dnia! Na pierwszym miejscu pod względem spożycia kawy są Finowie - w Finlandii rocznie na osobę przypada 12 kg kawy. Polska jest na 11 miejscu w rankingu światowym. Kawa pobudza i dodaje energii. Jednak żeby kawa zachowała swoje właściwości, należy ją właściwie przygotować. Zobacz, jakie błędy najczęściej popełniamy przy parzeniu kawy.

📢 Dom jak z bajki Kamila Stocha. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [4.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów. 📢 Magda Mołek ma 250-metrowy apartament. Klasyczna kuchnia i duża biblioteczka - zobacz zdjęcia [4.03.2024 r.] Magda Mołek przez większość zawodowej kariery była związana ze stacją TVN, a od blisko czterech lat prowadzi własny kanał na Youtube. Dziennikarka udziela się w mediach społecznościowych, a na wielu zdjęciach publikowanych na Instagramie możemy podejrzeć, jak urządziła swoje mieszkanie. Zobaczcie, jak mieszka Magda Mołek.

📢 Picie wody z cytryną - na co pomaga? Takie są skutki picia tego napoju. Tak reaguje nasz organizm [4.03.2024] Szklanka wody z wyciśniętym sokiem z cytryny przez wielu uważana jest za jeden z najlepszych napojów orzeźwiających na początek dnia. Ma on też sporo pozytywnych czynników, które wpłyną na pracę naszego organizmu. Zobacz, jakie są skutki codziennego picia wody z cytryną.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [4.03.2024 r.] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 Dolina Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej. Odrobina magii na każdym kroku Dolina Pałaców i Ogrodów to obszar o wyjątkowym historycznym i kulturowym znaczeniu w Polsce. Znajduje się na Dolnym Śląsku (w okolicach Jeleniej Góry) i jest znany z bogatego dziedzictwa architektonicznego oraz przepięknych krajobrazów. Wśród budowli, które trzeba zobaczyć są, m.in: pałac w Wojanowie, pałac w Staniszowie Dolnym czy pałac Paulinum. Co o nich wiemy i kiedy zaczyna się ich historia? 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem [4.03.2024] Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku zakochają się na wiosnę, a te się rozstaną [4.03.2024] Dłuższe dni, cieplejsze temperatury i słoneczna aura sprzyja nowiązywaniu nowych relacji i romansów. Wróżka Roma przygotowała już horoskop miłosny na marzec 2024. Nie wszystkie znaki zodiaku zakochają się. Kto ma szansę na nowe uczucie, a nad czyim związkiem pojawią się czarne chmury? Sprawdź w artykule.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [4.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [4.03.2024 r.] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen [4.03.2024] Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [4.03.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [4.03.2024] Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat! 📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie [4.03.2024] Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [4.03.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [4.03.2024] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym [4.03.2024] "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście! 📢 Tysiące nowych roślin we Wrocławiu. Trwa zazielenianie Alei Wielkiej Wyspy Ruszył kolejny etap sadzenia roślin na Alei Wielkiej Wyspy we Wrocławiu. Dotychczas udało się posadzić blisko 350 drzew, m.in. klony jawory, klony i lipy drobnolistne. Zobacz film i zdjęcia z efektów prac.

📢 Wrocławski "Central Park" powstanie tuż przy AOW? Jest koncepcja Żernickiego Parku Sportu i Rekreacji. Robi wrażenie! Mieszkańcy Żernik już od ponad siedmiu lat prowadzą starania o zrealizowanie jednej z największych, zielonych inwestycji na terenie Wrocławia. Pod ich oknami ma powstać ogromny park, który stałby cię centrum aktywnego wypoczynku, nie tylko dla nich samych, bo atrakcji starczy dla wszystkich wrocławian.

📢 Te budynki we Wrocławiu zrównano z ziemią lub wysadzono w powietrze. A były przepiękne! Za sprawą jednej decyzji w 1945 roku Wrocław niemal w całości legł w gruzach. Sowieci, organizując ofensywę na Berlin w trakcie II wojny światowej, zaatakowali także Wrocław. Z miasta utworzono twierdzę (Festung Breslau), przez co zginęło nawet 90 tys. cywilów, a setki pięknych budynków nigdy nie odzyskało swojego blasku. Poniżej przypominamy niektóre z nich. 📢 Te imiona noszą największe kłamczuchy! Lepiej uważać na to, co mówią 3.03.2024 Zapewne każdemu z nas zdarzyło się skłamać, i to nie raz. Jednak niektórzy kłamią dużo częściej od innych. Są tacy, co wierzą, że jest to kwestia osoby, a inni uważają, że występują pewne zależności pomiędzy kłamstwem a imieniem kłamcy. Osoby o jakich imionach kłamią najwięcej?

📢 Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Te osoby nie wylewają za kołnierz! Zobacz wykaz imion! Można wierzyć lub nie, ale wiele cech naszego charakteru jest zależnych od tego, jak mamy na imię, a nawet tego, jakiego używamy. Osoby, o jakich imionach piją najwięcej alkoholu? Sprawdź! 📢 Tramwaj dojedzie na wrocławskie Jagodno? Będą zmiany w przepisach dotyczących przecinania się linii kolejowych i tramwajowych Zgodnie z informacją podaną przez wiceministra infrastruktury Piotra Malepszaka, resort obecnie pracuje nad opracowaniem rozporządzenia dotyczącego uregulowania przejazdów kolejowo-tramwajowych. Projekt ma być konsultowany z mieszkańcami jeszcze w tym kwartale.

📢 Bunkry i schrony we Wrocławiu. Zobaczcie, gdzie się znajdują i jak wyglądają w środku Dwa najbardziej znane bunkry we Wrocławiu stoją przy pl. Strzegomskim i przy ul. Grabiszyńskiej. Ale w całym mieście jest ich znacznie więcej. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądają w środku.

📢 Wypadek polskiego busa w Niemczech. Jest wielu rannych Na autostradzie A4 w Niemczech w pobliżu Drezna doszło do poważnego wypadku. Polski bus uderzył w ciężarówkę, a następnie w bariery i się przewrócił. 📢 Wśród nich jest nowa Miss Województwa Dolnośląskiego! Poznaliśmy 28 finalistek konkursu piękności Spośród ponad 100 uczestniczek półfinału Miss Województwa Dolnośląskiego aż 28 z nich dostało się do ścisłego finału. Dziewczyny zaprezentowały się w Haston City Hotel w sobotę (2 marca). Głosować mogli nie tylko jurorzy, ale także uczestnicy imprezy oraz internauci. Oto wyniki! Której z dziewczyn najbardziej kibicujecie?

📢 120-letnia zabytkowa willa na wrocławskich Karłowicach zrównana z ziemią. Co mówi rodzina byłego właściciela? Przy al. Kasprowicza we Wrocławiu w sobotę (2 marca) w ciągu kilku godzin została niemal zrównana z ziemią 120-letnia willa wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wieczorem wydał oświadczenie w tej sprawie. Redakcji "Gazety Wrocławskiej" udało się porozmawiać z rodziną poprzedniego właściciela budynku. Przeczytajcie poniżej.

📢 Katastrofy kolejowe na Dolnym Śląsku. Te wydarzenia przed laty wstrząsnęły całą Polską. Podobnych było więcej Do wypadków z udziałem pociągów dochodzi stosunkowo często. Lecz wielkie katastrofy kolejowe należą do rzadkości. Takie zdarzały się na całym Dolnym Śląsku, z Wrocławiem włącznie. Poznaj ich historię i zobacz archiwalne zdjęcia dokumentujące ogrom szkód. 📢 Najnowszy tramwaj Pesa już przeszedł "chrzest". Uszkodzono go kilka chwil po oficjalnej prezentacji we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia W czwartek (29 lutego) we Wrocławiu zaprezentowano najnowszy model tramwaju Pesa Twist. Jak powiedziała "Gazecie Wrocławskiej" nasza czytelniczka, zaraz po wydarzeniu miała miejsce przykra sytuacja. - Tradycji stało się zadość i nowa Pesa przeszła "chrzest na bramie" - mówi pani Natalia. Okazuje się, że to nie pierwszy taki wypadek. 📢 Dawna spółdzielnia inwalidów przy Hubskiej we Wrocławiu wyburzona. Powstaną tam mieszkania Przy ul. Hubskiej od lat 70. ubiegłego wieku stał zakład Elektromechanicznej Spółdzielni Inwalidów (Elwatu). W ostatnich tygodniach został niemal całkowicie wyburzony. Na pustym już placu leży dziś sporo gruzu. Teren należy do dewelopera, który postawi tam bloki mieszkalne.

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] 03.03.2024 Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 3 marca 2024. Co Cię dziś spotka? Zobacz horoskop zodiakalny wróżki Estery Horoskop dzienny na niedzielę 3marca 2024. Wróżka Estera przedstawia horoskop zodiakalny. Co Cię dziś spotka? Na co musisz się przygotować? Sprawdź horoskop na dziś dla każdego znaku zodiaku i staw czoła wyzwaniom, które przyszykował Ci los. Horoskop podajemy dla każdego znaku oddzielnie w galerii zdjęciowej.

📢 Paraliż sklepów tuż przed Wielkanocą? Pracownicy Biedronki mają dosyć. Grożą strajkiem. Kluczowy będzie 6 marca Nie dalej jak kilka tygodni temu pisaliśmy o planowanych podwyżkach w Biedronce. Okazuje się, że pracownicy jednego z największych dyskontów w Polsce do 6 marca zbierają podpisy pod petycją, w której apelują o poprawę warunków pracy i wyższe płace. Grożą paraliżem sklepów i protestem na miarę strajku rolników. 📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 3.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 3.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Kultowy hotel Wieniawa we Wrocławiu przechodzi gruntowny remont. Tak będzie wyglądał po przebudowie! Zbudowany w latach 70. XX wieku we Wrocławiu hotel Wieniawa zmieni się nie do poznania. Jesienią z budynku został sam szkielet, a teraz wykonawca wstawia już okna i prowadzi prace wewnątrz. Dwugwiazdkowy hotel ma zyskać kolejne dwie gwiazdki, być przytulnym miejscem blisko centrum miasta i wysoki standard. A jak będzie wyglądał? Sprawdź!

📢 Nowa lwiarnia we wrocławskim zoo prawie gotowe! Zobacz, jak prezentuje się przyszły dom dla lwów Budowa nowej lwiarni w zoo we Wrocławiu dobiega końca. Nowoczesny budynek stylizowany na afrykańską wioskę powstaje na terenie obecnego wybiegu dla lwów. Zobacz, jak wygląda w środku!

📢 Nowa ogromna szkoła powstanie przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu. Tak będzie wyglądać Zarząd Inwestycji Miejskich wybrał firmę, która chce wybudować gigantyczną szkołę przy ul. Zwycięskiej we Wrocławiu, będącą w stanie pomieścić 1200 dzieci. Nowa placówka będzie kolejną tego typu w mieście. Kiedy będzie gotowa? 📢 Tak wyglądaliby autorzy lektur szkolnych, gdyby żyli dzisiaj. Rozpoznasz ich? Mickiewicz, Słowacki, Witkacy i Orzeszkowa Adam Mickiewicz ze smartfonem i fantazyjnym tatuażem na klatce piersiowej. Juliusz Słowacki w skórzanej kurtce. Baczyński w bluzie z kapturem. Cyprian Kamil Norwid wyglądający jak hipster ze Zbawixa. Tak wyglądaliby, gdyby żyli w XXI wieku. Przy użyciu sztucznej inteligencji firma Storytel pokazała, jak wyglądaliby autorzy lektur, gdyby żyli w dzisiejszych czasach. Wizualizacje wykonano na podstawie zdjęć i wizerunków pisarzy z XIX i XX wieku.

📢 Kultowe miejsca lat 90. we Wrocławiu: targowiska, modne sklepy i knajpki. Zobaczcie archiwalne zdjęcia W latach 90. XX wieku we Wrocławiu było dużo więcej targowisk i dużo mniej galerii handlowych niż dziś. 30 lat temu te miejsca były modne i znane, a dla niektórych wręcz kultowe. Część z nich przetrwała do dziś, inne zniknęły z mapy Wrocławia, albo lata świetności mają już dawno za sobą. Gdyby zapytać o nie dwudziestolatków z pewnością większość w ogóle nie wiedziałaby, o czym mówimy. Ale starsi pamiętają. Zobaczcie zdjęcia z naszego archiwum. 📢 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. Gdzie jest teraz najpiękniej? Gdzie wiosnę czuć najmocniej? Pomysły na weekend Wiosna zaczyna się w końcu marca, ale przedwiośnie już trwa. To najlepsza pora na wycieczki do wyjątkowych miejsc w Polsce, gdzie przyroda odżywa i pięknieje wyjątkowo wcześnie. Przedstawiamy 12 najlepszych miejsc w Polsce na powitanie wiosny. To gotowe pomysły na wycieczki w marcu i kwietniu. Sprawdźcie, gdzie najbardziej warto się wybrać już teraz, by poczuć wiosnę, uniknąć tłumów turystów i nawet nieco zaoszczędzić.

📢 Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 2:1. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Widzewem Łódź Piłkarze Śląska Wrocław wygrali z Widzewem Łódź 2:1. Oceniliśmy zawodników Śląska za występ w tym meczu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto wypadł najlepiej, a kto będzie musiał szybko wymazać to spotkanie z pamięci? Sprawdź! 📢 Śląsk Wrocław - Widzew Łódź 2:1. Przebudzenie Śląska, WKS znów jest liderem! Zobacz bramki Śląsk Wrocław wygrał Widzew Łódź 2:1 w meczu 23. kolejki PKO Ekstraklasy. Dwie bramki na Tarczyński Arena Wrocław zdobył Nahuel Levia, a honorowe trafienie dał gościom już w doliczonym czasie gry Imad Rondić. 📢 24 tys. kibiców poniosło piłkarzy Śląska do pierwszego zwycięstwa w rundzie wiosennej (ZDJĘCIA) Piłkarze Śląska Wrocław z pierwszym zwycięstwem w rundzie wiosennej PKO Bank Polski Ekstraklasy. WKS w sobotni wieczór pokonał Widzewa Łódź 2:1 po dwóch bramkach Nahuela Leivy. Dzięki wygranej „Wojskowi” wrócili na fotel lidera tabeli. Mecz z trybun Tarczyński Areny oglądało na żywo 24 117 kibiców – to trzecia najwyższa frekwencja w tym sezonie podczas domowych spotkań Śląska. Wspieraliście wrocławskich piłkarzy na żywo? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera.

📢 Za czym stoi ta kolejka na wrocławskim Nowym Targu? Ludzie czekają, żeby... zjeść śniadanie! "Za czym kolejka ta stoi?" to fragment "Psalmu stojących w kolejce", piosenki opowiadającej o szarej codzienności w czasach PRL. Okazuje się, że wcale nie tak odległa przeszłość powróciła na plac Nowy Targ we Wrocławiu. W każdy weekend od początku lutego setki osób ustawiają się tam w kolejce. Do czego? Przeczytajcie poniżej.

📢 Wystawa kotów rasowych we Wrocławiu. Kocie piękności w hali Orbita. Jest też kot-wilkołak! | ZDJĘCIA Międzynarodowa wystawa kotów rasowych we Wrocławiu przyciągnęła tłumy. Ponad 200 kotów, reprezentujących aż 40 różnych ras można podziwiać w hali Orbita przez cały weekend. Sędziowie z całej Europy oceniają, jaki tytuł należy przyznać danemu kociakowi. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Ryś w lesie na Dolnym Śląsku! Na szlaku spotkał go turysta, zobaczcie nagranie Leśnicy z Jugowa w gminie Nowa Ruda (woj. dolnośląskie) poinformowali, że na terenie nadleśnictwa zaobserwowano rysia. Dostojny, duży kot z charakterystycznymi pędzelkami na uszach szedł od strony Ścinawki w kierunku Nowej Rudy. Obejrzyjcie film poniżej.

📢 Kolejny napad na wrocławską aptekę. Sprawca wyjął nóż i sterroryzował farmaceutkę. Co na to policja? Równo dwa tygodnie po napadzie na aptekę przy ul. Czarnieckeigo 13 we Wrocławiu doszło do kolejnego, identycznego zdarzenia. W piątek (1 marca) około godz. 19 napastnik wyjął ostre narzędzie i groził nim pracującej w "Apteka Nowa Silesia" pracownicy. Następnie zabrał z kasy gotówkę i uciekł. Gdzie jest wrocławska policja? 📢 Łukasz Kasztelowicz kandydatem PiS na prezydenta Wrocławia. Proponuje darmową komunikację miejską i referendum Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie wkroczyło do walki o prezydenturę Wrocławia. Kandydatem partii Jarosława Kaczyńskiego będzie Łukasz Kasztelowicz, dotychczasowy prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jakie ma pomysły na miasto? 📢 Biżuteria, odzież, ozdoby na targach rękodzieła. Zajrzyjcie na Targi Rzeczy Niepospolitych w CH Borek we Wrocławiu W Centrum Handlowym Borek odbywają się Targi Rzeczy Niepospolitych. To organizowane przez Artishop wydarzenie, na którym można kupić ręcznie robioną biżuterię, dekoracje do domu, autorskie dodatki do odzieży, świeczki zapachowe, ręcznie robione zabawki i wiele więcej.

📢 Pałac Tielscha na Dolnym Śląsku odradza się jak feniks z popiołów. W podziemiach jest przeciwlotniczy schron, w którym będzie restauracja Wałbrzyski Pałac Tielscha odradza się niczym feniks z popiołów. Zwiedzając ten obiekt można śmiało stwierdzić, że Dolny Śląsk odzyskał jedną ze swoich perełek, a to jeszcze nie koniec prac w tym obiekcie. W piwnicach znajduje się pokaźny schron przeciwlotniczy, w którym powstanie docelowo... restauracja! 📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek. 📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Poważny wypadek pod Leroy Merlin na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Motocyklista był reanimowany Do wypadku doszło w piątek (1 marca) o godz. 18.30 na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. 📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia!

📢 Rusza sezon na ogródki działkowe. Zostań działkowcem, oto 10 najtańszych działek ROD na sprzedaż we Wrocławiu We Wrocławiu kalendarzowa zima, ale pogoda iście wiosenna. Oznacza to otwarcie sezonu dla działkowców, którzy już pieczołowicie przygotowują swoje ogródki. We Wrocławiu łatwo można zostać jednym z nich, nabywając prawa do użytkowania działki ROD. Zobacz w galerii najtańsze działki na sprzedaż, kosztują kilka tysięcy złotych.

📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Stroiki wielkanocne na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wielkanoc 2024. Zdjęcia eleganckich wielkanocnych stroików na grób Stroiki wielkanocne na cmentarz to pomysł na wyjątkowe ozdobienie grobów bliskich na Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Podpowiadamy, jak pięknie udekorować pomniki na Wielkanoc i uczcić pamięć zmarłych. Zobacz wyjątkowe kompozycje na cmentarz, które staną się prawdziwą ozdobą. Sprawdź, jak pięknie możesz udekorować groby bliskich na Wielkanoc 2024. 📢 Gdzie znajdziemy jedne z najciekawszych schronisk górskich w Sudetach? Każde z nich oferuje coś wyjątkowego dla turystów Planujesz wycieczkę w góry? Sprawdź, które sudeckie schroniska górskie są najciekawsze. Sudety to malowniczy łańcuch górski na granicy Polski, Czech i Niemiec, to mekka dla miłośników górskich wędrówek i przyrody. Tutaj, w sercu tych majestatycznych gór, znajdują się niektóre z najbardziej urokliwych schronisk, które oferują turystom niezapomniane doświadczenia.

📢 Niesamowita metamorfoza Młyna Maria! Piękny z zewnątrz, eleganckie wnętrza. Oto mieszkania na sprzedaż i wynajem Ten wyjątkowy wrocławski zabytek ma korzenie sięgające XIII wieku. Wówczas na wyspie Piasek istniał pierwszy drewniany młyn. Młyn Maria (zwany na przestrzeni dziejów także Klarą, Maciejem czy Arnoldem) przetrwał do naszych czasów. Choć w 1997, podczas powodzi, były plany by go wyburzyć! Już w XXI wieku niszczał przez lata, aż w końcu przeszedł gruntowną modernizację. Przebudowano go, zmieniając funkcję na mieszkaniową. W środku znalazło się ponad 100 mieszkań, od kawalerek po wielkie apartamenty. Wiele z nich jest dziś na wynajem czy też sprzedaż. Jak wyglądają? Zobaczcie wnętrza i metamorfozę Młyna Maria.

📢 "Stać was na drogi obiad w restauracji, a nie macie 10 zł na napiwek?" Tak mówią kelnerzy o tipach od klientów Jak to możliwe, że kogoś stać na drogi obiad w restauracji, a nie zostawi 10 zł napiwku za miłą obsługę? - dziwią się pracownicy restauracji. Riposta klientów: - A to wy nie dostajecie wynagrodzenia za swoją pracę?

📢 Internauci śmieją się nie tylko z Podlasia, kpią też z reszty Polski! Najśmieszniejsze MEMY, zabawne obrazki. Nie da się ukryć, że MEMY na temat naszego regionu są w sieci bardzo popularne i, czy nam się to podoba czy nie, zabawne. Ważny jest dystans i umiejętność śmiania się z siebie i swoich przywar, dlatego trzymajmy nerwy na wodzy, bo one podobno szkodzą piękności. W kontrapunkcie znaleźliśmy MEMY na temat innych miejsc w naszym kraju. Internauci nie śmieją się tylko z Podlasia. Sprawdź! 📢 Tragiczne wypadki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tylko dla osób o mocnych nerwach [18+] "Gazeta Wrocławska" każdego dnia relacjonuje wydarzenia z miejsc wypadków. Fotoreporterzy uwieczniają na zdjęciach warunki na drogach, a dziennikarze informują o utrudnieniach w ruchu. Wiele z tych wydarzeń ma charakter tragiczny. Oto wydarzenia, które udokumentowali w latach 90. ubiegłego wieku. Materiał tylko dla osób pełnoletnich i o mocnych nerwach.

📢 We Wrocławiu powstało osiedle rządowych mieszkań na wynajem. Kto tam zamieszka? Te zawody dają najwięcej punktów! Przy ul. Kolejowej we Wrocławiu powstało nowe osiedle, w skład którego wchodzi 469 mieszkań. To pierwsza inwestycja w mieście z rządowego programu Mieszkanie Plus. Rada Miejska Wrocławia właśnie ustaliła zasady przydziału lokali. Kto ma największe szansę na rządowe mieszkanie? Przeczytajcie poniżej.

📢 Prohibicja po wrocławsku. Tu blisko centrum kupisz alkohol po godz. 22. Lista sklepów jest długa! Od 3 lutego 2024 r. w centrum Wrocławia nie można kupić alkoholu w godzinach 22-6. Zakaz obejmuje m.in. Przedmieście Oławskie, Plac Grunwaldzki, Nadodrze, Ołbin i Szczepin. Okazuje się, że w bliskiej odległości znajdują się sklepy, których nocna prohibicja nie dotyczy. Sprawdźcie ich listę! 📢 40 nowych tramwajów we Wrocławiu. Zobaczyliśmy pierwszy z nich, przyjechał prosto z fabryki We wrocławskim MPK zobaczyliśmy w czwartek (29 lutego) nową generację tramwaju Pesa produkowaną w Bydgoszczy. Pierwszy model został zaprezentowany w zajezdni Borek przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Pojazd ma szereg udogodnień – jest w pełni niskopodłogowy, ma specjalne sygnały dla niedowidzących i niedosłyszących, więcej miejsc na wózki, a także stacje do ładowania smartfonów.

📢 To już oficjalne. Trzonolinowiec we Wrocławiu nie nadaje się do mieszkania. Budynek będzie remontowany W czwartek (29 lutego) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu wydał opinię techniczną o Trzonolinowcu. Ta potwierdza wyniki badań Politechniki Wrocławskiej. Budynek musi przejść gruntowany remont. Mieszkańców czeka wyprowadzka. 📢 Cysterna wjechała w tramwaj. Wypadek na Tarnogaju we Wrocławiu. Kierowca i motorniczy są ranni W czwartek (29 lutego) we Wrocławiu doszło do groźnego wypadku. Na Tarnogaju zderzył się tramwaj z ciężarówką. Kierowca i motorniczy zostali ranni. MPK Wrocław wprowadziło objazdy. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów potrwają kilka godzin. 📢 Przejście graniczne w środku Polski? Oto pozostałości po dawnych granicach z Niemcami. Dziś "rozdzielają" Dolny Śląsk od Wielkopolski Pordzewiałe mechanizmy szlabanów ale i odnowione budki strażnicze, które można znaleźć w środku Polski to nie instalacja artystyczna, a pozostałości po międzywojennych granicach Polski i Niemiec. Niektóre zachowały się lepiej, inne szczątkowo. Oto dawne przejścia graniczne w Baranowicach i Przywsiu. Pochodzą z czasów, gdy Dolny Śląsk był niemiecki, a Polska zaczynała się w Wielkopolsce.

📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz Ani jednego samochodu; a o korkach przez wypadek, natężenie ruchu czy przed wjazdem na bramki to już nie wspominając. Dziś trudno uwierzyć, ale tak naprawdę wyglądała autostrada A4 pod Wrocławiem. Wybrukowana i pusta, chyba, że odbywały się zawody kolarskie. Koniecznie zobacz archiwalne zdjęcia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku.

📢 Tak wygląda apartamentowiec w miejscu wyburzonej galerii handlowej we Wrocławiu Nowy budynek na ulicy Czystej 4 we Wrocławiu powoli nabiera kształtów! Właśnie odsłonięto elewację apartamentowców, które powstały na miejscu dawnej Galerii na Czystej. Zobacz, jak prezentuje się nowy budynek. 📢 Solpol, Herbarium i wiele innych, oto wrocławskie budynki, które zaprojektował Wojciech Jarząbek. Znasz je wszystkie? Wrocławska architektura z pewnością jest różnorodna, a już na pewno z tymi najbardziej zaskakującymi jest kojarzony tylko jeden projektant. Możesz przechodzić obok nich i nawet o tym nie wiedzieć! Jakie budynki we Wrocławiu zaprojektował Wojciech Jarząbek?

📢 Śmiertelny wypadek na DK94 w Krępicach pod Wrocławiem. Zderzyły się dwie osobówki Do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 94 doszło w niedzielę wieczorem na wysokości miejscowości Krępice (81 kilometr drogi). W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. 📢 W dolnośląskim pałacu jak na Wawelu. Odkryto XVI-wieczne freski, a sam obiekt można już zwiedzać Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat. 📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 W lutym 1945 roku zaczęło się oblężenie Wrocławia. Tak sowieci zdobywali Festung Breslau. Niezwykłe zdjęcia z walk ulicznych W lutym 1945 rozpoczęła się jedna z ostatnich bitew II wojny światowej w Europie. Naprzeciwko siebie stanęły Wehrmacht i Armia Czerwona. Żołnierze wojsk walczyli o zdobycie oblężonego Wrocławia, który ogłoszono twierdzą – Festung Breslau. Ta, według niemieckich rozkazów, miała być „broniona do ostatniego żołnierza”. Z kolei radzieckie rozkazy brzmiały „zdobyć za wszelką cenę”! Intensywność i zaciekłość walk doprowadziła piękne miasto do ruiny... 📢 Południe Dolnego Śląska. Top 8 atrakcji turystycznych naszego regionu. Trzeba je zobaczyć! Południe Dolnego Śląska to obszar, który obfituje w zabytki i unikalne krajobrazy. Znajdziemy tu zamek Książ, ale i młyn Hilberta w Dzierżoniowie czy Góry Stołowe i wiele uzdrowiskowych miejscowości. Przygotowaliśmy dla was zestaw atrakcji turystycznych, dostępnych o każdej porze roku. Zobaczcie, czym zachwyca ta część zachodniej Polski i gdzie zainspirowani, możecie się wybrać na weekend.

📢 Tłok w tramwajach i otwarte wagony. Tak jeździliśmy po Wrocławiu w połowie XX wieku. Miejska komunikacja na archiwalnych zdjęciach Historia wrocławskich tramwajów sięga XIX wieku. Zanim pojawiły się tramwaje elektryczne, wagony ciągały konie. Pierwsza linia tramwaju elektrycznego w mieście została uruchomiona latem 1893 roku. Co ciekawe, była to pierwsza taka linia na terenie obecnej Polski. Zobaczcie na zdjęciach z archiwów, jak kiedyś jeździło się po Wrocławiu. 📢 Polska Miss. Wrocławianki w finale konkursu piękności! O koronę Miss zawalczą Amanda i Eliza. Z kim konkurują? Zdjęcia finalistek! Polska Miss 2023. Gala finałowa tego konkursu piękności zbliża się wielkimi krokami. Odbędzie się we Wrocławiu, co oznacza, że będziecie mogli "na żywo" kibicować młodym wrocławiankom, które zakwalifikowały się do finału Polskiej Miss. O tytuł i koronę Miss zawalczą Amanda Bialic i Eliza Ciuła. W finale zobaczymy też Patrycję Czarny z Międzylesia (woj. dolnośląskie). Zobaczcie, jak prezentują się kandydatki z naszego regionu oraz inne finalistki konkursu.

📢 Jagniątków, letniskowa dzielnica Jeleniej Góry. Mieszkał tu noblista Gerhart Hauptmann. Sprawdźcie, co go urzekło (ZDJECIA) Jagniątków był urokliwą, letniskową wioską. Przed wojną tu spacerowali wczasowicze, pływali w basenie, chodzili na bale. Dziś po tym ożywionym życiu towarzyskim nie ma śladu. Jedno się nie zmieniło. To nadal świetna baza wypadowa do wycieczek w Karkonosze, gdyż tutejsze szlaki są niezatłoczone i bardzo malownicze. Oddalony o 17 km od centrum stolicy Karkonoszy Jagniątków docenił noblista Gerhart Hauptmann, który w 1901 roku wybudował tu dom dla swojej rodziny. KLIKNIJCIE W GALERIĘ i zobaczcie, co urzekło dramaturga. 📢 Wrocław: Pożar hotelu Villa Rezydent przy Kochanowskiego (ZDJĘCIA) Kilka minut po godzinie trzeciej w nocy z czwartku na piątek wybuchł pożar w hotelu Villa Rezydent przy ulicy Kochanowskiego 61 we Wrocławiu. Budynek gasiło osiem zastępów straży pożarnej, w tym dwa wozy z drabiną. Niestety, spłonął on niemal całkowicie.

