Prasówka 3.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Prasówka 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nowi Janusze tatuażu i ich dzieła. Kto tu stracił rozum: artysta czy klient? Zobaczcie zdjęcia Trudno uwierzyć, że ktoś wymarzył sobie na ciele taki tatuaż. Wyjący do księżyca dzik, puszka piwa i ruskie fajki, karabinek strzelający z ucha... A jeszcze trudniej - że artysta tatuażu zgodził się wykonać takie dzieło. Rozum opuścił tatuatora czy klienta? Zobaczcie najnowsze dzieła Januszy tatuażu, przechodząc do galerii zdjęć. Niektóre są naprawdę szokujące!

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto najlepsze rasy psów dla seniorów. Te czworonogi będą idealne dla osób starszych. Sprawdź naszą listę! Te rasy psów są najlepsze dla seniorów. Wybór psa to bardzo ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. Trzeba zdawać sobie sprawę z własnych ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które idealnie sprawdzą się jako towarzysze seniorów. Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Sprawdź!

Prasówka 3.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie!

📢 Tyle państwo zabierze z Czternastej Emerytury 2024. Wyliczenia po odjęciu podatku i składki zdrowotnej [3.06.2024 r.] Nie jest przewidywane zwiększenie wysokości świadczenia ani zwolnienie z podatku PIT czy składki zdrowotnej w kontekście Czternastej Emerytury 2024. Bazowa wysokość czternastej emerytury wynosi brutto 1 780,96 złotych, ale wypłacane na konta kwoty będą różne w zależności od wysokości stałej emerytury. Zobaczcie, co czeka emerytów we wrześniu. 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż [3.06.2024 r.] Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Taka będzie czternasta emerytura w 2024 roku - to już pewne. Wypłaty będą mniejsze [3.06.2024 r.] Po posiedzeniu rządu wiemy, jakie będą stawki czternastych emerytur w 2024 roku. Mamy wyliczenia. Zobacz, ile dostaniesz i kiedy dodatkowe pieniądze zostaną wypłacone. 📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy [3.06.2024 r.] Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! [3.06.2024 r.] Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michalina Sosna - czyli Kama z "M jak miłość". Aktorka jest oddana macierzyństwu! [3.06.2024 r.] Michalina Sosna wiosną 2023 roku szturmem podbiła serial "M jak miłość". Nowa gwiazda hitu Telewizji Polskiej zyskuje coraz szersze grono fanów w internecie. Na Instagramie śledzi ją już blisko 100 tys. osób. Jaka jest prywatnie? Okazuje się, że jest mamą i prowadzi bardzo aktywny tryb życia.

📢 Oto pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje [3.06.2024 r.] Agnieszka Chylińska to aktualnie jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek. Nie wszyscy wiedzą, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, wówczas menedżer działu marketingu w "Sony Music". Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje mężczyzna, który mężem Agnieszki Chylińskiej był zaledwie przez 16 miesięcy. 📢 Marta Kaczyńska - tak wyglądają wnętrza jej domu. Internauci: "Widać, że mieszkanie z duszą" [3.06.2024 r.] Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, w ostatnim czasie stroni od mediów. Najwyraźniej cenniejsze jest dla niej spokojne życie wśród najbliższych. Swego czasu jednak uchyliła rąbka tajemnicy pokazując, jak wygląda jej mieszkanie i jaki styl najbardziej lubi. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Wnętrza domu Andrzeja Piasecznego. Tak mieszka na wsi znany piosenkarz [3.06.2024 r.] Andrzej Piaseczny, znany również jako Piasek, jest postacią nieodłącznie związaną z polską sceną muzyczną. Jego kariera obfituje w przeboje, które zdobyły serca milionów Polaków. Artysta wybrał życie w zaciszu natury, w przepięknej drewnianej willi położonej w malowniczych Górach Świętokrzyskich. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu [3.06.2024 r.] Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Karol Okrasa i jego żona - zdjęcia. Taka jest Monika Okrasa, miłość życia popularnego kucharza [3.06.2024 r.] Karol Okrasa, znany mistrz sztuki kulinarnej, to także szczęśliwy mąż i ojciec. Swoją żonę poznał jeszcze w szkole średniej. Są nierozłączni od prawie 20 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje Monika Okrasa, ukochana gwiazdy polskiego świata kulinarnego? Zobacz w naszej galerii. 📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy [3.06.2024 r.] Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [3.06.2024 r.] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [3.06.2024 r.] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta [3.06.2024 r.] Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Turystka poślizgnęła się i spadła do sztolni w Szklarskiej Porębie. Na pomoc ruszyli ratownicy GOPR W Szklarskiej Porębie (woj. dolnośląskie) doszło do wypadku. Turystka zwiedzająca na własną rękę nieczynną kopalnię, poślizgnęła się na skale i spadła kilkanaście metrów w dół, do sztolni. Ratownicy GOPR apelują o ostrożność - w górach jest bardzo ślisko!

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 02.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach.

📢 Śmiertelny wypadek na autostradzie A4 w kierunku granicy z Niemcami. Zderzyły się dwa samochody, trasa zablokowana! W niedzielę (2 czerwca) na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku doszło do tragicznego wypadku. Na 16. kilometrze trasy, na wysokości Godzieszowa, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba zginęła na miejscu. Autostrada jest zablokowana w obu kierunkach. Objazdy wyznaczono przez drogę krajową numer 94. 📢 Białoruski zawodnik MMA zatrzymany ws. podpaleń w Polsce Sciapan K., białoruski zawodnik mieszanych sztuk walki (MMA) ma być jedną z trzech osób zatrzymanych pod koniec maja przez ABW ws. podpaleń w Polsce - podał Sojusz Białoruskich Dziennikarzy Śledczych. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 2.06.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 2.06.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Romantyczna historia we wrocławskim szpitalu. Małżeństwo przeszło wspólną operację serca W 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przeprowadzono niedawno dwie niezwykłe operacje wady serca. Na stoły operacyjne trafiło małżeństwo z Lubinia, które po udanym zabiegu mogło być razem także w sali pooperacyjnej. Jak zakończyła się ich historia? Przeczytajcie poniżej. 📢 Policja zatrzymała sprawcę trzech pożarów w Jelczu-Laskowicach. 8-latek podpalił m.in. śmietnik po obejrzeniu filmiku w internecie W ciągu dwóch dni (29-30 maja) w Jelczu-Laskowicach (woj. dolnośląskie) doszło do trzech pożarów i to w obrębie jednego skrzyżowania ulic. Policjantom z Oławy udało się szybko znaleźć podpalacza. Okazało się, że śmietnik, rower i wózek podpalał... ośmiolatek. A wszystko przez oglądane wcześniej filmiki w internecie. 📢 Takie parkowanie to codzienność we Wrocławiu. Kreatywność kierowców wielka jak Mont Everest! Aut jest dużo, miejsc postojowych niewiele, a jeśli jakieś już się znajdzie, to często jest płatne i, co tu dużo mówić, drogie. I gdy wydaje się, że na ulicach widzieliśmy już wszystkie sposoby na zaparkowanie samochodu gdzie popadnie i za darmo, to przychodzą oni - niezawodni mistrzowie. Dla nich zakaz, chodnik czy trawnik to żaden problem. Zobaczcie, co potrafią!

📢 Szukasz psa, a mieszkasz w bloku? Te rasy idealnie się do niego nadają! TOP 10 najmniej problemowych czworonogów w miejskich warunkach Miłośnicy psów wiedzą, jak ważne jest to, żeby czworonogom zapewnić odpowiednią przestrzeń do realizacji ich podstawowych potrzeb. Nie każda rasa nadaje się do mieszkania bloku. Trudno będzie się tam odnaleźć psom pasterskim czy molosom w typie górskim, jak nowofundland, ale nie tylko. Które psy idealnie sprawdzą się w bloku? Podpowiadamy!

📢 Nowy przystanek kolejowy powstaje w Oławie pod Wrocławiem. Pozwoli na dojazd do miasta w 22 minuty! PKP PLK buduje nowy przystanek kolejowy Oława Zachodnia. Zapewni on mieszkańcom Oławy i pobliskich miejscowości szybki dojazd do Wrocławia. Kiedy będzie gotowy? 📢 Te sprawdziany to niemal gotowe MEMY. Oto najlepsze i najzabawniejsze klasówki. Pamiętacie swoje szkolne wyczyny? 2.06.2024 W szkolnym życiu są momenty, które stają się z testu wiedzy źródłem humoru i inspiracji dla memów. Świat szkolnych sprawdzianów i klasówek jest pełen takich rodzynków, które wywołują uśmiech na twarzach uczniów i nauczycieli.

📢 Burze i ulewy na Dolnym Śląsku. Strażacy interweniowali 60 razy! Teraz IMGW ostrzega przed podtopieniami W niedzielę (2 czerwca) Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej we Wrocławiu poinformowała, że minionej doby, w związku z ulewami, które nawiedziły Dolny Śląsk, wpłynęło 60 zgłoszeń w całym województwie. Dziś IMGW wydał ostrzeżenie przed podtopieniami. Utrzymany został alert burzowy. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 2.06.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Rumuńska piękność to "najseksowniejsza kobieta na Ziemi i poza nią". Madalina Ghenea, gwiazda Netfliksa skradła serca polskich widzów To "najseksowniejsza kobieta na Ziemi i poza nią?" Koszmarna głębia" ("Deep fear") to wielki hit Netfliksa. Thriller był jednym z najchętniej oglądanych filmów w serwisie, a serca widzów, także tych polskich, skradła piękna rumuńska aktorka Madalina Ghenea. Niektóre media określają ją mianem "najseksowniejszej kobiety na Ziemi i poza nią". Kim jest artystka, która nieprzypadkowo wcześniej zagrała słynną francuską aktorkę Sophię Loren? Zobaczcie jej odważne zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych! 📢 French Open 2024. Oto najgorętsze tenisistki wielkoszlemowego turnieju na kortach im. Rolanda Garrosa w Paryżu Wielkoszlemowy turniej tenisowy French Open 2024 rozegrany zostanie w dniach. Rywalizacja na kortach im. Rolanda Garrosa zapowiada się bardzo ciekawie. Zobacz, kogo można oglądać w akcji, oto 30 najgorętszych tenisistek, które przystąpiły do zmagań w singlu. Na Instagramie prezentują swoje wdzięki. Przejdź do galerii.

📢 Oto jak mieszkają Meghan Markle i książe Harry z dziećmi. Rezydencja w Kalifornii robi wrażenie [ZDJĘCIA] 02.06.2024 Tak wygląda codzienne życie Meghan Markle i księcia Harrego. Gdzie mieszka Meghan Markle i książę Harry? Oto jak żyja na co dzień. Ile łazienek ma ich rezydencja? Sprawdź poniżej! Będziesz w szoku. Para ceni sobie prywatność, jednak chętnie publikują zdjęcia na swoich kontach społecznościowych. Zobacz jak mieszkają i żyją Meghan i Harry. 📢 Oto jak mieszkają książę William i księżna Kate z dziećmi. Tak wyglądają wnętrza ich posiadłości [ZDJĘCIA] 02.06.2024 Od lata 2022 roku rodzina królewska przeniosła się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Posiadłość została wybudowana jeszcze w XIX wieku dla żony króla Wilhelma IV, Adelajdy. Wcześniej, przez wiele lat książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Zobaczcie zdjęcia!

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 02.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Rusza remont zardzewiałych mostów Uniwersyteckich we Wrocławiu. Czy zostaną zamknięte dla kierowców? W poniedziałek (3 czerwca) ZDiUM startuje z remontem mostów Uniwersyteckich we Wrocławiu. Ma on potrwać aż do końca 2025 roku. Jakie utrudnienia przez ten czas czekają na mieszkańców Wrocławia? Przeczytajcie poniżej.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze z Wrocławia do Legnicy. Jedna osoba nie żyje, 3 są ranne Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 94. W zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba, trzy zostały ranne. Na miejscu są wszystkie służby, droga zablokowana. 📢 Ogromna tragedia w Kargowej pod Zieloną Górą. Osobówka wjechała w ludzi. Nie żyją trzy kobiety - 28-latka, jej matka i babcia Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 1 czerwca około godziny 21.30 w Kargowej (powiat zielonogórski). Zdarzenie miało miejsce na ulicy Sulechowskiej na wysokości stacji Orlen (jest to 87 kilometr drogi krajowej nr 32). Wiadomo, że kierujący osobówką z niewyjaśnionych przyczyn wjechał w grupę ludzi. Zginęły trzy kobiety - 28-latka, jej matka oraz babcia.

📢 Meble, sprzęt AGD, porcelana. Tu kupisz wszystko! Czacz - wioska skarbów niedaleko Wrocławia Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu.

📢 Małgorzata Tusk - tak się ubiera. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera. 📢 Najśmieszniejsze memy o dzieciach na Dzień Dziecka 2024. Co bawi internautów? Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! Memy o dzieciach wywołują mnóstwo śmiechu. Autorzy humorystycznych obrazków z przymrużeniem oka odnoszą się do zabawnych sytuacji, jakie towarzyszą relacjom najmłodszych z ich rodzicami czy też rodzeństwem. W grafikach nie brakuje również aluzji do dziecięcych, szczerych aż do bólu pytań i uwag. Warto dodać, że humorystyczne obrazki, poświęcone milusińskim idealnie wpisują się w Dzień Dziecka. Zobacz najpopularniejsze memy oraz uśmiechnij się!

📢 Nowy aquapark powstanie we Wrocławiu. Znamy szczegóły projektu Wrocławski Aquapark rozpoczyna nową inwestycję - kolejny już we Wrocławiu basen. Obiekt powstanie przy nowej szkole, więc uczniowie będą mieli bardzo ułatwiony dostęp do zajęć z pływania. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Dzień Dziecka 2024. Masz dzieci? Zrozumiesz... Oto najlepsze memy o niemowlakach. Dla rodziców małych dzieci to codzienność Memy o byciu rodzicem, choć powstały by bawić, są często codziennością dla tysięcy osób, które wychowują potomstwo. Śmieszne? Rodzicom niemowlaków często nie jest do śmiechu - ale cóż innego pozostaje? Z okazji Dnia Dziecka zobaczcie najlepsze memy o rodzicielstwie.

📢 Rajd Koguta zakończony! Uczestnicy z Dolnego Śląska dotarli na metę na Mazurach. Mamy mnóstwo zdjęć! W sobotę (1 czerwca) na metę w Mrągowie dotarły ostatnie ekipy biorące udział w Rajdzie Koguta 2024. Pieniądze z 2500 pakietów startowych przekazane zostaną na pomoc charytatywną - w tym roku to rekordowe 2,6 mln zł!

📢 Tragedia na plebanii w Żerkowie. Nie żyje 31-letni wikariusz Tragedia na plebanii w Parafii Św. Stanisława Biskupa Męczennika w Żerkowie. Nie żyje 31-letni wikariusz. Najprawdopodobniej się postrzelił. 📢 Kultowy klub niedaleko Rynku we Wrocławiu zamyka się po 17 latach! Tu odbywały się regularne salsoteki Po 17 latach działalności zamyka się popularny klub Antidotum znajdujący się przy ul. Kiełbaśniczej, niecałe 100 metrów od wrocławskiego Rynku. W ten weekend na klubowiczów czekają dwie ostatnie, pożegnalne imprezy. 📢 Wrocławskie Linie Turystyczne. Stare tramwaje i autobusy wyjechały na ulice miasta Tego lata mieszkańcy i turyści we Wrocławiu będą mieli ponownie okazję do sentymentalnej podróży w czasie. Startują Wrocławskie Linie Turystyczne. Torowiska i ulice wypełnią się zabytkowymi autobusami i tramwajami. Ogórki, Ikarusy, Jelcze, Konstale na "regularne" trasy wyjechały 30 maja. Zostaną z nami aż do września.

📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie! Aktorka nie boi się gorących zdjęć, a jej profil śledzi ponad 2,1 mln użytkowników. Zobaczcie Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Znana jest nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Bajkowy Dzień Dziecka we Wrocławiu. Dużo atrakcji i mnóstwo dzieci w Narodowym Forum Muzyki | ZDJĘCIA Z okazji Dnia Dziecka, w sobotę (1 czerwca) dzieci przejęły Narodowe Forum Muzyki. Odbywa się tam impreza, która przyciągnęła całe rodziny. Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 W Odrze znaleziono ciało. To 19-latek, który do rzeki wskoczył w sylwestra z mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu W piątek (31 maja) we Wrocławiu ratownicy WOPR wyłowili z Odry ciało młodego mężczyzny. To 19-latek, który do rzeki wskoczył z mostu Grunwaldzkiego w sylwestra. Po pół roku jego zwłoki znaleziono przy ulicy Kleczkowskiej.

📢 Arboretum Wojsławice tonie w kwiatach. Zakwitły piwonie i różaneczniki. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Arboretum Wojsławice to punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Ten gigantyczny ogród botaniczny zachwyca o każdej porze roku. Wiosną jest wyjątkowo piękny! Końcówka maja to idealny czas na zwiedzanie arboretum, bo ogród dosłownie tonie w kwiatach! Zobaczcie, jak tam malowniczo! 📢 Tramwaje 0L i 0P nie wrócą po remoncie ul. Pomorskiej we Wrocławiu? Urzędowi miasta się to nie opłaca Po liniach tramwajowych: 0L i 0P, które we Wrocławiu uruchomiono w 1948 roku, zostaną tylko wspomnienia? W 2021 roku zostały one zawieszone przez remonty na Nadodrzu. Te się kończą, ale urząd miasta nie planuje przywrócić kursów na trasach okólnych.

📢 Pijany 19-latek ukradł ojcu kluczyki do auta. Efekt: zdemolowany parking pod galerią handlową i skasowany samochód Nawet 3 lata więzienia grożą 19-latkowi, który ukradł śpiącemu ojcu kluczyki od samochodu i wybrał się nim na przejażdżkę po mieście. Młody mężczyzna zdemolował parking centrum handlowego i drzwi wejściowe do jednego ze sklepów, po czym rozbił auto. Był kompletnie pijany. 📢 Sokołowsko warto odwiedzić w czerwcu. "Polskie Davos" wygląda obłędnie w środku wiosny Sokołowsko to jedna z tych wsi do których chce się wracać. Nic dziwnego - miejscowość ma niezwykłą historię i zjawiskową architekturę. Gdy pogoda dopisuje jest przepięknie, a gdy pada - wieś zyskuje aurę tajemniczości. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak na przełomie maja i czerwca prezentuje się Sokołowsko na Dolnym Śląsku.

📢 Mieszkania z drugiej ręki droższe niż nieruchomości od dewelopera. Wrocławianie stęsknili się za wielką płytą? To najtańsze osiedla Zaskakujące wyniki badań pracowników Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Metr kwadratowy mieszkania z rynku wtórnego w stolicy Dolnego Śląska ma większą wartość niż ta sama powierzchnia w budynku prosto od dewelopera! Wiecie, gdzie jest najtaniej?

📢 Niezwykłe ryciny Wrocławia sprzed 300 lat. Tak kiedyś wyglądała stolica Dolnego Śląska. Ręcznie malowane! Wrocław 300 lat temu - jak wtedy wyglądał? Można to zobaczyć na niezwykłych ilustracjach, które przedstawiają nasze miasto. Są ręcznie malowane, powstały na długo przed wynalezieniem aparatu. Czy rozpoznasz miejsca z XVIII wieku? Tak 300 lat temu wyglądał Wrocław. 📢 Zachwycający, choć popada w ruinę! Ten podwrocławski pałac był siedzibą Gestapo i Armii Czerwonej. Tak wygląda w środku To kolejny dolnośląski pałac, który lata świetności ma już dawno za sobą. Wielka szkoda, bo jego neobarokowa bryła, mimo że mocno już "nadszarpnięta zębem czasu", prezentuje się zjawiskowo. W pałacu w Kębłowicach pod Wrocławiem stacjonowało kiedyś Gestapo, później pieczę nad pałacem przejął PGR, w końcu zabytek trafił w ręce prywatnego właściciela. Udało nam się wejść do środka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Dzień Dziecka 2024 we Wrocławiu. Będą imprezy i wiele atrakcji. Gdzie zabrać pociechę i miło spędzić czas? Dzień Dziecka już jutro! Wrocław nie zapomina o swoich najmłodszych mieszkańcach. W stolicy Dolnego Śląska na dzieci, z okazji ich święta, czeka mnóstwo atrakcji. Kliknij w naszą galerię i zobacz najciekawsze wydarzenia przygotowane we Wrocławiu na Dzień Dziecka. 📢 Dlaczego warto rzucić palenie? Zobacz te MEMY o palaczach. Internauci nie biorą jeńców. Dziś Światowy Dzień Bez Tytoniu! Palenie zabija! Dym tytoniowy zawiera około 4000 substancji chemicznych, w tym około 40 rakotwórczych. Mimo to, palaczy nie brakuje. 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Internauci wykorzystali tę okazję, by "zawstydzić" i pośmiać się z palaczy. Poskutkuje? Zobacz te MEMY i przekonaj się dlaczego nie warto sięgać po papierosa, za to warto rzucić palenie!

📢 Cuda Polski według National Geographic. Aż trzy wyjątkowe miejsca na Dolnym Śląsku! Trwa plebiscyt Cuda Polski 2024 organizowany przez National Geographic Traveler. Trzy wyjątkowe miejsca z Dolnego Śląska walczą o zwycięstwo. Szczegóły konkursu poniżej, a w galerii zdjęcia nominowanych miejsc. 📢 Motor – Sparta: Starcie gigantów na zakończenie rundy i weryfikacja siły WTS-u ŻUŻEL. W niedzielę Betard Sparta Wrocław zmierzy się na wyjeździe z Orlen Oil Motorem Lublin. Oba kluby są uważane za głównych faworytów do mistrzostwa Polski. 📢 Twierdza w Srebrnej Górze przeszła ogromny remont. 1 czerwca otwarcie nowej trasy turystycznej z mostami zwodzonymi To była największa inwestycja turystyczna w Srebrnej Górze i największe przedsięwzięcie w tej twierdzy co najmniej przez ostanie sto lat. Zakończył się trwający ponad 3 lata remont, dzięki któremu turyści skorzystają z nowych tras turystycznych, z drewnianymi mostami zwodzonymi. Poznają historię wojskowości z końca XVIII wieku i technologie, które wykorzystano przy budowie twierdzy srebrnogórskiej.

📢 Lądowanie samolotu na murawie i hymn Polski odegrany przez bolid F1. Tak było na Red Bull Speed Ways! Powoli opada kurz po czwartkowym show Red Bull Speed Ways na Stadionie Olimpijskim. Kibice motorsportu zobaczyli w akcji m.in. żużlowca Macieja Janowskiego, Adama Małysza w samochodzie WRC, Davida Coultharda w bolidzie Formuły 1 i Łukasza Czepielę, który wylądował swoim samolotem akrobacyjnym na murawie. Kliknij „zobacz galerię” z najważniejszymi momentami wczorajszego wydarzenia. 📢 Koncerty gwiazd za darmo na Dolnym Śląsku! Najbliższe już w ten weekend! Zobaczcie, kto, gdzie i kiedy zagra Nosowska, Chylińska, Organek, Smolasty, Michał Szpak, Viki Gabor i wielu innych znanych polskich wykonawców będzie można posłuchać i zobaczyć na żywo podczas zaplanowanych na czerwiec dni miast na Dolnym Śląsku. Najbliższe koncerty już w długi weekend. Wstęp jest darmowy!

📢 Jak tu pięknie! Działki budowlane na Dolnym Śląsku, tuż przy lesie. Za mniej niż 100 tys. złotych Działki budowlane na sprzedaż na Dolnym Śląsku - jest ich sporo. Nie brakuje tych naprawdę malowniczo położonych. Dom tuż przy lesie, czy z widokiem na las to marzenie wielu. Szukacie takich gruntów? Nie mogliście lepiej trafić. Znaleźliśmy dla Was działki budowlane, które zostały wystawione na sprzedaż za mniej niż 100 tys. złotych. Zobaczcie! 📢 Gdzie opłaca się polecieć z Wrocławia w wakacje? Sprawdziliśmy ceny popularnych kierunków Do zakończenia roku szkolnego pozostał niecały miesiąc, na pożegnalny apel uczniowie przychodzą 21 czerwca. Co potem? Wiele rodzin z pewnością chce polecieć na wymarzony wypoczynek za granicą. Sprawdziliśmy, gdzie i za ile można wylecieć w pierwszy dzień wakacji z wrocławskiego lotniska. Przykładowe kierunki i ceny zobaczysz w galerii.

📢 Fani motorsportu opanowali Olimpijski! Małysz, Janowski i Coulthard zrobili show (ZDJĘCIA) Takiego show we Wrocławiu jeszcze nie było! Na Stadionie Olimpijskim trwa impreza motorsportowa Red Bull Speed Ways. Swoje umiejętności pokazali już Adam Małysz, Maciej Janowski, Jakub Przygoński i były kierowca Formuły 1 David Coulthard. Na bezpłatne atrakcje przed głównym wydarzeniem na Stadionie Olimpijskim przyszły tysiące fanów sportów motorowych. Znajdźcie się na zdjęciach! 📢 Rajd Koguta 2024 ruszył z Oławy pod Wrocławiem. Przez całą Polskę na Mazury przejedzie 2500 niezwykłych pojazdów! |MNÓSTWO ZDJĘĆ 2500 niezwykłych pojazdów wystartowało w czwartek (30 maja) z Oławy pod Wrocławiem. Samochody, traktory i jednoślady, a także tysiące uczestników (kierowców i ich pasażerów) w pomysłowych przebraniach, ruszyło przez całą Polskę. Atmosfera na starcie i w trasie jest radosna a cel szczytny. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przekazane na cel charytatywny. W tegorocznej edycji padł rekord. Zebrano 2,6 miliona złotych! Za dwa dni uczestnicy dojadą na metę w Mrągowie na Mazurach, pokonując 570 kilometrów. Zobaczcie, jakie niesamowite pojazdy wystartowały w 8. Rajdzie Koguta. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć!

📢 Weekendowa, wiosenna wycieczka z Wrocławia. Nasze propozycje na końcówkę maja 2024 Wiosenna pogoda rozpieszcza nas pod koniec maja. Warto to wykorzystać, wybierając się na wycieczkę za miasto. Okolice Wrocławia oferują mnóstwo atrakcji turystycznych. Od gór i pagórków, przez jeziora, świetne lasy, zabytki architektury z przeszłości czy efektowne wieże widokowe. Jeśli ruszacie w teren, by poznać swój region, zaczerpnąć łyk wiedzy historycznej, zobaczyć piękną wiosenną przyrodę, rzućcie okiem na nasz przewodnik. Wcale nie trzeba jechać daleko! Wybraliśmy dla Was kilkadziesiąt atrakcyjnych propozycji.

📢 Neapol w centrum Wrocławia. Kolorowe podwórka na Nadodrzu zachwycają turystów. W planach kolejne murale Spacerując ulicami Nadodrza można trafić na wyjątkowe, choć zapomniane przez wrocławian miejsca. Przy ul. Roosevelta 5A znajduje się jedno z najpiękniejszych podwórek w mieście. To prawdziwa galeria sztuki, tworzona rękami mieszkańców osiedla i lokalnych artystów. Odwiedzają ją nawet wycieczki z Australii. Znacie to za miejsce?

📢 Tak wygląda ulica Pomorska po remoncie. Od otwarcia dzielą godziny, zobacz zdjęcia! Można powiedzieć, że tylko godziny dzielą nas od wyczekiwanego otwarcia ulicy Pomorskiej. Po dwuletnim, kompleksowym remoncie, droga będzie nadawała się do jazdy już od 1 czerwca. Co się zmieniło? Czy spełni wymagania kierowców? Zobacz zdjęcia w galerii. 📢 Za 130 milionów złotych przebudowano tunel kolejowy na Dolnym Śląsku. Zobacz jak wygląda! Wąskim gardłem dla osób podróżujących koleją z Wrocławia do Jeleniej Góry był przez lata tunel między Janowicami Wielkimi i Wojanowem. Został on gruntownie przebudowany, a efekty robią piorunujące wrażenie. Dzięki tej inwestycji podróż do stolicy Karkonoszy nieco się skróci - o ok. 4 minuty już od czerwcowej korekty rozkładu jazdy. 📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Potwierdzają nam to sami mieszkańcy! 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano już w 2024 roku. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Tak dokończą wschodnią obwodnicę Wrocławia. Droga przetnie osiedle na pół, ależ tu wąsko! Budowa tej ważnej inwestycji drogowej ma wystartować w drugiej połowie tego roku i zakończyć się do przełomu 2026/2027. Tym razem ma się udać, choć podobnych terminów zakończenia było już wiele. Mowa o ostatnim, brakującym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia - nieco ponad 3,5 km drogi łączącej węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Którędy dokładnie pobiegnie ta trasa? Sprawdziliśmy to wykorzystując drona. Trzeba przyznać, że w rejonie osiedli mieszkaniowych we wsi Wysoka, tuż pod Wrocławiem, robi się naprawdę wąsko! Zobaczcie przebieg na zdjęciach. 📢 W Arkadach Wrocławskich można by nakręcić horror! To już ostatnie chwile tej galerii, dziś zamykają ostatnie sklepy. Zobaczcie zdjęcia Ciemne korytarze, zagrodzone przejścia i ani żywej duszy. To, wbrew pozorom, nie jest sceneria filmu grozy lecz Arkady Wrocławskie! Galeria handlowa już od dawna jest szykowana na zamknięcie, a dziś (30 kwietnia) wrocławianie mają ostatnią szansę, by zrobić zakupy w sklepach takich jak Dealz czy Action.

📢 Małe tatuaże damskie na rękę, nogę i inne części ciała. Te wzory są subtelne i delikatne. Zobacz inspiracje na minimalistyczne tatuaże Małe tatuaże mogą stanowić subtelna i delikatną ozdobę kobiecego ciała. Najchętniej wykonywane są na dłoni, nodze i tych mniej widocznych miejscach. Jeśli masz dylemat, jaki niewielki tatuaż wybrać, to mamy dla ciebie kilka propozycji. Obecnie bardzo modne są tzw. tiny tattoos, które znajdują się w mało widocznych miejscach. Zobacz inspiracje na małe tatuaże. 📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia!

📢 Tak dzisiaj wygląda Zdzisława Sośnicka. Zobacz, jak zmieniła się słynna piosenkarka. Zdjęcia Zdzisława Sośnicka była jedną z najpopularniejszych polskich piosenkarek w latach 70. i 80. Jak wygląda dzisiaj? Kiedyś za jej urodą szalała cała Polska. Zobacz na zdjęciach, jak się zmieniła słynna piosenkarka. Tak wygląda dzisiaj Zdzisława Sośnicka. 📢 Tatuaże jak z koszmaru. Nie do wiary, że ktoś dał sobie to zrobić! [NOWE ZDJĘCIA] Pokazywaliśmy wam już, co niektórzy "artyści" potrafią zmalować na skórze, ale trafiły do nas nowe zdjęcia jeszcze większych koszmarków. W niektórych przypadkach trudno ustalić, kto wpadł na taki pomysł - tatuażysta czy jego klient oraz co autor miał na myśli. Czasem nawet nie próbowaliśmy dociekać. Zobaczcie drugą część galerii tatuaży jak z koszmaru. 📢 Rajd Koguta dojechał do Giżycka. Ponad 1600 ekip przemierzyło całą Polskę w zabytkowych pojazdach! 1600 ekip przemierzyło całą Polskę i dotarło już do Giżycka. Przypomnijmy że w ramach 6. Charytatywnego Rajdu Koguta wyruszyli w Boże Ciało z Oławy i w ciągu kilkudziesięciu godzin przemieścili się na Mazury. Klasycznymi ciężarówkami, osobówkami, rowerami czy traktorami, co tam kto miał pod ręką. Wśród uczestników dwie ekipy Gazety Wrocławskiej, jedna w "polonezie Borewicza" druga w tzw. dużym fiacie czyli fiacie 125p.

