Prasówka 29.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Do zdarzenia doszło w niedzielę, około godz. 18. W miejscowości Jeżów pod Bolkowem, na DK 3 doszło do czołowego zderzenia dwóch osobówek. Poszkodowanych zostało siedem osób, w tym dwoje dzieci. Do zdarzenia zostali zadysponowani strażacy z Jawora oraz Starych Rochowic i Bolkowa, policja oraz pięć zespołów ratownictwa medycznego.

Egzamin ósmoklasisty i matura w 2022 r. będą przebiegać według nowych zasad ustalonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Przy ich ustalaniu wzięto pod uwagę trwającą pandemię COVID-19.