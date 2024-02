Prasówka 29.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 28.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel"”?

Prasówka 29.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Te kobiety utrudnią ci życie i uczynią je nieznośnym! "Życie z nią to droga przez mękę", "Zrobi ci z życia piekło" Tak niektórzy mówią o swoich teściowych. Niektórzy wierzą, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne. Takie imiona noszą najgorsze teściowe. Sprawdź, czy twoja teściowa (może przyszła?) też jest na liście!

📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

Prasówka 29.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie.

📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Tak wyglądają córki 77-letniego Sylvestra Stallone - Sophia, Sistine, Scarlet. Są niezwykle pięknymi kobietami Sylvester Stallone to gwiazda hollywoodzkiego kina. Słynny aktor od prawie trzech dekad jest w szczęśliwym związku małżeńskim z modelką Jennifer Flavin. Mają trzy piękne córki: Sophie (ur. 27 sierpnia 1996), Sistine Rose (ur. 27 czerwca 1998) i Scarlet Rose (ur. 25 maja 2002). Oto jak wyglądają. 📢 Takie imiona mają najgorsze teściowe. Według znaczenia imion one lubią się wtrącać Bez wątpienia, dla wielu młodych małżeństw, teściowa może stanowić nie lada wyzwanie. Niejednokrotnie słyszymy opowieści o napiętych relacjach z nią, które dotykają zarówno zięć, jak i synowych. Sprawdziliśmy w Wielkiej Księdze Znaczenia Imion imiona, które mogą nosić wredne teściowe.

📢 Dieta niskowęglowodanowa i keto. Co zamiast chleba, ryżu, ziemniaków, makaronu i płatków? Na wielu dietach (m.in. ketogenicznej i low carb) założeniem jest ograniczenie węglowodanów. Rezygnacja z pieczywa, ziemniaków, ryżu, makaronu czy płatków rodzi pytanie czym zastąpić te produkty. Mamy super patenty. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Groźny wypadek dwóch aut na ul. Krzywoustego we Wrocławiu. Samochód uderzył w drzewo W środę 28 lutego wieczorem, na ul. Krzywoustego w pobliżu Centrum Handlowego Korona, po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, opel uderzył w drzewo i wypadł z jezdni na chodnik. 📢 Rojst Millenium ma dziś swoją premierę, a zdjęcia do serialu Netflixa kręcono na Dolnym Śląsku 28 lutego swoją premierę ma najnowszy sezon serialu Rojst. Produkcja Netflixa zabiera nas w podróż począwszy od lat 80., przez 90. do nowego tysiąclecia. Rojst Millenium - bo taki tytuł nosi trzeci sezon - realizowany w dużej mierze był na Dolnym Śląsku - w Legnicy, Wałbrzychu, czy Świdnicy. 📢 Jeden z najsłynniejszych, wrocławskich głosów obchodził jubileusz 50 pracy pedagogicznej. Benefis Danuty Paziukówny Danutę Paziuk - Zipser zna nie tylko Wrocław, ale i cała Europa - wiele lat śpiewała na scenach najsłynniejszych teatrów muzycznych. We wtorek (28 lutego) obchodziła swoje 50-lecie nauczania na Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Nie zabrakło emocji i pięknych wspomnień. Zobacz relację z tej pięknej imprezy.

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [29.02.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. 📢 Kończą budowę nowego basenu na Zakrzowie. Zobacz, jak wygląda w środku. Kiedy będziemy mogli tam popływać? Na Zakrzowie kończą się prace przy budowie kolejnego wrocławskiego basenu. Jest bliźniaczo podobny do niedawno otwartego na Brochowie. Aktualnie trwają testy niecki basenowej, która została wypełniona wodą. Wiemy już, kiedy będzie można tam popływać.

📢 Najstarsze zapory w Polsce są na Dolnym Śląsku. Uwielbiane przez turystów obiekty powstały po strasznej powodzi. Poznaj ich historię Tragiczna w skutkach powódź z 1897 roku spowodowała, że zdecydowano o budowie trzech zapór, które w przyszłości miały chronić ludzi przed kataklizmem. Dziś każda z nich jest ciekawą atrakcją turystyczną z trzema jeziorami: Pilchowickim, Złotnickim i Leśniańskim. Co wiemy o gigantycznej powodzi sprzed lat?

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [29.02.2024 r.] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA.

📢 Ponad 120 letnia elektrownia we Wrocławiu zostanie odremontowana. Kogeneracja będzie tam produkować bezemisyjne ogrzewanie Elektrociepłownia we Wrocławiu przygotowuje się do nowej inwestycji w swoim konglomeracie przy ulicy Łowieckiej. Kogeneracja planuje remont starej elektrowni z 1900 roku. To najstarszy budynek w całym kompleksie elektrociepłowni, który ma produkować bezemisyjne i ekologiczne ogrzewanie dla miasta. 📢 Sanatoria na Dolnym Śląsku. Uzdrowiska, które zachwycają kuracjuszy i stawiają ich na nogi Sanatoria na Dolnym Śląsku mają wiele do zaoferowania. Nasze uzdrowiska gwarantują świeże powietrze, zdrowe jedzenie i - najważniejsze - zabiegi, które stawiają na nogi. Dolnośląskie sanatoria oczarowują też niezapomnianym klimatem. Sprawdziliśmy, gdzie można odpocząć i podreperować zdrowie. Zobaczcie, klikając w galerię. 📢 Koalicja Obywatelska prezentuje kandydatów do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Wciąż nie wyznaczono kandydata na prezydenta Wrocławia Opozycja w sejmiku województwa dolnośląskiego szykuje się do wyborów samorządowych. Swoich kandydatów zaprezentowała Koalicja Obywatelska. Przedstawili także hasło wyborcze i trzy punkty swojego programu. Jednak najważniejsze dla KO jest odsunięcie od władzy na Dolnym Śląsku koalicji PiS z Bezpartyjnymi Samorządowcami.

📢 Śmiertelny wypadek pod Środą Śląską. Zderzyły się dwa samochody osobowe, zginął kierowca skody Tragedia na drodze wojewódzkiej numer 346. Na odcinku między Kątami Wrocławskimi i Środą Śląską, pod Rakoszycami zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety, 74-letni kierowca skody zginął na miejscu. 📢 Pałace i egipskie piramidy w centrum Wrocławia? Takie nagrobki znajdziecie na cmentarzu żydowskim. Jest ich ponad 8 tysięcy Cmentarz Żydowski - dziś Muzeum Sztuki Cmentarnej - przy ul. Ślężnej we Wrocławiu to niezwykłe miejsce na mapie miasta. Znajduje się tu ponad 8 tys. nagrobków. Na cmentarzu spoczywają głównie Żydzi niemieckiego pochodzenia, ale też przybyli do Wrocławia z innych miast w Polsce i na świecie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Poważny wypadek pod Wrocławiem. Czołowe zderzenie jaguara i opla. Dwie osoby ranne W środę (28 lutego), około godz. 13 na drodze krajowej numer 8, na wysokości Wierzbic zderzyły się dwa samochody osobowe. Utrudnienia występują w obu kierunkach. Zarówno w stronę Wrocławia, jak i Kłodzka utworzyły się wielokilometrowe zatory.

📢 Cudowny Dolny Śląsk: 3 skarby, których zazdrości nam cały świat. Te unikatowe atrakcje z listy UNESCO trzeba zobaczyć choć raz w życiu Lista światowego dziedzictwa UNESCO obejmuje miejsca unikalne w skali całego świata. Na Dolnym Śląsku są aż trzy tego rodzaju atrakcje, które przyciągają gości z całej Polski i zagranicy. Przekonajcie się, dlaczego warto obejrzeć te dolnośląskie cuda przynajmniej raz w życiu. Prezentujemy trzy turystyczne skarby Dolnego Śląska – ich dzieje, znaczenie i piękne zdjęcia. 📢 Wrocław i wrocławianie w roku 2000. Stolica Dolnego Śląska wyglądała jak inne miasto! Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad!

📢 Duże utrudnienia na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Z ciężarówki wypadły płyty betonowe! Kierowcy jadący autostradą A4 w stronę Wrocławia muszą uważać na węźle Kostomłoty. W środę (28 lutego) około godz. 12 w tym miejscu z ciężarówki na jezdnię wypadły płyty betonowe. Są utrudnienia. 📢 Ciąg dalszy zakazów parkowania na Jagodnie. Mieszkańcy sami o nie prosili...ale plan był inny Na ul. Kajdasza, Kopycińskiego, Komedy i Drabika na wrocławskim Jagodnie pojawiły się znaki zakazu zatrzymywania się lub zakazu postoju. Strażnicy miejscy montowali blokady na kołach zaparkowanych samochodów, których były setki. Osiedlowy radny uspokaja – mieszkańcy starali się o zakaz już w 2016 roku.

📢 Pędził prawie 200 km/h na S8 pod Wrocławiem! Szalejącego kierowcę audi zatrzymała policja, ale sprawę zakończy sąd Kierowca audi jadący drogą ekspresową S8 na wysokości Łoziny (około 6 kilometrów od Wrocławia) przekroczył dozwoloną prędkość aż o 75 km/h! Pomiar wykonany przez drogówkę wskazał na jego liczniku aż 195 km/h. Kierujący został zatrzymany przez policjantów, ale nie poczuwał się do winy i odmówił przyjęcia mandatu. Zobacz powyżej film z policyjnej kamery.

📢 Szpitalne jedzenie. Niesmaczne i mało? To już przeszłość. Takie posiłki serwują pacjentom szpitale we Wrocławiu Szpitalna dieta nie zawsze smakowała. Pacjenci narzekali, że posiłki są małe i niezbyt dobre. Na szczęście, to już przeszłość. Koniec z wodnistą zupą i kleikiem ryżowym. 43 szpitale z Dolnego Śląska przystąpiły do pilotażowego programu "Dobry posiłek". Wszystkie dostały na wzbogacenie szpitalnej diety dodatkowe pieniądze z Narodowego Funduszu Zdrowia - w sumie ponad 47 mln złotych. 📢 Tak wygląda apartamentowiec w miejscu wyburzonej galerii handlowej we Wrocławiu Nowy budynek na ulicy Czystej 4 we Wrocławiu powoli nabiera kształtów! Właśnie odsłonięto elewację apartamentowców, które powstały na miejscu dawnej Galerii na Czystej. Zobacz, jak prezentuje się nowy budynek. 📢 Ta drewniana stacja paliw na Dolnym Śląsku była jedną z najstarszych w Polsce. Znowu zacznie działać? Stacja paliw przy ul. Wałbrzyskiej 1 w Boguszowie została wyburzona w maju 2014 roku. Od tamtej pory mieszkańcy największej gminy powiatu wałbrzyskiego tankują samochody poza miastem. Po dekadzie do rozmów o stacji paliw w tym mieście wrócono, starosta wydał pozwolenie na budowę. Zobaczcie zdjęcia z wyburzenia starej stacji.

📢 Wojsko potrzebuje kierowców. Trwa kwalifikacja wojskowa 2024. Tysiące Dolnoślązaków dostanie wezwanie Trwa kwalifikacja wojskowa 2024. Wezwanie do wojska dostanie około 17 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska. Wśród nich są nie tylko 19-latkowie. Armia "ma na oku" przedstawicieli konkretnych zawodów. Na liście profesji, na które jest obecnie największe zapotrzebowanie w wojsku, są kierowcy, szczególnie ci z prawem jazdy kat. C oraz D. Kogo jeszcze potrzebuje armia? 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Tak zmieniała się Julia Wieniawa - młoda i utalentowana aktorka oraz piosenkarka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Radny z Wrocławia zdemolował hostel? Miał 4 promile alkoholu a przy sobie leki psychotropowe. To nie pierwszy jego wybryk W poniedziałek (26 lutego) informowaliśmy o zatrzymaniu wrocławskiego radnego, który pod wpływem alkoholu i prawdopodobnie także leków psychotropowych, zdemolował jeden z wrocławskich hosteli. Jak dowiedziała się „Gazeta Wrocławska” nie chodziło tutaj o jedno piwo czy kieliszek wódki... radny miał blisko 4 promile alkoholu we krwi! Został zatrzymany i usłyszał już zarzuty.

📢 We Wrocławiu trzy kolejne skwery zyskają swoich patronów. Nazwiska wybitnych postaci. Kogo konkretnie? Urząd Miasta we Wrocławiu przygotowuje się do zbliżającej sesji rady. Przeprowadzone zostały konsultacje odnośnie uchwał, które mają nadać trzem skwerom we Wrocławiu patronów. Z czyimi imionami zostaną nadane nazwy parkom na Muchoborze Wielkim. Gądowie Małym i Sołtysowicach? 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 28.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Rolnicy wracają na drogi pod Wrocławiem. Blokady wielu miejsc, to może być ciężki dzień Rolnicy nie odpuszczają. W najbliższych okolicach Wrocławia zapowiedziano na środę - 28 lutego co najmniej kilka protestów, które sparaliżują ruch na wiele godzin. Lepiej sprawdźcie szczegóły i jutro omijajcie te miejsca lub wybierzcie się do pracy czy na zakupy innymi środkami transportu, na przykład koleją, która blokowana nie będzie. 📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Sylwia Dekiert, dziennikarka TVP Sport - tak wygląda na gorących zdjęciach! Sylwia Dekiert to polska dziennikarka. Od początku swojej kariery zajmuje się głównie sportem. Jest również prezenterką telewizyjną, reporterką i spikerką. Dwa razy uzyskała nominacje do Telekamer. To także przepiękna kobieta, która fantastycznie prezentuje się na zdjęciach. Zobaczcie najbardziej gorące fotografie z Sylwią Dekiert w roli głównej. 📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich. 📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule.

📢 Mieszkania i nieruchomości w cenach sprzed kilku lat? We Wrocławiu też się takie znajdą, ale na licytacji komorniczej W marcu i kwietniu we Wrocławiu odbędzie się kilka licytacji komorniczych mieszkań, miejsc postojowych i gruntów. Pod młotek pójdą nieruchomości za ułamek ich wartości. Zobacz w galerii zdjęcia, opisy, terminy, adresy i ceny. 📢 Polka najpiękniejszą kobietą na świecie. Karolina Bielawska zachwyca w Indiach! Karolina Bielawska to aktualnie panująca Miss World. Tytuł oraz koronę najpiękniejszej kobiety na świecie zdobyła 16 marca 2022 roku i od tego czasu pełni wszelkie honory związane z otrzymanym wyróżnieniem. Piękna Polka obecnie jest w Indiach, gdzie wprost zachwyca wszystkich!

📢 Solpol, Herbarium i wiele innych, oto wrocławskie budynki, które zaprojektował Wojciech Jarząbek. Znasz je wszystkie? Wrocławska architektura z pewnością jest różnorodna, a już na pewno z tymi najbardziej zaskakującymi jest kojarzony tylko jeden projektant. Możesz przechodzić obok nich i nawet o tym nie wiedzieć! Jakie budynki we Wrocławiu zaprojektował Wojciech Jarząbek?

📢 Wypadek pieszego i tramwaju we Wrocławiu. Trwa akcja służb na ul. Ślężnej We wtorek (27 lutego) około godz. 14:40 na ul. Ślężnej doszło do wypadku z udziałem tramwaju i pieszego. Trwa akcja służb ratunkowych. Zablokowany jest ruch tramwajów w obu kierunkach. Dwie linie kursują inaczej, MPK Wrocław zorganizowało zastępczą komunikację autobusową. Pieszy jest badany w karetce. Początkowo podawano informację, że wypadkowi uległ rowerzysta, okazało się, że rower znajdujący się w pobliżu, nie należał do tej osoby. 📢 Dawne lodowiska i tory saneczkarskie we Wrocławiu. Pamiętacie te zimy? Dzisiejsze, zorganizowane lodowiska znacznie różnią się od tych sprzed lat. Kiedyś ślizgaliśmy się po parkowych stawach, pergoli, a nawet po zamarzniętej Odrze! Na sanki zaś wybieraliśmy się na wzgórze Andersa, Słowiańskie lub górkę w parku Tołpy (wówczas Nowowiejskim). Niektórzy do dziś preferują dzikie ślizgawki i wciąż wciągają sanki na te same wzniesienia. Tylko, że zimy już nie są takie same. Zobaczcie!

📢 W mieszkaniu w Piechowicach koło Jeleniej Góry znaleziono ciała kobiety i mężczyzny Ciała 52-letniej kobiety oraz 77-letnego mężczyzny zostały znalezione w jednym z mieszkań w Piechowicach koło Jeleniej Góry (Dolnośląskie). Okoliczności śmierci wyjaśnia policja i prokuratura. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024. Kiedy będą i ile wynoszą? O tyle wzrosną pensje nauczyciela początkującego, mianowanego i dyplomowanego Co z podwyżkami dla nauczycieli? Ile wyniosą średnie wynagrodzenia nauczycieli w 2024 roku, a ile zasadnicze? Od kiedy pojawią się podwyżki dla tej grupy zawodowej? W jakim terminie wypłacane będą wyrównania? Podajemy kwoty w zależności od stopnia awansu. Rozporządzenie regulujące kwestię minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego zostało podpisane, a podwyżki mają trafić na konta nauczycieli już w marcu – jak zapowiedziała minister edukacji.

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Tak wyglądał kiedyś zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ. 📢 Gęste mgły we Wrocławiu i w regionie. Na S5 doszło do karambolu, 15 osób jest rannych. Uważajcie na drodze! We wtorek rano (27 lutego) w całym Wrocławiu oraz na północy i w centralnej części województwa dolnośląskiego mogliśmy zaobserwować gęstą mgłę. Niewidoczne były obiekty położone nawet kilkadziesiąt metrów przed nami. Miasto spowite mgłą wygląda efektownie, ale w takich warunkach, szczególnie na drodze, bardzo łatwo o wypadek. Do karambolu doszło na drodze ekspresowej S5. Poszkodowanych jest kilkanaście osób.

📢 Kontenerowiec, mrówkowiec, termos. To nieoficjalne nazwy znanych, wrocławskich budynków. Wyjaśniamy skąd się wzięły! Wrocław cechuje architektoniczny eklektyzm. Poniemiecka architektura miesza się tu z komunistycznym patosem, socjalistyczną wielką płytą, aż po nowoczesne wypusty dzisiejszych projektantów. Wśród tego miszmaszu powstało kilka charakterystycznych budynków, które szybko zyskały nieoficjalne "imiona". Czy wiesz gdzie znajdują się: Mrówkowiec, Serowiec lub Kontenerowiec?

📢 Ograniczenie prędkości do 50 km/h na al. Sobieskiego we Wrocławiu? Kierowcy wściekli, miasto zmienia zdanie "Od środy (28 lutego) na al. Jana III Sobieskiego i ul. Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu miało obowiązywać ograniczenie prędkości do 50 km/h" - informował od poniedziałku ZDiUM. "A może szanowny pan prezydent wyjaśni nam logikę stojącą za tą decyzją?" - pytali wściekli kierowcy. Rozpętała się burza, w wyniku której miasto wycofało się z tego pomysłu i zapowiedziało, że piratów drogowych będzie pilnował zamontowany już odcinkowy pomiar prędkości. Aleją Sobieskiego pojedziemy 70 km/h.

📢 Praca od zaraz! Firmy z Wrocławia szukają pracowników. Dostaniesz umowę i ponad 5 tys. złotych "na rękę". Nowe oferty Praca szuka człowieka! Gdzie? We Wrocławiu i okolicach miasta. Firmy poszukują kompetentnych pracowników. Ci mogą liczyć na umowę o pracę o konkretne pieniądze. Kto teraz zatrudnia? Wybraliśmy dla Was oferty z Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu z zarobkami ponad 5 tys. złotych "na rękę". To nie tylko praca biurowa. Sprawdźcie! 📢 Śnieżka jak Księżyc. Spodki obserwatorium jak UFO. W sieci pojawiły się niezwykłe zdjęcia. Jednych zachwycają, inni są oburzeni Niedawne tragiczne wypadki na Śnieżce, nie odstraszyły turysty, który wszedł na oblodzony dach obserwatorium meteorologicznego i zaaranżował zdjęcia, jak z filmu science fiction. Wywołały one duże emocje w sieci. Jedni są zachwyceni. Drudzy nie pozostawiają na autorze suchej nitki. Dlaczego?

📢 Tajemnicze naklejki na przystankach MPK Wrocław. Skąd wzięły się tajemnicze wróżki? Wrocław jest znany z krasnali i przepięknych mostów. Czy do tego grona dołączą także wróżki? Tajemnicze naklejki pojawiły się w wielu miejscach w mieście. Wcale nie tak łatwo je dostrzec. Kto je przykleja i dlaczego?

📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa! Prace na Dolnym Śląsku dobiegają końca. Kiedy otwarcie? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Tak wyglądał Wrocław 25 lat temu. Niektóre wspomnienia całkiem wyblakły, inne są wciąż żywe! Na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław bardzo się zmieniał. Zasypane gruzem nieużytki zaczęły służyć za place budowy, po Odrze pływały barki, a w Rynku rosły kwiaty. Tych obrazków już nie ma. Niektórzy je pamiętają, innym z radością przypominamy. 📢 Do szkoły chodzą w mundurach, praktyki odbywają na statku. Odwiedziliśmy uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zyskuje popularność wśród młodzieży. Czego można się tu nauczyć? Jakie są perspektywy zawodowe po szkole? Przeczytaj i zobacz czy się nadajesz! 📢 Tak powstawała Autostradowa Obwodnica Wrocławia i bijący rekordy most Rędziński. Minęło 15 lat! Zobaczcie zdjęcia Autostradowa Obwodnica Wrocławia ma ponad 35 kilometrów, omija centrum miasta od strony zachodniej i północnej. Dzięki tej trasie tysiące ciężarówek omija miejskie ulice. Dziś trudno sobie wyobrazić Wrocław bez AOW i jego integralnej części, jaką jest most Rędziński – najwyższy most w Polsce i najdłuższy żelbetowy most podwieszany w kraju. Zobaczcie jak powstawała obwodnica. Mamy mnóstwo archiwalnych zdjęć.

📢 Pogrzeb Tomasza Komendy we Wrocławiu. Za białym karawanem podążali najbliżsi przyjaciele i rodzina W poniedziałek (26 lutego) odbył się pogrzeb Tomasza Komendy. Niesłusznie skazany za popełnienie zbrodni miłoszyckiej mężczyzna, zmarł z powodu choroby nowotworowej w wieku 47 lat. Zgodnie z jego wolą na uroczystości zjawili się najbliżsi przyjaciele oraz rodzina. 📢 Co dziś robią aktorzy ze Złotopolskich? Spędzili lata na planie serialu. Czy bardzo się zmienili? Zobacz! Niektórzy spędzili kilkanaście lat na planie serialu "Złotopolscy", inni dorastali na oczach widzów i dziś robią karierę jako influencerzy. Jesteście ciekawi, jak wygląda Tomek Gabriel i Waldek Złotopolski? Jeden był dyrektorem teatru Kwadrat, a drugi powrócił do telewizji i można go oglądać w serialu "Kurierzy". Co stało się z pozostałymi? Sprawdzamy! 📢 Tutaj we Wrocławiu przygotujcie się na brak prądu i wody. Na liście mnóstwo ulic! Co najmniej kilkadziesiąt ulic we Wrocławiu w najbliższych dniach zostanie pozbawione prądu i wody. Wyłączenia spowodują modernizacje sieci i usuwanie awarii. Z kilkudniowym wyprzedzeniem wiemy dokładnie, gdzie i w jakich godzinach będą przerwy w dostawie. Kliknij w zdjęcie powyżej i sprawdź, czy przypadkiem nie ma tam twojego adresu.

📢 Topielec w Odrze! Przy Wyspie Słodowej we Wrocławiu przechodzień zauważył dryfujące ciało Zgłoszenie o ciele pływającym w Odrze służby ratunkowe otrzymały w niedzielę, około godziny 21. Niestety, ale na jakąkolwiek próbę ratowania mężczyzny było już za późno. 📢 Śmiertelny wypadek na DK94 w Krępicach pod Wrocławiem. Zderzyły się dwie osobówki Do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 94 doszło w niedzielę wieczorem na wysokości miejscowości Krępice (81 kilometr drogi). W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe.

📢 Test MultiSelect 2024, czyli legendarny test, który zdają kandydaci na policjantów. Mamy przykładowe pytania [QUIZ] Test MultiSelect to owiane aurą tajemniczości wyzwanie, które stoi przed kandydatami na przyszłych policjantów. Obok zadań sprawnościowych, adepci muszą zmierzyć się z testem MultiSelect, który psychologom pozwoli odpowiedzieć na kilka ważnych pytań. Jak wygląda test MultiSelect, ile jest pytań, na ile należy odpowiedzieć i w końcu jak wyglądają przykładowe pytania - o tym wszystkim przeczytasz poniżej.

📢 Wrocław: Najwyższy stopień ostrzeżenia dla Widawy. Wody przekroczyły stan alarmowy! Tak rzeka wyglądała wczoraj Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najwyższy, trzeci stopień ostrzeżenia hydrologicznego dla rzeki Widawy. IMGW informuje, że woda w korycie rzeki przekroczyła stan alarmowy. Jej stan w najbliższych dniach będzie rósł. 📢 W dolnośląskim pałacu jak na Wawelu. Odkryto XVI-wieczne freski, a sam obiekt można już zwiedzać Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat. 📢 Wrocławskie kluby i dyskoteki sprzed lat. Bawiliśmy się tam do białego rana. Oj działo się! Pamiętacie imprezy w WZ, dyskoteki w Radio Barze, koncerty w Pięciu Nutkach? Bawiliśmy się tam do białego rana! Zobaczcie zdjęcia z kultowych, nieistniejących już klubów, pubów i dyskotek we Wrocławiu wraz z adresami, gdzie działały. Może rozpoznacie na tych fotografiach siebie lub swoich znajomych!

📢 Niedziela na Świebodzkim we Wrocławiu zawsze jest handlowa. Zobacz jakie skarby można było tam dziś upolować Każdorazowa wizyta na targowisku na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu to podróż w czasie. W świat, w którym ceny od lat stoją w miejscu, gdzie kupimy niemal wszystko. Świeże warzywa i owoce, ubrania, sprzęt AGD, narzędzia, dywany, a nawet meble. Jak w każdą niedzielę, i tym razem tłumy odwiedziły to wyjątkowe miejsce we Wrocławiu. 📢 Trzonolinowiec we Wrocławiu powoli się wyludnia. Politechnika Wrocławska rozpoczęła monitorowanie stanu technicznego budynku Do wyprowadzki z Trzonolinowca przygotowują się już pierwsze rodziny. Lokatorzy wybrali już mieszkania zastępcze, kolejni zapoznają się z ofertą urzędu miasta. Z tej oferty skorzystać może każdy z lokatorów charakterystycznego budynku. Jednocześnie rozpoczęły się pierwsze kontrole stanu technicznego budynku. Te wykonują naukowcy z Politechniki Wrocławskiej.

📢 Wenecja pod Wrocławiem. Piękny i zapomniany park, prawdziwa perełka Dolnego Śląska. Warto się tam wybrać na jednodniową wycieczkę Tłumy turystów przejeżdżają tędy i często nie wiedzą co omijają. W Sulistrowiczkach (przy drodze z Sobótki na popularną przełęcz Tąpadła w Masywie Ślęży) znajduje się położony na uboczu, piękny kiedyś park. Dziś to miejsce mocno zaniedbane, choć niewątpliwie warte odwiedzenia. Wciąż widać tu ślady dawnej świetności. To świetny pomysł na krótki i przyjemny spacer w okolicach Wrocławia. 📢 Adopcyjny Dzień Otwarty we Wrocławiu. Te psiaki czekają na nowy, kochający dom! Wrocławska Ekostraż od lat pomaga skrzywdzonym zwierzętom. Ratuje psy trzymane na łańcuchach i w ciasnych kojcach, te bite i poniewierane przez właścicieli, przygarnia psiaki błąkające się w poszukiwaniu schronienia i pożywienia. Swoim podopiecznym szuka kochających domów. Jeśli Ty szukasz czworonożnego przyjaciela, przyjdź koniecznie na Adopcyjny Dzień Otwarty w Ekostraży. Nie kupuj, adoptuj!

📢 Kiedyś perła architektury, dziś wygląda, jakby miała się zawalić. Kaplicy Kościoła Chrystusowego we Wrocławiu przydałby się remont Niszczejąca kaplica dawnego Kościoła Chrystusowego kiedyś zachwycała pięknymi witrażami w oknach i bogato zdobionym wnętrzem. Dziś to zrujnowana budowla bez dachu, obok której aż strach przechodzić. Co się z nią stało? 📢 Stare zdjęcia Wrocławia z okresu PRL i lat 90. Prosto z naszego archiwum Stare i niepublikowane wcześniej zdjęcia Wrocławia z czasów PRL - zapraszamy do obejrzenia nowej galerii z naszych archiwów. Każde z tych zdjęć wykonali nasi fotoreporterzy na przestrzeni ostatnich dekad. Temat przewodni jest jeden - handel. Każde z tych zdjęć wykonano we Wrocławiu. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, ale dziś mało kto tam mieszka Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Pałace i zamki "widmo" Dolnego Śląska. Kiedyś budziły zachwyt, dziś popadają w ruinę Niewiarygodne, że pałace, które są zrujnowane lub nie istnieją skrywają tak ciekawe historie. Część z budowli jest naprawdę wyjątkowa. Widok wnętrz i ogrodów zapiera dech w piersiach i to smutne, że niektóre zniknęły, a inne za chwilę spotka podobny los, bo od lat popadają w ruinę. Niektóre z nich nie były zwykłymi majątkami. Mogłyby spokojnie konkurować w plebiscytach na najpiękniejsze w Polsce. Tak się niestety nie stało. Dlaczego? Poznajcie historię pałaców koło Bolesławca, Lubania i Zgorzelca. Niektóre zaskakują.

📢 Jacek Sutryk konwencją rozpoczął marsz po drugą kadencję. Wiele o przeszłości, mało o przyszłości W sobotę, 24 lutego o godz. 12, sztab Jacka Sutryka rozpoczął oficjalnie walkę o drugą kadencję we wrocławskim magistracie. Zdecydowanie więcej miejsca urzędujący prezydent poświęcił na streszczenie dokonań z minionych ponad 5 lat, niż na prezentację swojego programu.

📢 Miejsca wstydu na Dolnym Śląsku. Kiedyś zachwycały, dziś niektóre z nich budzą zwykłą odrazę. Zobacz koniecznie W naszym regionie nie brakuje perełek architektonicznych, ale mnóstwo jest też budynków zaniedbanych, które straszą, grożą zawaleniem i psują krajobraz. Brakuje na nie pomysłu, brakuje też inwestorów, którzy wspomogliby ich ratowanie. Rozpadają się na naszych oczach - w niektórych zamieszkali bezdomni, na głowę sypie się gruz, zalegają sterty śmieci. Te miejsca znajdują się na Dolnym Śląsku: w Wałbrzychu, Legnicy, Jeleniej Górze czy we Wrocławiu. Za większość powinniśmy się wstydzić. Zobaczcie je na zdjęciach. 📢 Jednodniowa wycieczka z Wrocławia. Nasza propozycja na ten weekend. Rzut beretem z miasta, idealne lokalizacje Tajemnicze miejsca Dolnego Śląska. Idealne na weekendową wycieczkę! Nasz region znany jest z tajemniczych historii, starych twierdz i zamków, które rozbudzają wyobraźnię. Część z nich znajduje się bardzo blisko Wrocławia. Zobaczcie niecodzienne miejsca, do których dojazd zajmie Wam mniej niż godzinę! Warto odwiedzić je na przełomie lata i jesieni.

📢 Młodzi ludzie wprowadzili się do mieszkań we Wrocławiu. Nie muszą za nie płacić! Na lepszy start w życie We Wrocławiu zwiększyła się ilość mieszkań dla podopiecznych domów dziecka. Trzy nowe prowadzi fundacja Hossanova. Młodzi ludzie, po osiągnięciu pełnoletności korzystają z nich, aby usamodzielnić się . Ma to im pomóc i zapewnić lepszy start w życie.

📢 Oni są znani i pochodzą z Dolnego Śląska. Kot, Mann, Lichota, czy Lubaszenko. Kto jeszcze? To nie powinno nikogo zaskoczyć, że na Dolnym Śląsku nie brakuje aktorów, polityków czy piosenkarzy, rozpoznawalnych w całej Polsce. W końcu to prawdziwa kolebka kultury! Sprawdziliśmy, którzy znani mężczyźni urodzili się we Wrocławiu, Legnicy, Kłodzku czy Jeleniej Górze i przygotowaliśmy dla Was ponad 20 sylwetek. Jesteście ciekawi, kto urodził się tam, gdzie wy? Sprawdzamy!

📢 11 najciekawszych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Propozycje dla miłośników przyrody, tajemnic i... wypieków Położony w województwie dolnośląskim Świeradów-Zdrój ma wszystko, czego potrzeba idealnej wakacyjnej destynacji – cudowne krajobrazy, góry i miejsca pełne rozrywek. Patrząc na listę miejsc wartych do odwiedzenia w okolicach miasta, można łatwo się pogubić – dlatego przygotowaliśmy listę 11 najciekawszych atrakcji Świeradowa-Zdroju. Znajdziecie tam propozycje dla miłośników przyrody, tajemnic i... wypieków. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Same autentyki Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 9 największych tajemnic i sekretów zamku Książ. Ukryte skarby, duchy, dziwny los zamkowej kuchni i inne ciekawostki Co ma wspólnego zamek Książ z Monte Cassino i sycylijskim wulkanem? Kim jest Garbaty Janek? Co się stało ze sprzętami z zamkowej kuchni? Co robili naziści w podziemiach rozciągających się pod Książem? Na te i więcej pytań odpowiedzi znajdziecie w naszym przeglądzie największych tajemnic, sekretów i ciekawostek o zamku Książ. Sprawdźcie, czym może was zaskoczyć najwspanialszy zamek Dolnego Śląska!

📢 To idealne miejsca na wycieczkę. Poznaj niezwykłe miejsca w Rudawach Janowickich. Średniowieczne ruiny i piękne widoki czekają na odkrycie Rudawy Janowickie to miejsce, które może być idealną alternatywą dla bardziej zatłoczonych i popularnych terenów, takich jak Karkonosze. Choć może nie są one najwyższymi górami w Polsce, to z pewnością zachwycają swoją urodą i niezwykłymi atrakcjami. Odkryj niezwykłe miejsca w Rudawach Janowickich, które z pewnością przypadną do gustu każdemu miłośnikowi górskich wędrówek. 📢 Południe Dolnego Śląska. Top 8 atrakcji turystycznych naszego regionu. Trzeba je zobaczyć! Południe Dolnego Śląska to obszar, który obfituje w zabytki i unikalne krajobrazy. Znajdziemy tu zamek Książ, ale i młyn Hilberta w Dzierżoniowie czy Góry Stołowe i wiele uzdrowiskowych miejscowości. Przygotowaliśmy dla was zestaw atrakcji turystycznych, dostępnych o każdej porze roku. Zobaczcie, czym zachwyca ta część zachodniej Polski i gdzie zainspirowani, możecie się wybrać na weekend.

📢 Rozbiórka Galerii na ul. Czystej we Wrocławiu dobiega końca. Projektant roztrzaskał na gruzowisku puchar [ZDJĘCIA] Budowla nagrodzona tytułem Grand Prix w konkursie na Najpiękniejszy Budynek Wrocławia z lat 2003-2005, zorganizowanym przez Urząd Miejski Wrocławia oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia, bezpowrotnie znika z przestrzeni miasta. Co stanie w jej miejsce?

