Prasówka 28.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Bp Andrzej Siemieniewski, dotychczasowy biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej, został dziś oficjalnie ogłoszony nowym biskupem legnickim. Zastąpi odchodzącego na emeryturę bpa Zbigniewa Kiernikowskiego. Andrzej Siemieniewski to profesor nauk teologicznych, a od 2006 roku biskup pomocniczy wrocławski. Na to stanowisko mianował go papież Benedykt XVI. Nie padły jeszcze żadne konkretne daty dotyczące przejęcia diecezji legnickiej przez nowego biskupa.