Prasówka 27.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Polska jedzie na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po rzutach karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Zobacz najlepsze memy”?

Prasówka 27.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Polska jedzie na Euro 2024! Biało-Czerwoni pokonali w barażach po rzutach karnych Walię. Wojciech Szczęsny bohaterem. Zobacz najlepsze memy Polska potrafiła w grupie przegrać nawet z Mołdawią, czyli 159. drużyna w światowym rankingu. Ale w w barażach nasi piłkarze pokazali wielką wolę walki. Po rzutach karnych pokonali Walię 5:4. Ostatniego karnego w świetnym stylu obronił Wojciech Szczęsny. Oznacza to, że zagramy na Euro 2024 w Niemczech.

📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 26.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

Prasówka 27.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 26.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [27.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść [27.03.2024] Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy.

📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! [27.03.2024] Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia! 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [27.03.2024] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [27.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [27.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [27.03.2024] Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Oto dom Katarzyny Pakosińskiej i jej przystojnego męża Gruzina. Na zdjęciach jest jak w bajce! Katarzyna Pakosińska w "Kabarecie Moralnego Niepokoju" tworzyła kultowe kreacje. 10 lat temu postanowiła odejść i poświęcić się życiu rodzinnemu. Wraz z przystojnym mężem pochodzenia gruzińskiego mieszka w uroczym domku pod Warszawą. Zobacz na zdjęciach, jak tam jest!

📢 Wymierająca galeria handlowa w centrum Wrocławia. Zamknięte drzwi i zagrodzone przejścia - Arkady to obecnie prawdziwy labirynt Los Arkad Wrocławskich jest już od dawna przesądzony - już wkrótce zniknie z mapy Wrocławia. To ostatnie chwile na zakupy w tej wymierającej galerii handlowej. Do kiedy będzie można wejść do środka? Sprawdź. 📢 We Wrocławiu ukończono biurowiec ogromnego kompleksu Quroum. Będzie tam nowa siedziba Keywords Studios, giganta branży gier wideo We Wrocławiu przy ul. Sikorskiego ukończony został drugi z pięciu biurowców budowanego kompleksu Quorum. W budynku przestrzeń biurową wynajęła firma Keywords Studios odpowiedzialna za tworzenie gier komputerowych.

📢 Nie żyje generał Adam Marczak. Wojskowy zmarł „niespodziewanie” Nie żyje generał Adam Marczak. Jak podaje w komunikacie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, szef sztabu Dowództwa Operacji EU Althea w Mons zmarł „niespodziewanie”, z „przyczyn naturalnych” i poza służbą. 📢 Wrocław nie zdąży z wymianą kopciuchów. Teraz ukarze mieszkańców za swoją zwłokę? Wrocławski paradoks Wrocław nie zdąży do 1 lipca z wymianą wszystkich kopciuchów w zasobie komunalnym, a od tego dnia strażnicy miejscy i policjanci będą mogli nakładać mandaty. Zgodnie z prawem ukarani zostaną użytkownicy mieszkań, a więc najemcy lokali komunalnych, należących do miasta. Czy miasto skazuje mieszkańców na mandaty? 📢 Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Na drodze krajowej 35 zderzyły się dwie ciężarówki. Nie żyje 63-letni kierowca! Groźny wypadek dwóch ciężarówek pod Wrocławiem. Na jezdni w kierunku Świdnicy zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Jezdnia jest zablokowana. Jeden z kierowców nie przeżył wypadku.

📢 Do tych osób w kwietniu wróci karma. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 Najpiękniejsze uzdrowiska na Dolnym Śląsku. Zachwyca nie tylko zjawiskowa Polanica-Zdrój. W pakiecie mikroklimat i malownicze widoki Uzdrowiska przyciągały kuracjuszy na Dolny Śląsk już w XVIII wieku. Kusiły mikroklimatem, źródłami wód mineralnych i widokami, które zapierają dech w piersiach. Dziś nic się w tej kwestii nie zmieniło. Na liście dolnośląskich uzdrowisk są m.in.: Polanica- Zdrój, Duszniki-Zdrój, czy Lądek-Zdrój - zaliczany do najstarszych uzdrowisk w Europie. Te malownicze miejscowości po prostu trzeba odwiedzić, nie tylko w trosce o zdrowie.

📢 Armia wietrzy magazyny. Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe perełki 26.03 2024 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 26.03 2024 r. 📢 Majówka we Wrocławiu odbędzie się na Pergoli przy Hali Stulecia. Na scenie mnóstwo gwiazd! Po ile bilety? Zbliżający się długi majowy weekend można świętować na różne sposoby. We Wrocławiu od 1 do 3 maja odbędzie się coroczny festiwal plenerowy 3-Majówka, podczas którego wystąpi mnóstwo gwiazd polskiej i światowej muzyki. Kogo usłyszymy na scenie?

📢 Osiem wyjątkowych łakoci na wielkanocny stół. Te przysmaki zawsze się udają! Zbliżająca się Wielkanoc to wyzwanie dla gospodyń. Niektóre już od wielu tygodni opracowują menu na ten wyjątkowy czas w roku. Odkurzają przepisy przekazywane w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Poznajcie kilka prostych i świetnych przepisów.

📢 Wolna amerykanka na ulicach Wrocławia. Mistrzowie parkowania w formie! Straż miejska nie ma litości Funkcjonariusze Straży Miejskiej we Wrocławiu na brak pracy narzekać nie mogą. Mimo licznych kontroli nie ubywa "mistrzów parkowania". Kierowcy wspinają się na wyżyny kreatywności, aby zaparkować auto. To trudne zadania, bo miejsc do parkowania jest we Wrocławiu niewiele, na dodatek - są płatne. Strażnicy miejscy nie mają litości i wystawiają mandaty. Zobaczcie! 📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 26.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Ponad 7,5 tys. odwołanych kursów MPK Wrocław. Najwięcej przez awarie i zmiany tras. Brakuje też motorniczych i kierowców Na wrocławskich ulicach autobusy MPK Wrocław i jego podwykonawców nie ukończyły swojej trasy 4988 razy. Pasażerowie nie zobaczyli swojego tramwaju 2590 razy. To statystyki dotyczą okresu od początku stycznia do połowy lutego bieżącego roku. Co jest tego powodem?

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 26.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 26.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 26.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Zginęli nastolatkowie Dwóch nastolatków zginęło w wypadku drogowym na terenie powiatu pleszewskiego - poinformowała oficer prasowy pleszewskiej policji asp. sztab. Monika Kołaska. 📢 Szalony rajd pijanego emeryta z Dolnego Śląska. Jego auto wpadło do strumyka. Niezbędny okazał się dźwig Niecodzienny widok zastali mieszkańcy Boguszowa-Gorc na Dolnym Śląsku, którzy w sobotę (23 marca) około godziny 11 zobaczyli samochód osobowy, który pionowo wbił się w strumyk maską w dół. Okazało się, że 67-letni kierowca był pod wpływem alkoholu.

📢 Mieszkańcy domagają się nowego parku na osiedlu. Nie chcą by teren rozparcelowali deweloperzy! Mieszkańcy Brochowa nie chcą, aby zaniedbany zielony teren przy ul. Pionierów wpadł w ręce deweloperów. Zebrali podpisy pod petycją, której celem jest stworzenie nowego parku na osiedlu. Niedługo trafi do urzędu miasta. Czy pomysł ma szansę na realizację? 📢 Atak hakerski i wyciek danych we Wrocławiu. Mogą być wykorzystane do zawierania umów, brania kredytów Atak hakerski i duży wyciek danych pacjentów znanego centrum medycznego we Wrocławiu. Hakerzy zdobyli imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery PESEL, a nawet terminy zabiegów i historię chorób pacjentów. Sprawca, który pozyskał te wszystkie dane nie jest na razie znany. Istnieje ryzyko, że będzie próbował je wykorzystać. Pacjenci, których sprawa dotyczy, dostali powiadomienia drogą sms-ową.

📢 Centrum Wrocławia z lat 90. Zobacz miasto na unikatowych zdjęciach Tadeusza Szweda Rynek, plac Solny czy ulica Świdnicka, były jednymi z ulubionych fotograficznych tematów naszego fotoreportera Tadeusza Szweda, który fotografował Wrocław przez kilkadziesiąt lat. Los tak chciał, że właśnie ostatnia dekada XX wieku, była również ostatnią dekadą jego życia. Tadeusz zmarł bowiem 25 października 1999 roku. Na jednym z jego ostatnich kadrów w ścisłym centrum znalazł się plac Gołębi. - Tutaj ma w przyszłości stanąć fontanna - opisał fotografię. Niestety fontanny już nie zobaczył, a tzw. "Zdrój" rzeczywiście pojawił się w Rynku w 2001 roku, choć budził wówczas spore kontrowersje. Zobaczcie 50 unikatowych fotografii Wrocławia z lat 90. XX wieku w naszej galerii.

📢 Najtańsze działki ROD z altankami na sprzedaż we Wrocławiu. Ile kosztują i gdzie można je kupić? Wiosną we Wrocławiu, jak co roku, pojawia się wysyp ofert sprzedaży prawa do dzierżawy ogródka działkowego. Najbardziej poszukiwane działki to te z wybudowaną altanką. Niewielka zabudowa pozwala na jeszcze większy relaks wśród zieleni, choć sam budynek obarczony jest pewnymi restrykcjami. O szczegółach piszemy poniżej. Gdzie i za ile kupić we Wrocławiu działkę ROD z altanką? Zobacz w galerii 20 najtańszych ofert – prezentujemy tam ceny i lokalizację każdej z nich.

📢 Budniki i Hala Izerska, czyli "Mała Syberia" - to najciemniejsze i najzimniejsze miejsca w całej Polsce Dwa miejsca - jedno znajduje się w Karkonoszach, a drugie w Górach Izerskich. Oba są fascynujące z uwagi na ich historię, a także specyficzny klimat, który panuje na miejscu. Budniki to najciemniejsze, a Hala Izerska to najzimniejsze miejsce w Polsce. Przed wojną znajdowały się w tych miejscach prywatne domy, schroniska oraz szkoły. Poznajcie ich fascynującą przeszłość! 📢 To nowa miłość Arkadiusza Milika. Agata Sieramska na śmiałych zdjęciach rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej Arkadiusz Milik znowu zakochany. Po rozstaniu z Jessicą Ziółek piłkarz Juventusu Turyn szuka szczęścia w ramionach Agaty Sieramskiej. Kim jest nowa dziewczyna Arkadiusza Milika? Tak mieszka i żyje na co dzień Agatycze. Fanom chętnie prezentuje swoje śmiałe zdjęcia i rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej.

📢 Tomasz Borkowy, czyli Andrzej Talar z kultowego serialu "Dom" - tak teraz wygląda. Mamy zdjęcia Kultowy polski serial "Dom" w reżyserii Jana Łomnickiego powrócił na antenę TVP1. Choć od premiery pierwszego odcinka minęło ponad 40 lat, seria o powojennych losach mieszkańców warszawskiej kamienicy przy Złotej 25 jak dawniej wzbudza emocje. Głównego bohatera Andrzeja Talara gra tu Tomasz Borkowy. Jak teraz wygląda i gdzie mieszka czołowa postać serialu "Dom"? O tym niżej i w naszej galerii.

📢 Syn Justyny Steczkowskiej - tak wygląda. Leon Myszkowski na prywatnych zdjęciach Leon Myszkowski to syn Justyny Steczkowskiej. Uwielbia gotować. W kuchni czuje się wyśmienicie. Mogli się o tym przekonać czytelnicy jego bloga. Teraz spełnia się jako muzyka. Ma już za sobą debiut na festiwalu w Opolu. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Leon Myszkowski. Mamy jego prywatne zdjęcia!

📢 Oliwia Bieniuk - córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna kobieta. Cała Mama!" Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej. 📢 Sylwia Dekiert, dziennikarka TVP Sport - tak wygląda na gorących zdjęciach! Sylwia Dekiert to polska dziennikarka. Od początku swojej kariery zajmuje się głównie sportem. Jest również prezenterką telewizyjną, reporterką i spikerką. Dwa razy uzyskała nominacje do Telekamer. To także przepiękna kobieta, która fantastycznie prezentuje się na zdjęciach. Zobaczcie najbardziej gorące fotografie z Sylwią Dekiert w roli głównej. 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Tak w młodości wyglądał Ryszard Kotys, czyli Marian Paździoch. Gwiazdor "Kiepskich" łamał kobiece serca Ryszard Kotys to aktor, którego obecnie widzowie znają przede wszystkim z serialu "Świat według Kiepskich". W potać Mariana Paździocha wcialał się aż 21 lat. Gwiazdor zmarł w styczniu 2021 roku po zachorowaniu na COVID-19. W młodości był uznawany za niezwykle przystojnego mężczyznę. Jego filmografia również robi wrażenie!

📢 Paddy i Angelo z The Kelly Family - tak teraz wyglądają. Oto, jak zmienili się autorzy hitu "An Angel" The Kelly Family to zespół, który robił największa karierę w latach 90. Rodzina Kelly była jednym z najpopularniejszych zespołów na świecie, w tym także w Polsce. Jak zmienili się Paddy i Angelo Kelly? Ich hity - jak choćby "An Angel" czy "I can't help myself" - śpiewali wszyscy. Jak teraz wygląda Paddy, czyli Michael Patrick Kelly i Angelo - najmłodszy z The Kelly Family? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia. 📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Desperacka ucieczka pijanego kierowcy przed policjantami z Wrocławia. Akcja zakończyła się w Wielkopolsce! Próba zatrzymania pijanego mężczyzny za kółkiem, zamieniła się w pościg o zasięgu międzywojewódzkim! W sobotę (23 marca) wrocławscy mundurowi zauważyli kierowcę, który pędził po ulicach stolicy Dolnego Śląska. Gdy próbowali go skontrolować, mężczyzna ani myślał podporządkowywać się ich poleceniom. W ten sposób rozpoczął się pościg zakończony dopiero za Lesznem.

📢 Wypadek busa na S3 pod Legnicą. Kierowca nie przeszedł pierwszego narkotestu. W jego organizmie wykryto pochodną amfetaminy Ten wypadek mógł skończyć się tragicznie! Kierowca busa nie opanował pojazdu i wjechał w bariery energochłonne na drodze ekspresowej S3 pod Legnicą. Większość towaru wysypała się na jezdnię. Na miejscu pracują służby porządkowe. Badanie narkotestem wykazało, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków.

📢 Dziś mecz Ukraina – Islandia na Tarczyński Arenie. MPK uruchomi komunikację specjalną We wtorek o godz. 20:45 na Tarczyński Arenie we Wrocławiu odbędzie się finał baraży o awans na UEFA EURO 2024 pomiędzy Ukrainą i Islandią. Organizator – Ukraińska Federacja Piłkarska – spodziewa się kilkudziesięciu tysięcy kibiców. W związku z tym przygotowane będą dodatkowe środki komunikacji zbiorowej i zewnętrzne parkingi.

📢 Bez prądu i wody we Wrocławiu. Dostawcy energii elektrycznej i kranówki zapowiadają wyłączenia przed Wielkanocą! Znamy adresy Ostatni tydzień marca dla wielu mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oznacza przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Niestety dostawcy bieżącej wody oraz energii elektrycznej zapowiadają prace na sieciach, przez które część wrocławian nie będzie mogła korzystać z wody i prądu. Sprawdziliśmy, na jakie dni zaplanowano wyłączenia.

📢 Grafik płakał jak obrabiał... Hity kampanii wyborczej 2024 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Obok tych plakatów nie da się przejść obojętnie Samorządowa kampania wyborcza 2024 rozkręciła się na dobre. Na ulicach Wrocławia i miast Dolnego Śląska zaroiło się od plakatów. Są takie, które wyjątkowo wyróżniają się na tle innych. Jedne są śmieszne, inne dziwne. To prawdziwe hity tegorocznej kampanii. Zobacz!

📢 Praca we Wrocławiu od zaraz! Od hydraulika, przez kierowcę taxi, do lekarza! Ci pracodawcy z Wrocławia płacą ponad 5 tys. złotych na rękę O pracę we Wrocławiu i okolicach stolicy Dolnego Śląska nie trudno. Dobrą pracę także łatwo znaleźć. Pracodawcy potrzebują fachowców. Pracownikom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie!

📢 Mroczne wnętrza i podziemia hotelu widmo przy S3. "To była egzekucja, zginął policjant" | ZDJĘCIA, FILM Sulechów, ciemna noc. Bmw, w którym znajduje się funkcjonariusz policji zostaje dwukrotnie ostrzelane. Ginie policjant. Wygląda to jak egzekucja z mafijnych filmów. "Przerażające i straszne" - komentują wówczas świadkowie tych wydarzeń. Ta historia swój początek ma w dzisiejszym "hotelu widmo", którego zdjęcia publikujemy w galerii. Sam hotel, jak się okazało po czasie, skrywał wiele, także mrocznych tajemnic. Budynek znajduje się tuż przy S3, jest widoczny z drogi, choć nie przykuwa wzroku. Ot na pozór zwykła bryła. Zajrzeliśmy do mrocznych zakamarków budynku przy ekspresówce, byliśmy również w podziemiach. Jaki sekret skrywa? 📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

📢 Otwarcie parku Krzyckiego we Wrocławiu. Zamiast betonowej "rury", powstał tu teren zielony dla mieszkańców W niedzielę (24 marca) we Wrocławiu uroczyście został otwarty park Krzycki. To nowe miejsce, które będzie służyć mieszkańcom do wypoczynku i rekreacji. I pomyśleć, że jeszcze cztery lata temu teren ten przeznaczony był do zabetonowania.

📢 Pokaz kotów rasowych w Magnolia Park we Wrocławiu. Spójrzcie w te piękne oczy! W niedzielę (24 marca) goście odwiedzający Magnolię we Wrocławiu mieli okazję spotkać kocie piękności. Na kilkudziesięciu stanowiskach Pokazu Kotów Rasowych można było zobaczyć m.in. koty bengalskie, maine coon czy brytyjskie. 📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Wiosna u Cystersów. Gigantyczne opactwo w Lubiążu skąpane w słońcu. Pięknie! Zobaczcie wiosenne zdjęcia klasztornych zabudowań Opactwo Cystersów w Lubiążu to miejsca wyjątkowe i tym samym - punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Monumentalny klasztor, pełen barokowych zdobień, robi wrażenie. To drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie i największa tego typu budowla cysterska. Wiosną prezentuje się wyjątkowo pięknie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tajemnicze opactwo cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale.

📢 Seria wypadków na wrocławskich Krzykach. Zobacz, co zrobił zamroczony alkoholem szaleniec, pędząc slalomem po ulicach miasta! Szaleńcza jazda kompletnie zamroczonego alkoholem mężczyzny, który w sobotni wieczór jechał slalomem ulicami Wrocławia. Z impetem uderzył m.in. w wartego ponad 150 tysięcy złotych mercedesa. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, gubiąc po drodze części i wjeżdżając na torowisko tramwajowe. W pościg za nim ruszyli świadkowie zdarzeń. Kilka ulic dalej, uderzył w drzewo. Wcześniej staranował też sygnalizację świetlną. Mężczyzna jest już w rękach policji. Ma prawie trzy promile alkoholu we krwi! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Burmistrz Siechnic chce zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcom uniemożliwi to budowę domów. Już liczą straty W podwrocławskich Siechnicach trwa ogromny konflikt pomiędzy burmistrzem a mieszkańcami. Ci alarmują o przedwyborczych zamiarach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 194 hektarowej części miasta. Zmiana w przepisach, którą proponuje urząd miasta zablokuje możliwości budowlane obecnym właścicielom działek. To także spadek wartości gruntów w tym rejonie. Deweloperzy już się wycofali, a mieszkańcy liczą straty.

📢 Wspominamy polskie teleturnieje lat 90. "Krzyżówka szczęścia", "Wielka gra" i "Idź na całość". Pamiętacie je jeszcze? To były takie czasy, kiedy przed telewizorem zasiadało się z całą rodziną, a w domu tylko jedna osoba dzierżyła pilot i decydowała, który z teleturniejów dziś oglądamy. Do wyboru było kultowe "koło Fortuny", "Krzyżówka szczęścia", "Idź na całość", ale i "Miliard w rozumie". Jak wspominacie wieczory na kanapie w towarzystwie Agaty Młynarskiej lub Roberta Rozmusa? 📢 Urokliwe miejscowości na Dolnym Śląsku. Tutaj warto przyjechać w weekend, szczególnie wiosną! Dolny Śląsk kojarzy się turystom przede wszystkim z Wrocławiem i Karpaczem. Niewiele osób spoza naszego regionu słyszało o niezwykle malowniczych miejscowościach, które dorównują najpiękniejszym zakątkom Europy. To właśnie je warto zobaczyć wiosną, zanim sezon urlopowy rozpocznie się na dobre.

📢 Dzień otwarty na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Tłumy przyszły zobaczyć wyremontowany Bastion Sakwowy W sobotę (23 marca) został zorganizowany dzień otwarty na Bastionie Sakwowym we Wrocławiu. Kończy się przeszło dwuletni remont. 23 marca każdy mieszkaniec miasta mógł w kasku zwiedzić bastion, będący wciąż formalnie placem budowy. Zainteresowanie było ogromne. Wymurowano też kapsułę czasu. 📢 Tak będą wyglądały nowe zjeżdżalnie w Aquapark Wrocław przy ul. Borowskiej. Zobacz wizualizacje! W poniedziałek (25 marca) ruszy budowa trzech nowych zjeżdżalni w aquaparku przy ul. Borowskiej. Zastąpią one ślizgawki Magic Eye, Turbo oraz Black Hole. Zobacz w galerii, jak będą wyglądać. Poniżej przeczytasz o szczegółach inwestycji, a także utrudnieniach – wieża zjeżdżalni przez kilka dni będzie nieczynna. 📢 Wypadek na DK8 na Dolnym Śląsku. Trzy osoby zakleszczone w samochodzie, interweniował LPR. Trasa Wrocław-Kłodzko jest zablokowana W sobotę (23 marca) na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego wypadku. Zderzyły się bus i osobówka. Po poszkodowanych, którzy byli zakleszczeni w jednym z aut przyleciał śmigłowiec LPR. Trasa Wrocław-Kłodzko jest zablokowana w obu kierunkach.

📢 Ten pałac niedaleko Wrocławia jest na sprzedaż. Stoi za nim tragiczna historia. Czy ktoś uratuje zabytek? Tylko 35 kilometrów od Wrocławia, w ruinę popada piękny obiekt. Pałac Sucha Wielka, miał stać się hotelem lub domem opieki. Ostatecznie jego właściciel zmarł, a obiekt popada w ruinę. Wystawiono go jednak na sprzedaż wraz z gołębnikiem, architektonicznym unikatem. Zobaczcie jak wygląda! 📢 Te nieruchomości we Wrocławiu sprzedaje PKP. Gdzie i w jakiej cenie można kupić mieszkanie? Jest tanio! Jeden z większych właścicieli nieruchomości w Polsce, spółka Polskie Linie Kolejowe, co jakiś czas wystawia we Wrocławiu mieszkania na sprzedaż. Ich cena za metr kwadratowy zwykle odbiega od średnich cen mieszkań w mieście. Na dodatek często położone są w atrakcyjnej lokalizacji. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii, aby poznać szczegóły.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich "prac" Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 TOP 10: Piękne dolnośląskie miasta i miasteczka. Kryją wiele zabytków i tajemnic. Trzeba je koniecznie odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić wiosną. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w czerwcowy weekend.

📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii. 📢 Dolnośląski Czarnobyl. Wysiedlone miejscowości na tym terenie powoli znikają z krajobrazu Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich.

📢 TAT na Jagodno nabiera kształtów. Tak wygląda na zdjęciach z drona! Kiedy pojedziemy trasą? Od skrzyżowania ul. Bardzkiej i Świeradowskiej widać już postępy prac nad trasą autobusowo-tramwajową na Jagodno. Wykonawca wydzielił już przestrzeń na jezdnię, po której już w 2025 roku będą jeździły autobusy. A kiedy tramwaj? To największa kość niezgody między urzędnikami a mieszkańcami. Zobacz budowę TAT na Jagodno na naszych zdjęciach! 📢 Majestatyczna ekspresówka na Dolny Śląsku, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Wanna Johna Malkovicha, cudowna pustelnia, „oddech szatana” i inne niezwykłości W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend czy urlop. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce.

📢 Archicom stworzy nad wodą wyjątkowe miejsce do życia. Przystań Reymonta zapewni okolicy nową energię i przemianę tej części miasta Niemal 200 komfortowych mieszkań z dostępem do nadodrzańskich wałów, terenów do rekreacji, odpoczynku i spacerów. Archicom ogłosił swój najnowszy wielofunkcyjny projekt blisko centrum miasta i uruchomił w przedsprzedaży możliwość rezerwacji lokali, które powstaną w budynku o kaskadowej konstrukcji od czterech do dziesięciu pięter z widokiem na Odrę.

📢 Dworzec Główny sprzed lat. Tak kiedyś jeździło się pociągami z i do Wrocławia Pięknie wyremontowany Dworzec Główny, wciąż dobrze wyglądający po 11 latach od remontu. Zwykle punktualne i nowoczesne pociągi, wiele miejsc gdzie można smacznie zjeść, poczekać na swoje połączenie. Kiedyś podróżujący koleją z Wrocławia mogli tylko pomarzyć o takich warunkach. Co więcej, udało się w końcu uruchomić likwidowane przez lata połączenia, m.in. do Sobótki, Lubina, Milicza czy w Góry Sowie. Jest także realna szansa na powrót pociągów na Dworzec Świebodzki we Wrocławiu, w perspektywie kilku lat. Korzystający z kolei nie mogą dziś narzekać, co najwyżej na coraz więcej chętnych i tłumy na niektórych trasach. Zobaczcie w naszej galerii jak działa kolej i Dworzec Główny we Wrocławiu przed laty. 📢 Weź z kuchni trzy produkty i stwórz tanią, naturalną maseczkę. Świetnie ujędrnia dekolt i spłyca zmarszczki Wraz z nadejściem wiosny, coraz częściej i odważniej odsłaniamy ciało. Sięgamy też po wycięte bluzki, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na wygląd dekoltu, a po zimowej aurze odżywić skórę twarzy. Dzięki prostej w przygotowaniu maseczce zlikwidujemy zmarszczki i nawilżymy oraz rozświetlimy cerę. Sprawdź przepis na naturalną miksturę.

📢 Opuszczony kościół w sercu wsi niedaleko Wrocławia. Jednych zachwyca, w innych budzi lęk. Zobacz jego wnętrze! Niezwykły zabytek, który bez wątpienia budzi zachwyt i respekt. Dawny zbór ewangelicki kryje wewnątrz drewnianą ambonę i poniszczone ławy. Nad budynkiem góruje dzwonnica, która niepokojąco trzeszczy w wietrzne dni. Aż chciałoby się zwiedzać, lecz niestety nie wolno. Zobaczcie zatem zdjęcia ze środka ruin kościoła w Kuźniczysku, w których posiadaniu akurat jesteśmy! 📢 Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o wolny lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad Arkady Wrocławskie były kiedyś synonimem zakupów w galerii handlowej. Gości kusiły nie tylko znane marki, ale również... okazały żarłacz, który pływał sobie swobodnie w potężnym akwarium. Tego nie ma już od 5 lat, a i same Arkady nie przypominają miejsca z 2007 roku. Pustoszeją.

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. 📢 Tekst i formuła spowiedzi na święta 2023. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? Spowiedź święta. Kościół zaleca, aby każdy Katolik przynajmniej raz w roku przystąpił do spowiedzi świętej. Dawno nie byłaś/byłeś przy konfesjonale i boisz się, że w stresie zapomnisz, co powiedzieć? Tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. Jak spowiadać się przed świętami 2023?