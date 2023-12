Prasówka 26.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Boże Narodzenie w PRL-u kojarzyło się z długimi, przedświątecznymi kolejkami w sklepach, w których i tak brakowało wielu potrzebnych produktów. Każdy liczył jednak na to, że w końcu uda mu się coś nabyć, choć oznaczało to nieraz wielogodzinne oczekiwanie przed sklepowymi budynkami. Na targowiskach kupowano choinki, z jakimi przemieszczano się środkami komunikacji publicznej, wypełnionymi po brzegi mieszkańcami miast i wiosek. Przygotowania do świąt były widoczne wszędzie, nawet na osiedlowych podwórkach, gdzie na przykład trzepano dywany. Z okien mieszkań oraz klatek schodowych rozchodziła się woń przyrządzanych potraw wigilijnych, a także pieczonych ciast. Prano firanki, zasłony i pościele, pastowano podłogi, ścierano kurze, a nawet odsuwano wszystkie meble, by wysprzątać dokładnie każdy zakamarek. W Wigilię zaś ubierano choinki, które po raz pierwszy połyskiwały w świetle umieszczonych na nich lampek dopiero w czasie wieczerzy. Przygotowania do świąt oraz obchodzenie Bożego Narodzenia w czasach PRL-u odbywały się w niełatwych warunkach i okolicznościach, jednak miały one swój wyjątkowy oraz niepowtarzalny klimat. Zobacz, jak to było kilkadziesiąt lat temu!

5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

Tak mieszkają dziś Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony". To jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

Wielu właścicieli czworonogów nie może się powstrzymać, by w czasie Bożego Narodzenia nie poczęstować pupili smakołykami ze stołu. W misce lądują resztki pieczeni, ryby lub ciasto. Sądzicie, że to wyjątkowo i nie zaszkodzi psu. Jesteście w błędzie. Sprawdźcie, jakich potraw absolutnie im nie dawać.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk i sztab jego piarowców do perfekcji opanowali informowanie wrocławian w mediach społecznościowych. 100 metrów drogi rowerowej, nasadzenia krzewów na skwerku czy remont placu zabaw. Wiele tych i podobnych informacji wpada masowo na prezydencki profil, a prezydent robi wiele, by pokazać, że w mieście dzieje się mnóstwo rzeczy. Inwestycja pod placem Strzegomskim, choć wyjątkowa, nie pojawi się raczej w miejskich social mediach. Przeczytajcie dlaczego, zobaczcie zdjęcia!

We Wrocławiu na Dąbiu, otwarta została żywa szopka. To już tradycja, bo uruchamiana jest od 27 lat, ale w tym roku jest pewna nowość. Wśród zwierząt jest wielbłąd i to dwugarbny.

Po sytej wigilii, rozpakowaniu prezentów i odśpiewaniu kolęd, warto wyjść z domu i skorzystać z atrakcji, jakie oferuje Wrocław. Pamiętajmy, że wiele z nich w pierwszy i drugi dzień świąt (25 i 26 grudnia) będzie miało godziny otwarcia inne niż zwykle. Co we Wrocławiu będzie zamknięte, a co i w jakich godzinach otwarte? Sprawdziliśmy najbardziej popularne atrakcje, m.in. Jarmark Bożonarodzeniowy, kina, aquaparki, zoo czy muzea.

Zapewne każdemu z nas zdarzyło się skłamać, i to nie raz. Jednak niektórzy kłamią dużo częściej od innych. Są tacy, co wierzą, że jest to kwestia osoby, a inni uważają, że występują pewne zależności pomiędzy kłamstwem a imieniem kłamcy. Osoby o jakich imionach kłamią najwięcej?

Życzenia świąteczne najwyższy czas wysyłać. Choć tradycyjna poczta przechodzi do lamusa, nie oznacza to, że przestajemy sobie wysyłać życzenia. Najwięcej osób korzysta teraz z komunikatorów internetowych i portali społecznościowych, by przesłać znajomym życzenia na Święta Bożego Narodzenia. Wielu z nas dobiera świąteczne życzenia w formie wierszyków do konkretnych osób. Cześć wciąż wysyła życzenia na Boże Narodzenie 2023 w formie SMS. Najnowsze i najpopularniejsze wierszyki - życzenia świąteczne 2023 znajdziecie na portalu GazetaWroclawska.pl.

Pamiętajcie o bliskich i znajomych podczas świąt bożego narodzenia. Piękne życzenia świąteczne czas już wysyłać! Miłości, ciepła i bliskości - to najpopularniejsza życzenia na Boże Narodzenie 2023. Zobaczcie jakie życzenia można jeszcze wysłać swoim znajomym na te święta. Wyślijmy bliskim piękne życzenia, by sprawić im radość w te święta 2023 roku. Jakie życzenia najlepiej wysłać SMS-em czy przy pomocy komunikatorów i portali społecznościowych? Zobacz poniżej najpiękniejsze wzory życzeń na Boże Narodzenie 2023.

Co wydarzy się w Twoim życiu w święta? Sprawdź w horoskopie na Boże Narodzenie dla wszystkich znaków zodiaku. Wróżby wróżki Margo na święta Bożego Narodzenia od 24 do 26 grudnia 2023 roku.

Życzenia świąteczne 2023 - już czas o nich pomyśleć! Gotowe do wysłania, oryginalne życzenia świąteczne na Boże Narodzenie - to już pora, by wysłać życzenia do bliskich i znajomych. Tutaj znajdziesz mnóstwo życzeń na Boże Narodzenie - świąteczne wierszyki, sentencje, cytaty, poważne i wesołe życzenia świąteczne. Masz swoje, oryginalne życzenia świąteczne na gwiazdkę? Podziel się nimi w komentarzach.

Zebraliśmy życzenia, aby w jednym miejscu każdy mógł znaleźć coś, co będzie mu pasowało. Prezentujemy życzenia, które można wysłać do znajomych, przyjaciół i do rodziny!

Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

Zbiór najpiękniejszych życzeń na święta Bożego Narodzenia. Wystarczy je skopiować i już możesz wysyłać je do rodziny, bliskich i znajomych. Żeby zobaczyć życzenia kliknij w zdjęcie i przejdź do kolejnych slajdów. Pod każdym będą życzenia świąteczne z danej kategorii - od dostojnych i eleganckich, przez religijne, po zabawne i wierszyki.

Stare i niepublikowane wcześniej zdjęcia Wrocławia z czasów PRL - zapraszamy do obejrzenia nowej galerii z naszych archiwów. Każde z tych zdjęć wykonali nasi fotoreporterzy na przestrzeni ostatnich dekad. Temat przewodni jest jeden - handel. Każde z tych zdjęć wykonano we Wrocławiu.

MEMY o świętach Bożego Narodzenia to już taka mała, internetowa tradycja. Wyobraźnia internautów nie zna granic. Choć świąteczne żarty traktują zazwyczaj o tym samym - obżeraniu się, myciu okien czy rozmowach przy świątecznym stole i może smakują jak suchary, wciąż się z nich śmiejemy. Serwowane w nowym wydaniu, bawią do łez. Zresztą, sprawdźcie sami!

W niedzielę o godz. 19.50 policja została poinformowana o wypadku, do którego doszło na al. Słowackiego w Krakowie na wysokości ul. Krowoderskiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że w zdarzeniu brały udział dwie karetki pogotowia. - Jedna osoba została poszkodowana. Jest to kierowca karetki, która się przewróciła. Mężczyzna trafił do szpitala - mówi Anna Zbroja-Zagórska, z biura prasowego małopolskiej policji.

Szukacie inspiracji do weekendowych wycieczek i zwiedzania? Wybierzcie się na Dolny Śląsk, gdzie na każdym kroku możecie napotkać coś niezwykłego. Na zachętę zebraliśmy dla was 27 niesamowitych ciekawostek o Dolnym Śląsku. Są wśród nich zaskakujące fakty, intrygujące informacje, a przede wszystkim – inspiracje do wycieczek po regionie, których długo nie zapomnicie.

Pasterka to polska, tradycyjna msza święta, odprawiana w Wigilię Bożego Narodzenia - zazwyczaj rozpoczyna się o północy. Uczestnictwo w niej to już tradycja wśród wielu rodzin. Sprawdziliśmy, o której godzinie rozpoczną się te msze święte we wrocławskich parafiach. Nie wszystkie rozpoczną się o północy.

Memy o zimie znów rozbawiły internautów! Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

Święta Bożego Narodzenia to kilka dni wolnych od pracy. Co jeśli podczas świąt niespodziewanie zachorujemy, pojawi się infekcja lub wysoka gorączka? Na szczęście są we Wrocławiu placówki, które oferują pacjentom nocną i świąteczną opiekę medyczną. Gdzie szukać pomocy?

Tak się prezentuje nowy maluch! To naprawdę byłby motoryzacyjny hit! Nowy Maluch! Fiat 126p w elektrycznej wersji! Każdy zna Fiata 126p "malucha", który przez 28 lat był produkowany w naszym kraju. To bez wątpienia legenda rodzimej motoryzacji, która wciąż - gdy tylko pojawia się na drodze - wywołuje miłe wspomnienia i wzbudza niemałe emocje! ZOBACZCIE ZDJĘCIA

Wyślij swoim przyjaciołom, bliskim, rodzinie mieszkającej daleko piękną kartkę świąteczną. Przygotowaliśmy 20 takich kart z życzeniami Wesołych Świąt do wyboru. Przejdź do galerii zdjęć, wybierz tę, która podoba ci sie najbardziej i wyślij obrazek przez sms, Facebooka albo mailem.

Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie, to już tradycja w naszym kraju. Wierszyki na Boże Narodzenie: Życzenia składamy zarówno w Wigilię przy stole, a także wcześniej w pracy, w szkole. Życzenia na Boże Narodzenie składamy przyjaciołom i rodzinie. Świąteczne życzenia na Boże Narodzenie mogą być krótkie, tradycyjne, śmieszne, religijne, w formie wierszyków. Wszystko zależy od Was i osoby, do której są kierowane. U nas znajdziecie ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE - Świąteczne życzenia na Boże Narodzenie tradycyjne, religijne, krótkie oraz wierszyki bożonarodzeniowe.

Miejscy radni uchwalili budżet na 2024 r. Zakłada on rekordowe wydatki na poziomie 7,2 miliarda złotych, dochody na poziomie 6,78 miliarda i deficyt w wysokości 425 milionów. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na kolejne inwestycje i kontynuacje już rozpoczętych. Co dokładnie zostanie zrobione w przyszłym roku?

Sześć firm chce wybudować 14-kilometrowy odcinek dolnośląskiej drogi ekspresowej S8 Ząbkowice Śląskie – Bardo. To kolejny fragment ekspresówki, zapewniającej połączenie z Wrocławia do Kłodzka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybiera teraz jedną z ofert, prawie wszystkie z nich mieszczą się w zaplanowanym budżecie.

10-letni Filip Ochenkowski w piątek, 22 grudnia 2023 około godz. 14, wyszedł z z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kłodzku i do dziś nie wrócił. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego chłopca, służby szukają go w całym regionie.

Te osoby stracą w przyszłym roku prawo do świadczenia 800 plus. Zobacz komu w przyszłym roku zostanie odebrane prawo do tego świadczenia. Przypominamy również najważniejsze terminy i zasady związane z przyznawaniem tych środków. Kliknij w zdjęcie i zobacz koniecznie, komu zostanie odebrane 800 plus w przyszłym roku.

Są piękne, ozdobne, przestronne i mają bogatą historię. Zamki i pałace Dolnego Śląską zachwycają każdego posiadacza romantycznej duszy. Niestety, za zakupem podobnych nieruchomości idą koszty remontu, bo nierzadko miejsca te są po prostu zrujnowane. Mimo to zdarzają się oferty sprzedażowe na już odnowione obiekty. Jak to wygląda wokół Wrocławia? Sprawdź!

Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

Punktualnie o godz. 14, pod wrocławską siedzibą TVP rozpoczęła się demonstracja w obronie mediów publicznych. To konsekwencja ogólnopolskiego protestu przeciw bezprawnemu przejęciu Polskiego Radia i TVP przez rząd i ministerstwo kultury. Resort wymienił zarządy spółek na podstawie uchwały sejmowej, a nie ustawą ratyfikowaną przez prezydenta. To spowodowało ostry sprzeciw dziennikarzy i widzów, których wspiera opozycja. Ludzie zebrani pod TVP mieli ze sobą polskie flagi i baner z Donaldem Tuskiem i Angelą Merkel opatrzony napisem "do Berlina".