Prasówka 26.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Prasówka 26.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny wypadek w Wielkopolsce. Zginęli nastolatkowie Dwóch nastolatków zginęło w wypadku drogowym na terenie powiatu pleszewskiego - poinformowała oficer prasowy pleszewskiej policji asp. sztab. Monika Kołaska.

📢 Atak hakerski i wyciek danych we Wrocławiu. Mogą być wykorzystane do zawierania umów, brania kredytów Atak hakerski i duży wyciek danych pacjentów znanego centrum medycznego we Wrocławiu. Hakerzy zdobyli imiona, nazwiska, adresy, numery telefonów, adresy e-mail, numery PESEL, a nawet terminy zabiegów i historię chorób pacjentów. Sprawca, który pozyskał te wszystkie dane nie jest na razie znany. Istnieje ryzyko, że będzie próbował je wykorzystać. Pacjenci, których sprawa dotyczy, dostali powiadomienia drogą sms-ową.

📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, skończyła 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [26.03.2024] Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [26.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [26.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [26.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! [26.03.2024] Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć.

📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure [26.03.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść rzodkiewki. W tych przypadkach lepiej jej nie jeść [26.03.2024] Rzodkiewka to warzywo, które zyskuje popularność na wiosnę, a najchętniej sięgamy po nie latem. Choć rzodkiewka dostępna jest przez cały rok najlepsze polskie odmiany zjemy wiosna i latem. To jeden z najpopularniejszych dodatków do kanapek obok pomidora i ogórka. Rzodkiewka ma znacznie więcej zastosowań w diecie. Niestety nie każdy powinien ją jeść. Dla kogo rzodkiewka może okazać się szkodliwa? Sprawdzamy. 📢 Centrum Wrocławia z lat 90. Zobacz miasto na unikatowych zdjęciach Tadeusza Szweda Rynek, plac Solny czy ulica Świdnicka, były jednymi z ulubionych fotograficznych tematów naszego fotoreportera Tadeusza Szweda, który fotografował Wrocław przez kilkadziesiąt lat. Los tak chciał, że właśnie ostatnia dekada XX wieku, była również ostatnią dekadą jego życia. Tadeusz zmarł bowiem 25 października 1999 roku. Na jednym z jego ostatnich kadrów w ścisłym centrum znalazł się plac Gołębi. - Tutaj ma w przyszłości stanąć fontanna - opisał fotografię. Niestety fontanny już nie zobaczył, a tzw. "Zdrój" rzeczywiście pojawił się w Rynku w 2001 roku, choć budził wówczas spore kontrowersje. Zobaczcie 50 unikatowych fotografii Wrocławia z lat 90. XX wieku w naszej galerii.

📢 Najtańsze działki ROD z altankami na sprzedaż we Wrocławiu. Ile kosztują i gdzie można je kupić? Wiosną we Wrocławiu, jak co roku, pojawia się wysyp ofert sprzedaży prawa do dzierżawy ogródka działkowego. Najbardziej poszukiwane działki to te z wybudowaną altanką. Niewielka zabudowa pozwala na jeszcze większy relaks wśród zieleni, choć sam budynek obarczony jest pewnymi restrykcjami. O szczegółach piszemy poniżej. Gdzie i za ile kupić we Wrocławiu działkę ROD z altanką? Zobacz w galerii 20 najtańszych ofert – prezentujemy tam ceny i lokalizację każdej z nich.

📢 Wypadek pod Oleśnicą. Ciężarówka zderzyła się z autokarem. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala Kierowca samochodu ciężarowego wjechał w zaparkowany na zatoczce autokar. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. Służby czekają na informację o stanie poszkodowanych. Ruch na drodze krajowej nr 25 odbywa się wahadłowo. 📢 Emerytury w kwietniu 2024 - wyliczenia brutto i netto. Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze W kwietniu seniorzy otrzymają powiększone przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza podstawowym świadczeniem wpłynie także trzynasta emerytura. Jakich pieniędzy się spodziewać? Mamy wyliczenia! 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Budniki i Hala Izerska, czyli "Mała Syberia" - to najciemniejsze i najzimniejsze miejsca w całej Polsce Dwa miejsca - jedno znajduje się w Karkonoszach, a drugie w Górach Izerskich. Oba są fascynujące z uwagi na ich historię, a także specyficzny klimat, który panuje na miejscu. Budniki to najciemniejsze, a Hala Izerska to najzimniejsze miejsce w Polsce. Przed wojną znajdowały się w tych miejscach prywatne domy, schroniska oraz szkoły. Poznajcie ich fascynującą przeszłość!

📢 To nowa miłość Arkadiusza Milika. Agata Sieramska na śmiałych zdjęciach rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej Arkadiusz Milik znowu zakochany. Po rozstaniu z Jessicą Ziółek piłkarz Juventusu Turyn szuka szczęścia w ramionach Agaty Sieramskiej. Kim jest nowa dziewczyna Arkadiusza Milika? Tak mieszka i żyje na co dzień Agatycze. Fanom chętnie prezentuje swoje śmiałe zdjęcia i rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej.

📢 Tak zmieniła się Joanna Racewicz. Dziennikarka o medycynie estetycznej - zobaczcie zdjęcia! Joanna Racewicz to polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna, która w ostatnich latach nieustannie atakowana jest za to, że korzysta z medycyny estetycznej. W maju obchodzić będzie swoje 51. urodziny. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie 20 lat. Mamy zdjęcia! 📢 Sylwia Dekiert, dziennikarka TVP Sport - tak wygląda na gorących zdjęciach! Sylwia Dekiert to polska dziennikarka. Od początku swojej kariery zajmuje się głównie sportem. Jest również prezenterką telewizyjną, reporterką i spikerką. Dwa razy uzyskała nominacje do Telekamer. To także przepiękna kobieta, która fantastycznie prezentuje się na zdjęciach. Zobaczcie najbardziej gorące fotografie z Sylwią Dekiert w roli głównej. 📢 Tak w młodości wyglądał Ryszard Kotys, czyli Marian Paździoch. Gwiazdor "Kiepskich" łamał kobiece serca Ryszard Kotys to aktor, którego obecnie widzowie znają przede wszystkim z serialu "Świat według Kiepskich". W potać Mariana Paździocha wcialał się aż 21 lat. Gwiazdor zmarł w styczniu 2021 roku po zachorowaniu na COVID-19. W młodości był uznawany za niezwykle przystojnego mężczyznę. Jego filmografia również robi wrażenie!

📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko. Mamy zdjęcia Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Desperacka ucieczka pijanego kierowcy przed policjantami z Wrocławia. Akcja zakończyła się w Wielkopolsce! Próba zatrzymania pijanego mężczyzny za kółkiem, zamieniła się w pościg o zasięgu międzywojewódzkim! W sobotę (23 marca) wrocławscy mundurowi zauważyli kierowcę, który pędził po ulicach stolicy Dolnego Śląska. Gdy próbowali go skontrolować, mężczyzna ani myślał podporządkowywać się ich poleceniom. W ten sposób rozpoczął się pościg zakończony dopiero za Lesznem. 📢 Wypadek busa na S3 pod Legnicą. Kierowca nie przeszedł pierwszego narkotestu. W jego organizmie wykryto pochodną amfetaminy Ten wypadek mógł skończyć się tragicznie! Kierowca busa nie opanował pojazdu i wjechał w bariery energochłonne na drodze ekspresowej S3 pod Legnicą. Większość towaru wysypała się na jezdnię. Na miejscu pracują służby porządkowe. Badanie narkotestem wykazało, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków.

📢 Duże wzrosty wycen piłkarzy Śląska Wrocław. Ile trzeba zapłacić za gwiazdy WKS-u? Śląsk Wrocław notuje jeden z najlepszych sezonów w ostatnich latach. Dość szybko znalazło to odzwierciedlenie w wycenach poszczególnych zawodników. Ile trzeba zapłacić za gwiazdy zespołu Jacka Magiery? Czterech graczy wycenianych jest na grubo ponad milion euro. 📢 Eksplozja podczas ćwiczeń wysadzania trotylu. Zginęły dwie osoby Dwie osoby zginęły w poniedziałek podczas ćwiczeń wysadzania trotylu na terenie dawnego 13. Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w miejscowości Solarnia w pow. lublinieckim (Śląskie) - podało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach. 📢 Tramwaj na Swojczyce nabiera realnych kształtów. Będzie nowy TAT we Wrocławiu. Miasto szykuje przetarg Miasto Wrocław wybuduje nową trasę tramwajową, po której pojadą także autobusy. Nowy TAT zawiezie mieszkańców Wrocławia mostami Chrobrego na Swojczyce. I to już za dwa lata.

📢 Nowe centrum handlowe pod Wrocławiem już działa! Co można tam kupić? Sprawdziliśmy, jakie sklepy są otwarte Nowy park handlowy w Żernikach Wrocławskich jest już otwarty. To ogromne ułatwienie dla mieszkańców Żernik i Jagodna, którzy od teraz będą mogli zrobić zakupy bliżej domu. Jakie sklepy znalazły się w nowym centrum? Sprawdziliśmy. 📢 Bez prądu i wody we Wrocławiu. Dostawcy energii elektrycznej i kranówki zapowiadają wyłączenia przed Wielkanocą! Znamy adresy Ostatni tydzień marca dla wielu mieszkańców stolicy Dolnego Śląska oznacza przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Niestety dostawcy bieżącej wody oraz energii elektrycznej zapowiadają prace na sieciach, przez które część wrocławian nie będzie mogła korzystać z wody i prądu. Sprawdziliśmy, na jakie dni zaplanowano wyłączenia.

📢 Ogród Japoński otwiera się dla turystów po zimowym sezonie. Co się zmieni? Ile kosztują bilety? Jedna z najpopularniejszych atrakcji we Wrocławiu – Ogród Japoński – otwiera się po zimowej przerwie. Miejsce czekają małe zmiany. Kiedy otwarcie i w jakiej cenie kupimy wejściówki? Przeczytajcie poniżej.

📢 Jak zatrzymać patodeweloperkę we Wrocławiu? PiS ma na to pomysły. Cały Wrocław objęty planem przestrzennym Kandydaci z ramienia Prawa i Sprawiedliwości przedstawiali swoje pomysły wobec deweloperów i polityki przestrzennej. Odbyło się to podczas spotkania z mieszkańcami Popowic, którzy od roku walczą z wywłaszczeniem garaży pod budowę deweloperską. Wrocław miałby zostać objęty kompleksowym planem zagospodarowania przestrzennego, a wnioski deweloperów surowiej rozpatrywane. 📢 Dagmara Kaźmierska na prywatnych zdjęciach sprzed wielu lat. Tak kiedyś wyglądała Królowa Życia z Dolnego Śląska Dagmary Kaźmierskiej chyba nikomu przedstawiać nie trzeba. To niewątpliwie osobowość medialna, która popularność zyskała dzięki występom w reality show "Królowe życia". Pochodząca z Dolnego Śląska celebrytka wystąpiła też w dwóch filmach Patryka Vegi i wydała dwie książki autobiograficzne. Dagmara Kaźmierska ma 49 lat. A jak wyglądała w młodości? Zobaczcie!

📢 Grafik płakał jak obrabiał... Hity kampanii wyborczej 2024 we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Obok tych plakatów nie da się przejść obojętnie Samorządowa kampania wyborcza 2024 rozkręciła się na dobre. Na ulicach Wrocławia i miast Dolnego Śląska zaroiło się od plakatów. Są takie, które wyjątkowo wyróżniają się na tle innych. Jedne są śmieszne, inne dziwne. To prawdziwe hity tegorocznej kampanii. Zobacz! 📢 Nowe przystanki kolejowe na Dolnym Śląsku. Oława Zachód i Strzelce Świdnickie Powstają na trasie do Wrocławia. Budowy są na półmetku Na Dolnym Śląsku trwa budowa dwóch nowych przystanków, a prace są już na zaawansowanym etapie. Na obu będą zatrzymywać się pociągi zmierzające do Wrocławia. Stacje Oława Zachód i Strzelce Świdnickie już niedługo obsłużą pierwszych pasażerów.

📢 Praca we Wrocławiu od zaraz! Od hydraulika, przez kierowcę taxi, do lekarza! Ci pracodawcy z Wrocławia płacą ponad 5 tys. złotych na rękę O pracę we Wrocławiu i okolicach stolicy Dolnego Śląska nie trudno. Dobrą pracę także łatwo znaleźć. Pracodawcy potrzebują fachowców. Pracownikom oferują umowy i wysokie wynagrodzenie. Zebraliśmy dla Was aktualne oferty pracy z Wrocławia z zarobkami powyżej 5 tys. złotych "na rękę". Zobaczcie! 📢 Mroczne wnętrza i podziemia hotelu widmo przy S3. "To była egzekucja, zginął policjant" | ZDJĘCIA, FILM Sulechów, ciemna noc. Bmw, w którym znajduje się funkcjonariusz policji zostaje dwukrotnie ostrzelane. Ginie policjant. Wygląda to jak egzekucja z mafijnych filmów. "Przerażające i straszne" - komentują wówczas świadkowie tych wydarzeń. Ta historia swój początek ma w dzisiejszym "hotelu widmo", którego zdjęcia publikujemy w galerii. Sam hotel, jak się okazało po czasie, skrywał wiele, także mrocznych tajemnic. Budynek znajduje się tuż przy S3, jest widoczny z drogi, choć nie przykuwa wzroku. Ot na pozór zwykła bryła. Zajrzeliśmy do mrocznych zakamarków budynku przy ekspresówce, byliśmy również w podziemiach. Jaki sekret skrywa?

📢 Długie męczarnie rezerw Śląska Wrocław, szalony mecz Ślęzy Wrocław w Częstochowie Lider III grupy 3. ligi Śląsk II Wrocław wymęczył wygraną z zamykającym tabelę LZS-em Starowice Dolne, zdobywając gola w jednej z ostatnich akcji meczu. 3:3 w Częstochowie zremisowała wrocławska Ślęza. 📢 Pokaz kotów rasowych w Magnolia Park we Wrocławiu. Spójrzcie w te piękne oczy! W niedzielę (24 marca) goście odwiedzający Magnolię we Wrocławiu mieli okazję spotkać kocie piękności. Na kilkudziesięciu stanowiskach Pokazu Kotów Rasowych można było zobaczyć m.in. koty bengalskie, maine coon czy brytyjskie.

📢 Pożar samochodu na autostradzie A4. Powstał ogromny korek pod Kątami Wrocławskimi W niedzielę (24 marca) na autostradzie A4 spłonął samochód osobowy. Nikt nie został poszkodowany. Jednak przez to zdarzenie powstał ogromny korek w kierunku Wrocławia.

📢 Rumuńska piękność, która skradła serca polskiej publiczności. Kim jest Madalina Ghenea, gwiazda hitu Netfliksa? "Koszmarna głębia" ("Deep fear") to hit Netfliksa. Thriller jest jednym z najchętniej oglądanych filmów w serwisie, a serca widzów, także tych polskich, skradła piękna rumuńska aktorka Madalina Ghenea. Kim jest artystka, która nieprzypadkowo wcześniej zagrała słynną francuską aktorkę Sophię Loren? Zobaczcie jej odważne zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych! 📢 Pijany kierowca spowodował wypadek we Wrocławiu. Zablokowana jest aleja Karkonoska w kierunku Bielan Wrocławskich W niedzielę (24 marca) we Wrocławiu doszło do wypadku na alei Karkonoskiej. Nietrzeźwy kierowca busa uderzył w lampę, następnie spadł ze skarpy i wylądował w krzakach. Do szpitala zabrano trzy osoby. Zablokowana jest trasa w kierunku Bielan Wrocławskich. 📢 100 wrocławskich kamienic do remontu. Gdzie mają pojawić się budowlańcy? Mamy listę adresów W najbliższych kilku latach Wrocław zmodernizuje blisko 100 kamienic. Część z nich poddawana jest już pierwszym pracom. W planach jest m.in. odnowienie elewacji, prace na dachach i klatkach schodowych oraz izolacje i remonty piwnic. Urząd Miejski Wrocławia podał listę adresów. Czy jest na niej Twoja kamienica?

📢 Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania w wiosennej promocji. Wojskowa jakość za rozsądną cenę. To się nazywa wietrzenie magazynów! Sklep Agencji Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania podczas wiosennej wyprzedaży. Choć AMW kojarzona jest przede wszystkim ze sprzedażą wojskowego sprzętu takiego jak pojazdy, czy narzędzia, to można u niej kupić także wojskowe ubrania. Odzież od wojska cechuje się przede wszystkim wytrzymałością. Do kupienia są m.in. koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów.

📢 Wiosna u Cystersów. Gigantyczne opactwo w Lubiążu skąpane w słońcu. Pięknie! Zobaczcie wiosenne zdjęcia klasztornych zabudowań Opactwo Cystersów w Lubiążu to miejsca wyjątkowe i tym samym - punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Monumentalny klasztor, pełen barokowych zdobień, robi wrażenie. To drugi co do wielkości obiekt sakralny na świecie i największa tego typu budowla cysterska. Wiosną prezentuje się wyjątkowo pięknie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tajemnicze opactwo cystersów na Dolnym Śląsku. Weszliśmy tam, gdzie turyści nie mają wstępu! Stoi szlaku cysterskim i od lat przyciąga turystów. Opactwo w Lubiążu to jedna z najbardziej tajemniczych atrakcji Dolnego Śląska. Ogromny obiekt służył nie tylko zakonnikom. W przeszłości działał tam również szpital dla obłąkanych, zakład pracy przymusowej, mieszkali żołnierze Armii Czerwonej. Odwiedziliśmy miejsca, które turyści mogą zobaczyć tylko dwa razy do roku. Zobaczcie, jak wyglądają podziemia i strych, zamknięte korytarze i sale. 📢 Nocny pożar we Wrocławiu. Na Ołbinie spłonęły wiaty śmietnikowe. To kolejny taki przypadek! W nocy z soboty na niedzielę (23-24 marca) doszło do groźnego pożaru we Wrocławiu. Na Ołbinie na jednym z podwórek spłonęła wiata śmietnikowa. Strażacy walczyli z wysokim ogniem i dużym zadymieniem. To nie pierwszy taki przypadek w tym miejscu.

📢 Dwadzieścia dwa lata temu zmarł Mariusz Czułczyński. Jego wrocławskie kadry są jednak wiecznie żywe. Oto kilka z nich Mariusz Czułczyński zmarł 24 marca 2002 roku, jeszcze przed pięćdziesiątymi urodzinami. Przez 20 lat pracował w redakcji Słowa Polskiego, przez co jego zdjęcia zna dziś niemal każdy czytelnik Gazety Wrocławskiej. Dowiedz się więcej o wspaniałym człowieku i doskonałym fotoreporterze, a także zobacz niepublikowane dotąd zdjęcia jego autorstwa.

📢 Seria wypadków na wrocławskich Krzykach. Zobacz, co zrobił zamroczony alkoholem szaleniec, pędząc slalomem po ulicach miasta! Szaleńcza jazda kompletnie zamroczonego alkoholem mężczyzny, który w sobotni wieczór jechał slalomem ulicami Wrocławia. Z impetem uderzył m.in. w wartego ponad 150 tysięcy złotych mercedesa. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, gubiąc po drodze części i wjeżdżając na torowisko tramwajowe. W pościg za nim ruszyli świadkowie zdarzeń. Kilka ulic dalej, uderzył w drzewo. Wcześniej staranował też sygnalizację świetlną. Mężczyzna jest już w rękach policji. Ma prawie trzy promile alkoholu we krwi! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Hałas z podwrocławskiej fabryki nie daje żyć mieszkańcom? Kilometr od zakładu wciąż słychać urządzenia. Mamy nagranie W podwrocławskim Mirkowie zakład układów hamulcowych Bosch działa od 1996 roku. Jesienią 2021 roku rozpoczęła się jego rozbudowa. Teraz jest to o 25 proc. większy kompleks. Okoliczni mieszkańcy kontrolują, czy poziom hałasu nie przekracza norm. Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" zgłosił się czytelnik z nagraniem z jego własnego mieszkania. Czy jest tak głośno, że nie można żyć i pracować? 📢 Burmistrz Siechnic chce zmienić plan zagospodarowania przestrzennego. Mieszkańcom uniemożliwi to budowę domów. Już liczą straty W podwrocławskich Siechnicach trwa ogromny konflikt pomiędzy burmistrzem a mieszkańcami. Ci alarmują o przedwyborczych zamiarach zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla 194 hektarowej części miasta. Zmiana w przepisach, którą proponuje urząd miasta zablokuje możliwości budowlane obecnym właścicielom działek. To także spadek wartości gruntów w tym rejonie. Deweloperzy już się wycofali, a mieszkańcy liczą straty.

📢 Urokliwe miejscowości na Dolnym Śląsku. Tutaj warto przyjechać w weekend, szczególnie wiosną! Dolny Śląsk kojarzy się turystom przede wszystkim z Wrocławiem i Karpaczem. Niewiele osób spoza naszego regionu słyszało o niezwykle malowniczych miejscowościach, które dorównują najpiękniejszym zakątkom Europy. To właśnie je warto zobaczyć wiosną, zanim sezon urlopowy rozpocznie się na dobre.

📢 Dzień otwarty na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Tłumy przyszły zobaczyć wyremontowany Bastion Sakwowy W sobotę (23 marca) został zorganizowany dzień otwarty na Bastionie Sakwowym we Wrocławiu. Kończy się przeszło dwuletni remont. 23 marca każdy mieszkaniec miasta mógł w kasku zwiedzić bastion, będący wciąż formalnie placem budowy. Zainteresowanie było ogromne. Wymurowano też kapsułę czasu. 📢 Tak będą wyglądały nowe zjeżdżalnie w Aquapark Wrocław przy ul. Borowskiej. Zobacz wizualizacje! W poniedziałek (25 marca) ruszy budowa trzech nowych zjeżdżalni w aquaparku przy ul. Borowskiej. Zastąpią one ślizgawki Magic Eye, Turbo oraz Black Hole. Zobacz w galerii, jak będą wyglądać. Poniżej przeczytasz o szczegółach inwestycji, a także utrudnieniach – wieża zjeżdżalni przez kilka dni będzie nieczynna. 📢 Izabela Bodnar, kandydatka Trzeciej Drogi na prezydenta Wrocławia w Studiu Gazety Wrocławskiej Jedyną kobietą wśród kandydatów na urząd prezydenta Wrocławia jest Izabela Bodnar, którą popiera Trzecia Droga. Jak wrocławska posłanka ocenia mijające 5 lat i jaki ma pomysł na nasze miasto?

📢 Więzienia i areszty we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tak żyją i mieszkają osadzeni. Cele są małe, a budynki ponure W dolnośląskich zakładach karnych na co dzień przebywa kilka tysięcy osób. Zobacz jak wyglądają cele skazanych, jak spędzają czas wolny i gdzie spożywają posiłki. W galerii znajdziesz zarówno aktualne zdjęcia, jak i takie sprzed kilku lat. Na kolejnych slajdach zakłady karne m.in. z Wrocławia, Świdnicy i Głogowa.

📢 Wypadek na DK8 na Dolnym Śląsku. Trzy osoby zakleszczone w samochodzie, interweniował LPR. Trasa Wrocław-Kłodzko jest zablokowana W sobotę (23 marca) na drodze krajowej DK8 na Dolnym Śląsku doszło do dramatycznego wypadku. Zderzyły się bus i osobówka. Po poszkodowanych, którzy byli zakleszczeni w jednym z aut przyleciał śmigłowiec LPR. Trasa Wrocław-Kłodzko jest zablokowana w obu kierunkach.

📢 Ten pałac niedaleko Wrocławia jest na sprzedaż. Stoi za nim tragiczna historia. Czy ktoś uratuje zabytek? Tylko 35 kilometrów od Wrocławia, w ruinę popada piękny obiekt. Pałac Sucha Wielka, miał stać się hotelem lub domem opieki. Ostatecznie jego właściciel zmarł, a obiekt popada w ruinę. Wystawiono go jednak na sprzedaż wraz z gołębnikiem, architektonicznym unikatem. Zobaczcie jak wygląda! 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Te nieruchomości we Wrocławiu sprzedaje PKP. Gdzie i w jakiej cenie można kupić mieszkanie? Jest tanio! Jeden z większych właścicieli nieruchomości w Polsce, spółka Polskie Linie Kolejowe, co jakiś czas wystawia we Wrocławiu mieszkania na sprzedaż. Ich cena za metr kwadratowy zwykle odbiega od średnich cen mieszkań w mieście. Na dodatek często położone są w atrakcyjnej lokalizacji. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii, aby poznać szczegóły.

📢 Żużlowcy Sparty Wrocław zaprezentowali się kibicom przed nowym sezonem (ZDJĘCIA) ŻUŻEL. Drużyna Betardu Sparty Wrocław w Magnolia Park zaprezentowała się kibicom przed sezonem 2024. W prezentacji wzięli udział wszyscy zawodnicy pierwszego zespołu WTS-u, w tym m.in. Artiom Łaguta, Daniel Bewley, Tai Woffinden i Maciej Janowski. Kibice zobaczyli też nowe twarze we wrocławskiej drużynie: Jakuba Krawczyka i Filipa Seniuka.

📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii.

📢 Dolnośląski Czarnobyl. Wysiedlone miejscowości na tym terenie powoli znikają z krajobrazu Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich.

📢 TAT na Jagodno nabiera kształtów. Tak wygląda na zdjęciach z drona! Kiedy pojedziemy trasą? Od skrzyżowania ul. Bardzkiej i Świeradowskiej widać już postępy prac nad trasą autobusowo-tramwajową na Jagodno. Wykonawca wydzielił już przestrzeń na jezdnię, po której już w 2025 roku będą jeździły autobusy. A kiedy tramwaj? To największa kość niezgody między urzędnikami a mieszkańcami. Zobacz budowę TAT na Jagodno na naszych zdjęciach! 📢 Majestatyczna ekspresówka na Dolny Śląsku, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 Hotel Hampton by Hilton Wroclaw Airport powstanie w stolicy Dolnego Śląska. Widok na... pas startowy! Przy wrocławskim lotnisku rozpoczęła się budowa hotelu. Powstanie on zaledwie pięć minut drogi spacerem od głównego terminalu portu lotniczego. Wylano już fundamenty pod Hotel Hampton by Hilton Wroclaw Airport. Dziś wmurowany został kamień węgielny pod tę inwestycję.

📢 19 najbardziej zaskakujących miejsc w Polsce. Wanna Johna Malkovicha, cudowna pustelnia, „oddech szatana” i inne niezwykłości W Polsce nie brak miejsc, które wprost zaskakują i zdumiewają. Wiele z nich znajduje się poza utartymi szlakami turystycznymi. Warto je poznać, by urozmaicić wycieczki po Polsce w weekend czy urlop. Czy odważycie się np. zajrzeć do radioaktywnej kopalni, zwiedzić miejsce lądowania UFO, przespacerować się nad strumieniem, z którego wydobywa się „oddech szatana”, albo przejrzeć się w lustrze maga Twardowskiego? Zapraszamy do galerii 19 najbardziej zaskakujących miejsc i atrakcji w Polsce.

📢 Archicom stworzy nad wodą wyjątkowe miejsce do życia. Przystań Reymonta zapewni okolicy nową energię i przemianę tej części miasta Niemal 200 komfortowych mieszkań z dostępem do nadodrzańskich wałów, terenów do rekreacji, odpoczynku i spacerów. Archicom ogłosił swój najnowszy wielofunkcyjny projekt blisko centrum miasta i uruchomił w przedsprzedaży możliwość rezerwacji lokali, które powstaną w budynku o kaskadowej konstrukcji od czterech do dziesięciu pięter z widokiem na Odrę. 📢 Tragiczny wypadek motocyklisty we Wrocławiu. Dlaczego nikt nie ratował Piotrka?! Ten tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 1 marca wieczorem. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Motocyklista doznał bardzo poważnych obrażeń, jak się później okazało, były one śmiertelne. - Dlaczego nikt z was nie udzielił pierwszej pomocy? Dlaczego nikt z was nie sprawdził czy Piotrek oddycha i czy jest wyczuwalne tętno? - pisze do nas w liście Czytelnik i bliski znajomy rodziny zmarłego motocyklisty. - Od razu założyliście że nie żyje? Na jakiej podstawie? Że sam jest sobie winien... - dodaje rozczarowany postawą świadków tego zdarzenia.

📢 Dworzec Główny sprzed lat. Tak kiedyś jeździło się pociągami z i do Wrocławia Pięknie wyremontowany Dworzec Główny, wciąż dobrze wyglądający po 11 latach od remontu. Zwykle punktualne i nowoczesne pociągi, wiele miejsc gdzie można smacznie zjeść, poczekać na swoje połączenie. Kiedyś podróżujący koleją z Wrocławia mogli tylko pomarzyć o takich warunkach. Co więcej, udało się w końcu uruchomić likwidowane przez lata połączenia, m.in. do Sobótki, Lubina, Milicza czy w Góry Sowie. Jest także realna szansa na powrót pociągów na Dworzec Świebodzki we Wrocławiu, w perspektywie kilku lat. Korzystający z kolei nie mogą dziś narzekać, co najwyżej na coraz więcej chętnych i tłumy na niektórych trasach. Zobaczcie w naszej galerii jak działa kolej i Dworzec Główny we Wrocławiu przed laty. 📢 Memy na wiosnę! Dziś pierwszy dzień - "przebisebki", petunie, bociany, wagary i alergia w śmiesznych obrazkach [21.03.2024] Z wiosną, od pierwszego jej dnia wiąże się wiele zwyczajów, tradycji i stereotypów. Topimy marzannę, idziemy na wagary. Potem cierpimy na alergię, gryzą nas komary, nie wiemy jak się ubrać. Choć narzekamy, wszyscy czekamy na wiosnę. Zobacz najświeższe memu, które najlepiej obrazują naszą wiosenną euforię. Padniesz!

📢 Wysyp domów na Dolnym Śląsku, które w najbliższych tygodniach zostaną zlicytowane. Zobacz zdjęcia i poznaj ceny Licytacje domów na Dolnym Śląsku odbywają się w praktyce co tydzień. Pod młotek idą zarówno tanie nieruchomości, które pilnie wymagają gruntownego remontu, jak również niedawno wybudowane wille do których należy jedynie się wprowadzić. Prezentowane nieruchomości znajdują się na terenie Dolnego Śląska. Kliknij w pierwszą fotografię, zobacz wszystkie zdjęcia i poznaj ceny.

📢 Forum Seniora we Wrocławiu. Specjaliści pokazali, jak zadbać o zdrowie i dobrą kondycję ZDJĘCIA W środę (20 marca) we Wrocławiu odbyło się Forum Seniora. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Gazetę Wrocławską, specjaliści doradzali, jak w każdym wieku zadbać o zdrowie i dobrą kondycję. Ale to tylko część atrakcji, jakie przygotowaliśmy w tym dniu. Seniorzy jak zawsze nie zawiedli i licznie przybyli do hotelu Scandic. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć. Zobaczcie!

📢 Tanie mieszkania w centrum Wrocławia. Do remontu! Kupisz je za mniej niż 375 000 zł! Zobaczcie zdjęcia W centrum Wrocławia można znaleźć wiele mieszkań na sprzedaż. Niektóre mogą stać się prawdziwymi perełkami, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wyremontowane. Gdzie ich szukać? Zobacz nasze zestawienie nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż za mniej niż 375 000 zł. Mamy zdjęcia ze środka! 📢 Weź z kuchni trzy produkty i stwórz tanią, naturalną maseczkę. Świetnie ujędrnia dekolt i spłyca zmarszczki Wraz z nadejściem wiosny, coraz częściej i odważniej odsłaniamy ciało. Sięgamy też po wycięte bluzki, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na wygląd dekoltu, a po zimowej aurze odżywić skórę twarzy. Dzięki prostej w przygotowaniu maseczce zlikwidujemy zmarszczki i nawilżymy oraz rozświetlimy cerę. Sprawdź przepis na naturalną miksturę.

📢 Opuszczony kościół w sercu wsi niedaleko Wrocławia. Jednych zachwyca, w innych budzi lęk. Zobacz jego wnętrze! Niezwykły zabytek, który bez wątpienia budzi zachwyt i respekt. Dawny zbór ewangelicki kryje wewnątrz drewnianą ambonę i poniszczone ławy. Nad budynkiem góruje dzwonnica, która niepokojąco trzeszczy w wietrzne dni. Aż chciałoby się zwiedzać, lecz niestety nie wolno. Zobaczcie zatem zdjęcia ze środka ruin kościoła w Kuźniczysku, w których posiadaniu akurat jesteśmy!

📢 Tak mieszka Dagmara Kaźmierska. Jej przyjaźń z Marcinem Hakielem kwitnie - zdjęcia Zdecydowanie jedna z najbardziej charyzmatycznych postaci programu "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska to celebrytka, a obecnie gwiazda stacji Polsat, która już niedługo popisze się umiejętnościami tanecznymi. "Królowa życia" wystąpi w najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami", a jej partnerem będzie... Marcin Hakiel. Nie da się ukryć, że między nimi wywiązała się ogromna nić porozumienia. Jesteśmy świadkami nowej przyjaźni w show biznesie? Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Dagmara Kaźmierska. Mamy zdjęcia!

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Galeria widmo. Kiedyś pływał tu okazały żarłacz, a marki biły się o wolny lokal. Dziś wyprowadzają się jedna po drugiej. To koniec Arkad Arkady Wrocławskie były kiedyś synonimem zakupów w galerii handlowej. Gości kusiły nie tylko znane marki, ale również... okazały żarłacz, który pływał sobie swobodnie w potężnym akwarium. Tego nie ma już od 5 lat, a i same Arkady nie przypominają miejsca z 2007 roku. Pustoszeją.

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

