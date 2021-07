Prasówka 24.07.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

22 lipca zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Do wymarzonych liceów, techników i szkół branżowych nie dostało się ponad 800 osób. Jeszcze nic straconego - ci, którzy się zakwalifikowali mogą nie złożyć do szkół potrzebnych dokumentów, a niedługo ruszy nabór uzupełniający.

Atlas grzybów 2021. Rozpoczyna się kolejny sezon grzybowy. Warto jednak pamiętać, że nie każdy grzyb - wyglądający na nietrujący - jest jadalny! Przejdź do galerii zdjęć i zobacz pierwszą część naszego Atlasu Grzybów 2021. A w niej grzyby, których absolutnie nie zrywaj i nie jedz!

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że płyta winylowa na dobre odejdzie do lamusa. Przecież do dyspozycji mamy Internet, a w nim ocean łatwo dostępnej muzyki. Jednak nośnik ten dalej jest popularny, mimo że wynalazek ma niemalże sto lat. Dlaczego? Po odpowiedź wybraliśmy się do najstarszego sklepu z winylami we Wrocławiu – De’Moliki.