Prasówka 24.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

To były takie czasy, kiedy przed telewizorem zasiadało się z całą rodziną, a w domu tylko jedna osoba dzierżyła pilot i decydowała, który z teleturniejów dziś oglądamy. Do wyboru było kultowe "koło Fortuny", "Krzyżówka szczęścia", "Idź na całość", ale i "Miliard w rozumie". Jak wspominacie wieczory na kanapie w towarzystwie Agaty Młynarskiej lub Roberta Rozmusa?

Do ogarniania. Do rysowania. Do zakochania. Nie ma...

W sobotę (23 marca) na Tarczyński Arena we Wrocławiu odbyły się Międzynarodowe Targi Turystyki i czasu wolnego. Od piątku do niedzieli, wystawcy prezentują oferty podróży, przybliżają regionalną kulturę i przysmaki z całego świata. Na gości czekają także opowieści podróżników i konkursy z nagrodami.

Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Wkrótce skończy 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

23 marca przed godz. 13.00 doszło do groźnego wypadku w Boguszowie - Gorcach. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i wpadł do rzeki. Samochód utknął w korycie - pionowo, a kierowca nie mógł się z niego wydostać. Do tego z auta zaczęły wyciekać płyny - wprost do rzeki.

Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

W sobotę (23 marca) doszło do wypadku na drodze ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku. Niedaleko węzła Syców Zachód w kierunku Warszawy ciężarówka wpadła do rowu. Są utrudnienia dla kierowców.

Robert EL Gendy to nowy prowadzący w "Pytaniu na śniadanie" w śniadaniowej telewizji TVP. Robert program współprowadzi z Klaudią Carlos. Para śmieje się, że już dostała przydomek - Roberto Carlos, powstały z połączenia imienia prowadzącego i nazwiska prowadzącej. Robert w programie czuje się jak ryba w wodzie, jest w swoim żywiole. Prywatnie również lubi, gdy wiele się dzieje, gra na gitarze, w piłkę, żegluje. Zobaczcie, jak mieszka ze swoją rodziną i jak żyje na co dzień Robert El Gendy.

Niesamowite wyróżnienie dla podwrocławskiej świątyni. Obiekt uznawany za dolnośląską "perłę manieryzmu" został wpisany na listę pomników historii. To 129. zabytek, który otrzymał tak prestiżowe wyróżnienie. Co wyjątkowego kryje się w Kościele Trójcy Świętej w Żórawinie?

Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.

Jeden z większych właścicieli nieruchomości w Polsce, spółka Polskie Linie Kolejowe, co jakiś czas wystawia we Wrocławiu mieszkania na sprzedaż. Ich cena za metr kwadratowy zwykle odbiega od średnich cen mieszkań w mieście. Na dodatek często położone są w atrakcyjnej lokalizacji. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii, aby poznać szczegóły.