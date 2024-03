Prasówka 23.03.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nowe ostrzeżenie GIS 23.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 23.03.2024”?

Nowe ostrzeżenie GIS 23.03.2024! To lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989, kończy 59 lat - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 35 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Wkrótce skończy 59 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Alert dla sklepów i klientów - te towary znikają po decyzji GIS. Wirus WZW typu A, salmonella, metal i plastik w jedzeniu! Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał ostrzeżenie o szkodliwych i toksycznych dla zdrowia produktach dostępnych w popularnych marketach i dyskontach spożywczych. Na produkty zawierające szkodliwe substancje można trafić w wielu popularnych marketach i dyskontach, jak m.in. Biedronka, Kaufland, Lidl. Ostrzeżenia dotyczą m.in. groźnego wirusa WZW typu A wywołującego zapalenie wątroby czy obecności plastiku i metalu w jedzeniu. Jeśli masz tę toksyczną żywność w domu, koniecznie ją wyrzuć. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Tak żyje i mieszka Dagmara Kaźmierska, tańcząca Królowa Życia, która szuka męża. Zobacz ZDJĘCIA Jak żyje Dagmara Kaźmierska? To z pewnością interesuje wszystkich tych, którzy śledzą telewizyjne reality show. Okazuje się bowiem, że pani Dagmara i jej poczynania są bardzo interesujące dla telewidzów. Celebrytka niedawno wystąpiła w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". Zobacz, jak żyje Dagmara Kaźmierska.

📢 Te nieruchomości we Wrocławiu sprzedaje PKP. Gdzie i w jakiej cenie można kupić mieszkanie? Jest tanio! Jeden z większych właścicieli nieruchomości w Polsce, spółka Polskie Linie Kolejowe, co jakiś czas wystawia we Wrocławiu mieszkania na sprzedaż. Ich cena za metr kwadratowy zwykle odbiega od średnich cen mieszkań w mieście. Na dodatek często położone są w atrakcyjnej lokalizacji. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii, aby poznać szczegóły.

📢 Żużlowcy Sparty Wrocław zaprezentowali się kibicom przed nowym sezonem (ZDJĘCIA) ŻUŻEL. Drużyna Betardu Sparty Wrocław w Magnolia Park zaprezentowała się kibicom przed sezonem 2024. W prezentacji wzięli udział wszyscy zawodnicy pierwszego zespołu WTS-u, w tym m.in. Artiom Łaguta, Daniel Bewley, Tai Woffinden i Maciej Janowski. Kibice zobaczyli też nowe twarze we wrocławskiej drużynie: Jakuba Krawczyka i Filipa Seniuka. 📢 Był pijany i chciał popływać w Odrze. O włos od tragedii w centrum Wrocławia Pierwsze stosunkowo ciepłe wieczory sprawiają, że ratownicy wodni mają sporo pracy. Dziś (22 marca) o godzinie 18:22 służby ratunkowe otrzymały informację o mężczyźnie, który rozbiera się na brzegu Odry i szykuje do kąpieli. 📢 Wrocław ma nowy zabytek słynnego projektanta. To stara hala sportowa przy ul. Osobowickiej Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał do rejestru zabytków budynek hali sportowej Brückeneue przy ul. Osobowickiej 48 we Wrocławiu. Jak informuje, decyzja w tej sprawie nie jest jeszcze prawomocna.

📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich "prac" Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 TOP 10: Piękne dolnośląskie miasta i miasteczka. Kryją wiele zabytków i tajemnic. Trzeba je koniecznie odwiedzić w 2024 roku Położone w najdalszych częściach Dolnego Śląska zachwycają. Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić wiosną. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! Warto wybrać się tam w czerwcowy weekend.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! 23.03.2024 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Tych modelów szukają kolekcjonerzy. Sprawdź czy masz je w domu! 23.03.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz koniecznie, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 23.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Zdumiewające zdjęcia Wrocławia z połowy XX wieku. Fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego Dzięki wciąż powiększającym się zbiorom Narodowego Archiwum Cyfrowego, dowiadujemy się jak wyglądał nasz kraj przed laty. Wśród zdigitalizowanych zdjęć, w ostatnim czasie, pojawiło się sporo kadrów z Wrocławia. Niektóre, dobrze znane dziś miejsca miasta, są nawet trudne do rozpoznania. Zobaczcie te wyjątkowe ujęcia w naszej galerii.

📢 Dolnośląski Czarnobyl. Wysiedlone miejscowości na tym terenie powoli znikają z krajobrazu Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich. 📢 TAT na Jagodno nabiera kształtów. Tak wygląda na zdjęciach z drona! Kiedy pojedziemy trasą? Od skrzyżowania ul. Bardzkiej i Świeradowskiej widać już postępy prac nad trasą autobusowo-tramwajową na Jagodno. Wykonawca wydzielił już przestrzeń na jezdnię, po której już w 2025 roku będą jeździły autobusy. A kiedy tramwaj? To największa kość niezgody między urzędnikami a mieszkańcami. Zobacz budowę TAT na Jagodno na naszych zdjęciach!

📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [23.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Majestatyczna ekspresówka na Dolny Śląsku, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 22.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 22.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Teściowe o tych imionach to prawdziwe zołzy, czyli teściowe z piekła rodem. Sprawdź listę imion 22.03.2024 Teściowe – te postaci, które w życiu wielu osób stanowią źródło komediowych anegdot, a dla niektórych są niczym wcielenie koszmaru. I jak się okazuje, imię, które noszą, może być często wiążącym się elementem ich charakteru. Wielu z nas słyszało historie o teściowych o imionach, które wydają się przynosić ze sobą pewne cechy. Czy rzeczywiście istnieje związek między imieniem a zachowaniem teściowej? Przyjrzyjmy się nieco bliżej tej komicznej teorii. 📢 Wypadek policyjnego elektryka w centrum Wrocławia. Na sygnałach wjechali radiowozem na czerwonym świetle Policyjny elektryk zderzył się z samochodem osobowym w centrum Wrocławia. Nowoczesny radiowóz ma wgnieciony cały bok. Według kierowcy samochodu osobowego, policjanci wjechali na skrzyżowanie mimo czerwonego światła na sygnalizatorze. Zdjęcia z wypadku znajdziecie w galerii.

📢 Hamburgery z groźną bakterią! Ich spożycie grozi zatruciem! Najnowsze ostrzeżenia GIS 22.03.2024 Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) informuje o wielu produktach, które mogą stanowić zagrożenie dla Twojego zdrowia. Najnowsze ostrzeżenia GIS z dnia 22 marca 2024 roku mówią o pałeczkach Salmonella w hamburgerach. Ich spożycie wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego. 📢 Wypadek trzech samochodów i utrudnienia w ruchu na Kleczkowie we Wrocławiu. Starsza kobieta nie zahamowała w porę Trzy samochody osobowe zderzyły się w piątek (22 marca) przed godziną 16 na ul. Reymonta we Wrocławiu. Na miejscu interweniują dwa zastępy straży pożarnej, pogotowia ratunkowe i policja. Starsza kobieta, która jechała fiatem, nie zahamowała przed stojącymi samochodami.

📢 Hotel Hampton by Hilton Wroclaw Airport powstanie w stolicy Dolnego Śląska. Widok na... pas startowy! Przy wrocławskim lotnisku rozpoczęła się budowa hotelu. Powstanie on zaledwie pięć minut drogi spacerem od głównego terminalu portu lotniczego. Wylano już fundamenty pod Hotel Hampton by Hilton Wroclaw Airport. Dziś wmurowany został kamień węgielny pod tę inwestycję.

📢 Tak w młodości wyglądał Ryszard Kotys, czyli Marian Paździoch. Gwiazdor "Kiepskich" łamał kobiece serca Ryszard Kotys to aktor, którego obecnie widzowie znają przede wszystkim z serialu "Świat według Kiepskich". W potać Mariana Paździocha wcialał się aż 21 lat. Gwiazdor zmarł w styczniu 2021 roku po zachorowaniu na COVID-19. W młodości był uznawany za niezwykle przystojnego mężczyznę. Jego filmografia również robi wrażenie! 📢 Uwaga kierowcy! Drogowcy wymieniają nawierzchnię na ul. Olszewskiego, będą duże utrudnienia W ten weekend rusza kolejny etap prac przy remoncie ulicy Olszewskiego. W nocy z piątku na sobotę (22/23 marca) zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Kierowcy poruszający się w kierunku centrum będą musieli jeździć objazdem. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Na wojskowych przetargach znajdziesz prawdziwe perełki. Zebraliśmy najlepsze okazje. Oto daty najbliższych przetargów. 22.03.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy, i ciężarówki. Są też rowery, pojazdy specjalistyczne oraz sprzęt rolniczy, ogrodniczy czy budowlany. Do tego dochodzi sprzęt medyczny, a nawet drewno opałowe. Sprawdź najlepsze okazje! 22.03.2024

📢 Wybrano nowego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Fizyk będzie kierował uczelnią do 2028 roku Uniwersyteckie Kolegium Elektorów wybrało osobę, która przez najbliższe cztery lata pokieruje Uniwersytetem Wrocławskim. Wynik okazał się jednoznaczny już podczas pierwszej tury głosowania. Rywalizację wygrał fizyk, prof. dr hab. Robert Olkiewicz, który pełnił tę funkcję przez ostatnie dwa lata.

📢 Kradzież na wyrwę we Wrocławiu. Mężczyzna jeździł na rowerze i wyrwał siedmiu kobietom torebki W marcu we Wrocławiu doszło do serii kradzieży na tzw. wyrwę. Mężczyzna jeździł rowerem po ulicach i wyrywał kobietom torebki. Policjanci udowodnili mu siedem takich kradzieży, a straty oszacowano na 10 tysięcy złotych. Do tego sprawca okazał się recydywistą. 📢 Chwile grozy na S8 pod Wrocławiem. Dziecko zaczęło się dławić, auto utknęło na rolniczej blokadzie Kobieta z niepełnosprawną córką jechały na badania do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Trasa z Wrocławia była blokowana przez protestujących rolników. Gdy auto utknęło w korku, Zosia zaczęła się dławić własną śliną. Na szczęście szybko zadziałała policja.

📢 Nadodrze ma dosyć psich kup na chodnikach! Ulicami przeszła parada corocznego deKUPażu W czwartek (21 marca) odbyła się coroczna akcja edukacyjna "deKUPAż Nadodrza", polegająca na zwracaniu mieszkańcom uwagi na problem psich kup i obowiązku sprzątania. Ulicami przeszła parada ponad 300 dzieci z lokalnych szkół podstawowych, podczas której skandowano hasła, rozdawano ciasteczka w kształcie psich odchodów, a psie kupki zostały odpowiednio oznakowane. 📢 Uchodźcy tuż obok Kostrzyna? Niemcy mają taki pomysł. Chcą ulokować uchodźców w dawnych koszarach Władze Niemiec rozważają ulokowanie uchodźców na terenie po koszarach, tuż za Odrą, w sąsiedztwie Kostrzyna. To na razie tylko pomysł, ale już wywołał niepokój wśród mieszkańców. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 22.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 22.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Tyle zostało z daewoo po wypadku, kierowca nie żyje Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. Nie żyje 43-letni mieszkaniec Przemkowa. Mężczyzna zginął w tragicznym wypadku, do którego doszło na drodze między Wilkocinem a Przemkowem. To pierwsza ofiara śmiertelna na polkowickich drogach w tym roku. 📢 Zioła na wysoki cukier we krwi. Naturalne napary dla osób z cukrzycą typu 2, stanem przedcukrzycowym oraz insulinoopornością Wysoki poziom glukozy we krwi zwiększa ryzyko wystąpienia wielu chorób, w tym cukrzycy typu 2, miażdżycy czy neuropatii. Jak obniżyć cukier we krwi? Podstawą są: dieta z niskim indeksem glikemicznym, umiarkowana aktywność fizyczna oraz unikanie nadwagi i otyłości. Zdrowy tryb życia warto uzupełnić o lecznicze, ziołowe napary, które w łagodny sposób pomagają obniżyć poziom glukozy. Podpowiadamy, co pić na obniżenie cukru we krwi.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

📢 Richard Dean Anderson, czyli "MacGyver" - tak dziś wygląda. Na tych zdjęciach jest nie do poznania Richard Dean Anderson znany jest przede wszystkim z tytułowej roli w serialu "MacGyver". Film ten był niezwykle popularny, także w Polsce. Aktor mimo 74 lat na karku, do dzisiaj spotyka się z fanami na całym świecie. Zobaczcie, jak dziś wygląda Richard Dean Anderson z filmu "MacGyver". Jest nie do poznania.

📢 Znane osoby na meczu Polska - Estonia. Anna Lewandowska z córką, dotarła też ciężarna Marina Łuczenko-Szczęsna Około 55 tys. kibiców wspierało reprezentację Polski w walce o awans do finału baraży o Euro 2024. Mecz z Estonią na PGE Narodowym w Warszawie przyciągnął na trybuny również znane osoby - w tym żony i partnerki piłkarzy. Szczególny był to wieczór w rodzinie Lewandowskich, bo starsza córka wyprowadziła Roberta na murawę. Zobaczcie, kto zajął miejsca na loży VIP. 📢 Wielka inwestycja przy Porcie Miejskim we Wrocławiu. Tu powstanie prawie tysiąc mieszkań! Za kilka lat populacja ul. Reymonta zwiększy się nawet o kilka tysięcy osób. Deweloper Archicom podjął decyzję o budowie nowego osiedla przy Porcie Miejskim we Wrocławiu, które ma liczyć około 850 mieszkań. Zobacz wizualizacje w galerii.

📢 Wydarzenia na weekend we Wrocławiu 22-24 marca. Targi turystyczne, wielkanocne warsztaty i zwiedzanie Bastionu Sakwowego Nadchodzący weekend we Wrocławiu zapowiada się arcyciekawie i intensywnie. Będzie można wziąć udział w wydarzeniach związanych z nadchodzącą Wielkanocą, ale nie tylko. Będzie możliwość odwiedzenia Bastionu Sakwowego, który otwiera się po remoncie. Odbędą się także różnego rodzaju warsztaty i koncerty.

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 22.03.2023 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Przepisy na sałatki, które zawsze warto przygotować. TOP 15 pysznych sałatek dla każdego Sałatki są doskonałym pomysłem na drugie śniadanie do szkoły lub lunch podczas pracy. Również sałatka w formie przekąski to świetny pomysł. Stanie się ona też znakomitą propozycją na kolację. Ponadto sałatki sprawdzą się w charakterze wyszukanej przystawki – w sam raz na przyjęcia albo romantyczny posiłek we dwoje. Zobaczcie przepisy na TOP 15 sałatek, które zawsze watro przygotować. 📢 Memy po meczu Polska - Estonia 5:1. Bezbłędni internauci komentują w swoim stylu Reprezentacja Polski sprostała zadaniu i na Stadionie Narodowym pokonała w czwartkowy wieczór Estonię aż 5:1. Od pierwszych minut biało-czerwoni ruszyli do ataku i zdominowali Estończyków, spychając ich do obrony. Naszym rywalom zadanie mocno utrudniła czerwona kartka. W drugiej połowie zdołali strzelić honorową bramkę, ale ani przez chwilę nie było wątpliwości, kto wygra ten mecz. Internauci nie próżnowali i komentowali mecz w memach. "Polacy, nic się nie stało". I rzeczywiście, jeszcze nic się nie stało, bo żeby zagrać na Euro 2024 w Niemczech, trzeba pokonać na wyjeździe w najbliższy wtorek. W jakich wtedy będziemy nastrojach?

📢 Tragiczny wypadek motocyklisty we Wrocławiu. Dlaczego nikt nie ratował Piotrka?! Ten tragiczny w skutkach wypadek miał miejsce 1 marca wieczorem. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. Motocyklista doznał bardzo poważnych obrażeń, jak się później okazało, były one śmiertelne. - Dlaczego nikt z was nie udzielił pierwszej pomocy? Dlaczego nikt z was nie sprawdził czy Piotrek oddycha i czy jest wyczuwalne tętno? - pisze do nas w liście Czytelnik i bliski znajomy rodziny zmarłego motocyklisty. - Od razu założyliście że nie żyje? Na jakiej podstawie? Że sam jest sobie winien... - dodaje rozczarowany postawą świadków tego zdarzenia.

📢 Śmiertelny wypadek na torach przy wrocławskim dworcu. Ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny W czwartek - 21 marca, po apelu policjantów, pisaliśmy o śmiertelnym wypadku na torach w pobliżu Dworca Nadodrze. Policja publikowała wizerunek ofiary, by ustalić jej tożsamość. Natomiast samo zdarzenie miało miejsce 11 października 2023 roku. Mundurowi poinformowali, że po publikacji wizerunku, udało się szybko ustalić, kim był mężczyzna.

📢 Dworzec Główny sprzed lat. Tak kiedyś jeździło się pociągami z i do Wrocławia Pięknie wyremontowany Dworzec Główny, wciąż dobrze wyglądający po 11 latach od remontu. Zwykle punktualne i nowoczesne pociągi, wiele miejsc gdzie można smacznie zjeść, poczekać na swoje połączenie. Kiedyś podróżujący koleją z Wrocławia mogli tylko pomarzyć o takich warunkach. Co więcej, udało się w końcu uruchomić likwidowane przez lata połączenia, m.in. do Sobótki, Lubina, Milicza czy w Góry Sowie. Jest także realna szansa na powrót pociągów na Dworzec Świebodzki we Wrocławiu, w perspektywie kilku lat. Korzystający z kolei nie mogą dziś narzekać, co najwyżej na coraz więcej chętnych i tłumy na niektórych trasach. Zobaczcie w naszej galerii jak działa kolej i Dworzec Główny we Wrocławiu przed laty. 📢 BMW rozbiło się na drzewie na obrzeżach Wrocławia. Dwie młode osoby w szpitalu ZDJĘCIA Rozpędzone BMW podczas wyprzedzania wypadło z jezdni i uderzyło w drzewo. Do wypadku doszło w czwartek, 21 marca przed godziną 17 na obrzeżach Wrocławia. Młody kierowca i jego pasażerka trafili do szpitala.

📢 Mieszkańcy pod Wrocławiem dopięli swego. Nie powstanie obok nich spalarnia śmieci. Mieliśmy w tym swój udział! Firma Fortum poinformowała, że podjęła decyzję o odstąpieniu od planu budowy elektrociepłowni zasilanej paliwami alternatywnymi w Biskupicach, w gminie Wisznia Mała. Decyzja ma wynikać z przedłużającego się procesu administracyjnego. Komitet "STOP Wrocławskiej Spalarni" ogłosił sukces "społeczników i organizacji walczących z tym chorym pomysłem od blisko trzech lat".

📢 Poważny wypadek we Wrocławiu. Samochód osobowy uderzył w ścianę domu handlowego. Kierowca był reanimowany ZDJĘCIA W czwartek (21 marca) we Wrocławiu doszło do groźnego wypadku. Samochód osobowy rozbił się na ścianie Domaru przy ulicy Braniborskiej. Kierowca był reanimowany. Nieprzytomny, w ciężkim stanie trafił do szpitala. O szczegółach przeczytajcie poniżej. 📢 Fryzury dla kobiet 40 plus, dzięki którym będą wyglądały młodo i atrakcyjnie. Zobacz modne cięcia, koloryzacje i upięcia Fryzury odmładzające sprawią, że będziesz pewniejsza siebie, atrakcyjniejsza i wizualnie młodsza niż jesteś. Jeśli twoim celem jest odmładzająca metamorfoza, to koniecznie, zobacz nasze propozycje przygotowane dla czterdziestolatek i starszych pań. Te uczesania zadziałają lepiej, niż lifting.

📢 Wiktoria Gąsiewska prowokuje. Co za odważne zdjęcia! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Aktorka wrzuca stale nowe zdjęcia, na których, na których wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii! 📢 Memy na wiosnę! Dziś pierwszy dzień - "przebisebki", petunie, bociany, wagary i alergia w śmiesznych obrazkach [21.03.2024] Z wiosną, od pierwszego jej dnia wiąże się wiele zwyczajów, tradycji i stereotypów. Topimy marzannę, idziemy na wagary. Potem cierpimy na alergię, gryzą nas komary, nie wiemy jak się ubrać. Choć narzekamy, wszyscy czekamy na wiosnę. Zobacz najświeższe memu, które najlepiej obrazują naszą wiosenną euforię. Padniesz!

📢 Tak będzie wyglądać nowa restauracja w Bastionie Sakwowym. Mamy wizualizacje! Kto będzie ją prowadził? Już niedługo otwarcie wyjątkowego miejsca na mapie Wrocławia: wyremontowanego Bastionu Sakwowego, znanego także jako Wzgórze Partyzantów. Oprócz rewitalizacji zabytku, miasto na jego terenie zaplanowało nową restaurację, kawiarnię oraz ogródki gastronomiczne. Wiemy, kto będzie je prowadził i jak będą wyglądać. Zobacz wizualizacje w galerii!

📢 Śmiertelny wypadek pod Oleśnicą. Samochód potrącił 13-letnią rowerzystkę na przejściu dla pieszych W środę (20 marca) doszło do tragicznego wypadku pod Oleśnicą na Dolnym Śląsku. Na przejściu dla pieszych w Ligocie Polskiej samochód potrącił 13-letnią rowerzystkę. Prokuratura zatrzymała sprawcę. 📢 Pomysły na nietypowe zwiedzanie Wrocławia. Te niezwykłe miejsca zaskoczą każdego turystę Planujesz podróż do serca Dolnego Śląska? Wrocław, miasto o bogatej przeszłości, oferuje mnóstwo atrakcji. Warto jednak wyjrzeć poza utarte ścieżki i odkryć jego mniej znane, ale równie fascynujące zakątki. Oto przewodnik po tych niebanalnych miejscach we Wrocławiu, które sprawią, że twoja wizyta będzie naprawdę magiczna.

📢 Wysyp domów na Dolnym Śląsku, które w najbliższych tygodniach zostaną zlicytowane. Zobacz zdjęcia i poznaj ceny Licytacje domów na Dolnym Śląsku odbywają się w praktyce co tydzień. Pod młotek idą zarówno tanie nieruchomości, które pilnie wymagają gruntownego remontu, jak również niedawno wybudowane wille do których należy jedynie się wprowadzić. Prezentowane nieruchomości znajdują się na terenie Dolnego Śląska. Kliknij w pierwszą fotografię, zobacz wszystkie zdjęcia i poznaj ceny. 📢 Banksy ma swoją wystawę we Wrocławiu! Ponad 150 prac znanego w świecie, choć anonimowego artysty można obejrzeć w hali IASE Banksy, artysta graffiti i malarz z Bristolu, zdobył światową sławę, pozostając równocześnie tajemniczym i anonimowym. Jego twórczość nie tylko zachwyca, ale również stawia wiele pytań. Na pewno widzieliście chociaż jedną z jego prac, jak choćby dziewczynkę z balonikiem czy mężczyznę rzucającego bukiet kwiatów. Teraz znany grafficiarz ma swoją wystawę we Wrocławiu. Co można na niej zobaczyć?

📢 Gigantyczny niewybuch przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu. Saperzy zabezpieczyli pocisk i przetransportowali go na poligon Na terenie budowy przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu, podczas prac ziemnych, natrafiono na gigantyczny niewybuch. Prace zostały wstrzymane na wiele godzin. W czwartek (21 marca) na miejscu pojawią się saperzy. Wcześniej trzeba będzie ewakuować pracowników budowy i znajdującego się tuż obok - Urzędu Celnego. Na szczęście około godz. materiał przetransportowano bezpiecznie na poligon.

📢 Inteligentne osiedle we Wrocławiu. Z ładowarkami do aut i systemem sterowanym z aplikacji! Jaka cena mieszkania? Archicom planuje we Wrocławiu nową inwestycję tuż przy Odrze. To mieszkania blisko centrum miasta i z widokiem na rzekę. "Przystań Reymonta" ma być inteligentnym osiedlem, z ładowarkami do samochodów elektrycznych, własnym punktem odbioru paczek, a nawet systemem obsługiwanym przez aplikację na smartfonie. Cena za taki lokal? Sprawdźcie sami!

📢 Ostatnie szlify na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Tak wygląda wyremontowany Bastion Sakwowy z lotu ptaka. W weekend dzień otwarty Remont na Wzgórzu Partyzantów dobiega końca. Bastion Sakwowy zmienił się nie do poznania. Inwestycja ma zakończyć się pod koniec kwietnia, ale już w sobotę (23 marca) mieszkańcy będą mogli zobaczyć efekty modernizacji zabytku. Szykuje się dzień otwarty. Zanim to nastąpi zobaczcie, jak prezentuje się Bastion Sakwowy z lotu ptaka. Zdjęcia z drona! 📢 Forum Seniora we Wrocławiu. Specjaliści pokazali, jak zadbać o zdrowie i dobrą kondycję ZDJĘCIA W środę (20 marca) we Wrocławiu odbyło się Forum Seniora. Podczas wydarzenia zorganizowanego przez Gazetę Wrocławską, specjaliści doradzali, jak w każdym wieku zadbać o zdrowie i dobrą kondycję. Ale to tylko część atrakcji, jakie przygotowaliśmy w tym dniu. Seniorzy jak zawsze nie zawiedli i licznie przybyli do hotelu Scandic. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć. Zobaczcie!

📢 Tanie mieszkania w centrum Wrocławia. Do remontu! Kupisz je za mniej niż 375 000 zł! Zobaczcie zdjęcia W centrum Wrocławia można znaleźć wiele mieszkań na sprzedaż. Niektóre mogą stać się prawdziwymi perełkami, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio wyremontowane. Gdzie ich szukać? Zobacz nasze zestawienie nieruchomości, które zostały wystawione na sprzedaż za mniej niż 375 000 zł. Mamy zdjęcia ze środka!

📢 Betard Sparta Wrocław po pierwszych treningach na Stadionie Olimpijskim (ZDJĘCIA) ŻUŻEL. Betard Sparta Wrocław znajduje się na ostatniej prostej przygotowań do startu sezonu 2024. We wtorek i środę podopieczni Dariusza Śledzia po raz pierwszy w tym roku trenowali na Stadionie Olimpijskim. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Ta koncepcja nie odkorkuje wrocławskich osiedli? Osiedlowi radni wyśmiali pomysł ekspertów i urzędników Wrocławscy urzędnicy poprosili ekspertów firmy "Via Vistula" o rozwiązania problemów komunikacyjnych na południowych osiedlach Wrocławia. "Pakiet dla Południa" to 18 propozycji, aby ograniczyć codzienne korki. Na temat wypowiedzieli się ludzie z Ołtaszyna, Wojszyc czy Jagodna. Delikatnie mówiąc, wyśmiali koncepcję. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Dwa nowe punkty do wyrobienia paszportu na Dolnym Śląsku. Mają odciążyć Urząd Wojewódzki we Wrocławiu W 2024 roku na Dolnym Śląsku zostaną otwarte dwa nowe biura paszportowe. Łącznie będzie więc 17 takich miejsc w regionie. W ostatnich dwóch latach przybyło 6 takich punktów. Cel? Usprawnienie funkcjonowania Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

📢 Promocja AMW. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje ubrania. Wojskowa jakość i wytrzymałość w rozsądnej cenie Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje ubrania. AMW znana jest z szerokiej gamy wojskowych produktów wystawionych na sprzedaż, ale mało kto zdaje sobie sprawę, że wśród nich znajduje się również odzież. To prawda, wojsko sprzedaje ubrania, w tym koszule, kurtki, buty, bluzy, czapki, spodnie, płaszcze, noże i wiele innych przedmiotów. 📢 Opuszczony kościół w sercu wsi niedaleko Wrocławia. Jednych zachwyca, w innych budzi lęk. Zobacz jego wnętrze! Niezwykły zabytek, który bez wątpienia budzi zachwyt i respekt. Dawny zbór ewangelicki kryje wewnątrz drewnianą ambonę i poniszczone ławy. Nad budynkiem góruje dzwonnica, która niepokojąco trzeszczy w wietrzne dni. Aż chciałoby się zwiedzać, lecz niestety nie wolno. Zobaczcie zatem zdjęcia ze środka ruin kościoła w Kuźniczysku, w których posiadaniu akurat jesteśmy!

📢 PKS Wrocław. Stary dworzec autobusowy miał wyjątkowy klimat. Oto jego historia i zakamarki na archiwalnych zdjęciach Stary dworzec PKS we Wrocławiu wchłonęła potężna galeria handlowa, ale jeszcze nie tak dawno prezentował się zupełnie inaczej. Dla jednych był to punkt podróży, dla innych miejsce noclegu. Niestety dochodziło tu również do kradzieży, czy pobić. Zobaczcie na archiwalnych zdjęciach, jak do niedawna prezentował się dworzec PKS we Wrocławiu - największy tego typu obiekt na Dolnym Śląsku. 📢 Wrocław na przełomie wieków. Zobacz 200 absolutnie wyjątkowych fotografii ukazująchych jak bardzo zmieniła się stolica Dolnego Śląska Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat.

📢 Na Dworcu Głównym we Wrocławiu byliśmy tam, gdzie mało kto może wejść! Zobaczcie te fantastyczne zakamarki i poznajcie sekrety budynku Przez Dworzec Główny we Wrocławiu przewijają się każdego dnia tysiące ludzi. Wielu z nich jest przekonanych, że dworzec zna na wylot. Nic bardziej mylnego! Są takie zakątki tej imponującej budowli, do których nie ma dostępu na co dzień. To m.in. Sala Cesarska czy Sala Sesyjna. Zobaczcie jakie piękne wnętrza kryje nasz Dworzec Główny. 📢 Przystanek przy ul. Drobnera zostanie poszerzony! To najbardziej niebezpieczny i najwęższy peron w mieście Wąski i niebezpieczny przystanek tramwajowy przy skrzyżowaniu ul. Drobnera z ul. Dubois w końcu zostanie poszerzony. Perony zamienią się w węzeł przesiadkowy, bo jednocześnie zmieszczą się na nim tramwaj i autobus. Zmianie ulegnie także całe skrzyżowanie, które zostanie kompleksowo przebudowane. Sprawdziliśmy, kiedy zapowiedziana inwestycja mogłaby się zacząć.

📢 Tak wyglądał kiedyś najstarszy wieżowiec Wrocławia. Latały przy nim sterowce! Z 11. piętra widać było całą panoramę miasta Wzniesiony w latach 1926-29 gmach Urzędu Pocztowego nr 1 we Wrocławiu był pierwszym wieżowcem w mieście. W czasach, gdy drapacze chmur powstawały jedynie w Stanach Zjednoczonych, a w Europie niechętnie patrzyło się na tego typu inwestycje, budynek osiągnął 43 metry wysokości i przez długi czas był najwyższym obiektem w okolicy. Przetrwał II wojnę światową, a teraz jest połączony z nowoczesnym kompleksem hotelowo-usługowym. Zobacz! 📢 Ogromny korek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Przed Kątami Wrocławskimi pojawiły się spore utrudnienia. Co tam się dzieje Spore utrudnienia dla kierowców, którzy jadą autostradą A4 z Legnicy w kierunku Wrocławia. Drogowcy zajęli jeden pas jezdni. Kierowcy utknęli w korku, który sięga blisko 10 kilometrów. Jak długo potrwają utrudnienia?

📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki zginęły 3 osoby, 5 zostało rannych. Policja szuka świadków Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb. 📢 Mnóstwo służb na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Nad jezdnią latają drony! Co się dzieje? Akcja mundurowych na Dolnym Śląsku. W poniedziałek (18 marca) na autostradzie A4 pojawiło się mnóstwo policyjnych radiowozów i pojazdy Inspektoratu Transportu Drogowego. Nad drogą latają drony. Sprawdziliśmy, czego szukają funkcjonariusze.

📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Fregata w Zagórzu Śląskim i Jezioro Bystrzyckie 100 lat temu i w PRL-u. Od drewnianej budy, po murowany pensjonat i świetną restaurację Zobaczcie kultową Fregatę w Zagórzu Śląskim 100 lat temu i Jezioro Bystrzyckie. Prezentujemy też zdjęcia z lat 60. i późniejszych. Kiedyś to był tu klimat. Miejsce nadal uznawane jest za perełkę regionu wałbrzyskiego i chętnie wypoczywają tu mieszkańcy Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia i okolic. Zobaczcie Fregatę od drewnianej budy, schroniska Śląska Dolina po murowany pensjonat i restaurację. 📢 Kandydaci na prezydenta Wrocławia. Sześć osób powalczy o magistrat. To jedna kobieta i pięciu mężczyzn Oto wszyscy kandydaci, którzy 7 kwietnia powalczą o fotel prezydenta we Wrocławiu. 14 marca, o godz. 16 minął ostateczny termin zgłaszania wszystkich kandydatur. Jest jedno zaskoczenie - swojego kandydata nie wystawiła Platforma Obywatelska. Kto został w walce o urząd? Kliknij w zdjęcie i poznać wszystkich kandydatów!

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Poważny wypadek pod Leroy Merlin na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Motocyklista był reanimowany Do wypadku doszło w piątek (1 marca) o godz. 18.30 na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. 📢 Pałac w Mokrzeszowie skrywa jedną z najmroczniejszych historii Dolnego Śląska. To właśnie tu miała być "fabryka aryjskich dzieci" Pałac w Mokrzeszowie na Dolnym Śląsku od dekad budzi olbrzymie zainteresowanie. Opuszczony od lat obiekt zachwyca architekturą i intryguje swoją historią. Nic dziwnego, że budynek przykuł również uwagę twórców popularnego programu History Hiking.

📢 Malownicze ruiny zamku Bolczów. Ta średniowieczna warownia w Rudawach Janowickich przyciąga turystów. Skalne mury pamiętają husytów! Ruiny tego średniowiecznego zamku należą do najlepiej zachowanych na Dolnym Śląsku. Zamek warowny Bolczów to jedna z największych atrakcji w Rudawach Janowickich. Fragmenty jego naturalnych skalnych ścian można podziwiać do dziś. Malowniczy, położony ponad 560 metrów n.p.m. zamek Bolczów po prostu trzeba zobaczyć! Zerknijcie do naszej GALERII!