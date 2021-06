Prasówka 22.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 23.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie 23.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie? Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 23.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu 23.06 w dolnośląskim. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Dom Magdy Gessler. ZDJĘCIA. Tak mieszka Magda Gessler wraz ze swoim partnerem. Restauratorka pokazała cztery kąty 22.06.2021 I jak Wam się podoba kanadyjskie „gniazdko", słoneczny dom, Magdy Gessler i jej partnera? Magda Gessler, temperamentna i charyzmatyczna gwiazda programu „Kuchenne rewolucje" nie chce wyjechać na dobre z ojczyzny. Dlatego ukochanego, który na stałe mieszka w Kanadzie, regularnie odwiedza.

📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! [23.06.2021] Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pierwszy na świecie pociąg na wodór był testowany pod Wrocławiem To był debiut Coradia iLint na polskich torach. Tak nazywa się – jak informuje producent, czyli firma Alstom - pierwszy na świecie pociąg pasażerski zasilany wodorem. Skład testowano na torze doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa pod Żmigrodem. Jak podkreślali przedstawiciele francuskiego koncernu, część komponentów składu wyprodukowano w chorzowskich zakładach Konstal.

📢 Położyli krzywe tory na Partynicach? Mamy odpowiedź kolejarzy Powrót pociągów na linię z Wrocławia do Świdnicy i prace przy rewitalizacji wyłączonej przed laty z użytkowania linii kolejowej jest uważnie obserwowany. Ostatnio mieszkańców Wrocławia zaniepokoiło, że nowo położone tory są krzywe. Co na to kolejarze? 📢 Wojsko we Wrocławiu wyprzedaje sprzęt. Obok sanitarki... stół do tenisa Pod młotek idą też mundury, dresy, narzędzia, sprzęt medyczny, a nawet odtwarzacze DVD. Tym razem lista liczy blisko 50 pozycji. 📢 Polska - Szwecja: Pieniądze nie grają, ale kto ma droższy skład? Stare piłkarskie porzekadło mówi, że pieniądze nie grają, ale przecież wyższa cena zawodników wynika z ich boiskowych występów. Jak kształtuje się porównanie wartości pierwszego składu Polaków i Szwedów przygotowane na podstawie cen z Transfermarkt?

📢 Pierwszy odcinek TAT gotowy. Tramwaje ruszą nową trasą już w sobotę (ZDJĘCIA) W sobotę (26 czerwca) pierwsi pasażerowie pojadą tramwajami nowo otwartą Trasą Autobusowo Tramwajową. W pierwszej kolejności przeniesione zostaną linie tramwajowe z ulicy Legnickiej. 📢 Popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! 22.06.2021 Popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać? 📢 Jaki los czeka wypożyczonych? Piotr Samiec-Talar i Damian Gąska znają już decyzje - TRANSFERY LATO 2021. Kto opuści, a kto wzmocni Śląsk? TRANSFERY ŚLĄSKA WROCŁAW - LATO 2021. W tym miejscu będziemy na bieżąco informowali o wszystkich doniesieniach transferowych dotyczących piłkarskiego Śląska Wrocław. Kto opuści, a kto wzmocni drużynę prowadzoną przez trenera Jacka Magierę? Jakie nazwiska łączone są z WKS-em? Wszystkie fakty i plotki w jednym miejscu. Sprawdź! WAŻNE! Do kolejnych zdjęć przejdziesz za pomocą gestów lub strzałek.

📢 Raport zdrowotny Betardu Sparty. W jakim stanie są Janowski, Woffinden i Czugunow? W ostatnich dniach aż trzech żużlowców Betardu Sparty Wrocław – Maciej Janowski, Tai Woffinden i Gleb Czugunow – notowało groźnie wyglądające upadki. Zapytaliśmy u źródła, w jakim stanie znajduje się obecnie cała wspomniana trójka. Sprawdźcie na kolejnych slajdach! [DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK] 📢 Pożar i ewakuacja dużego sklepu przy Legnickiej we Wrocławiu Pożar w markecie Kaufland przy ul. Legnickiej. Ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń, w którym znajduje się rozdzielnia elektryczna.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Oto ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Sousa nie mógł uwierzyć w słowa dziennikarza. "Teraz Pan zadaje mi takie pytanie" W środę Polska zagra kluczowy mecz na Mistrzostwach Europy ze Szwecją, a trener Paulo Sousa ma ostatnie chwile, by podjąć decyzję dotyczące składu. Portugalczyk we wtorek nie mógł uwierzyć, gdy jeden z dziennikarzy zapytał go o jego przyszłość w reprezentacji. 📢 Najpopularniejsze imiona dla dziewczynek i chłopców nadawane we Wrocławiu [LISTA] Sprawdziliśmy, jakie imiona nadawano dzieciom urodzonym w pierwszym półroczu 2021 roku we Wrocławiu. Zobaczcie, jakie były najpopularniejsze. Oto lista. 📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Gminy zakazują podlewania ogródków. To działanie na granicy prawa Na Dolnym Śląsku jest coraz więcej gmin, które zakazują podlewania ogródków i trawników. To ryzyko dla szefów samorządów, bo nie ma jednoznacznych przepisów, które im pozwalają taki zakaz wprowadzić. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [22.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Tak możesz ochłodzić pokój bez klimatyzacji. Sprawdzone i skuteczne sposoby na upał w mieszkaniu Jak schłodzić pokój szybko i skutecznie bez użycia klimatyzacji? Zobacz te sprawdzone sposoby. 📢 Wrocławskie uczelnie wśród najlepszych w Polsce. Jest najnowszy ranking Perspektyw Zobaczcie, jak wypadły wrocławskie uczelnie na tle innych szkół wyższych. 📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 22.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Wtorek pod znakiem burz na Dolnym Śląsku. Będzie padał grad! GDZIE JEST BURZA? To jeszcze nie koniec gwałtownych burz w województwie dolnośląskim. Po poniedziałkowych ulewach, na wtorek 22 czerwca zapowiadane są kolejne opady. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Typy na mecz Polska - Szwecja. Polska faworytem bukmacherów (typy, kursy bukmacherów, gdzie i jak obstawiać) Typy i kursy bukmacherów na mecz Polska - Szwecja mogą zaskakiwać. Polska po dwóch meczach mają na koncie zaledwie jeden punkt, Szwecja ma aż cztery, a na dodatek nie straciła na Euro 2020 bramki, ale to Biało-Czerwonym bukmacherzy dają nieco większe szanse na zwycięstwo. Ile można zarobić, stawiając na wygraną Polski? Na ile wyceniany jest remis i triumf Szwecji? Sprawdziliśmy to. Mecz Szwecja - Polska w środę 23.06 o godz. 18 w Sankt Petersburgu.

📢 Przez nieuwagę matki wózek zjechał do fosy miejskiej. Na szczęście, nie było w nim dziecka We wtorek 22 czerwca około godz. 9.30 doszło do groźnego zdarzenia na Wzgórzu Partyzantów we Wrocławiu. Przez nieuwagę 35-letniej kobiety wózek dziecięcy, który prowadziła stoczył się po zboczu i z dużą prędkością wpadł do Odry. Na szczęście nie było w nim dziecka. 📢 Z wrocławskiego schroniska zniknął amstaff. Należał do byłego policjanta W nocy z poniedziałku na wtorek (14/15 czerwca) ze schroniska przy ulicy Ślazowej we Wrocławiu skradziono psa. Okazuje się, należał on wcześniej do Andrzeja K., byłego policjanta, a w schronisku przebywał do dyspozycji sądu z Fabrycznej. Kto go ukradł?

📢 Grzybobranie w MEMACH Grzybiarze dzielą się w sieci zdjęciami. MEMY o grzybach, grzybiarzach i grzybobraniu 22.06.2021 Na grzyby! MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu! Jeśli zbieranie grzybów jest Waszą pasją, bierzcie kosze w dłoń i ruszajcie do lasów. W sieci pojawia się coraz więcej informacji, z których wynika, że zapaleni grzybiarze mają już pierwsze, owocne łowy za sobą. Gdzie zbierać grzyby? Każdy z pewnością ma swoje sprawdzone miejscówki, a chcąc odpowiednio przygotować się do sezonu... zafundujcie sobie dawkę śmiechu i na dobry początek pooglądajcie MEMY o grzybiarzach i grzybobraniu. Jak Internauci komentują tę pasję?

📢 Wojewoda tym razem zablokuje podwyżkę cen biletów MPK we Wrocławiu? Zieloni zwrócili się do Jarosława Obremskiego o stwierdzenie nieważności uchwały wrocławskiej rady miejskiej o podwyżce cen biletów. 📢 Dom Iwony z Sanatorium Miłości! Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Dom gwiazdy Sanatorium Miłości 22.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP. 📢 Dwugłowy smok w parku przy ul. Mikołowskiej. Nowe atrakcje dla mieszkańców Strachocina we Wrocławiu Pierwszy etap prac nad parkiem przy ul. Mikołowskiej dobiegł końca. Mieszkańcy mają już do dyspozycji m.in. rozbudowany plac zabaw ze zjeżdżalnią i nowe ławki. Zobaczcie, jak to miejsce wygląda teraz!

📢 Cudowne psy i koty do adopcji we Wrocławiu. Te kochające i mądre czworonogi szukają domu. Poznajcie je [ZDJĘCIA] Te urocze i inteligentne czworonogi czekają na nowy dom we wrocławskim schronisku przy ulicy Ślazowej. Szukasz przyjaciela? Przejrzyj naszą galerię. W opisach pod zdjęciami znajdziesz kody ewidencyjne, po których możesz odnaleźć zwierzę w schronisku. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się dalej strzałkami, by przeglądać dalej.

📢 Wykolejenie i awanturnik w tramwaju. Pasażerowie MPK znów mają kłopoty Utrudnienia na trasie Rynek - Leśnica. 📢 GIS ostrzega. Popularne produkty wycofane ze sklepów NAJNOWSZA LISTA. GIS wycofuje kolejne produkty 22.06.2021 GIS ostrzega. Kolejne produkty zostały wycofane ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o produktach, które mogą szkodzić zdrowiu. Sprawdziliśmy, które partie produktów zostały wycofane przez GIS oraz jaka była tego przyczyna. Sprawdź, czy je kupiłeś. W artykule znajdziesz listę produktów wycofanych przez GIS w 2021 roku. Koniecznie sprawdź, czy nie masz ich w domu. To nie tylko produkty spożywcze, ale także talerze, łyżki i suplementy diety.

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 22.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź! 📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [22.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie.

📢 Fatalny wypadek Czugunowa. Zawodnik Sparty opuścił tor na noszach W 16. biegu finału Złotego Kasku doszło do groźnie wyglądającego upadku. Gleb Czugunow, po kontakcie z Dominikiem Kuberą na pierwszym łuku, przekoziołkował przez kierownicę i z impetem uderzył o nawierzchnię. Na domiar złego noga zawodnika Betardu Sparty Wrocław zahaczyła się o motocykl. Na tor wyjechała karetka, a 21-latek opuścił go na noszach. 📢 Euro 2020. Dania wyszła z grupy. Zmiażdżona Rosja jedzie do domu. Dania w 1/8 finału zagra z Walią Euro 2020. Dania rzutem na taśmę wyszła z grupy B i to nawet z drugiego miejsca! Po dwóch porażkach wygrała z Rosją aż 4:1. W nagrodę w 1/8 finału zagra z Walią. Rosja kończy rywalizację na ostatnim miejscu w grupie.

📢 Kilka aut rozbitych i staranowany podczas ucieczki szlaban. Policja szuka sprawcy niebezpiecznego rajdu na Jagodnie Po uderzeniu w zaparkowany samochód kierowca mercedesa przyspieszył. Staranował kilka innych aut zaparkowanych na osiedlu na Jagodnie oraz szlaban, jednak kilkaset metrów dalej musiał porzucić swoje auto i uciekł z miejsca zdarzenia. 📢 Skremowali ciężarną, która zmarła w szpitalu Latawiec w Świdnicy. Policja nie zdążyła odebrać ciała zakładowi pogrzebowemu Prokuratura Rejonowa w Świdnicy o śmierci ciężarnej 32-letniej świdniczanki dowiedziała się z mediów. O sprawie nie zawiadomił śledczych ani szpital, ani pogrążona w rozpaczy rodzina. Choć prokurator zdecydował się odnaleźć jej ciało i zabezpieczyć je do sekcji zwłok, było już za późno. Przesądziły minuty. Co nie oznacza, że to koniec sprawy. 📢 Na koncie Jacka Sutryka przybyło ponad pół miliona złotych Prześwietlamy majątki rządzących Wrocławiem i ujawniamy ich nieruchomości. Zobacz, ile zgromadzili na kontach, oraz co trzymają w garażach.

📢 Dwa wykolejenia we Wrocławiu. MPK wprowadziło objazdy [ZDJĘCIA] Wykolejenia tramwajów na al. Paderewskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich z al. Hallera. Doszło do nich przed godz. 18, MPK wprowadziło objazdy. 📢 Burza nad Wrocławiem. Zalane ulice, drzewa powalone przez wichurę [RELACJA, ZDJĘCIA] W poniedziałkowe popołudnie nad Wrocławiem przeszła burza z intensywnymi opadami deszczu. Ulice w ciągu kilkunastu minut zamieniły się w rzeki. Kilka ważnych tras znalazło się pod wodą. Na szczęście opady nie trwały długo i po około dwóch godzinach sytuacja wróciła do normy. 📢 Tak mieszka Piotr Żyła. Skoczek zamieszkał z Marceliną Ziętek. Wspaniały nowy dom mistrza świata [prywatne zdjęcia] 21.06 Piotr Żyła przeżywa wyjątkowy czas. Skoczek nie kryje już, że jest w szczęśliwym związku z ukochaną Marceliną Ziętek. Narciarz i znacznie młodsza od niego aktorka zamieszkali razem w Szczyrku. Żyła kupił dla siebie i dla partnerki piękny nowy dom. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i poznaj szczegóły. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Tak wyglądały kąpieliska we Wrocławiu 30 lat temu (ZDJĘCIA) W upale nad wodą? To nie dzisiejsza moda. Wrocławianie od zawsze największe upały spędzają gromadnie na miejskich kąpieliskach. Wiele z nich już nie działa, większość przez ostatnie 30-40 przeszło gruntowne przemiany. Jak wyglądały kiedyś? Różanka, Kłokoczyce, Glinianki, Morskie Oko, Ślężna, Stadion Olimpijski... Zobaczcie, jak kiedyś wyglądały wrocławskie kąpieliska. WAŻNE - DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK 📢 Pożar warsztatu na Jagodnie. Ludzie usłyszeli wybuch i zobaczyli kłęby dymu W poniedziałek po godz. 12 zauważono pożar przy ul. Buforowej. Mieszkańcy usłyszeli wybuch i zobaczyli kłęby dymu. 📢 Euro 2020. Mecz Polska - Szwecja. Przewidywany skład Polski na mecz ze Szwecją Euro 2020. Mecz Polska - Szwecja. Biało-czerwoni po wyrwaniu remisu Hiszpanii (1:1), mają realną szansę na wyjście z grupy E na Euro 2020. By tak się stało, muszą jednak pokonać Szwedów. Jaką jedenastkę wybierze na to spotkanie selekcjoner Paulo Sousa? Sprawdźcie przewidywany skład Polski.

📢 Tu we Wrocławiu rośnie barszcz Sosnowskiego. Uwaga, jest bardzo niebezpieczny! [MAPA] We Wrocławiu w tym roku zgłoszono już 15 przypadków występowania barszczu Sosnowskiego. Ta pochodząca z Kaukazu roślina jest bardzo niebezpieczna. Kontakt z nią, a nawet przebywanie pobliżu może skończyć się bolesnymi poparzeniami skóry, a w przypadku astmatyków - poważnymi problemami z oddychaniem. Jak wygląda, gdzie rośnie barszcz Sosnowskiego? Zobaczcie. 📢 Będzie rekordowa transakcja? Dawna Hala Gwardii przy Krupniczej idzie pod młotek Zabytkowa Nowa Giełda - czyli dawna Hala Gwardii - przy ulicy Krupniczej w centrum Wrocławia pójdzie pod młotek w samo południe 1 lipca. Agencja Mienia Wojskowego, która sprzedaje gmach, liczy na rekordową transakcję i utrzymanie dobrej passy w wyprzedaży nieruchomości. Cena wywoławcza za zabytkowy budynek wraz z działką om powierzchni 2,2 tys. m kw wynosi 16 mln zł.

📢 Czy jesienią będą wzmacniające szczepienia przeciwko Covid? Wiele krajów szykuje się do tego Dla uzyskania większej odporności przeciwko Covid-19 wiele krajów szykuje się do wzmacniających szczepień swoich obywateli. Do tych krajów należy Wielka Brytania. 📢 Dolnośląskie uzdrowiska - w tych miejscach poczujesz się lepiej Za dużo stresu? Łamie w kościach? A może poważniejsze problemy zdrowotne? Znamy miejsca, gdzie poczujesz się lepiej. Na Dolnym Śląsku jest ich najwięcej w całej Polsce! Mowa o uzdrowiskach - miejscowościach od lat znanych z dobroczynnego mikroklimatu, wód termalnych i mineralnych. Pobyt w takich kurortach to naturalna odnowa sił witalnych, hartujący klimat w wielu miejscach ma kojące właściwości, a wyspecjalizowane sanatoria podreperują zdrowie. To są prawdziwe wakacje - naturalnie, zdrowo i aktywnie. Te miejsca położone są często w malowniczych górach, gdzie nie brakuje szlaków turystycznych czy historycznych ciekawostek. Zobacz w galerii zdjęć, gdzie znajdują się uzdrowiska w pobliżu Wrocławia.

📢 Po wakacjach czeka nas kolejna fala zakażeń? Epidemiolog: "Z pewnością. Rząd zbyt szybko zaczął luzować obostrzenia" Czy w tym roku, podobnie jak w ubiegłym czeka nas powakacyjna fala zakażeń? Zdaniem poznańskiego epidemiologa i mikrobiologa dr. Tomasza Ozorowskiego, taka fala z pewnością się pojawi, co więcej może nastąpić ona dużo szybciej niż w ubiegłym roku. Powodem tego ma być zbyt szybkie zniesienie lockdownu i nowe, dużo bardziej zakaźne warianty koronawirusa. 📢 Młodzi adepci szermierki z całej Europy na turnieju we Wrocławiu [ZDJĘCIA] We Wrocławiu trwa turniej szermierczy dla dzieci. Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią, w tym roku frekwencja dopisała. Pojawili się zawodnicy głównie z Europy, nie brakowało jednak sportowców z innych kontynentów. 📢 Najpierw upały, potem burze. Ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia! Chcecie już odpocząć od tropików we Wrocławiu? Według synoptyków temperatura w ciągu dnia obniży się w okolice 20 stopni Celsjusza, jednak wraz ze zmianą pogody, nadciągną także burze. IMGW nie wyklucza opadów gradu i wydało ostrzeżenie dla naszego regionu.

📢 Bardzo groźny wypadek pod Jaworem. Z auta niewiele zostało, walczono o życie człowieka [ZDJĘCIA] W niedzielę po południu doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na lokalnej drodze z Jawora do Myśliborza. Jak informuje witryna Jawor 998, samochód osobowy z niewiadomych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu wypadku okazało się, że ranne zostały 3 osoby. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych. - U jednej z nich doszło do zatrzymania krążenia. Ratownicy medyczni niezwłocznie podjęli medyczne czynności ratunkowe. Finalne mężczyźnie udało się przywrócić krążenie krwi w organizmie - czytamy na portalu Jawor 998, który udostępnił również zdjęcia z tego zdarzenia. Zniszczenia samochodu były bardzo duże, podróżujący mogą mówić o wielkim szczęściu. W akcji ratunkowej brał także udział śmigłowiec LPR.

📢 Gdzie na lody we Wrocławiu? Te lodziarnie oceniane są najlepiej [SPRAWDŹ] Lody to jeden z tych smakołyków, które w upalne dni są szczególnie pożądane. Można oczywiście kupić lody ze sklepu, ale nie brakuje przecież miłośników tradycyjnych lodów gałkowych czy tych kręconych z automatu. Które lodziarnie są najlepiej oceniane przez internautów we Wrocławiu i gdzie polecają się wybrać smakosze? Sprawdziliśmy to dla Was i na bazie kilku rankingów stworzyliśmy te zestawienie. Zobaczcie, gdzie szukać słodkiej (no może nie zawsze) ochłody.

📢 Kąpieliska oblężone. Wrocławianie szukali tam odrobiny ochłody [ZDJĘCIA] W sobotę i niedzielę żar lał się z nieba na całym Dolnym Śląsku. W sobotę we Wrocławiu zanotowano 33,5 stopnia Celsjusza w cieniu, w niedzielę było jeszcze gorącej, bo 34,3 stopnia (oficjalne dane pomiarowe Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławianie korzystali z każdego kawałka cienia, mnóstwo osób zdecydowało się ochłodzić nad wodą. Prawdziwe oblężenie przeżyły kąpieliska, zwłaszcza to przy ulicy Wejherowskiej oraz Glinianki. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego wypoczynku wrocławian nad wodą. 📢 Awaria na kolei. Pasażerowie uwięzieni w pociągu jadącym z Wrocławia Problemy pasażerów pociągów na trasie Wrocław Główny - Kłodzko. W okolicach Strzelina doszło do awarii. Od ponad dwóch godzin pasażerowie składów są uwięzieni wewnątrz. Jest ogromny skwar, pasażerowie piszą do nas, że dopiero niedawno włączono klimatyzację. Nie wiadomo kiedy dokładnie uda się usunąć problem.

📢 Nie zgadzają się na Nagrodę Wrocławia dla Strajku Kobiet. Zbierali podpisy pod kościołem [ZDJĘCIA] Już 24 czerwca Strajk Kobiet ma otrzymać jedną z tegorocznych Nagród Wrocławia. Tak zdecydowali radni miejscy, choć nie była to decyzja jednogłośna. Także wśród wrocławian budzi ona sporo kontrowersji. Przeciwko temu protestuje także kilka organizacji, a w tę niedzielę pod jednym z wrocławskich kościołów zbierano podpisy pod petycją o odebranie tej nominacji.

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji.

📢 Sąd bezlitosny dla weterana z Iraku. Wyrok za (nie)legalną broń Pistolety hukowe dostępne w sklepach na dowód osobisty pogrążyły weterana z Iraku. Starszy chorąży Jacek Musiał usłyszał wyrok: pół roku więzienia w zawieszeniu na rok. Zdaniem sądu, żołnierz – jako ekspert od broni – powinien mieć świadomość, co to jest broń palna. 📢 Zdają na prawo jazdy po 50 lub 200 razy. Czy nie będą zagrożeniem na drogach? Czy każdy powinien mieć prawo jazdy? PUBLICYSTYKA Czy osoba, która 200 czy 50 razy podchodzi do egzaminu naprawdę powinna usiąść za kółkiem? Tu zdania są podzielone, bo szarżują i młodzi kierowcy i samochodowe wygi z wieloletnim stażem. A jeśli komuś nie pójdzie na egzaminie czasem wsiada za kółko bez dokumentu. Prawidłowa ocena predyspozycji kandydata na kierowcę nie jest sprawą łatwą.

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Gwiazdy disco polo mają zjawiskowe domy na wsi. Ich posiadłości robią wrażenie! 20.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Tak kibicowaliśmy biało-czerwonym w strefie kibica przy Stadionie Wrocław [ZDJĘCIA] Wielka radość kibiców we wrocławskiej strefie kibica przy stadionie. Setki kibiców ubranych w biało-czerwone barwy przeżyło fantastyczne emocje. Najgoręcej zrobiło się po 50 minucie meczu. Najpierw w 54 minucie wybuchła dzika radość, po bramce Roberta Lewandowskiego, a chwilę później ogromne nerwy przy rzucie karnym, znów zamieniły się w wybuch radości. Tylu emocji i happy endu nie spodziewali się chyba najwierniejsi kibice reprezentacji. Zobaczcie jak wrocławianie kibicowali w sobotni wieczór pod Stadionem Wrocław.

📢 Wypadek z udziałem tramwaju w centrum. Policja: Winny motorniczy [ZDJĘCIA] Tramwaj zderzył się z samochodem dostawczym przed godz. 15. Do wypadku doszło w sobotę (19 czerwca), przy pl. Dominikańskim. Jedna osoba została ranna. 📢 Tu temperatura sięga 50 stopni. Unikajcie tych miejsc we Wrocławiu! Żar leje się z nieba we Wrocławiu. Najlepiej w tak gorące dni unikać wszystkich odkrytych miejsc, bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych. Jednak są takie lokalizacje w mieście, które w czasie upałów nagrzewają się wyjątkowo, głównie z powodu materiałów, z których wykonana jest nawierzchnia i projektu, który nie uwzględnił nasadzeń drzew, które dawałyby zbawienny cień. Gdzie króluje beton w mieście i w upalne dni lepiej tam się w ogóle nie zbliżać? Sprawdź najgorętsze lokalizacje w mieście na kolejnych zdjęciach.

📢 Gitarowy Rekord Świata, tym razem bez rekordu we Wrocławiu [RELACJA, ZDJĘCIA] W sobotę gitarzyści i gitarzystki pod wodzą Leszka Cichońskiego po raz 19. próbowali pobić rekord we wspólnym graniu utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. W tym roku wielkie granie zaplanowano hybrydowo - na wrocławskiej Pergoli w kompleksie Hali Stulecia oraz w sieci. Ostatecznie rekordu nie pobito, a organizatorzy nie podali nawet do oficjalnej wiadomości liczby grających, bo - jak powiedzieli - tym razem nie o rekord chodziło.

📢 Takie są korzyści z chodzenia bez bielizny. Eksperci mówią o zaskakujących efektach Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z noszenia bielizny? Dowiedz się, jakie mogą być skutki rezygnacji z noszenia bielizny. Niektóre efekty mogą zaskoczyć! 📢 Płaski brzuch po porodzie? Nie wierz w w cuda! Tak naprawdę wygląda się po ciąży - brzuch nie znika w kilka tygodni Jak wygląda brzuch po porodzie? Celebrytki szybko chwalą się powrotem do formy po ciąży, przez co można sądzić, że tuż po porodzie brzuch wraca do stanu sprzed ciąży. Prawda jest jednak zgoła inna i coraz więcej kobiet odważnie mówi o niej głośno, pokazując na Instagramie swoje brzuchy po porodzie. Nie ma się czego wstydzić, to natura! Internautki, pokazując jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie, pokazują coś jeszcze: że warto kochać siebie niezależnie od tego jak wyglądamy, a po ciąży nie jest najważniejsze to, jak wygląda brzuch, ale ten, kto mieszkał w nim poprzednie 9 miesięcy. Nie wiesz, jak naprawdę wygląda brzuch po porodzie? Zobacz w naszej galerii!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Prawdziwa cena naszych wyborów: kupując te produkty, wspierasz okrucieństwo. Niewygodne kulisy masowej produkcji Za wszystkim, co kupujemy, kryje się jakaś historia. Niestety rzadko bywa tak sielankowa, jak na załączonym do opakowania obrazku. Szczęśliwe krówki, kurki i świnki w hodowli przemysłowej należy włożyć między bajki. W produkcji masowej wykorzystywane są nie tylko zwierzęta, ale też inni ludzie. Czy mając świadomość okrucieństwa nierozerwalnie związanego z pozyskiwaniem niektórych artykułów, nadal będziemy uznawali, że są warte swojej ceny?

📢 Ostre hamowanie i szeryf w pickupie. Agresja na drodze we Wrocławiu [ZOBACZCIE FILM] Zajeżdżanie drogi, zmiana pasa tuż przed nadjeżdżającym autem, zmuszanie innych do nagłego hamowania to codzienność na polskich drogach. Niebezpieczne zachowanie kierowcy volvo, który znienacka zmieniał pasy i wpychał się przed inne auta zarejestrowała kamera w samochodzie jadącym ulicą Bolesława Krzywoustego we Wrocławiu. Zobaczcie, jak inny kierowca postanowił dać mu nauczkę. Film obejrzycie poniżej.

📢 Jazda na suwak po wrocławsku, pani szeryfowa udziela lekcji. Zobaczcie nagranie! [FILM] "Dla odmiany, pani szeryfowa. Rzadko spotykany okaz we Wrocławiu" - mówi autor nagrania, jakie pojawiło się w sieci. Widać na nim ul. Kosmonautów we Wrocławiu, na której odbywa się lekcja jazdy na suwak. Zobaczcie film z kamery samochodowej poniżej. 📢 Mistrzyni lewego pasa na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zobaczcie nagranie Blokowanie lewego pasa jest wykroczeniem drogowym. Jeśli prawy pas jest wolny, kierowca ma obowiązek na niego zjechać, żeby nie tamować utrudniać ruchu. Oczywiste? Nie dla wszystkich. Zobaczcie, co zarejestrowała kamera samochodowa na podwrocławskim odcinki autostrady A4. Film poniżej. 📢 Dolnośląskie jeziora, zalewy i tamy. Pomysł na wycieczkę (ZOBACZCIE) Nasz region może się pochwalić bogactwem zbiorników wodnych, a wiele z nich jest położonych wśród pięknych, górskich krajobrazów, to idealne miejsca na weekendową wycieczkę, jak również na dłuższy pobyt. Na Dolnym Śląsku mamy najstarszy sztuczny zbiornik wodny w Polsce, a także jeden z największych w kraju. Wiecie, gdzie dokładnie się znajdują. Zobaczcie nasze zestawienie.

📢 Studniówka Liceum Plastycznego we Wrocławiu. Maturzyści bawili się w hotelu Scandic (ZDJĘCIA) Tegoroczni maturzyści z Liceum Plastycznego swoją Studniówkę 2020 obchodzili w sobotę w hotelu Scandic. Podczas uroczystego poloneza i zabawy na parkiecie, która trwała do do białego rana, towarzyszył im nasz fotoreporter.

Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi [JAK SIĘ SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. 
📢 Oto najbardziej ekskluzywne restauracje we Wrocławiu Kto lubi dobrze zjeść ten kojarzy żółty przewodnik "Gault & Millau". Aż 39 restauracji z Wrocławia zostało odznaczonych słynną czapką! Sprawdź, gdzie zarezerwować stolik!

Dobra restauracja to nie tylko dobre jedzenie. Co roku kilkunastu anonimowych specjalistów dokładnie ocenia ok. tysiąc polskich restauracji. Po uwagę biorą: jakość produktów, smak, wygląd i sposób podania dań. Nie zapominają o obsłudze, wystroju i atmosferze lokalu.

Restauracje ocenia się w skali od 1 do 20. Za odpowiednią ilość punktów otrzymują odznaczenia w postaci czapek kucharskich: 20-19 punktów to 5 czapek, 18-17 to 4 czapki, 16-15 równają się 3 czapkom, 14-13 to 2 czapki, 12-11 punktów oznacza 1 czapkę. Najlepsze z nich trafiają do żółtego przewodnika. Zobacz jak wyglądają nagrodzone restauracje!

📢 Luxuria Astaroth nago w Playboyu. Nagie zdjęcia modelki już w majowym wydaniu (ZDJĘCIA) Luxuria Astaroth nago w Playboy'u. Nagie zdjęcia modelki już niedługo w kioskach. Wychodzi nowy numer magazynu Playboy, w którym swoje wdzięki zaprezentowała znana modelka Luxuria Astaroth. 18-latka stała się sławna dzięki teledyskom duetu Donatan i Cleo do piosenek "My Słowianie" i "Nie lubimy robić".

