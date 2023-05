Prasówka 22.05.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie ”?

Prasówka 22.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy.

📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była zniewalającą pięknością! [zdjęcia] Magda Gessler to niekwestionowany autorytet kulinarny i jedna z barwniejszych postaci polskiego show-biznesu. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" od lat zachwyca wymyślnymi strojami, bujną fryzurą i charyzmą, która przysporzyła jej spore grono fanów. Nie wszyscy wiedzą, że w młodości zachwycała urodą, a jej życie miłosne jest świetnym materiałem na film!

📢 Tak kibicowaliśmy koszykarzom w niedzielę we Wrocławiu. Finał coraz bliżej! (ZDJĘCIA KIBICÓW) Pięć tysięcy kibiców poniosło koszykarzy Śląska Wrocław do zwycięstwa nad Legią Warszawa (71:57) w drugim półfinale Energa Basket Ligi. WKS potrzebuje już tylko jednej wygranej do awansu do finału – duża w tym zasługa fanów „Trójkolorowych”, którzy zarówno w piątek, jak i niedzielę wypełnili Halę Stulecia. Wspieraliście Śląsk na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach naszego fotoreportera!

Prasówka 22.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Rusza remont ważnej ulicy na Księżu we Wrocławiu. Znamy szczegóły przebudowy [ZDJĘCIA] W poniedziałek, 22 maja drogowcy rozpoczną główny etap remontu ulicy Świątnickiej. To ważna droga nie tylko dla mieszkańców Księża, ale i kierowców podążających na Wschodnią Obwodnicę Wrocławia. Zapowiedziane zostały utrudnienia, trwające ponad miesiąc.

📢 Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu od wewnątrz. Zobacz też miejsca znane z serialu "Dom pod Dwoma Orłami" Centrum Technologii Audiowizualnych, czyli już wkrótce (z powrotem) Wytwórnia Filmów Fabularnych, dom przy ul. Parkowej, budynki tzw. klinik. Oto miejsca, gdzie we Wrocławiu kręcono "Dom pod Dwoma Orłami". Stowarzyszenie TuiTam zabrało nas na spacer po serialowych wnętrzach i ulicach, które przemierzają bohaterowie. 📢 Święto Ziemniaka i Dzień Przyrodników na Jarmarku Pawłowickim we Wrocławiu. Byliście? Może jesteście na zdjęciach! Mnóstwo atrakcji czekało na Jarmarku Pawłowickim w zamku na Pawłowicach. Tegorocznym tematem przewodnim był ziemniak, dlatego nie zabrakło pysznych degustacji, zabaw dla dzieci oraz muzycznych przerywników w wykonaniu Chóru UPWr. Zobacz zdjęcia z pikniku oraz film. 📢 Śląsk – Legia: Druga wygrana WKS-u! Finał coraz bliżej (ZDJĘCIA) Koszykarzy Śląska od finału Energa Basket Ligi dzieli już tylko jedno zwycięstwo! Wrocławski zespół w drugim półfinale Energa Basket Ligi pokonał w Hali Stulecia Legię Warszawa 71 :57. Trzeci mecz serii w czwartek o godz. 20:00 w Warszawie.

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki [22.05.2023] Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Wittigalia 2023 we Wrocławiu. Tym razem pora na Politechnikę Wrocławską i Uniwersytety: Ekonomiczny, Medyczny i Przyrodniczy Już w poniedziałek 22 maja ruszają we Wrocławiu kolejne juwenalia. W zeszłym tygodniu bawili się studenci Uniwersytetu Wrocławskiego i prywatnych uczelni. Teraz Politechnika Wrocławska i reszta państwowych uczelni we Wrocławiu organizują swoją imprezę. Zobacz, jakie atrakcje będą na Wittigaliach.

📢 Noc Muzeów 2023 we Wrocławiu. Muzeum Medycyny Sądowej i Muzeum Przyrodnicze odwiedziły tłumy wrocławian Noc Muzeów we Wrocławiu odbyła się z soboty na niedzielę (20/21 maja) i przyciągnęła ogromne ilości zwiedzających. To doroczna akcja polegająca bezpłatnym udostępnieniu muzeów i miejsc kultury, zupełnie za darmo. Jak się okazało, Muzeum Medycyny Sądowej stało się ogromnym hitem, przez co wiele osób zostało odprawionych z kwitkiem.

📢 Sylwester Chęciński skończyłby dziś 93 lata. Odsłonięto tablicę pamiątkową we Wrocławiu W piątek 19 maja na ścianie Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu odsłonięto czwartą tablicę pamiątkową z serii upamiętniających wielkie postaci filmu polskiego, które związane były z Wrocławiem. Nowa tablica poświęcona została Sylwestrowi Chęcińskiemu, który dziś, 21 maja skończyłby 93 lata. 📢 Poważny wypadek między Polanicą-Zdrój i Szczytną na DK8. Ford w rowie, Hyundai dachował Na drodze krajowej nr 8, pomiędzy Polanicą-Zdrój, a Szczytną doszło do poważnego wypadku, po którym domniemany sprawca zdarzenia miał uciec do lasu. 📢 Dolny Śląsk: Poważny wypadek na DK30 w Jałowcu. Cztery osoby trafiły do szpitala. Droga jest zamknięta Cztery osoby trafiły do szpitala po czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych na drodze krajowej nr 30 w Jałowcu (powiat lubański). Kierowca opla chciał wyprzedzić inny samochód. Niestety, zamiast tego zderzył się czołowo z nadjeżdżającym BMW. Droga jest całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy.

📢 Dolny Śląsk: Wypadek Samochodu osobowego w Polakowicach. Auto skończyło w rowie [ZDJĘCIA] Dwa zastępy straży pożarnej, pogotowie ratunkowe i policja zostały wezwane do wypadku w podwrocławskich Polakowicach. Samochód osobowy wpadł do rowu. Zdjęcia z akcji możecie zobaczyć poniżej.

📢 Pożar i awaria na autostradzie A4. Na wysokości Kątów Wrocławskich płonie auto.. Korek ma 10 kilometrów Ogromny korek na autostradzie A4 w kierunku Legnicy. Na wysokości Kątów Wrocławskich doszło do pożaru samochodu osobowego i awarii drugiego pojazdu. Zablokowany jest jeden pas ruchu. 📢 Te osoby są poszukiwane za zabójstwo! Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Uważaj, oni są bardzo niebezpieczni! To najgroźniejsi przestępcy w Polsce poszukiwani przez policję w związku z zabójstwem. Są poszukiwani listami gończymi. Rozpoznajesz kogoś z nich? Wiesz, gdzie mogą się ukrywać? Jeśli tak, to natychmiast skontaktuj się z policją. Zobacz, zdjęcia i listy gończe osób poszukiwanych przez policję za zabójstwo!

📢 Konferencja prasowa Suwerennej Polski we Wrocławiu: "Naruszane są wszystkie elementy suwerenności Polski" Wprowadzenie pakietu "Fit for 55" zmierza do przeobrażenia energetyki europejskiej, ale z ogromnymi kosztami dla Polski - powiedział Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej we Wrocławiu. Politycy Partii Ministra Sprawiedliwości apelują o śledzenie i przeciwstawianie się wprowadzanym rozwiązaniom. 📢 Śląsk Wrocław - Miedź Legnica 4:2. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Miedzią Legnica Śląsk Wrocław wygrał z Miedzią Legnica 4:2 w meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy. Oceniliśmy piłkarzy Śląska za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ poniżej wszelkiej krytyki. 📢 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zmarłych na AIDS. Znani ludzie, którzy przegrali walkę z wirusem HIV W tym roku 21 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci Zmarłych na AIDS. Choć wiedza jak na temat tej choroby, którą wywołuje wirus HIV, znacznie się zwiększyła przez lata, to nadal wiele osób zostaje zarażonymi, a wiele nawet o tym nie wie. W przeszłości jednak świadomość oraz środki do walki były znacznie mniejsze, co skutkowało znacznie większą śmiertelnością – również wśród znanych osób. Oto najbardziej znane przykłady ofiar AIDS, jak również tych, którzy mimo zakażenia żyją normalnie.

📢 Zaginął Adam Trzos z Wrocławia. Od kilku dni rodzina nie ma kontaktu z 36-latkiem Od kilku dni trwają poszukiwania Adama Trzosa z Wrocławia. 36-latek po raz ostatni kontaktował się z rodziną w piątek (19 maja). Sprawa została zgłoszona na policję, a bliscy proszą o pomoc w odnalezieniu mężczyzny. 📢 Kim jest nowa prowadząca „Nasz Nowy Dom”? Zobacz, jak mieszka Elżbieta Romanowska, która zastąpi Katarzynę Dowbor. Zajrzyj do jej domu Już wiemy, kto stanie się nową twarzą programu „Nasz Nowy Dom”. Dziennikarkę Katarzynę Dowbor zastąpi w roli prowadzącej gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo” i wielu seriali. Już jesienią będziemy mogli zobaczyć lubianą aktorkę teatralną i filmową w kolejnych odcinkach programu o metamorfozach domów rodzin ciężko doświadczonych przez los. Zobacz, jak na co dzień żyje Elżbieta Romanowska – nowa gwiazda „Nasz Nowy Dom”.

📢 Pod Sky Tower we Wrocławiu nadal będzie klepisko i zrujnowany chodnik. Oferty na remont były za drogie W połowie kwietnia Prezydent Jacek Sutryk zapowiadał w mediach społecznościowych remont chodnika na ulicy Radosnej, w pobliżu Sky Tower. ZDiUM unieważnił przetarg z powodu zbyt drogich ofert. Piesi i parkujący na klepisku kierowcy wciąż będą gimnastykować się, aby nie uszkodzić siebie i własnych samochodów. 📢 Takich produktów lepiej nie wkładaj do zamrażarki. Oto jedzenie, którego nie wolno mrozić Dłuższa świeżość różnych produktów, a ponadto, możliwość odłożenia na później nadmiaru przygotowanej żywności. Mrożenie jedzenia zdecydowanie ułatwia codzienne gotowanie i pozwala nie wyrzucać tego, czego nie zje się od razu. Choć, wiele rzeczy można nadaje się do włożenia do zamrażarki, to istnieje też grupa takich składników, których nie wolno przechowywać w bardzo niskiej temperaturze. Czego dokładnie nie wolno mrozić? Mamy pełną listę!

📢 Zaginęła mieszkanka Wrocławia. 55-letniej pani Marii poszukują bliscy i policja. Pomóżmy! Maria Kalicka od 9 maja nie wróciła do domu. Bliscy podejrzewają, że może być w Krotoszynie - mieście, z którego pochodzi. Proszą o pomoc w znalezieniu 55-latki. 📢 Maciej Musiałowski kupił pałac nad Zalewem Mietkowskim. Znany aktor ma mnóstwo planów na to miejsce Piękny, zabytkowy pałac nad Bystrzycą przez lata stał zapomniany i nie było do niego wstępu. Ostatnio rezydencja w Domanicach nad Zalewem Mietkowskim długo była wystawiona na sprzedaż, ale nie było chętnych na kupno. Jest happy end, zabytek ma nowego właściciela, a w dodatku jest to aktor młodego pokolenia, Maciej Musiałowski. Jak mówi Gazecie Wrocławskiej znany m.in. z filmu "Sala Samobójców. Hejter” artysta, kupno takiego miejsca, od dawna było jego marzeniem.

📢 Specjalna linia tramwajowa dla kibiców po meczu Śląska Wrocław z Miedzią Legnica. Zobaczcie, którędy wyznaczono trasę linii T2 Mecz Śląska Wrocław z Miedzią Legnica już dziś! Kibice dostaną się na miejski stadion specjalną linią T2, która będzie kursować od Leśnicy do Galerii Dominikańskiej. 📢 Rewolucyjne zmiany w kodeksie pracy. Nowe urlopy, wolne wszystkie piątki, praca zdalna. Andrzej Duda podpisał nowelizację 21.05.2023 Andrzej Duda podpisał nowelizację kodeksu pracy, która wprowadza znaczące zmiany w prawach i obowiązkach pracowników na terenie całej Polski. Obecnie analizowane są szczegóły tych zmian, w szczególności w zakresie pracy zdalnej i okazjonalnej. Dokładnie sprawdza się, jak będą one funkcjonować w praktyce oraz kiedy wejdą w życie. Zaleca się zapoznanie się ze wszystkimi zmianami wprowadzonymi przez nowelizację kodeksu pracy.

📢 Posiadacze tych imion są wredni. Te osoby uchodzą za złośliwe, nieprzyjemne i wścibskie. Sprawdź listę wrednych imion! 21.05.2023 Imiona mają przypisywane wiele cech osobowości, dlatego warto sprawdzić, jakie cechy są kojarzone z Twoim imieniem. Niestety, istnieją imiona, którym przypisuje się negatywne cechy, takie jak złośliwość czy wścibskość. W przeszłości wierzono nawet, że każde imię ma pewne właściwości magiczne. Poniżej prezentujemy listę imion, którym przypisuje się negatywne cechy. Osoby noszące te imiona są uważane za nieprzyjemne i złośliwe w rozmowie.

📢 Tak żyje i mieszka serialowa Pati, czyli Ola Adamska, aktorka z hitu TVN. Zobacz prywatne zdjęcia Aleksandry Adamskiej 21.05.2023 Aleksandra Adamska, która wcieliła się w rolę Pati w serialu "Skazana" to jedna z najbardziej utalentowanych aktorek młodego pokolenia. Właśnie to, jak zbudowała osadzoną w zakładzie karnym spowodowało, że powstał tzw. spin-off pt. "Pati". Ola Adamska ma więc swój własny serial, w którym gra główną rolę. A jak żyje i mieszka odtwórczyni serialowej Pati? Sprawdź! 📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!!! Zobacz zdjęcia. Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 21.05.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia!

📢 Dwie osoby zginęły w wypadku busa na autostradzie A1 pod Częstochową. Kierowca był nietrzeźwy Dwie osoby zginęły, a co najmniej dwie zostały ranne w wypadku busa, do którego doszło w niedzielę po południu na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Kierowca auta był nietrzeźwy, miał około promila alkoholu w wydychanym powietrzu - podała policja.

📢 Na basenie w Opolu pływa Syrena. Sprawdziliśmy, skąd się tutaj wzięła i o co chodzi w mermaidingu Na basenie w Opolu można spotkać kobietę pływającą w syrenim ogonie. To Syrena znad Odry, czyli Aleksandra Kałuża. Zamiłowaniem do mermaidingu zaraża coraz więcej osób. 📢 Udaremniona próba samobójcza we Wrocławiu. Zaangażował się WOPR. Udało się zapobiec tragedii 20 maja w centrum Wrocławia o mały włos nie doszło do tragedii. Szybka reakcja Dolnośląskiego WOPR pozwoliła na udaremnienie próby samobójczej.

📢 Ciężki wypadek na obwodnicy Brzegu Dolnego. Interweniowały wszystkie służby Szybka interwencja strażaków z Brzegu Dolnego pozwoliła na zabezpieczenie poszkodowanych w wypadku, który zdarzył się 20 maja na obwodnicy tegoż miasta. Jeden z kierowców wymusił pierwszeństwo, na jezdnie wylały się płyny. 📢 Darmowe muzea i atrakcje we Wrocławiu i okolicach. Za wejście nie zapłacisz ani grosza! Wrocław nieodłącznie kojarzy się z atrakcjami turystycznymi, a co za tym idzie - z wydawaniem pieniędzy. Muzea, wystawy, przejazdy zabytkowymi tramwajami i rejsy po Odrze mogą nas uderzyć po kieszeni. Ale Wrocław można też zwiedzać... zupełnie za darmo. Trzeba tyko wiedzieć, jak. Za te atrakcje turystycznie nie zapłacimy ani grosza. Zobaczcie. 📢 Problem rowerzystów we Wrocławiu. Miejsca postojowe blokują im hulajnogi. Czy to zgodne z przepisami? Po Wrocławiu jeździ coraz więcej rowerów i hulajnóg. Rowerzystom nie podoba się jednak, że hulajnogi pozostawiane są przy miejskich stojakach, uniemożliwiając przypięcie roweru do barierki. Nasz Czytelnik jest zdania, że taka sytuacja nie powinna mieć miejsca. Co na to Miasto?

📢 Regaty żeglarskie w przystani UKS Żeglarz. Tak w pierwszy dzień wyglądały zmagania zawodników. Dni Odry trwają! W ramach Dni Odry w sobotę (20 maja) rozpoczęły się regaty żeglarskie organizowane przez Wrocławski Okręgowy Związek Żeglarski oraz UKS Żeglarz. Zawody potrwają do niedzieli, w przystani klubowej UKS Żeglarz Wrocław na Osobowicach. Zobacz jak wyglądało oficjalne rozpoczęcie sezonu.

📢 Roksana Węgiel w bikini. Jednych szokuje, innych zachwyca - młoda artystka opublikowała nowe zdjęcia Roksana Węgiel to jedna z najjaśniejszych gwiazd młodego pokolenia muzycznego. Popularność i rozpoznawalność zyskała dzięki zwycięstwu w dziecięcym Konkursie Eurowizji. W styczniu tego roku Roksana Węgiel skończyła 18 lat. Na swoim profilu na Instagramie często publikuje fotki zza kulis różnych wydarzeń muzycznych, swoje zdjęcia w ciekawych stylizacjach, także tych nieco prowokujących i zachęcających internautów do dyskusji. Niedawno Roksana Węgiel wrzuciła zdjęcia w bikini, które rozgrzały internautów.

📢 Tak wygląda wewnątrz domu i ogrodzie Katarzyny Pakosińskiej. W tym miejscu jest pięknie niczym w bajce Katarzyna Pakosińska sławę zyskała dzięki "Kabaretowi Moralnego Niepokoju". Choć od lat nie jest członkiem grupy, aktywnie udziela się w przestrzeni artystycznej i rozwija karierę aktorską. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zobacz w naszym artykule, jak mieszka i żyje na co dzień! 📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Koszmarny wypadek w Pilchowicach, w powiecie gliwickim. Zginęły dwie osoby. Policja wyjaśnia przyczyny Śmiertelny wypadek samochodowy w Pilchowicach, w powiecie gliwickim miał miejsce w sobotę, 20 maja 2023 roku nad ranem. Na ulicy Szkolnej pojazd marki Audi A3 wypadł z jezdni i uderzył w drzewo. Podróżowało nim pięć młodych osób, z których dwie zginęły na miejscu. Ofiarami są kierowca oraz pasażer, zajmujący przedni fotel w aucie. Jak informuje policja w Gliwicach, trzy osoby, siedzące w tylnej części samochodu wydostały się z niego o własnych siłach.

📢 Fantastyczne cheerleaderki na koszykarskich półfinałach we Wrocławiu. Ale tańczą! (FILM, ZDJĘCIA) We wrocławskiej Hali Stulecia trwają półfinały Energa Basket Ligi. Pierwszy mecz, w którym koszykarze WKS Śląsk Wrocław pokonali Legię Warszawa już za nami. W krótkich przerwach, gdy zawodnicy schodzą z parkietu, to one przykuwają wzrok, nie tylko męskiej części kibiców. Są niezwykle utalentowane! Zobaczcie, jak podczas piątkowych zawodów tańczyły dziewczyny z Cheerleaders Wrocław.

📢 Brutalne zabójstwo 78-letniego milionera w Warszawie. Pięć młodych osób z zarzutami. Wkrótce ruszy proces 16 czerwca w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga ma ruszyć proces dotyczący zabójstwa 78-letniego biznesmena. Do brutalnego morderstwa doszło w styczniu minionego roku, na terenie posesji milionera zlokalizowanej w dzielnicy Wawer. Na ławie oskarżonych zasiądzie pięć młodych osób.

📢 W Jeleniej Górze ruszyli na pomoc pszczołom i rozdają doniczki z kwiatami. Namawiają, by posadzić je na balkonach Setki doniczek z aksamitkami otrzymali w prezencie jeleniogórzanie. Kwiaty mają zasadzić na balkonach, w domowych ogródkach i przed blokami i w ten sposób zapewnić pszczołom pyłki. To także akcja uświadamiająca ludziom, że bez naszej pomocy te owady mogą nie przetrwać. 📢 Śląsk Wrocław - Miedź Legnica. Przewidywany skład Śląska Wrocław na mecz z Miedzią Legnica W niedzielę o godz. 12:30 Śląsk Wrocław zagra z Miedzią Legnica w meczu 33. kolejki PKO Ekstraklasy. Trener Jacek Magiera ma do dyspozycji wszystkich zawodników. Jak mocno ten fakt wpłynie na skład, jaki wybiegnie na Tarczyński Arena Wrocław? Szykuje się przynajmniej kilka zmian.

📢 Dramatyczny apel wrocławskiej Ekostraży. Wstrzymano przyjmowanie kotów, brak chętnych na adopcje [ZDJĘCIA] Wolontariusze wrocławskiej Ekostraży ratują kociaki od przemocy i z tragicznych warunków, licząc na to, że szybko znajdą dla nich nowy i kochający dom. Niestety coraz więcej zwierząt przez długie miesiące, a nawet lata zostaje w azylu. "Jeśli kiedykolwiek myślałeś o adopcji kota, to teraz wykonaj ten ruch, bo my nie mamy już siły" - apelują wolontariusze. 📢 Najlepsze restauracje wegetariańskie na Dolnym Śląsku. Zobacz gdzie zjesz smaczne potrawy bez mięsa Wrocław słynie ze swoich restauracji wegetariańskich i wegańskich. W ogólnopolskich rankingach najlepszych lokali vege, pojawiają się bary, bistra i restauracje ze stolicy Dolnego Śląska. Ale także w innych miastach naszego regionu wegetarianie mogą smacznie zjeść. W galerii znajdziecie wykaz lokali na Dolnym Śląsku, do których możecie pojechać na vege obiad i desery.

📢 Kibice koszykarskiego Śląska zagrzewali drużynę do meczu we Wrocławiu. Byliście? Odnajdźcie się na zdjęciach! To było dobre i trzymające do końca w napięciu widowisko sportowe. Koszykarscy kibice jak zawsze nie zawiedli. Zobaczcie, jak cztery tysiące osób w piątkowy wieczór dopingowało swoją drużynę we wrocławskiej Hali Stulecia podczas pierwszego półfinału Energa Basket Ligi.

Byliście na meczu? Odnajdźcie się na zdjęciach! Do kolejnych slajdów możecie przejść za pomocą strzałek, lub gestów. 📢 Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska to 10 unikalnych obiektów. Sztolnie, twierdze i podziemne miasto Podziemny Szlak Dolnego Śląska to z pewnością jedna z najciekawszych atrakcji regionu, która od wieków rozpala wyobraźnię. Na zachodzie Polski ścierały się rozmaite kultury, a teren eksplorowano w różnych celach. Poza kopalnią złota w Złotym Stoku pod ziemią znajdziemy całe miasto i jeden z największych projektów górniczych nazistowskich Niemiec. Co jeszcze kryje szlak?

📢 Gdzie wybrać się na jeden dzień na Dolnym Śląsku? Propozycje ciekawych wycieczek W najbliższą niedzielę (21 maja) termometry mają pokazać nawet 26 stopni Celsjusza w rejonie Dolnego Śląska. Tak sprzyjająca aura zachęca do pieszych wędrówek i eksplorowania regionu zachodniej Polski, który ma naprawdę wiele do zaoferowania. Mamy jedyny podziemny wodospad w kraju, Kolorowe Jeziorka w Rudawskim Parku Krajobrazowym czy jedno miasto podzielone Nysą Łużycką. Zobaczcie nasze propozycje. 📢 Fałszerz dokumentów uciekł przed więzieniem na... Śnieżkę! Miesiącami ukrywał się przed policją w schronisku 57-letni mieszkaniec Oleśnicy (woj. dolnośląskie) ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości na Śnieżce. Przez kilka miesięcy pracował i mieszkał w schronisku położonym na wysokości 1400 m n.p.m.

📢 PKP odpowiadają na postulaty Akcji Miasto w sprawie inwestycji kolejowych we Wrocławiu. „To nieprawda" W zeszłym tygodniu Akcja Miasto rozpoczęła zbieranie podpisów w sprawie wpisania inwestycji we Wrocławiu na listę podstawową w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Zdaniem aktywistów, umożliwiłoby to stworzenie we Wrocławiu kolei aglomeracyjnej i miejskiej. Kolej odpowiada: „wskazanie, że nic w zakresie rozbudowy Wrocławskiego Węzła Kolejowego nie jest realizowane jest nieprawdą”

📢 103 lata temu urodził się Jan Paweł II. Zobaczcie papieża-Polaka na archiwalnych zdjęciach 18 maja 2023 r. przypada 103. rocznica urodzin papieża św. Jana Pawła II! Od jego śmierci minęło 18 lat, ale nadal pamięć o nim pozostaje żywa. Wszyscy wspominamy jego wyjątkowe słowa oraz miłość, jaką otaczał swoich wiernych. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć, które przypomną nam sylwetkę tego niezwykłego człowieka oraz do zapoznania się z ciekawostkami z jego życia.

📢 Zaginęła 20-latka z Jeleniej Góry. Rodzina prosi o pomoc w poszukiwaniach Patrycji Patrycja Rzadkosz wyszła z domu, nie informując swoich bliskich, gdzie się wybiera i o której godzinie wróci. 20-latka z Jeleniej Góry nie wzięła ze sobą telefonu komórkowego ani dokumentów. Rodzina i bliscy proszą o pomoc w odnalezieniu młodej kobiety.

📢 Mieszkańcy Leśnicy we Wrocławiu wyszli na drogę, żeby zaprotestować. Żądają zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mieszkańcy Leśnicy pikietują na skrzyżowaniu ul. Miodowej z al. Kaczorowskiego we Wrocławiu. Żądają postawienia ronda lub sygnalizacji świetlnej, które poprawiłyby bezpieczeństwo w tym miejscu. Jak wyliczają, do tej pory doszło tam do blisko 70 wypadków. Wrocławianie zbierają podpisy pod petycją do Wydział Inżynierii Miejskiej. 📢 Zmiany w Volvo Buses stają się faktem. Firma osiągnęła porozumienie z pracownikami W połowie marca rozpoczął się proces wygaszania produkcji w fabryce Volvo przy ulicy Mydlanej we Wrocławiu. 18 maja pracownicy spotkali się kierownictwem, aby uzyskać informacje odnośnie odpraw i zasad przechodzenia do przejmującej teren grupy Vargas Holding. Jeszcze tego samego dnia podpisano porozumienie. 📢 Fotoradar przy Gądowiance we Wrocławiu już działa i łupi kierowców. "Są tylko dwa wyjścia. Opłata albo sąd" W marcu tego roku (2023) informowaliśmy o montowanych na estakadzie przy Gądowiance kamerach. Zamontowane przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym fotoradary miały służyć bezpieczeństwu. Kierowcy nagminnie otrzymują mandaty na kwoty 500 i 1000 złotych, a Główny Inspektorat Transportu Drogowego twierdzi, że skoro zaistniała taka sytuacja, to znaczy, że narzędzie jest bardzo skuteczne w łapaniu "piratów drogowych".

📢 Noc Muzeów, rozpoczęcie Jarmarku Świętojańskiego i... stand up Karolaka! Te wydarzenia odbędą się we Wrocławiu już w weekend (19-21 maja) Noc Muzeów 2023 i otwarcie Jarmarku Świętojańskiego to najgłośniejsze wydarzenia tego weekendu, choć wrocławianie mogą go spędzić na wiele innych sposobów. Co będzie się działo we Wrocławiu w dniach (19-21 maja)? Przejdź do galerii, żeby zobaczyć nasze zestawienie nadchodzących imprez. Na kolejne slajdy dostaniesz się za pomocą strzałek, gestów lub myszy >>

📢 Ta kara może dopaść wielu Polaków. To nie żart! Możesz zapłacić nawet 30 tys. złotych. Lepiej sprawdź dokumenty Przepisy drogowe coraz bardziej się zaostrzają. Trzeba się więc mieć na baczności, żeby czegoś nie przeoczyć. Szczególnie, gdy zdarzy ci się rozpędzić w terenie zabudowanym i tracisz swoje prawo do kierowania pojazdami na 3 miesiące.

📢 Tak się parkuje we Wrocławiu. Pod zakazem, na chodniku czy skrzyżowaniu. Oto najnowsi mistrzowie parkowania Kierowców, którym z parkowaniem jest nie po drodze nie brakuje. Widać to na ulicach Wrocławia. Straż Miejska ma pełne ręce roboty, ale minio ciągłych patroli to, co rusz znajdzie samochód zaparkowany: pod zakazem, na zakręcie czy na chodniku. Od początku tygodnia (15 maja) strażnicy wystawili 141 mandatów na łączną kwotę 41 600 złotych. Do tego odholowali 97 pojazdów, a na 21 zostały nałożone blokady. Zobacz w galerii najnowsze zdjęcia mistrzów parkowania! 📢 Wypadek dwóch samochodów osobowych w centrum Wrocławia. Pojazd ochrony dachował [ZDJĘCIA, FILM] Trudny poranek dla kierowców podróżujących przez centrum Wrocławia. Na wysokości Sądu Okręgowego doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z nich dachował. Służby są na miejscu.

📢 Areszt dla mężczyzny atakującego kobiety we Wrocławiu. Dominikowi Cz. postawiono aż dziewięć zarzutów. Zobacz film z zatrzymania Ostatnio we Wrocławiu było głośno o mężczyźnie, który bezkarnie, w biały dzień, atakował kobiety oraz dzieci. Jego ofiarą padła m.in. pasażerka tramwaju linii 33, o czym niedawno informowaliśmy. Udało nam się zachęcić kolejne poszkodowane osoby, by ponownie zgłosiły sprawę policji. Dzięki temu, prokuratura postawiła mężczyźnie aż dziewięć zarzutów.

📢 Praca we Wrocławiu. Na tych stanowiskach zarobisz ponad 10 tys. złotych. Sprawdziliśmy aktualne oferty Praca we Wrocławiu? Czemu nie, a raczej "proszę bardzo". Stolica Dolnego Śląska oferuje spore możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie. Zarobki, jak wszędzie, uzależnione są od branży. Na czele stawki, od lat, znajduje się IT, ale nie tylko. Są tu jacyś spedytorzy albo księgowi? We Wrocławiu, jeśli chodzi o pracę, naprawdę jest w czym wybierać. Wybraliśmy dla Was oferty z zarobkami ponad 10 tys. złotych. Żeby poznać w szczegóły, wystarczy kliknąć w GALERIĘ.

📢 Pod likwidowaną fabryką Volvo Buses we Wrocławiu zebrał się tłum pracowników. Co z odprawami dla pracowników? W czwartek (18 maja) pod fabryką autobusów Volvo zebrał się tłum pracowników. Było to pierwsze spotkanie informacyjne, dotyczące warunków odejścia z zamykającej się niebawem placówki. Firma zaproponowała swoje warunki, ale porozumienia jeszcze nie podpisano. 📢 Te projekty mogą ułatwić życie mieszkańcom Wrocławia. Oto ważne wnioski WBO [LISTA] Wrocławski Budżet Obywatelski to inicjatywa, która daje mieszkańcom miasta możliwość decydowania o wydatkowaniu części budżetu, na projekty oraz inwestycje do realizacji w ramach lokalnej społeczności. Jest to również forma demokratycznego podejmowania decyzji, w której obywatele mają wpływ. Niebawem kończy się tegoroczne opiniowanie wniosków. Które projekty mogą ułatwić życie wrocławianom? 📢 Licytacje komornicze domów na Dolnym Śląsku. Te nieruchomości są do kupienia za ułamek ceny [OFERTY] Licytacje komornicze nieruchomości odbywają się regularnie. Zakup domu z takiej licytacji może być dobrym pomysłem, jeśli nie dysponujecie odpowiednią gotówką lub macie problemy z zaciągnięciem kredytu. Powód? Domy licytowane przez komornika są zwykle naprawdę tanie. Bywa, że nieruchomość można kupić dosłownie za "ułamek ceny". Zobaczcie oferty domów z Dolnego Śląska, które będzie można nabyć w drodze komorniczej licytacji w ciągu najbliższych tygodni.

📢 Nie żyje Kacper Tekieli. Mąż Justyny Kowalczyk zginął w Alpach. Miał 38 lat Kacper Tekieli nie żyje. W ostatnich dniach polski wspinacz przebywał w szwajcarskich Alpach, gdzie zdobywał kolejne czterotysięczniki. Mąż Justyny Kowalczyk-Tekieli miał 38 lat. 📢 Karambol na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się ciężarówka i trzy auta osobowe, lądował śmigłowiec LPR. Zobaczcie film i zdjęcia Samochód ciężarowy i trzy auta osobowe zderzyły się w czwartek (18.05) około godziny 10 na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Na miejscu wypadku wylądował śmigłowiec LPR, który będzie zabierał do szpitala jedną z poszkodowanych osób - kobietę w ciąży. Druga osoba trafi do szpitala karetką. Jezdnia w kierunku Legnicy jest zablokowana. 📢 Wnętrze budynku wrocławskiej Prokuratury. Zobaczcie jak wyglądają cele dla doprowadzonych na przesłuchanie i archiwa jak z filmów Wrocławska Prokuratura Okręgowa z oddziałami prokuratur rejonowych, niedawno przeprowadziła się do wyremontowanego budynku przy ul. Podwale. W dawnym akademiku o popularnej nazwie "Fosik" przeprowadzono remont za około 50 milionów złotych. Sprawdziliśmy, jak pracuje się w nowych wnętrzach prokuratorom, obejrzeliśmy zachowane, XIX wieczne części budynku i "posiedzieliśmy" w celach dla doprowadzonych na przesłuchania.

📢 Kultowe napoje chłodzące czasów PRL. Tym kiedyś gasiło się pragnienie. Pamiętacie te etykiety i ten smak? Zobaczcie zdjęcia Kultowe napoje chłodzące w czasach PRL. To przede wszystkim woda gazowana z saturatorów, które stały w głównych punktach miast i oczywiście oranżada, lemoniada, polo cocta, cytroneta... Lista jest długa. Większość zniknęła na zawsze, ale niektóre po zmienionymi postaciami powróciły. 📢 Apartamentowiec przy ul. Księcia Witolda we Wrocławiu najlepiej zaprojektowanym budynkiem wielorodzinnym w Polsce [ZDJĘCIA] Historyczna kamienica przy ul. Księcia Witolda nagrodzona została w prestiżowym konkursie Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP) w kategorii najlepszy projekt mieszkalny wielorodzinny za 2023 r. Jury doceniło m.in. pieczołowicie wykonaną rewitalizację obiektu. Autorem zwycięskiego projektu jest Maćków Pracownia Projektowa.

📢 Tragedia na Dolnym Śląsku. Zwłoki kobiety znalezione w centrum Nowej Rudy W środę, 17 maja w centrum Nowej Rudy (powiat kłodzki) na chodniku przy ul. Kościelnej znaleziono zwłoki kobiety. Sprawą zajmuje się prokuratura, policja ustaliła tożsamość zmarłej.

📢 Piękne dolnośląskie miasta i miasteczka. Kryją wiele zabytków i tajemnic. Oto 10 z nich, które koniecznie trzeba odwiedzić! Na liście nie znajdziecie Wrocławia, bo tym razem przygotowaliśmy dla Was zestawienie 10 mniej znanych, a urokliwych miejsc, które warto odwiedzić wiosną. Większość z nich uda się zwiedzić w jeden dzień! Na liście znajduje się stolica ceramiki, mekka filmowców na Dolnym Śląsku, miasto z obiektem wpisanym na listę UNESCO i kilka innych. Zobaczcie! 📢 Z tej góry roztacza się jeden z najpiękniejszych widoków na Dolnym Śląsku. I nie jest to Śnieżka Alexander von Humboldt (1769- 1869), podróżnik, przyrodnik, jeden z twórców współczesnej geografii, zaliczał widok z Różanki w Górach Ołowianych do jednego ze stu najpiękniejszych na świecie. Ze schroniska i wieży widokowej, które tu stały, podziwiano Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry Kaczawskie, Dolinę Bobru i Kotlinę Jeleniogórską. Widok zapierał dech w piersiach. Możecie sami się przekonać. O historii schroniska "Rosenbaude" przeczytacie poniżej. W galerii znajdziecie zdjęcia z dawnych lat.

📢 Ile potrzeba punktów do szkół średnich we Wrocławiu. Zobacz jakie progi punktowe obowiązywały w zeszłym roku W poniedziałek, 15 maja 2023 ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Oferta jest bogata i optuje w kilka nowości. Zobacz jakie masz szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły. Tak kształtowały się wyniki w zeszłym roku (w pierwszym naborze).

📢 Samochód dachował na autostradzie A4. Kierowca zasnął w trakcie jazdy. Trzy osoby wylądowały w szpitalu We wtorek (16 maja) na 109. kilometrze autostrady A4 w kierunku Wrocławia doszło do groźnego wypadku. Kierowca zasnął za kierownicą, a jego pojazd dwukrotnie odbił się od barierki i dachował w polu. Utworzył się duży korek. 📢 Wieś na dnie dolnośląskiego jeziora. Gdy poziom wody opada, ruiny domów wynurzają się niczym widmo [ZDJĘCIA] Jezioro Bystrzyckie noszące tez inną nazwę: Jezioro Lubachowskie w Zagórzu Śląskim (woj. dolnośląskie) to lubiana przez Dolnoślązaków atrakcja turystyczna. Podróżników niczym magnes przyciąga majestatyczna zapora i górujący nad okolicą Zamek Grodno. Ale tylko pasjonaci wiedzą, że na dnie jeziora leży wieś Śląska Dolina. Zobaczcie jak kiedyś wyglądało miejsce, którego ruiny od czasu do czasu wyłaniają się z głębin jeziora niczym widmo.

📢 Setki turystów przyjeżdżają na Dolny Śląsk, by robić zdjęcia w tzw. złotej godzinie. Gdzie wschody i zachody słońca wychodzą najlepiej? Zapaleńcy potrafią wstać o brzasku, nocować na szczycie, czekać w przejmującym chłodzie, byleby mieć upragnione ujęcie. Turystów, którzy na Dolnym Śląsku uwieczniają wschody i zachody słońca, są setki. To dla nich cudowne momenty. Gdzie można ich spotkać najczęściej? Co takiego magicznego jest w "złotej godzinie"? Przeczytajcie poniżej. Kliknijcie w galerię, by poznać najlepsze dolnośląskie miejscówki. 📢 Wrocławianka zaatakowana w tramwaju. Policja przyjęła zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie dopiero po interwencji "Gazety Wrocławskiej" W poniedziałek (8 maja) wrocławianka padła ofiarą ataku nieznanego mężczyzny w tramwaju linii 33. Agresor zaatakował ją od tyłu. Na pomoc pospieszyli inni pasażerowie w tym starszy mężczyzna i kilka kobiet. Policja nie chciała przyjąć zgłoszenia.

📢 Droga ekspresowa do Czech na ukończeniu. Na S3 układają już warstwy asfaltu, wiemy kiedy otwarcie Ta inwestycja przebiega w naprawdę dobrym tempie i wszystko wskazuje na to, że już jesienią tego roku pojedziemy nowym, górskim fragmentem drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Mowa o ostatnim etapie tej drogi po polskiej stronie - od węzła Kamienna Góra Północ do granicy z Czechami. To nieco ponad 15 kilometrów trasy, na której co tydzień przybywa już docelowej, ścieralnej warstwy asfaltu. Zobaczcie zdjęcia z postępu prac przy tej inwestycji.

📢 Wiosna w Szklarskiej Porębie. Tłumy w mieście i na szlaku. Każdy chce zobaczyć wodospad Szklarki [ZDJĘCIA] Szklarska Poręba zachwyca turystów od lat i nie ma w tym nic dziwnego, bo górski kurort oferuje nie tylko malownicze wodospady, Zakręt śmierci czy atrakcje dla najmłodszych, ale i możliwość zdobywania szczytów górskich, których jest tutaj co najmniej kilka. 📢 Dolnośląskie jeziora, zalewy i tamy, które warto zobaczyć. Świetny pomysł na wycieczkę! Dolny Śląsk może się pochwalić bogactwem zbiorników wodnych. Wiele z nich jest położonych wśród pięknych, górskich krajobrazów. To idealne miejsca na weekendową wycieczkę. Zobaczcie, dokąd warto pojechać nad wodę.

📢 Zalew Mietkowski z lotu ptaka. Tu są najpiękniejsze plaże na Dolnym Śląsku, sezon dopiero się zaczyna! [ZDJĘCIA] Zalew Mietkowski na Dolnym Śląsku od lat przyciąga mieszkańców Wrocławia, Wałbrzycha czy Świdnicy. Nic dziwnego, czeka tu sporo atrakcji, piękne szerokie plaże i najważniejsze... te widoki! Zastanawialiście się kiedyś, jak Zalew Mietkowski może prezentować z perspektywy "lotu ptaka"? Kliknij w zdjęcie i zobacz całą galerię.

📢 Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich. Widoki zapierają dech w piersiach! Idealne miejsce na weekendowy wypad [ZDJĘCIA] Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich - kto nie był, pojechać musi! To miejsce idealne dla miłośników górskich wycieczek, ciszy i spokoju. Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo, iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Dlaczego warto się tam wybrać? Zobaczcie sami. 📢 Całoroczny kompleks wyciągów dla narciarzy i rowerzystów na Dolnym Śląsku. To będzie magnes na turystów, wart 140 milionów złotych Narciarze zimą, a latem rowerzyści będą wjeżdżać na górę wyciągami kanapowymi i zjeżdżać czterema trasami o różnym stopniu trudności. Projekt budowy kompleksu Centrum Sportów Sosnówka powstawał przez ponad pięć lat. Teraz nabiera konkretów. Gmina Podgórzyn poinformowała właśnie, że pozyskała inwestora strategicznego. Kiedy ruszy budowa Centrum?

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi [JAK SIĘ SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

