Prasówka 21.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 21.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Europejska Noc Literatury po raz 9. zagościła we Wrocławiu. 21 sierpnia ruszyła tegoroczna odsłona wydarzenia pod hasłem „Po stronie kobiet”. Była to okazja do wysłuchania fragmentów światowych dzieł literackich i poznania osiedla Karłowice. Podczas literackiego święta w jeden wieczór czytelnicy, mogli usłyszeć fragmenty prozy, poezji i reportażu w interpretacjach twórców kultury.