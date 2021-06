Prasówka 20.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (poniedziałek, 21.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa dolnośląskiego”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie jest burza? Sprawdź, gdzie mogą wystąpić burze dzisiaj (poniedziałek, 21.06). Aktualna mapa burzowa dla województwa dolnośląskiego Gdzie jest burza? Chcesz sprawdzić, czy w województwie dolnośląskim można spodziewać się dzisiaj burz (poniedziałek, 21.06)? Możesz zobaczyć przemieszczanie się burz dzięki mapie burzowej. Radar burzowy online udostępnia określone miejsca, w których może wystąpić burza. Dane są aktualizowane z opóźnieniem od kilku do kilkudziesięciu minut. W ten sposób można w prosty sposób sprawdzić, czy w poniedziałek, 21.06 będzie możliwa burza w województwie dolnośląskim. Jest to ważne źródło informacji o występowaniu burz w danych miejscach w Polsce.

📢 Bez prądu w dolnośląskim. Gdzie 21.06 są awarie, a gdzie planowe wyłączenia prądu? Gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim (21.06)? Warto wiedzieć, kiedy nastąpi brak prądu w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w dolnośląskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 20.06 Memy po meczu Polska - Hiszpania 19.06 2021. Jan Bednarek zapowiadał, że Biało-Czerwoni będą walczyć, jak husaria i tak było! W Sewilli polscy piłkarze świetnie się spisali, remisując 1:1 z gospodarzami spotkania i mają przed sobą kolejny mecz o wszystko na Euro 2020 - ze Szwecją. Nawet dwie niekorzystne decyzje sędziego po analizie VAR nie przeszkodziły Wojciechowi Szczęsnemu i spółce w odniesieniu sukcesu. Obejrzyjcie w GALERII pierwsze reakcje internautów. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zamknięty wrocławski SOR. W weekend większe obłożenie pozostałych szpitali Po tym jak przymusowo zamknięto szpitalny oddział ratunkowy w lecznicy przy ul. Kamieńskiego, sytuacja w innych sorach jest nieciekawa. Ratownicy i lekarze są wyczerpani i bezsilni. W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym liczba pacjentów wymagających pilnej interwencji wzrosła o 20 procent.

📢 Jak złagodzić objawy po szczepieniu przeciwko koronawirusowi? Oto proste i skuteczne sposoby. Sprawdź Po szczepieniu przeciwko COVID-19 mogą pojawić się różne objawy poszczepienne m.in. złe samopoczucie, czy ból główy Jak je złagodzić? Na co zwrócić uwagę? Warto pamiętać, że gdy objawy utrzymują się kilka dni, to warto skontaktować się z lekarzem. 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [20.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska!

📢 Młodzi adepci szermierki z całej Europy na turnieju we Wrocławiu [ZDJĘCIA] We Wrocławiu trwa turniej szermierczy dla dzieci. Po ubiegłorocznej przerwie spowodowanej pandemią, w tym roku frekwencja dopisała. Pojawili się zawodnicy głównie z Europy, nie brakowało jednak sportowców z innych kontynentów. 📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Ostatni dzień upałów, nadciągają burze. Ostrzeżenie IMGW dla Wrocławia! Chcecie już odpocząć od tropików we Wrocławiu? Według synoptyków temperatura w ciągu dnia obniży się w okolice 20 stopni Celsjusza, jednak wraz ze zmianą pogody, nadciągną także burze. IMGW nie wyklucza opadów gradu i wydało ostrzeżenie dla naszego regionu.

📢 Bardzo groźny wypadek pod Jaworem. Z auta niewiele zostało, walczono o życie człowieka [ZDJĘCIA] W niedzielę po południu doszło do bardzo groźnie wyglądającego wypadku na lokalnej drodze z Jawora do Myśliborza. Jak informuje witryna Jawor 998, samochód osobowy z niewiadomych przyczyn uderzył w przydrożne drzewo. Na miejscu wypadku okazało się, że ranne zostały 3 osoby. Strażacy przy użyciu narzędzi hydraulicznych wykonali dostęp do poszkodowanych. - U jednej z nich doszło do zatrzymania krążenia. Ratownicy medyczni niezwłocznie podjęli medyczne czynności ratunkowe. Finalne mężczyźnie udało się przywrócić krążenie krwi w organizmie - czytamy na portalu Jawor 998, który udostępnił również zdjęcia z tego zdarzenia. Zniszczenia samochodu były bardzo duże, podróżujący mogą mówić o wielkim szczęściu. W akcji ratunkowej brał także udział śmigłowiec LPR. 📢 Bezwarunkowy Dochód Podstawowy czyli 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka. Będzie nowe świadczenie socjalne? Jakie są warunki? 1200 zł dla każdego i 600 zł ekstra dla dziecka? Czy wszystkie dotychczasowe świadczenia socjalne zastąpi Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Każda osoba dorosła otrzyma 1200 zł, a dziecko - 600 zł? Wiele polskich rodzin mogłoby liczyć na znacznie większe wsparcie od państwa. Bezwarunkowy Dochód Podstawowy, a więc nowe świadczenie socjalne zakładałoby przyznanie każdej osobie dorosłej miesięcznie 1200 zł, a dziecku 600 zł. Na jakich warunkach przyznawany byłby Bezwarunkowy Dochód Podstawowy? Jakie ma wady i zalety nowy program socjalny i ile Polaków go popiera? Szerzej koncepcji przyjrzał się Polski Instytut Ekonomiczny. Sprawdźcie szczegóły!

📢 Jaka cena za występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Oto cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG, Boys i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Komornik sprzedaje Dom Andrzeja Leppera. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Sprawdź Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał!

📢 Noworodek na wegańskiej diecie? Karmić piersią może każda mama Specjalistki z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dowiodły, że nie ma medycznych przeciwwskazań, aby mamy weganki i wegetarianki karmiły piersią swoje dzieci, o ile właściwie bilansują swoją dietę. To bardzo ważny wniosek, bo opinie dotyczące diet eliminacyjnych podczas laktacji są wśród środowiska medycznego wiąż mocno podzielone. 📢 Tyle dajemy do koperty na wesele. Mamy przykłady od rodziny i znajomych! Wesela wróciły pełną parą. Choć są jeszcze ograniczenia liczby gości to jednak tak duże, ze dla większości par nie stanowią problemu, szczególnie, że osoby w pełni zaszczepione nie są liczone do limitów. Sezon ślubny w pełni. Pełne ręce roboty mają osoby z branży. Goście tez chętnie wracają na rodzinne imprezy. Problem jednak pojawia się z prezentem, a właściwie z kopertą. Ile do niej włożyć? Sprawdzamy na przykładach internautów, ile powinien wynosić prezent dla młodej pary.

📢 Gdzie na lody we Wrocławiu? Te lodziarnie oceniane są najlepiej [SPRAWDŹ] Lody to jeden z tych smakołyków, które w upalne dni są szczególnie pożądane. Można oczywiście kupić lody ze sklepu, ale nie brakuje przecież miłośników tradycyjnych lodów gałkowych czy tych kręconych z automatu. Które lodziarnie są najlepiej oceniane przez internautów we Wrocławiu i gdzie polecają się wybrać smakosze? Sprawdziliśmy to dla Was i na bazie kilku rankingów stworzyliśmy te zestawienie. Zobaczcie, gdzie szukać słodkiej (no może nie zawsze) ochłody.

📢 Kąpieliska oblężone. Wrocławianie szukali tam odrobiny ochłody [ZDJĘCIA] W sobotę i niedzielę żar lał się z nieba na całym Dolnym Śląsku. W sobotę we Wrocławiu zanotowano 33,5 stopnia Celsjusza w cieniu, w niedzielę było jeszcze gorącej, bo 34,3 stopnia (oficjalne dane pomiarowe Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocławianie korzystali z każdego kawałka cienia, mnóstwo osób zdecydowało się ochłodzić nad wodą. Prawdziwe oblężenie przeżyły kąpieliska, zwłaszcza to przy ulicy Wejherowskiej oraz Glinianki. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego wypoczynku wrocławian nad wodą.

📢 Ale upał! Ile stopni odnotowano we Wrocławiu, które lata były rekordowe? [SPRAWDŹ] Dolny Śląsk należy do jednych z najbardziej gorących regionów w całej Polsce. A Wrocław często bije rekordy temperatur. Sprawdziliśmy jakie lata były najgorętsze w naszym mieście. Jesteście ciekawi kiedy to było i jak wyglądały najgorętsze lata we Wrocławiu? Zobaczcie w naszej galerii - możesz poruszać się po niej za pomocą strzałek, myszki albo gestów na smartfonie. Zestawienie zostało opracowane na podstawie danych historycznych, udostępnionych na stronie weatheronline.pl 📢 Awaria na kolei. Pasażerowie uwięzieni w pociągu jadącym z Wrocławia Problemy pasażerów pociągów na trasie Wrocław Główny - Kłodzko. W okolicach Strzelina doszło do awarii. Od ponad dwóch godzin pasażerowie składów są uwięzieni wewnątrz. Jest ogromny skwar, pasażerowie piszą do nas, że dopiero niedawno włączono klimatyzację. Nie wiadomo kiedy dokładnie uda się usunąć problem.

📢 Nie zgadzają się na Nagrodę Wrocławia dla Strajku Kobiet. Zbierali podpisy pod kościołem [ZDJĘCIA] Już 24 czerwca Strajk Kobiet ma otrzymać jedną z tegorocznych Nagród Wrocławia. Tak zdecydowali radni miejscy, choć nie była to decyzja jednogłośna. Także wśród wrocławian budzi ona sporo kontrowersji. Przeciwko temu protestuje także kilka organizacji, a w tę niedzielę pod jednym z wrocławskich kościołów zbierano podpisy pod petycją o odebranie tej nominacji.

📢 Tu popływasz kajakiem we Wrocławiu i okolicach. Pomysł na aktywny weekend Moda na aktywny wypoczynek nabiera rozpędu. W sezonie letnim doskonałym sposobem na spędzenie wolnego czasu na łonie przyrody może być kajak. Mamy w mieście oprócz Odry jeszcze dopływy kilku innych równie ciekawych rzek. Jednodniowy spływ kajakowy w okolicach Wrocławia możesz zorganizować między innymi na: Oławie, Bystrzycy i Widawie a wsiadając w samochód, 60 kilometrów od stolicy województwa w okolicy Milicza odkryjesz przepiękną dolinę Baryczy. Na kolejnych slajdach zobacz gdzie możesz popływać kajakiem we Wrocławiu i okolicach. Pamiętaj, że w samym centrum miasta, kajak wypożyczysz na godziny. Taki wypad traktuj jako rekreację. Jednodniowy spływ Bystrzycą to już większe przedsięwzięcie najczęściej organizowane przez wykwalifikowane firmy, które zapewnią transport kajaków i dowóz uczestników.

📢 Te osoby nie powinny korzystać z klimatyzacji. Oto lista objawów na które trzeba uważać! W takie upalne dni, jakie mamy w ostatnich dniach klimatyzacja okazuje się zbawienna. Zarówno w samochodzie, pracy, sklepie a czasem i w domu. Wysokie temperatury są męczące, więc jeśli tylko mamy możliwość włączamy klimatyzacje. Trzeba jednak pamiętać, że nie służy ona wszystkim. Jest kilka grup osób, które klimatyzacji powinny unikać. Zobaczcie kiedy koniecznie powinniśmy zrezygnować z klimatyzacji. 📢 Parada Równości 2021 przeszła ulicami Warszawy [ZDJĘCIA] [WIDEO] Biedroń apeluje do opozycji W sobotę ulicami stolicy ruszyła tegoroczna Parada Równości. W tym roku wydarzenie objął patronatem prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zdaniem szefa klubu radnych PiS Cezarego Jurkiewicza, Trzaskowski szuka poparcia „dla doraźnych korzyści politycznych”. Z kolei jeden z liderów Lewicy Robert Biedroń zaapelował do opozycji, aby ta podpisała się pod postulatami dotyczącymi osób LGBT.

📢 Najlepsza "11" drugiej kolejki Euro. Wreszcie są w niej Polacy! Mecz Polski z Hiszpanią był ostatnim starciem w ramach drugiej rundy spotkań na Mistrzostwach Europy, pora więc na wytypowanie "11" drugiej kolejki turnieju. Tylko jeden piłkarz obronił swoje miejsce w tym zestawieniu względem poprzedniego tygodnia, i tym razem znalazło się też w nim aż dwóch Biało-Czerwonych. 📢 Zarobki w PKP w 2021 roku. Ile zarabia maszynista, konduktor, kasjer i inni pracownicy kolei? Poznaj stawki! Zarobki na PKP w 2021 roku? Wbrew pozorom praca w PKP i innych przewoźnikach kolejowych w Polsce wcale nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wolnych stanowisk jednak nie powinno brakować, bo w najbliższych latach na emeryturę ma przejść około czterech tysięcy maszynistów. Czy to zarobki odstraszają młodych? Sami oceńcie! Sprawdziliśmy, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach w polskiej kolei. Jak się okazuje, w PKP i innych przewoźnikach można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze.

📢 Zbigniew Boniek i jego piękne mieszkanie we Włoszech. Tak żyje prezes PZPN. Zobacz prywatne zdjęcia! 19.06.2021 Zbigniew Boniek mieszka we Włoszech. Na razie prezes PZPN nie ma powodu do zadowolenia z występów naszej reprezentacji na Euro 2020 - Polacy przegrali pierwszy mecz ze Słowacją. Pochodzący z Bydgoszczy były napastnik reprezentacji Polski, a obecnie prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, może się pochwalić naprawdę pięknym mieszkaniem. Boniek nie zdecydował się na zakup domu, ale jego okazałe mieszkanie w zupełności mu wystarcza. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i przekonaj się, jak mieszka na co dzień. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Niesamowity góralski dom Kamila Stocha. Oto jego wspaniała rezydencja w Zębie Zobacz prywatne zdjęcia! [19.06.21] Do rozpoczęcie nowego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich pozostało jeszcze pięć miesięcy. Nie znaczy to, że skoczkowie próżnują - niedługo rozpocznie się rywalizacja na igelicie, a już obecnie trwają treningi mające na celu budowanie przyszłej formy. Kamil Stoch rzadko zdradza kulisy swojego prywatnego życia, choć wiadomo, że jest szczęśliwym mężem Ewy Bilan, a miejscem ich zamieszkania jest Ząb. Co pewien czas mistrz publikuje jednak domowe zdjęcia, dzięki którym kibice mogą przekonać się, jak żyje na co dzień. Jego dom to wspaniała góralska rezydencja będąca ozdobą całej miejscowości. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię" i obejrzyj zdjęcia domu, w którym mieszkają Kamil Stoch i jego żona Ewa Bilan-Stoch. Kolejne zdjęcia możesz oglądać klikając myszką, za pomocą strzałek na klawiaturze, lub przesuwając palcem po ekranie telefonu.

📢 Zarobki nauczycieli w 2021. Nadchodzą zmiany w pensjach pedagogów. Ile zarobią nauczyciele? Wynagrodzenia nauczycieli w 2021 roku. Nadchodzą zmiany w pensjach pedagogów. Ile zarobią nauczyciele? Zmiany mają zostać uzależnione od wysokości płacy minimalnej? Ministerstwo edukacji ma już przygotowaną propozycję zmiany wynagrodzeń nauczycieli. Kiedy zaczną obowiązywać zmiany w wynagrodzeniu nauczycieli? Sprawdźcie! 📢 Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Nowe oblicze kultowego "Poldka"! Polonez FSO! ZOBACZ ZDJĘCIA 20.06.2021 Jak wygląda Kultowy "Poldek" w nowej odsłonie? Nowe oblicze kultowego "Poldka"! Polonez FSO! ZOBACZ ZDJĘCIA Firma FSO Syrena z Kutna postawiła przed sobą cel przywrócenia kultowych polskich marek samochodów w formie produkcji małoseryjnej. Jeszcze do niedawna zachwycaliśmy się projektem elektrycznej syrenki, a teraz już kolejna odsłona. Nowy koncept kutnowskiej firmy to prawdziwa perełka motoryzacyjna.

📢 Sąd bezlitosny dla weterana z Iraku. Wyrok za (nie)legalną broń Pistolety hukowe dostępne w sklepach na dowód osobisty pogrążyły weterana z Iraku. Starszy chorąży Jacek Musiał usłyszał wyrok: pół roku więzienia w zawieszeniu na rok. Zdaniem sądu, żołnierz – jako ekspert od broni – powinien mieć świadomość, co to jest broń palna. 📢 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! 20.06.2021 Dom gwizdy Sanatorium Miłości. Jak mieszka Iwona z Sanatorium Miłości? Prywatne zdjęcia domu Iwony z Sanatorium Miłości! Zobacz zdjęcia domu Iwony i Gerarda z Sanatorium Miłości! Iwona z Sanatorium Miłości pokazała nam swój ogród i pięknie udekorowane zakamarki domu. Zobaczcie, jak mieszka para, którą cała Polska poznała dzięki programowi TVP.

📢 Paulo Sousa po meczu Polska - Hiszpania: Zrobiliśmy ogromny krok do przodu. Jesteśmy w drodze, żeby być silniejsi Reprezentacja Polski po meczu z Hiszpanią (1:1) zostaje w grze o wyjście z grupy E na Euro 2020. Ba! Nawet możemy z niej wyjść jeszcze z pierwszego miejsca przy korzystnym dla nas rozłożeniu wyników w innych meczach. Nasza kadra nie zagrała w sobotę wielkiego meczu, ale ten wynik może ją zbudować przed środowym spotkaniem ze Szwecją, który także - będzie o wszystko. Paulo Sousa zapowiada, że to będzie "pierwszy mecz fazy play-off". 📢 Wrocławska Linia Turystyczna. Sprawdź, kiedy ruszy i jakie są trasy [TRASY, BILETY] Od następnej soboty, 26 czerwca będzie można przejechać się zabytkowymi autobusami i tramwajami. Rusza Wrocławska Linia Turystyczna.

📢 Polska remisuje z Hiszpanią 1:1. To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Zostajemy w grze. Oceniamy piłkarzy naszej reprezentacji To był prawdziwy mecz piłki nożnej. Wreszcie dopisało nam trochę szczęścia i wywozimy z Hiszpanii cenny punkt, który daje nam szansę na wyjście z grupy E na Euro 2020. Kibice dostali w drugiej połowie trzy momenty radośći - po golu, nietrafionym rzucie karnym i po ostatnim gwizdku sędziego. To najlepszy mecz w wykonaniu naszej kadry za kadencji Paulo Sousy. Oceniamy piłkarzy reprezentacji Polski za spotkanie z Hiszpanią. Skala ocen 1-6. 📢 Euro 2020. "Gramy u siebie!". Kibice z Polski na meczu z Hiszpanią w Sewilli [ZDJĘCIA] Euro 2020. Według oficjalnych danych mecz Hiszpania - Polska w Sewilli obejrzało z trybun 11 742 widzów. Lwią część stanowili biało-czerwoni, których najwięcej było za jedną z bramek. Bez ich bojowego dopingu nasza drużyna chyba nie dowiozłaby tego punktu! Po ostatnim gwizdku piłkarze długo dziękowali za wsparcie, a kapitan Robert Lewandowski wysyłał całusy i kciuki w górę. Zobaczcie zdjęcia ze stadionu.

📢 Niewiarygodne metamorfozy gwiazd Gogglebox. Przed telewizorem! Tak się pozmieniali Big Boy, Sylwia Bomba i Agnieszka Kotońska 20.06.2021 TTV emituje już od sześciu lat program "Gogglebox. Przed telewizorem"! Od wielu tygodni oglądamy już 13. sezon reality show, a w nim bohaterów, których znamy od dawna. Sylwia Bomba, Mateusz „Big Boy” Borkowski czy Izabela Zeiske w "Gogglebox" są od samego początku, a niewiele krótszy staż w hicie TTV ma Agnieszka Kotońska czy Mariusz Kozak. Jak przez lata zmieniali się bohaterowie "Gogglebox. Przed telewizorem"? Zobaczcie sami!

📢 Znani i lubiani kibicowali Polsce w meczu z Hiszpanią. Piękny widok! Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Przed meczem sporo osób krytykowało Biało-Czerwonych, ale kibicem się jest, a nie bywa. Fani jak zwykle pokazali klasę i wierzyli w swoich ulubieńców, o czym najlepiej świadczą te piękne zdjęcia.

📢 Googlebox. Przed telewizorem. Dominik Abus chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [20.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia! 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Gwiazdy disco polo mają zjawiskowe domy na wsi. Ich posiadłości robią wrażenie! 20.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Ostrzeżenia GIS. Wycofane produkty z Biedronki i Lidla, Żabki i McDonalda. LISTA Tego nie jedz i nie używaj! [20.06.2021] Tego nie jedz i nie używaj! 16 ostrzeżeń przed żywnością i przyborami kuchennymi w Biedronce, Lidlu i Żabce. Zobacz listę wycofanych produktów z popularnych sklepów takich jak Biedronka, Lidl Żabka oraz z sieci McDonalda. GIS wydał ostrzeżenie przed tymi produktami spożywczymi. Wprowadzone do obrotu te produkty, są wycofane z obrotu przez GIS. Tych produktów należy unikać, jeśli macie je w szafce sprawdźcie, czym grozi ich spożycie.

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 20.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Ile zarobisz w wojsku? Tyle zarabiają zawodowi żołnierze [STAWKI, DODATKI, ZAPOMOGI] - 20.06.2021 Zastanawiasz się nad pracą w wojsku? Sprawdź, ile możesz zarobić jako początkujący żołnierz zawodowy. Żołnierzom zawodowym oprócz pensji przysługują także uposażenia, dodatki, zapomogi i zasiłki. 📢 Tak kibicowaliśmy biało-czerwonym w strefie kibica przy Stadionie Wrocław [ZDJĘCIA] Wielka radość kibiców we wrocławskiej strefie kibica przy stadionie. Setki kibiców ubranych w biało-czerwone barwy przeżyło fantastyczne emocje. Najgoręcej zrobiło się po 50 minucie meczu. Najpierw w 54 minucie wybuchła dzika radość, po bramce Roberta Lewandowskiego, a chwilę później ogromne nerwy przy rzucie karnym, znów zamieniły się w wybuch radości. Tylu emocji i happy endu nie spodziewali się chyba najwierniejsi kibice reprezentacji. Zobaczcie jak wrocławianie kibicowali w sobotni wieczór pod Stadionem Wrocław.

📢 Wnioski po meczu Polska - Hiszpania. Wcale nie jest tak źle? Polska zremisowała z Hiszpanią 1:1 w meczu fazy grupowej Mistrzostw Europy. Po trudnym okresie wreszcie przełamał się Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny, a Polska może myśleć o awansie z grupy.

📢 MEMY po meczu Hiszpania - Polska. Chcieliście husarię, no to macie Euro 2020. Gol stracony po analizie VAR nie podłamał Polaków. W starciu z faworyzowaną Hiszpanią zobaczyliśmy reprezentację walczącą, która odrobiła straty i sięgnęła po bezcenny punkt. Dopisało nam też szczęście, bo Alvaro Morata z rzutu karnego trafił w słupek. Zobaczcie, jak internauci skomentowali to emocjonujące spotkanie. 📢 Wielka ciężarówka KGHM przed Iglicą. Mobilna wystawa o Polskiej Miedzi [ZOBACZ] Z okazji 60-lecia KGHM przygotował mobilną wystawę dotyczącą przeszłości i przyszłości Polskiej Miedzi. Specjalny tir z multimedialną ekspozycją jeździ do miast z całej Polski. W sobotę 19 czerwca pojawił się pod wrocławską Iglicą w pobliżu Hali Ludowej. Co można zobaczyć w środku?

📢 Ulica Smolecka już otwarta. Kierowcy mogą jechać ważnym łącznikiem na zachodzie Wrocławia [ZDJĘCIA] Po wielu miesiącach, kierowcy znów mogą przejechać ważnym łącznikiem drogowym pomiędzy placem Strzegomskim i ulicą Robotniczą. W piątek do ruchu została oddana ulica Smolecka, prowadząca pod nowym wiaduktem trasy autobusowo-tramwajowej na Nowy Dwór.

📢 Wyrabianie paszportów bez rezerwacji. Ogromne kolejki przed urzędem wojewódzkim [ZDJĘCIA] W sobotę - 19 czerwca - Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu otworzył się dla osób chcących złożyć wniosek o wydanie paszportu lub jego odebranie. Można było przyjść bez wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty. Zapotrzebowanie okazało się ogromne, większe niż to, co zaoferował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. 📢 Tu temperatura sięga 50 stopni. Unikajcie tych miejsc we Wrocławiu! Żar leje się z nieba we Wrocławiu. Najlepiej w tak gorące dni unikać wszystkich odkrytych miejsc, bezpośrednio narażonych na działanie promieni słonecznych. Jednak są takie lokalizacje w mieście, które w czasie upałów nagrzewają się wyjątkowo, głównie z powodu materiałów, z których wykonana jest nawierzchnia i projektu, który nie uwzględnił nasadzeń drzew, które dawałyby zbawienny cień. Gdzie króluje beton w mieście i w upalne dni lepiej tam się w ogóle nie zbliżać? Sprawdź najgorętsze lokalizacje w mieście na kolejnych zdjęciach.

📢 Gitarowy Rekord Świata, tym razem bez rekordu we Wrocławiu [RELACJA, ZDJĘCIA] W sobotę gitarzyści i gitarzystki pod wodzą Leszka Cichońskiego po raz 19. próbowali pobić rekord we wspólnym graniu utworu "Hey Joe" Jimiego Hendrixa. W tym roku wielkie granie zaplanowano hybrydowo - na wrocławskiej Pergoli w kompleksie Hali Stulecia oraz w sieci. Ostatecznie rekordu nie pobito, a organizatorzy nie podali nawet do oficjalnej wiadomości liczby grających, bo - jak powiedzieli - tym razem nie o rekord chodziło. 📢 Sąd nad Jackiem Sutrykiem. Za Stadion Olimpijski, spalarnię i kolej miejską W piątek do późnego wieczora trwała nadzwyczajna sesja rady miejskiej. Radni opozycji domagali się odpowiedzi na bardzo niewygodne dla magistratu pytania. Co usłyszeli?

📢 To on zastąpi Orzecha i poprowadzi pielgrzymów z Wrocławia na Jasną Górę Tomasz Płukarski - tak nazywa się ksiądz, który zastąpi księdza Stanisława "Orzecha" Orzechowskiego, zmarłego 19 maja twórcę i wieloletniego przewodnika Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.

📢 Wrócili po auto, ale zniknęło wraz z całym warsztatem. Czy ktoś widział Rademenesa? Właściciele nie wiedzą co stało się z samochodem, który pozostawili na „zimowanie” w jednym z warsztatów przy ulicy Chmielnej 1C. Najemca terenu pod punkt naprawczy twierdzi, że chorował i musiał zamknąć biznes. Działkę odebrał mu właściciel terenu, firma deweloperska. Współwłaściciele pojazdu proszą teraz o pomoc w odnalezieniu ukochanego Rademenesa, mazdy która brała udział w wyścigach Wrak Race. 📢 Wstrzymano ruch tramwajów na ulicy Osobowickiej we Wrocławiu. Co się stało? MPK informuje, że między placem Staszica i Osobowicami kursują autobusy "za tramwaj". 📢 Rekordowe upały. Jak się schłodzić, nie idąc na basen i czego bezwzględnie unikać Nadchodzą upalne dni. Jak schłodzić się, nie korzystając z kąpieli i nie odwodnić się w upał? Jeśli chcecie wypoczywać na świeżym powietrzu, spacerować, a nie macie zamiaru spędzać czasu w wodzie, przeczytajcie porady lek. med. specjalisty medycyny rodzinnej Kamili Nietrybowskiej.

📢 Jacek Sutryk zakiwał się w sprawie biletów. Zamiast podwyżki będzie duża obniżka! Jak wyliczyli przedstawiciele Akcji Miasto i Zielonych, kupując miesięczny bilet Nasz Wrocław Kolej, będzie można zaoszczędzić blisko 40 złotych. 📢 Ksiądz nie będzie miał wyjścia. Za te grzechy nie dostaniesz rozgrzeszenia. Lista grzechów ciężkich, których nie rozgrzeszy żaden duchowny Czasem ksiądz nie ma wyjścia. Są przypadki, w których duchowny nie rozgrzeszy wiernego. Nawet, gdy ten wyzna mu grzech, żałuje i chce zadośćuczynić. Bynajmniej nie są to zabójstwo czy zdrada. Zobacz, czego ksiądz nie rozgrzeszy.

📢 Pociągiem do Berlina za 79 złotych. Na pokładzie obejrzysz przedstawienie lub wystawę fotografii Po pandemicznej przerwie wraca na tory Pociąg do Kultury Kulturzug kursujący na trasie Berlin - Wrocław, Wrocław - Berlin. Podczas przejazdów podróżni mogą podziwiać wystawy, oglądać krótkie przedstawienia, oraz uczestniczyć w spotkaniach z pisarzami i artystami.

📢 Nadzwyczajna sesja wrocławskiej rady miejskiej. O sprawach „po cichu przepychanych przez ratusz” Radni opozycji domagają się pełnych informacji o likwidacji kolei miejskiej, budowie spalarni śmieci tuż przy granicy Wrocławia i wyburzeniu dawnego basenu na Stadionie Olimpijskim. 📢 Wrocławski SOR zamknięty. Ogromne kolejki karetek pod innymi szpitalami [ZDJĘCIA] Minimum dwie godziny w upale, w pełnym słońcu muszą czekać karetki z pacjentami na przyjęcie na Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala przy ulicy Borowskiej. Podobnie jest w pozostałych wrocławskich placówkach. Ratownicy medyczni z karetek są wyczerpani i bezradni. Sytuacja pogorszyła się po tym, jak przymusowo zamknięto SOR w szpitalu przy ul. Kamieńskiego. 📢 Typy na mecz Polska - Hiszpania. Wygrana Polaków warta majątek (typy, kursy bukmacherów, gdzie i jak obstawiać) Typy i kursy bukmacherów na mecz Polska - Hiszpania nie pozostają złudzeń. Wskazanie faworyta w tym spotkaniu, zwłaszcza po tak słabym początku Polski, do najtrudniejszych nie należy. Ile można zarobić, stawiając na wygraną Polaków? Na ile wyceniany jest remis i triumf Hiszpanii? Sprawdziliśmy to. Mecz Hiszpania - Polska w sobotę o godz. 21 w Sevilli.

📢 Chcesz wyrzucić meble i wielkie gabaryty? Dziś rozstawiają kontenery we Wrocławiu [ADRESY] Meble, materace, rowery, wózki, wykładziny. Te śmieci łączy jeden, duży problem - ich wielkość. Wielkogabarytowych odpadów można się teraz pozbyć. Umożliwiają to ogólnodostępne kontenery, rozstawiane właśnie w mieście.

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert wyjaśnia, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego? 📢 Kikuty drzew straszą na Brochowie. Nie da się już ich uratować [ZDJĘCIA] Na ulicy Afgańskiej na Brochowie zamiast pięknej zieleni, która przez lata dawała cień i cieszyła oczy mieszkańców, mamy teraz kikuty drzew. Czy miasto zamierza coś z tym zrobić?

📢 Karambol na drodze nr 8 w Kobierzycach. Tworzą się ogromne korki Wypadek na drodze krajowej nr 8 pod Wrocławiem. Po godzinie 8 w Kobierzycach zderzyły się trzy samochody. Wypadek miał miejsce w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej z ulicą Bukową (przed stacją paliw Orlen - jadąc od Wrocławia). W tej okolicy tworzą się ogromne korki. Zatory zarówno na pasie w stronę Wrocławia, jak i w stronę Kłodzka, mają kilka kilometrów długości. 📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY]

📢 Radni Jacka Sutryka zdecydowali. Bilety we Wrocławiu znów będą droższe W czwartek odbyło się ważne głosowanie w radzie miejskiej. Forsując uchwałę o nowym bilecie „Nasz Wrocław Kolej”, radni z prezydenckiego klubu unieważnili majowe obniżki cen przejazdówek MPK. Znów będzie drożej.

📢 Śmiertelny wypadek na drodze nr 8 pod Kłodzkiem. Trzy osoby nie żyją, są też ranni W Dusznikach Zdroju ciężarówka zderzyła się dwoma autami osobowymi. Droga krajowa numer 8 jest zablokowana. 📢 Wariant Delta – objawy koronawirusa z Indii. Sprawdź nietypowe symptomy infekcji! Czym są warianty Alfa, Beta, Gamma, Delta i inne mutacje? Kolejna wersja koronawirusa jest bardziej niebezpieczna od wcześniejszych! Pochodzący z Indii wariant Delta stanowi obecnie główne zagrożenie w Europie. Wyjaśniamy, co czyni go tak groźnym – oraz dlaczego zmutowane wirusy SARS-CoV-2 noszą teraz nazwy takie jak Alfa, Beta, Gamma, Delta itp. Sprawdź, jak rozpoznać zakażenie „Deltą” – objawy koronawirusa tej odmiany są bowiem inne niż w przypadku jego wcześniejszych wariacji!

📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021). 📢 Z Wrocławia do Berlina kajakiem w 11 dni. Co to za akcja? Najpierw Odrą z Wrocławia do Szprewy, a nią wprost do Berlina. W sumie pokonają 400 kilometrów. Ubrania, jedzenie, narzędzia do ewentualnych napraw czy namioty - wszystko co niezbędne mają w kajakach. Po co to robią? Sprawdźcie.

📢 Żar leje się z nieba. Gdzie się ochłodzić? Kąpieliska we Wrocławiu i godzinę jazdy od miasta (KĄPIELISKA DOLNY ŚLĄSK - LATO 2021 LISTA) KĄPIELISKA - DOLNY ŚLĄSK 2021 (LISTA). Synoptycy na nadchodzący weekend zapowiadają pierwsze, prawdziwe upały w tym roku. Sprawdziliśmy, gdzie będzie można się ochłodzić - nie tylko we Wrocławiu, ale także w najbliższej okolicy Wrocławia. Oto lista kąpielisk najdalej godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska. WAŻNE - DO KOLEJNYCH KĄPIELISK MOŻESZ PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK 📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Wykolejenie na pętli Biskupin. MPK: przyczyną błąd ludzki [ZDJĘCIA] Około godz. 9.20 wykoleił się tramwaj na pętli Biskupin. Z tego powodu przejazd tramwajów czterech linii na ul. Olszewskiego został zablokowany. 📢 Tu we Wrocławiu można wziąć ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego Wybraliśmy najciekawsze i najoryginalniejsze miejsca ślubów zarówno w samym mieście jak i w bliskim sąsiedztwie. Sprawdź, jakie są koszty i formalności. 📢 Uwaga! TVN: Katowana od urodzenia, 3-letnia Hania nie doczekała pomocy. "Wszyscy zawiedliśmy" Ostatnie godziny życia małej Hani były piekłem. Według prokuratury dziewczynka była brutalnie bita i polewana zimną wodą przez własną matkę i jej partnera. Nadzór nad dysfunkcyjną rodziną pełniły wszystkie, powołane do tego służby, jednak mimo licznych, niepokojących sygnałów nikt nie zdołał zapobiec tragedii. Dlaczego?

📢 Domy bez pozwolenia na budowę w okolicach Wrocławia. Tak wyglądają Bez pozwolenia – na samo zgłoszenie - można budować już teraz. Zobacz, co i gdzie można postawić bez uciążliwych i kosztownych formalności. 📢 Najlepsze licea we Wrocławiu. Sprawdźcie ranking Oto lista najlepszych liceów we Wrocławiu. Zapisy do liceów trwają do 21 czerwca. Zobaczcie ranking portalu Waszaedukacja.pl. Sprawdź, które licea we Wrocławiu są najwyżej w rankingu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej. 📢 Zepsuty sprzęt RTV i AGD. Czy warto go naprawiać? Czy to tylko elektrośmieci? Do jednych z najczęściej wyrzucanych elektrośmieci należy zużyty lub przestarzały sprzęt RTV i AGD. Jeszcze do niedawna sprzęty domowe, takie jak lodówka czy telewizor, kupowaliśmy z myślą, że posłużą nam przez wiele lat. Tymczasem obecnie regularnie wymieniamy je na nowsze modele. Szeroki wybór asortymentu w sklepach z elektroniką oraz atrakcyjne rabaty i promocje kuszą klientów, zachęcając ich do zakupu. Czy warto inwestować pieniądze w naprawę pralki lub lodówki? Czy z góry potraktować je jako elektrośmieci? Na te i inne pytania można znaleźć odpowiedź w specjalnym e-booku dostępnym w serwisie Mój TAURON.

📢 Prawdziwa cena naszych wyborów: kupując te produkty, wspierasz okrucieństwo. Niewygodne kulisy masowej produkcji Za wszystkim, co kupujemy, kryje się jakaś historia. Niestety rzadko bywa tak sielankowa, jak na załączonym do opakowania obrazku. Szczęśliwe krówki, kurki i świnki w hodowli przemysłowej należy włożyć między bajki. W produkcji masowej wykorzystywane są nie tylko zwierzęta, ale też inni ludzie. Czy mając świadomość okrucieństwa nierozerwalnie związanego z pozyskiwaniem niektórych artykułów, nadal będziemy uznawali, że są warte swojej ceny? 📢 Plaże naturystów we Wrocławiu i okolicach. Gdzie opalają się golasy? Opalanie nago w Polsce nie jest tak modne jak w wielu innych europejskich krajach. Ale także w okolicach Wrocławia można znaleźć plaże naturystów - miejsca, gdzie plażowicze w stroju Adama i Ewy nie będą narażeni na spojrzenia ciekawskich podglądaczy. Gdzie najczęściej we Wrocławiu i okolicach opalają się golasy?

📢 Malediwy koło Wrocławia? Turkusowa woda pół godziny drogi z miasta Turkusowa woda i piękne domki na pomostach. Malediwy? Nie! Dolny Śląsk. Wiedzieliście, że tak urocze miejsce znajdziecie zaledwie pół godziny jazdy od Wrocławia? To Turkusowy Zalew w Strzelcach pod Oleśnicą. To raj dla wędkarzy ale i wspaniałe miejsce dla tych, którzy po prostu chcą odpocząć. Widoki niezapomniane! 📢 Dolnośląskie jeziora, zalewy i tamy. Pomysł na wycieczkę (ZOBACZCIE) Nasz region może się pochwalić bogactwem zbiorników wodnych, a wiele z nich jest położonych wśród pięknych, górskich krajobrazów, to idealne miejsca na weekendową wycieczkę, jak również na dłuższy pobyt. Na Dolnym Śląsku mamy najstarszy sztuczny zbiornik wodny w Polsce, a także jeden z największych w kraju. Wiecie, gdzie dokładnie się znajdują. Zobaczcie nasze zestawienie.

📢 Oto najpiękniejsze szlaki turystyczne Dolnego Śląska. Byliście tam? (ZOBACZ) Chcecie poznać najpiękniejsze górskie zakątki naszego regionu? Zapraszamy do naszego subiektywnego przeglądu najpiękniejszych szlaków turystycznych w Sudetach. Określenie "najpiękniejsze" zawsze bywa dyskusyjne, do naszego przeglądu wybraliśmy te trasy, które nie tylko prowadzą do atrakcyjnych turystycznie miejsc, ale są efektowne widokowo czy też wymagają nieco wysiłku albo prowadzą obok ciekawych miejsc. Pokonanie tych górskich szlaków z pewnością dostarczy Wam wiele satysfakcji. Zobaczcie najlepsze z nich na kolejnych slajdach w galerii. Podajemy kolor trasy i podstawowe informacje o jej przebiegu i czasie pokonania.

📢 Oto polskie Hawaje! Ależ plaża pod Legnicą [ZDJĘCIA] Kunice w powiecie legnickim od zawsze przyciągały mieszkańców regionu. To jedynie godzina drogi od Wrocławia. W tym sezonie plaże nad pięknym jeziorem kuszą jeszcze bardziej. Jest złoty piasek, leżaki, trzcinowe parasole, a nawet palmy! Wypoczywając w tym miejscu naprawdę można poczuć się jak na Hawajach! Ta pomysłowa plaża to Ośrodek Wypoczynkowy Skibińscy przy ulicy Słonecznej 3. Kliknij w zdjęcie i zobacz jak wygląda cały ośrodek! 📢 Nowa plaża nad Zalewem Mietkowskim. Przybyło nawet 1000 metrów kw. miejsca do plażowania (ZDJĘCIA) Spore zmiany nad Zalewem Mietkowskim przy prowadzonym przez powiat Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji. W tym popularnym wśród wielu mieszkańców powiatu wrocławskiego, jak również świdnickiego miejscu, zdecydowano o powiększeniu plaży. W zeszłorocznym sezonie, zwłaszcza w weekendy, ciężko było tutaj o wolne miejsce.

📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi [JAK SIĘ SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

📢 Tłumy nad Zalewem Mietkowskim. Niewielka plaża przeżywa prawdziwe oblężenie (ZDJĘCIA) Prawdziwy najazd przeżył dziś Zalew Mietkowski, jeden ze zbiorników położonych blisko Wrocławia. W piękną, słoneczną pogodę postanowili się tutaj wybrać mieszkańcy Wrocławia, a także Świdnicy i okolic. Niewielki (jak na skalę chętnych do korzystania) ośrodek sportów wodnych powiatu wrocławskiego w Borzygniewie pękał w szwach. Na dojazdach tworzyły się korki i trzeba było się sporo namęczyć, by znaleźć miejsce parkingowe. Tłoczno było również na niewielkiej plaży, w kolejkach ustawiano się także do punktów gastronomicznych, chętnie pożyczano sprzęt pływający. Liczba chętnych do rekreacji w tym miejscu pokazuje jaki sukces odniósł ośrodek, który jeszcze kilka lat temu można było nazwać zapomnianym miejscem. Doskonała lokalizacja i dobry dojazd z Wrocławia, Świdnicy czy Sobótki to atuty i wiele osób w weekendy wybiera się tutaj na odpoczynek. Dużą grupę stanowią także spędzający wakacje na działającym tutaj polu kempingowym.

📢 Zobacz nagie zdjęcia sportsmenek! Piękne kobiety rozebrały się... charytatywnie (ZDJĘCIA, KALENDARZ) Sportsmenki nago. Nagie zdjęcia sportsmenek możemy podziwiać w ramach szczytnej akcji. Charytatywny kalendarz sportowy przygotowała Dominika Cuda. Autorka zajmuje się fotografią sportową. Udało jej się namówić piękne sportsmenki, aby przedstawiły swoje wysportowane sylwetki przed obiektywem aparatu, prezentując dyscyplinę sportową, z którą są związane. Projekt ma wspomóc młodych sportowców. 📢 Oto najbardziej ekskluzywne restauracje we Wrocławiu Kto lubi dobrze zjeść ten kojarzy żółty przewodnik "Gault & Millau". Aż 39 restauracji z Wrocławia zostało odznaczonych słynną czapką! Sprawdź, gdzie zarezerwować stolik!

Dobra restauracja to nie tylko dobre jedzenie. Co roku kilkunastu anonimowych specjalistów dokładnie ocenia ok. tysiąc polskich restauracji. Po uwagę biorą: jakość produktów, smak, wygląd i sposób podania dań. Nie zapominają o obsłudze, wystroju i atmosferze lokalu.

Restauracje ocenia się w skali od 1 do 20. Za odpowiednią ilość punktów otrzymują odznaczenia w postaci czapek kucharskich: 20-19 punktów to 5 czapek, 18-17 to 4 czapki, 16-15 równają się 3 czapkom, 14-13 to 2 czapki, 12-11 punktów oznacza 1 czapkę. Najlepsze z nich trafiają do żółtego przewodnika. Zobacz jak wyglądają nagrodzone restauracje!

📢 Punkty i wieże widokowe Dolnego Śląska. Znasz je? [POMYSŁY NA WEEKENDOWĄ WYCIECZKĘ] Wycieczka za miasto, piękna pogoda i Wy dumni ze zdobycia górskiego szczytu czy wcześniej ustalonego punktu. Zapewne znacie to rozczarowanie, gdy mimo błękitnego nieba, nic nie widać. Często piękną panoramę zasłaniają nam drzewa. Jednak na Dolnym Śląsku zdecydowanie nie brakuje pięknych, widokowych miejsc. Zarówno niezalesionych szczytów, ale także wierzchołków z wieżami widokowymi czy budynków z piękną panoramą. Prezentujemy duży wybór takich miejsc w naszej galerii i krótki opis. Znacie te lokalizacje? Może warto się wybrać i poznać coś nowego właśnie w ten weekend. 📢 Gdzie we Wrocławiu zjesz najlepszy kebab? [RANKING] W bułce, tortilli, czy z frytkami lub ryżem na talerzu, z kurczakiem, wołowiną, czy oryginalnie z baraniną. Sposobów na nowe polskieg danie narodowe jest wiele. Mowa oczywiście o kebabie, gyrosie i knyszy, które królują wśród Polaków wybierających szybkie jedzenie na mieście. Bary oferujące kebaby zaspokajają głód zarówno w ciągu dnia, jak i nocami. Oto 10 miejsc we Wrocławiu, gdzie zjecie najlepszy kebab - według użytkowników serwisu Tripadvisor.

📢 Fioletowe pola pod Wrocławiem. Jaka roślina tak pięknie kwitnie? (ZDJĘCIA) Wiele osób poruszających się w okolicach Wrocławia, a także w samym mieście (np. w rejonie ul. Kosmonautów) rozmyśla co się stało na polach. Całe hektary mienią się na fioletowo. Co to za roślina o tak intensywnym zabarwieniu? Ten fiolet to facelia. A dokładnie (choć nazwa nieco kłóci się z tym co widzimy) facelia błękitna.

