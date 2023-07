Prasówka 20.07.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Alarm w wielu sklepach. Te produkty zostały wycofane po decyzjach GIS - także w Biedronce i Lidlu”?

Prasówka 20.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Alarm w wielu sklepach. Te produkty zostały wycofane po decyzjach GIS - także w Biedronce i Lidlu Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 20.07.23

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia. Oto najlepsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 [20.07] Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Lata 90. XX wieku we Wrocławiu. Obskurny dworzec PKP, hotel Panorama, pstrokate reklamy. Zobaczcie stare zdjęcia stolicy Dolnego Śląska Wrocław w latach 90. minionego wieku to na pewno czas kontrastów. Remonty, nie zawsze udane, rozkopany rynek, hotel Panorama i w porównaniu z tym dzisiejszym, obskurny Dworzec Główny PKP. Do tego możemy śmiało dorzucić pstrokate reklamy i wyjątkowo hałaśliwe tramwaje. A moda? Też była... nazwijmy to, specyficzna. Na archiwalnych zdjęciach naszych fotoreporterów widać doskonale, jak zmieniło się to miasto w ciągu ostatnich lat. Zobaczcie!

Prasówka 20.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Młodzieżowe Centrum Sportu – kluby piłkarskie we Wrocławiu. Chodzi o podwyżkę cen za wynajem boisk. Koszty spadną na rodziców Trwa spór na linii Młodzieżowe Centrum Sportu – kluby piłkarskie we Wrocławiu. Około 20 klubów i akademii w mieście zjednoczyło się przeciwko podwyżkom cen za wynajem boisk zarządzanych przez MCS. – Na obiekcie "Oławka" jestem od 17 lat. Wiem, jakie są koszty. MCS je zawyża i zmusza nas do zwiększenia składek członkowskich. Część rodziców będzie musiała zrezygnować i dzieci nie będą mogły dalej trenować – mówi Tomasz Malec, prezes Polonii Wrocław.

📢 10-letnie samochody osobowe - te modele mają najmniej usterek. Auta najbardziej godne uwagi. Warto je kupić 10-letnie i nieco starsze samochody wcale nie muszą być jeżdżącymi złomami. Warto czasami rozważyć kupno takiego auta tym bardziej że niektóre z modeli całkiem dobrze znoszą upływ czasu. Wiele egzemplarzy jest bardzo dobrze wyposażonych, spełniają też wszelkie normy bezpieczeństwa. I co najważniejsze mimo wciąż rzadko się psują. Świadczy o tym raport niemieckiego Stowarzyszenia Inspekcji Technicznej czyli TUV. Które modele najlepiej znoszą upływający czas? Sprawdź!

📢 Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci. Zobacz koniecznie i uśmiechnij się! Memy o rowerzystach wzbudzają w ostatnim czasie spore zainteresowanie wśród użytkowników sieci, którzy nie tylko intensywnie przeglądają je w internecie, ale także udostępniają i komentują. Ponadto, sami tworzą nowe treści, dzięki czemu wzbogacają przekaz oraz proponują dodatkowe interpretacje. Internauci śmieją się głównie ze stereotypów, dotyczących jazdy na rowerze i powszechnych reakcji kierowców bądź pieszych na widok poruszających się jednośladami zdobywców szos. Zwracają uwagę na popularne wśród rowerzystów zachowania w czasie jazdy, nierzadkie łamanie przez nich przepisów ruchu drogowego, nieodpowiednie korzystanie z chodników oraz ścieżek rowerowych, a także konflikty z pieszymi i kierowcami samochodów. Memy o użytkownikach jednośladów wpisują się w ogólny trend, jaki zagościł w mediach społecznościowych oraz wielu serwisach internetowych. Popularność zabawnych grafik ciągle wzrasta, a wraz z nią nie tylko liczba memów, ale również tematów, które są w nich poruszane. Te humorystyczne obrazki są bowiem formą komentowania rzeczywistości na rożnych jej płaszczyznach – społecznej, politycznej, sportowej, kulturalnej i branżowej. Śmiejemy się również ze zjawisk oraz postaw ludzkich w obliczu rozmaitych wydarzeń, sytuacji, zmieniających się pór roku, a nawet poszczególnych świąt czy wakacji. Zobacz koniecznie najzabawniejsze memy o rowerzystach i uśmiechnij się!

📢 Tragiczny wypadek w Legnicy. Pijany kierowca zabił 21-latkę. Kobieta nie miała żadnych szans! W środę (19 lipca) w Legnicy doszło do tragicznego wypadku na osiedlu domów jednorodzinnych. Śmiertelnie została potrącona 21-letnia kobieta. Kierowca samochodu, obywatel Ukrainy, był pijany i uciekał przed policją. 📢 Budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach na Dolnym Śląsku. Studium wykonalności jest na "tak". PGE spotkało się z mieszkańcami regionu Zakończyły się prace nad studium wykonalności dotyczącym budowy elektrowni szczytowo-pompowej w Młotach w gminie Bystrzyca na Dolnym Śląsku. Z analiz wynika, że budowa tej elektrowni jest potrzebna dla bezpieczeństwa energetycznego w Polsce. Odbyło się pierwsze, burzliwe spotkanie z mieszkańcami w tej sprawie.

📢 Karambol w Oławie. Zderzyły się cztery samochody. Droga jest zablokowana Groźny wypadek na trasie Wrocław - Oława. Na drodze krajowej nr 94 zderzyły się cztery samochody. Droga wjazdowa do Oławy jest zablokowana. Na miejscu pracuje policja i strażacy.

📢 Szaleńcze rajdy po Wrocławiu. Tiktoker wszystko nagrywa i chwali się w sieci! Kiedy dojdzie do tragedii? Wciąż nie opadły emocje po tragicznym w skutkach wypadku pędzącego po ulicach Krakowa auta, w którym zginęły cztery młode osoby, a tymczasem podobne "rajdy" po wrocławskich ulicach urządza inny młody kierowca. Nagraniami bez skrupułów chwali się w intrenecie. Na każdym z filmów popełnia mnóstwo wykroczeń na drodze, za które z pewnością już wielokrotnie straciłby prawo jazdy. Czy policja to ukróci czy musi dojść do kolejnej tragedii?

📢 Karma wraca. Horoskop karmiczny dla wszystkich znaków zodiaku na sierpień 2023 19.07.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 19.07.2023.

📢 Oto najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Są brutalni i niebezpieczni. Tak wyglądają poszukiwani za zabójstwa! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 13 czerwca 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Strzelanina pod Wrocławiem, jedna osoba ranna. Strzelający mężczyzna został aresztowany. Nieoficjalnie: To była sąsiedzka kłótnia W Karwianach pod Wrocławiem w czwartek (13 lipca) wieczorem mężczyzna został postrzelony z broni palnej na ostrą amunicję. Sprawca, który oddał ogień w stronę poszkodowanego został zatrzymany i tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Nieoficjalnie od mieszkańców Karwian dowiedzieliśmy się, że poszło o wycięcie drzewa rosnącego przy granicy działek.

📢 Wrocław Główny najpopularniejszą stacją kolejową w Polsce w 2022 roku! Dworzec kolejowy Wrocław Główny obsłużył w ubiegłym roku ponad 26,4 mln pasażerów. Według statystyk, Wrocław Główny w 2022 r., trzeci rok z rzędu, był najpopularniejszą stacją w Polsce – podał Urząd Transportu Kolejowego.

📢 Koszulki klubów Ekstraklasy na nowy sezon. Która najładniejsza? Ujawnienie wzoru nowych koszulek meczowych wzbudza często nie mniejszą dyskusję niż wydarzenia na boisku. W końcu kibicom wszystkich klubów zależy na tym, aby ich ulubieńcy nie tylko dobrze grali, ale również tak samo wyglądali. Przygotowaliśmy przegląd strojów meczowych wszystkich klubów Ekstraklasy w sezonie 2023/24. Która koszulka jest najładniejsza? 📢 Transfery w koszykarskim Śląsku: Martin przenosi się do ligi rosyjskiej Wiele wskazuje na to, że koszykarski Śląsk Wrocław przystąpi do sezonu 2023/24 w mocno odmienionym składzie. Wicemistrzowie Polski ogłosili już rozstania z kilkoma zawodnikami, a bardzo prawdopodobne, że to nie koniec pożegnań. Kto dołączy do Śląska? O tym wszystkim będziemy informowali w tym aktualizowanym na bieżąco artykule.

📢 Ucieczka pelikana z opolskiego ZOO. Ptak poczuł zew wolności i odnalazł się we Wrocławiu. Nie będzie próby schwytania zwierzęcia Pelikan, który zaskoczył pracowników opolskiego ogrodu zoologicznego swoją ucieczką, został odnaleziony we Wrocławiu po tygodniu poszukiwań. Teraz miłośnicy przyrody zastanawiają się, co skłoniło ptaka do opuszczenia swojego domu i jakie są jego szanse na przetrwanie na wolności. 📢 Tak mieszka Filip Chajzer – jacuzzi, plaża i panoramiczne okna z widokiem. Zajrzyj do mazurskiego raju dziennikarza w pięknej okolicy Filip Chajzer może się pochwalić wyjątkowa posiadłością w malowniczej okolicy. Dziennikarz jest właścicielem dwóch komfortowym domów z jacuzzi i prywatną plażą w sercu Mazur. Wyjątkowe siedlisko Filipa Chajzera można wynająć w sieci na wakacje. Zobacz, jak wyglądają rustykalne wnętrza domów celebryty z wyjątkowym widokiem. 📢 Wrocław: Ranking liceów i techników. Które szkoły są najlepsze? Ranking perspektyw Które licea i technika we Wrocławiu są najlepsze? To pytanie, które co roku zadają sobie nastolatkowie i ich rodzice. Zwłaszcza w okresie wakacyjnym, kiedy rozstrzyga się proces rekrutacji. W określeniu pozycji placówki pomóc może ranking najlepszych liceów i techników we Wrocławiu wydawnictwa Perspektywy.

📢 Zaginął 33-letni Krystian Derda spod Jelcza -Laskowice. Ostatni raz był na imprezie we Wrocławiu 33-letni Krystian Derda pochodzi ze wsi Minkowice Oławskie koło Jelcza Laskowice. W piątek (14 lipca) mężczyzna pojechał do Wrocławia. Do tej pory rodzina nie ma z nim kontaktu. Ostatni raz był widziany na ulicy Drobnera w nocy z 16 na 17 lipca. 📢 Alternatywa dla kebaba. Wrocławianie mają knyszę! Gdzie jeszcze można zjeść ten kultowy posiłek? Wrocławska knysza to jedna z niewielu nowożytnych specjalności kulinarnych z naszego miasta. Jest to rodzaj kanapki lub bułki, która składa się z kilku składników. Swoim wyglądem może przypominać przyrządzanego w fast foodach kebaba. Czy taki posiłek można jeszcze zjeść we Wrocławiu? Jeśli tak, to gdzie? 📢 Jak Włosi poradzili sobie z zasypującymi ich śmieciami? Dolnośląscy samorządowcy oglądali pracę spalarni w Bergamo Spalarnia odpadów w Bergamo to jedna z wielu spalarni śmieci na północy Włoch, która nie tylko rozwiązuje problem zalegających odpadów, ale także produkuje prąd i ciepło dla okolicznych mieszkańców. Zobacz jak wygląda spalarnia REA Dalmine w galerii zdjęć oraz na filmie.

📢 Psy, które ratują życie. Zobacz zdjęcia i film z treningu psów ratowniczych specjalnej jednostki OSP we Wrocławiu Psy ratownicze z Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP we Wrocławiu są niezastąpionymi pomocnikami przy zaginięciach. Przeszukują gruzowiska i ogromne tereny by ratować życie. Zobacz jak wygląda ich codzienna praca oraz obejrzyj film z ich treningu 📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 19.07.2023 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe.

📢 Czy Twój kot Cię kocha? Po czym to poznać? Oto 10 dowodów na kocią miłość 19.07.2023 Koty, podobnie jak ludzie, mają bardzo różne charaktery. Niektóre kochają być przytulane, a inne wolą zawsze zachować odległość od swoich opiekunów. Nie oznacza to, że Twój przyjaciel Cię nie kocha. Najważniejsze, abyś nauczył się odczytywać uczucia Twojego futrzaka. Oto 10 dowodów, że Twój kot Cię kocha!

📢 Teściowe o tych imionach są najgorsze. One uwielbiają wtrącać się w życie i wszystko wiedzą najlepiej 19.07.23 Nie ma nic gorszego dla młodych małżeństw niż wścibska teściowa. Nie od dziś krążą na ten temat opowieści wściekłych na swoje teściowe, nie tylko zięciów, ale i synowych. Kto z nas nie zna tego z własnego życia? Trzeba posprzątać w domu bo przyjeżdża mamusia, jak wychowywać dzieci - niezbędnych rad udzieli ci teściowa. Czasem, choć rzadko, teściowa okazuje się być prawdziwym skarbem, jednak najczęściej jest utrapieniem. Teściowe o tych imionach są najgorsze. Sprawdź 📢 Oto rzadkie monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 19.07.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź koniecznie czy masz je w domu!

📢 Oto nowe produkty wycofane ze sprzedaży. UWAGA! Patrz na ostrzeżenia GIS! Tego nie jedz, nie kupuj w Biedronce, Lidlu i innych sklepach Żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. 📢 Oto najładniejsze stewardesy! GALERIA ZDJĘĆ. Są mądre, śliczne i seksowne. Z nimi poleciałbyś na koniec świata ZDJĘCIA 19.07.2023 Muszą znać wiele języków, potrafią odnaleźć się każdej, nawet ekstremalnej sytuacji. Do tego są piękne, nieraz ładniejsze niż zawodowe modelki. Tak... mowa o stewardesach. Aby zostać jedną z nich, trzeba przejść złożony proces rekrutacyjny. Wybierane są tylko najlepsze. My postanowiliśmy sprawdzić, jak prezentuje się damska obsługa samolotów na liniach lotniczych z całego świata.

📢 Próba linczu na basenie w Bytomiu. Szokujący film krąży w mediach społecznościowych. Co tam się wydarzyło? W mediach społecznościowych pojawiło się szokujące nagranie. Dantejskie sceny miały miejsce na kąpielisku w Bytomiu. Plażowicze niemal dokonali samosądu! Co tam się wydarzyło? 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 19.07.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 19.07.2023 Marcin Prokop to znana osobowość telewizyjna. Dziennikarz, prezenter, felietonista i pisarz w jednej osobie, znany przede wszystkim z programu śniadaniowego Dzień Dobry TVN chętnie dzieli się swoimi zdjęciami. Nie tylko tymi bieżącymi, ale również archiwalnymi. Stąd możemy się dowiedzieć, jak Marcin Prokop wyglądał 20, a nawet 30 lat temu, kiedy był jeszcze nastolatkiem, bądź studentem. Zobacz te zdjęcia! 📢 Pociągi z Wrocławia do Pragi pojadą 4 razy dziennie. Połączenie może zostać wydłużone aż nad morze! Pod koniec przyszłego roku czeski przewoźnik kolejowy ma uruchomić bezpośrednie połączenia z Pragi do Wrocławia. Międzynarodowa linia będzie prowadzić m.in. przez Pardubice i Letohrad. W planach jest też przedłużenie trasy aż nad polskie morze - do Gdyni.

📢 Ostatni etap Wschodniej Obwodnicy Wrocławia dopiero za 3 lata? Kierowcy czekają na tę trasę Do zamknięcia Wschodniej Obwodnicy Wrocławia brakuje krótkiego fragmentu między Radomierzycami i Bielanami Wrocławskimi. Kierowcy czekają na jego realizację, ponieważ droga z południowych osiedli Wrocławia do autostrady A4 będzie szybsza i krótsza. Kiedy będzie można skorzystać z tego rozwiązania? 📢 Nowe informacje ws. procesu Mariki: "Rażące uchybienia". Dlaczego sąd odmówił oskarżonej adwokata? Nie milkną echa jednej z najbardziej kontrowersyjnych i budzących emocje decyzji sądów ostatnich lat. Sędzia Agnieszka Cabrera-Kasprzak skazała na trzy lata bezwzględnego więzienia młodą dziewczynę, za szarpanie tęczowej torby jednej z uczestniczek manifestacji LGBT w Poznaniu. Nowa adwokat Mariki, mec. Magdalena Majkowska, w rozmowie z portalem i.pl, wskazuje na rażące uchybienia sądu, jakie, jej zdaniem, miały miejsce podczas procesu.

📢 Spływ kajakowy z Wrocławia do Berlina. 10 dni, 400 kilometrów i promocja ekologii. Dominik Dobrowolski o akcji #WroBer Zakończyła się tegoroczna edycja akcji #WroBer, czyli spływu kajakowego z Wrocławia do Berlina. Przez 10 dni w sumie 30 śmiałków pokonało 400 kilometrów wodnego szlaku Odry i Szprewy. Akcja ma nie tylko wymiar sportowy, podróżniczy, integracyjny, ale przede wszystkim ekologiczny. W studiu Gazety Wrocławskiej opowiedział nam o niej Dominik Dobrowolski, inicjator #WroBer. 📢 Ogrody z bonsai, papiery washi i miecze samurajów. Nie trzeba jechać do Japonii. Macie to tuż obok Choć Dolny Śląsk od Japonii dzielą tysiące kilometrów, to wcale nie trzeba ich pokonywać, by poczuć dalekowschodnie klimaty, poznać japońską kulturę, ogrodnictwo czy zwyczaje. W naszym regionie jest kilka bardzo ciekawych miejsc, gdzie poczujecie się, jak w Japonii lub możecie obcować z dalekowschodnimi twórcami. Będziecie zaskoczeni.

📢 Dramatyczny wypadek kobiety w Lubinie. Piesza przechodziła na czerwonym, walczy o życie. Jest nagranie Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek (17 lipca) na jednej z ruchliwych ulic w Lubinie. Samochód potrącił przechodzącą przez jezdnię kobietę. Szła po pasach, ale wygląda na to, że miała czerwone światło. Jej stan jest krytyczny. 📢 Poważny wypadek na Dolnym Śląsku. Tej drogi jeszcze oficjalnie nie otwarto. Już zderzyły się tam dwa auta! We wtorek, 18 lipca doszło do groźnie wyglądającego wypadku drogowego na skrzyżowaniu ul. Grzybowej z nowo wybudowaną al. Niepodległości w Miliczu. Zderzyły się dwa samochody, ranna została jedna osoba. Aleja Niepodległości to nowo wybudowany łącznik, który jest też nazywany małą obwodnicą Milicza. Nie było jeszcze nawet oficjalnego otwarcia tej trasy, a już doszło do wypadku.

📢 Skarb znaleziony na budowie drogi w Wałbrzychu, należał do Niemca. Schował go równo 99 lat temu i zostawił list w słoiku Wyjaśniła się zagadka skarbu odnalezionego metr pod ziemią podczas prac przy przebudowie ulicy 1 Maja i Zachodniej w Wałbrzychu. To tam metr pod ziemią pracownicy natknęli się na słoik z tajemniczym listem w języku niemieckim, rysunkiem i pieniędzmi. Jak się okazuje właściciel skarbu schował go w połowie lipca 1924 roku, a więc dokładnie 99 lat temu w piekarni, którą prowadził w Hermsdorf, czyli dzisiejszym Sobięcinie. 📢 Kim jest dziewczyna, która pokazała piersi po swoim pierwszym zwycięstwie w boksie? Trenerka fitness od odchudzania i gwiazda OnlyFans! Hitem sportowego wideo minionego tygodnia był bez wątpienia film z zakończenia walki Brytyjki Danielli Hamsley z Polką Aleksandrą Danielką w turnieju bokserskim Kingpyn High Stakes w Dublinie i obnażenie piersi z radości przez zwyciężczynię. Kto to w ogóle jest? I dlaczego poświęca się jej tyle uwagi? Teraz wyjaśnimy. Tak więc poznaj Daniellę Hemsley!

📢 Nagły zwrot w sprawie Turowa. NSA uchylił skandaliczną decyzję WSA. Będzie można wydobywać węgiel! Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił zażalenie Prokuratury Krajowej na skandaliczne postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o wstrzymaniu wykonania decyzji środowiskowej w sprawie kopalni Turów. Prokuratura podnosiła m.in., że sąd nie wyjaśnił jakie konkretne zdarzenia czy okoliczności miałyby spowodować trudne, a nawet nieodwracalne szkody w środowisku. To oznacza, że w jednej z największych polskich kopalni, kluczowej ze względów strategicznych, nadal będzie można wydobywać węgiel. 📢 Lidl oferuje nawet 8000 złotych miesięcznie i auto służbowe na start. Właśnie ruszyła ciekawa rekrutacja Sieć Lidl ogłosiła nabór do pierwszej edycji programu Lidl Trainee, skierowanego do studentów i absolwentów szkół wyższych. Osoby, które zostaną przyjęte, mogą liczyć na zarobki w wysokości 8000 złotych brutto, a także pakiet atrakcyjnych benefitów. Jak wziąć udział w programie Lidl Trainee?

📢 Ponad 8-kilometrowy korek na podwrocławskim odcinku autostrady A4. Na jezdni znaleziono rozrzucone części opony Kierowcy stoją w coraz większym korku na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Na wysokości węzła Kostomłoty znaleziono na jezdni rozrzucone części opony. Patrol drogowy jest w drodze na miejsce. 📢 Wypadek na przejściu dla pieszych we Wrocławiu. Młoda kobieta potrącona przez autobus. MPK wprowadza zmiany tras na kilku liniach Kierowca autobusu MPK Wrocław potrącił na przejściu dla pieszych 21-latkę. Na ten moment droga jest zablokowana, na miejscu pracuje policja. Zapowiadają się spore utrudnienia w ruchu. Miejski przewoźnik zmienia trasy kilku linii autobusowych. 📢 Kaczmarek przyjęła oświadczyny Bukowieckiego. Zobaczcie ich wspólne zdjęcia Natalia Kaczmarek i Konrad Bukowiecki to jedna z najpopularniejszych par polskiego sportu. Są ze sobą od 2018 roku, a pod koniec czerwca biegaczka przyjęła oświadczyny kulomiota. Kliknij „zobacz galerię” i obejrzyj ich wspólne zdjęcia – to jest miłość!

📢 Międzynarodowy Festiwal Nowe Horyzonty. Na wrocławskim rynku powstaje ogromny ekran. Będą darmowe pokazy filmowe. Znamy program Za kilka dni (21 lipca) we Wrocławiu rusza Międzynarodowy Festiwal Nowe Horyzonty. Na płycie wrocławskiego rynku rozpoczęła się budowa ekranu pod największe letnie kino plenerowe w mieście. Znamy program wydarzenia. Co będzie można obejrzeć? 📢 Rusza pub Śląska Wrocław na stadionie Tarczyński Arena. Zobacz zdjęcia. Oficjalna nazwa: Browar Stu Mostów – Sports Bar Pub Śląska Wrocław gotowy! Otwarty zostanie na stadionie Tarczyński Arena 28 lipca. Jego operatorem został Browar Stu Mostów, a oficjalna nazwa lokalu to: Browar Stu Mostów – Sports Bar. Zobaczcie zdjęcia wnętrz.

📢 Śląsk Wrocław przyznał, ile ma długów! Czy przeżyłby bez kredytu? Finanse Śląska Wrocław. Czy gdyby Śląsk Wrocław nie otrzymał 20 mln zł pożyczki od miasta, straciłby płynność finansową? Zapytaliśmy o to w klubie. Wiemy już, ile WKS ma długów i czy zalega piłkarzom z wypłatami.

📢 Kardiolodzy z Wrocławia. Nadciśnienie, problemy z sercem? Tych kardiologów najczęściej polecają sami pacjenci [ADRESY] Nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa lub arytmia serca to schorzenia, których nie wolno zignorować. Choroby układu krążenia mogą dotknąć nas w każdym wieku. Nie jest więc niczym niezwykłym, że do kardiologów ustawiają się długie kolejki. Przedstawiamy ranking tych specjalistów, którzy w dziedzinie kardiologii są najbardziej polecani przez samych pacjentów z Wrocławia i okolic miasta. Zestawienie sporządziliśmy na podstawie serwisu znanylekarz.pl. Ci lekarze mają najwięcej pozytywnych opinii. 📢 Angelika Jurkowianiec na zdjęciach. Tak prezentuje się Miss Polski 2023 Angelika Jurkowianiec w niedzielę została wybrana Miss Polski 2023. W finale konkursu pokonała 32 kandydatki. Zobaczcie, jak na zdjęciach prezentuje się najpiękniejsza kobieta w Polsce! 📢 Trójstyk granic na Dolnym Śląsku. Tu będziecie jednocześnie w trzech państwach. To miejsce trzeba odwiedzić! W Polsce jest sześć miejsc, w których stykają się trzy państwa. W Porajowie na Dolnym Śląsku jest trójstyk granic Polski, Czech i Niemiec. Warto zaplanować odwiedzenie tego punktu podczas wakacyjnych wycieczek. Gdy już tam dotrzemy, możemy być w trzech państwach równocześnie! Zobaczcie film.

📢 Miejskie wyspy ciepła, czyli najgorętsze punkty na mapie Wrocławia. Powstają przez upały. Na tych osiedlach jest najgorzej! Polska Agencja Kosmiczna opracowała raport, w którym porównała temperatury w pięciu największych polskich miastach za rok 2022 i pięć poprzednich lat. Zjawisko o nazwie "miejskie wyspy ciepła" przybiera na sile. We Wrocławiu rekordowa temperatura powierzchni to ponad 60 stopni Celsjusza.

📢 Przychodzi baba do lekarza, czyli najśmieszniejsze memy z medykami w roli głównej. Internauci nie zawiedli! Zawód lekarza znajduje się w czołówce najbardziej poważanych zawodów w Polsce. W ogólnopolskim badaniu przeprowadzonym przez Agencję SW Research (2022 r.) aż 72 proc. respondentów przyznało, że darzy ten zawód dużym lub bardzo dużym poważaniem. Nie mienia to jednak faktu, że lekarze i służba zdrowa to "wdzięczny" temat do żartów. Zebraliśmy dla Was najśmieszniejsze memy o lekarzach. Zobaczcie!

📢 Opuszczony kościół we wsi niedaleko Wrocławia. Rarytas dla miłośników architektury sakralnej. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz! Ten opuszczony zabytek sakralny znajduje się w sercu wsi Kuźniczysko, bez wątpienia budzi zachwyt i respekt. Dawny zbór ewangelicki kryje wewnątrz drewnianą ambonę i poniszczone ławy. Wspaniale też prezentuje się dzwonnica, która trzeszczy w wietrzne dni. Aż chciałoby się zwiedzać, lecz niestety nie wolno. Zobaczcie zatem zdjęcia ze środka, w których posiadaniu akurat jesteśmy. 📢 Tragedia na Mazurach. Para z Dolnego Śląska zginęła w pożarze kampera w Ełku. Osierocili dwoje dzieci Tragiczny pożar kampera w Ełku (woj. warmińsko-mazurskie). W pojeździe przebywała para z powiatu oleśnickiego (woj. dolnośląskie). Osierocili dwoje dzieci w wieku 8 i 10 lat. Sprawą zajmuje się prokuratura. 📢 Bohaterski czyn we Wrocławiu. Mężczyzna pomógł nastolatkowi, który chciał skoczyć z mostu Milenijnego Prawdziwi superbohaterowie nie noszą peleryny! Przekonał się o tym pewien nastoletni chłopak, który w nocy z wtorku na środę (11-12 lipca) został uratowany na moście Milenijnym we Wrocławiu przez pana Kacpra. "Za barierkami, na prześlę stał młody chłopak, zanosił się płaczem. [...] "Gdybym skończył pracę o 5 minut później już by go nie było" - mówi nasz Czytelnik, który zapobiegł samobójstwu. Zobaczcie nagranie!

📢 Zabójcy przykryli ciało ofiary 6-metrową warstwą ziemi. Funkcjonariusze znaleźli je po 26 latach! Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy? 📢 Wakacje w Karpaczu – Hotel Tremonti Hotel położony na wysokości ponad 650 m n.p.m., w otoczeniu kojącego lasu w sercu Karpacza to świetna propozycja na wakacyjny wypoczynek z rodziną czy przyjaciółmi. To miejsce o wyjątkowej architekturze z całorocznym basenem zewnętrznym i jacuzzi atrakcjami dla dzieci i dorosłych przez całe lato. Teraz możesz zarezerwować wakacyjny pobyt nawet do 35% taniej!

📢 Natalia Kaczmarek - wielka forma i piękne ciało. Takiej jej nie znaliście! Zdjęcia lekkoatletki mogłyby trafić na okładki magazynów Natalia Kaczmarek (AZS AWF Wrocław) była zawiedziona występem w mistrzostwach świata, ale powetowała sobie to w Chorzowie, gdzie nareszcie złamała barierę 50 sekund w biegu na 400 metrów. Sportsmenka już wcześniej odniosła ogromny sukces na Igrzyskach Olimpijskich w 2020, gdzie została mistrzynią olimpijską. Poza dużymi sukcesami, Natalia Kaczmarek jest również piękną kobietą, od której ciężko oderwać wzrok. Zobaczcie jej zdjęcia! Niektóre nadają się na okładki modowych magazynów! 📢 Wieża widokowa na Wielkiej Sowie otwarta! Remont trwał dwa lata, już można do niej wejść. Zobaczcie zdjęcia Po dwóch latach generalnego remontu Wieży widokowej na Wielkiej Sowie, dzisiaj 16 lipca oficjalnie i z wielką pompą nastąpiło jej otwarcie. Turyści mieli tę przyjemność, by wspólnie z włodarzami przeciąć wstęgę i wejść na wieżę. A dla tych, którzy zgłodnieli, była darmowa grochówka i smażona kiełbasa.

📢 W weekend kąpielisko Kopalnia Wrocław oblegały tłumy. My też tam byliśmy, zobaczcie film! Mamy za sobą prawdziwie upalny weekend. Wielu wrocławian szukało ochłody w parkach wodnych, na basenach i kąpieliskach. My wybraliśmy się z kamerą do Kopalni w podwrocławskich Paniowicach. Zobaczcie, co się tam działo. 📢 We wrocławskim zoo powstanie nowa lwiarnia w stylu afrykańskiej wioski. Znamy szczegóły inwestycji za miliony Jeszcze tego lata ma rozpocząć się budowa nowego pawilonu dla lwów i surykatek we wrocławskim zoo. Nowoczesny budynek stanie na terenie obecnego wybiegu dla lwów, przy głównym wejściu. Ogród szuka wykonawcy inwestycji. 📢 Tajemnicze ruiny pałacu w środku lasu na Dolnym Śląsku. Kiedyś tu było przepięknie! Pałac zbudowany w XVIII wieku z polecenia Ernesta Wolfganga von Rothkircha und Tracha znajduje się w Pawlikowicach, przysiółku wsi Pątnów (woj. dolnośląskie). Żeby go odnaleźć musimy zanurzyć się w las, będący dawniej parkiem w stylu angielskim. Nie jest trudno dostępny, choć, jak to często bywa, przyroda powoli bierze go w swoje władanie. Samo wejście do ruiny jest utrudnione i niebezpieczne, obiekt w każdej chwili grozi zawaleniem. Typowo klasycystyczna budowla, nawet w formie zachowanych ruin stwarza piorunujące wrażenie.

📢 Śmiertelny wypadek pod Wrocławiem. Nie żyje 27-letni mężczyzna, 5 osób w szpitalu. Wśród rannych są dzieci Dwa samochody osobowe zderzyły się na drodze między miejscowościami: Cesarzowice a Piersno (woj. dolnośląskie). 27-letni kierowca zginął na miejscu, 5 osób zostało rannych, w tym dzieci. O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Gdzie na dobre lody? Oto najbardziej popularne i polecane lodziarnie we Wrocławiu Żar z nieba i ponad 30 st. C? To idealny moment na pójście do jednej z lodziarni we Wrocławiu. Sprawdziliśmy, jakie lokale wśród internautów cieszą się największym zainteresowaniem oraz jaką ocenę otrzymały od użytkowników Google. Zobacz w galerii, które lodziarnie są teraz najbardziej popularne.

📢 Na Śnieżkę wchodzi tak wielu turystów, że Karkonoski Park Narodowy zdecydował się na regulację ruchu Na Śnieżce szczyt sezonu turystycznego. A to oznacza, że na górę wchodzą dziennie nawet 4 tysiące osób. By turyści mogli dotrzeć bezpiecznie do celu, Karkonoski Park Narodowy wprowadził regulację ruchu. Jakie są zasady? Do kiedy będą obowiązywać? Przeczytajcie poniżej.

📢 Dziś poznamy Miss Polski 2023. W finale są dwie wrocławianki, czy mają szansę wygrać? Zobaczcie zdjęcia Konkurs Miss Polski to wydarzenie organizowane corocznie, w którym wybiera się najpiękniejszą kobietę w Polsce. W kilku etapach eliminacji wybiera się finalistki, spośród których wyłaniana jest zwyciężczyni. Jakie kandydatki reprezentowały Wrocław i Dolny Śląsk w ostatnich latach? Zobacz! 📢 Gastro Miasto na bulwarze Dunikowskiego we Wrocławiu. Tu spróbujesz kuchni z najdalszych zakątków świata Gastro Miasto po raz kolejny ściągnęło na bulwar Dunikowskiego tłumy ludzi. Dziesiątki wrocławskich restauracji prezentowały tam kuchnie z całego świata, a pyszne potrawy ze smakiem zajadali mieszkańcy Wrocławia i turyści. Zobaczcie na zdjęciach, jak przebiegał festiwal Gastro Miasto w sobotę (15 lipca). 📢 Castle Party 2023 w Bolkowie. Tak się bawili uczestnicy festiwalu muzyki w klimacie gotyckiego rocka Do Bolkowa na Dolnym Śląsku przyjechali fani gotyckiego rocka z całej Europy. Rozpoznać ich można po niezwykłych stylizacjach: królują czarne suknie, gorsety, lateksowe spodnie lub lśniące jaskrawe ubrania w stylistyce cyber. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć z tegorocznego festiwalu. Zobaczcie!

📢 24. Lwóweckie Lato Agatowe. Minerały, biżuteria i koncerty. Zobaczcie zdjęcia i program Lwóweckie Agatowe Lato to jedyna taka impreza w całej Polsce. W tym roku odbywa się już po raz 24., oczywiście, w Lwówku Śląskim. Do niedzieli (16 lipca) czeka tam wiele atrakcji. Zobaczcie zdjęcia i sprawdźcie program poniżej.

📢 Przejechali przez Wrocław na rowerach, które sami zrobili. Tak Custom Crew 071 świętuje urodziny Custom Crew 071 to wrocławska grupa pasjonatów jednośladów, ale nie byle jakich! Ich rowery o najróżniejszych kształtach i kolorach to często własnoręcznie zaprojektowane i wykonane pojazdy, które są dla nich największą pasją. Ekipa w ten weekend (14-17 lipca) obchodzi 6. urodziny, na którą zaprasza wszystkich fanów rowerów. Zobaczcie zdjęcia i film z ich przejazdu przez Wrocław. 📢 Najczystsze kąpieliska we Wrocławiu i okolicach. Tutaj można bezpiecznie się kąpać Poszukujecie remedium na panujący upał? Co powiecie na pływanie i plażowanie? Wszystkie kąpieliska we Wrocławiu i okolicach działają, ale gdzie woda jest najczystsza? Gdzie można kąpać się bezpiecznie? Sprawdziliśmy, w których akwenach wodę przebadał sanepid oraz jak duże jest stężenie niebezpiecznych bakterii E.Coli i enterokoków w każdym z jezior. Zobacz w galerii na jakie kąpieliska warto pojechać.

📢 Te ogłoszenia o pracę to hit. Zdjęcia i memy o pracownikach oraz pracodawcach, które rozśmieszą was do łez 12.07.2023 Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 12.07.2023. 📢 Urbex na Dolnym Śląsku. Najciekawsze opuszczone miejsca, które przyciągają poszukiwaczy przygód Zrujnowane zamki, pałace, szpitale czy domy, niektóre ponoć nawiedzone. Na Dolnym Śląsku stoi wiele starych, opuszczonych, czasem zrujnowanych budowli. Dla amatorów tajemniczych miejsc z historią wybraliśmy takie, gdzie można zrobić naprawdę unikatowe zdjęcia i poczuć dreszczyk emocji. Zobaczcie! 📢 Dolnośląski pałac jak z bajki Disneya. Mógłby być perełką Kotliny Jeleniogórskiej, a popada w ruinę. Co poszło nie tak? Pałacu w Bobrowie nie sposób nie zauważyć. To okazały obiekt z wieżą obronną, murami, wieżyczkami i wykuszami. Widzą go grupy wycieczkowe, które odwiedzają budowle z listy Doliny Pałaców i Ogrodów w Kotlinie Jeleniogórskiej, rowerzyści, jadący trasą wzdłuż rzeki Bóbr i turyści wędrujący po Rudawach Janowickich. Patrzą na rozpadający się budynek i pytają: co poszło nie tak, że nie udało się go uratować, tak jak sąsiednie pałace w Wojanowie, Łomnicy i Karpnikach? Czy jest szansa, że pałac jak z bajki Disneya powróci do dawnej świetności?

📢 Wrocław i wrocławianie w roku 2000. Nasze miasto zmieniło się diametralnie! [ZDJĘCIA] Wrocław z roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad!

📢 Polskie Hawaje, czyli jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Z Wrocławia to godzina jazdy Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem latam postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci - ta wzbogaciła się w tym roku o nowy plac zabaw. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody! 📢 Ile potrzeba punktów do szkół średnich we Wrocławiu. Zobacz jakie progi punktowe obowiązywały w zeszłym roku W poniedziałek, 15 maja 2023 ruszył nabór do szkół ponadpodstawowych we Wrocławiu. Oferta jest bogata i optuje w kilka nowości. Zobacz jakie masz szanse na dostanie się do wymarzonej szkoły. Tak kształtowały się wyniki w zeszłym roku (w pierwszym naborze).

📢 Wilk w psiej budzie, niosący głowę psa. Te sytuacje miały miejsce w Lubuskiem! W Lubuskiem żyje nawet kilkaset wilków. Nasi Czytelnicy mieli okazję się przekonać, jak wygląda spotkanie z tym zwierzęciem. Czasami spotykali wilki w bardzo dziwnych sytuacjach - widzieli, jak niesie głowę psa lub jak śpi w psiej budzie! A wszystko to uwiecznili na zdjęciach. Na sam widok można dostać gęsiej skórki...

📢 Najmniejsza wieś na Dolnym Śląsku - Pawłowice Małe pod Legnicą. Mieszka tu zaledwie... jedna osoba! Najmniejsza wieś Dolnego Śląska - która miejscowość nosi to miano? Pawłowice Małe były kiedyś całkiem prężnie funkcjonującą wsią, której mieszkańcy utrzymywali się z rolnictwa. Okoliczne inwestycje sprawiły jednak, że wieś zrównano niemal z ziemią, a z danych zeszłorocznego Narodowego Spisu Powszechnego wynika, że wieś zamieszkiwała tylko jedna osoba. Obecnie nawet jej już nie ma. Z całej wsi pozostał tylko jeden budynek, który kiedyś pełnił funkcję stacji kolejowej. Co ciekawe... można wynająć tu lokal!

📢 Castle Party Bolków 2022. Zobacz niesamowite kreacje fanów gotyckiego rocka [MNÓSTWO ZDJĘĆ, PROGRAM KONCETÓW] Castle Party 2022. W Bolkowie na Dolnym Śląsku trwa największy w Europie, słynny festiwal gotyckiego rocka Castle Party 2022. Do miasteczka i na zamek przyjechało kilka tysięcy fanów. W sobotę towarzyszył im nasz fotoreporter. Tradycją imprezy są niesamowite stroje uczestników. Jeśli nie byliście osobiście, koniecznie zobaczcie naszą galerię. Bawiliście się na festiwalu? Odnajdźcie się na zdjęciach.

Galerię będziemy aktualizować na bieżąco. Największy tłum będzie w Bolkowie późnym popołudniem. 📢 TOP 15. Gdzie jest najsmaczniejszy kebab we Wrocławiu? [RANKING, ADRESY] Przepyszne mięso (kurczak, baranina lub mieszane), świeże warzywa, genialne sosy (ostre lub łagodne). I ta bułka... Kebab, marzenie wielu weekendowych imprezowiczów, ma też fanów wśród zwykłych smakoszy. Zobaczcie, które lokale polecają internauci na Google. Adresy i opinie znajdziecie w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

ZOBACZ KONIECZNIE Miejsca, które Google Maps przed nami ukrywa

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN