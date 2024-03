Prasówka 2.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Utrudnienia w ruchu 2.03.2024 w woj. dolnośląskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe?”?

Prasówka 2.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Utrudnienia w ruchu 2.03.2024 w woj. dolnośląskim. Gdzie są dzisiaj prowadzone roboty drogowe? Które drogi w województwie dolnośląskim 2.03.2024 nie są przejezdne? Roboty drogowe: droga 12, Głogów (122. km na odc. 0,4 km) Malowanie oznakowania poziomego w m. Głogów od Ronda Konstytucji 3 Maja do Mostu Tolerancji.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

Prasówka 2.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę. Zobacz popularne grafiki z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego Memy o języku polskim rozbawiły do łez niejednego internautę, bowiem twórcy tych grafik z przymrużeniem oka potraktowali wiele aspektów, związanych z użytkowaniem naszej mowy narodowej. Autorzy humorystycznych obrazków wykorzystali do tego między innymi przykłady z błędami ortograficznymi bądź niewłaściwie zastosowaną interpunkcją. Innym zabawnym grafikom komizmu nadały konkretne skojarzenia czy konteksty źle użytych słów. Użytkownicy sieci śmieją się też z łamańców językowych oraz z dowcipnych sytuacji, towarzyszących obcokrajowcom podczas nauki polskiej mowy. Warto przypomnieć, że memy o naszym języku idealnie wpisują się w Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Zobacz najpopularniejsze grafiki i uśmiechnij się! 📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Koszmar w Malczycach. Otrute zwierzęta konały w konwulsjach na oczach właścicieli. Jedno cudem udało się uratować Ta historia nigdy nie powinna mieć miejsca. Właściciele dwóch psów przyglądali się, jak zwierzęta powoli umierały w konwulsjach. Ich cierpienie można było dostrzec gołym okiem. Zwierzęta miały napady padaczki, podczas których uderzały głową o beton. Jednego z nich udało się uratować, drugi został znaleziony martwy. Ekostraż złożyła w tej sprawie zawiadomienie.

📢 Autostrada A4 zamknięta po wypadku ciężarówki! Policja kierowała na objazd W piątek (1 marca) przed godziną 18 na dolnośląskim odcinku autostrady A4 doszło do wypadku. Ciężarówka wypadła z jezdni i wjechała do rowu. Są utrudnienia dla kierowców! 📢 Wrocławski Marsz Żołnierzy Wyklętych przeszedł przez centrum miasta. Zobaczcie zdjęcia W piątek (1 marca) o godz. 19 rozpoczął się Wrocławski Marsz Żołnierzy Wyklętych. To pierwszy po pandemii koronawirusa marsz ku czci Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście.

📢 Poważny wypadek pod Leroy Merlin na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Motocyklista był reanimowany Do wypadku doszło w piątek (1 marca) o godz. 18.30 na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. 📢 Oto Alicja Walczak z programu "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [2.03.2024] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 - tabela netto. Takie są teraz nowe emerytury [2.03.2024 r.] To pewne, o ile wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik wyniósł 12,12 procent. Jak to się przekłada na realne wypłaty? Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy.

📢 Janusze tatuażu i mądrości na skórze. Zobaczcie najnowsze prace tych "artystów" O gustach się nie dyskutuje. Co podoba się jednym, innym nie musi. Ale patrząc na niektóre tatuaże, których zdjęcia pojawiają się w sieci, trudno powstrzymać się od komentarza. Mamy dla was porcję nowych "dzieł" tatuażystów - zobaczcie w galerii zdjęć. UWAGA! Oglądanie grozi wybuchami śmiechu, potokami łez i zakrztuszeniem podczas jedzenia! 📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [2.03.2024 r.] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Tak wyglądają córki 77-letniego Sylvestra Stallone - Sophia, Sistine, Scarlet. Są niezwykle pięknymi kobietami [2.03.2024 r.] Sylvester Stallone to gwiazda hollywoodzkiego kina. Słynny aktor od prawie trzech dekad jest w szczęśliwym związku małżeńskim z modelką Jennifer Flavin. Mają trzy piękne córki: Sophie (ur. 27 sierpnia 1996), Sistine Rose (ur. 27 czerwca 1998) i Scarlet Rose (ur. 25 maja 2002). Oto jak wyglądają. 📢 Policja poszukuje tej kobiety. Sąd Rejonowy w Świdnicy wystawił za nią list gończy. Chodzi o znęcanie się nad najbliższymi Sąd Rejonowy w Świdnicy (woj. dolnośląskie) wystawił list gończy za Agnieszką Zdanowicz z Dolnego Śląska. Kobieta jest poszukiwana przez policję za znęcanie się nad członkami rodziny, którymi miała się opiekować. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara od 3 miesięcy do nawet 5 lat więzienia.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [2.03.2024 r.] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [2.03.2024 r.] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Luksusowe życie Caroline Derpienski. Jej partner to znany polski biznesmen - zdjęcia [2.03.2024 r.] Wielka sala kinowa, podgrzewany basen, minigolf i ekskluzywne patio. Tak mieszka Caroline Derpienski, a właściwie Karolina Derpieńska. Ostatnio odwiedził ją dziennikarz Krzysztof Stanowski, który w swoim materiale przyjrzał się bliżej jej karierze, a także postaci Krzysztofa Porowskiego - biznesmena i partnera "dolarsowej" modelki. Przepych w najwyższym tego słowa znaczeniu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Caroline Derpienski w USA. 📢 Skoki narciarskie - wyniki PŚ. Dzisiaj w Lahti Aleksander Zniszczoł był wysoko, pozostali nasi zawodnicy bez punktów Skoki dzisiaj w Pucharze Świata w Lahti przyniosły ciekawe wyniki. W piątkowym konkursie na skoczni Salpausselka (1 marca 2024 r.) nie zabrakło sensacyjnych rozstrzygnięć (zwyciężył Lovro Kos). Z piątki startujących Polaków najlepsze skoki oddał Aleksander Zniszczoł, który jako jedyny z naszej ekipy zdobył punkty do klasyfikacji łącznej (8. miejsce). W sobotę zawody drużynowe, a w niedzielę drugi konkurs indywidualny.

📢 Oto ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź ! 📢 Tragedia na torach na Dolny Śląsku. Pociąg potrącił pieszego na przejeździe kolejowym Do tragicznego wypadku doszło w piątek (1 marca) na przejeździe kolejowym między Głogówkiem a Moszowicami na Dolnym Śląsku. Pociąg śmiertelnie potrącił tam pieszego.

📢 Rusza sezon na ogródki działkowe. Zostań działkowcem, oto 10 najtańszych działek ROD na sprzedaż we Wrocławiu We Wrocławiu kalendarzowa zima, ale pogoda iście wiosenna. Oznacza to otwarcie sezonu dla działkowców, którzy już pieczołowicie przygotowują swoje ogródki. We Wrocławiu łatwo można zostać jednym z nich, nabywając prawa do użytkowania działki ROD. Zobacz w galerii najtańsze działki na sprzedaż, kosztują kilka tysięcy złotych. 📢 Kompletnie pijany kierowca ciężarówki spowodował wypadek. Wcześniej przejechał w tym stanie kilkaset kilometrów! W piątek (1 marca) około godziny 13 na drodze krajowej nr 8 samochód ciężarowy wjechał w tył osobowego. Na miejsce została wezwana policja. Okazało się, że jeden z kierowców był kompletnie pijany. 📢 Najlepsze czeskie MEMY. Poczucie humoru Czesi mają w genach! Zobaczcie W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najśmieszniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Horoskop miłosny na marzec 2024. Te znaki zodiaku zakochają się na wiosnę, a te się rozstaną Dłuższe dni, cieplejsze temperatury i słoneczna aura sprzyja nowiązywaniu nowych relacji i romansów. Wróżka Roma przygotowała już horoskop miłosny na marzec 2024. Nie wszystkie znaki zodiaku zakochają się. Kto ma szansę na nowe uczucie, a nad czyim związkiem pojawią się czarne chmury? Sprawdź w artykule. 📢 Lucy z "Rancza" ma piękną i zdolną córkę - zdjęcia. Miłosława Borcuch kończy w tym roku 18 lat Miłosława Borcuch - córka Ilony Ostrowskiej, popularnej Lucy z serialu "Ranczo" i reżysera Jacka Borcucha, kończy w tym roku 18 lat. Jak teraz wygląda młoda aktorka i czy na dobre pójdzie w ślady swoich sławnych rodziców? Owoc miłości dawnych małżonków pokazujemy w tekście niżej i naszej galerii.

📢 Takie imiona mają najgorsze teściowe. Według znaczenia imion one lubią się wtrącać Bez wątpienia, dla wielu młodych małżeństw, teściowa może stanowić nie lada wyzwanie. Niejednokrotnie słyszymy opowieści o napiętych relacjach z nią, które dotykają zarówno zięć, jak i synowych. Sprawdziliśmy w Wielkiej Księdze Znaczenia Imion imiona, które mogą nosić wredne teściowe. 📢 Tak wygląda partner Caroline Derpieński. Krzysztof Porowski to 61-letni biznesmen Caroline Derpieński to znana influencerka działająca głównie na Instagramie i Tik-Toku. "Dolarsowa królowa" na zdjęciach i filmach dzieli się z fanami swoją opływającą w lusksus codziennością. Gwiazda dotychczas utrzymywała w tajemnicy informacje, kim jest jej partner. Wspominała jedynie, że ma na imię "Jack" i jest z pochodzenia latynosem. Prawda okazała się zupełnie inna. To 61-letni biznesmen Krzysztof Porowski.

📢 Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Niesamowita metamorfoza Młyna Maria! Piękny z zewnątrz, eleganckie wnętrza. Oto mieszkania na sprzedaż i wynajem Ten wyjątkowy wrocławski zabytek ma korzenie sięgające XIII wieku. Wówczas na wyspie Piasek istniał pierwszy drewniany młyn. Młyn Maria (zwany na przestrzeni dziejów także Klarą, Maciejem czy Arnoldem) przetrwał do naszych czasów. Choć w 1997, podczas powodzi, były plany by go wyburzyć! Już w XXI wieku niszczał przez lata, aż w końcu przeszedł gruntowną modernizację. Przebudowano go, zmieniając funkcję na mieszkaniową. W środku znalazło się ponad 100 mieszkań, od kawalerek po wielkie apartamenty. Wiele z nich jest dziś na wynajem czy też sprzedaż. Jak wyglądają? Zobaczcie wnętrza i metamorfozę Młyna Maria.

📢 Nocny pożar w Szczytnej na Dolnym Śląsku. Budynek został kompletnie zniszczony Mnóstwo straży pożarnej pojawiło się w nocy pod pustostanem, stojącym przy drodze krajowej nr 8 w Szczytnej na Dolnym Śląsku. W budynku wybuchł pożar. Ogień strawił pół domu i dach. Zdjęcia z akcji gaśniczej znajdziecie w galerii.

📢 9 niesamowitych miejsc na krótkie wycieczki po Dolnym Śląsku. Tylko godzina jazdy z Wrocławia, w sam raz na weekend Gdzie wybrać się z Wrocławia na krótką, jednodniową wycieczkę? Wyszukaliśmy dla was 9 niezwykłych miejsc, położonych niecałą godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska, w sam raz na krótkie weekendowe wypady. Sprawdźcie, jakie niesamowite zabytki, cuda przyrody, ciekawostki, atrakcje dla dzieci, a nawet miejsca w sam raz na randkę znajdują się tak blisko Wrocławia. 📢 Sanatorium Miłości: w kolejnej odsłonie popularnej serii TVP wystąpi Dolnoślązaczka. Poznaj Małgorzatę Kaczmarek z Sobótki Wiosenna ramówka Telewizji Polskiej dostarczy widzom niezapomnianych wrażeń. Premierę będzie mieć szósty sezon „Sanatorium Miłości”. Wystąpi w nim Dolnoślązaczka – Małgorzata Kaczmarek z Sobótki. We wrześniu zakończyły się zdjęcia do programu, który nagrywano w Krynicy-Zdroju.

📢 Najbardziej wredne osoby! Osoby o tych imionach potrafią być złośliwe. Sprawdź kto znalazł się na liście 01.03.2024 Od dawna ezoterycy interesują się związkiem między imionami a naszymi predyspozycjami. Imię wpływa na naszą osobowość. Według niektórych teorii istnieją imiona, które są kojarzone z nerwowością. Sprawdziliśmy to i przygotowaliśmy listę imion, które są najbardziej nerwowe. 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 01.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Wypadek autobusu na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Pojazd wjechał do rowu. Na pokładzie było 50 osób Tu mogło dojść do tragedii. Autobus, którym jechało nawet 50 osób, miał wypadek. Pojazd wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Duże natężenie ruchu po wypadku. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 01.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Takie są skutki picia piwa. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto aktualne zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Nowości w sklepie AMW w marcu 2024. Przez internet możesz sobie zamówić prawdziwe, wojskowe perełki. Na demobilu ciężko takie trafić Internetowy sklep AMW wraz z początkiem marca 2024 przygotował cały szereg nowości. Ceny - jak zwykle zdecydowanie poniżej rynkowych. Znawcy przedmiotów z demobilu doskonale wiedzą, że warto się spieszyć, gdy w ofercie pojawiają się takie cymesiki. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii - tam obok opisów również ceny. Z kolei poniżej zasady zakupów na internetowym sklepie AMW.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 1.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Masa koncertów, słodkie kotki i wybory miss! Tym będzie żył Wrocław w weekend 1-3 marca Od piątku (1 marca) na fanów muzycznych wrażeń czekają świetne koncerty. Weekend we Wrocławiu nie będzie jednak obfitował wyłącznie w zabawy przed sceną. Na Tarczyński Arenie piłkarze Śląska zagrają o przełamanie złej passy, a w Hali Orbita zobaczymy wystawę rasowych kotów. Jeden z wieczorów ozdobi półfinał wyborów miss województwa dolnośląskiego. Jest co robić w nadchodzący weekend! 📢 Internauci śmieją się nie tylko z Podlasia, kpią też z reszty Polski! Najśmieszniejsze MEMY, zabawne obrazki. Nie da się ukryć, że MEMY na temat naszego regionu są w sieci bardzo popularne i, czy nam się to podoba czy nie, zabawne. Ważny jest dystans i umiejętność śmiania się z siebie i swoich przywar, dlatego trzymajmy nerwy na wodzy, bo one podobno szkodzą piękności. W kontrapunkcie znaleźliśmy MEMY na temat innych miejsc w naszym kraju. Internauci nie śmieją się tylko z Podlasia. Sprawdź!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 1.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Tragiczne wypadki we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Tylko dla osób o mocnych nerwach [18+] Gazeta Wrocławska każdego dnia relacjonuje wydarzenia z miejsc wypadków. Reporterzy uwieczniają na zdjęciach warunki na drogach, a dziennikarze informują o utrudnieniach w ruchu. Wiele z tych wydarzeń ma charakter tragiczny. Oto wydarzenia, które udokumentowali w latach 90. Materiał tylko dla osób pełnoletnich i o mocnych nerwach.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 1.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Nowa jezdnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie i drzewa. Tak zmieni się ulica Pomorska. Kiedy koniec remontu? Remont ul. Pomorskiej we Wrocławiu powoli się kończy. Na odcinku od ul. Dubois do wiaduktu przy ul. Reymonta pracują ekipy drogowców, brukarzy, trwają prace przy przebudowie sieci. Efekty są coraz bardziej widoczne. Czy uda dotrzymać zaplanowanego terminu?

📢 "We wrocławskim MPK potrzebni są kompetentni ludzie!". Mieszkańcy narzekają na chaos, brak informacji i awarie torowisk Pasażerowie korzystający z wrocławskich tramwajów i autobusów mają już dosyć ciągłych awarii i opóźnień. Czara goryczy przelała się w środę (22 lutego), gdy z powodu nagłej awarii torowiska w centrum Wrocławia nie mogli przez godzinę wydostać się z przedmieścia Oławskiego. O szczegółach piszemy poniżej.

📢 We Wrocławiu powstało osiedle rządowych mieszkań na wynajem. Kto tam zamieszka? Te zawody dają najwięcej punktów! Przy ul. Kolejowej we Wrocławiu powstało nowe osiedle, w skład którego wchodzi 469 mieszkań. To pierwsza inwestycja w mieście z rządowego programu Mieszkanie Plus. Rada Miejska Wrocławia właśnie ustaliła zasady przydziału lokali. Kto ma największe szansę na rządowe mieszkanie? Przeczytajcie poniżej. 📢 Prohibicja po wrocławsku. Tu blisko centrum kupisz alkohol po godz. 22. Lista sklepów jest długa! Od 3 lutego 2024 r. w centrum Wrocławia nie można kupić alkoholu w godzinach 22-6. Zakaz obejmuje m.in. Przedmieście Oławskie, Plac Grunwaldzki, Nadodrze, Ołbin i Szczepin. Okazuje się, że w bliskiej odległości znajdują się sklepy, których nocna prohibicja nie dotyczy. Sprawdźcie ich listę!

📢 Legendy wrocławskie. O smoku, kluskowej bramie, białej damie, kamiennej głowie i wiele innych. Znacie je wszystkie? Skąd wzięła nazwa Psie Pole czy Strachocin? Co robi Biała Dama w budynku Uniwersytetu Wrocławskiego? Co to za głowa w murze katedry? Przeczytajcie najciekawsze legendy związane z Wrocławiem, klikając w zdjęcie powyżej. 📢 40 nowych tramwajów we Wrocławiu. Zobaczyliśmy pierwszy z nich, przyjechał prosto z fabryki We wrocławskim MPK zobaczyliśmy w czwartek (29 lutego) nową generację tramwaju Pesa produkowaną w Bydgoszczy. Pierwszy model został zaprezentowany w zajezdni Borek przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Pojazd ma szereg udogodnień – jest w pełni niskopodłogowy, ma specjalne sygnały dla niedowidzących i niedosłyszących, więcej miejsc na wózki, a także stacje do ładowania smartfonów. 📢 Tak wyglądał w przeszłości zamek Książ – zobacz archiwalne zdjęcia największego zamku na Dolnym Śląsku Zamek Książ jest jednym z najwspanialszych zabytków nie tylko Dolnego Śląska, ale całego kraju. Jego długa historia fascynuje turystów z kraju i Europy, co widać po odwiedzających to miejsce tłumach. Zobaczcie, jak tę dolnośląską perłę widziały starsze pokolenia – oto archiwalne zdjęcia i pocztówki z zamku Książ.

📢 To już oficjalne. Trzonolinowiec we Wrocławiu nie nadaje się do mieszkania. Budynek będzie remontowany W czwartek (29 lutego) Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu wydał opinię techniczną o Trzonolinowcu. Ta potwierdza wyniki badań Politechniki Wrocławskiej. Budynek musi przejść gruntowany remont. Mieszkańców czeka wyprowadzka. 📢 Cysterna wjechała w tramwaj. Wypadek na Tarnogaju we Wrocławiu. Kierowca i motorniczy są ranni W czwartek (29 lutego) we Wrocławiu doszło do groźnego wypadku. Na Tarnogaju zderzył się tramwaj z ciężarówką. Kierowca i motorniczy zostali ranni. MPK Wrocław wprowadziło objazdy. Utrudnienia dla kierowców i pasażerów potrwają kilka godzin. 📢 Najkrnąbrniejsi piłkarze w historii Śląska Wrocław. Brzuch Exposito to mały pikuś! Piłkarska szatnia się zmienia, ale dalej nie składała się wyłącznie z grzecznych chłopców i odpowiedzialnych mężczyzn. Ostra szydera, twarde charaktery, złe prowadzenie się i wielkie ego to wciąż częsty widok. Krnąbrnych piłkarzy nie brakowało także w Śląsku Wrocław. Tylko w tym artykule bez problemu wymienimy... kilkudziesięciu.

📢 Dragon-24. Żołnierze z Międzyrzecza zabrali ciężki sprzęt i ruszyli na poligon. Niesamowity widok, uważajcie na drogach! | ZDJĘCIA, FILM Nie tylko okolice poligonu żagańskiego są miejscem zgrupowania polskich i sojuszniczych wojsk, biorących udział w ćwiczeniach Dragon-24. Dziś (29 lutego) z Międzyrzecza wyruszyły kolumny wojskowych pojazdów. Żołnierze przemierzają setki kilometrów, aby w ostatnim tygodniu manewrów wziąć udział w działaniach ogniowych na poligonie w południowo-wschodniej oraz północno-wschodniej Polsce. 📢 Rolnicy protestują na Dolnym Śląsku. Ciągniki blokują ważną przeprawę przez Odrę i obwodnicę Wrocławia Rolnicy nie składają broni i kolejny dzień blokują uczęszczane trasy. W nocy z 28 na 29 lutego pojawili się na węźle Kobierzyce na trasie S8. Od rana na drogach dojazdowych do Wrocławia tworzą się korki.

📢 Przejście graniczne w środku Polski? Oto pozostałości po dawnych granicach z Niemcami. Dziś "rozdzielają" Dolny Śląsk od Wielkopolski Pordzewiałe mechanizmy szlabanów ale i odnowione budki strażnicze, które można znaleźć w środku Polski to nie instalacja artystyczna, a pozostałości po międzywojennych granicach Polski i Niemiec. Niektóre zachowały się lepiej, inne szczątkowo. Oto dawne przejścia graniczne w Baranowicach i Przywsiu. Pochodzą z czasów, gdy Dolny Śląsk był niemiecki, a Polska zaczynała się w Wielkopolsce.

📢 Takie uprawnienia ma komornik w 2024 roku. To może zabrać teraz przy długach Komornik pojawia się w życiu dłużnika, kiedy nie płaci on swoich zobowiązań, a wierzyciel chce otrzymać swoje pieniądze. Wizyty komornika, zwykle kojarzą się nam z ostatecznością, a warto wiedzieć, że komornik najpierw stara się odzyskać pieniądze pochodzące z zarobków. Sprawdzamy, co może zabrać komornik w 2024 roku. 📢 Zacznie się 1 marca 2024 roku. Mandat i 12 punktów karnych Jazda z telefonem w ręku może przyczynić się do tragedii! I jak co roku, Yanosik wspólnie z Komendą Główną Policji oraz firmą Screen Network przypominają o tym kierowcom, apelując „Łapki na kierownicę”. Ta akcja społeczna stanowi element większych działań „Na drodze – patrz i słuchaj”. 📢 Nowy, kryty basen we Wrocławiu! Zobacz, jak pływalnia na Zakrzowie wygląda w środku. Kiedy będziemy tam popływać? Na Zakrzowie kończą się prace przy budowie kolejnego wrocławskiego basenu. Jest bliźniaczo podobny do niedawno otwartego na Brochowie. Aktualnie trwają testy niecki basenowej, która została wypełniona wodą. Wiemy już, kiedy będzie można tam popływać.

📢 Dzisiejszy dzień jest gratis! Oto najlepsze MEMY z okazji 29 lutego, następne dopiero za 4 lata! Rok 2024 jest wyjątkowy. Bo właśnie dziś, 29 lutego, jest dzień, który nie powtórzy się przez najbliższe 3 lata. Wykorzystajcie go najlepiej jak potraficie, spędźcie czas w swój ulubiony sposób i w dobrym nastroju. Najlepiej zacząć od solidnej porcji memów! Zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli. Jedyne takie w całej Polsce działa na Dolnym Śląsku. Zobaczcie zdjęcia! Muzeum Przestróg, Uwag i Apeli znajduje się na terenie Kopalni Złota w Złotym Stoku. Zgromadzono tam kilkaset tablic ostrzegawczych sprzed lat. Związane są głównie z przepisami BHP ("Nie rzucaj młotkiem, będąc na rusztowaniu", "Co zrobiłeś dzisiaj dla obniżenia kosztów własnych?"), ale są wśród nich także inne perełki ("Rolniku, nie myj jaj przed skupem!"). Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej.

📢 Czeskie zamki i pałace są przepiękne! Warto wybrać się tam na wycieczkę Pałace i zamki w Czechach przyciągają tłumy turystów, także z Polski. Dolnoślązacy mają to szczęście, że do południowych sąsiadów mogą wybrać się nawet na jednodniową wycieczkę. Które zamki i pałace warto zwiedzić? Zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Rojst Millenium ma dziś swoją premierę, a zdjęcia do serialu Netflixa kręcono na Dolnym Śląsku 28 lutego swoją premierę ma najnowszy sezon serialu Rojst. Produkcja Netflixa zabiera nas w podróż począwszy od lat 80., przez 90. do nowego tysiąclecia. Rojst Millenium - bo taki tytuł nosi trzeci sezon - realizowany w dużej mierze był na Dolnym Śląsku - w Legnicy, Wałbrzychu, czy Świdnicy. 📢 Najstarsze zapory w Polsce są na Dolnym Śląsku. Uwielbiane przez turystów obiekty powstały po strasznej powodzi. Poznaj ich historię Tragiczna w skutkach powódź z 1897 roku spowodowała, że zdecydowano o budowie trzech zapór, które w przyszłości miały chronić ludzi przed kataklizmem. Dziś każda z nich jest ciekawą atrakcją turystyczną z trzema jeziorami: Pilchowickim, Złotnickim i Leśniańskim. Co wiemy o gigantycznej powodzi sprzed lat?

📢 Autostrada A4 pod Wrocławiem 70 lat temu to zupełnie inne miejsce. Ani jednego samochodu, ale... dużo rowerów! Zobacz Ani jednego samochodu; a o korkach przez wypadek, natężenie ruchu czy przed wjazdem na bramki to już nie wspominając. Dziś trudno uwierzyć, ale tak naprawdę wyglądała autostrada A4 pod Wrocławiem. Wybrukowana i pusta, chyba, że odbywały się zawody kolarskie. Koniecznie zobacz archiwalne zdjęcia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku. 📢 Śmiertelny wypadek pod Środą Śląską. Zderzyły się dwa samochody osobowe, zginął kierowca skody Tragedia na drodze wojewódzkiej numer 346. Na odcinku między Kątami Wrocławskimi i Środą Śląską, pod Rakoszycami zderzyły się dwa samochody osobowe. Niestety, 74-letni kierowca skody zginął na miejscu. 📢 Poważny wypadek pod Wrocławiem. Czołowe zderzenie jaguara i opla. Dwie osoby ranne W środę (28 lutego), około godz. 13 na drodze krajowej numer 8, na wysokości Wierzbic zderzyły się dwa samochody osobowe. Utrudnienia występują w obu kierunkach. Zarówno w stronę Wrocławia, jak i Kłodzka utworzyły się wielokilometrowe zatory.

📢 Wrocław i wrocławianie w roku 2000. Stolica Dolnego Śląska wyglądała jak inne miasto! Wrocław w roku 2000 nie wydaje się wcale aż tak odległy, tymczasem, gdy oglądamy zdjęcia z tego roku... doznajemy szoku. Miasto zmieniło się diametralnie. Ciężko dziś wyobrazić sobie panoramę miasta bez Sky Tower, czy przypomnieć jak wyglądał dworzec. O modzie jaka wówczas panowała wolimy w ogóle nie przypominać. Zresztą... zobaczcie sami Wrocław sprzed dwóch dekad! 📢 Tak wygląda apartamentowiec w miejscu wyburzonej galerii handlowej we Wrocławiu Nowy budynek na ulicy Czystej 4 we Wrocławiu powoli nabiera kształtów! Właśnie odsłonięto elewację apartamentowców, które powstały na miejscu dawnej Galerii na Czystej. Zobacz, jak prezentuje się nowy budynek.

📢 Polka najpiękniejszą kobietą na świecie. Karolina Bielawska zachwyca w Indiach! Karolina Bielawska to aktualnie panująca Miss World. Tytuł oraz koronę najpiękniejszej kobiety na świecie zdobyła 16 marca 2022 roku i od tego czasu pełni wszelkie honory związane z otrzymanym wyróżnieniem. Piękna Polka obecnie jest w Indiach, gdzie wprost zachwyca wszystkich!

📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa! Prace na Dolnym Śląsku dobiegają końca. Kiedy otwarcie? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Tak wyglądał Wrocław 25 lat temu. Niektóre wspomnienia całkiem wyblakły, inne są wciąż żywe! Na przełomie XX i XXI wieku, Wrocław bardzo się zmieniał. Zasypane gruzem nieużytki zaczęły służyć za place budowy, po Odrze pływały barki, a w Rynku rosły kwiaty. Tych obrazków już nie ma. Niektórzy je pamiętają, innym z radością przypominamy.

📢 Do szkoły chodzą w mundurach, praktyki odbywają na statku. Odwiedziliśmy uczniów Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu zyskuje popularność wśród młodzieży. Czego można się tu nauczyć? Jakie są perspektywy zawodowe po szkole? Przeczytaj i zobacz czy się nadajesz! 📢 Tak powstawała Autostradowa Obwodnica Wrocławia i bijący rekordy most Rędziński. Minęło 15 lat! Zobaczcie zdjęcia Autostradowa Obwodnica Wrocławia ma ponad 35 kilometrów, omija centrum miasta od strony zachodniej i północnej. Dzięki tej trasie tysiące ciężarówek omija miejskie ulice. Dziś trudno sobie wyobrazić Wrocław bez AOW i jego integralnej części, jaką jest most Rędziński – najwyższy most w Polsce i najdłuższy żelbetowy most podwieszany w kraju. Zobaczcie jak powstawała obwodnica. Mamy mnóstwo archiwalnych zdjęć. 📢 Co dziś robią aktorzy ze Złotopolskich? Spędzili lata na planie serialu. Czy bardzo się zmienili? Zobacz! Niektórzy spędzili kilkanaście lat na planie serialu "Złotopolscy", inni dorastali na oczach widzów i dziś robią karierę jako influencerzy. Jesteście ciekawi, jak wygląda Tomek Gabriel i Waldek Złotopolski? Jeden był dyrektorem teatru Kwadrat, a drugi powrócił do telewizji i można go oglądać w serialu "Kurierzy". Co stało się z pozostałymi? Sprawdzamy!

📢 Tutaj we Wrocławiu przygotujcie się na brak prądu i wody. Na liście mnóstwo ulic! Co najmniej kilkadziesiąt ulic we Wrocławiu w najbliższych dniach zostanie pozbawione prądu i wody. Wyłączenia spowodują modernizacje sieci i usuwanie awarii. Z kilkudniowym wyprzedzeniem wiemy dokładnie, gdzie i w jakich godzinach będą przerwy w dostawie. Kliknij w zdjęcie powyżej i sprawdź, czy przypadkiem nie ma tam twojego adresu.

📢 Śmiertelny wypadek na DK94 w Krępicach pod Wrocławiem. Zderzyły się dwie osobówki Do śmiertelnego wypadku na drodze krajowej nr 94 doszło w niedzielę wieczorem na wysokości miejscowości Krępice (81 kilometr drogi). W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. 📢 Wenecja pod Wrocławiem. Piękny i zapomniany park, prawdziwa perełka Dolnego Śląska. Warto się tam wybrać na jednodniową wycieczkę Tłumy turystów przejeżdżają tędy i często nie wiedzą co omijają. W Sulistrowiczkach (przy drodze z Sobótki na popularną przełęcz Tąpadła w Masywie Ślęży) znajduje się położony na uboczu, piękny kiedyś park. Dziś to miejsce mocno zaniedbane, choć niewątpliwie warte odwiedzenia. Wciąż widać tu ślady dawnej świetności. To świetny pomysł na krótki i przyjemny spacer w okolicach Wrocławia.

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, ale dziś mało kto tam mieszka Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze komentarze nauczycieli na klasówkach! Same autentyki Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Kobieca Twarz Regionu - prześlij swoje zgłoszenie już dziś! Czekają wspaniałe nagrody, a wśród nich piękne samochody Toyota Aygo X Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Pomnik Żołnierzy Wyklętych we Wrocławiu miał być gotowy w grudniu. W lutym na placu budowy jest pobojowisko Wrocławski pomnik Żołnierzy Wyklętych powstaje na skwerze pomiędzy ulicami: Borowską, Dyrekcyjną i Glinianą. Miał stanąć w grudniu. Rok 2023 dawno minął, a pomnika wciąż nie ma...

📢 Południe Dolnego Śląska. Top 8 atrakcji turystycznych naszego regionu. Trzeba je zobaczyć! Południe Dolnego Śląska to obszar, który obfituje w zabytki i unikalne krajobrazy. Znajdziemy tu zamek Książ, ale i młyn Hilberta w Dzierżoniowie czy Góry Stołowe i wiele uzdrowiskowych miejscowości. Przygotowaliśmy dla was zestaw atrakcji turystycznych, dostępnych o każdej porze roku. Zobaczcie, czym zachwyca ta część zachodniej Polski i gdzie zainspirowani, możecie się wybrać na weekend. 📢 Gęś, kaczka, pies i ich opiekun na dworcu we Wrocławiu. Dariusz Brzeski z Dolnego Śląska, a ze swoim stadem jeździ po całym kraju Uśmiech i zaciekawienie wśród mieszkańców Wrocławia budzi widok Pana Dariusza Brzeskiego, który co jakiś czas spotykany jest ze swoim stadem – psem, kaczką i gęsią. Mężczyzna pochodzi z Kłodzka, a podróżuje po całej Polsce. Przy okazji niedawnej wizyty we Wrocławiu udało nam się z porozmawiać z panem Dariuszem.

📢 Odkryli kości i czaszki na Cmentarzu Osobowickim. To szczątki nieznanych dotąd ofiar systemu komunistycznego! Kości i czaszki pod ziemią na terenie cmentarza to nic nadzwyczajnego. Chyba, że dotyczą ludzi, których zamordowano, a ich ciała zostały zakopane potajemnie. A rodziny nie znały miejsce pochówku. Instytut Pamięci Narodowej odkrył właśnie we Wrocławiu kolejne szczątki ofiar systemu komunistycznego. Należą do siedmiu osób. 📢 Tak prezentują się wnętrza kultowego Trzonolinowca. Nie ma dobrych informacji dla jego mieszkańców Takich budynków jak wrocławski Trzonolinowiec nie ma zbyt wielu na świecie. Jego sercem jest żelbetowy trzon, przenoszący pionowe obciążenia. To na nim osadzone są stropy, w postaci kwadratowych platform zawieszonych (w początkowej konfiguracji) na dwunastu stalowych linach. Wyjątkowe są także mieszkania w tym budynku (zobacz na zdjęciach). Niestety, okazuje się, że mieszkańcy najprawdopodobniej będą musieli je pilnie opuścić. Budynek jest w bardzo złym staniem technicznym, wymaga pilnych prac.

📢 Rozbiórka Galerii na ul. Czystej we Wrocławiu dobiega końca. Projektant roztrzaskał na gruzowisku puchar [ZDJĘCIA] Budowla nagrodzona tytułem Grand Prix w konkursie na Najpiękniejszy Budynek Wrocławia z lat 2003-2005, zorganizowanym przez Urząd Miejski Wrocławia oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia, bezpowrotnie znika z przestrzeni miasta. Co stanie w jej miejsce?

