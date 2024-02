Prasówka 2.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy”?

Prasówka 2.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Aktualna tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość.

📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - nowy przelicznik GUS. Takie będą podwyżki emerytur Główny Urząd Statystyczny podał dane o tzw. inflacji emeryckiej. Jest ona o 2,9 proc. niższa niż rok wcześniej, ale nadal bardzo wysoka - kształtuje się na poziomie 11,9 proc. Oznacza to, że przynajmniej o tyle wzrosną emerytury. Jeśli rząd dotrzyma swoich obietnic, jest także opcja drugiej waloryzacji emerytury jesienią i zwolnienie z podatku emerytur do 5000 zł (obecnie do 2500 zł). Zobacz w galerii ile może wynosić Twoje świadczenie od marca 2024.

Prasówka 2.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wyliczenia emerytur po waloryzacji 2024. Mamy dwie prognozowane tabele ze stawkami W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Najgorsi mężowie - lista ezoteryków. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Trzonolinowiec musi zostać opuszczony! Mieszkańcy dostaną lokale zastępcze na terenie Wrocławia. Co stanie się z budynkiem? Politechnika Wrocławska wykonała zapowiedzianą ekspertyzę Trzonolinowca. Wrocławska ikona peerelowskiej myśli technicznej jeszcze się nie wali, ale nie może pozostać zamieszkały. Gdzie podzieją się rezydenci budynku, którzy muszą opuścić go do końca lipca 2024? I co stanie się z samym obiektem? 📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza. 📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20% Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024.

📢 Podatek po waloryzacji emerytury. Tyle zabierze emerytom skarbówka od marca 2024 - wyliczenia Od 1 marca 2024 roku seniorzy odczują skutki nowej waloryzacji emerytur, a dla niektórych będzie to doświadczenie słodko-gorzkiego smaku. Warto zauważyć, że więcej emerytów niż dotychczas będzie zobowiązanych do opłacania podatku PIT. Dla osób otrzymujących obecnie 2 tys. 300 zł brutto, konieczne będzie przygotowanie się na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 Najdroższe pieniądze z PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie banknoty i monety są najwięcej warte Kolekcjonowanie starych banknotów i monet z czasów PRL może być nie tylko ciekawym hobby, ale również sposobem na wzbogacenie się. Tylko konkretne egzemplarze mogą być jednak coś warte. Na których pieniądzach z PRL można zarobić? Sprawdź.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - dwie tabele wyliczeń w lutym. Takie mogą być podwyżki od marca Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Są też pierwsze wyliczenia na podstawie rocznej inflacji. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Tabela netto trzynastych emerytur 2024 - oto stawki. Takie mogą być dodatkowe świadczenia Trzynasta emerytura po raz kolejny zostanie wypłacona w 2024 roku. Seniorzy już czekają na dodatkowe pieniądze. Jakie stawki będą w tym roku? Mamy prognozowane wyliczenia. Zobacz, o ile większy będzie kwietniowy przelew z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Wydarzenia na weekend 2-4 lutego we Wrocławiu. Będą muzyka, tańce, latanie dronem i mecze piłkarskie! We Wrocławiu, w pierwszy weekend lutego, powodów do narzekań nie mogą mieć fani sportów, koncertów i mocnych wrażeń. Piłkarze Śląska wracają do gry po obozie przygotowawczym, w Starym Klasztorze świętujemy urodziny Boba Marleya, w Światłach bawimy się do hitów z czasopisma "Bravo", a w Bielanach Wrocławskich odbędą się targi retro. Sprawdź całą listę wydarzeń! 📢 Bastion na Wzgórzu Partyzantów nabiera krzykliwych kolorów. Rozpoczęło się malowanie zabytku Zabytkowy Bastion Sakwowy znajdujący się na Wzgórzu Partyzantów wkroczył w etap finalnych prac wykończeniowych. Rozpoczęto już malowanie, a jako pierwsze pod pędzel poszły kasetony. Kiedy będziemy mogli korzystać z odnowionej atrakcji Wrocławia?

📢 Policja we Wrocławiu nie zareagowała na wezwanie. Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na Swojczycach zakończone... przeprosinami W poniedziałek (29 stycznia) we Wrocławiu na Swojczycach doszło do obywatelskiego zatrzymania kierowcy taksówki, którego podejrzewano o jazdę pod wpływem alkoholu. Przez dwie godziny, na miejsce wezwania nie przyjechał żaden patrol policji. A zatrzymany... odjechał. Komenda miejska zapowiada wyciągnięcie konsekwencji.

📢 Pałac, kaplica i oranżeria, otoczone schorowanymi drzewami. Położone na sennych rozlewiskach Głębowic, kryją w lesie niepokojące sekrety To jedno z najciekawszych miejsc na Dolnym Śląsku. W Głębowicach na Dolnym Śląsku znajdziecie barokowy kompleks klasztorny, ruiny pałacu, kaplicy i oranżerii, jak i opuszczony dom hodowcy nutrii. Chory starodrzew straszy, a na mokradłach żyje mnóstwo zaskrońców. We wsi obok stoją 300-letnie kapliczki, w szczerym polu. To miejsce jak z książkowego, romantycznego dreszczowca, zaledwie godzinę drogi od Wrocławia, po prostu trzeba zobaczyć!

📢 Budynki, które rozebrano we Wrocławiu, w ciągu ostatnich 20 lat z groszem. Czy aby na pewno o nich nie zapomniałeś? Wrocław przeobraża się na naszych oczach, choć często tego nie dostrzegamy. Te budynki na przykład, niektóre całkiem popularne i rozpoznawalne, zniknęły z miasta w ciągu ostatnich 20 lat... z niewielkim "hakiem". Pamiętasz każdy z nich? 📢 Co dalej z dziurą po Kalogródku? Ma tu powstać inwestycja Uniwersytetu Wrocławskiego ale archeolodzy badają średniowieczną piwnicę Co dalej z miejscem gdzie przed trzynastoma laty zburzono drewniany Kalogródek? Obecnie to wielka dziura w ziemi. Uniwersytet Wrocławski planuje tam inwestycję, ale najpierw pracę muszą zakończyć archeolodzy. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Sprawdź szacunkowe wyliczenia [2.02.2024 r.] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika.

📢 Pałac z XVIII wieku nad mrocznym stawem. Tu wejścia strzegą dwa sfinksy, a w lesie na turystów czekają ruiny grobowca Niecałą godzinę drogi od Wrocławia, wieś Jakubowice skrywa tajemniczy sekret. To pałac, w którym potem zorganizowano szkołę. Wejścia do niego strzegą dwa sfinksy, bo mieszkał tu oddany swej pracy archeolog. Dziś obiekt jest opuszczony, a ruiny rodzinnego grobowca Rosenberg-Lipinsky czekają na odwiedzających w lesie. Czujecie już ten dreszczyk? 📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź obowiązkowo ! 📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki.

📢 Policja szuka świadków wypadku na Śnieżce. Co się stało z dwoma turystami, którzy spadli ze szczytu? Wciąż trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku na Śnieżce, w wyniku którego śmierć poniosło dwoje turystów. Do zdarzenia doszło 30 stycznia. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze prowadzi śledztwo, a funkcjonariusze policji próbują dotrzeć do świadków zdarzenia. 📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 01.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać! 📢 Grzywka francuska wizualnie odmładza, ukryje dysproporcje twarzy i drobne zmarszczki na czole. Na taką fryzurę stawiają gwiazdy Francuska grzywka to znana i uwielbiana fryzura od czasów Brigitte Bardot. Ogromną popularność zyskała dzięki gwiazdom, ale nie tylko. Warto skupić się na jej wielu zaletach. Przede wszystkim pasuje kobietom w różnym wieku, kształcie głowy i ma magiczną moc odmładzania. Zobacz, kto powinien skusić się na francuską grzywkę i jak ją obciąć.

📢 Strzelanina we Wrocławiu. Trwa obława, policja ściga kierowcę granatowego passata W czwartek (1 lutego) po godzinie 14 na Psim Polu we Wrocławiu padły strzały. Trwa policyjna obława za granatowym passatem. Co się stało? Przeczytajcie poniżej. 📢 Wypadek na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Autobus MPK wjechał w busa MPWiK. Zobacz zdjęcia Trzy pojazdy: autobus MPK, samochód dostawczy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i osobowy ford zderzyły się w czwartek (1 lutego) po godzinie 13 na ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Są utrudnienia w ruchu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najpiękniejsze uzdrowiska na Dolnym Śląsku. Malowniczo położone przyciągają turystów i kuracjuszy. Zachwyca nie tylko Polanica-Zdrój Dolny Śląsk uzdrowiskami stoi. Sanatoria przyciągały kuracjuszy już w XVIII wieku. Kusiły mikroklimatem, źródłami wód mineralnych i widokami, które zapierają dech w piersiach. Dziś nic się w tej kwestii nie zmieniło. Na liście dolnośląskich uzdrowisk są m.in.: Polanica- Zdrój, Duszniki-Zdrój, czy Lądek-Zdrój - zaliczany do najstarszych uzdrowisk w Europie. Te malownicze miejscowości po prostu trzeba odwiedzić, nie tylko w trosce o zdrowie.

📢 Andrzej Jaroch odwołany z funkcji przewodniczącego sejmiku! Jest już wybrany jego następca. Koalicja PiS z Bezpartyjnymi pękła? Mamy przełom w sejmiku dolnośląskim. Andrzej Jaroch, po dwóch nieudanych próbach, został po raz trzeci odwołany z funkcji przewodniczącego sejmiku dolnośląskiego. Zagłosowała za tym solidarnie: opozycja, Bezpartyjni, a nawet ktoś z PiS. Sejmik wybrał także nowego przewodniczącego. Należy on do klubu Koalicji Obywatelskiej. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze ekspresowej S5. Kierujący jechał pod prąd! Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło na odcinku S5 Czempiń-Kościan, na drodze w kierunku Wrocławia. Zderzyły się tam czołowo dwie skody. 📢 Żużlowa reprezentacja Polski trenuje na słonecznej Malcie (ZDJĘCIA) To już tradycja, że w trakcie zimowego okresu przygotowawczego przed nowym sezonem żużlowa reprezentacja Polski wybiera się na zgrupowanie. Biało-Czerwoni ponownie wybrali się na Maltę.

📢 Pijany i agresywny mężczyzna w pociągu Kolei Dolnośląskich. Obezwładnili go pasażerowie We wtorek (30 stycznia) w pociągu relacji Wrocław Główny-Ścinawa doszło do bardzo niebezpiecznej sytuacji. Agresywny mężczyzna groził i atakował podróżujących. Został zatrzymany przez kilku odważnych pasażerów. Obezwładnili go aż do przyjazdu policji.

📢 Komendant Policji w Ząbkowicach Śląskich i jego zastępca zawieszeni. Przyszli do pracy po alkoholu! We wtorek (30 stycznia) zawieszono komendanta i jego zastępcę z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich (woj. dolnośląskie), którzy przyszli do pracy po spożyciu alkoholu. Jeden z funkcjonariuszy miał 0,06 promila, natomiast drugi - 0,19. 📢 To już pewne! Taki będzie nowy wiek emerytalny w Polsce. Jednoznaczne stanowisko minister Kotuli 01.02.2024 Nowy wiek emerytalny w Polsce? Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal ma być możliwość, a nie konieczność. Sprawdzicie szczegóły dotyczące ewentualnych zmian w przechodzeniu na emeryturę.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 1.02.2024 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Takie psy wyją, niszczą i szczekają. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 1.02.2024 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Memy o wojsku i żołnierzach hitem internetu. Ale beka! Zobacz, z czego śmieją się Polacy i uśmiechnij się razem z nami! Memy o żołnierzach podbijają internet. Przykładów zabawnych grafik jest naprawdę sporo i można doszukać się ich w zasadzie w każdym obszarze życia społecznego, politycznego oraz kulturalnego. Polacy śmieją się ze wszystkiego, co nie absolutnie oznacza braku szacunku bądź zrozumienia, a celem nie jest ośmieszanie kogokolwiek. Każdy przecież ma jakieś wady i przywary, ale grunt to mieć do tego dystans. Jedną z grup, która w ostatnim czasie opanowała internet są również żołnierze. W załączonej galerii prezentujemy więc najciekawsze memy o żołnierzach, jakie w ostatnim czasie niezwykle zyskały na popularności. Zobacz i uśmiechnij się razem z nami! 📢 Te dolnośląskie dworki, pałace i zamki zmieniły się w luksusowe SPA. Zobaczcie, jak teraz wyglądają Dolny Śląsk słynie z zamków i pałaców. W naszym regionie mamy ich kilkaset! Niektóre w doskonałym stanie, inne w ruinie. Na szczęście, znajdują się inwestorzy, którzy je odnawiają i przywracają starym murom dawny blask, a w wyremontowanych wnętrzach powstają np. pensjonaty czy luksusowe centra SPA. Zobaczcie dolnośląskie zamki, które przeszły taką metamorfozę.

📢 Śmiertelny wypadek na torach we Wrocławiu. Pociąg potrącił seniorkę. Na miejscu jest prokurator Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu interweniowali w czwartek (1 lutego) rano na torach kolejowych między stacją Pracze Odrzańskie a stadionem Tarczyński Arena. Pociąg relacji Ścinawa - Wrocław Główny śmiertelnie potrącił 64-letnią kobietę. Na miejscu pracuje prokurator. 📢 Szybka kolej miejska we Wrocławiu? Pociągiem można by dojechać od Swojczyc do dworca Świebodzkiego Podziemna trasa kolejowa od Swojczyc do dworca Wrocław Świebodzki ze stacją w Rynku i na innych ważnych węzłach przesiadkowych oraz tunel pomiędzy dworcami Głównym i Świebodzkim. To pomysł na budowę kolei średnicowej we Wrocławiu, który zaproponował doktorant z politechniki Wrocławskiej mgr inż. Mariusz Korzeń.

📢 Wojsko sprzedaje odzież i elementy umundurowania. Ceny od 10 złotych! Agencja Mienia Wojskowego wietrzy magazyny Wojsko wietrzy magazyny! Odzież wojskowa dostępna jest w internetowym sklepie Agencji Mienia Wojskowego. Oferta systematycznie jest poszerzana, a ceny zaczynają się od 10 złotych. Obok czapek, kurtek, czy obuwia, znajdziemy tu również oryginalne elementy umundurowania.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 01.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Fantastyczne MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 1.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie. Oto jak internauci żartują z zimy. Sprawdź najlepsze memy o tej porze roku 1.02.2024 Zima to bardzo ciekawy temat dla twórców internetowych memów. Postanowiliśmy więc przekopać internet i wyłowić najciekawsze memy na temat tej pory roku. Co na nich jest? Na pewno bardzo dużo śniegu, lodu i... humoru. Sprawdź z czego najczęściej śmieją się internauci. Oto kolekcja najśmieszniejszych memów, w których rolę główną odgrywa zima!

📢 Wytwórnia wódek i likierów na sprzedaż. Urząd miasta we Wrocławiu przygotowuje ofertę W miejskiej giełdzie nieruchomości pojawiła się niecodzienna oferta. Do kupienia są pozostałości i działka po przedwojennej wytwórni wódek i likierów Carla Schirdewana na Przedmieściu Oławskim we Wrocławiu. Według planu, w przyszłości mogą pojawić się tutaj nowe mieszkania i firmy.

📢 Ponad 100 progów zwalniających zamontowanych we Wrocławiu w 2023 roku. Kosztowały 1,5 mln złotych W 2023 roku we Wrocławiu, nie tylko na drogach osiedlowych, ale także na głównych ulicach miasta, pojawiły się progi zwalniające. Były tematem dyskusji wśród kierowców i pieszych. Jedna strona twierdzi, że są niepotrzebne i tylko tamują ruch, a drudzy zwracają uwagę na niebezpieczne skrzyżowania, przy których dochodzi do wypadków. W zeszłym roku we Wrocławiu zamontowano ich dokładnie 101. 📢 Nowa Lewica zdecydowała: poprze Jacka Sutryka w wyborach na prezydenta Wrocławia Lewica zdecydowała się - podobnie jak 5 lat temu - poprzeć obecnego prezydenta Wrocławia w walce o reelekcję. Z naszych informacji wynika jednak, że nie wszyscy lewicowi działacze na Dolnym Śląsku się z tym zgadzają. Doszło pod tym względem do mocnych spięć.

📢 Plebiscyt Edukacyjny Gazety Wrocławskiej 2023. Wręczyliśmy nagrody prawdziwym mentorom! 31 stycznia odbył się kolejny już Plebiscyt Edukacyjny Gazety Wrocławskiej za rok 2023, podczas którego wręczone zostały odznaczenia dla mentorów i placówek otwartych na potrzeby dzisiejszych uczniów. Jak zawsze to właśnie oni - uczniowie, jak i ich rodzice, przyznali nagrody dla najbardziej cenionych pedagogów. 📢 Takie rzeczy tylko we Wrocławiu! Stolica Dolnego Śląska na zdjęciach z początku XXI wieku. Zobaczcie unikatowe fotografie Początek XXI wieku to nie tak dawno. Wrocław zdążył jednak zmienić się przez ten czas - i to całkiem sporo. W miejsce starych budynków powstały nowe hotele i galerie handlowe, wyremontowano ulice, do lamusa odeszły niektóre tramwaje. Wybraliśmy dla Was 15 archiwalnych zdjęć sprzed 23 lat. Zobaczcie!

📢 Wrocławska kamienica jak dzieło sztuki. Wnętrze zachwyca malowidłami. Zobaczcie zdjęcia przed i po remoncie Przemiana tej wrocławskiej kamienicy w zachwycające dzieło sztuki trwała zaledwie 7 miesięcy. Tak prezentują się dziś wnętrza zabytkowego budynku. Zobaczcie jak wyglądały przed remontem.

📢 1 lutego rusza kwalifikacja wojskowa 2024. W kamasze pójdzie tysiące Dolnoślązaków. Kogo wezwie armia? Armia wzywa! Już 1 lutego 2024 r. rozpocznie się kwalifikacja wojskowa. Wezwanie do wojska dostanie około 17 tysięcy mieszkańców Dolnego Śląska. Do armii trzeba się stawić - to obowiązek. Kto jest na wojskowej liście, a kto na pewno nie trafi do wojska? Sprawdziliśmy! 📢 Mroczne sekrety pałacu w Łomnicy, który wyglądem przypomina czarodziejski świat Hogwartu. Baronowa została w nim uduszona przez chłopów Pałac w Łomnicy, położony tylko kilka kilometrów od Zgorzelca, uchodził kiedyś za jedną z najpiękniejszych rezydencji w okolicy. Jego architektura nadal przypomina magiczną atmosferę, znaną z opowieści o Hogwarcie - szkole dla czarodziejów. Niestety, od wielu lat sam budynek oraz pomieszczenia gospodarcze popadają w ruinę. Zniszczone jest także mauzoleum znajdujące się nieopodal. Mimo to pałac wciąż ma swój urok i skrywa wiele tajemniczych historii. Poznajcie je.

📢 Ogrodowe must have. Polecamy 7 hitów, które naprawdę warto mieć. Te rośliny są modne i rzeczywiście piękne Polecamy rośliny, które robią prawdziwą furorę w ogrodach. Są nie tylko modne, ale rzeczywiście piękne i niezbyt trudne w uprawie. Pozwalają urządzić różne zakątki – w słońcu i cieniu, kwitną długo, a niektóre wyglądają atrakcyjnie nawet zimą. Oto 7 ogrodowych hitów. 📢 Brytyjczycy uruchomili kontrole celne wobec unijnych towarów odzwierzęcych i roślinnych. Polska żywność może zostać zawrócona Od środy (31 stycznia) służby graniczne Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii sprawdzają dokumentację produktów roślinnych oraz odzwierzęcych, importowanych z Unii Europejskiej. Przywrócenie kontroli celnych przez Londyn to jeden z opóźnionych skutków brexitu. Co to oznacza dla brytyjskiej Polonii oraz dla eksporterów? 📢 Wrocław Główny na szczycie rankingu w Google Maps. Pasażerowie ocenili największe dworce kolejowe w Polsce Wrocław Główny ma najlepsze opinie w Google Maps spośród najczęściej odwiedzanych stacji. Zobacz, jak wypada w porównaniu do takich dworców jak Warszawa Zachodnia czy Kraków Główny. Co pasażerowie sądzą o innych dworcach we Wrocławiu?

📢 Wypadek we Wrocławiu. Kobieta pomyliła ustawienia i wjechała prosto w kwiaciarnię Niecodzienny wypadek we Wrocławiu. Kobieta wjechała samochodem z automatyczną skrzynią biegów w pawilon kwiaciarni. Straty są znaczne, na szczęście nic się nikomu nie stało. 📢 Wypadek na drodze S8 tuż pod Wrocławiem. Kierowca BMW uwięziony w pojeździe, korek sięga AOW W środę (31 stycznia) około godz. 10.20 na drodze ekspresowej S8 doszło do wypadku. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana.

📢 Dolny Śląsk: 8-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód pod szkołą. Lekarze walczą o jej życie Koszmarny wypadek na Dolnym Śląsku. 8-letnia dziewczynka została potrącona przez samochód na parkingu przy szkole podstawowej. Jej stan jest ciężki. Dziecko zostało przetransportowane śmigłowcem LPR do szpitala.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Tragedia na Śnieżce. Dwóch mężczyzn zginęło w wypadku w rynnie śmierci. To mieszkaniec Dolnego Śląska i Lubuskiego Tragiczny wypadek w Karkonoszach. Dwie osoby spadły z północnych zboczy Śnieżki, w Kocioł Łomniczki. Początkowo służby informowały, że w zgłoszeniu była mowa o trzech osobach biorących udział w wypadku, ale te wiadomości nie potwierdziły się. Po godz. 16 poinformowano, że dwie osoby nie żyją, a poszukiwania ewentualnego trzeciego uczestnika wypadku nie przyniosły skutku. Akcję zakończono po przetransportowaniu ciał dwóch mężczyzn, którzy ponieśli śmierć na miejscu.

📢 Ten projekt już 20 lat temu mógł rozładować korki we Wrocławiu. Tak wyglądała koncepcja kolei miejskiej Z Psiego Pola do centrum w 10 minut? Z Brochowa do Leśnicy pociągiem? Szybka kolej na lotnisko? Te i inne pomysły na temat wrocławskiej kolei aglomeracyjnej proponowano wielokrotnie. Większość nie doczekała realizacji. A tak mogła wyglądać już 20 lat temu, co znacznie odciążyłoby ulice i zmniejszyło korki. Zobacz!

📢 Dolny Śląsk to kraina domów przysłupowych. Magiczne wioski i niezwykłe budowle często poukrywane są w szczerym polu Nie ma dwóch takich samych domów przysłupowych, bo w trakcie ich budowy nie było na miejscu żadnego architekta. Mieszkańcy wsi stawiali je sobie nawzajem. Do dziś zachowało się około 17 tysięcy takich budowli, choć nie jest to dokładna liczba, bo nie wszystkie zostały zinwentaryzowane. Dlaczego są tak wyjątkowe i występują tylko w zachodniej części Polski? Zapraszamy Was w wirtualną podróż.

📢 Tak dziś wygląda Maciek Lubicz z "Klanu". Piotr Swend ma już 35 lat - zobaczcie zdjęcia Piotr Swend to polski aktor z zespołem Downa, który od 25 lat gra w serialu "Klan". Można go również podziwiać na scenach w Teatrze "21" oraz TR Warszawa. Ma już 34 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym zajmuje się popularny Maciej z "Klanu". Mamy zdjęcia!

📢 Afera w liceum na Dolnym Śląsku. W sprawę zamieszany jest popularny tiktoker. Chodzi o korzystanie ze szkolnej toalety W strzelińskim liceum ogólnokształcącym na drzwiach toalety pojawiła się kartka, na której uczniowie mieli odnotowywać swoje wizyty w wc. Rodzice uczniów nie kryli oburzenia, sprawa trafiła do sieci. „Rejestr toaletowy” szybko zyskał rozgłos - tym bardziej, że sprawą zainteresował się popularny tiktoker Marcin Kruszewski z "Prawa Marcina".

📢 Domy na sprzedaż. Tanie, bo z licytacji komorniczych. Te nieruchomości z Dolnego Śląska są gotowe do wprowadzenia. Znamy ceny! Zakup nieruchomości to dzisiaj spore wyzwanie, m.in. dlatego, że ceny domów i mieszkań mogą przyprawić o zawrót głowy. Jeśli marzy Wam się dom z ogrodem, warto przyjrzeć się nieruchomościom sprzedawanym w ramach aukcji komorniczych. Domy od komornika na pewno są dużo tańsze niż te z rynku wtórnego, czy pierwotnego. Te, które znajdziecie w naszej GALERII są gotowe zamieszkania! 📢 Wąskie i tajemnicze tunele pod zamkiem Książ na Dolnym Śląsku zostały zamknięte dla turystów. Dlaczego tak się stało? Wałbrzych i okolice to bez wątpienia jeden z bardziej tajemniczych regionów na Dolnym Śląsku. Mistyczną atmosferę wokół m.in. zamku Książ podsycają takie smaczki jak ten, że ok. 10 lat temu wejścia do podziemnych tuneli zostały zamurowane. Dlaczego? Co takie skrywały? Poniżej uchylamy rąbka tajemnicy.

📢 Pałac Marianny Orańskiej. Punkt obowiązkowy na turystycznej mapie Dolnego Śląska. Bajkowa architektura zachwyca! Dolnośląski pałac jak z bajki. Do dziś uchodzi za jeden z piękniejszych na Dolnym Śląsku. Wzniesiony w XIX wieku w Kamieńcu Ząbkowickim zachwyca swoją neogotycką architekturą. Był letnią rezydencją królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej. Pałac odzyskuje dawny blask i jest punktem obowiązkowym na turystycznej mapie regionu. Zobaczcie zdjęcia tego zachwycającego pałacu.

📢 Firmy rekrutują! Nowe oferty pracy z Wrocławia i powiatu. Mnóstwo wakatów w różnych branżach. Chcesz zarobić? Szukasz pracy? Dobrze trafiłeś, bo we Wrocławiu i powiecie wrocławskim "praca szuka człowieka". Na stronie Powiatowego Urzędu Pracy jest ponad 2100 wakatów w regionie na przeróżnych stanowiskach. Poszukiwani są m.in. nauczyciele, księgowi, ale też osoby do sprzątania biur i pracownicy budowlani. Kogo potrzebują pracodawcy ze stolicy Dolnego Śląska? Ile można zarobić? Sprawdziliśmy aktualne oferty. Kliknijcie w galerię.

📢 Górne Łużyce nie miały piękniejszego pałacu. W Radomierzycach niedaleko Zgorzelca odnajdziemy prawdziwą perełkę na wodzie! Nieopodal Zgorzelca i przejścia granicznego w Radomierzycach znajduje się pałac, który zachwyca swoim wyglądem i historią, choć nie jest tak znany jak pałac Książ w Wałbrzychu czy pałace dookoła Jeleniej Góry. Do dziś zamknięty jest na cztery spusty, choć w planach nieżyjącego właściciela było wybudowanie w tym miejscu kompleksu hotelowego ze SPA. Dziś, zamiast sfinksów, wejścia do środka bronią psy, a wszędzie ustawione są kamery. Jakie tajemnice skrywa barokowa budowla? Część z nich jest arcyciekawa! 📢 Najmniejsze wsie na Dolnym Śląsku. Niektóre liczą sobie kilkaset lat, a są niemal wymarłe Najmniejsze wsie na Dolnym Śląsku - śmiało możemy powiedzieć, że to prawdziwe pustelnie. Poznajcie 15 najmniejszych wsi w regionie. W niektórych mieszka jedna osoba. Znajdziecie tu 15 wsi z Dolnego Śląska, które według danych z Narodowego Spisu Powszechnego są najmniejsze. Co ciekawe na mapie Dolnego Śląska znajduje się taka wieś, gdzie oficjalnie mieszka tylko jedna osoba. Kliknij w fotografię, żeby przejść do zestawienia!

📢 Prymus, Cichy i Biedrona. Tak zmienili się aktorzy "Młodych Wilków". Co za metamorfoza! "Młode wilki" oraz "Młode wilki 1/2" to dwa najpopularniejsze filmy lat 90., które widział chyba każdy nastolatek urodzony w latach 80. Cichy, Biedrona, Prymus i Scorpion pracowali dla Czarnego i zajmowali się przemytem, m.in. samochodów przez granicę z Niemcami. Marzyli o szczęściu oraz wielkich pieniądzach w transformującej się rzeczywistości. Nie uwierzycie, jak bardzo aktorzy, wcielający się w ich role wyglądają dziś!

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Niektóre z tych dziecięciu miejscowości to prawdziwe perełki architektury Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 63 tysiące roślin na Nowym Targu. Pierwsze drzewa już rosną w miejscu wrocławskiej "betonozy" Nowy Targ powoli przestaje być symbolem wrocławskiej "betonozy". Od kilku dni na rozkopanym placu posadzone zostały pierwsze drzewa. Łącznie pojawi się tutaj ponad 63 tys. roślin! A za kilka lat, może i fontanna. Byliśmy sprawdzić, jak przebiega rewitalizacja. Zobacz na zdjęciach i wizualizacjach zmiany na pl. Nowy Targ. 📢 Wrocław na początku XX wieku. Zobaczcie 15 absolutnie unikatowych zdjęć stolicy Dolnego Śląska Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska nie przez przypadek. To trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i piąte jeśli chodzi o wielkość. Jest też jednym z najstarszych polskich miast pod względem lokacji na prawach miejskich. Od wieków tętnił życiem i zachwycał architekturą. Zobaczcie 15 zdjęć Wrocławia z samego początku ubiegłego wieku!

📢 Lubomierz - dolnośląskie miasteczko, w którym kręcono "Samych Swoich". To m.in. tutaj żyli i kłócili się Kargul z Pawlakiem Lubomierz to nie tylko urocza dolnośląska miejscowość z bogatą historią. To również, a może przede wszystkim, miasteczko, w którym osiedli filmowi Kargul z Pawlakiem. Reżyser Sylwester Chęciński właśnie w Lubomierzu nakręcił część scen do swoich legendarnych produkcji: "Sami Swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć".

📢 Wzgórze Gedymina w Szczawnie-Zdroju jak kraina z baśni o Królowej Śniegu albo królestwo Arendelle z Krainy Lodu Czy jesteśmy w królestwie Arendelle z "Królestwa Lodu" pełnym mrozu i śniegu? A może w krainie rodem z baśni o Królowej Śniegu? Nie, to malownicze Wzgórze Gedymina w Szczawnie-Zdroju, pokryte śnieżną pierzyną. Z wieży rozciągają się bajkowe widoki na park, okoliczne osiedla oraz staw pokryty lodem i posypany śniegiem. Zapraszamy do zobaczenia zdjęć Michała Jabłońskiego. Poczujecie ten klimat! Ciekawostką jest, że wieża na Gedymina w Szczawnie-Zdroju znalazła się w pierwszej piątce najbardziej ulubionych wież mieszkańców Dolnego Śląska!

📢 Na Zamek Książ w Wałbrzychu wróciły oryginalne meble. Znaleziono je w piwnicach pałacu w Rogalinie. Zobaczcie! Na Zamek Książ w Wałbrzychu powróciły dwie stare, bo liczące ponad 300 lat, barokowe gabloty. Stanęły w Salonie Orientalnym na pierwszym piętrze dawnej siedziby rodu Hochbergów. Wyglądają wspaniale! 📢 Orientalny taniec brzucha na potańcówce we Wrocławiu. Co tam się działo na parkiecie! Zobaczcie zdjęcia W sobotni wieczór (27 stycznia) we Wrocławiu odbyła się orientalna potańcówka integracyjna. Przyjść mógł każdy i bezpłatnie skorzystać z lekcji prowadzonej przez coraz bardziej znaną i popularną Annę Mendak. Wśród tancerek pogłębiających techniki tańca brzucha, pojawił się nawet jeden pan. Co tam się działo na parkiecie! Jeśli nie byliście – żałujcie. Na pocieszenie mamy dla Was mnóstwo zdjęć i dobrą wiadomość: niebawem w przestrzeni wystawienniczej Sztuka Na Miejscu, kolejna okazja do dobrej zabawy i szlifowania umiejętności tanecznych pod okiem profesjonalistów.

📢 Oto najgłupsze psy. To one uchodzą za najmniej inteligentne czworonogi LISTA TOP 10 Wiadomo, że każdy właściciel uważa swojego pupila za najmądrzejszego i najpiękniejszego. Niestety pewne rasy psów nie mogą się poszczycić wysokimi umiejętnościami na przyswajanie chociażby nauki podczas szkolenia.

📢 Janusze budownictwa: "To się zatenteguje". Żeby tak spartaczyć robotę, to trzeba mieć talent! Zobaczcie zdjęcia Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Wrocławskie kluby i dyskoteki sprzed lat. Bawiliśmy się tam do białego rana! Zobaczcie zdjęcia z archiwum Pamiętacie imprezy w WZ, dyskoteki w Radio Barze, koncerty w Pięciu Nutkach? Bawiliśmy się tam do białego rana! Zobaczcie zdjęcia z kultowych, nieistniejących już klubów, pubów i dyskotek we Wrocławiu wraz z adresami, gdzie działały. Może rozpoznacie na tych fotografiach siebie lub swoich znajomych!

📢 Zagajnik miłości, mauzoleum z tragiczną historią, wieża czarownic. TOP 15 nieznanych atrakcji niedaleko Wrocławia Nie tylko zamki i pałace w Kotlinie Jeleniogórskiej, wrocławskie zoo i Hala Stulecia czy twierdze w Kłodzku i Srebrnej Górze. Na Dolnym Śląsku jest wiele perełek turystycznych, które czekają na to, byście je odkryli. Poznajcie mniej znane zakątki na Dolnym Śląsku, które można zwiedzić podczas jednodniowej wycieczki. Niektóre z nich są zupełnie zapomniane. Warto je poznać, tym bardziej że do niektórych z Wrocławia dojedziecie w 30 minut. To atrakcyjne miejsca, w których nie ma tłumu turystów. Na slajdach znajdziecie opisy atrakcji, które polecamy. 📢 Znany budynek uzdrowiskowy na Dolnym Śląsku przejdzie remont. Powstanie tam SPA. Wiemy jak będzie wyglądać! Uzdrowisko Cieplice przejdzie spektakularny remont. Rozpoczęto rozbudowę Domu Zdrojowego. Powstanie tam nowoczesne sanatorium ze strefą zabiegową, hotelową i SPA. Wiemy jak będzie wyglądać! Zobaczcie.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY 2023 Głosowanie w ogólnopolskim finale zakończone. Zobacz zwycięzców! Kto zdobył tytuł Nauczyciel Roku Polski 2023, a kto został Dyrektorem Roku 2023? Które przedszkole, szkoła i uczelnia okazały się najpopularniejsze w kraju? 20 grudnia poznaliśmy zwycięzców ogólnopolskiego finału Plebiscytu Edukacyjnego. Wiosną przyszłego roku odbiorą oni nagrody podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. 📢 Wielka promocja w sklepie Agencji Mienia Wojskowego. Internetowe zakupy demobilu ze sporymi rabatami! Internetowy sklep AMW kusi klientów całym szeregiem promocji. Równie istotny może być fakt, że w ofercie sklepu pojawiło się sporo nowości. Ceny? Te zaczynają się od kilku złotych. Same zakupy są banalnie proste i odbywają się za pośrednictwem strony, po której można poruszać się wyjątkowo intuicyjnie. Kliknij w zdjęcie i zobacz najciekawsze oferty, z kolei poniżej szczegóły dotyczące samego procesu zakupów.

ZOBACZ KONIECZNIE Ile dostaniesz na dziecko?