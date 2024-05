Prasówka 19.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki”?

Prasówka 19.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargoni Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Znaczenie znaków zodiaku - te znaki bywają złośliwe. Potrafią dopiec innym do żywego Horoskopy towarzyszą ludziom już od tysięcy lat. Od dawna ludzie pokładają wiarę w to, co zapisane w gwiazdach. Analizowaniem układu ciał niebieskich i tworzeniem przepowiedni zajmują się ezoterycy i wróżbici. Wiadomo, że znaki zodiaku w pewnym stopniu wpływają na nasz charakter, sposób bycia. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większą niż inni skłonność do bycia złośliwym. Oni często dogryzają innym. Zobacz, jakie to znaki zodiaku. 📢 Tragiczny wypadek z udziałem motocyklistów i motorowerzysty. Nie żyją dwie osoby, trzecia jest ranna Dwóch motocyklistów i jadący motorowerem uczestniczyło w wypadku między Iławą, a Lubawą. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Dwie osoby zginęły na miejscu, trzecia jest ranna. 📢 Efektowne wiadukty, mroczne tunele, piękne widoki. Ta dolnośląska linia kolejowa zapiera dech w piersiach! Ta linia kolejowa to prawdziwa perła Dolnego Śląska. Połączenie z Jeleniej Góry przez Wleń do Lwówka Śląskiego zostało poprowadzone w niesamowitej, górskiej scenerii w Dolinie Bobru. Nie brakuje tutaj tuneli czy efektownych wiaduktów, na czele z najsłynniejszym - nad Jeziorem Pilchowickim, który został uratowany przez wysadzeniem na potrzeby produkcji filmu z Tomem Cruisem. Dzięki temu oraz zaangażowaniu władz województwa, linie będzie można odbudować i przywrócić tutaj ruch pociągów. Jak teraz wygląda to połączenie? Sprawdziliśmy, zobaczcie zdjęcia.

📢 Kilkadziesiąt tysięcy fanów na meczu Śląsk - Radomiak. Druga galeria kibiców z sobotniego spotkania na Tarczyński Arena! Śląsk Wrocław wygrał z Radomiakiem Radom 2:0 na oczach blisko 37 767 widzów na Tarczyński Arena! Na widowni był nasz fotoreporter. Znajdź siebie lub znajomych na trybunach wrocławskiego stadionu!

📢 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Oceny piłkarzy Śląska za mecz z Radomiakiem Śląsk Wrocław wygrał z Radomiakiem Radom 2:0. Oceniliśmy piłkarzy WKS-u. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto zasłużył na najwyższą, a kto na najniższą notę w zespole Śląska Wrocław? 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź koniecznie! 📢 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom 2:0. Wicemistrzostwo już pewne, ale Śląsk zmierza po tytuł! Zobacz skrót i bramki Śląsk Wrocław jest już co najmniej wicemistrzem Polski! WKS pokonał przed własną publicznością Radomiak Radom 2:0 w 33. kolejce i - przynajmniej na kilka godzin - wrócił na fotel lidera PKO Ekstraklasy!

📢 Galeria kibiców Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Znajdź siebie na trybunach! Galeria kibiców Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Blisko 40 tys. kibiców przyszło na żywo obejrzeć mecz Śląska Wrocław z Radomiakiem Radom. Zobacz zdjęcia fanów WKS-u na wypełnionej niemal po brzegi Tarczyński Arenie Wrocław! 📢 Kawałek Szwajcarii na Dolnym Śląsku. To miejsce zachwyca widokami, mało osób o nim wie! Nie chcecie przeciskać się w tłumie turystów, by zobaczyć Błędne Skały czy Szczeliniec Wielki i nie macie za wiele czasu na zwiedzanie? To miejsce będzie dla was idealne! Nieco zapomniane przez turystów, leżące z dala od popularnych szlaków, zwane Szwajcarią Lwówecką! Mowa o Lwóweckich Skałkach, czyli zbudowanych z piaskowca, efektownych basztach skalnych, które tworzą bardzo ciekawe formy, labirynty oraz przepaście. 📢 Noc Muzeów 2024 we Wrocławiu przyciągnęła tłumy. Zobacz, jakie atrakcje można odwiedzić tylko dziś Noc Muzeów we Wrocławiu jak co roku przyciągnęła tłumy ludzi. Widmo deszczu i niepewnej pogody nie odstraszyła zapaleńców sztuki i historii. Zobacz, jakie ciekawe miejsca odwiedzają dziś wrocławianie i turyści.

📢 Industrialna perła urbexu pod Wrocławiem. Walący się komin i mroczne podziemia! Dawny browar w Sobótce to niemal portal do innego świata. Ruiny wyrastają na końcu wąskiej ulicy. Dziury w elewacji, walący się komin, niekończące się, mroczne piwnice i cisza, którą przerywa syrena z pobliskiego kamieniołomu - oto obraz ruin nieopodal Wrocławia. Zobaczcie jakie są niesamowite. 📢 We Wrocławiu prawie 139 tysięcy pojazdów do wyrejestrowania. Jest pełna lista! Czy twój samochód na niej jest? Wielkie czyszczenie bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) we Wrocławiu coraz bliżej. Ponad 138 tysięcy samochodów, motocykli i innych pojazdów zostanie wyrejestrowanych. Znamy pełen spis tablic rejestracyjnych. Zobacz czy twoja też się tam znajduje.

📢 Osoby o tych imionach są niemiłe i podłe. Te osoby są wyjątkowo wredne i mają trudny charakter. Sprawdź listę! 18.05.2024 Według dawnych wierzeń to jakie imię nosimy determinuje nasz charakter i zachowanie. Wierzono, że imię ma wpływ na nasza osobowość, charakter, empatię i inteligencję. Sprawdź znaczenie tych imion. Te osoby są niemiłe i wredne. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Zobacz, czy ty lub twoi bliscy znaleźli się na liście. Sprawdź listę imion!

📢 Najlepsze MEMY o rowerzystach. Konflikt rowerzystów, kierowców i pieszych okiem internautów. Uśmiejesz się do łez! 18.05.2024 Jazda na rowerze to zarówno jeden z ulubionych środków transportu w zakorkowanym w mieście, jak i jeden z ulubionych sportów Polaków. Tu jednak pojawia się konflikt na linii rowerzyści, kierowcy i piesi. Kto w tym sporze ma rację? Okazuje się, że jest to jeden ciekawszych tematów dla internautów, którzy tworzą MEMY i inne śmieszne obrazki o rowerzystach. Związek rowerzystów, kierowców i pieszych z przymrużeniem oka. Na pewno uśmiejecie się do łez! Zobaczcie najlepsze MEMY o rowerzystach. 📢 Jak oni się zmienili! Piosenkarze i piosenkarki w latach 90. a dziś. Niektórych trudno rozpoznać! Lata 90. w polskiej muzyce rozrywkowej to czas takich gwiazd, jak Andrzej Piaseczny, Edyta Górniak, Kayah, Edyta Bartosiewicz czy Agnieszka Chylińska. W tym czasie powstało także mnóstwo hitów, a single, wypuszczane na rynek były mocno inspirowane światową muzyką. Sprawdzamy, jak bardzo zmieniły się znane gwiazdy i jak wyglądały w latach 90. Zobaczcie!

📢 Wielkie targi w Czasoprzestrzeni. We Wrocławiu trwa festiwal mody, roślin, foodtrucków, słodkości i kosmetyków W sobotę i niedzielę (18 i 19 maja), dawna zajezdnia Dąbie wypełniła się kolekcjami polskich projektantów ubrań i biżuterii, foodtruckami, słodkościami, roślinami i naturalnymi kosmetykami. Trwa wielki, wiosenny festiwal #KupujŚwiadomie. Co i za ile tam kupimy? Zobacz zdjęcia w galerii!

📢 Zachwycające ogrody i arboreta na Dolnym Śląsku. Idealny pomysł na weekendową wycieczkę Dolny Śląsk zachwyca! Mieszkańcy regionu i odwiedzający województwo dolnośląskie turyści mogą podziwiać malownicze góry, niezwykłe zamki i pałace, ale też przepiękne parki i ogrody. Jednym z piękniejszych jest arboretum w Wojsławicach, jednak lista przepięknych ogrodów jest długa. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na weekendową wycieczkę. 📢 PKP wyprzedaje nieruchomości we Wrocławiu. Potężne mieszkania za 300 tysięcy! PKP S.A. wyprzedaje swoje nieruchomości. Są to lokale położone zarówno w dużych miastach, jak i mniejszych miejscowościach. Spośród wszystkich ofert wybraliśmy najciekawsze oferty mieszkań na sprzedaż we Wrocławiu. Wycenione są znacznie niżej, niż lokale dostępne na rynku wtórnym przez pośredników! Zobaczcie, klikając w zdjęcie powyżej. Jak kupić takie mieszkanie, przeczytajcie w tekście poniżej.

📢 Poważny wypadek samochodu pod Głogowem. Pojazd dachował, lądował śmigłowiec LPR Około godz. 9.30 w sobotę (18 maja) na drodze krajowej numer 12 doszło do wypadku z udziałem jednego samochodu osobowego. Pojazd wjechał do rowu, następnie dachował. Poszkodowane zostały dwie osoby. Są duże utrudnienia w ruchu. 📢 Burza, wichura, grad i deszcz we Wrocławiu. Meteorolodzy ostrzegają przed totalnym załamaniem pogody [GDZIE JEST BURZA] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed załamaniem pogody we Wrocławiu. W sobotę (18 maja) miasto nawiedzą burze, deszcz, a nawet grad. 📢 Tędy poprowadzi domknięcie wschodniej obwodnicy Wrocławia. Ależ tu wąsko! Zobacz zdjęcia Budowa tej ważnej inwestycji drogowej ma wystartować w drugiej połowie tego roku i zakończyć się do przełomu 2026/2027. Tym razem ma się udać, choć podobnych terminów zakończenia było już wiele. Mowa o ostatnim, brakującym fragmencie wschodniej obwodnicy Wrocławia - nieco ponad 3,5 km drogi łączącej węzeł bielański z ul. Grota-Roweckiego. Którędy dokładnie pobiegnie ta trasa? Sprawdziliśmy to wykorzystując drona. Trzeba przyznać, że w rejonie osiedli mieszkaniowych we wsi Wysoka, tuż pod Wrocławiem, robi się naprawdę wąsko! Zobaczcie przebieg na zdjęciach.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 18.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 17.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę! 📢 W tych zawodach możesz pracować krócej! Sprawdź, dla kogo jest wcześniejsza emerytura 18.05.2024 Możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę dla wielu osób może być argumentem przemawiającym za wyborem danego zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Sprawdźcie naszą listę!

📢 Jarmark Świętojański 2024 na wrocławskim rynku już prawie gotowy. W tym roku czeka nas wiele nowości Coroczny Jarmark Świętojański na wrocławskim rynku już powoli nabiera kształtów. Stoiska dla sprzedawców rękodzieła i budki z jedzeniem zdobią ulice rynku, a w samym centrum widać już zielone ozdoby i dekoracje. Tegoroczny jarmark przyniesie sporo nowości, sprawdź jakich. 📢 Oto jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska. Luksusowe wnętrza domu popularnej aktorki. Taka jest na co dzień Małgorzata Kożuchowska 18.05 Małgorzata Kożuchowska z pewnością należy do najpopularniejszych polskich aktorek filmowych i teatralnych. Szczególną popularność przyniosły jej główne role w znanych produkcjach filmowych oraz serialowych. Wielu widzów ceni Małgorzatę Kożuchowską nie tylko za umiejętności aktorskie, ale również za działalność charytatywną i społeczną. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest na co dzień? Zobaczcie, jak mieszka i żyje popularna aktorka.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 18.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Kontuzja wymusza zmianę w składzie WKS-u na Radomiaka. Oto przewidywany skład Śląska W sobotę Śląsk Wrocław podejmie Radomiak Radom w ostatnim domowym meczu w tym sezonie. Na trybunach Tarczyński Arena zapowiada się komplet publiczności, ale kogo będzie ona oklaskiwać? Uraz jednego z piłkarzy sprawił, że Jacek Magiera znów musi kombinować z zestawieniem obrony.

📢 Sparta – Unia: Deszcz zlał kibiców, a WTS to samo zrobił z Bykami. Pokaz siły Sparty! (ZDJĘCIA) Złe miłego początki – tak można podsumować występ Betardu Sparty Wrocław w meczu 5. kolejki PGE Ekstraligi z Fogo Unią Leszno. Dolnośląski zespół zaczął niemrawo, ale później nie miał litości dla rywali osłabionych brakiem dwóch kluczowych zawodników. Ostatecznie WTS wygrał 57:33, a jego sympatyków może cieszyć zwłaszcza kapitalna postawa Taia Woffindena (13+1), który po kilku słabych meczach pokazał, że jeszcze nie można go skreślać. 📢 Deszcz nie wystraszył kibiców Sparty. Komplet widzów na meczu z Unią Leszno (ZDJĘCIA KIBICÓW) Jeszcze na kilkadziesiąt minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu Betardu Sparty Wrocław z Fogo Unią Leszno kibice mogli mieć wątpliwości, czy tego dnia zobaczą w akcji żużlowców. Ostatecznie opady nie storpedowały zawodów, a fani WTS-u zobaczyli, jak wrocławski zespół gromi swojego odwiecznego rywala z Leszna. Wspieraliście „Spartan” na trybunach Stadionu Olimpijskiego? Znajdźcie się na zdjęciach!

📢 Koncert Sanah we Wrocławiu. Ruszyła sprzedaż biletów. Zagra na stadionie Tarczyński Arena To będzie chyba jedno z największych wydarzeń rozrywkowych i muzycznych nadchodzącego lata. Sanah zagra wielki koncert na Tarczyński Arena. Ten dobędzie się w ramach wakacyjnej trasy koncertowej i akcji Fajne Lato RMF. Można już kupować bilety. A kiedy dokładnie odbędzie się koncert? 📢 Nieznany pomnik żołnierzy wyklętych we Wrocławiu. Od kilku lat stoi pod zajezdnią Popowice. Czy doczeka się kiedyś montażu? Po uroczystym odsłonięciu Pomnika Żołnierzy Niezłomnych na wrocławskich Hubach opadł już kurz. Jednak mało kto wie, że nie jest on pierwszym takim obiektem w mieście. Kilka lat temu, mieszkańcy Wrocławia z własnej inicjatywy stworzyli stalowy monument w kształcie orła. Mimo zabiegów nie doczekał się montażu, a obecnie stoi pod zajezdnią Popowice.

📢 Palec Fredry wmurowany w elewację i maszyna do pisania ks. Peikerta. Oto sekrety jednego z najstarszych kościołów we Wrocławiu Z kościołem pw. św. Maurycego we Wrocławiu łączą się ważne wydarzenia i nazwiska. Jako świątynia w centrum miasta, stał się przystanią dla tymczasowych lub nowych mieszkańców Wrocławia, szukających dla siebie wspólnoty. Ale nawet wieloletni parafianie nie do końca wiedzą, ile sekretów skrywa budynek. Odkryliśmy je wraz z gospodarzem parafii - proboszczem Januszem Gorczycą. Przeczytaj i zobacz zdjęcia. 📢 Wyburzą halę sportową dla nowych bloków. Mieszkańcy Kozanowa ostro protestują! Jest petycja do prezydenta Jacka Sutryka Popularna hala sportowa przy ul. Kozanowskiej 69 ma zostać zburzona. W jej miejsce, deweloper chce postawić nowe bloki. Z pomysłem kategorycznie nie zgadzają się mieszkańcy Kozanowa. Na osiedlu trwają protesty, a w petycji do prezydenta Jacka Sutryka zebrali już tysiące podpisów.

📢 Napad na pocztę we Wrocławiu. Policja zatrzymała sprawcę. Może mieć związek z innym napadem Policjanci z Wrocławia zatrzymali sprawcę napadu na pocztę, do którego doszło 10 maja. Mężczyzna paralizatorem zaatakował urzędniczki. Został zatrzymany bezpośrednio po przestępstwie. Ten napad może nie być jedynym na jego koncie. Służby zatrzymanego typują go także jako sprawcę napadu na pocztę przy Czarnieckiego, do którego doszło w marcu 2023 roku. 📢 Piasek, trener z „Tańca z Gwiazdami” i Natalia z „M jak miłość”. Te gwiazdy publicznie dokonały coming outu. Zobacz, kto jeszcze Niedawno taką informacją zaskoczył Michał Kassin, czyli taneczny partner Roksany Węgiel z „Tańca z Gwiazdami”, wcześniej byli to między innymi Andrzej „Piasek” Piaseczny czy też grająca przez lata Natalię z „M jak miłość” aktorka Marcjanna Lelek. Zobacz, jakie gwiazdy przyznały się publicznie do swojej nieheteroseksualnej orientacji. Zestawienie publikujemy z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, przypadającego 17 maja.

📢 Te kapelusze to prawdziwe arcydzieła! Robi je prawdziwa mistrzyni tego rzemiosła. Oto jej warsztat we Wrocławiu Moda na eleganckie kapelusze wraca do łask. To dobra wiadomość dla wrocławian i wrocławianek, bo w naszym mieście pracuje prawdziwa mistrzyni. Zobacz, jakie piękne są jej kapelusze! 📢 Wrocław w 1936 roku. Właśnie o takim mieście Disney+ kręci serial. Jak żyło się w Breslau w tamtych czasach? W połowie maja Disney ogłosił pierwszą, polską produkcję dedykowaną swojemu serwisowi streamingowemu Disney+. Akcja serialu będzie miała miejsce we Wrocławiu w 1936 roku. Będziemy mogli więc zobaczyć, jak twórcy interpretują życie miasta pod nazistowskimi rządami, na kilka lat przed II wojną światową. My już teraz przenosimy Was w czasie. Zobaczcie Breslau w połowie lat 30. XX wieku.

📢 Noc Muzeów, wyścigi, targi i festiwale, czyli weekend 17-19 maja we Wrocławiu. Gdzie warto się wybrać? Co weekend Wrocław nie pozwala się nudzić. Tym razem (17-19 maja) w mieście będzie mnóstwo wydarzeń i imprez związanych z Nocą Muzeów, ale nie tylko. Na mieszkańców czekają targi, pikniki, duże święto jednego z najpopularniejszych osiedli, aktywności sportowe, kino plenerowe… Jest w czym wybierać! Zobaczcie!

📢 Co musi się stać, by Śląsk został mistrzem Polski? Wicemistrzostwo już w sobotę? Wyjaśniamy! Śląsk Wrocław na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu plasuje się na 2. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i traci dwa punkty do lidera - Jagiellonii Białystok. W wyścigu o tytuł nie wszystko zależy od piłkarzy Jacka Magiery, ale w walce o europejskie puchary już tak. WKS w sobotę może zapewnić sobie tytuł wicemistrza Polski i to bez oglądania się na rywali. Co musi się stać? Przedstawiamy wszystkie warianty.

📢 Śląsk - Radomiak. BILETY - gdzie kupić? Bilety się kończą, dziś ich zabraknie. Transmisja na żywo - gramy o mistrzostwo! Śląsk Wrocław - Radomiak Radom. Z całą pewnością możemy powiedzieć, że w piątek wieczorem nie będzie już biletów na ten mecz. Przed południem rozeszło się już 35 tys. biletów. Jak kupić bilety? Jakie są ceny biletów na mecz Śląska? Co jest potrzebne do zakupu biletu na mecz Śląsk - Radomiak? Podpowiadamy. Kto nie kupi biletu - temu zostaje transmisja na żywo w TV.

📢 Tak powstawała Autostradowa Obwodnica Wrocławia i będący jej częścią – most Rędziński, najwyższy w Polsce. Minęło 15 lat! Autostradowa Obwodnica Wrocławia ma ponad 35 kilometrów, omija centrum miasta od strony zachodniej i północnej. Dzięki tej trasie tysiące ciężarówek omija miejskie ulice. Dziś trudno sobie wyobrazić Wrocław bez AOW i jego integralnej części, jaką jest most Rędziński – najwyższy most w Polsce i najdłuższy żelbetowy most podwieszany w kraju. Zobaczcie jak powstawała obwodnica. Mamy mnóstwo archiwalnych zdjęć.

📢 Wypadek na ulicy Legnickiej we Wrocławiu. Mężczyzna wpadł pod tramwaj |ZDJĘCIA Około północy z czwartku na piątek (17 maja) we Wrocławiu doszło do poważnego wypadku. Mężczyzna wpadł pod tramwaj na ulicy Legnickiej. Aby wydobyć poszkodowanego, konieczne było podniesienie wagonu dźwigiem. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Ogłoszenie dla mieszkańców we Wrocławiu. Uprzejmie prosimy o niewyrzucanie kału przez okno! Mieszkańcy bramy przy ulicy Strzegomskiej 254 we Wrocławiu od kilku dni są zdziwieni z powodu ogłoszenia, które pojawiło się na drzwiach klatki schodowej. Trzeba przyznać, że to co napisano na karteczce, szokuje. Spółdzielnia Mieszkaniowa Metalowiec, tu cytat: „uprzejmie prosi o nie wyrzucanie kału przez okno”. Lokatorzy wspomnianego problemu nie zauważyli, ale administracja bez powodu ogłoszenia nie powiesiła. 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Warto spojrzeć na niebo nad Wrocławiem. Dziś w nocy pojawi się astro-duch! Sprawdź szczegóły Choć we Wrocławiu czasem trudno o piękne widoki gwiazd na niebie, wciąż można oglądać wiele zjawisk astronomicznych, nawet z własnego balkonu. Dziś 16 maja, będzie specjalny powód by spojrzeć w górę. Co zobaczymy na niebie? 📢 Ta wielka, czarna pszczoła, była uznawana za wymarłą. Wróciła i na Dolnym Śląsku żyje się jej świetnie! Najbliższym skojarzeniem dla człowieka związanym z pszczołą, jest miód. Do rodziny pszczołowatych należy jednak prawie 6 tys. gatunków, a część z nich wcale miodu nie produkuje. Ma jednak istotne znaczenie w zapylaniu roślin. Zadrzechnia fioletowa, zwana też "czarną pszczołą", do niedawna była uznawana za prawdopodobnie wymarłą. Wróciła i na Dolnym Śląsku można ją spotkać w kilku miejscach. Spotkaliście ją? Możecie to udokumentować!

📢 Ile zarabia policjant? Oto najnowsze stawki z dokładnością co do złotówki! Od kursanta do komendanta Ile można zarobić, wstępując do policji? Prezentujemy szczegółowe zarobki funkcjonariuszy - począwszy od kursanta, aż po komendanta. Kliknij w zdjęcie i sprawdź szczegóły. 📢 Bajkowy pałac pod Wrocławiem. Kiedyś był kościołem, dziś walczy o przetrwanie. Można go zobaczyć z bliska! Do tego miejsca prowadzą tabliczki z napisem "Zamek Górka". Jednak w niektórych opracowaniach piszą o nim "Zamek, który nigdy nie był zamkiem". Dlaczego? Bo powstał pierwotnie jako kościół, do którego później dobudowano plebanię i wreszcie pałac. Całość wygląda niczym z bajki. Warto wiedzieć, że turyści mogą w każdej chwili wejść na teren zamkowy, a nawet za darmo zostawić tutaj samochód. W samej budowli trwa remont, a raczej walka o uratowanie pięknego zabytku. Właściciele wpuszczają do środka przy okazji organizowanych tutaj wydarzeń, ale przyznają, że chcieliby w przyszłości udostępnić obiekt do regularnego zwiedzania.

📢 Popularne miejsce na Nadodrzu zniknie z Wrocławia. To ostatnia szansa na odwiedzenie Drukarni Drukarnia na wrocławskim Nadodrzu działała w obecnej formie od 2017 roku, choć działalność drukarską rozpoczęła już pod koniec lat 80. XX wieku. Niedługo to miejsce będzie jedynie wspomnieniem. Dlaczego Drukarnia zostanie zamknięta? 📢 Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Największe takie w Europie. Ponad 450 zabytkowych pojazdów z prywatnej kolekcji Wielkimi krokami zbliża się otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”. 📢 Zastępca naczelnika jednego z wydziałów CBŚP znaleziony martwy przy drodze. Samobójstwo? Sprawę wyjaśnia prokuratura Podkomisarz Adam J. - zastępca naczelnika Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu CBŚP we Wrocławiu, został znaleziony martwy przy drodze gruntowej, z psem uwiązanym na smyczy. Mężczyznę znalazł świadek - już nie żył. Sprawę bada prokuratura.

📢 Dziwny obiekt nad Wrocławiem i Trzebnicą. Został nagrany przez naszego czytelnika. Zobacz! Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" trafiło nagranie, na którym widać niezidentyfikowany obiekt nad drogą między Wrocławiem a Trzebnicą. "UFO" widoczne było także ze stolicy Dolnego Śląska. Autorzy nagrań i zdjęć poszukują odpowiedzi - co spadło z nieba 14 maja? 📢 Wrocław na lotniczych zdjęciach sprzed niemal stu lat. Zobacz jak miasto wyglądało z lotu ptaka! Bez Sky Tower i innych szklanych biurowców, za to gęstą zabudową, której trzon stanowią ceglane kamienice. To obraz Wrocławia sprzed stu lat. Miasto w takim wydaniu możemy zobaczyć nie tylko na widokówkach. W archiwach jest także szereg zdjęć lotniczych. Zobacz międzywojenny Wrocław z lotu ptaka.

📢 We Wrocławiu otwarto nowy hangar do naprawy samolotów. Ryanair zatrudni dodatkowo 300 osób. Byliśmy w środku! To już czwarty hangar naprawczy dla samolotów we Wrocławiu, w którym serwisowane są maszyny linii lotniczych Ryanair. Wrocław Aircraft Maintenance Service (WAMS) przeznaczył na inwestycję 25 mln euro. Zobacz, jak naprawia się samoloty, którymi na co dzień podróżują tysiące osób!

📢 Niedługo ruszy budowa końcówki Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Kiedy nią pojedziemy? O tym, kto może wybudować ostatni odcinek Wschodniej Obwodnicy Wrocławia, dowiemy się 28 czerwca. Poznamy wtedy oferty potencjalnych wykonawców trasy, której dokończenie zaplanowano już wiele lat temu. Na razie urząd marszałkowski informuje o wstępnych, aktualnych terminach inwestycji. Czy tym razem uda się ich dotrzymać? 📢 Kościoły we Wrocławiu, które dziś już nie istnieją. Zobaczcie, jak wyglądały Wrocław ma wiele pięknych kościołów, świątyń i obiektów sakralnych. Niektóre mają po kilkaset lat, zachwycają architekturą, wnętrzami i dziełami sztuki, które się w nich znajdują. Część wrocławskich kościołów już nie istnieje - zobaczcie, gdzie się znajdowały i jak wyglądały w galerii zdjęć. 📢 Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Romantyczna ruina tuż pod Wrocławiem nadal robi wrażenie! Ten dolnośląski pałac ma tragiczną historię. Choć udało mu się przetrwać II wojnę światową, dziś z przepięknego pałacu w Gałowie pod Wrocławiem zostały zgliszcza. Ponad ćwierć wieku temu podpalił go nieznany sprawca. Ogień w zaledwie kilka godzin zamienił pałac w ruinę. Mimo to, warto go zobaczyć. Pałacowe mury są niezwykle malownicze. Zerknijcie na zdjęcia!

📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Firmy przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

📢 Okazja! Tanie mieszkania we Wrocławiu. Te nieruchomości sprzedaje komornik. Licytacje jeszcze przed wakacjami Mieszkania z licytacji komorniczych to alternatywa dla nieruchomości z rynku wtórnego. Warto przyjrzeć się im uważnie, bo takie mieszkania można nabyć w okazyjnej cenie. Co prawda wiele lokali od komornika wymaga remontu, ale można trafić również na takie, które są w bardzo dobrym stanie, gotowe do wprowadzenia. Zobaczcie mieszkania z Wrocławia, które niedługo będą licytowane. To aktualne oferty!

📢 Jura Krakowsko-Częstochowska to skarb dla miłośników przyrody i historii. Poznaj najciekawsze szlaki i atrakcje regionu Planujesz wyprawę na Jurę Krakowsko-Częstochowską? Świetny wybór! Ten obszar między Częstochową a Krakowem pełen jest fascynujących atrakcji, zabytków i szlaków turystycznych. Sprawdź najbardziej interesujące miejscami, które warto odwiedzić podczas najbliższej podróży. 📢 Tramwajem po Wrocławiu. W drugiej połowie XX wieku na torach w mieście królowały Konstale. Pamiętacie? Mnóstwo zdjęć! Wrocław tramwajami stoi. Tramwaj to popularny i chętnie przez wrocławian wybierany pojazd komunikacji miejskiej. Tak było niemal od zawsze. Pierwszy wrocławski tramwaj był pojazdem konnym. Elektryczne pojawiły się na przełomie XIX i XX wieku. Jednymi z najpopularniejszych - na przestrzeni lat - były nie wątpliwie Konstale. Zobaczcie, jak jeździliśmy tramwajami po Wrocławiu pod koniec minionego stulecia. Mamy dla Was mnóstwo archiwalnych zdjęć.

📢 Odbudowują linię kolejową do Karpacza. Tak to dziś wygląda. Kiedy ruszą pociągi? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces.

📢 Alan Cymbalista wygrał finał Szansy na Sukces. Dolnoślązak wystąpi podczas festiwalu w Opolu! Kim jest Alan Cymbalista? Od dziś to zwycięzca finału Szansy na Sukces, ale ten młody wokalista jest doskonale znany dolnośląskiej publiczności. Pochodzi z Nowej Wsi Wielkiej pod Jaworem, a uczy się w Zespole Szkół Muzycznych w Legnicy.

📢 Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać! Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking!

📢 Gdzie jest środek Dolnego Śląska i jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w okolicy? Jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie znajduje się środek Dolnego Śląska, to przychodzimy do Was z odpowiedzią! Poza punktem na mapie jest tu wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć na własne oczy: zabytkowy kościół, zalew, wieże widokowe oraz pałace i zamki! Zapraszamy Was na wirtualną podróż po okolicy!

📢 „Czterej pancerni i pies” - wiesz, że pierwszych osiem odcinków powstało na Dolnym Śląsku? Serial ma już 58 lat! „Czterej pancerni i pies” pierwszy raz pojawili się w telewizji 58 lat temu. Właśnie dlatego przypominamy nasz archiwalny materiał o tej niezwykłej produkcji. Wiele osób o tym nie wie, ale pierwszych 8 odcinków serialu „Czterej pancerni i pies” powstało na Dolnym Śląsku. To tutaj załoga uczyła się, jak być pancerniakami, to stąd pochodziło wielu aktorów. O kulisach powstania serialu „Czterej pancerni i pies” w rocznicę wyemitowania jego pierwszego odcinka opowiadał nam Marek Łazarz, autor monograficznej książki poświęconej temu kultowemu filmowi. 📢 Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów Krajobrazy w Karkonoszach i Górach Izerskich są wprost zachwycające, Przywodzą na myśl sielskie alpejskie wioski albo urocze hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń łąk pokrytych kolorowymi kwiatami, a w tle majestatyczne góry, "lukrowane" gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy czekolady Milka i... na wyciągnięcie ręki.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt podziemnych korytarzy. Jak z horroru! Nie chcesz się tu zgubić! Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz!

📢 Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Jak wygląda życie więźniów i strażników? Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia. 📢 Jednodniowa wycieczka do Niemczy. Zobaczycie tu rajski ogród, romantyczne kamieniczki i zamek sprzed ponad 700 lat Szukając inspiracji na jednodniową wycieczkę w okolice Wrocławia, warto rozważyć wyjazd do Niemczy. Miejscowość leżąca około 50 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znana jest ze słynnego Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. To jednak niejedyna atrakcja, której możecie doświadczyć. Zapuszczając się nieco dalej, traficie na romantyczne kamieniczki, neogotycki ratusz i zamek, w którym nocowała św. Jadwiga.

📢 Taki domek letniskowy możesz mieć na własność! Oto najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia | ZDJĘCIA, CENY Na weekend czy urlop najlepiej pojechać do własnego domku letniskowego. Wspaniale byłoby, gdyby był położony w pięknym miejscu z widokiem i nie za daleko od miejsca zamieszkania. Oto najciekawsze oferty domków na sprzedaż położonych w promieniu do 100 kilometrów od Wrocławia. Niektóre są w pełni urządzone, ze wszystkimi udogodnieniami, inne - skromniejsze, a przez to dużo tańsze. Zobaczcie zdjęcia i ceny, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Dolnośląski Wawel! Zachwycają XVI-wieczne freski i przypałacowe ogrody. Zabytek doczekał się remontu Pałac w Ciechanowicach w Rudawach Janowickich w gminie Marciszów nazwa się często dolnośląskim Wawelem. Bo choć nie dorównuje krakowskiemu zamkowi wielkością, to malowidła ścienne, jakie odkryto na ścianach pałacu w Ciechanowicach, są imponujące. Równie duże wrażenie robią ogromne przypałacowe ogrody w stylu angielskim, włoskim i francuskim. Zabytek można od niedawna zwiedzać. Jego remont trwał 12 lat.

📢 Noc Muzeów we Wrocławiu. Co warto zobaczyć? Sprawdź majową listę wydarzeń Noc Muzeów to coroczne wydarzenie uwielbiane przez mieszkańców Wrocławia, którzy mogą odkrywać tajemnice, często niedostępnych miejsc. W ciągu tej jednej nocy w roku, organizatorzy przygotowują również mnóstwo dodatkowych atrakcji dla mieszkańców: warsztaty, koncerty i wykłady. Sprawdź, kiedy odbędzie się Noc Muzeów 2024 i gdzie warto się wybrać. Zapisy już trwają!

