Prasówka 19.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [19.03.2024]”?

Prasówka 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [19.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 19.03.24

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [19.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! Dzięki pomyślnemu układowi planet osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka większa pomyślność i szczęście, niż innych. Wróżka Azalia odczytała ukryte znaczenie układu gwiazd! Te osoby czekają jeszcze w marcu duże zmiany w życiu - pieniądze i szczęście w miłości. Zobacz, czy i twój znak zodiaku jest na tej liście szczęściarzy!

Prasówka 19.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Dolny Śląsk: 37-letni recydywista włamał się do mieszkania starszej kobiety, zgwałcił ją i okradł. Grozi mu nawet 15 lat więzienia Starsza kobieta z powiatu lubańskiego na Dolnym Śląsku przeżyła prawdziwy koszmar. 37-letni mężczyzna zgwałcił ją w jej własnym domu. Policjanci znaleźli go, dzięki badaniom DNA. O dalszym losie recydywisty zdecyduje sąd. 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [19.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Finalistki Polska Miss 30+ 2024 wyłonione. Zobacz zdjęcia pięknych kandydatek W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu. 📢 Najlepszy pies dla całej rodziny? Oto 10 najłagodniejszych i najbardziej towarzyskich ze wszystkich ras czworonogów Psy towarzyszą ludziom od setek lat i nazywane są najlepszymi przyjaciółmi człowieka z uwagi na ogromne przywiązanie. Dzięki ich obecności zyskujemy nie tylko potencjalną ochronę, ale także wsparcie emocjonalne oraz lepszą kondycję. Obecność psów w naszym życiu wiąże się z szeregiem zalet. Nic dziwnego, że coraz więcej rodzin decyduje się na ich posiadanie. Sprawdzamy, jakie psy najlepiej sprawdzą się w rodzinach.

📢 Nastolatkowie nagrywali filmik na dachu wrocławskiego autobusu. Szokujące nagranie! | FILM Trzech nastolatków nagrywało filmik na dachu autobusu wrocławskiego MPK. Gdy zorientowali się, że pojazd rusza, położyli się na brzuchu i w ten sposób chcieli pojechać na kolejny przystanek. Miejski Przewoźnik składa zawiadomienie na policję. Nastolatkom grozi sąd rodzinny. 📢 Takie będą emerytury w kwietniu 2024 - wyliczenia brutto i netto. Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze W kwietniu seniorzy otrzymają powiększone przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza podstawowym świadczeniem wpłynie także trzynasta emerytura. Jakich pieniędzy się spodziewać? Mamy wyliczenia! 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii".

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej. 📢 Tak budowano Sky Tower we Wrocławiu. Zobaczcie, jak powstawał najwyższy w Polsce drapacz chmur | ZDJĘCIA Budowa Sky Tower, pierwszego we Wrocławiu drapacza chmur, rozpoczęła się 16 lat temu, w kwietniu 2008 roku. Budynek powstawał przez 5 lat i kosztował ponad 1 mld złotych. Pamiętacie, jak go budowano? Zobaczcie zdjęcia z naszego archiwum.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów. 📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 Polska Miss 30+. O koronę najpiękniejszej powalczą trzy piękne kobiety z Dolnego Śląska. Zobaczcie zdjęcia wszystkich finalistek Trzy mieszkanki Dolnego Śląska powalczą o tytuł Polskiej Miss 30+. To pierwsza edycja tego konkursu piękności. W finale zobaczymy 30 pięknych kobiet z całej Polski. "Co je łączy? Pokazują, że po 30 roku życia nadal można spełniać marzenia" - piszą organizatorzy wydarzenia. Zobaczcie wszystkie finalistki w galerii zdjęć. 📢 Próbował zabić pięć osób? "Z impetem wjechał w ludzi". Mężczyzna podejrzany o próbę zabójstwa w Pecnej został zatrzymany. Zobacz nagranie Dożywocie grozi mężczyźnie zatrzymanemu przez policjantów z Mosiny. Jak czytamy w komunikacie, 29-latek po kłótni z grupą znajomych, próbował zamordować pięć osób. - Wsiadł do swojego audi i celowo uderzał w stojących młodych ludzi - relacjonuje policja.

📢 Ruszają egzaminy na motocykl we Wrocławiu. Gdzie najlepiej przygotować się na egzamin praktyczny z kat. A? Dolnośląski Ośrodek Ruchu Drogowego od poniedziałku (18 marca) wznawia egzaminy na zdobycie uprawnień do kierowania motocyklem. Sprawdziliśmy, które wrocławskie ośrodki szkolenia kierowców wybrać, jeśli chcemy zdać egzamin za pierwszym razem. Kliknijcie w zdjęcie powyżej i zobaczcie najlepsze szkoły nauki jazdy dla motocyklistów we Wrocławiu. 📢 Mnóstwo służb na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Nad jezdnią latają drony! Co się dzieje? Akcja mundurowych na Dolnym Śląsku. W poniedziałek (18 marca) na autostradzie A4 pojawiło się mnóstwo policyjnych radiowozów i pojazdy Inspektoratu Transportu Drogowego. Nad drogą latają drony. Sprawdziliśmy, czego szukają funkcjonariusze. 📢 Tajemnicza krypta ukryta pod ziemią w Lubuskiem. Wokół sarkofagi, trumny, szczątki zmarłych. Nikt tu nie ma wstępu Gdzieś w Lubuskiem ukryta jest krypta wypełniona trumnami, sarkofagami, szczątkami zmarłych, a jedną ze ścian zdobią same czaszki. Brzmi przerażająco? Rzeczywiście pobudza wyobraźnię. My wiemy, gdzie to tajemnicze miejsce się znajduje. Mało tego, byliśmy tam! Udało nam się zobaczyć i sfotografować wnętrza, do których na co dzień nikt nie ma wstępu.

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert? 📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Aleksandra Żebrowska na odważnych zdjęciach. Fani są pod wrażeniem: "Wymiatasz dziewczyno!" Aleksandra Żebrowska to żona Michała Żebrowskiego, wspaniałego polskiego aktora. Prowadzi bardzo ciekawy profil na Instagramie, na którym odsłania kulisy ich związku. Jej portal społecznościowy obserwuje już prawie 400 tysięcy osób. Na popularność jej Instagrama wpływ mają z pewnością też odważne zdjęcia, jakie zamieszcza. Zawsze są szeroko komentowane. Zobaczcie te fotografie.

📢 W tych zawodach nie można mieć wady wzroku. Nie dostaniesz zgody medycyny pracy - mamy listę Szacuje się, że aż 54 proc. Polaków ma stwierdzoną wadę lub chorobę oczu, a ponad pół miliona Polaków ma poważną dysfunkcję wzroku. Najczęściej występująca wada wzroku to krótkowzroczność. Jest wiele zawodów, w których wada wzroku - zarówno krótkowzroczność, jak i dalekowzroczność - jest przeciwskazaniem do podejmowanie pracy. Jakie to zawody? Mamy listę. Sprawdź, czy wada wzroku będzie dla ciebie przeszkodą w podjęciu pracy.

📢 Magdalena Kajrowicz - tak wygląda seksowna żona Sławomira. Kusi w naprawdę odważnych kreacjach Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 To one byłyby najlepszą Yennefer w Wiedźminie. Te aktorki są wskazywane przez fanów i nie tylko. Zgadzasz się z tą listą? Wybór aktorów do serialu Wiedźmin Netflix wywołał ogromne kontrowersje. W ich centrum znalazła się m.in. postać czarodziejki Yennefer, którą zagrała Anya Chalotra, za co twórcy zostali skrytykowani skrytykowani przez fanów. Które aktorki jednak nadają się do roli Yennefer w Wiedźminie i błyszczałyby jako ta postać na ekranie? Sprawdź propozycje.

📢 Tu nie będzie prądu! Dokładna lista adresów we Wrocławiu, gdzie planowane są wielogodzinne przerwy w dostawach energii Nowy tydzień oznacza również nowy harmonogram wyłączeń prądu. W dniach od 18 do 22 marca 2024 te niedogodności dotkną tysięcy wrocławian. Kliknij w zdjęcie i zobacz dokładne adresy, gdzie w tym tygodniu zaplanowano wyłączenia prądu związane z modernizacją sieci.

📢 Majestatyczna ekspresówka, którą pojedziemy już w te wakacje! Pozostało 8 proc. do zakończenia budowy na Dolnym Śląsku Około czterech miesięcy powinny jeszcze potrwać prace przy budowie ostatniego dolnośląskiego odcinka drogi ekspresowej S3. Trasa ma być gotowa 12 lipca. W przyszłości droga ma się połączyć z powstającą obecnie po stronie czeskiej nową autostradą D11. Gdy to już nastąpi podróż (nie tylko) z Wrocławia do Pragi znacznie się skróci. Tymczasem, warto zobaczyć jak pięknie położony jest ten fragment S3. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 18.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Kto może się spodziewać wezwania na ćwiczenia wojskowe w 2024 roku? Ma zostać wezwanych aż 200 tysięcy osób To będzie mieć niespotykaną skalę. Ćwiczenia wojskowe w 2024 roku obejmą większą liczbę żołnierzy niż dotychczas. Wezwanych na nie ma zostać aż 200 tysięcy osób. Kto może spodziewać się otrzymania wezwania? 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 18.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 18.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Wrocławska Dycha i Wrocławska Piątka - tysiąc ludzi biegało w Parku Tysiąclecia ZDJĘCIA, WYNIKI "Wrocławska Dycha" i "Wrocławska Piątka" to już tradycja we Wrocławiu. W niedzielę już po raz dziesiąty biegacze spotkali się na zawodach w Parku Tysiąclecia. Na starcie stanęło w sumie ok. 900 osób.

📢 Prezydent Sutryk wydał decyzje zakazujące organizacji protestów rolników we Wrocławiu. Co na to mieszkańcy? W poniedziałek 18 marca, Jacek Sutryk odniósł się do planów rolników, którzy zamierzają powtórzyć protest we Wrocławiu. - Wydałem cztery decyzje zakazujące organizacji protestów rolniczych - czytamy w mediach społecznościowych włodarza. Co na to wrocławianie i jak te decyzje motywuje sam włodarz? 📢 Najśmieszniejsze memy o kotach. To najzabawniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani. Zobaczcie te żarty z władców naszych domów Koty to najśmieszniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani! Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Ula Mostowiak z "M jak miłość", czyli Iga Krefft - tak mieszka. Aktorka postawiła na dom modułowy Iga Krefft podbiła serca wielu Polek i Polaków rolą Uli Mostowiak w serialu "M jak miłość". Perypetie miłosne Uli z zapartym tchem śledziło miliony widzów. Niewiele osób wie jednak, że aktorka jest również zdolną wokalistką występującą pod pseudonimem scenicznym "Ofelia". Zaglądamy do jej prywatnych zdjęć. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień Iga Krefft! 📢 Dorota Szelągowska - tak wygląda w jej domu. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u.

📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie. Aktorka nie boi się odważnych zdjęć, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,1 mln użytkowników Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Julia Wieniawa, piękna i utalentowana polska aktorka, jest znana nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie! 📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 18.03.2024 Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

📢 Takie były rowery w PRL-u. Oto popularne modele, które mają wzięcie u kolekcjonerów [zdjęcia] Jubilat, wigry, gazela, wagant, mustang – pamiętasz te rowery z PRL-u? Ten rodzaj transportu był wówczas najbardziej popularny. Niemały swój udział miała produkcja firmy Romet z Bydgoszczy. Dziś rowery z II połowy lat 80. i 90. dostają drugie życie. 📢 Kolejne niebezpieczne zdarzenie z niedźwiedziem na Słowacji. Biegał po centrum miasta, ranił pięć osób. Wideo Dramatyczne sceny na Słowacji. W miejscowości Liptowskim Mikulaszu po ulicach biegał niedźwiedź. Drapieżnik ranił pięć osób. - Poszkodowani doznali zadrapań i ugryzień – informują władze miasta. W mieście zaczęła się obława na drapieżnika. Na filmach wrzucanych do sieci widać grozę sytuacji. "Utekajte, medved ide!" - krzyczy kobieta na jednym z wideo.

📢 Potężne inwestycje przy węźle Kąty Wrocławskie. Gargantuiczne hale rosną jedna po drugiej. Zobacz zdjęcia Inwestycje powstające właśnie przy węźle autostrady A4 pod Kątami Wrocławskimi, trudno sfotografować inaczej niż z drona. Są potężne! W bliskim sąsiedztwie autostrady rośnie kilka hal gigantycznych rozmiarów. Jedne są już na ukończeniu i trwają prace wewnątrz obiektów, przy innych dopiero wylewane są fundamenty pod słupy podtrzymujące konstrukcje. Zobaczcie te potężne inwestycje z lotu ptaka.

📢 Wiktoria Gąsiewska prowokuje. Co za odważne zdjęcia! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Aktorka wrzuca stale nowe zdjęcia, na których, na których wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii! 📢 Fregata w Zagórzu Śląskim i Jezioro Bystrzyckie 100 lat temu i w PRL-u. Od drewnianej budy, po murowany pensjonat i świetną restaurację Zobaczcie kultową Fregatę w Zagórzu Śląskim 100 lat temu i Jezioro Bystrzyckie. Prezentujemy też zdjęcia z lat 60. i późniejszych. Kiedyś to był tu klimat. Miejsce nadal uznawane jest za perełkę regionu wałbrzyskiego i chętnie wypoczywają tu mieszkańcy Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia i okolic. Zobaczcie Fregatę od drewnianej budy, schroniska Śląska Dolina po murowany pensjonat i restaurację.

📢 Mnóstwo wrocławian przyszło zobaczyć stare pociągi we Wrocławiu. Wyjątkowe pokazy na stacji Leśnica W niedzielę 17 marca na stacji kolejowej w Leśnicy sympatycy kolei prezentują wrocławianom zabytkowe pociągi. Każdy może wejść do kabiny i poczuć się jak maszynista. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na peronach dworca panuje tłok.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Jagodno to wciąż potężny plac budowy! Tak wygląda z drona. Ilu jeszcze pomieści ludzi? Jeśli komuś wydawało się, że trwająca już dwie dekady moda na Jagodno powoli dobiega końca, zdecydowanie jest w błędzie! Osiedle, które formalnie liczy dziś 6300 mieszkańców, a nieoficjalnie ponad 10 000, wciąż się rozwija. Jagodno to jeden wielki plac budowy, zobaczcie jak to wygląda z drona. Liczba powstających bloków i domów szeregowych i wolnostojących robi wrażenie!

📢 Koszmarny wypadek pod Wrocławiem. Z BMW niewiele zostało, po uderzeniu w drzewo! W sobotę (16 marca) wcześnie rano, samochód osobowy marki BMW roztrzaskał się na drzewie. Do wypadku doszło w miejscowości Suchy Dwór w gminie Żórawina pod Wrocławiem. Z samochodu niewiele zostało. Wewnątrz jechały dwie osoby. Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak powstają nowe ronda przy autostradzie A4 pod Wrocławiem. Mają rozładować korki! Trwają intensywne prace budowalne tuż przy dwóch ważnych węzłach autostrady A4 pod Wrocławiem. W okolicach węzła Brzezimierz oraz Wrocław Wschód drogowcy budują zupełnie nowe ronda. Mają one upłynnić jazdę w miejscach, gdzie kierowcy tracą mnóstwo czasu w korkach. Ronda będą na tyle duże, że spokojnie zmieszczą się na nich tiry zjeżdżające i wjeżdżające na autostradę. Kiedy koniec tych prac? Przeczytaj poniżej i zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 Piękne motocykle w Hali Stulecia. Drugi dzień Wrocław Motorcycle Show Wrocław Motorcycle Show, to największe targi motocyklowe na Dolnym Śląsku. Przez weekend 16-17 marca, w Hali Stulecia dla miłośników motoryzacji przygotowano mnóstwo atrakcji. Zobaczcie, jakie motocykle pojawiły się w tym roku podczas XII edycji targów. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Bronka z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Sławomira Łozińska. Zobaczcie zdjęcia! Sławomira Łozińska, wybitna polska aktorka, zdobyła serca widzów rolą w kultowym serialu "Daleko od szosy", gdzie wcieliła się w postać niezapomnianej Bronki. Jednak jej kariera obejmuje znacznie więcej niż tylko tę rolę. Aktorka zbliża się do 71. urodzin, a jej dorobek artystyczny jest imponujący. Zapraszamy do zapoznania się z jej historią. Zobaczcie też, jak dziś wygląda Sławomira Łozińska, czyli Bronka z "Daleko od szosy". 📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa na prywatnych zdjęciach - oto Iga Lis. "Ale pani jest śliczna" Iga Lis to córka dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa. 23-latka zniewala swoją urodą - stawiała już pierwsze kroki w modelingu. Prywatnie spotyka się z 33-letnim raperem Filipem Szcześniakiem, znanym jako Taco Hemingway. Oto jak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia. 📢 Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice 0:0. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Puszczą Niepołomice Śląsk Wrocław zremisował z Puszczą Niepołomice 0:0 w 25. kolejce PKO Ekstraklasy. Oceniliśmy piłkarzy WKS-u za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali 1-10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto był najlepszy, a kto wypadł najlepiej w zespole "Wojskowych"? 📢 Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice. Galeria kibiców prosto z Tarczyński Arena W sobotni wieczór piłkarze Śląska Wrocław podejmowali przed własną publicznością Puszczę Niepołomice. O ile piłkarze w tym roku zawodzą, o tyle kibice zawsze dają z siebie wszystko. Dokładnie tak samo był w sobotę! I choć na murawie pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem, to na trybunach, tradycyjnie już, był "ogień". Kliknij w zdjęcie i zobacz kibiców z meczu Śląska z Puszczą.

📢 Księże Małe oczami mieszkańców na 40 pocztówkach. Pomysły wrocławian zmieniły się w wyjątkową wystawę Jeszcze tylko w niedzielę (17 marca) wrocławianie będą mogli zobaczyć wystawę kilkudziesięciu pocztówek, przedstawiających jedno z osiedli z perspektywy mieszkańców. Chodzi o Księże Małe, które według niektórych artystów wręcz przypomina... Włochy! Też zauważacie to podobieństwo? Zdjęcia prac możecie zobaczyć w galerii.

📢 Wiec wyborczy Jacka Sutryka we Wrocławiu. Mam kota Wrocka i mam kota na punkcie Wrocławia W sobotę do Centrum Historii "Zajezdnia" przy ulicy Grabiszyńskiej przybyło kilkaset osób, w dużej części koleżanek, kolegów i bliskich współpracowników Jacka Sutryka. Zorganizowano tam konwencję wyborczą obecnego prezydenta Wrocławia, który ubiega się o drugą kadencję w ratuszu. 📢 Na Dworcu Głównym byliśmy tam, gdzie mało kto może wejść! Zobaczcie te fantastyczne zakamarki i poznajcie sekrety budynku Przez Dworzec Główny we Wrocławiu przewijają się każdego dnia tysiące ludzi. Wielu z nich jest przekonanych, że dworzec zna na wylot. Nic bardziej mylnego! Są takie zakątki tej imponującej budowli, do których nie ma dostępu na co dzień. To m.in. Sala Cesarska czy Sala Sesyjna. Zobaczcie jakie piękne wnętrza kryje nasz Dworzec Główny.

📢 Kandydaci na prezydenta Wrocławia. Sześć osób powalczy o magistrat. To jedna kobieta i pięciu mężczyzn Oto wszyscy kandydaci, którzy 7 kwietnia powalczą o fotel prezydenta we Wrocławiu. 14 marca, o godz. 16 minął ostateczny termin zgłaszania wszystkich kandydatur. Jest jedno zaskoczenie - swojego kandydata nie wystawiła Platforma Obywatelska. Kto został w walce o urząd? Kliknij w zdjęcie i poznać wszystkich kandydatów! 📢 Potężny protest rolników szykuje się już 20 marca na Dolnym Śląsku. Które drogi zostaną zablokowane? 20 marca na terenie całego kraju rusza największy do tej pory protest rolników. Protesty będą miały miejsce również pod Wrocławiem, zablokowane zostaną m.in. droga S8. Utrudnień należy spodziewać się także na DK35 i w Bielanach Wrocławskich. Protest potrwa miesiąc, jest efektem braku reakcji eurokratów na postulaty polskich rolników.

📢 Wrocław na przełomie wieków. Zobacz 200 absolutnie wyjątkowych zdjęć pokazująchych jak bardzo zmieniła się stolica Dolnego Śląska Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat. 📢 Dzik zamieszkał w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Zwierzę straszy i goni spacerowiczów! Wrocławianie mają dość Wrocławianie boją się wchodzić do Parku Wschodniego. Okoliczni mieszkańcy ostrzegają się przed dzikiem, który od kilku tygodni krąży między drzewami. Zwierzę nie obawia się kontaktu z człowiekiem i goni spacerowiczów. Sprawa została zgłoszona do służb, jednak dzik wciąż chodzi po wrocławskim parku.

📢 Trzonolinowiec jakiego nie znacie. Kręte piwnice, opuszczone mieszkania i dach, z którego widać centrum Wrocławia. Mamy film! Od momentu podjęcia decyzji o wyprowadzce z wrocławskiego Trzonolinowca we Wrocławiu mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności. Choć stan techniczny budynku jest stale monitorowany i na ten moment nie zagraża bezpieczeństwu lokatorów, wszyscy chcą wyprowadzić się z niego jak najszybciej. Nasza reporterka była w najbardziej niedostępnych miejscach Trzonolinowca - zobaczcie jaki widok jest z dachu oraz co kryje się w jego piwnicy! 📢 Najlepsze kremy do tortów. Poznaj sprawdzone smarowidła do ciast i deserów. Wybieraj spośród 5 niezawodnych propozycji Szukasz pomysłu na krem do tortu? Spieszymy z pomocą, podpowiadając 5 sprawdzonych przepisów na wyjątkowe słodkości do domowych wypieków. Możesz nimi przekładać ciasta urodzinowe, okolicznościowe torty, a nawet posmarować nimi naleśniki. Wypróbuj nasze niezawodne przepisy, które podkreślą odświętny charakter rodzinnego spotkania.

📢 Letni rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Mnóstwo wakacyjnych kierunków. Są nowości i wielkie powroty Urlop pod palmami, wypad na weekend do jednej z europejskich stolic, czy wyprawa życia i noc pod zorzą polarną? To wszystko będzie możliwe już w te wakacje. Lotnisko we Wrocławiu latem 2024 roku ma wyjątkowo bogatą ofertę lotów. Zajrzeliśmy do nowego rozkładu. Jest kilka nowości i powróciły też dobrze już znane kierunki. 📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata.

📢 Koniec poszukiwań Bonusa. Pies zaginął w grudniu, szukały go tysiące ludzi. Został znaleziony martwy 8-letni biały owczarek szwajcarski o imieniu Bonus uciekł właścicielom na spacerze 7 grudnia ubiegłego roku. Niemal od razu ruszyły poszukiwania, do których włączyły się tysiące osób. Na Facebooku powstała nawet grupa poświęcona poszukiwaniom Bonusa. W czwartek (14 marca) wieczorem właściciele powiadomili, że Bonus się odnalazł, niestety, martwy.

📢 Najbogatsi ludzie na Dolnym Śląsku. Czym się zajmują na co dzień? Na swoim biznesie zarabiają krocie! Polska edycja czasopisma biznesowo-gospodarczego "Forbes" co roku publikuje ranking 100 najbogatszych Polaków. Od kilku lat regularnie pojawia się w nim kilkunastu przedsiębiorców pochodzących z Wrocławia i Dolnego Śląska lub mocno związanych z naszym regionem. Ich łączny majątek opiewa na kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych. Jak zarobili tyle pieniędzy? Sprawdź! 📢 Najlepsze przystawki na Wielkanoc 2024. Tymi rarytasami możesz zacząć śniadanie wielkanocne. Szybkie, smaczne i dla całej rodziny Na Wielkanoc podajemy nie tylko żurek lub barszcz biały, białą kiełbasę i serniki na deser. Podczas śniadania wielkanocnego warto przygotować szereg kolorowych przystawek, które podkreślą wiosenny charakter święta. Zebraliśmy najlepsze przepisy na sałatki, jajka faszerowane i domowe pasztety. Wybieraj spośród 9 sprawdzonych propozycji.

📢 Dolnośląskie NAJ. Czym możemy się pochwalić? Oto najwyższe, najstarsze i największe skarby Dolnego Śląska Dolny Śląsk obfituje w atrakcje turystyczne dla całych rodzin. Poza dostępem do morza, jest tu wszystko, czego dusza zapragnie. Od królowej Karkonoszy, najwyższego szczytu Sudetów, po jeziora, parki krajobrazowe oraz liczne zamki i pałace. Dziś przyglądamy się największym, najwyższym oraz najstarszym miejscom w regionie. Jesteście ciekawi, gdzie warto pojechać na wiosenną wycieczkę? Te atrakcje mogą was zainspirować!

📢 Marcowa wycieczka niedaleko Wrocławia. Niezwykłe i piękne miejsca. Nasze propozycje wypraw Propozycje zimowych wycieczek niedaleko Wrocławia sprawdzą się nie tylko podczas zbliżających się wielkimi krokami ferii. To wspaniałe opcje na wypady z bliskimi lub przyjaciółmi praktycznie w każdy weekend. Kliknij w zdjęcie i zobacz gdzie naprawdę warto się wybrać!

📢 Czy Unia zakaże upraw warzyw i owoców na własnej działce? Działkowcy w panice. Co polskie przepisy mówią w kwestii upraw roślin na ROD-ach? Media obiegła wiadomość, że przepisy Zielonego Ładu zabronią upraw warzyw i owoców na ogródkach działkowych. Oznaczałoby to, że już wkrótce działkowcy nie będą mogli posiać marchewki lub pietruszki na własnej działce! Wszyscy zainteresowani tematem ROD-ów swoje oburzenie wyrazili w mediach społecznościowych. Wyjaśniamy, czy faktycznie działkowcom może grozić zakaz upraw roślin na ogródkach działkowych. 📢 Wrocław Główny Wąskotorowy. Kolej dojazdowa docierała kiedyś na ten wrocławski plac! Kiedyś niemal do samego centrum Wrocławia można było dojechać wąskotorówką. Niepozorny budynek przy placu Staszica, zagospodarowany obecnie przez parafię przy kościele św. Bonifacego, to dworzec kolejowy. Wiele osób mijających ten obiekt nie ma pojęcia, że przed laty działał tam pasażerski Dworzec Miejski, a po II wojnie stacja o nazwie Wrocław Główny Wąskotorowy.

📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób detektyw „wyhodował” sobie takie włosy? Hipotez jest kilka 11.03.2024 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Najpiękniejsza restauracja na świecie działa we Wrocławiu! Styl, elegancja i ten widok! Wnętrze zapiera dech. Zobaczcie zdjęcia Restauracja okrzyknięta najpiękniejszą na świecie znajduje się we Wrocławiu! To La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda w środku! 📢 Sanatorium miłości 2024. Poznaj uczestników nowej edycji randkowego show dla seniorów. Kiedy premiera? ZDJĘCIA Już 10 marca wraca na antenę TVP 1 uwielbiany przez widzów w każdym wieku program "Sanatorium miłości". Wiemy już, kto wystąpi w nowej - szóstej edycji randkowego show dla seniorów. Poznajcie uczestników!

📢 Dolnośląskie jeziora nie tylko na upały. Krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie warto jechać? Odkrywaj z nami bogactwo jezior naszego regionu! Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy! 📢 100 najpiękniejszych kobiet z Dolnego Śląska. Które z nich przejdą do finału wyborów Miss Województwa Dolnośląskiego? Zobaczcie zdjęcia Już w sobotę (2 marca) odbędzie się półfinał tegorocznego konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród ponad 100 kandydatek zostaną wyłonione finalistki do tytułu. - Udział w konkursie pozwala na spełnienie marzeń - mówią organizatorzy. Zobaczcie zdjęcia kandydatek. 📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa! Prace na Dolnym Śląsku dobiegają końca. Kiedy otwarcie? Trwają ostatnie prace przy budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku. Poziom zaawansowania prac przekroczył już 90 procent! To z pewnością będzie najpiękniejsza "eska" w regionie i jedna z najpiękniejszych w Polsce. Trudno się będzie skupić na prowadzeniu, widząc przed sobą takie krajobrazy. Za Bolkowem nowa trasa musi się przebić przez Sudety, na pograniczu trzech pasm: Gór Kaczawskich, Rudaw Janowickich i Gór Kamiennych. Zobaczcie jak efektownie już dziś wygląda ta droga, na której sporymi fragmentami leży już asfalt.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Przejażdżka nowym tunelem S3 na Dolnym Śląsku. Niesamowite wrażenie! Wkrótce będą tedy jeździć wszyscy Pracownicy firmy Poor S.A., która jest wykonawcą tunelu drogi ekspresowej S3 koło Starych Bogaczowic, przejechali przez nowy tunel TS 26. Film opublikowali w mediach społecznościowych. Liczący ponad 2 km tunel na S3 na trasie Kamienna Góra - Bolków jest już prawie gotowy. Całość ma być oddana w połowie roku. Zobaczcie film z jazdy!

📢 Te budowle i inne obiekty we Wrocławiu wywołują skrajne emocje. Zobaczcie zdjęcia. Hit czy kit? Niektóre budynki, pomniki i inne dzieła sztuki we Wrocławiu wywołują u mieszkańców miasta kontrowersje. Jedni chwalą, podziwiają i są dumni, że coś takiego stoi na ich osiedlu, inni kpią i mówią, że to wstyd. Świadczą o tym choćby memy tworzone przez internautów, którzy w specyficzny sposób komentują rzeczywistość. Wybraliśmy dla was najbardziej osobliwe, kontrowersyjne i komentowane dzieła architektów i artystów we Wrocławiu. Zobaczcie w galerii zdjęć. 📢 TS-26, czyli tunel-gigant na budowie drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku Droga ekspresowa S3 na odcinku od Bolkowa do Kamiennej Góry wyróżnia się tunelami. Najdłuższy z nich, oznaczony tajemniczym symbolem TS-26 liczy sobie 2 272,2 m długości. Zaglądamy do środka i musimy przyznać - inwestycja robi piorunujące wrażenie!