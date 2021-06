Prasówka 18.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „WAGs reprezentacji Polski. Anna Lewandowska i inne piękne partnerki trzymają kciuki za Biało-Czerwonych na EURO 2020 [ZDJĘCIA]”?

Prasówka 18.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 WAGs reprezentacji Polski. Anna Lewandowska i inne piękne partnerki trzymają kciuki za Biało-Czerwonych na EURO 2020 [ZDJĘCIA] Reprezentacja Polski przed meczem o wszystko z Hiszpanią musi liczyć na wsparcie kibiców. Wśród nich są też piękne żony, narzeczone i dziewczyny zawodników. Pod względem urody inne WAGs nie mogą się z nimi mierzyć. Czy zmotywują Biało-Czerwonych do zwycięstwa? Zobacz najseksowniejsze partnerki piłkarzy Biało-Czerwonych powołanych do kadry na EURO 2020! [i]Uruchom i przeglądaj galerię klikając ikonę "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu[/i]

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.06.21

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [18.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To on zastąpi Orzecha i poprowadzi pielgrzymów z Wrocławia na Jasną Górę Tomasz Płukarski - tak nazywa się ksiądz, który zastąpi księdza Stanisława "Orzecha" Orzechowskiego, zmarłego 19 maja twórcę i wieloletniego przewodnika Pieszej Pielgrzymki Wrocławskiej.

📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [18.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Szczepienia w aptekach. Jak się zarejestrować, kto będzie kwalifikował? Pod koniec maja Polskę obiegła informacja, że na Sars-CoV-2 będziemy mogli zaszczepić się w aptece. 15 czerwca rozpoczął się nabór aptek do Narodowego Programu Szczepień. Jak to będzie wyglądać? Przeczytajcie poniżej. 📢 Wrócili po auto, ale zniknęło wraz z całym warsztatem. Czy ktoś widział Rademenesa? Właściciele nie wiedzą co stało się z samochodem, który pozostawili na „zimowanie” w jednym z warsztatów przy ulicy Chmielnej 1C. Najemca terenu pod punkt naprawczy twierdzi, że chorował i musiał zamknąć biznes. Działkę odebrał mu właściciel terenu, firma deweloperska. Współwłaściciele pojazdu proszą teraz o pomoc w odnalezieniu ukochanego Rademenesa, mazdy która brała udział w wyścigach Wrak Race.

📢 Wstrzymano ruch tramwajów na ulicy Osobowickiej we Wrocławiu. Co się stało? MPK informuje, że między placem Staszica i Osobowicami kursują autobusy "za tramwaj". 📢 Małgorzata Rozenek pokazuje swoje jędrne ciało!? Zobacz, co tym razem wymyśliła żona Radosława Majdana! ZDJĘCIA 18.06.2021 Żona Radosława Majdana wróciła do formy po ciąży! Wygląda znakomicie! Wygląda teraz znakomicie! Małgorzata Rozenek-Majdan niedawno opublikowała nowe zdjęcia, na których pokazała się w bardzo odważnej kreacji. Żona Radosława Majdana swoim wyglądem zachwyciła swoich fanów, których ma już na Instagramie ponad 1,4 mln!

📢 Rekordowe upały. Jak się schłodzić, nie idąc na basen i czego bezwzględnie unikać Nadchodzą upalne dni. Jak schłodzić się, nie korzystając z kąpieli i nie odwodnić się w upał? Jeśli chcecie wypoczywać na świeżym powietrzu, spacerować, a nie macie zamiaru spędzać czasu w wodzie, przeczytajcie porady lek. med. specjalisty medycyny rodzinnej Kamili Nietrybowskiej.

📢 Euro 2020. Szwecja pokonała Słowację. Najgorszy wynik dla reprezentacji Polski Euro 2020. Do 77. minuty utrzymywał się bezbramkowy remis w spotkaniu Szwecji ze Słowacją. Mecz był nudny, ale rozkręcił się nieco w drugiej połowie. Lepiej w ofensywie poradzili sobie Szwedzi, którzy wykorzystali rzut karny i praktycznie zapewnili sobie udział w 1/8 finału Euro 2020. Ten rezultat jest najgorszy dla naszej reprezentacji, która teraz MUSI zdobyć z Hiszpanią choćby punkt.

📢 Euro 2020: przylot piłkarzy do Sevilli. Garstka kibiców powitała reprezentację przed hotelem w Hiszpanii [ZDJĘCIA] Wczesnym popołudniem w piątek piłkarze pojawili się w Sevilli, gdzie w sobotę zagrają drugi mecz na Euro 2020. Pod hotelem powitała ich przed hotelem. Wszystko zgodnie z reżimem sanitarnym, który bardzo jest pilnowany przez tutejszą policję i służby.

Zobacz zdjęcia z przyjazdu piłkarzy reprezentacji Polski --->

📢 Euro 2020. Reprezentanci Polski jest już w Sewilli, gdzie jutro zagrają z Hiszpanią w drugim meczu grupy E. Witała ich garstka kibiców Krótko po godzinie 15 piłkarska reprezentacja Polski przyleciała do Sewilli, gdzie w sobotę zmierzy się z gospodarzami turnieju - Hiszpanią w meczu grupy E mistrzostw Europy. 📢 Policyjny śmigłowiec lądował przy Borowskiej we Wrocławiu. Przywiózł serce do przeszczepu (ZDJĘCIA) Policyjny śmigłowiec w piątek (18 czerwca) po godzinie 15 wylądował pod szpitalem przy ul. Borowskiej we Wrocławiu. Po trzech minutach ponownie wzniósł się w powietrze. 📢 Tych ziół unikaj latem, zwłaszcza gdy chcesz się opalać. 11 ziół fotouczulających, które zwiększają wrażliwość na promieniowanie słoneczne Promieniowanie słoneczne nie tylko poprawia nastrój i samopoczucie, ale także umożliwia syntezę witaminy D w skórze. W zimowe dni z utęsknieniem czekamy na letnią porę, by móc założyć tylko lekką sukienkę lub koszulkę na ramiączka i szorty, a następnie wystawić ciało na ciepłe słońce. Z ekspozycją trzeba jednak zachować pewien zdrowy umiar, gdyż zbyt długie przebywanie w ostrym słońcu może spowodować rumień, pęcherze i obrzęk, czyli spowodować tzw. poparzenia słoneczne. Co ciekawe są zioła, które mogą uwrażliwiać skórę na promieniowanie słoneczne, wywołując tzw. fotodermatozy. Ich zdecydowanie należy unikać latem.

📢 Nadzwyczajna sesja wrocławskiej rady miejskiej. O sprawach „po cichu przepychanych przez ratusz” Radni opozycji domagają się pełnych informacji o likwidacji kolei miejskiej, budowie spalarni śmieci tuż przy granicy Wrocławia i wyburzeniu dawnego basenu na Stadionie Olimpijskim. 📢 Najlepsi żużlowcy PGE Ekstraligi 2021 (RANKING) W piątek o godz. 19.30 na toruńskiej Motoarenie rozpoczną się PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa PGE Ekstraligi. To zawody żużlowe z najmocniejszą obsadą na świecie, ponieważ startuje w nich ścisła czołówka najlepszej ligi globu. Sprawdźcie, kto w tym sezonie osiąga najlepsze wyniki! DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ MOŻNA PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Podlaskie gwiazdy mają komfortowe domy na wsi. Te posiadłości robią wrażenie! 18.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie.

📢 Wrocławski SOR zamknięty. Ogromne kolejki karetek pod innymi szpitalami [ZDJĘCIA] Minimum dwie godziny w upale, w pełnym słońcu muszą czekać karetki z pacjentami na przyjęcie na Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala przy ulicy Borowskiej. Podobnie jest w pozostałych wrocławskich placówkach. Ratownicy medyczni z karetek są wyczerpani i bezradni. Sytuacja pogorszyła się po tym, jak przymusowo zamknięto SOR w szpitalu przy ul. Kamieńskiego. 📢 Typy na mecz Polska - Hiszpania. Wygrana Polaków warta majątek (typy, kursy bukmacherów, gdzie i jak obstawiać) Typy i kursy bukmacherów na mecz Polska - Hiszpania nie pozostają złudzeń. Wskazanie faworyta w tym spotkaniu, zwłaszcza po tak słabym początku Polski, do najtrudniejszych nie należy. Ile można zarobić, stawiając na wygraną Polaków? Na ile wyceniany jest remis i triumf Hiszpanii? Sprawdziliśmy to. Mecz Hiszpania - Polska w sobotę o godz. 21 w Sevilli.

📢 W tym składzie wygralibyśmy każdy mecz. Polski Dream Team - nasza piłkarska drużyna marzeń Prezentujemy Wam zespół, który nie dość, że wygrałby niemal każdy mecz, to mógłby zapewnić Polsce zwycięstwo na największych wydarzeniach piłkarskich. Zobaczcie DREAM TEAM - narodową piłkarską drużynę marzeń, skompletowaną z największych nazwisk w historii polskiej piłki nożnej. Zdjęcia znajdują się w galerii. 📢 Malowanie trawy na Stadionie Wrocław? Niekiedy się zdarza, szczególnie zimą [ROZMOWA] Malowanie trawy na zielono? To taki mały makijaż dla murawy... Z Bogdanem Dygułą, jednym z nielicznych w Polsce groundsmenem czyli specjalistą, który opiekuje się... murawą na Stadionie Wrocław, rozmawia Robert Migdał. 📢 Euro 2020. MEMY przed meczem Polska - Hiszpania: jeszcze 2 mecze i wakacje [GALERIA] Euro 2020. Mecz Polska - Hiszpania. Przegrywając w pierwszym meczu na Euro ze Słowacją (1:2) biało-czerwoni postawili się w arcytrudnym położeniu. By myśleć o wyjściu z grupy w sobotę muszą urwać punkty Hiszpanii. Zobaczcie, jakie nastroje panują w internecie przed meczem Polska - Hiszpania. Oto najlepsze memy!

📢 Kobieta w ciąży zmarła w świdnickim szpitalu "Latawiec". Sprawą zainteresowała się już prokuratura 30-letnia kobieta w ciąży zmarła w Szpitalu Latawiec w Świdnicy w nocy z 13 na 14 czerwca. O sprawie poinformowali dziennikarze Faktu po sygnale od anonimowego czytelnika. Jak podają, kobieta miała kilka godzin czekać na pomoc na SOR-ze z ostrym bólem. Kiedy ta w końcu nadeszła, było już za późno. Szpital zaprzeczył i wydał oświadczenie. Sprawą zainteresowała się Prokuratura Rejonowa w Świdnicy. 📢 Chcesz wyrzucić meble i wielkie gabaryty? Dziś rozstawiają kontenery we Wrocławiu [ADRESY] Meble, materace, rowery, wózki, wykładziny. Te śmieci łączy jeden, duży problem - ich wielkość. Wielkogabarytowych odpadów można się teraz pozbyć. Umożliwiają to ogólnodostępne kontenery, rozstawiane właśnie w mieście.

📢 Po szczepieniu nie wolno się opalać. Ekspert tłumaczy, dlaczego Co najmniej przez tydzień po szczepieniu przeciw COVID-19 powinniśmy uważać na słońce i unikać opalania się - ostrzega dr Paweł Grzesiowski, immunolog, ekspert profilaktyki zakażeń. Słońca powinni unikać także ozdrowieńcy. Dlaczego?

📢 Polska przegrywa ze Słowacją MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych. Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja. 📢 Zamknięty SOR w szpitalu na Kamieńskiego. Nie ma komu pracować! Szpitalny Oddział Ratunkowy szpitala na Kamieńskiego został dzisiaj zamknięty do odwołania. Powodem są zwolnienia lekarskie pracowników szpitala. Pacjenci mogą się spodziewać znacznie większego obłożenia i wydłużonego oczekiwania na pozostałych wrocławskich SOR-ach.

📢 Kikuty drzew straszą na Brochowie. Nie da się już ich uratować [ZDJĘCIA] Na ulicy Afgańskiej na Brochowie zamiast pięknej zieleni, która przez lata dawała cień i cieszyła oczy mieszkańców, mamy teraz kikuty drzew. Czy miasto zamierza coś z tym zrobić? 📢 Karambol na drodze nr 8 w Kobierzycach. Tworzą się ogromne korki Wypadek na drodze krajowej nr 8 pod Wrocławiem. Po godzinie 8 w Kobierzycach zderzyły się trzy samochody. Wypadek miał miejsce w pobliżu skrzyżowania drogi krajowej z ulicą Bukową (przed stacją paliw Orlen - jadąc od Wrocławia). W tej okolicy tworzą się ogromne korki. Zatory zarówno na pasie w stronę Wrocławia, jak i w stronę Kłodzka, mają kilka kilometrów długości.

📢 Popularne rośliny w domach i na działkach są trujące! Najbardziej trujące rośliny w Polsce! 18.06.2021 Najbardziej trujące rośliny w Polsce. Niektóre z nich są bardzo popularne i szeroko dostępne. Są dostępne w postaci cebulek, kwiatów, drzew i krzewów niemal w każdym markecie. Oferują je też powszechnie szkółki ogrodnicze i sklepy internetowe. Na jakie rośliny trzeba uważać?

📢 Nieoficjalnie: Donald Tusk znów będzie szefem PO Donald Tusk ma wrócić do polskiej polityki i objąć funkcję p.o. szefa Platformy Obywatelskiej – informuje „Polityka”. Z kolei „Gazeta Wyborcza” podaje, że na takie rozwiązanie miał się już wstępnie zgodzić Borys Budka. 📢 Gogglebox. Przed telewizorem: Tacy są na co dzień bohaterowie hitu TTV. Agnieszka Kotońska, Sylwia Bomba i Dominik Abus 18.06.2021 "Gogglebox. Przed telewizorem" to hit telewizji TTV, który od kilku lat gromadzi przed ekranami tysiące widzów, a swoim bohaterom zapewnił popularność. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus, Sylwia Bomba, czy Mateusz Borkowski to tylko niektórzy, którym dzięki udziale w "Gogglebox" udało się zyskać rozpoznawalność. Jacy są na co dzień? Podejrzeliśmy ich codzienność, którą dzielą się w swoich mediach społecznościowych. Zobaczcie, co robią bohaterowie programu "Gogglebox", kiedy nie siedzą przed telewizorem!

📢 Wypadek na Obornickiej. Jedna osoba została ranna Wypadek na ulicy Obornickiej w pobliżu skrzyżowania z Bałtycką (na wysokości numeru Obornicka 59). W piątek około godz. 7 zderzył się tam samochód osobowy i autobus MPK. 📢 Remont torowiska na al. Hallera. Zazieleni się następny odcinek Planowany jest remont kolejnego fragmentu torowiska biegnącego wzdłuż alei Hallera. Także tutaj zrobi się zielono. Kiedy rozpoczną się prace?

📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 18.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Upały w Polsce. Memy! Internauci śmieją się z wysokich temperatur. Upały w krzywym zwierciadle [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI] Upały w Polsce nie ustają. Wysokie temperatury mogą dać się we znaki. Internauci jak zwykle komentują wysokie temperatury i przedstawiają je w krzywym zwierciadle. Upał w Polsce dokucza wszystkim. Internauci wzięli sprawy w swoje ręce [MEMY, ŚMIESZNE OBRAZKI, DEMOTYWATORY] 📢 Łączona "11" Polski i Hiszpanii. Ilu Orłów znalazłoby się w tym zespole? Lewandowski za Moratę, Alba za Rybusa - czyli jak wyglądałaby łączona najlepsza jedenastka Polski i Hiszpanii - dwóch reprezentacji które w sobotę zmierzą się na Euro. Czy taka drużyna powalczyłaby o tytuł mistrza Europy? 📢 15 stopni we Wrocławiu. Uwaga, to ostatnia tak "chłodna" noc [OSTRZEŻENIE METEO] Zapowiadane od kilku dni upały już dotarły do Wrocławia. W czwartek od godziny 13 zaczęło obowiązywać ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla powiatu wrocławskiego. To ostrzeżenie drugiego (w trzystopniowej skali) stopnia przed upałami. Jest ważne aż do poniedziałku, do godziny 20. Okazuje się, że noc z czwartku na piątek będzie ostatnia tak "chłodną".

📢 Zamknięto przejście przez mosty Pomorskie. Urzędnicy obiecywali co innego... Remont mostów Pomorskich ma trwać 3 lata. Przez ten czas przeprawa pozostanie zamknięta dla ruchu samochodowego. Rozpoczynając remont miasto obiecywało jednak, że piesi będą tamtędy mogli przechodzić przez cały czas trwania prac. Mimo tych obietnic, wykonawca zamknął cały most. 📢 Radni Jacka Sutryka zdecydowali. Bilety we Wrocławiu znów będą droższe W czwartek odbyło się ważne głosowanie w radzie miejskiej. Forsując uchwałę o nowym bilecie „Nasz Wrocław Kolej”, radni z prezydenckiego klubu unieważnili majowe obniżki cen przejazdówek MPK. Znów będzie drożej. 📢 Absurd po wrocławsku. Przystanek za 46 mln zł jest gotowy, ale pociągi się tam nie zatrzymają! Przystanek kolejowy za 46 mln zł jest gotowy, ale pociągi nie będą się na nim zatrzymywać. Powodem jest konflikt związany z honorowaniem biletów MPK w podróżach pociągami na terenie miasta. W rozgrywce pomiędzy miastem Wrocław, urzędem marszałkowskim i spółkami kolejowymi najbardziej poszkodowani są pasażerowie. I wydają się też najmniej ważni, podobnie jak wydane na inwestycję pieniądze. Istotny jest konflikt pomiędzy instytucjami.

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności.

📢 Wypadek z udziałem tramwaju w centrum Wrocławia [ZDJĘCIA] Wypadek na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Stalowej. Tramwaj jadący od FAT-u w kierunku placu Legionów uderzył w taksówkę - osobową toyotę. Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 18.

📢 "Janek Serce" z Wrocławia. Gdy masz wokół siebie szczęśliwych ludzi, sam jesteś szczęśliwy Czwartek godzina 12.30. Przed bramą bramą dawnej jednostki Wojska Polskiego przy ulicy Poznańskiej stoi kilkadziesiąt osób. Młodzi, w średnim i mocno zaawansowanym wieku. Ktoś udziela porad kulinarnych przez telefon: – Ryż gotujesz kwadrans od momentu, kiedy włożysz woreczek do wody. Młoda mama uspokaja dziecko, na oko dwuletnie, które koniecznie chce się „wyrwać na wolność” ze spacerówki. 📢 Wotum zaufania dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Radni zdecydowali! Jacek Sutryk przedstawił dziś raport o stanie miasta. Opozycja w ostrej debacie nie zostawia na nim suchej nitki. Jak przebiegało dziś w radzie miejskiej głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Wrocławia? 📢 Śmiertelny wypadek na drodze nr 8 pod Kłodzkiem. Trzy osoby nie żyją, są też ranni W Dusznikach Zdroju ciężarówka zderzyła się dwoma autami osobowymi. Droga krajowa numer 8 jest zablokowana.

📢 Pracodawcy są gotowi płacić Ukraińcom więcej niż Polakom na tych samych stanowiskach. Na jakie stawki mogą liczyć? Pracowników z Ukrainy znajdziemy w więcej niż co czwartej firmie w Polsce. Co trzeci przedsiębiorca deklarował, że chętnie zapłaci więcej pracownikowi z Ukrainy niż Polakowi, byle go przyciągnąć. - Pracownicy z Ukrainy już od dłuższego czasu zarabiają w Polsce takie same stawki jak te oferowane Polakom na analogicznych stanowiskach- mówi nam ekspert.

📢 Posypały się mandaty dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg W środę policjanci przeprowadzili akcję, która polegała m.in. na sprawdzeniu, jak do nowym przepisów stosują się kierowcy, a także rowerzyści i użytkownicy hulajnóg. 📢 Protest przeciwników spalarni pod ratuszem. Co na to Jacek Sutryk? Protestujący żądają, by prezydent zadeklarował, że nie miasto nie będzie odpierać ciepła z elektrociepłowni Fortum zasilanej odpadami.

📢 Wakacje za granicą? To musisz wiedzieć przed podróżą [OBOSTRZENIA, TRANZYT] Gdzie się wybrać na wakacje 2021? Jakie są aktualne zasady i obostrzenia? Gdzie trzeba zrobić test, a gdzie nie jest to konieczne? I jakie są warunki tranzytu dla osób, które podróżują samochodem? Szczegółowe informacje dotyczące zasad i obostrzeń obowiązujących w poszczególnych krajach znajdziecie w opisach pod zdjęciami. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej. 📢 Kilku 12-latków zniszczyło kilkadziesiąt nagrobków na cmentarzu żydowskim Na Nowym Cmentarzu Żydowskim przy ul. Lotniczej doszło do szokującego aktu wandalizmu. W środę zniszczonych zostało kilkadziesiąt nagrobków. W sprawie zatrzymana została grupa 12-latków. 📢 Z Wrocławia do Berlina kajakiem w 11 dni. Co to za akcja? Najpierw Odrą z Wrocławia do Szprewy, a nią wprost do Berlina. W sumie pokonają 400 kilometrów. Ubrania, jedzenie, narzędzia do ewentualnych napraw czy namioty - wszystko co niezbędne mają w kajakach. Po co to robią? Sprawdźcie.

📢 Idą pierwsze upały. Gdzie się ochłodzić? Kąpieliska we Wrocławiu i godzinę jazdy od miasta (KĄPIELISKA DOLNY ŚLĄSK - LATO 2021 LISTA) KĄPIELISKA - DOLNY ŚLĄSK 2021 (LISTA). Synoptycy na nadchodzący weekend zapowiadają pierwsze, prawdziwe upały w tym roku. Sprawdziliśmy, gdzie będzie można się ochłodzić - nie tylko we Wrocławiu, ale także w najbliższej okolicy Wrocławia. Oto lista kąpielisk najdalej godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska. WAŻNE - DO KOLEJNYCH KĄPIELISK MOŻESZ PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK

📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Esplanada będzie wyremontowana. Co z częścią wyburzoną w styczniu? Trzy firmy zgłosiły się do remontu esplanady przy pl. Grunwaldzkim. Tylko jedna oferta mieści się z zaplanowanym przez ZDiUM budżecie. Podczas prac powstanie nowa nawierzchnia esplanady, będą wzmocnione żelbetowe podpory oraz odbudowana część konstrukcji wyburzona przez spółdzielnię mieszkaniową w styczniu tego roku. 📢 Wykolejenie na pętli Biskupin. MPK: przyczyną błąd ludzki [ZDJĘCIA] Około godz. 9.20 wykoleił się tramwaj na pętli Biskupin. Z tego powodu przejazd tramwajów czterech linii na ul. Olszewskiego został zablokowany. 📢 Weekendowe remonty. Utrudnienia na drogach i zmiany w komunikacji miejskiej Od soboty szykują się utrudnienia dla kierowców oraz zmiany w komunikacji miejskiej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym przejazdem na ul. Osobowickiej oraz przez skrzyżowanie Powstańców Śląskich Hallera. Jakie zmiany będą w kursowaniu komunikacji? Przeczytaj poniżej.

📢 Tu we Wrocławiu można wziąć ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego Wybraliśmy najciekawsze i najoryginalniejsze miejsca ślubów zarówno w samym mieście jak i w bliskim sąsiedztwie. Sprawdź, jakie są koszty i formalności. 📢 Uwaga! TVN: Katowana od urodzenia, 3-letnia Hania nie doczekała pomocy. "Wszyscy zawiedliśmy" Ostatnie godziny życia małej Hani były piekłem. Według prokuratury dziewczynka była brutalnie bita i polewana zimną wodą przez własną matkę i jej partnera. Nadzór nad dysfunkcyjną rodziną pełniły wszystkie, powołane do tego służby, jednak mimo licznych, niepokojących sygnałów nikt nie zdołał zapobiec tragedii. Dlaczego?

📢 Będzie remont mostu św. Klary. Sprawdź, co się zmieni Będzie remont mostu św. Klary, który łączy wyspę Słodową z wyspą Bielarską. Co się zmieni? Sprawdź poniżej. 📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie.

📢 Wyczekiwany łącznik na Muchoborze Wielkim coraz bliżej. Miasto ogłosiło przetarg Łącznik, który ma powstać między ulicami Żwirki i Wigury i Rakietową, wyczekiwany jest od lat. ZDiUM właśnie ogłosił przetarg na tę inwestycję. 📢 Jak sardynki w puszce! Tak wyglądała podróż pociągiem z Wrocławia. A gdzie obostrzenia?! "Tak dzisiaj wyglądał pociąg Polregio, jadący ze stacji Wrocław Główny do Kędzierzyna Koźle. Ludzie musieli się wpychać" - napisał do nas Kuba. Na przesłanym zdjęciu widać tłok i ścisk, jaki wewnątrz wagonu. Czy tak powinna wyglądać podróż koleją w czasie pandemii? 📢 Parki trampolin, ścianki wspinaczkowe. Gdzie aktywnie spędzać czas we Wrocławiu? Jak miłośnicy ruchu i dobrej zabawy mogą spędzić wolny czas we Wrocławiu? Podpowiadamy, gdzie można poskakać, powspinać się, i uprawiać inne formy aktywności fizycznej w obiektach specjalnie do tego przystosowanych. Jest z czego wybierać, a dobrze bawić się można nawet w... kościele. Zobaczcie! Do kolejnych zdjęć z lokalizacjami, można przejść również za pomocą strzałek, lub gestów.

📢 Śmiertelne postrzelenie oficera Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu Nie żyje żołnierz zawodowy Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Zginał po postrzeleniu we wtorek (15 czerwca).

📢 Wypadek na ul. Zaporoskiej we Wrocławiu. Dachował samochód, jedna osoba została ranna [ZDJĘCIA] W środę (16 czerwca) przed godziną 9, na Rondzie Żołnierzy Wyklętych doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedno auto dachowało. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Autobusy MPK linii 126 zmieniły trasę. 📢 Mieszkaj jak arystokrata! Te dworki, zamki i pałace z Dolnego Śląska są na sprzedaż [ZDJĘCIA, CENY] Magia, historia, luksus - tak w trzech słowach można określić zamki dworki i pałace z Dolnego Śląska wystawione na sprzedaż w serwisie otodom.pl. Niektóre są gotowe do zamieszkania, inne wymagają remontu. To jak, wybierasz pałac z fosą i parkiem czy malowniczo położony dworek? Zobacz aktualne ogłoszenia.

📢 Ślad po nich urywa się we Wrocławiu. Rodziny zaginionych nie tracą nadziei i proszą o pomoc [NAZWISKA, ZDJĘCIA] Fundacja Itaka poszukująca zaginionych ma obecnie w swojej bazie 1020 osób, które zniknęły bez śladu. Wśród nich jest 27 kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy zaginęli we Wrocławiu. Ich zdjęcia i opisy znajdziesz, klikając w galerię zdjęć powyżej. Jeśli kogoś z nich widziałeś, wiesz, gdzie przebywa, skontaktuj się z Itaką, zadzwoń pod numer: 22-654-70-70. 📢 OFICJALNA lista miejsc we Wrocławiu z licencją na Euro w TV. Gdzie oglądać Euro 2020 we Wrocławiu? [LISTA 16.06.2021] EURO 2020 - gdzie obejrzeć mecze we Wrocławiu? Jedynym nadawcą, który ma prawa do pokazywania meczów mistrzostw Europy, jest Telewizja Polska. Jeśli strefa kibica, pub czy restauracja chce swoim gościom oficjalnie pokazywać spotkania Euro, musi wykupić licencję. Prezentujemy OFICJALNĄ LISTĘ miejsc we Wrocławiu, w których można oglądać Euro 2020.

WAŻNE! Do kolejnych miejsc można przejść za pomocą strzałek lub gestów na telefonie!

📢 Studentka logopedii najpiękniejszą Dolnoślązaczką. Wygrała regionalny konkurs Miss Polonia 22-letnia Oliwia Miller została Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego 2020-2021. Najpiękniejsza Dolnoślązaczka przyjechała do Wrocławia z Leszna. Studiuje logopedię kliniczną. 📢 Śmiertelny wypadek na krajowej trójce w Lubinie [ZDJĘCIA] Na drodze krajowej nr 3 w Lubinie zderzyły się dwa samochody: ciężarówka i samochód dostawczy. Jedna osoba nie żyje. 📢 Najlepsze licea we Wrocławiu. Sprawdźcie ranking Oto lista najlepszych liceów we Wrocławiu. Zapisy do liceów trwają do 21 czerwca. Zobaczcie ranking portalu Waszaedukacja.pl. Sprawdź, które licea we Wrocławiu są najwyżej w rankingu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

📢 Te metamorfozy zrobią na tobie wrażenie. Zobacz, jakie cuda może zdziałać dobrze dobrana fryzura i makijaż Trendy zmieniają się z sezonu na sezon, ale nie zawsze warto ślepo za nimi podążać. Tak samo nie zawsze warto kopiować stylu gwiazd. Budując swój styl, warto pamiętać, by strój, fryzura i makijaż były dopasowane do okoliczności, ale przede wszystkim powinny być dopasowane do typu urody. Jak duże ma to znaczenie, pokazują metamorfozy dokonane przez rosyjskiego stylistę, Jewgienija Zhuka. Zobaczcie, jak wydobywa z kobiet ich naturalne piękno!

📢 Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego. Oto dwanaście finalistek Jury konkursu Miss Polonia Dolnego Śląska wybrało dwanaście finalistek. Wyłoniono je spośród trzydziestki kandydatek, przedstawianych przez ostatni miesiąc w mediach społecznościowych, przez organizatorów konkursu. Wybrana przez jurorów dwunastka, będzie teraz w Szczawnie Zdroju przygotowywać się do gali finałowej, podczas której powalczą o koronę miss, wykonaną z ceramiki bolesławieckiej. W Szczawnie będą m.in. warsztaty, sesje zdjęciowe w kreacjach projektanta Kamila Hali. Organizatorzy zapowiadają, że już niedługo ogłoszą termin gali finałowej. Na kolejnych slajdach zobaczysz dwunastkę kandydatek do tytułu Miss Polonia Dolnego Śląska 📢 We Wrocławiu ruszył sklep Half Price. To polska odpowiedź na TK Maxx. A ceny? Wrocław jest jednym z pięciu miast, w których zaraz po majówce ruszyła nowa sieć sklepów - Half Price. Ma to być polska odpowiedź na znaną amerykańską sieć TK-Maxx, która w samym Wrocławiu ma już cztery swoje sklepy. Pomysł jest niemal identyczny - odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu renomowanych firm mamy tu kupić znacznie poniżej regularnych cen. Czy należąca do grupy CCC nowa sieć Half Price ma szansę zagrozić sklepom TK-Maxx? Oceńcie sami. Byliśmy w środku - zobaczcie zdjęcia i ceny.

📢 Prawdziwa cena naszych wyborów: kupując te produkty, wspierasz okrucieństwo. Niewygodne kulisy masowej produkcji Za wszystkim, co kupujemy, kryje się jakaś historia. Niestety rzadko bywa tak sielankowa, jak na załączonym do opakowania obrazku. Szczęśliwe krówki, kurki i świnki w hodowli przemysłowej należy włożyć między bajki. W produkcji masowej wykorzystywane są nie tylko zwierzęta, ale też inni ludzie. Czy mając świadomość okrucieństwa nierozerwalnie związanego z pozyskiwaniem niektórych artykułów, nadal będziemy uznawali, że są warte swojej ceny? 📢 Malediwy koło Wrocławia? Turkusowa woda pół godziny drogi z miasta Turkusowa woda i piękne domki na pomostach. Malediwy? Nie! Dolny Śląsk. Wiedzieliście, że tak urocze miejsce znajdziecie zaledwie pół godziny jazdy od Wrocławia? To Turkusowy Zalew w Strzelcach pod Oleśnicą. To raj dla wędkarzy ale i wspaniałe miejsce dla tych, którzy po prostu chcą odpocząć. Widoki niezapomniane!

📢 Shih tzu zagryziony, buldog francuski ledwo przeżył. Ludzie na Grabiszynie boją się o swoje psy Pies w typie amstaffa zaatakował ostatnio na Grabiszynie dwa małe pieski - shiz tzu i buldoga francuskiego. Pierwszego zagryzł, drugi ledwo ocalał. Sprawą zajęła się policja. 📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi [JAK SIĘ SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. 📢 Tłumy nad Zalewem Mietkowskim. Niewielka plaża przeżywa prawdziwe oblężenie (ZDJĘCIA) Prawdziwy najazd przeżył dziś Zalew Mietkowski, jeden ze zbiorników położonych blisko Wrocławia. W piękną, słoneczną pogodę postanowili się tutaj wybrać mieszkańcy Wrocławia, a także Świdnicy i okolic. Niewielki (jak na skalę chętnych do korzystania) ośrodek sportów wodnych powiatu wrocławskiego w Borzygniewie pękał w szwach. Na dojazdach tworzyły się korki i trzeba było się sporo namęczyć, by znaleźć miejsce parkingowe. Tłoczno było również na niewielkiej plaży, w kolejkach ustawiano się także do punktów gastronomicznych, chętnie pożyczano sprzęt pływający. Liczba chętnych do rekreacji w tym miejscu pokazuje jaki sukces odniósł ośrodek, który jeszcze kilka lat temu można było nazwać zapomnianym miejscem. Doskonała lokalizacja i dobry dojazd z Wrocławia, Świdnicy czy Sobótki to atuty i wiele osób w weekendy wybiera się tutaj na odpoczynek. Dużą grupę stanowią także spędzający wakacje na działającym tutaj polu kempingowym.

📢 Zobacz nagie zdjęcia sportsmenek! Piękne kobiety rozebrały się... charytatywnie (ZDJĘCIA, KALENDARZ) Sportsmenki nago. Nagie zdjęcia sportsmenek możemy podziwiać w ramach szczytnej akcji. Charytatywny kalendarz sportowy przygotowała Dominika Cuda. Autorka zajmuje się fotografią sportową. Udało jej się namówić piękne sportsmenki, aby przedstawiły swoje wysportowane sylwetki przed obiektywem aparatu, prezentując dyscyplinę sportową, z którą są związane. Projekt ma wspomóc młodych sportowców. 📢 Chrup Chrup Kartofel na sprzedaż. Magda Gessler zawiodła? Chrup Chrup Kartofel - restauracja po udziale w programie Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler została wystawiona na sprzedaż. Jeszcze zanim widzowie zobaczyli program w telewizji (emisja w TVN w czwartek, 5 listopada), właściciel restauracji Chrup Chrup Kartofel w Jelczu-Laskowicach koło Wrocławia postanowił że ją sprzeda. Czyżby więc Magda Gessler zawiodła? Właściciel przekonuje, że nie o to chodzi. Po prostu stwierdził, że... nie ma czasu na restauracyjny biznes.

📢 Fioletowe pola pod Wrocławiem. Jaka roślina tak pięknie kwitnie? (ZDJĘCIA) Wiele osób poruszających się w okolicach Wrocławia, a także w samym mieście (np. w rejonie ul. Kosmonautów) rozmyśla co się stało na polach. Całe hektary mienią się na fioletowo. Co to za roślina o tak intensywnym zabarwieniu? Ten fiolet to facelia. A dokładnie (choć nazwa nieco kłóci się z tym co widzimy) facelia błękitna. 📢 Magda Gessler zmieniła "Stary Browar" w Świdnicy. Ale jest zamknięty. Trwa kolejna rewolucja "Stary Browar" w Świdnicy to kolejne miejsce, które odwiedziła Magda Gessler z programem "Kuchenne Rewolucje". Efekty pracy znanej restauratorki poznamy dziś o 21.30 na antenie TVN. Ale jej dań w Świdnicy na razie nie spróbujemy. Jak informuje na swojej stronie "Stary Browar", restauracja jest nieczynna do połowy kwietnia, bo przechodzi kolejną rewolucję. Teraz będzie się nazywała "Manufaktura". Ale to nie Magda Gessler wymyśliła nową nazwę.

Czy wzrośnie opłata za ZUS?