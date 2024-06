Prasówka 18.06.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie [18.06.2024]”?

📢 Krystyna Czubówna - tak kiedyś wyglądała. Oto jej prywatne zdjęcia, także z córką i wnuczkami Nie ma równie znanego głosu w Polsce. Od lat Krystyna Czubówna pozostaje najsłynniejszą polską lektorką. Miliony telewidzów bezbłędnie rozpoznają ten niski, ciepły głos. Zasłynęła jako lektorka filmów dokumentalnych, przyrodniczych. W 2024 roku Krystyna Czubówna skończy 70 lat. Jak teraz wygląda, jak wyglądała kiedyś - pokazujemy w galerii. Tutaj także jej zdjęcia z jej córką i wnuczkami.

📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

Prasówka 18.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Taki pokój dla drugiego dziecka przygotował Wojciech Szczęsny z żoną. Marina prezentuje okrągły brzuszek Wojciech Szczęsny i Marina są szczęśliwymi rodzicami Liama, a wkrótce gwiazda Juventusu po raz drugi zostanie ojcem. Zobaczcie, jak rodzice przygotowali pokój z garderobą dla swojego drugiego dziecka. Tak w ciąży prezentuje się piękna żona Wojciech Szczęsnego - Marina Łuczenko. 📢 Oto ukochana Zbigniewa Bońka - Wiesława. Są już razem pół wieku. Tak wygląda ich apartament w Rzymie Zbigniew Boniek żonę poznał już w szkole średniej w Bydgoszczy. Razem z Wiesławą tworzą zgrany związek już pół wieku i doczekali się siedmioro wnucząt. - Wszystko zawdzięczam swojej żonie - przyznaje słynny piłkarz. Zbigniew Boniek i jego ukochana Wiesława od lat mieszkają w Rzymie. Tak się tam urządzili - zobaczcie zdjęcia ich apartamentu.

📢 Nowa fura Smolastego. Pierwszy taki samochód w Polsce! Cena? Lepiej usiądźcie! Smolasty kupił sobie auto, jakiego w Polsce nie miał jeszcze nikt. McLaren 750s to prędkość maksymalna 330 km/h, moc 750 km mechanicznych i rozwiązania rodem z Formuły 1. - Jak mam go nazwać? - pyta fanów. Oto nowe auto Smolastego - zobaczcie zdjęcia! 📢 Najbardziej niebezpieczne miejsca we Wrocławiu - mówią o nich sami mieszkańcy. Tu się po zmroku nie zapuszczaj! Które ulice, place, podwórka we Wrocławiu są najbardziej niebezpieczne? Zapytaliśmy o to mieszkańców miasta i policję. O niektórych ze wskazywanych miejsc słyszymy od lat - wciąż cieszą się złą sławą, krążą o nich mrożące krew w żyłach historie. I ani inwestycje, ani nowi mieszkańcy nie mogą ich "odczarować". W innych coś zaczęło się zmieniać. Jakich miejsc unikać po zmroku we Wrocławiu. Sprawdźcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Memy o Dolnym Śląsku. Wrocław, Wałbrzych, czy Legnica to wyjątkowo wdzięczny temat do kpin i niewybrednych żartów Memy o dolnośląskich miastach potrafią bawić do łez. Nic dziwnego - absurdów nie brakuje we Wrocławiu, Legnicy, Wałbrzychu, Głogowie czy Lubinie. Oczywiście nie mogło też zabraknąć graficznych żartów np. o Jeleniej Górze. Słowem dzieje się! Internauci nie mają litości i punktują raz po raz kolejne miasta naszego regionu. Kliknij w zdjęcie i zobacz najlepsze memy o miastach Dolnego Śląska. 📢 Najsłynniejsza serialowa kamienica znajduje się we Wrocławiu. Jak mieszkali bohaterowie "Kiepskich"? Kultowy polski serial, "Świat według Kiepskich", swoją historię zaczął w jednej z wrocławskich kamienic. Jak teraz wygląda słynna kamienica i podwórze Ćwiartki 3/4? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Najlepsze MEMY o turystach. Wypoczynek na plaży czy w górach? Wszędzie spotkamy Januszy, czyli Polak na wakacjach W sezonie wakacyjnym turyści są zmorą wielu miejscowości wypoczynkowych. Niezależnie, czy pojedziemy nad morze, czy w góry, wszędzie spotkamy prawdziwe tłumy. Niestety, podczas urlopów turyści często pozostawiają dobre maniery w domu, nie przestrzegają przepisów, a nad morzem nieodłącznym elementem są panowie przechadzający się po centrum miejscowości w samych kąpielówkach. Nie uszło to oczywiście uwadze internautów, którzy tworzą o turystach MEMY i inne śmieszne obrazki. Jak turystów widzą internauci? Na pewno się uśmiejecie! Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach!

📢 Ogromny wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Zobaczcie imponujące zbiory mieszkańca powiatu wałbrzyskiego. Prawdziwki aż wysypują się z koszy "Armageddon borowikowy trwa. Oczywiście Góry Sowie, oczywiście Zagórze - Lubachów" - napisał pan Radek w mediach społecznościowych na grupie poświęconej grzybobraniu na Dolnym Śląsku. I pokazał swoje weekendowe zbiory, z soboty i niedzieli (15-16 czerwca). Niektórzy nie wierzyli własnym oczom! A jednak, soczysta, czerwcowa trawa i kwiaty wokół potwierdzają - to nie fake news, to nie jesienne zbiory, a właśnie wiosenne, czerwcowe! Zobaczcie zdjęcia!

📢 Gigantyczny pożar zabytkowego pałacu we Wrocławiu. Ogień zajął cały budynek. Strażacy walczyli z płomieniami przez całą noc Pożar zabytkowego pustostanu przy ul. Pęgowskiej na osiedlu Świniary. Ogień zajął cały duży budynek XIX-wiecznego pałacu. Strażacy pracowali przez całą noc z niedzieli na poniedziałek (16-17 czerwca).

📢 Wakacyjne memy 2024. Lato za pasem, a koniec szkołu coraz bliżej. Czas na MEMY! Wakacje, lato i okres urlopowy to idealna inspiracja do tworzenia memów i zabawnych obrazków. Jako, że mamy połowę czerwca, a niektórzy z nas rozpoczynają już urlopy -pokazujemy najlepsze memy w wakacyjnym klimacie. Też macie czasami poczucie, że zła pogoda tylko czyha na moment jak ruszycie na wakacje? A może wciąż się uczycie i reklamy przyborów szkolnych zaczęły Was prześladować? Kliknijcie w zdjęcie i zobaczcie najśmieszniejsze wakacyjne memy. 📢 Tyle zostało z potężnego pałacu Stolbergów we Wrocławiu. Zabytek spłonął minionej nocy. Konserwator reaguje Ogromny pożar strawił znany wrocławski zabytek. W niedzielny wieczór oraz przez całą noc z niedzieli na poniedziałek, płonął pałac Stolbergów na wrocławskich Świniarach. Jeszcze w poniedziałkowy poranek ze zgliszcz wewnątrz pałacu wciąż wydobywał się dym. Płomienie strawiły doszczętnie wnętrze zabytkowej budowli, która była wystawiona na sprzedaż za 4,7 mln złotych. Zobaczcie jak wygląda ten obiekt tuż po pożarze.

📢 Taka karma już niedługo wróci do każdego z nas. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran Horoskop karmiczny na lipiec 2024. Pamiętaj, że karma to nie kara, ale lekcja, która pomaga nam się rozwijać i stawać się lepszymi ludźmi. 📢 Aryna Sabalenka na odważnych zdjęciach. Tak w bikini wygląda główna rywalka Igi Świątek. Mamy fotki! [18.06.2024 r.] Aryna Sabalenka to białoruska tenisistka, która na swoim koncie ma wiele fantastycznych sukcesów. Jest jedną z głównych rywalek Igi Świątek. Zajmuje trzecie miejsce w rankingu WTA. To również przepiękna kobieta, która na Instagramie prezentuje często bardzo odważne zdjęcia. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie Sabalenkę w bikini.

📢 Alicja Walczak z "Big Brother" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! [18.06.2024 r.] Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera. Ma już 56 lat. Alicja Walczak była uczestniczką kultowej, bo pierwszej edycji programu "Big Brother" w TVN w 2001 roku. Wówczas miała 35 lat. Dała się poznać, jako inteligentna, piękna kobieta z długimi czarnymi włosami i wspaniałą figurą. Od jej udziału w tamtym programie minęły już 22 lata, ale dla niej czas się zatrzymał. Zobaczcie, jak dziś wygląda Alicja Walczak z Big Brothera.

📢 Takie będą emerytury w lipcu 2024 - oto stawki brutto i netto. Oto wyliczenia wypłat dla seniorów [18.06.2024] Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur lipcowych. Jakie będą przelewy? ZUS przekaże seniorom podstawowe świadczenie, które zostało powiększone w marcu po corocznej waloryzacji. Zobacz, ile dostaniesz na konto. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu [18.06.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Najlepsze memy o motocyklistach. Zobacz, jak Internauci żartują z miłośników motocykli 17.06.2024 Oto najlepsze memy o motocyklistach. Dlaczego o nich przypominamy? Bo słoneczna, wiosenna pogoda zagościła na dobre, a wraz z nią na ulicach pojawili się oni - motocykliści. Wyciągnęli swoje maszyny z garaży, odkurzyli je i pojawili się na naszych drogach. Ich przejazdy w jednych budzą podziw, w innych respekt, a jeszcze w innych - zdenerwowanie. A jaki sposób w memach pokazywani są motocykliści? To zależy od tego, kto je tworzy. Zobacz naszą fotogalerię memów o motocyklistach. 📢 Bezczelna kradzież w Cafe Równik. Ktoś zabrał panu Piotrowi telefon, z którego korzystali niepełnosprawni pracownicy Pracownicy Cafe Równik są poruszeni kradzieżą, do której doszło podczas weekendu. Kiedy pan Piotr wieszał kartki z informacją o rozstawianiu ogródka, ktoś ukradł mu służbowy telefon. Z urządzenia korzystali także inni, niepełnosprawni pracownicy kawiarni.

📢 Dachowanie samochodu osobowego na autostradzie A4. Zablokowany pas zjazdowy na Pietrzykowice Niebezpieczny wypadek na dolnośląskim odcinku autostrady A4. Kierowca, jadący w stronę Wrocławia, wypadł z drogi. Auto leży na boku. Zablokowany jest pas zjazdowy na węźle Pietrzykowice. Jak długo potrwają utrudnienia? 📢 Szyna wygięła się na Podwalu we Wrocławiu. Do tej awarii dochodzi już piąty rok z rzędu. MPK prowadzi naprawę i zapowiada remont Nie mamy dobrych informacji dla pasażerów MPK Wrocław, którzy w poniedziałek (17 czerwca) chcieli przejechać tramwajem odcinek z placu Orląt Lwowskich na plac Jana Pawła II. Z torów na ul. Podwale wyskoczyła szyna. To pięcioletnia tradycja, która wkrótce może się skończyć.

📢 Basen przy ul. Wilanowskiej na wrocławskim Zakrzowie gotowy na otwarcie. Znamy datę, godzinę i cennik Aquapark na Zakrzowie czeka na otwarcie. Udało nam się ustalić kolejny termin. Czy tym razem uda się go dotrzymać? Wszystko wskazuje na to, że tak. Znamy nie tylko dzień i godzinę uruchomienia pływalni dla mieszkańców, ale także cennik.

📢 Jeden gadżet - tyle wystarczy, by pokonać kleszcze. Leśnicy podpowiadają skuteczny trik Wystarczy jeden tani przedmiot, który znajdziemy niemal w każdym domu, aby skutecznie zabezpieczyć się przed kleszczami. Leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego podzielili się swoim patentem, który nie wymaga wydawania dużych sum na specjalistyczne środki odstraszające. Tymczasem, borelioza przenoszona przez kleszcze stanowi coraz większe zagrożenie dla Polaków, z rosnącą liczbą zachorowań każdego roku. Zobacz, jaki sposób na kleszcze mają leśnicy z Karkonoskiego Parku Narodowego. 📢 Wiktoria Gąsiewska na gorących zdjęciach - mówią o nich wszyscy! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki! Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 Nowe progi zwalniające we Wrocławiu. W jednym miejscu doszło do tragicznego wypadku. Sprawdź lokalizacje Progi zwalniające potrafią być uciążliwe dla kierowców, którzy narzekają na brak płynnego ruchu w mieście i obawiają się o zawieszenia swoich samochodów. Jednak ich montaż ma swoje uzasadnienie. Tzw. "hopki" pojawią się m.in. w miejscu, gdzie samochód potrącił Franciszka Tokarskiego, nastoletniego piłkarza Śląska Wrocław.

📢 Bez prądu i wody we Wrocławiu. Na liście kilkadziesiąt ulic! Gdzie w tym tygodniu będą przerwy w dostawach? Kolejny tydzień z awariami i przerwami dostaw prądu oraz bieżącej wody we Wrocławiu. Sprawdziliśmy, pod jakimi adresami należy spodziewać się wyłączeń. Szczegółowy wykaz ulic wraz z godzinami prac na sieciach znajdziecie w galerii. 📢 Zabytkowy szpital we Wrocławiu po wyprowadzce ostatnich pacjentek. Ciemne korytarze i puste sale. Opuszczona klinika Opuszczony szpital we Wrocławiu. Ciemne korytarze i wciśnięte w kąt łóżka. Puste sale... W grudniu 2021 roku Klinikę Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Chałubińskiego opuściły ostatnie pacjentki. Byliśmy w środku podczas wielkiego sprzątania przed przenosinami na ulicę Borowską. Zobaczcie opustoszałą klinikę, w której przyszły na świat dziesiątki tysięcy wrocławian.

📢 Ruszyły prace nad nowym mostkiem przy pl. Jana Pawła II we Wrocławiu. Połączy brzegi fosy Nowa kładka przy ul. Sikorskiego połączy oba brzegi Fosy Miejskiej przy pl. Jana Pawła II. Zanim ruszy jej budowa, należy wykonać projekt. Będzie bliźniaczo podobny do otwartego w tym roku mostku przy ulicy św. Antoniego – także w centrum Wrocławia. Miasto podpisało umowę z projektantem. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! Cofnijmy się w czasie do kolorowych lat 90. [MEMY] 17.06.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 17.06.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Nowy zabytek Wrocławia znajduje się na Psim Polu. XIX-wieczne wnętrza robią wrażenie! Trenują tam japońskie sztuki walki Dolnośląski Konserwator Zabytków wpisał do oficjalnego rejestru kolejny zabytek. To zapomniana hala, która znajduje się przy ul. Bierutowskiej we Wrocławiu. Przed wojną obiekt stanowił część kompleksu rozrywkowo-rekreacyjnego. Dziś, pośród zdobionych kolumn, trenują sportowcy.

📢 Horoskop tygodniowy 17-23 czerwca 2024. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna HOROSKOP tygodniowy 17-23 czerwca. Skorpiony wreszcie odetchną, Byki wyjdą z lekkiej depresji a Strzelce muszą uważać na podstępne gry. Oto horoskop na najbliższe dni. 📢 Jest umowa na kolejny odcinek S8 Wrocław - Kłodzko. Tak poprowadzi, oto wizualizacje Umowy na trzy odcinki drogi ekspresowej S8 są już w trakcie realizacji. Teraz podpisano, kolejną, czwartą już umowę na budowę trasy ekspresowej Wrocław - Kłodzko. Tym razem chodzi o odcinek drogi z Ząbkowic Śląskich do Barda. 14 kilometrów nowej trasy ma być gotowe w II kwartale 2028 roku. Na początku inwestycję trzeba jeszcze zaprojektować. Zobaczcie jak wygląda na wizualizacjach.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 17.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 17.06.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! 17.06.2024 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Sensacyjne odkrycie na Dolnym Śląsku! Natrafili na zabytkową sztolnię podczas remontu drogi! To obiekt z XVIII wieku Sensacja w Boguszowie - Gorcach. Podczas wymiany nawierzchni jednej z dróg robotnicy natrafili na zagadkową studzienkę. Okazało się, że to wejście do sztolni z 1787 roku! Do środka wszedł doświadczony, wałbrzyski eksplorator Rafał Romanik, znany szerzej publiczności z kanału "Wyprawy Leona"! Zobaczcie zdjęcia i obejrzyjcie filmik z podziemi. 📢 Praca dla osób po "pięćdziesiątce"! Oto aktualne oferty i proponowane zarobki. We Wrocławiu trudno być bezrobotnym Wrocławski rynek pracy jest jednym z najszybciej rozwijających się w Polsce, z dużym naciskiem na nowe technologie. Zapotrzebowanie na pracowników obejmuje osoby w każdym wieku. Dotyczy to także osób po 50. roku życia. Sprawdziliśmy najnowsze ogłoszenia o pracę dotyczące tej grupy wiekowej.

📢 Polska-Holandia 1:2. Biało-czerwoni przegrali pierwszy mecz na Euro 2024. Tak kibicowaliście polskiej drużynie we Wrocławiu W niedzielę (16 czerwca) reprezentacja Polski od meczu z Holandią rozpoczęła swoją przygodę na trwającym Euro 2024. Kibice dopingowali biało-czerwonych również w strefach kibica. Byliście z naszymi piłkarzami w strefie na stadionie Tarczyński Arena we Wrocławiu? Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Memy po meczu Polska-Holandia na Euro 2024. "Nic się nie stało! Polacy, nic się nie stało". Internauci komentują Euro 2024 wystartowało. Kibice piłki nożnej, jak zwykle, pokładają ogromne nadzieje w polskiej reprezentacji. Dziś pierwszy mecz biało-czerwonych i to nie byle z kim, bo z Holendrami. Przed meczem nastroje były bojowe, po meczu... no cóż. Internauci zareagowali błyskawicznie. Zobaczcie najświeższe memy po meczu Polska-Holandia na Euro 2024.

📢 Wrocław 100 lat temu. Niezwykłe fotografie stolicy Dolnego Śląska z początku XX wieku. Zobacz! Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska nie przez przypadek. To trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i piąte jeśli chodzi o wielkość. Jest też jednym z najstarszych polskich miast pod względem lokacji na prawach miejskich. Od wieków tętnił życiem i zachwycał architekturą. Zobaczcie 15 zdjęć Wrocławia z samego początku ubiegłego wieku! 📢 Wysiedlone miejscowości znikają z krajobrazu. O tym miejscu mówi się dolnośląski Czarnobyl. Przerażający widok! Mówi się o nim czasem "dolnośląski Czarnobyl". To obszar ochronny, który powstał podczas rozbudowy Huty Miedzi Głogów. Miejscowości takie jak Żukowice, Rapocin czy Bogomice, kiedyś tętniły życiem. Dziś stoją opustoszałe lub niemal opustoszałe. Z roku na rok walą się kolejne ściany budynków i wioski powoli znikają z powierzchni ziemi. Zobaczcie jak wygląda to tajemnicze miejsce. Przejdźcie do galerii zdjęć, klikając w pierwsze z nich.

📢 Osada z czasów wojny schowana w lesie na Dolnym Śląsku. Tajna baza Gestapo? Wstępu do ruin strzeże betonowa brama Ta opuszczona niemiecka osada była - oficjalnie - osiedlem robotników leśnych. Zbudował ją potentat tytoniowy Philipp Reemtsma, dobry znajomy Hermanna Göringa. Dziś po modelowym osiedlu w sercu Borów Dolnośląskich zostały porośnięte mchem ruiny. Żeby "zanurzyć się" w tym mrocznym świecie trzeba przejść przez wielką, betonową bramę. Warto! Zobaczcie zdjęcia! 📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie! Aktorka nie boi się gorących zdjęć, a jej profil śledzi ponad 2,1 mln użytkowników! Zobaczcie Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Znana jest nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Mroczne tunele dawnego szpitala podziemnego na Dolnym Śląsku. Zobacz zdjęcia z ich opuszczonych wnętrz Te mroczne tunele potrafią przyprawić o gęsią skórkę. Znajdują się pod dzisiejszą uczelnią państwową, jednak w czasie wojny stworzono tu podziemny szpital. Podziemia będzie można zwiedzać. Byliśmy w środku. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Srebrna Góra - perła Dolnego Śląska we włoskim klimacie. W tej wsi można się poczuć jak na wzgórzach Toskanii Srebrną Górę wielu kojarzy jedynie z twierdzą. Tymczasem u jej podnóża znajduje się piękna wieś o tej samej nazwie. I choć administracyjnie to rzeczywiście wieś, to śmiało można nazwać ją miasteczkiem i to we włoskim klimacie. Warto tu się wybrać - czeka sporo nieodkrytych zakamarków, a turystów jest jak na lekarstwo. 📢 Pojazdy służb mundurowych i mnóstwo sprzętu militarnego. We Wrocławiu odbył się Rekon 2024. Zobaczcie zdjęcia Pojazdy i sprzęt używany przez różnego rodzaju służby mundurowe można było zobaczyć w sobotę (15 czerwca) we Wrocławiu. W Muzeum Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych przy ulicy Obornickiej, do godziny 18, trwał wielki piknik Rekon 2024. Przygotowano dużo atrakcji. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Oprysk na ćmę bukszpanową - domowy trik Pani Patrycji. Dzięki temu pozbędziesz szkodników Ćma bukszpanowa to jeden z najbardziej uciążliwych szkodników, który może zniszczyć piękne krzewy bukszpanowe. Jej larwy żerują na liściach, powodując poważne uszkodzenia, a czasami nawet całkowite zniszczenie rośliny. Pani Patrycja, pasjonatka ogrodnictwa, korzysta ze sprawdzonego sposobu na walkę z tym szkodnikiem – zdradza nam przepis na domowy oprysk z roztworu octu i wody. 📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku! Grzybiarze polecają te miejscówki. Tu znajdziecie borowiki Grzybobranie w czerwcu? Oczywiście, że tak. Jak się okazuje na Dolnym Śląsku jest już sporo miejsc, w których można znaleźć grzyby. Może nie jest to jeszcze taki wysyp jak w najlepszych, jesiennych dniach, ale można się miło zaskoczyć. Zaprzyjaźnieni grzybiarze podpowiadają nam lokalizacje, w których znaleźli dorodne okazy prawdziwków. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii.

📢 Tak wyglądał Wrocław! 200 wyjątkowych fotografii stolicy Dolnego Śląska z przełomu wieków. Miasto nie do poznania Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat. 📢 Zoo Wrocław szuka opiekunów zwierząt drapieżnych. Ile może zarobić opiekun lwów i tygrysów? Wrocławskie zoo właśnie opublikowało kolejne ogłoszenie o pracę. Tym razem poszukiwani są opiekunowie zwierząt drapieżnych, czyli lwów, niedźwiedzi czy panter. Ogród zoologiczny ostrzega, że nie jest to łatwa praca. Ile można zarobić. Choć zoo kwoty nie podaje, nam udało się dowiedzieć.

📢 Gastro Miasto. Nad Odrą w centrum Wrocławia trwa kulinarna uczta dla smakoszy. Mamy zdjęcia! Od piątku do niedzieli (16 czerwca), na Bulwarze Dunikowskiego nad Odrą w centrum Wrocławia, trwa festiwal Gastro Miasto. To kulinarna uczta dla smakoszy, a delektować się można specjałami z wielu kuchni całego świata. Zobaczcie, co tam można zjeść i jak odpoczywają wrocławianie i turyści.

📢 Dworek na Dolnym Śląsku jak z horroru. Stary fortepian i tapety w kwiaty. Mroczna rezydencja godzinę drogi od Wrocławia Ten piękny, choć zniszczony dwór myśliwski w Jaskulinie, znajduje się tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zakręcone schody, potłuczone szyby i... stary fortepian. Jaki to miejsce jest piękne! Co się z nim stało? 📢 Lada dzień otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. To największa kolekcja zabytkowych pojazdów w Europie. Można kupować bilety! Lada dzień otwarcie Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie. Na 7 tys. metrów kwadratowych znajduje się ponad 450 zabytkowych samochodów i motocykli. Samych "maluchów" jest około 50 sztuk. Wszystko to z prywatnej kolekcji. Na miejscu powstała także wystawa „Życie w PRL-u”. Można już kupować wejściówki!

📢 Rusza sezon na miejskie plaże i plenerowe miejscówki. Gdzie we Wrocławiu spędzić czas pod chmurką? Beach bary we Wrocławiu każdego roku cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem. Miejskich plaż z roku na rok przybywa. Najwięcej znajduje się nad Odrą. Sezon powoli rusza, bo pogoda zachęca do odpoczynku na świeżym powietrzu. Wrocławianie szukaja też innych plenerowych miejscówek. Gdzie szukać takich miejsc? Szczegóły znajdziecie w galerii. 📢 Fentanyl zabija już w Polsce! Ten niebezpieczny opiat zamienia ludzi w zombie. Są pierwsze ofiary narkotyku Fentanyl, który zbiera śmiertelne żniwo w Stanach Zjednoczonych, zabija także w Polsce. Ten opioidowy lek przeciwbólowy uzależnia i łatwo zabija. Przedawkowała go 19-latka z Poznania. Po Internecie krąży przerażające nagranie, na którym dwaj mężczyźni słaniają się na nogach. Zachowują się jak zombie, co jest objawem zażywania fentanylu. Specjaliści alarmują!

📢 Zielona oaza w centrum Wrocławia. Ten ogród botaniczny pamięta XIX wiek. O tej porze roku wygląda bajecznie Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego jest drugim najstarszym takim ogrodem w Polsce. Powstał na początku XIX wieku i od tamtego czasu stanowi zieloną oazę w samym sercu Wrocławia. Na przełomie wiosny i lata ogród prezentuje się przepięknie. Marzycie o ucieczce od zgiełku miasta? Chcecie zrelaksować się na łonie natury, słuchając szumu wodospadu i śpiewu ptaków - koniecznie się tam wybierzcie. 📢 Oto 32 najpiękniejsze Polki w konkursie Miss Polski 2024. Wśród nich dwie Dolnoślązaczki! Już wkrótce rozstrzygnięcia w prestiżowym konkursie Miss Polski 2024. 35. gala finałowa, podczas której zobaczymy wszystkie finalistki i wybrana zostanie ta najpiękniejsze, odbędzie się 5 lipca o godzinie 20. W finałowej rywalizacji uczestniczą dwie wrocławianki: Kinga Cyran oraz Dominika Kowalczyk. Obie panie mają po 26 lat. Jak wypadną w finale? Przekonamy się już wkrótce, a tymczasem możemy w galerii zdjęć zobaczyć wszystkie kandydatki do tytułu miss.

📢 Dżungla na pl. Nowy Targ niedługo dostępna dla mieszkańców. Kiedy otwarcie? Zbliża się termin otwarcia zazielenionego placu Nowy Targ we Wrocławiu. Od budowy parkingu podziemnego, był on synonimem betonozy. Teraz wygląda niczym dżungla, w której rośnie kilkadziesiąt tysięcy nowych roślin. Kiedy otwarcie? 📢 Zabytkowa hala montażowa we Wrocławiu będzie miała drugie życie. Byliśmy w środku, tak wygląda! Ta niezwykła hala, położona w okolicy ulicy Tęczowej we Wrocławiu, zaledwie 500 metrów od placu Legionów i nieco ponad kilometr od Rynku, będzie pełnić nową funkcję. W założeniu nowe BWA Wrocław ma stać się instytucją łączącą wiele różnych form kulturalnych. Nowa siedziba jest imponująca, a my pokazujemy ją przed oficjalnym otwarciem. Zobacz zdjęcia z drona i wewnątrz hali! 📢 Ewakuacja Orlenu we Wrocławiu. Kierowca wjechał w dystrybutor, doszło do wycieku paliwa |ZDJĘCIA Ewakuacja stacji Orlen przy pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu. W piątkowy wieczór, kierująca audi kobieta wjechała tam w dystrybutor. Z urządzenia wycieka paliwo.

📢 Dworzec Marchijski pójdzie do remontu? Kupiła go firma z Wrocławia. Czy budynek odzyska dawny blask? Dworzec Marchijski we Wrocławiu dawniej stanowił ważny punkt na mapie komunikacyjnej. Razem ze Świebodzkim, stanowił ważny punkt na komunikacyjnej mapie miasta. Niestety, dziś stoi zapomniany. Pewna niewielka firma postanowiła go wyremontować. Czy dworzec odzyska blask i znów będzie cieszył się sławą? 📢 Najstarsze miasto w Polsce leży na Dolnym Śląsku! Warto je odwiedzić, to świetny pomysł na weekendową wycieczkę Jakie jest najstarsze miasto w Polsce? Gniezno, a może Kalisz? Odpowiedź brzmi: Złotoryja! Niezależnie od legend i przypowieści, tak właśnie stanowią dokumenty! Złota Góra, bo tak się wówczas nazywała, otrzymała prawa miejskie w 1211 roku i jest to najstarsza udokumentowana lokacja na ziemiach polskich na prawie magdeburskim. A to oznacza, że pod względem prawnym, obecna Złotoryja jest najstarszym polskim miastem. Szkoda, że turyści rzadko tu zaglądają, bo prezentuje się naprawdę pięknie.

📢 Najpiękniejsza ekspresówka w Polsce prawie gotowa. 97 procent prac zakończonych, mniej niż miesiąc do końca! Droga ekspresowa S3 na odcinku z Bolkowa do Kamiennej Góry jest już niemal gotowa. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - prace przy najważniejszym elemencie tego fragmentu - tunelu TS-26 - już prawie dobiegły końca. Kliknij w pierwszą fotografię i zobacz jak wygląda najpiękniej położona "eska" w Polsce. 📢 Stary terminal we Wrocławiu wciąż działa! Zobacz wszystkie jego zakamarki Dawniej przyjmował tysiące pasażerów, dziś stary terminal na wrocławskim lotnisku wciąż funkcjonuje, jednak na mniejszą skalę niż kiedyś. Jak wygląda obecnie? Byliśmy w środku, zobacz unikatowe zdjęcia jego zakamarków w galerii zdjęć. 📢 Wrocław z lotu ptaka na zdjęciach sprzed lat. Miasto w obiektywie Tadeusza Drankowskiego Dziś przypominamy zdjęcia wybitnego fotoreportera Słowa Polskiego - Tadeusza Drankowskiego. Dziennikarz, fotografik i fotoreporter prasowy był związany ze stolicą Dolnego Śląska od zakończenia II wojny światowej. W latach 50. pracował już dla Słowa Polskiego, a świetne zdjęcia prezentujące architekturę i życie miasta robił przez 40 lat (zmarł w marcu 1991 roku). W tej galerii znajdziecie jego prace z lat 70. i 80., jak również zdjęcia wykonane już w 1990 roku, na kilkanaście miesięcy przed śmiercią. Zobaczycie Wrocław - porównując do dzisiejszego obrazu miasta - mocno zrujnowany. W latach 80-tych trwały intensywne remonty, m.in. kamienic w Rynku. Na głównym placu miasta stanęła nawet skarbonka, do której mieszkańcy wrzucali pieniądze na "rewaloryzację starówki wrocławskiej". Nie brakuje tutaj także kadrów "z lotu ptaka", w których brylował Tadeusz Drankowski. Przeglądając zdjęcia, traficie na takie perełki, jak trójwagonowy skład tramwaju jadący przez plac Solny czy kultową Kredkę i Ołówek w budowie. Przejdzie do kolejnych zdjęć przy pomocy strzałek lub przesuwając je w bok na ekranie smartfona. Oto sentymentalna podróż do miasta, po którym zostały już tylko wspomnienia.

📢 W tych miastach na Dolnym Śląsku mieszka najwięcej milionerów. W jaki sposób powiększyli swój majątek? Krajowa Administracja Skarbowa podsumowała rozliczenie PIT za rok 2023. Na Dolnym Śląsku ponad 2,5 tysiąca osób osiągnęło dochód powyżej miliona złotych. W porównaniu do ubiegłego roku, liczba ta wzrosła. Gdzie mieszka najwięcej bogaczy w naszym regionie? I skąd wzięli tak wysokie zarobki? 📢 Miasta widma na Dolnym Śląsku. Niektóre z nich mieszkańcy musieli opuszczać w pośpiechu Miasta widma na Dolnym Śląsku na przestrzeni ostatnich dekad wyludniały się z wielu powodów. Przerażające jest również to, że często ówcześni mieszkańcy opuszczali swoje domostwa niemal z dnia na dzień, pozostawiając na miejscu większą część dobytku tak skrzętnie gromadzonego po II wojnie światowej. Poznaj dolnośląskie "miasta widma". W galerii znajdziesz dawne wsie, miejscowości, ale też folwarki, które w złotym dla siebie okresie przynosiły olbrzymie zyski. Dziś to ruiny, a niektóre wsie znajdują się... pod wodą!

📢 Świecki pogrzeb Marzeny Kipiel-Sztuki. Żegnały ją prawdziwe tłumy. Aktorka spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Legnicy Marzena Kipiel-Sztuka spoczęła dziś na Cmentarzy Komunalnym w Legnicy przy ul. Wrocławskiej. Znaną i popularną aktorkę żegnały prawdziwe tłumy - rodzina, przyjaciele, aktorzy, legniczanie i ludzie z najdalszych zakątków kraju. Sławę przyniosła jej rola Halinki Kiepskiej. Zmarła w wieku 58 lat, po długiej chorobie. Kipiel-Sztuka miała niezwykłe, ostatnie życzenie. Chciała, żeby jej pogrzeb był kolorowy. Gdyby zobaczyła tę uroczystość, na pewno by się uśmiechnęła. 📢 Śmiertelny wypadek na drodze S8 pod Oleśnicą. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni. Wprowadzono objazdy Tragedia na drodze S8 pod Wrocławiem. Samochód ciężarowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu. Jedna osoba nie żyje. Na miejscu działają służby. Droga jest zablokowana.

📢 Zakład Karny we Wrocławiu od środka. Tak wygląda codzienność osadzonych i strażników więziennych. Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia.

📢 Wrocławska Ekostraż odebrała z przedszkola zaniedbanego królika. Zwierzę jest w fatalnym stanie. Dyrekcja placówki zaprzecza Wrocławska Ekostraż odebrała z publicznego przedszkola zaniedbanego królika. Zwierzę żyło w ciasnym akwarium w korytarzu placówki. Dyrekcja przedszkola oskarża wolontariuszy Ekostraży o łamanie procedur. I zapewnia, że królik miał się dobrze. 📢 Finał konkursu Miss Polski coraz bliżej. O koronę walczą mieszkanki Wrocławia. Tak prezentują się w strojach kąpielowych Wielkimi krokami zbliża się finał 35 edycji konkursu Miss Polski. Wśród trzydziestu dwóch finalistek znajdziemy dwie młode kobiety, które na co dzień mieszkają we Wrocławiu. Dziewczyny są piękne, zdolne i utalentowane. Zdjęcia wszystkich finalistek w strojach kąpielowych znajdziecie w galerii. 📢 W sobotę 10. Nocny Wrocław Półmaraton. Mamy mnóstwo zdjęć z minionych lat. Zobaczcie! Dziesiąty, jubileuszowy Nocny Wrocław Półmaraton już w najbliższą sobotę (15 czerwca) wystartuje ze Stadionu Olimpijskiego. Aż 12 tysięcy uczestników - zawodowców i amatorów z trzydziestu różnych krajów świata, pokona ulicami Wrocławia dystans ponad 21 kilometrów. Powspominajmy! Jak to było, gdy rodził się pomysł nocnego półmaratonu? Choć pierwsza impreza okazała się organizacyjną klapą, bo z powodu złego zabezpieczenia trasy, oficjalna zgoda na start nie została wydana, to i tak kilka tysięcy zawodników, którzy z niecierpliwością czekali wówczas na przedłużający się start, spontanicznie ruszyło na ulice miasta. Od tamtej pory wiele się zmieniło, a Nocny Wrocław Półmaraton stał się flagową imprezą biegową, na którą pakiety startowe rozchodzą się w mgnieniu oka. Zobaczcie w galerii zdjęcia naszych fotoreporterów z wszystkich dziewięciu poprzednich edycji, ułożonych chronologicznie aż do 2013 roku. Jesteście na zdjęciach?

📢 Punkty widokowe w przedwojennym Wrocławiu. Miasto widziane z góry robiło wrażenie! Wrocław to jedno z najchętniej odwiedzanych przez turystów miast w Polsce. Oferuje mnóstwo atrakcji, a wśród nich są wieże i punkty widokowe. Warto się na nie wspiąć, bo Wrocław z góry wygląda imponująco. Ale panorama Wrocławia wyglądała kiedyś zupełnie inaczej. Przed wojną zabudowa miasta była zupełnie inna. Zdarzały się jednak pojedyncze punkty, jak wieże ciśnień lub kościołów, skąd można było obejrzeć fantastyczne widoki. Zobaczcie przykłady! 📢 Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Nie trzeba jechać na Mazury, żeby popływać i powędkować Jeziora i kąpieliska nieopodal Wrocławia. Lato zbliża się wielkimi krokami, a to idealny moment, aby już pomyśleć o plażowaniu i wypoczynku nad wodą. Jeżeli nie macie swojego ulubionego miejsca - spieszymy z podpowiedzią. Oto najciekawsze miejsca na wodą we Wrocławiu i okolicy.

📢 Remont 300-letniego pałacu. Powoli odzyskuje dawny blask! Elewacja w ciemnym różu, a w środku - przepiękne freski Ten dolnośląski pałac już od prawie 250 lat nie przechodził żadnej przebudowy. Z roku na rok niszczał coraz bardziej. W końcu gmina, z użyciem własnych środków, zabrała się za gruntowny remont, który zaczął się od odnowienia oryginalnych tynków i sztukaterii oraz przywrócenia historycznej elewacji w ciemnym różu. Prawdziwy skarb kryje się jednak wewnątrz. Właśnie tam znajdują się przepiękne malowidła ścienne. Zobaczcie to! 📢 Tak kiedyś wyglądało Sępolno i Wielka Wyspa. Historyczne zdjęcia osiedla i okolic sprzed II wojny światowej Osiedle Sępolno przez większość swojej historii było podwrocławską wsią. Dopiero w 1924 roku zostało włączone w granice Wrocławia pod niemiecką nazwą Zimpel. Jak wyglądało w tamtym okresie? Które budynki przetrwały do dzisiaj, których już nie ma? Zapraszamy do podróży po przedwojennym Sępolnie i okolicach. Zobaczcie archiwalne zdjęcia w naszej galerii.

📢 Zalew Radkowski już otwarty po remoncie. Z jakich atrakcji można tam korzystać? Zobacz zdjęcia Na otwarcie Zalewu w Radkowie po kapitalnym remoncie czekali mieszkańcy pobliskich miejscowości i całego Dolnego Śląska. Prace trwały 2 lata i kosztowały 5 mln zł. Oficjalne otwarcie 22 czerwca, ale już można z niego korzystać. 📢 Więcej seksu! Jak kochają się Polacy? Najlepiej pokazują to MEMY o seksie. Zobaczcie - są genialne! Jak kochają się Polacy? Odpowiedzi na to pytanie szukają naukowcy, regularnie prowadzący badania i publikując raporty. Z ostatniego "Narodowego Raportu o Seksualności 2024" wynika, że ze swojego życia seksualnego zadowolonych jest tylko 46 proc. Polaków. Doskonale ilustrują to MEMY, które mówią o oczekiwaniach, marzeniach, rzeczywistości i rozczarowaniach w tym temacie. Oczywiście na wesoło. Zobaczcie najlepsze w naszej galerii.

📢 Tak wygląda od środka kultowe schronisko "Samotnia". Rodzina Siemaszków udokumentowała to na zdjęciach. To kres pewnej epoki Dla kultowej karkonoskiej "Samotni" skończyła się pewna epoka. Po blisko 60 latach prowadzenia, znane schronisko położone nad Małym Stawem, opuściła rodzina Siemaszków. Dotychczasowi właściciele już wyprowadzili się z obiektu uznawanego za jedno z najstarszych schronisk w polskich górach. - Zostawiłyśmy to miejsce w dobrym stanie technicznym - zapewniają w mediach społecznościowych i prezentują bogatą galerię zdjęć z ostatniego dnia urzędowania w tym miejscu. To niecodzienna okazja, bo możemy poznać Samotnię od kuchni, do wielu tych miejsc turyści nie mieli na co dzień wstępu. 📢 Tłumy wrocławian na otwarciu Bastionu Sakwowego. Największą furorę robią pamiątkowe monety. Zobaczcie zdjęcia! Bastion Sakwowy jest już otwarty! Na Wzgórze Partyzantów przyszło mnóstwo mieszkańców. Przygotowano szereg atrakcji, z których największą okazało się wybijanie pamiątkowych monet. Zobaczcie, fotorelację nasze reporterki.

📢 Takie skarby w stylu vintage można znaleźć w Internecie. Sprawdź rzeczy retro z Wrocławia Żeby znaleźć wyjątkowe perełki w stylu vintage lub piękne meble z czasów PRL, nie trzeba od razu wybierać się na targi staroci czy do antykwariatów. Czasem wystarczy poszperać w Internecie. Kolekcjonerzy często wystawiają swoje znaleziska w sieci. Zobacz, co można upolować. 📢 Nowa wieża widokowa na Dolnym Śląsku. Nocą wygląda obłędnie. Widać z niej panoramę miasta. Otwarcie lada dzień! W nocy pięknością, za dnia zaś szkaradą? Złośliwi parafrazują słowa bajki "Shrek", opisując nową wieżę widokową na Dolnym Śląsku, której otwarcie zaplanowano na 21 czerwca. Wieża ma rdzawy kolor i nawiązuje do górniczej przeszłości regionu. Gdzie się znajduje? 📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!

📢 Nowy zabytek na obrzeżach Wrocławia. Teraz będzie można go kupić [ZOBACZ] Budynek pałacu od lat należy do obecnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Położony na uboczu północnej granicy Wrocławia pośród zieleni i okolic rzeki Widawy, został wpisany w rejestr zabytków i niebawem ponownie będzie wystawiony na sprzedaż. 📢 Niesamowite dworki i pałace czekają na kupca pod Wrocławiem. Zobacz co sprzedaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [ZDJĘCIA] W promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Wrocławia aż roi się od miejsc z fantastyczną historią. Barokowe czy klasycystyczne dworki i pałace niszczeją w oczach i czekają na swoich zbawców. Wiele z nich można kupić na przetargach organizowanych regularnie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy we Wrocławiu. Zobaczcie te najpiękniejsze w okolicach Wrocławia, które czekają na nowych właścicieli.

