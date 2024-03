Prasówka 18.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najśmieszniejsze memy o kotach. To najzabawniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani. Zobaczcie te żarty z władców naszych domów”?

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl.

📢 Tak się zmieniała Doda - zdjęcia. Oto odważne stylizacje kończącej 40 lat Doroty Rabczewskiej 15 lutego br. Doda skończy 40 lat. Od ponad 20 lat, czyli przez większość swojego życia, jest ważną częścią polskiej sceny muzycznej. Wizytówką artystki stały się zarówno jej cięte riposty, styl ubierania, skandale, jak i spektakularne koncerty na światowym poziomie. Zobaczcie, jak przez kilkanaście lat swojej działalności zmieniała się Dorota Rabczewska - niejednokrotnie wręcz szokowała swoimi odważnymi stylizacjami. Jej zdjęcia pokazujemy w galerii niżej.

📢 Weronika Rosati i jej styl na zdjęciach - tak się ubiera córka znanego polityka i kreatorki mody [18.03.2024] Weronika Rosati od lat dzieli życie między Warszawą a Los Angeles. To córka Teresy Rosati, kreatorki mody oraz ekonomisty i polityka, pół-Włocha Dariusza Rosatiego. Aktorce nie można odmówić urody. Jej zaufaną stylistką jest nie kto inny, a właśnie mama Teresa. Jak się ubiera i jakie życie wiedzie teraz Weronika Rosati, zobaczcie w naszej galerii i tekście niżej. 📢 Tak wygląda syn Tomasza Szczepanika z "Pectus" i Moniki Szczepanik. Staś jest podobny do taty [18.03.2024] Tomasz Szczepanik od lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim ze swoją menadżerką, Moniką Paprocką-Szczepanik. Ich związek tworzył się w atmosferze skandalu rodzinnego, ponieważ muzyk porzucił dla pani Moniki swoją ówczesną narzeczoną tuż przed ślubem. Ich miłość jednak rozkwita. Para doczekała się syna, który ma już 11 lat i jest bardzo podobny do sławnego taty. Oto Stanisław Szczepanik.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! [18.03.2024] Dzięki pomyślnemu układowi planet osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka większa pomyślność i szczęście, niż innych. Wróżka Azalia odczytała ukryte znaczenie układu gwiazd! Te osoby czekają jeszcze w marcu duże zmiany w życiu - pieniądze i szczęście w miłości. Zobacz, czy i twój znak zodiaku jest na tej liście szczęściarzy! 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak [18.03.2024] Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [18.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [18.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [18.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [18.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat [18.03.2024] Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii". 📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [18.03.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [18.03.2024] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [18.03.2024] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [18.03.2024] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Potężne inwestycje przy węźle Kąty Wrocławskie. Gargantuiczne hale rosną jedna po drugiej. Zobacz zdjęcia Inwestycje powstające właśnie przy węźle autostrady A4 pod Kątami Wrocławskimi, trudno sfotografować inaczej niż z drona. Są potężne! W bliskim sąsiedztwie autostrady rośnie kilka hal gigantycznych rozmiarów. Jedne są już na ukończeniu i trwają prace wewnątrz obiektów, przy innych dopiero wylewane są fundamenty pod słupy podtrzymujące konstrukcje. Zobaczcie te potężne inwestycje z lotu ptaka.

📢 Wiktoria Gąsiewska prowokuje. Co za odważne zdjęcia! Aktorka lubi i umie pozować. Zobaczcie najgorętsze zdjęcia artystki Wiktoria Gąsiewska to jedna z najbardziej utalentowanych i najpiękniejszych aktorek młodego pokolenia w Polsce. Artystka, której profil na Instagramie śledzi ponad 1,1 miliona użytkowników, chętnie dzieli się swoimi odważnymi zdjęciami w mediach społecznościowych. Aktorka wrzuca stale nowe zdjęcia, na których, na których wygląda wspaniale! Zobaczcie najgorętsze ze zdjęć w naszej galerii!

📢 W tych zawodach nie można mieć wady wzroku. Nie dostaniesz zgody medycyny pracy - mamy listę Szacuje się, że aż 54 proc. Polaków ma stwierdzoną wadę lub chorobę oczu, a ponad pół miliona Polaków ma poważną dysfunkcję wzroku. Najczęściej występująca wada wzroku to krótkowzroczność. Jest wiele zawodów, w których wada wzroku - zarówno krótkowzroczność, jak i dalekowzroczność - jest przeciwskazaniem do podejmowanie pracy. Jakie to zawody? Mamy listę. Sprawdź, czy wada wzroku będzie dla ciebie przeszkodą w podjęciu pracy. 📢 Tragedia na A4 pod Wrocławiem. W wypadku busa i ciężarówki, zginęły trzy osoby, 5 zostało rannych Straszny wypadek na autostradzie A4, na odcinku Wrocław - Legnica. W niedzielny poranek, w zderzeniu busa z samochodem ciężarowym zginęły 3 osoby, kolejnych 5 jest rannych. Droga w stronę Legnicy i granicy z Niemcami jest zablokowana, trwa akcja służb.

📢 Fregata w Zagórzu Śląskim i Jezioro Bystrzyckie 100 lat temu i w PRL-u. Od drewnianej budy, po murowany pensjonat i świetną restaurację Zobaczcie kultową Fregatę w Zagórzu Śląskim 100 lat temu i Jezioro Bystrzyckie. Prezentujemy też zdjęcia z lat 60. i późniejszych. Kiedyś to był tu klimat. Miejsce nadal uznawane jest za perełkę regionu wałbrzyskiego i chętnie wypoczywają tu mieszkańcy Wałbrzycha, Świdnicy, Wrocławia i okolic. Zobaczcie Fregatę od drewnianej budy, schroniska Śląska Dolina po murowany pensjonat i restaurację.

📢 Mnóstwo wrocławian przyszło zobaczyć stare pociągi we Wrocławiu. Wyjątkowe pokazy na stacji Leśnica W niedzielę 17 marca na stacji kolejowej w Leśnicy sympatycy kolei prezentują wrocławianom zabytkowe pociągi. Każdy może wejść do kabiny i poczuć się jak maszynista. Wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Na peronach dworca panuje tłok.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce. 📢 Jagodno to wciąż potężny plac budowy! Tak wygląda z drona. Ilu jeszcze pomieści ludzi? Jeśli komuś wydawało się, że trwająca już dwie dekady moda na Jagodno powoli dobiega końca, zdecydowanie jest w błędzie! Osiedle, które formalnie liczy dziś 6300 mieszkańców, a nieoficjalnie ponad 10 000, wciąż się rozwija. Jagodno to jeden wielki plac budowy, zobaczcie jak to wygląda z drona. Liczba powstających bloków i domów szeregowych i wolnostojących robi wrażenie!

📢 Piękno w stylu topless. Moda na topless, tolerancja nagości, emancypacja czy przyjemność bez ograniczeń? [ZDJĘCIA] Opalanie się topless dawno już wyszło z mody, ale w latach 70. i 80. XX wieku było symbolem wyzwolenia kobiet, oznaką emancypacji i źródłem inspiracji dla wielu pań. Rewolucja plażowa dotarła do Polski, kiedy na ekrany kinowe wszedł film „I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot w roli głównej, francuską seksbombą, która stała się obiektem pożądania milionów mężczyzn i niechęci kobiet na całym świecie.

📢 Koszmarny wypadek pod Wrocławiem. Z BMW niewiele zostało, po uderzeniu w drzewo! W sobotę (16 marca) wcześnie rano, samochód osobowy marki BMW roztrzaskał się na drzewie. Do wypadku doszło w miejscowości Suchy Dwór w gminie Żórawina pod Wrocławiem. Z samochodu niewiele zostało. Wewnątrz jechały dwie osoby. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Ślub Krzysztofa Rutkowskiego! Detektyw i Maja Plich wzięli ślub. Co to było za niezwykłe wydarzenie! ZDJĘCIA 17.03.2024 Krzysztof Rutkowski i Maja Plich są oczywiście oficjalnie małżeństwem od kilku lat. Zobaczycie zdjęcia i nagranie z ceremonii ślubnej w pałacowym ogrodzie! 📢 Ostatnie słowa pilotów tuż przed katastrofą samolotu. Oto wstrząsające nagrania z czarnych skrzynek! Sprawdź! 17.03.2024 Wstrząsające, ostatnie słowa pilotów nagrane tuż przed katastrofą samolotu. Wypowiedziane słowa wzruszają i chwytają za serce. Katastrofa lotnicza to niewątpliwie ogromna tragedia, która dotyka nieświadomych i bezbronnych osób. Niezwykłe jest to, co ludzie wypowiadają na chwilę przez śmiercią. Dzięki czarnym skrzynkom, możemy odtworzyć zapisy rozmów z kabiny samolotu i dowiedzieć się jak piloci i pasażerowie przyjęli informacje o zbliżającej się katastrofie. Oto krótkie cytaty, które na zawsze przeszły do historii wypadków lotniczych. Sprawdź !

📢 Tak powstają nowe ronda przy autostradzie A4 pod Wrocławiem. Mają rozładować korki! Trwają intensywne prace budowalne tuż przy dwóch ważnych węzłach autostrady A4 pod Wrocławiem. W okolicach węzła Brzezimierz oraz Wrocław Wschód drogowcy budują zupełnie nowe ronda. Mają one upłynnić jazdę w miejscach, gdzie kierowcy tracą mnóstwo czasu w korkach. Ronda będą na tyle duże, że spokojnie zmieszczą się na nich tiry zjeżdżające i wjeżdżające na autostradę. Kiedy koniec tych prac? Przeczytaj poniżej i zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 Piękne motocykle w Hali Stulecia. Drugi dzień Wrocław Motorcycle Show Wrocław Motorcycle Show, to największe targi motocyklowe na Dolnym Śląsku. Przez weekend 16-17 marca, w Hali Stulecia dla miłośników motoryzacji przygotowano mnóstwo atrakcji. Zobaczcie, jakie motocykle pojawiły się w tym roku podczas XII edycji targów.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 17.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 17.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 17.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Znowu się śmieją! Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Miastowi są bezczelni. Zobacz najlepsze śmieszne obrazki W dzisiejszych czasach trudno uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 17.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 17.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 17.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Bronka z "Daleko od szosy" - tak dziś wygląda Sławomira Łozińska. Zobaczcie zdjęcia! Sławomira Łozińska, wybitna polska aktorka, zdobyła serca widzów rolą w kultowym serialu "Daleko od szosy", gdzie wcieliła się w postać niezapomnianej Bronki. Jednak jej kariera obejmuje znacznie więcej niż tylko tę rolę. Aktorka zbliża się do 71. urodzin, a jej dorobek artystyczny jest imponujący. Zapraszamy do zapoznania się z jej historią. Zobaczcie też, jak dziś wygląda Sławomira Łozińska, czyli Bronka z "Daleko od szosy".

📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Kinga Duda - tak ubiera się córka prezydenta. Oto styl córki prezydenta naszego kraju Kinga Duda to jedyna córka Andrzeja Dudy, prezydenta Polski, i jego żony Agaty Kornhauser-Dudy. W listopadzie skończyła 28 lat. Nie umknęło uwadze mediów polskich i zagranicznych, że prezydencka córka ma doskonałe wyczucie stylu. Ubiera się z klasą i śledzi światowe trendy. Wiele osób inspiruje się jej stylizacjami. Tak ubiera się córka prezydenta RP - zobacz zdjęcia.

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para. 📢 Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa na prywatnych zdjęciach - oto Iga Lis. "Ale pani jest śliczna" Iga Lis to córka dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa. 23-latka zniewala swoją urodą - stawiała już pierwsze kroki w modelingu. Prywatnie spotyka się z 33-letnim raperem Filipem Szcześniakiem, znanym jako Taco Hemingway. Oto jak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia. 📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice 0:0. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Puszczą Niepołomice Śląsk Wrocław zremisował z Puszczą Niepołomice 0:0 w 25. kolejce PKO Ekstraklasy. Oceniliśmy piłkarzy WKS-u za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali 1-10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto był najlepszy, a kto wypadł najlepiej w zespole "Wojskowych"?

📢 Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice. Galeria kibiców prosto z Tarczyński Arena W sobotni wieczór piłkarze Śląska Wrocław podejmowali przed własną publicznością Puszczę Niepołomice. O ile piłkarze w tym roku zawodzą, o tyle kibice zawsze dają z siebie wszystko. Dokładnie tak samo był w sobotę! I choć na murawie pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem, to na trybunach, tradycyjnie już, był "ogień". Kliknij w zdjęcie i zobacz kibiców z meczu Śląska z Puszczą. 📢 Księże Małe oczami mieszkańców na 40 pocztówkach. Pomysły wrocławian zmieniły się w wyjątkową wystawę Jeszcze tylko w niedzielę (17 marca) wrocławianie będą mogli zobaczyć wystawę kilkudziesięciu pocztówek, przedstawiających jedno z osiedli z perspektywy mieszkańców. Chodzi o Księże Małe, które według niektórych artystów wręcz przypomina... Włochy! Też zauważacie to podobieństwo? Zdjęcia prac możecie zobaczyć w galerii.

📢 Tyle kosztują akcesoria i dodatki z czasów PRL. Oto unikaty rodem z PRL. Masz je w domu? Kolekcjonerskie monety, bombki i meble Wystrój domów w PRL był specyficzny. Choć dziś ten styl może wydawać się nieco przestarzały, kolekcjonerzy z całej Polski stale poszukują unikatowych przedmiotów pochodzących z tamtej epoki. Warto przejrzeć stare rzeczy składowane na strychu i sprawdzić, czy nie macie unikatów z lat 70. Niektóre mogą być warte fortunę. Sprawdźcie, jakie rzeczy i za jaką cenę sprzedają internauci na OLX. 📢 Najlepsze trasy rowerowe we Wrocławiu i okolicach. Sprawdź, idealne miejsca na wiosenne wycieczki Szukasz pomysłu na wiosenne wycieczki rowerowe? Poznaj najciekawsze trasy rowerowe Wrocławia i okolic. To idealne miejsca na aktywny wypoczynek. Wiosna i coraz cieplejsze dni sprzyjają rowerowym wycieczką za miasto. Zebraliśmy 5 propozycji najlepszych tras rowerowych w okolicy Wrocławia, które będą idealne na weekend.

📢 Paznokcie do pracy. Modne stylizacje do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Eleganckie i uniwersalne inspiracje 17.03.2024 Zastanawiasz się jakie stylizacje paznokci najlepiej sprawdzą się w twojej pracy? Postaw na uniwersalny i elegancki manicure. Najlepiej wybrać kolory jasne i naturalne. Lakier w odcieniach beżu, różu, szarości, mleczny lub bezbarwny. Pamiętaj, manicure biznesowy nie musi być nudny, delikatne wzory i brokat też może się sprawdzić. Przygotowaliśmy ponad 20 pomysłów na piękne paznokcie do pracy w biurze, w sklepie, w banku i nie tylko. Zainspiruj się! 📢 Wyniki plebiscytu sportowego 2023 Polska Press Grupy W Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa plebiscytu sportowego Polska Press Grupy 2023. Wyłonieni zostali najlepsi z najlepszych z poszczególnych województw jak i z całej Polski. Zwycięzców w tym wyjątkowym plebiscycie wybrali Czytelnicy gazet Polska Press Grupy.

📢 "Stop wrocławskiej spalarni!". Blisko 1400 podpisów przeciwko zakładowi przetwarzania odpadów "Nie potrzebujemy więcej spalarni. Zdrowie mieszkańców czy biznes na śmieciach?" - mówią członkowie "Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej", którzy sprzeciwiają się powstaniu zakładu termicznego przetwarzania odpadów na przedmieściach Wrocławia i terenie łączącym gminy Długołęka oraz Wisznia Mała. Deklarują, że kolejna taka inwestycja nie rozwiąże naszych problemów, a problemy Unii Europejskiej. 📢 Wiec wyborczy Jacka Sutryka we Wrocławiu. Mam kota Wrocka i mam kota na punkcie Wrocławia W sobotę do Centrum Historii "Zajezdnia" przy ulicy Grabiszyńskiej przybyło kilkaset osób, w dużej części koleżanek, kolegów i bliskich współpracowników Jacka Sutryka. Zorganizowano tam konwencję wyborczą obecnego prezydenta Wrocławia, który ubiega się o drugą kadencję w ratuszu. 📢 Na Dworcu Głównym byliśmy tam, gdzie mało kto może wejść! Zobaczcie te fantastyczne zakamarki i poznajcie sekrety budynku Przez Dworzec Główny we Wrocławiu przewijają się każdego dnia tysiące ludzi. Wielu z nich jest przekonanych, że dworzec zna na wylot. Nic bardziej mylnego! Są takie zakątki tej imponującej budowli, do których nie ma dostępu na co dzień. To m.in. Sala Cesarska czy Sala Sesyjna. Zobaczcie jakie piękne wnętrza kryje nasz Dworzec Główny.

📢 Wyczynowa jazda na hulajnodze we Wrocławiu. Zobaczcie niesamowite akrobacje Hulajnogi zyskały dużą popularność jako środek lokomocji i na stałe wpisały się w krajobraz wielu miast. Młodzi ludzie jeżdżą też wyczynowo - to coraz bardziej popularny sport i rozrywka wśród młodzieży - mówią organizatorzy. W sobotę (16 marca) we Wrocławiu, odbywają się niezwykle widowiskowe zawody dla pasjonatów tych pojazdów. Zobaczcie, co można zrobić na hulajnodze!

📢 Nielegalna kopalnia kryptowalut w urzędzie miasta na Dolnym Śląsku? Radni chcą wyjaśnień Afera w Szczawnie - Zdroju. Zostanie tam zwołana sesja rady miejskiej ds. kopalni kryptowalut, mającej nielegalnie działać w urzędzie miejskim. Do tego informatyk, rzekomo zamieszany w aferę, kandyduje na radnego. 📢 Nowy asfalt pojawi się na Olszewskiego. Później będzie większy remont tej ulicy. Kierowców czekają utrudnienia W poniedziałek (18 marca) drogowcy wejdą na ul. Olszewskiego, aby poprawić stan jej nawierzchni. To początek większych prac na tej drodze, w późniejszym terminie miasto zapowiedziało jej szerszy remont. Co się zmieni i jakie utrudnienia czekają na kierowców?

📢 Awaria torowiska przy Dworcu Głównym PKP. Od dziś duże zmiany dla pasażerów MPK Wrocław W sobotę 16 marca, rozpoczyna się awaryjna naprawa torowiska tramwajowego na ulicy Peronowej w centrum Wrocławia. Dla pasażerów MPK oznacza to duże zmiany w kursowaniu pięciu linii tramwajowych i zmiana lokalizacji przystanku dla aż 19 linii autobusowych. Tramwaje zmienionymi trasami będą kursowały przez tydzień, a autobusy na swój przystanek wrócą pod koniec marca. O szczegółach przeczytajcie poniżej. 📢 Kandydaci na prezydenta Wrocławia. Sześć osób powalczy o magistrat. To jedna kobieta i pięciu mężczyzn Oto wszyscy kandydaci, którzy 7 kwietnia powalczą o fotel prezydenta we Wrocławiu. 14 marca, o godz. 16 minął ostateczny termin zgłaszania wszystkich kandydatur. Jest jedno zaskoczenie - swojego kandydata nie wystawiła Platforma Obywatelska. Kto został w walce o urząd? Kliknij w zdjęcie i poznać wszystkich kandydatów!

📢 Salmonella w sałatce i wirus WZW typu A w truskawkach! GIS ostrzega. Zobacz przed czym jeszcze! Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego mogą wywołać niepokój! Otóż GIS został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wykryciu wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w określonej poniżej partii świeżych truskawek pochodzących z Maroko. Można je było nabyć w popularnym dyskoncie. To jednak nie koniec!

📢 Potężny protest rolników szykuje się już 20 marca na Dolnym Śląsku. Które drogi zostaną zablokowane? 20 marca na terenie całego kraju rusza największy do tej pory protest rolników. Protesty będą miały miejsce również pod Wrocławiem, zablokowane zostaną m.in. droga S8. Utrudnień należy spodziewać się także na DK35 i w Bielanach Wrocławskich. Protest potrwa miesiąc, jest efektem braku reakcji eurokratów na postulaty polskich rolników.

📢 Wrocław na przełomie wieków. Zobacz 200 absolutnie wyjątkowych zdjęć pokazująchych jak bardzo zmieniła się stolica Dolnego Śląska Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat. 📢 Mistrz Polski z 2012 roku wrócił na Dolny Śląsk. Cristian Omar Díaz piłkarzem B-klasowej Sparty Będkowo Cristián Omar Díaz został przedstawiony jako nowy nabytek Sparty Będkowo. Niespełna 38-letni Argentyńczyk ma pomóc występującej w Klasie B Sparcie w awansie do klasy A. Obecnie Sparta Będkowo jest wiceliderem wrocławskiej grupy II.

📢 Dzik zamieszkał w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Zwierzę straszy i goni spacerowiczów! Wrocławianie mają dość Wrocławianie boją się wchodzić do Parku Wschodniego. Okoliczni mieszkańcy ostrzegają się przed dzikiem, który od kilku tygodni krąży między drzewami. Zwierzę nie obawia się kontaktu z człowiekiem i goni spacerowiczów. Sprawa została zgłoszona do służb, jednak dzik wciąż chodzi po wrocławskim parku.

📢 Trzonolinowiec jakiego nie znacie. Kręte piwnice, opuszczone mieszkania i dach, z którego widać centrum Wrocławia. Mamy film! Od momentu podjęcia decyzji o wyprowadzce z wrocławskiego Trzonolinowca we Wrocławiu mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności. Choć stan techniczny budynku jest stale monitorowany i na ten moment nie zagraża bezpieczeństwu lokatorów, wszyscy chcą wyprowadzić się z niego jak najszybciej. Nasza reporterka była w najbardziej niedostępnych miejscach Trzonolinowca - zobaczcie jaki widok jest z dachu oraz co kryje się w jego piwnicy!

📢 Poznajesz ich? Pobili mężczyznę na ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu, szuka ich policja. Zobacz zdjęcia Do zdarzenia doszło 19 stycznia 2024 roku przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu. Policja właśnie opublikowała zdjęcia napastników i prosi o pomoc w ustaleniu ich tożsamości i miejsca pobytu. 📢 Oto pierwszy pijany kierowca we Wrocławiu, któremu skonfiskowano samochód. O jakiej wartości? 64-latek jako pierwszy we Wrocławiu — po wejściu w życie przepisów umożliwiających konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom — utracił swój samochód. Kierujący samochodem marki Kia Carens spowodował wypadek w czwartek (14 marca) około godziny 19 na ul. Gazowej we Wrocławiu. Mając ponad 2 promile alkoholu we krwi, wjechał w tył dwóch pojazdów. Jego samochód stanie na policyjnym parkingu. Co dalej? 📢 Nowe MEMY o Wrocławiu: Sutryk, Jagodno i MBA. Z tego śmieją się internauci. Zobaczcie! Sporo się ostatnio dzieje się we Wrocławiu, zwłaszcza jeśli chodzi o afery i nadchodzące wybory samorządowe. Internauci komentują te wydarzenia na swój sposób - prześmiewczo. Zobaczcie najnowsze memy o Wrocławiu, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Dworzec Świebodzki we Wrocławiu. W niedzielę tętni życiem, na co dzień to krajobraz jak po apokalipsie! Zobaczcie zdjęcia W każdą niedzielę wrocławski Dworzec Świebodzki tętni życiem, odbywa się tam bowiem targ, na który zjeżdżają mieszkańcy Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Jak wygląda to miejsce, gdy handlarze opuszczą plac? Sprawdź w galerii zdjęć! 📢 Kryształy z PRL kosztują majątek. Szukają ich kolekcjonerzy. Masz takie kryształy w domy? Są warte setki i tysiące złotych Kryształy z czasów PRL wracają do łask. Co więcej, kolekcjonerzy potrafią oferować za nie prawdziwą fortunę. Furorę robią kryształowe wazony, misy, cukiernice, czy kieliszki. Im większe i bardziej kolorowe, tym cenniejsze. Macie takie w swoich domach? Możecie sporo zarobić. Sprawdźcie, ile są warte.

📢 Autostrada A4 zostanie poszerzona i przebudowana w starym śladzie. Na jakim etapie jest teraz inwestycja? Kiedy ruszy budowa? Odcinek autostrady A4 między Wrocławiem i Krzyżową zostanie poszerzony z dwóch pasów ruchu do trzech. Taką decyzję podtrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podaje jednocześnie, na jakim etapie się znajduje inwestycja oraz zbliżone terminy jej realizacji.

📢 Letni rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Mnóstwo wakacyjnych kierunków. Są nowości i wielkie powroty Urlop pod palmami, wypad na weekend do jednej z europejskich stolic, czy wyprawa życia i noc pod zorzą polarną? To wszystko będzie możliwe już w te wakacje. Lotnisko we Wrocławiu latem 2024 roku ma wyjątkowo bogatą ofertę lotów. Zajrzeliśmy do nowego rozkładu. Jest kilka nowości i powróciły też dobrze już znane kierunki. 📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Koniec poszukiwań Bonusa. Pies zaginął w grudniu, szukały go tysiące ludzi. Został znaleziony martwy 8-letni biały owczarek szwajcarski o imieniu Bonus uciekł właścicielom na spacerze 7 grudnia ubiegłego roku. Niemal od razu ruszyły poszukiwania, do których włączyły się tysiące osób. Na Facebooku powstała nawet grupa poświęcona poszukiwaniom Bonusa. W czwartek (14 marca) wieczorem właściciele powiadomili, że Bonus się odnalazł, niestety, martwy.

📢 Najbogatsi ludzie na Dolnym Śląsku. Czym się zajmują na co dzień? Na swoim biznesie zarabiają krocie! Polska edycja czasopisma biznesowo-gospodarczego "Forbes" co roku publikuje ranking 100 najbogatszych Polaków. Od kilku lat regularnie pojawia się w nim kilkunastu przedsiębiorców pochodzących z Wrocławia i Dolnego Śląska lub mocno związanych z naszym regionem. Ich łączny majątek opiewa na kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych. Jak zarobili tyle pieniędzy? Sprawdź!

📢 Dolnoślązak w Top Model. Sebastian spod Wałbrzycha realizuje marzenia. Udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zobaczcie zdjęcia! Sebastian Wyszyński z miejscowości Szczawno-Zdrój był sportowcem, a po 40-tce zaczął realizować marzenia. Został blogerem i modelem, a teraz ruszył na podbój telewizji. Wystąpił w castingach Top Model, zagrał w reklamach i serialach, czeka na odwiedziny ekipy filmowej, której opowie o sobie i pokaże ukochane uzdrowisko. Tylko w ostatnich miesiącach w przeżył kilkanaście medialnych przygód.

📢 Dolnośląskie NAJ. Czym możemy się pochwalić? Oto najwyższe, najstarsze i największe skarby Dolnego Śląska Dolny Śląsk obfituje w atrakcje turystyczne dla całych rodzin. Poza dostępem do morza, jest tu wszystko, czego dusza zapragnie. Od królowej Karkonoszy, najwyższego szczytu Sudetów, po jeziora, parki krajobrazowe oraz liczne zamki i pałace. Dziś przyglądamy się największym, najwyższym oraz najstarszym miejscom w regionie. Jesteście ciekawi, gdzie warto pojechać na wiosenną wycieczkę? Te atrakcje mogą was zainspirować! 📢 Trwa budowa biurowców w miejscu wielopoziomowego parkingu przy ul. Swobodnej we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia Po wyburzeniu wielopoziomowego parkingu między ul. Swobodną i hotelem Novotel Wrocław deweloper Echo Investment zdecydował o rozpoczęciu budowy w tym miejscu dwóch biurowców. Niedługo zakończy się realizacja części podziemnej jednego z budynków. Zobaczcie wizualizacje i najnowsze zdjęcia z tej dużej inwestycji w centrum Wrocławia.

📢 Poważny wypadek na DK35 w Gniechowicach pod Wrocławiem. Ciężarówka na dachu, jedna osoba ranna W środę (13 marca) przed godz. 16 na drodze krajowej nr 35 między Gniechowicami i Małuszowem na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. TIR z naczepą wypadł z drogi i przewrócił się kołami do góry. Na miejscu pracują służby, jezdnia w obu kierunkach będzie zablokowana przez wiele godzin.

📢 Marcowa wycieczka niedaleko Wrocławia. Niezwykłe i piękne miejsca. Nasze propozycje wypraw Propozycje zimowych wycieczek niedaleko Wrocławia sprawdzą się nie tylko podczas zbliżających się wielkimi krokami ferii. To wspaniałe opcje na wypady z bliskimi lub przyjaciółmi praktycznie w każdy weekend. Kliknij w zdjęcie i zobacz gdzie naprawdę warto się wybrać! 📢 Na podwórku, przy domu odkryto grób z czasów II wojny światowej. Opowiada straszną historię Na terenie prywatnej posesji przy ul. Piątnickiej w Legnicy archeologowie z Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych "Pomost" przeprowadzili ekshumację trzech ofiar z czasów II wojny światowej. Niestety, za odkrytą mogiłą kryje się straszna historia. Lokalizację grobu, na podstawie zapisków i wspomnień mieszkańców, ustaliły członkinie stowarzyszenia TILIAE.

📢 Czy Unia zakaże upraw warzyw i owoców na własnej działce? Działkowcy w panice. Co polskie przepisy mówią w kwestii upraw roślin na ROD-ach? Media obiegła wiadomość, że przepisy Zielonego Ładu zabronią upraw warzyw i owoców na ogródkach działkowych. Oznaczałoby to, że już wkrótce działkowcy nie będą mogli posiać marchewki lub pietruszki na własnej działce! Wszyscy zainteresowani tematem ROD-ów swoje oburzenie wyrazili w mediach społecznościowych. Wyjaśniamy, czy faktycznie działkowcom może grozić zakaz upraw roślin na ogródkach działkowych. 📢 Darmowa wystawa zabytkowych pociągów i samochodów w Leśnicy. Będzie oprowadzanie z przewodnikiem! W Leśnicy szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników kolei i motoryzacji. W najbliższą niedzielę, 17 marca, na stacji Wrocław Leśnica odbędzie się wystawa taboru kolejowego, połączona ze zlotem starych, klasycznych samochodów. Wydarzenie jest w pełni darmowe. Nie obowiązują żadne zapisy!

📢 Wieża Bismarcka 40 kilometrów od Wrocławia! Ukryta między drzewami popada w ruinę! To najstarsza taka wieża widokowa w Polsce Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze (woj. dolnośląskie) z roku na rok jest w coraz gorszej kondycji. Warto ją zobaczyć zanim zupełnie popadnie w ruinę. To najstarsza taka budowla w Polsce. Kamienna wieża ma około 23 metrów wysokości i kosztowała – podobno – 18 000 marek. Dziś dostępu do wieży bronią drzewa i bujna roślinność, która porasta kamienne mury. Zobaczcie zdjęcia tej niezwykłej budowli!

📢 Wrocław Główny Wąskotorowy. Kolej dojazdowa docierała kiedyś na ten wrocławski plac! Kiedyś niemal do samego centrum Wrocławia można było dojechać wąskotorówką. Niepozorny budynek przy placu Staszica, zagospodarowany obecnie przez parafię przy kościele św. Bonifacego, to dworzec kolejowy. Wiele osób mijających ten obiekt nie ma pojęcia, że przed laty działał tam pasażerski Dworzec Miejski, a po II wojnie stacja o nazwie Wrocław Główny Wąskotorowy.

📢 Wrocław sprzed czterech dekad. Ulice w centrum miasta tętniły życiem! Unikatowe fotografie Wrocław w latach 80. minionego wieku to było zupełnie inne miasto. Na pierwszy rzut oka widać, że wrocławskie ulice tętniły życiem. Z jednej strony - kolejki za wszystkim, z drugiej - handel i drobne usługi, które dziś przeniosły się pod dach. Dla wielu młodszych czytelników to abstrakcyjne dziś obrazki, ale warto zaznaczyć, że na zdjęciach naszych fotoreporterów z tamtego czasu nie widać smutnych, zgnębionych ludzi. Jak Wy wspominacie tamten czas? Znacie to z autopsji czy z opowiadań rodziców? 📢 Krzysztof Rutkowski i jego niesamowite fryzury. W jaki sposób detektyw „wyhodował” sobie takie włosy? Hipotez jest kilka 11.03.2024 Niesamowita fryzura Krzysztofa Rutkowskiego, właściciela biura detektywistycznego, budzi od wielu miesięcy olbrzymie emocje.

"Co on za lotnisko ma na głowie?", "To nie lotnisko, to szczotka", "Kto go strzyże? To musi być jakiś odlotowy fryzjer". Takie komentarze padają wszędzie tam, gdzie pojawi się znany łodzianin.

📢 Najpiękniejsza restauracja na świecie działa we Wrocławiu! Styl, elegancja i ten widok! Wnętrze zapiera dech. Zobaczcie zdjęcia Restauracja okrzyknięta najpiękniejszą na świecie znajduje się we Wrocławiu! To La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda w środku!

📢 Psy i koty do adopcji. Obok tych pięknych czworonogów z Wrocławia trudno przejść obojętnie! Kto pokocha? W TOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu mieszka kilkaset cudownych zwierząt, które czekają na nowe i kochające domy. Wśród nich znajdziecie prawdziwe śliczności, jak Karmelka, Sabę czy Polę. Ich urocze małe mordki i machające ogonki są rozczulające! 📢 Sanatorium miłości 2024. Poznaj uczestników nowej edycji randkowego show dla seniorów. Kiedy premiera? ZDJĘCIA Już 10 marca wraca na antenę TVP 1 uwielbiany przez widzów w każdym wieku program "Sanatorium miłości". Wiemy już, kto wystąpi w nowej - szóstej edycji randkowego show dla seniorów. Poznajcie uczestników!

📢 Wieże widokowe Dolnego Śląska. Prawdziwy raj dla amatorów górskich widoków i panoram. Byliście? Wieże widokowe Dolnego Śląska zachwycają nie tylko oryginalna konstrukcją, ale i fantastycznymi widokami. Znajdują się obecnie niemal w każdym zakątku regionu, choć zdecydowanie najwięcej z nich znajduje się na zimie kłodzkiej. Jesteście ciekawi, które z nich są bezpłatne i gdzie dokładnie są położone oraz, jakie panoramy oferują? Sprawdzamy! 📢 Odkryj najciekawsze schroniska górskie w Sudetach. Każde z nich oferuje coś wyjątkowego. Gdzie najlepiej odpocząć na szlaku? Sudety to malowniczy łańcuch górski na granicy Polski, Czech i Niemiec, to mekka dla miłośników górskich wędrówek i przyrody. Tutaj, w sercu tych majestatycznych gór, znajdują się niektóre z najbardziej urokliwych schronisk, które oferują turystom niezapomniane doświadczenia. Sprawdź, które sudeckie schroniska górskie są najciekawsze.

📢 Dolnośląskie jeziora nie tylko na upały. Krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie warto jechać? Odkrywaj z nami bogactwo jezior naszego regionu! Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy!

📢 Domy z drewnianymi, zdobionymi balkonami i szerokimi dachami. To nie Alpy, a Dolny Śląsk. Gdzie można podziwiać domy tyrolskie? Historia pobytu Tyrolczyków na Dolnym Śląsku jest fascynująca. Choć sięga lat trzydziestych XIX wieku, to do dzisiaj zachowały się ich ślady w naszym regionie. Są to domy postawione prawie 200 lat temu przez Tyrolczyków. Z charakterystycznymi, drewnianymi balkonami i szerokimi dwuspadzistymi dachami, bardziej kojarzą się z Mayrhofen, Kutzbuhel, Landeck i innymi miastami tyrolskimi niż z Karkonoszami. Poznajcie historię Tyrolczyków na Dolnym Śląsku i dowiedźcie się, co jeszcze po nich pozostało. Z jakiego powodu Tyrolczycy wkrótce przyjadą do Kotliny Jeleniogórskiej do domów swoich przodków?

📢 Wrocław Motorcycle Show w Hali Ludowej. Ależ maszyny! W sobotę i niedzielę (9-10.04) we wrocławskiej Hali Ludowej trwają dziesiąte już, jubileuszowe targi Wrocław Motorcycle Show. Dla miłośników dwóch kółek zaprezentowano najnowsze modele, ale także niezapomniane klasyki. Przed halą rozstawiły się food trucki, a spragnieni, którzy nie planują wracać do domu na motocyklu, mogą ugasić pragnienie piwem lub skosztować win i serów podczas Wrocławskiej Fety odbywającej się tuż obok, w Centrum Kongresowym.

