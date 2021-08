Prasówka 17.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Wśród strażaków, którzy na początku sierpnia wyjechali do Gracji, pokaźną część stanowią mieszkańcy Dolnego Śląska. Jednostki z Wrocławia, Legnicy, Głogowa, Środy Śląskiej, czy Obornik Śląskich zostały obecnie przesunięte w rejon Aten, gdzie problem z ogniem jest największy.

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Politechnika Wrocławska znalazły się w gronie najlepszych uczelni na świecie. To wynik prestiżowego "Academic Ranking of World Universities", czyli tzw. Listy Szanghajskiej. Które miejsca zajęły i na czym polega ten elitarny ranking? O tym przeczytasz poniżej.