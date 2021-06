Prasówka 17.06.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.06.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 18.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie”?

Prasówka 17.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Gdzie nie będzie prądu w dolnośląskim 18.06? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w dolnośląskim 18.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia prądu w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu wyłączenia prądu w dolnośląskim. Gdzie i kiedy nie będzie prądu?

📢 15 stopni we Wrocławiu. Uwaga, to ostatnia tak "chłodna" noc [OSTRZEŻENIE METEO] Zapowiadane od kilku dni upały już dotarły do Wrocławia. W czwartek od godziny 13 zaczęło obowiązywać ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla powiatu wrocławskiego. To ostrzeżenie drugiego (w trzystopniowej skali) stopnia przed upałami. Jest ważne aż do poniedziałku, do godziny 20. Okazuje się, że noc z czwartku na piątek będzie ostatnia tak "chłodną".

📢 Zamknięto przejście przez mosty Pomorskie. Urzędnicy obiecywali co innego... Remont mostów Pomorskich ma trwać 3 lata. Przez ten czas przeprawa pozostanie zamknięta dla ruchu samochodowego. Rozpoczynając remont miasto obiecywało jednak, że piesi będą tamtędy mogli przechodzić przez cały czas trwania prac. Mimo tych obietnic, wykonawca zamknął cały most.

Prasówka 17.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Ile kosztuje występ gwiazd disco polo na weselu i urodzinach? Cennik na 2021 rok. Zaproś teraz Zenka, MIG i innych na imprezę Marzycie o tym, aby gwiazda disco polo zaśpiewała na Waszym weselu, urodzinach albo innej imprezie? To możliwe! W Internecie można znaleźć orientacyjne cenniki występów artystów disco polo. Niektórzy za wykonanie kilku kawałków kasują ponad 30 tys. złotych. Kto jest najdroższy? Sprawdźcie, ile kosztuje występ gwiazd disco polo. Warto dodać, że ostateczny koszt zależy od terminu imprezy, miejsca czy odległości. Zwykle przedziały te nie zawierają kosztów dojazdu, noclegów. Niekiedy trzeba doliczyć też opłaty ZAIKS oraz sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.

📢 Te zabawki i rzeczy z PRL-u dziś są warte fortunę! Masz je w domu? Kolekcjonerzy wydają na nie gigantyczne pieniądze. Zobacz ceny Rzeczy z PRL-u są dziś warte fortunę. Coraz częściej widzi się stare stoliki, krzesła, regały czy komiksy pod śmietnikami. Tymczasem mogą być warte dużo pieniędzy. Trwa szał na meble i przedmioty rodem z PRL-u. Poszukują ich właściciele muzeów, a także prywatni kolekcjonerzy. Ceny niektórych z nich sięgają na popularnych portalach aukcyjnych nawet kilku tysięcy złotych. Przeszukajcie szuflady, piwnice i strychy - zarówno swoje, jak i babci. Być może znajdziecie tam prawdziwe perełki? Jeśli już ich nie używacie, warto je sprzedać. Można w ten sposób sporo zarobić! Zobaczcie naszą galerię cennych przedmiotów z czasów PRL-u i nie tylko. Być może chcieliście je wyrzucić. Nie róbcie tego! Mogą być sporo warte. Fortuna czeka.

📢 Dom Andrzeja Leppera na sprzedaż od komornika. "Rzeźbione meble i dużo drewna". Tak mieszkał zmarły polityk. Jak wygląda? Zobacz! Andrzej Lepper zmarł w 2011 roku. Okazuje się jednak, że syn tragicznie zmarłego przywódcy Samoobrony jest kompletnym bankrutem. Niedawno odbyła się aukcja komornicza ostatnich elementów własności byłego włościanina – malowniczego domu oraz przestronnej obory położonych nieopodal wybrzeża Bałtyku. Niestety, nikt nie chciał kupić nieruchomości należących do rolnika bankruta. Zobaczcie na zdjęciach majątek Andrzeja Leppera! Tak mieszkał! 📢 Zmiana godła Polski. Tego chce PiS. Co ma się zmienić? Poznaj szczegóły! Prawo i Sprawiedliwość już od kilku lat planuje korektę symboli narodowych. Proponowane rozwiązania mają być wprowadzone do końca 2021 roku. Co ma się zmienić? Oto szczegóły!

📢 Meble z IKEA i Black Red White jak za darmo! Gigantyczne zniżki i rabaty na krzesła, kanapy, łóżka i szafki. Zobaczcie co kupić [17.06.2021] IKEA wyprzedaje tanio meble! To ostatnia szansa na zakup stylowych krzeseł. Nie będzie ich już w asortymencie, więc możecie kupić je w bardzo obniżonych cenach. Zobaczcie, co przygotowała IKEA. Czekają gigantyczne rabaty i zniżki. Jeśli poszukujecie krzeseł do salonu czy jadalni, ta oferta jest dla Was. Ciekawe promocje przygotował też sklep Black Red White. Ceny mebli obniżono nawet o 40 proc. Taniej kupicie kanapy, łóżka czy szafki.

📢 Radni Jacka Sutryka zdecydowali. Bilety we Wrocławiu znów będą droższe W czwartek odbyło się ważne głosowanie w radzie miejskiej. Forsując uchwałę o nowym bilecie „Nasz Wrocław Kolej”, radni z prezydenckiego klubu unieważnili majowe obniżki cen przejazdówek MPK. Znów będzie drożej. 📢 Tanie domy i domki letniskowe! Poczta Polska sprzedaje nieruchomości. Działki w atrakcyjnych lokalizacjach i niskich cenach [17.06.2021] Poczta Polska wystawia co pewien czas na sprzedaż nieruchomości, które obecnie nie są już wykorzystywane biznesowo. Ich lokalizacje są natomiast usytuowane w atrakcyjnych miejscach na mapie Polski. Po remontach mogą służyć przyszłym właścicielom jako domy wczasowe czy urlopowe bazy wypadowe. W niektórych z nich można nawet rozwinąć biznes związany z turystyką. Zobaczcie sami, jaką ofertę przygotowała Poczta Polska! 📢 Absurd po wrocławsku. Przystanek za 46 mln zł jest gotowy, ale pociągi się tam nie zatrzymają! Przystanek kolejowy za 46 mln zł jest gotowy, ale pociągi nie będą się na nim zatrzymywać. Powodem jest konflikt związany z honorowaniem biletów MPK w podróżach pociągami na terenie miasta. W rozgrywce pomiędzy miastem Wrocław, urzędem marszałkowskim i spółkami kolejowymi najbardziej poszkodowani są pasażerowie. I wydają się też najmniej ważni, podobnie jak wydane na inwestycję pieniądze. Istotny jest konflikt pomiędzy instytucjami.

📢 Najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Tak wyglądają poszukiwani w związku z zabójstwami. Zobacz ich zdjęcia i nazwiska Prezentujemy zdjęcia i nazwiska najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwem. Policja wystawiła za nimi listy gończe i opublikowała wizerunki. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą może przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Zdjęcia i dane poszukiwanych pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 8 grudnia 2020 roku. Zobacz zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. 📢 Wypadek z udziałem tramwaju w centrum Wrocławia [ZDJĘCIA] Wypadek na skrzyżowaniu ulic Grabiszyńskiej i Stalowej. Tramwaj jadący od FAT-u w kierunku placu Legionów uderzył w taksówkę - osobową toyotę. Do zdarzenia doszło w czwartek przed godz. 18.

📢 "Janek Serce" z Wrocławia. Gdy masz wokół siebie szczęśliwych ludzi, sam jesteś szczęśliwy Czwartek godzina 12.30. Przed bramą bramą dawnej jednostki Wojska Polskiego przy ulicy Poznańskiej stoi kilkadziesiąt osób. Młodzi, w średnim i mocno zaawansowanym wieku. Ktoś udziela porad kulinarnych przez telefon: – Ryż gotujesz kwadrans od momentu, kiedy włożysz woreczek do wody. Młoda mama uspokaja dziecko, na oko dwuletnie, które koniecznie chce się „wyrwać na wolność” ze spacerówki. 📢 Wotum zaufania dla prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka. Radni zdecydowali! Jacek Sutryk przedstawił dziś raport o stanie miasta. Opozycja w ostrej debacie nie zostawia na nim suchej nitki. Jak przebiegało dziś w radzie miejskiej głosowanie nad wotum zaufania dla prezydenta Wrocławia? 📢 Najlepszy polski golfista pochodzi z Wrocławia. Adrian Meronk: Golf to są takie... szachy w plenerze Adrian Meronk, najlepszy polski golfista, mierzy się w tym tygodniu ze sławami tej dyscypliny sportu na mistrzostwach w USA. Pochodzący z Wrocławia sportowiec opowiada nam m.in. o golfie od kulis, czekających go igrzyskach w Tokio i niebezpieczeństwach czyhających na polu golfowym. Rozmawia Robert Migdał.

📢 Wakacje za granicą? To musisz wiedzieć przed podróżą [OBOSTRZENIA, TRANZYT] Gdzie się wybrać na wakacje 2021? Jakie są aktualne zasady i obostrzenia? Gdzie trzeba zrobić test, a gdzie nie jest to konieczne? I jakie są warunki tranzytu dla osób, które podróżują samochodem? Szczegółowe informacje dotyczące zasad i obostrzeń obowiązujących w poszczególnych krajach znajdziecie w opisach pod zdjęciami. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej. 📢 Kilku 12-latków zniszczyło kilkadziesiąt nagrobków na cmentarzu żydowskim Na Nowym Cmentarzu Żydowskim przy ul. Lotniczej doszło do szokującego aktu wandalizmu. W środę zniszczonych zostało kilkadziesiąt nagrobków. W sprawie zatrzymana została grupa 12-latków. 📢 Najnowsze ostrzeżenia GIS. Niebezpieczne produkty wycofane ze sklepów t.j. Lidl, Żabka, Ikea, Biedronka, Tesco (17.06.2021) Najnowsze ostrzeżenia GIS z 17 czerwca 2021 roku przed niebezpiecznymi dla zdrowia i życia produktami. Główny Inspektor Sanitarny poinformował o wycofaniu ich ze sklepów. Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczą serii produktów ekologicznych. Zobacz też inne niebezpieczne produkty, które wycofywane są ze sprzedaży. Sprawdź także wyniki kontroli oraz nowe ostrzeżenia GIS w naszym raporcie. Kupiłeś te niebezpieczne dla zdrowia i życia produkty? Jeśli tak, pozbądź się ich oddając do sklepu lub wyrzucając do kosza (17.06.2021).

📢 Te znaki drogowe widujesz rzadko, ale musisz je znać. Przypomnij sobie, co oznaczają Znajomość znaków drogowych jest obowiązkowa dla każdego kierowcy - bez tego lepiej nie wyjeżdżać z parkingu! Każdy jednak przyzna, że na większości polskich dróg znaki drogowe są dość powtarzalne i w gruncie rzeczy wystarczy znajomość tylko części całego zbioru, by móc bez problemu i bezpiecznie podróżować. Z jednej strony prawda, z drugiej strony jednak nigdy nie wiadomo, kiedy trafimy gdzieś na znak drogowy, który rzadko widujemy. Jeśli zapomnieliśmy jego znaczenie i nie zastosujemy się do niego, możemy nie tylko narazić się na mandat, ale przede wszystkim zagrozić bezpieczeństwu ruchu drogowego! Wybraliśmy kilkanaście rzadko widywanych na drogach znaków drogowych. Czy pamiętasz, co oznaczają i potrafiłbyś się do nich zastosować?

📢 Z Wrocławia do Berlina kajakiem w 11 dni. Co to za akcja? Najpierw Odrą z Wrocławia do Szprewy, a nią wprost do Berlina. W sumie pokonają 400 kilometrów. Ubrania, jedzenie, narzędzia do ewentualnych napraw czy namioty - wszystko co niezbędne mają w kajakach. Po co to robią? Sprawdźcie.

📢 Idą pierwsze upały. Gdzie się ochłodzić? Kąpieliska we Wrocławiu i godzinę jazdy od miasta (KĄPIELISKA DOLNY ŚLĄSK - LATO 2021 LISTA) KĄPIELISKA - DOLNY ŚLĄSK 2021 (LISTA). Synoptycy na nadchodzący weekend zapowiadają pierwsze, prawdziwe upały w tym roku. Sprawdziliśmy, gdzie będzie można się ochłodzić - nie tylko we Wrocławiu, ale także w najbliższej okolicy Wrocławia. Oto lista kąpielisk najdalej godzinę jazdy samochodem od stolicy Dolnego Śląska. WAŻNE - DO KOLEJNYCH KĄPIELISK MOŻESZ PRZEJŚĆ ZA POMOCĄ GESTÓW LUB STRZAŁEK 📢 To lepsze niż memy! Najnowsze śmieszne hity ze sprawdzianów i klasówek. Nauczyciel płakał, jak sprawdzał 17.06.2021 Czy kreatywność ludzka zna granice? Często okazuje się, że nie. Szczególnie, jeżeli do czynienia mamy z uczniami szkół podstawowych lub średnich. To co potrafią napisać na sprawdzianie często wprawia w osłupienie, ale równie często powoduje uśmiech. Jakie najciekawsze "kwiatki" znajdziemy w internecie? Niektóre są śmieszniejsze niż memy!

📢 Śląsk Wrocław ma nowego bramkarza. To Boruc. Maksymilian Boruc Śląsk Wrocław ma nowego bramkarza. To 18-letni Maksymilian Boruc, który w wychowywał się w Szwecji i choć jest spokrewniony z byłym reprezentacyjnym golkiperem Arturem Borucem (dziś Legia Warszawa), to nigdy z nim nawet nie rozmawiał. Maksymilian Boruc ostatnio był zawodnikiem młodzieżowych zespołów angielskiego West Bromwich Albion.

📢 Esplanada będzie wyremontowana. Co z częścią wyburzoną w styczniu? Trzy firmy zgłosiły się do remontu esplanady przy pl. Grunwaldzkim. Tylko jedna oferta mieści się z zaplanowanym przez ZDiUM budżecie. Podczas prac powstanie nowa nawierzchnia esplanady, będą wzmocnione żelbetowe podpory oraz odbudowana część konstrukcji wyburzona przez spółdzielnię mieszkaniową w styczniu tego roku. 📢 Wykolejenie na pętli Biskupin. MPK: przyczyną błąd ludzki [ZDJĘCIA] Około godz. 9.20 wykoleił się tramwaj na pętli Biskupin. Z tego powodu przejazd tramwajów czterech linii na ul. Olszewskiego został zablokowany.

📢 Weekendowe remonty. Utrudnienia na drogach i zmiany w komunikacji miejskiej Od soboty szykują się utrudnienia dla kierowców oraz zmiany w komunikacji miejskiej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnionym przejazdem na ul. Osobowickiej oraz przez skrzyżowanie Powstańców Śląskich Hallera. Jakie zmiany będą w kursowaniu komunikacji? Przeczytaj poniżej. 📢 Od Pohla po Hajtę, czyli wszyscy polscy strzelcy z Hiszpanią Reprezentacja Polski dziesięć razy grała oficjalne mecze z Hiszpanią w swojej historii i wygrała tylko raz, a we wszystkich tych starciach ustrzeliła zaledwie 10 goli. Przedstawiamy wszystkich strzelców bramek przeciwko La Roja i liczymy, że to grono powiększy się już w sobotę. 📢 Zarobki w PKP w 2021 roku. Ile zarabia maszynista, konduktor, kasjer i inni pracownicy kolei? Poznaj stawki! Zarobki na PKP w 2021 roku? Wbrew pozorom praca w PKP i innych przewoźnikach kolejowych w Polsce wcale nie cieszy się wielkim zainteresowaniem. Wolnych stanowisk jednak nie powinno brakować, bo w najbliższych latach na emeryturę ma przejść około czterech tysięcy maszynistów. Czy to zarobki odstraszają młodych? Sami oceńcie! Sprawdziliśmy, ile zarabia się na poszczególnych stanowiskach w polskiej kolei. Jak się okazuje, w PKP i innych przewoźnikach można zarobić całkiem przyzwoite pieniądze.

📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk i Magda Narożna. Podlaskie gwiazdy disco polo wybrali domy na wsi. Te domy robią wrażenie! 17.06.2021 Podlascy celebryci pokazują swoje domy. Zenek Martyniuk (Akcent) i Magdalena Narożna (Piękni i Młodzi) to obecnie dwie największe gwiazdy disco polo z Podlasia. Dzięki ciężkiej pracy każde z nich dorobiło się wspaniałych posiadłości. Zenek mieszka pod Białymstokiem, a Magda pod Łomżą. Zobaczcie zdjęcia i oceńcie, która rezydencja podlaskich gwiazd muzyki disco-polo robi większe wrażenie. 📢 Masz to w apteczce? UWAGA! Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Nowa lista 17.06.2021 UWAGA! Masz to w apteczce? Te leki mogą być groźne! Wycofane leki z aptek w Polsce. Poniżej prezentujemy listę wycofanych leków z aptek w całej Polsce przez GIF. Sprawdź, czy masz te leki w apteczce. Ich zażywanie może być niebezpieczne. Lista GIF, prezentuje powody, dla których leki zostały wycofane z obrotu w aptekach w całej Polsce. Nie spełniały norm nałożonych przez GIF, dlatego tych leków nie kupisz już w aptece. Sprawdź!

📢 Polska - Słowacja 1:2 MEMY Szczęsny tworzy historię EURO 2020. Śmiech przez łzy fanów Biało-Czerwonych Polska - Słowacja 1:2. Tak fatalnego początku EURO 2020 chyba nikt się nie spodziewał. Nie chodzi tylko o wynik, a o to, co działo się na boisku i antybohaterów. To bez wątpienia Wojciech Szczęsny i Grzegorz Krychowiak. W swoim pierwszym meczu na Euro 2020 Polska przegrała ze Słowacją. Znów zaczęliśmy wielki turniej od porażki, a Wojciech Szczęsny zapisał się w historii Euro będąc pierwszym bramkarzem, który strzelił sobie samobójczą bramkę. Zobaczcie memy po meczu Polska - Słowacja. 📢 Więcej na kontach przyszłych emerytów. ZUS obliczył wartość waloryzacji Każdego roku w czerwcu ZUS wylicza wysokość waloryzacji kont emerytalnych. Wskaźnik powstaje m.in. przy wzięciu pod uwagę stopy inflacji i liczby ubezpieczonych. W 2021 r. łącznie na kontach wszystkich ubezpieczony jest o 164 mld zł więcej.

📢 Jacek Sutryk kontratakuje. Przeciągnął na swoją stronę radnego PiS Tuż przed z kluczową sesją rady miejskiej, na której będzie głosowane wotum zaufania dla Jacka Sutryka i absolutorium z wykonania budżetu za 2020 rok, prezydent zaszachował opozycję. Przeciągnął do swojego Forum radnego z opozycyjnego klubu PiS - Sergiusza Kmiecika. Tym samy zapewnił sobie jednogłosową większość. 📢 Będzie remont mostu św. Klary. Sprawdź, co się zmieni Będzie remont mostu św. Klary, który łączy wyspę Słodową z wyspą Bielarską. Co się zmieni? Sprawdź poniżej. 📢 Spacery, wyprzedaże, targi i festiwale. Będzie się działo w weekend we Wrocławiu Organizatorzy imprez kulturalnych mają dla wrocławian w weekend wiele ciekawe propozycji spędzenia wolnego czasu. Wśród nich m. in. spacer historyczny z sensacją w tle, festiwal kawy, wyprzedaż garażowa i śniadanie na trawie.

📢 W tych zawodach brakuje pracowników w całej Europie, również w Polsce Istnieją zawody, w których jest praca, niezależnie od kraju. Są to tzw. zawody deficytowe, gdzie zapotrzebowanie na fachowców i specjalistów przewyższa liczbę dostępnych osób. Sprawdziliśmy, na jakich pracowników jest największy popyt w Europie. 📢 Wotum nieufności dla Jacka Sutryka? Przed nim decydujące głosowania Przedstawiciele opozycyjnych klubów w radzie miejskiej mówią zgodnie - nie będzie wotum zaufania dla prezydenta Wrocławia. Wszystko wskazuje na to, że czwartkowa (17 czerwca) sesja rady miejskiej, na której Jacek Sutryk ma być oceniany za wykonanie zeszłorocznego budżetu, zamieni się w sąd nad nim. 📢 Wyczekiwany łącznik na Muchoborze Wielkim coraz bliżej. Miasto ogłosiło przetarg Łącznik, który ma powstać między ulicami Żwirki i Wigury i Rakietową, wyczekiwany jest od lat. ZDiUM właśnie ogłosił przetarg na tę inwestycję.

📢 Jak sardynki w puszce! Tak wyglądała podróż pociągiem z Wrocławia. A gdzie obostrzenia?! "Tak dzisiaj wyglądał pociąg Polregio, jadący ze stacji Wrocław Główny do Kędzierzyna Koźle. Ludzie musieli się wpychać" - napisał do nas Kuba. Na przesłanym zdjęciu widać tłok i ścisk, jaki wewnątrz wagonu. Czy tak powinna wyglądać podróż koleją w czasie pandemii? 📢 Męskie Granie powraca w sierpniu. Ale nie do Wrocławia Koncerty z cyklu Męskie Granie mają swoich wielbicieli. W ubiegłym roku trasy nie było w ogóle, ale wraca w 2021 r. Fani z Wrocławia mogą być rozczarowani - na koncertowej trasie stolica Dolnego Śląska została pominięta. 📢 Parki trampolin, ścianki wspinaczkowe. Gdzie aktywnie spędzać czas we Wrocławiu? Jak miłośnicy ruchu i dobrej zabawy mogą spędzić wolny czas we Wrocławiu? Podpowiadamy, gdzie można poskakać, powspinać się, i uprawiać inne formy aktywności fizycznej w obiektach specjalnie do tego przystosowanych. Jest z czego wybierać, a dobrze bawić się można nawet w... kościele. Zobaczcie! Do kolejnych zdjęć z lokalizacjami, można przejść również za pomocą strzałek, lub gestów.

📢 Policyjna akcja we Wrocławiu. Sypną się mandaty dla pieszych i kierowców Mniejsze wymiary, brak "karoserii", inny sposób poruszania się powodują, że piesi i rowerzyści są bardziej narażeni na wypadki. W środę (16 czerwca) policja będzie zwracać szczególną uwagę na pieszych i zachowania kierowców wobec pieszych. 📢 Wypadek na ul. Zaporoskiej we Wrocławiu. Dachował samochód, jedna osoba została ranna [ZDJĘCIA] W środę (16 czerwca) przed godziną 9, na Rondzie Żołnierzy Wyklętych doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedno auto dachowało. Jedna osoba została ranna i trafiła do szpitala. Autobusy MPK linii 126 zmieniły trasę.

📢 Dominik Abus z Googlebox chwali się piękną żoną. Iga zachwyca, to prawdziwa piękność! Zobacz nowe zdjęcia [16.06.2021] Dominik Abus, uczestnik programu TTV „Gogglebox. Przed telewizorem”, pochwalił się jakiś czas temu na Instagramie zdjęciami ze swoją żoną. Iga Muszakowska zachwyciła internautów, a pod jej adresem posypały się setki komplementów. Nic dziwnego, bo żona Dominika z „Gogglebox” jest piękna. Zobacz zdjęcia!

📢 Gogglebox. Przed telewizorem. Tak kiedyś wyglądali bohaterowie hitu TTV! Poznajesz? Zobacz archiwalne zdjęcia "Gogglebox. Przed telewizorem" to już kultowy program stacji TTV! Program od kilku dobrych lat zyskał uznanie i przyciąga widownię, a jego bohaterowie osiągnęły status prawdziwych gwiazd. Agnieszka Kotońska, Dominik Abus czy Mateusz BigBoy Borkowski to tylko niektóre osoby, które dzięki Gogglebox stały się rozpoznawalne, ale czy rozpoznałbyś ich na zdjęciach z przeszłości? Zobacz archiwalne zdjęcia gwiazd programu TTV! 📢 Jak żyją byłe "Królowe życia"? Zobacz, jak teraz wyglądają ex-uczestniczki i uczestnicy hitu TTV! "Królowe życia" to hit stacji TTV, a uczestniczki i uczestnicy programu z miejsca zyskują ogromną popularność i rzesze fanów. Niektórzy, tak jak Dagmara Kaźmierska, to właściwie twarze i legendy programu, ale niektóre królowe życia, mimo sympatii widzów, zniknęły już z programu. Co u nich słychać i jak teraz wyglądają? Zobacz, jak teraz żyją Monika Chwajoł, Gabriel Seweryn i inni!

📢 Na takie przywileje mogą liczyć osoby w pełni zaszczepione przeciw COVID-19. Sprawdź! Osoby, które przyjęły dwie dawki (jedną w przypadku Johnson&Johnson) szczepionki przeciw koronawirusowi mogą liczyć na szybszy powrót do normalności. To za sprawą przywilejów, jakie im przysługują - nie dotyczą ich limity osób, czy łatwiej mogą wyjechać na wakacje. Zobacz w galerii, na jakie przywileje mogą liczyć osoby zaszczepione.

📢 Mieszkaj jak arystokrata! Te dworki, zamki i pałace z Dolnego Śląska są na sprzedaż [ZDJĘCIA, CENY] Magia, historia, luksus - tak w trzech słowach można określić zamki dworki i pałace z Dolnego Śląska wystawione na sprzedaż w serwisie otodom.pl. Niektóre są gotowe do zamieszkania, inne wymagają remontu. To jak, wybierasz pałac z fosą i parkiem czy malowniczo położony dworek? Zobacz aktualne ogłoszenia.

📢 Odszkodowania za skutki uboczne po szczepieniu. Kto, za co i ile dostanie? [KWOTY] Ustawa o funduszu kompensacyjnym jest prawie gotowa - informuje portal prawo.pl. Chodzi o odszkodowania wypłacane osobom, u których po zaszczepieniu przeciwko Covid-19 wystąpiły skutki uboczne, tzw. niepożądane odczyny poszczepienne. Komu przysługiwać będzie rekompensata i w jakiej wysokości? Przeczytajcie poniżej. 📢 Patologie polskiej mieszkaniówki. Kupujesz M? Uważaj, to może cię spotkać Na polskim rynku nieruchomości nie zawsze dzieje się dobrze. Oto bulwersujące medialne doniesienia i niepokojące trendy, o których warto wiedzieć, kupując mieszkanie. 📢 Ślad po nich urywa się we Wrocławiu. Rodziny zaginionych nie tracą nadziei i proszą o pomoc [NAZWISKA, ZDJĘCIA] Fundacja Itaka poszukująca zaginionych ma obecnie w swojej bazie 1020 osób, które zniknęły bez śladu. Wśród nich jest 27 kobiet, mężczyzn i dzieci, którzy zaginęli we Wrocławiu. Ich zdjęcia i opisy znajdziesz, klikając w galerię zdjęć powyżej. Jeśli kogoś z nich widziałeś, wiesz, gdzie przebywa, skontaktuj się z Itaką, zadzwoń pod numer: 22-654-70-70.

📢 OFICJALNA lista miejsc we Wrocławiu z licencją na Euro w TV. Gdzie oglądać Euro 2020 we Wrocławiu? [LISTA 16.06.2021] EURO 2020 - gdzie obejrzeć mecze we Wrocławiu? Jedynym nadawcą, który ma prawa do pokazywania meczów mistrzostw Europy, jest Telewizja Polska. Jeśli strefa kibica, pub czy restauracja chce swoim gościom oficjalnie pokazywać spotkania Euro, musi wykupić licencję. Prezentujemy OFICJALNĄ LISTĘ miejsc we Wrocławiu, w których można oglądać Euro 2020.

📢 Młody kotik we wrocławskim zoo. Jaki on uroczy! [ZDJĘCIA, WIDEO] We wrocławskim zoo na świat przyszedł kotik. To samczyk. Zobaczcie, jaki jest uroczy. 📢 Jagodno: będzie poszerzona ulica. Urząd zmienia też zdanie w sprawie zatok postojowych Miasto przekonuje, że w rejonie ul. Buforowej ruch odbywa się płynnie i… zapowiada prace mające sprawić, że ruch przebiegał sprawniej. Chodzi o przebudowę ul. Kajdasza na osiedlu Jagodno. Miasto w krótkim czasie zmieniło też podejście do budowy zatok parkingowych: jeszcze w styczniu brak takich zatok zdaniem urzędników wpływał pozytywnie na bezpieczeństwo na ulicach, ale już w czerwcu ten sam wydział uznał, że zatoki powinny jednak powstać.

📢 Jeśli masz te objawy, to znaczy, że nie powinieneś jeść truskawek [lista] Sezon na truskawki w pełni. Koktajle, pierogi, knedle, desery, truskawki możemy jeść pod każdą postacią i w każdej ilości. Jak się jednak okazuje, nie każdy powinien jeść te owoce. Truskawki to owoce silnie uczulające. Zobaczcie, kiedy powinniśmy zrezygnować z jedzenia tych pysznych owoców. 📢 Zamierzasz wyrobić paszport? Uwaga na zmiany we Wrocławiu Po tym, jak opisaliśmy mordęgę jaka towarzyszyła wyrabianiu paszportów we Wrocławiu, urzędnicy wprowadzają ułatwienia mające przyspieszyć cała procedurę i skrócić kolejki. 📢 Tragedia w Międzyborzu. Dzieci płakały nad ciałem mamy nawet dwanaście godzin Pogodna, pełna energii, zawsze uśmiechnięta...Tak swoją sąsiadkę, panią Agnieszkę, zapamiętali mieszkańcy jednego z domów wielorodzinnych w Międzyborzu. To właśnie tam doszło do tragicznego odkrycia.

📢 Przed nami fala wakacyjnych remontów we Wrocławiu. Sprawdź, co rozkopią Do istniejący już ograniczeń i objazdów w naszym mieście w najbliższych miesiącach dojdą kolejne. Oto lista najbardziej uciążliwych prac.

📢 Budowa Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Dyrekcja dróg zapewnia, że kruszywo nie jest trujące Kruszywo używane do budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia robione jest z materiału z siechnickiej hałdy, która była uznana za bombę ekologiczną. Badania mieszkańców wykazały przekroczenia norm niebezpiecznego chromu. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zleciła swoje badania, których wyniki pokazują, że materiał jest bezpieczny i zapowiada podjęcie kroków prawnych w razie "dalszego sabotowania inwestycji". O szczegółach przeczytacie poniżej. 📢 Najbrzydsze pamiątki z Wrocławia. Z tymi ohydztwami wyjeżdżają od nas turyści [ZDJĘCIA] Pamiątki przywiezione z podróży zwykle miło kojarzą się z odwiedzonym miejscem. Niestety, na stoiskach i w sklepikach z pamiątkami nie brakuje też drobiazgów zupełnie przypadkowych, brzydkich, a nawet pochodzących z innego miejsca. Sprawdziliśmy, jakie pamiątki z Wrocławia można kupić w Rynku. Zobaczcie.

📢 Sky Walk w Świeradowie-Zdroju bije rekordy popularności. Zobaczcie, jak wygląda spacer w chmurach [ZDJĘCIA] Internet zalewają zdjęcia wykonane na najnowszej dolnośląskiej atrakcji - wieży widokowej Sky Walk w Świeradowie-Zdroju. Kto by nie chciał mieć selfie w takim miejscu, z takim widokiem? Zobaczcie zdjęcia naszych czytelników, którzy odwiedzili to miejsce. 📢 Zarobki w Lidlu 2021. Porównaj pensje pracowników sklepu. Poznaj warunki zatrudnienia Ile wynosi wynagrodzenie w Lidlu? Po jakim czasie pracownik może dostać podwyżkę? Jakie są perspektywy awansu? Sprawdziliśmy, na jakie zarobki mogą liczyć pracownicy Lidla. 📢 Najlepsze licea we Wrocławiu. Sprawdźcie ranking Oto lista najlepszych liceów we Wrocławiu. Zapisy do liceów trwają do 21 czerwca. Zobaczcie ranking portalu Waszaedukacja.pl. Sprawdź, które licea we Wrocławiu są najwyżej w rankingu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

📢 Łezki, kropki, węże, czyli tajemnice i symbolika więziennych tatuaży [14.06.2021] Więzienne tatuaże są dowodem, że subkultura grypsujących w zakładach karnych kiedyś przeżywała rozkwit. Teraz symboliczne znaki na skórze już nie mają takiego znaczenia, ale stanowią świadectwo dawnych czasów. 📢 Miss Polonia Województwa Dolnośląskiego. Oto dwanaście finalistek Jury konkursu Miss Polonia Dolnego Śląska wybrało dwanaście finalistek. Wyłoniono je spośród trzydziestki kandydatek, przedstawianych przez ostatni miesiąc w mediach społecznościowych, przez organizatorów konkursu. Wybrana przez jurorów dwunastka, będzie teraz w Szczawnie Zdroju przygotowywać się do gali finałowej, podczas której powalczą o koronę miss, wykonaną z ceramiki bolesławieckiej. W Szczawnie będą m.in. warsztaty, sesje zdjęciowe w kreacjach projektanta Kamila Hali. Organizatorzy zapowiadają, że już niedługo ogłoszą termin gali finałowej. Na kolejnych slajdach zobaczysz dwunastkę kandydatek do tytułu Miss Polonia Dolnego Śląska

📢 We Wrocławiu ruszył sklep Half Price. To polska odpowiedź na TK Maxx. A ceny? Wrocław jest jednym z pięciu miast, w których zaraz po majówce ruszyła nowa sieć sklepów - Half Price. Ma to być polska odpowiedź na znaną amerykańską sieć TK-Maxx, która w samym Wrocławiu ma już cztery swoje sklepy. Pomysł jest niemal identyczny - odzież, obuwie, akcesoria, kosmetyki, zabawki oraz wyposażenie i dodatki do domu renomowanych firm mamy tu kupić znacznie poniżej regularnych cen. Czy należąca do grupy CCC nowa sieć Half Price ma szansę zagrozić sklepom TK-Maxx? Oceńcie sami. Byliśmy w środku - zobaczcie zdjęcia i ceny. 📢 Kierowcy BMW powodują najwięcej wypadków? To mit! Oto samochody, które mają najwięcej wypadków i kolizji Kierowcy których aut mają najwięcej wypadków i kolizji? Specjalny ranking przygotowali eksperci porównywarki rankomat.pl, którzy przeanalizowali deklaracje ubezpieczających się za jej pośrednictwem. Sprawdzili, ilu posiadaczy danego modelu samochodu zgłosiło wypadek lub kolizję i wytypowali właścicieli najbardziej szkodowych aut. Co ciekawe w czołówce zabrakło BMW. Sprawdź ranking w galerii.

📢 Malediwy koło Wrocławia? Turkusowa woda pół godziny drogi z miasta Turkusowa woda i piękne domki na pomostach. Malediwy? Nie! Dolny Śląsk. Wiedzieliście, że tak urocze miejsce znajdziecie zaledwie pół godziny jazdy od Wrocławia? To Turkusowy Zalew w Strzelcach pod Oleśnicą. To raj dla wędkarzy ale i wspaniałe miejsce dla tych, którzy po prostu chcą odpocząć. Widoki niezapomniane! 📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi [JAK SIĘ SPOWIADAĆ] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna. 📢 Zobacz nagie zdjęcia sportsmenek! Piękne kobiety rozebrały się... charytatywnie (ZDJĘCIA, KALENDARZ) Sportsmenki nago. Nagie zdjęcia sportsmenek możemy podziwiać w ramach szczytnej akcji. Charytatywny kalendarz sportowy przygotowała Dominika Cuda. Autorka zajmuje się fotografią sportową. Udało jej się namówić piękne sportsmenki, aby przedstawiły swoje wysportowane sylwetki przed obiektywem aparatu, prezentując dyscyplinę sportową, z którą są związane. Projekt ma wspomóc młodych sportowców.

📢 Oto najbardziej ekskluzywne restauracje we Wrocławiu Kto lubi dobrze zjeść ten kojarzy żółty przewodnik "Gault & Millau". Aż 39 restauracji z Wrocławia zostało odznaczonych słynną czapką! Sprawdź, gdzie zarezerwować stolik!

Dobra restauracja to nie tylko dobre jedzenie. Co roku kilkunastu anonimowych specjalistów dokładnie ocenia ok. tysiąc polskich restauracji. Po uwagę biorą: jakość produktów, smak, wygląd i sposób podania dań. Nie zapominają o obsłudze, wystroju i atmosferze lokalu.

Restauracje ocenia się w skali od 1 do 20. Za odpowiednią ilość punktów otrzymują odznaczenia w postaci czapek kucharskich: 20-19 punktów to 5 czapek, 18-17 to 4 czapki, 16-15 równają się 3 czapkom, 14-13 to 2 czapki, 12-11 punktów oznacza 1 czapkę. Najlepsze z nich trafiają do żółtego przewodnika. Zobacz jak wyglądają nagrodzone restauracje!

📢 Fioletowe pola pod Wrocławiem. Jaka roślina tak pięknie kwitnie? (ZDJĘCIA) Wiele osób poruszających się w okolicach Wrocławia, a także w samym mieście (np. w rejonie ul. Kosmonautów) rozmyśla co się stało na polach. Całe hektary mienią się na fioletowo. Co to za roślina o tak intensywnym zabarwieniu? Ten fiolet to facelia. A dokładnie (choć nazwa nieco kłóci się z tym co widzimy) facelia błękitna.

