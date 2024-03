Prasówka 17.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 17.03.2024”?

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 17.03.2024 Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak wygląda syn Tomasza Szczepanika z "Pectus" i Moniki Szczepanik. Staś jest podobny do taty Tomasz Szczepanik od lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim ze swoją menadżerką, Moniką Paprocką-Szczepanik. Ich związek tworzył się w atmosferze skandalu rodzinnego, ponieważ muzyk porzucił dla pani Moniki swoją ówczesną narzeczoną tuż przed ślubem. Ich miłość jednak rozkwita. Para doczekała się syna, który ma już 11 lat i jest bardzo podobny do sławnego taty. Oto Stanisław Szczepanik.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! Dzięki pomyślnemu układowi planet osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka większa pomyślność i szczęście, niż innych. Wróżka Azalia odczytała ukryte znaczenie układu gwiazd! Te osoby czekają jeszcze w marcu duże zmiany w życiu - pieniądze i szczęście w miłości. Zobacz, czy i twój znak zodiaku jest na tej liście szczęściarzy! 📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice 0:0. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Puszczą Niepołomice Śląsk Wrocław zremisował z Puszczą Niepołomice 0:0 w 25. kolejce PKO Ekstraklasy. Oceniliśmy piłkarzy WKS-u za występ w tym spotkaniu. Oceny w skali 1-10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto był najlepszy, a kto wypadł najlepiej w zespole "Wojskowych"?

📢 Śląsk Wrocław - Puszcza Niepołomice. Galeria kibiców prosto z Tarczyński Arena W sobotni wieczór piłkarze Śląska Wrocław podejmowali przed własną publicznością Puszczę Niepołomice. O ile piłkarze w tym roku zawodzą, o tyle kibice zawsze dają z siebie wszystko. Dokładnie tak samo był w sobotę! I choć na murawie pojedynek zakończył się bezbramkowym remisem, to na trybunach, tradycyjnie już, był "ogień". Kliknij w zdjęcie i zobacz kibiców z meczu Śląska z Puszczą. 📢 Księże Małe oczami mieszkańców na 40 pocztówkach. Pomysły wrocławian zmieniły się w wyjątkową wystawę Jeszcze tylko w niedzielę (17 marca) wrocławianie będą mogli zobaczyć wystawę kilkudziesięciu pocztówek, przedstawiających jedno z osiedli z perspektywy mieszkańców. Chodzi o Księże Małe, które według niektórych artystów wręcz przypomina... Włochy! Też zauważacie to podobieństwo? Zdjęcia prac możecie zobaczyć w galerii.

📢 Ćwiczenia wojskowe w 2024 roku. Kto może się spodziewać wezwania? Ćwiczenia wojskowe w 2024 roku obejmą większą liczbę żołnierzy niż dotychczas. Wezwanych ma zostać aż 200 tysięcy osób. Kto może spodziewać się wezwania? 📢 Tak wygląda dziś Atreyu, chłopiec z "NeverEnding Story". Oto Noah Hathaway - zobaczcie zdjęcia! [17.03.2024] W latach 80. XX wieku film fantasy "NeverEnding Story" ("Niekończąca się opowieść") był hitem w kinach na całym świecie, również w Polsce. Jedną z głównych dziecięcych ról zagrał Noah Hathaway. Wcielił się w postać Atreyu - chłopca, który ma uratować świat wyobraźni. Został idolem ówczesnej młodzieży. Czym dziś się zajmuje? Jak dziś wygląda Atreyu z "NeverEnding Story".

📢 Takie będą emerytury w kwietniu 2024 - wyliczenia brutto i netto. Seniorzy dostaną dodatkowe pieniądze [17.03.2024] W kwietniu seniorzy otrzymają powiększone przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Poza podstawowym świadczeniem wpłynie także trzynasta emerytura. Jakich pieniędzy się spodziewać? Mamy wyliczenia!

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [17.03.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [17.03.2024] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 Wrocław Motorcycle Show. Zobaczcie, jakie maszyny przyjechały do Hali Stulecia Wrocław Motorcycle Show, to największe targi motocyklowe na Dolnym Śląsku. Przez weekend 16-17 marca, w Hali Stulecia dla miłośników motoryzacji przygotowano mnóstwo atrakcji. Zobaczcie, jakie motocykle pojawiły się w tym roku podczas XII edycji targów. 📢 Te ronda przy autostradzie A4 mają rozładować korki! Trwa budowa, oto najnowsze zdjęcia Trwają intensywne prace budowalne tuż przy dwóch ważnych węzłach autostrady A4 pod Wrocławiem. W okolicach węzła Brzezimierz oraz Wrocław Wschód drogowcy budują zupełnie nowe ronda. Mają one upłynnić jazdę w miejscach, gdzie kierowcy tracą mnóstwo czasu w korkach. Ronda będą na tyle duże, że spokojnie zmieszczą się na nich tiry zjeżdżające i wjeżdżające na autostradę. Kiedy koniec tych prac? Przeczytaj poniżej i zobacz najnowsze zdjęcia.

📢 "Stop wrocławskiej spalarni!". Blisko 1400 podpisów przeciwko zakładowi przetwarzania odpadów "Nie potrzebujemy więcej spalarni. Zdrowie mieszkańców czy biznes na śmieciach?" - mówią członkowie "Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej", którzy sprzeciwiają się powstaniu zakładu termicznego przetwarzania odpadów na przedmieściach Wrocławia i terenie łączącym gminy Długołęka oraz Wisznia Mała. Deklarują, że kolejna taka inwestycja nie rozwiąże naszych problemów, a problemy Unii Europejskiej. 📢 Wiec wyborczy Jacka Sutryka we Wrocławiu. Mam kota Wrocka i mam kota na punkcie Wrocławia W sobotę do Centrum Historii "Zajezdnia" przy ulicy Grabiszyńskiej przybyło kilkaset osób, w dużej części koleżanek, kolegów i bliskich współpracowników Jacka Sutryka. Zorganizowano tam konwencję wyborczą obecnego prezydenta Wrocławia, który ubiega się o drugą kadencję w ratuszu.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 16.03.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Na Dworcu Głównym byliśmy tam, gdzie mało kto może wejść! Zobaczcie te fantastyczne zakamarki Przez Dworzec Główny we Wrocławiu codziennie przewijają się tysiące ludzi. Wielu z nich jest przekonanych, że dworzec zna na wylot. Nic bardziej mylnego! Są takie zakątki tej imponującej budowli, do których nie ma dostępu na co dzień. To m.in. Sala Cesarska czy Sala Sesyjna. Zobaczcie jakie piękne wnętrza kryje nasz Dworzec Główny. 📢 Wyczynowa jazda na hulajnodze we Wrocławiu. Zobaczcie niesamowite akrobacje Hulajnogi zyskały dużą popularność jako środek lokomocji i na stałe wpisały się w krajobraz wielu miast. Młodzi ludzie jeżdżą też wyczynowo - to coraz bardziej popularny sport i rozrywka wśród młodzieży - mówią organizatorzy. W sobotę (16 marca) we Wrocławiu, odbywają się niezwykle widowiskowe zawody dla pasjonatów tych pojazdów. Zobaczcie, co można zrobić na hulajnodze!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 16.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Koszmarne mieszkania do wynajęcia. Strach się bać! Odważysz się tam zamieszkać? Można urządzić mieszkanie na bogato, można skromnie. Na tych zdjęciach widać, że czego jak czego, ale inwencji właścicielom tych mieszkań nie brakuje. Zdjęcia niektórych mieszkań po prostu budzą grozę. Szukając mieszkania do wynajęcia można trafić na niezwykłe ogłoszenia. Gusta są różne i o nich się nie dyskutuje, ale... Zobaczcie najgorsze mieszkania do wynajęcia w Polsce.

📢 Nielegalna kopalnia kryptowalut w urzędzie miasta na Dolnym Śląsku? Radni chcą wyjaśnień Afera w Szczawnie - Zdroju. Zostanie tam zwołana sesja rady miejskiej ds. kopalni kryptowalut, mającej nielegalnie działać w urzędzie miejskim. Do tego informatyk, rzekomo zamieszany w aferę, kandyduje na radnego. 📢 Nowy asfalt pojawi się na Olszewskiego. Później będzie większy remont tej ulicy. Kierowców czekają utrudnienia W poniedziałek (18 marca) drogowcy wejdą na ul. Olszewskiego, aby poprawić stan jej nawierzchni. To początek większych prac na tej drodze, w późniejszym terminie miasto zapowiedziało jej szerszy remont. Co się zmieni i jakie utrudnienia czekają na kierowców? 📢 Awaria torowiska przy Dworcu Głównym PKP. Od dziś duże zmiany dla pasażerów MPK Wrocław W sobotę 16 marca, rozpoczyna się awaryjna naprawa torowiska tramwajowego na ulicy Peronowej w centrum Wrocławia. Dla pasażerów MPK oznacza to duże zmiany w kursowaniu pięciu linii tramwajowych i zmiana lokalizacji przystanku dla aż 19 linii autobusowych. Tramwaje zmienionymi trasami będą kursowały przez tydzień, a autobusy na swój przystanek wrócą pod koniec marca. O szczegółach przeczytajcie poniżej.

📢 Koszmarny wypadek pod Wrocławiem. BMW roztrzaskało się na drzewie, dwie osoby ranne ZDJĘCIA W sobotę (16 marca) wcześnie rano, samochód osobowy marki BMW roztrzaskał się na drzewie. Do wypadku doszło w miejscowości Suchy Dwór w gminie Żórawina pod Wrocławiem. Z samochodu niewiele zostało. Wewnątrz jechały dwie osoby. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Miałeś Atari? 7 gier, w które z pewnością grałeś. Sprawdź, czy pamiętasz wszystkie te tytuły, jeśli miałeś stary sprzęt Gry na Atari były dla dużej części osób wychowujących się w czasach PRL-u, pierwszą stycznością z multimedialną rozrywką. Obok Amigi była to najpopularniejsza marka na bazarach, stadionach, rynkach, jak i w domach Polaków. Dwa lata temu obchodziła ona swoje 50. urodziny. Z tej okazji warto powrócić do najlepiej wspominanych gier na tę platformę. Zobacz 7 najlepszych gier na Atari.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 16.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 16.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 16.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy! 📢 Kandydaci na prezydenta Wrocławia. Sześć osób powalczy o magistrat. To jedna kobieta i pięciu mężczyzn Oto wszyscy kandydaci, którzy 7 kwietnia powalczą o fotel prezydenta we Wrocławiu. 14 marca, o godz. 16 minął ostateczny termin zgłaszania wszystkich kandydatur. Jest jedno zaskoczenie - swojego kandydata nie wystawiła Platforma Obywatelska. Kto został w walce o urząd? Kliknij w zdjęcie i poznać wszystkich kandydatów!

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów POLOmarket, Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 15.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 15.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy POLOmarket, Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie. Aktorka nie boi się odważnych zdjęć, a jej profil na Instagramie śledzi ponad 2,1 mln użytkowników Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Julia Wieniawa, piękna i utalentowana polska aktorka, jest znana nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Salmonella w sałatce i wirus WZW typu A w truskawkach! GIS ostrzega. Zobacz przed czym jeszcze! Najnowsze ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego mogą wywołać niepokój! Otóż GIS został poinformowany poprzez System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach o wykryciu wirusa wywołującego wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A) w określonej poniżej partii świeżych truskawek pochodzących z Maroko. Można je było nabyć w popularnym dyskoncie. To jednak nie koniec! 📢 Ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Która jest rekordzistką? Niesamowite widoki w sam raz na weekendową wycieczkę Wieże widokowe nadają się idealnie na cel weekendowych wycieczek. Ale która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa? Rekordzistka to prawdziwe monstrum, ale warto ją zdobyć, by cieszyć się być może najwspanialszym widokiem w całym kraju. Przedstawiamy ranking 9 najwyższych wież widokowych w Polsce. Sprawdźcie, gdzie się znajdują, jaką mają wysokość i co z nich widać.

📢 Potężny protest rolników szykuje się już 20 marca na Dolnym Śląsku. Które drogi zostaną zablokowane? 20 marca na terenie całego kraju rusza największy do tej pory protest rolników. Protesty będą miały miejsce również pod Wrocławiem, zablokowane zostaną m.in. droga S8. Utrudnień należy spodziewać się także na DK35 i w Bielanach Wrocławskich. Protest potrwa miesiąc, jest efektem braku reakcji eurokratów na postulaty polskich rolników. 📢 Wrocław na przełomie wieków. Zobacz 200 absolutnie wyjątkowych zdjęć pokazująchych jak bardzo zmieniła się stolica Dolnego Śląska Mamy dla Was wyjątkową galerię z miasta, którego już w większości nie ma, czyli Wrocławia lat 90. oraz przełomu XX i XXI wieku. Na zdjęciach fotoreporterów Gazety Wrocławskiej oraz znanego portalu Fotopolska.eu doskonale widać miasto sprzed ponad 20 lat jak i nas samych. Zobaczcie te puste place, niewyremontowane budynki, rozkopane ulice i ówczesne stroje i zajęcia wrocławian. Wydaje się, że to był inny świat.

📢 Mistrz Polski z 2012 roku wrócił na Dolny Śląsk. Cristian Omar Díaz piłkarzem B-klasowej Sparty Będkowo Cristián Omar Díaz został przedstawiony jako nowy nabytek Sparty Będkowo. Niespełna 38-letni Argentyńczyk ma pomóc występującej w Klasie B Sparcie w awansie do klasy A. Obecnie Sparta Będkowo jest wiceliderem wrocławskiej grupy II. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 Rady osiedla interweniują w sprawie zakazu skrętu w lewo z nowych mostów Chrobrego. Jest też petycja do prezydenta Rady Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów oraz Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice spotkały się z przedstawicielami Wydziału Inżynierii Miejskiej (WIM), omawiając zlikwidowany skręt w lewo z nowych mostów Chrobrego w ul. Monte Cassino. Radni zaproponowali WIM przeprowadzenie testów przywrócenia lewoskrętu, a także poprosili o szczegółową argumentację jego likwidacji. 📢 Dzik zamieszkał w Parku Wschodnim we Wrocławiu. Zwierzę straszy i goni spacerowiczów! Wrocławianie mają dość Wrocławianie boją się wchodzić do Parku Wschodniego. Okoliczni mieszkańcy ostrzegają się przed dzikiem, który od kilku tygodni krąży między drzewami. Zwierzę nie obawia się kontaktu z człowiekiem i goni spacerowiczów. Sprawa została zgłoszona do służb, jednak dzik wciąż chodzi po wrocławskim parku.

📢 Trzonolinowiec jakiego nie znacie. Kręte piwnice, opuszczone mieszkania i dach, z którego widać centrum Wrocławia. Mamy film! Od momentu podjęcia decyzji o wyprowadzce z wrocławskiego Trzonolinowca we Wrocławiu mieszkańcy żyją w ciągłej niepewności. Choć stan techniczny budynku jest stale monitorowany i na ten moment nie zagraża bezpieczeństwu lokatorów, wszyscy chcą wyprowadzić się z niego jak najszybciej. Nasza reporterka była w najbardziej niedostępnych miejscach Trzonolinowca - zobaczcie jaki widok jest z dachu oraz co kryje się w jego piwnicy!

📢 Najlepsze kremy do tortów. Poznaj sprawdzone smarowidła do ciast i deserów. Wybieraj spośród 5 niezawodnych propozycji Szukasz pomysłu na krem do tortu? Spieszymy z pomocą, podpowiadając 5 sprawdzonych przepisów na wyjątkowe słodkości do domowych wypieków. Możesz nimi przekładać ciasta urodzinowe, okolicznościowe torty, a nawet posmarować nimi naleśniki. Wypróbuj nasze niezawodne przepisy, które podkreślą odświętny charakter rodzinnego spotkania. 📢 Młody kierowca BMW bez prawa jazdy staranował dwa auta na wrocławskim osiedlu Rozpędzone na osiedlowej drodze BMW wypadło z jezdni na pobocze i uderzyło w dwa zaparkowane samochody. Młody kierowca nie posiadał prawa jazdy. Uszkodzone auta nie nadają się do dalszej jazdy. O szczegółach przeczytajcie poniżej. 📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Legnicą. Zderzyły się dwie ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Utrudnień na Dolnym Śląsku jest więcej Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na autostradzie A4 pod Legnicą. Jedna osoba została poszkodowana. Jak się okazuje był to dopiero początek fatalnych zdarzeń na A4 w ten piątek. Co gorsza do wypadków doszło również w innych miejscach Dolnego Śląska!

📢 Pokazali efekty remontu w "Nasz nowy dom". Wstrząśnięci fani: "Jak tam spać i funkcjonować?" Emisja programu "Nasz nowy dom" trwa w najlepsze - jak dotychczas zrealizowano już ponad 300 remontów domów i mieszkań. Ekipa, która od niedawna pracuje pod okiem Elżbiety Romanowskiej, sukcesywnie pomaga kolejnym rodzinom. Gdy pokazano w sieci efekt 304. remontu, internauci przecierali oczy ze zdumienia. "Jak tam spać i funkcjonować?" - głośno zastanawiała się jedna z komentujących. "Czy to na pewno bezpieczne?" - pytała kolejna, wskazując jedno z zaskakujących rozwiązań. Zobaczcie efekty remontu wykonanego przez ekipę Romanowskiej. 📢 Żołnierze świętują na wrocławskim Rynku. Nowy sztandar, mnóstwo wojskowych wozów i grochówka. Zobaczcie zdjęcia! Mnóstwo żołnierzy, wraz z kombatantami i władzami regionalnymi, pojawiło się Placu Gołębim na Rynku we Wrocławiu. W piątek (15 marca) 4 Regionalna Baza Logistyczna świętowała otrzymanie wyjątkowego sztandaru. Nie zabrakło także atrakcji dla mieszkańców. Pojawiły się wojskowe wozy i grochówka.

📢 Szczur we wrocławskiej szkole gastronomicznej! Biegał tam, gdzie odbywają się warsztaty z gotowania. "To jedzenie trafia potem do kawiarni" Do redakcji "Gazety Wrocławskiej" trafił film z Zespołu Szkół Gastronomicznych przy ul. Kamiennej. Jeden z uczniów nagrał szczura, który swobodnie biega po korytarzu i ucieka przed pracownikami, chcącymi pogonić go za pomocą miotły. Akcja dzieje się w miejscu, gdzie uczniowie uczą się gotowania! Przyrządzone jedzenie trafia potem do kawiarni, gdzie żywność może kupić każdy. Podobno nie jest to pierwszy taki przypadek. 📢 Jajcarze żartują z budownictwa. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! To wydarzyło się naprawdę? 16.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy!

📢 Wydarzenia na weekend (15-17 marca) we Wrocławiu: festiwale, targi, koncerty i mnóstwo dobrej zabawy. Nie możecie tego przegapić! Targi biżuterii rzemieślniczej, festiwal wspinaczkowy oraz prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji - pokaz motocyklowy! W weekend (15-17 marca) odbędzie się mnóstwo wyjątkowych wydarzeń we Wrocławiu. Nie wiesz, gdzie warto się wybrać? Sprawdź nasze propozycje. 📢 Poznajesz ich? Pobili mężczyznę na ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu, szuka ich policja. Zobacz zdjęcia Do zdarzenia doszło 19 stycznia 2024 roku przy ul. Wyszyńskiego we Wrocławiu. Policja właśnie opublikowała zdjęcia napastników i prosi o pomoc w ustaleniu ich tożsamości i miejsca pobytu. 📢 Oto pierwszy pijany kierowca we Wrocławiu, któremu skonfiskowano samochód. O jakiej wartości? 64-latek jako pierwszy we Wrocławiu — po wejściu w życie przepisów umożliwiających konfiskatę aut nietrzeźwym kierowcom — utracił swój samochód. Kierujący samochodem marki Kia Carens spowodował wypadek w czwartek (14 marca) około godziny 19 na ul. Gazowej we Wrocławiu. Mając ponad 2 promile alkoholu we krwi, wjechał w tył dwóch pojazdów. Jego samochód stanie na policyjnym parkingu. Co dalej?

📢 Nowe MEMY o Wrocławiu: Sutryk, Jagodno i MBA. Z tego śmieją się internauci. Zobaczcie! Sporo się ostatnio dzieje się we Wrocławiu, zwłaszcza jeśli chodzi o afery i nadchodzące wybory samorządowe. Internauci komentują te wydarzenia na swój sposób - prześmiewczo. Zobaczcie najnowsze memy o Wrocławiu, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Dworzec Świebodzki we Wrocławiu. W niedzielę tętni życiem, na co dzień to krajobraz jak po apokalipsie! Zobaczcie zdjęcia W każdą niedzielę wrocławski Dworzec Świebodzki tętni życiem, odbywa się tam bowiem targ, na który zjeżdżają mieszkańcy Wrocławia i całego Dolnego Śląska. Jak wygląda to miejsce, gdy handlarze opuszczą plac? Sprawdź w galerii zdjęć!

📢 Kryształy z PRL kosztują majątek. Szukają ich kolekcjonerzy. Masz takie kryształy w domy? Są warte setki i tysiące złotych Kryształy z czasów PRL wracają do łask. Co więcej, kolekcjonerzy potrafią oferować za nie prawdziwą fortunę. Furorę robią kryształowe wazony, misy, cukiernice, czy kieliszki. Im większe i bardziej kolorowe, tym cenniejsze. Macie takie w swoich domach? Możecie sporo zarobić. Sprawdźcie, ile są warte.

📢 Autostrada A4 zostanie poszerzona i przebudowana w starym śladzie. Na jakim etapie jest teraz inwestycja? Kiedy ruszy budowa? Odcinek autostrady A4 między Wrocławiem i Krzyżową zostanie poszerzony z dwóch pasów ruchu do trzech. Taką decyzję podtrzymuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Podaje jednocześnie, na jakim etapie się znajduje inwestycja oraz zbliżone terminy jej realizacji. 📢 Letni rozkład lotów z lotniska we Wrocławiu. Mnóstwo wakacyjnych kierunków. Są nowości i wielkie powroty Urlop pod palmami, wypad na weekend do jednej z europejskich stolic, czy wyprawa życia i noc pod zorzą polarną? To wszystko będzie możliwe już w te wakacje. Lotnisko we Wrocławiu latem 2024 roku ma wyjątkowo bogatą ofertę lotów. Zajrzeliśmy do nowego rozkładu. Jest kilka nowości i powróciły też dobrze już znane kierunki.

📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Koniec poszukiwań Bonusa. Pies zaginął w grudniu, szukały go tysiące ludzi. Został znaleziony martwy 8-letni biały owczarek szwajcarski o imieniu Bonus uciekł właścicielom na spacerze 7 grudnia ubiegłego roku. Niemal od razu ruszyły poszukiwania, do których włączyły się tysiące osób. Na Facebooku powstała nawet grupa poświęcona poszukiwaniom Bonusa. W czwartek (14 marca) wieczorem właściciele powiadomili, że Bonus się odnalazł, niestety, martwy.

📢 Horoskop na wiosnę 2024: pięć znaków ma powody do radości. To będzie dla nich fantastyczny czas! Ale nie dla Barana Miłość, pieniądze, zdrowie... Zobacz, co czeka Cię w najbliższych tygodniach. Oto pięć znaków zodiaku, dla których wiosna będzie fantastyczna!

📢 Kierowca wjechał w dwa auta we Wrocławiu. Ledwo stał na nogach, policjanci zakuli go w kajdanki. Ulica Gazowa zablokowana | ZDJĘCIA W czwartek (14 marca) przed godziną 19 we Wrocławiu doszło do poważnego wypadku. Zderzyły się 3 samochody osobowe. Sprawca był kompletnie pijany i bez prawa jazdy. 📢 Tramwaj na Popowice, fatalny w skutkach wybór urzędników Jacka Sutryka? Można było inaczej! Nie tak dawno podzieliliśmy się uwagami mieszkańców na temat jednej ze sztandarowych inwestycji ostatniej kadencji prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka – tramwaju na Popowice. Jadąc miejskim autobusem w godzinach szczytu, pasażerowie stoją w kilometrowym korku na ul. Popowickiej, patrząc na puste, zielone torowisko. Według nich powinny poruszać się po nim jeszcze autobusy, co rozwiązałoby problem zapchanej ulicy. Okazuje się, że identyczny pomysł był już... w 2006 roku i został odrzucony. Sprawdziliśmy, dlaczego.

📢 Najbogatsi ludzie na Dolnym Śląsku. Czym się zajmują na co dzień? Na swoim biznesie zarabiają krocie! Polska edycja czasopisma biznesowo-gospodarczego "Forbes" co roku publikuje ranking 100 najbogatszych Polaków. Od kilku lat regularnie pojawia się w nim kilkunastu przedsiębiorców pochodzących z Wrocławia i Dolnego Śląska lub mocno związanych z naszym regionem. Ich łączny majątek opiewa na kwotę kilkudziesięciu miliardów złotych. Jak zarobili tyle pieniędzy? Sprawdź! 📢 Dolnoślązak w Top Model. Sebastian spod Wałbrzycha realizuje marzenia. Udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zobaczcie zdjęcia! Sebastian Wyszyński z miejscowości Szczawno-Zdrój był sportowcem, a po 40-tce zaczął realizować marzenia. Został blogerem i modelem, a teraz ruszył na podbój telewizji. Wystąpił w castingach Top Model, zagrał w reklamach i serialach, czeka na odwiedziny ekipy filmowej, której opowie o sobie i pokaże ukochane uzdrowisko. Tylko w ostatnich miesiącach w przeżył kilkanaście medialnych przygód.

📢 Dolnośląskie NAJ. Czym możemy się pochwalić? Oto najwyższe, najstarsze i największe skarby Dolnego Śląska Dolny Śląsk obfituje w atrakcje turystyczne dla całych rodzin. Poza dostępem do morza, jest tu wszystko, czego dusza zapragnie. Od królowej Karkonoszy, najwyższego szczytu Sudetów, po jeziora, parki krajobrazowe oraz liczne zamki i pałace. Dziś przyglądamy się największym, najwyższym oraz najstarszym miejscom w regionie. Jesteście ciekawi, gdzie warto pojechać na wiosenną wycieczkę? Te atrakcje mogą was zainspirować! 📢 Trwa budowa biurowców w miejscu wielopoziomowego parkingu przy ul. Swobodnej we Wrocławiu. Zobaczcie zdjęcia Po wyburzeniu wielopoziomowego parkingu między ul. Swobodną i hotelem Novotel Wrocław deweloper Echo Investment zdecydował o rozpoczęciu budowy w tym miejscu dwóch biurowców. Niedługo zakończy się realizacja części podziemnej jednego z budynków. Zobaczcie wizualizacje i najnowsze zdjęcia z tej dużej inwestycji w centrum Wrocławia.

📢 Poważny wypadek na DK35 w Gniechowicach pod Wrocławiem. Ciężarówka na dachu, jedna osoba ranna W środę (13 marca) przed godz. 16 na drodze krajowej nr 35 między Gniechowicami i Małuszowem na Dolnym Śląsku doszło do poważnego wypadku. TIR z naczepą wypadł z drogi i przewrócił się kołami do góry. Na miejscu pracują służby, jezdnia w obu kierunkach będzie zablokowana przez wiele godzin. 📢 Kraina wygasłych wulkanów na Dolnym Śląsku ma szansę trafić na listę UNESCO! „To ogromny, ogólnoświatowy prestiż” Dolnośląskie wulkany to niewielkie wzgórza na pogórzu Kaczawskim. Dziś ta atrakcja turystyczna szerszą rozpoznawalnością cieszy się raczej wśród pasjonatów, jednak ma się to zmienić. Kraina Wygasłych Wulkanów ma bowiem duże szanse trafić na listę Światowych Geoparków UNESCO. 📢 Marcowa wycieczka niedaleko Wrocławia. Niezwykłe i piękne miejsca. Nasze propozycje wypraw Propozycje zimowych wycieczek niedaleko Wrocławia sprawdzą się nie tylko podczas zbliżających się wielkimi krokami ferii. To wspaniałe opcje na wypady z bliskimi lub przyjaciółmi praktycznie w każdy weekend. Kliknij w zdjęcie i zobacz gdzie naprawdę warto się wybrać!

📢 Na podwórku, przy domu odkryto grób z czasów II wojny światowej. Opowiada straszną historię Na terenie prywatnej posesji przy ul. Piątnickiej w Legnicy archeologowie z Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych "Pomost" przeprowadzili ekshumację trzech ofiar z czasów II wojny światowej. Niestety, za odkrytą mogiłą kryje się straszna historia. Lokalizację grobu, na podstawie zapisków i wspomnień mieszkańców, ustaliły członkinie stowarzyszenia TILIAE. 📢 Takie widoki tylko w centrum Wrocławia. Naga kobieta z fletem wabi stado szczurów! Wrocław od lat zmaga się z plagą szczurów - jedni mieszkańcy przywykli, inni na widok szczura dosłownie wpadają w panikę. Lokalni artyści postanowili nawiązać do problemu w nieco humorystyczny sposób. Na budynku baru na Tamce, powstał wyjątkowy mural - 50 kolorowych szczurów oraz... naga "szczurołapczyni".

📢 Czy Unia zakaże upraw warzyw i owoców na własnej działce? Działkowcy w panice. Co polskie przepisy mówią w kwestii upraw roślin na ROD-ach? Media obiegła wiadomość, że przepisy Zielonego Ładu zabronią upraw warzyw i owoców na ogródkach działkowych. Oznaczałoby to, że już wkrótce działkowcy nie będą mogli posiać marchewki lub pietruszki na własnej działce! Wszyscy zainteresowani tematem ROD-ów swoje oburzenie wyrazili w mediach społecznościowych. Wyjaśniamy, czy faktycznie działkowcom może grozić zakaz upraw roślin na ogródkach działkowych.

📢 25 nowych pociągów dla Kolei Dolnośląskich. Supernowoczesne składy! Kiedy i na jakich trasach pojadą? Koleje Dolnośląskie otrzymały dofinansowanie z pieniędzy unijnych. Kwota 333 milionów złotych zostanie przeznaczona na zakup nowych pociągów. KD sfinansuje tymi pieniędzmi pociągi Elf 2, czyli bardzo pojemne i komfortowe pojazdy dla pasażerów. 📢 Darmowa wystawa zabytkowych pociągów i samochodów w Leśnicy. Będzie oprowadzanie z przewodnikiem! W Leśnicy szykuje się prawdziwa gratka dla miłośników kolei i motoryzacji. W najbliższą niedzielę, 17 marca, na stacji Wrocław Leśnica odbędzie się wystawa taboru kolejowego, połączona ze zlotem starych, klasycznych samochodów. Wydarzenie jest w pełni darmowe. Nie obowiązują żadne zapisy! 📢 Wielkanocna dekoracja na drzwi to hit. Piękne ozdoby na Wielkanoc 2024. Pomysły na modne stroiki wielkanocne na drzwi – galeria zdjęć Ozdoby wielkanocne na drzwi to pomysł na wyjątkową dekorację domu w świątecznym klimacie. Wielkanocne wieńce, kompozycje i girlandy stworzą magiczny klimat już od progu. Zobacz, jak pięknie można ozdobić drzwi na Wielkanoc 2024 i zachwycić gości. Przedstawiamy najlepsze pomysły na stroiki wielkanocne na powitanie wiosny.

📢 Wieża Bismarcka 40 kilometrów od Wrocławia! Ukryta między drzewami popada w ruinę! To najstarsza taka wieża widokowa w Polsce Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze (woj. dolnośląskie) z roku na rok jest w coraz gorszej kondycji. Warto ją zobaczyć zanim zupełnie popadnie w ruinę. To najstarsza taka budowla w Polsce. Kamienna wieża ma około 23 metrów wysokości i kosztowała – podobno – 18 000 marek. Dziś dostępu do wieży bronią drzewa i bujna roślinność, która porasta kamienne mury. Zobaczcie zdjęcia tej niezwykłej budowli!

📢 Tylko we Wrocławiu! 15 niezwykłych zdjęć Wrocławia i jego mieszkańców z początku XXI wieku. Zobaczcie fotografie z archiwum Początek XXI wieku to nie tak dawno. Wrocław zdążył jednak zmienić się przez ten czas - i to całkiem sporo. W miejsce starych budynków powstały nowe hotele i galerie handlowe, wyremontowano ulice, do lamusa odeszły niektóre tramwaje. Wybraliśmy dla Was 15 archiwalnych zdjęć sprzed 23 lat. Zobaczcie!

📢 Tanie mieszkania od komornika. Te nieruchomości zostaną zlicytowane we Wrocławiu. Zobaczcie najnowsze oferty! Oto mieszkania, które niebawem trafią "pod młotek" (niektóre jeszcze w marcu). Pod każdym ze zdjęć krótki opis nieruchomości, data spodziewanej licytacji i co najważniejsze - proponowana cena wywoławcza. Są to licytacje komornicze, zatem każda z takich transakcji obarczona jest pewnymi obostrzeniami, ale wszelkie niedogodności może zrekompensować nam cena. Bowiem każde z mieszkań wycenione jest poniżej stawek rynkowych. 📢 To był kiedyś cudowny pałac. Tylko pół godziny drogi z Wrocławia. Tyle z niego pozostało do dziś... Zaledwie 20-30 minut drogi od Wrocławia, we wsi Ozorowice, spośród zarośli wyłaniają się kolumny portyku dawnego pałacu. Budowla ta, choć wpisana do rejestru zabytków, popadła w kompletną ruinę. Dziś można sobie tylko wyobrazić jak musiała być piękna. Zobaczcie zdjęcia Schloss Sponsberg z "wczoraj" i dziś.

📢 Wrocław Główny Wąskotorowy. Kolej dojazdowa docierała kiedyś na ten wrocławski plac! Kiedyś niemal do samego centrum Wrocławia można było dojechać wąskotorówką. Niepozorny budynek przy placu Staszica, zagospodarowany obecnie przez parafię przy kościele św. Bonifacego, to dworzec kolejowy. Wiele osób mijających ten obiekt nie ma pojęcia, że przed laty działał tam pasażerski Dworzec Miejski, a po II wojnie stacja o nazwie Wrocław Główny Wąskotorowy.

📢 Wrocław sprzed czterech dekad. Ulice w centrum miasta tętniły życiem! Unikatowe fotografie Wrocław w latach 80. minionego wieku to było zupełnie inne miasto. Na pierwszy rzut oka widać, że wrocławskie ulice tętniły życiem. Z jednej strony - kolejki za wszystkim, z drugiej - handel i drobne usługi, które dziś przeniosły się pod dach. Dla wielu młodszych czytelników to abstrakcyjne dziś obrazki, ale warto zaznaczyć, że na zdjęciach naszych fotoreporterów z tamtego czasu nie widać smutnych, zgnębionych ludzi. Jak Wy wspominacie tamten czas? Znacie to z autopsji czy z opowiadań rodziców?

📢 To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku. Posiadłość rodem z Beverly Hills na sprzedaż! Zachwyca na przedmieściach Wrocławia Luksusowa posiadłość na sprzedaż. Na obrzeżach Wrocławia znajduje się wyjątkowa rezydencja. Luksusowa willa została zaprojektowana w stylu kalifornijskich domów, które kojarzymy głównie z amerykańskich filmów i seriali. Niepowtarzalna posiadłość została wystawiona na sprzedaż za ponad 15 mln zł. To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku! 📢 Najpiękniejsza restauracja na świecie działa we Wrocławiu! Styl, elegancja i ten widok! Wnętrze zapiera dech. Zobaczcie zdjęcia Restauracja okrzyknięta najpiękniejszą na świecie znajduje się we Wrocławiu! To La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda w środku!

📢 Psy i koty do adopcji. Obok tych pięknych czworonogów z Wrocławia trudno przejść obojętnie! Kto pokocha? W TOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu mieszka kilkaset cudownych zwierząt, które czekają na nowe i kochające domy. Wśród nich znajdziecie prawdziwe śliczności, jak Karmelka, Sabę czy Polę. Ich urocze małe mordki i machające ogonki są rozczulające!

📢 Sanatorium miłości 2024. Poznaj uczestników nowej edycji randkowego show dla seniorów. Kiedy premiera? ZDJĘCIA Już 10 marca wraca na antenę TVP 1 uwielbiany przez widzów w każdym wieku program "Sanatorium miłości". Wiemy już, kto wystąpi w nowej - szóstej edycji randkowego show dla seniorów. Poznajcie uczestników! 📢 Wieże widokowe Dolnego Śląska. Prawdziwy raj dla amatorów górskich widoków i panoram. Byliście? Wieże widokowe Dolnego Śląska zachwycają nie tylko oryginalna konstrukcją, ale i fantastycznymi widokami. Znajdują się obecnie niemal w każdym zakątku regionu, choć zdecydowanie najwięcej z nich znajduje się na zimie kłodzkiej. Jesteście ciekawi, które z nich są bezpłatne i gdzie dokładnie są położone oraz, jakie panoramy oferują? Sprawdzamy!

📢 Odkryj najciekawsze schroniska górskie w Sudetach. Każde z nich oferuje coś wyjątkowego. Gdzie najlepiej odpocząć na szlaku? Sudety to malowniczy łańcuch górski na granicy Polski, Czech i Niemiec, to mekka dla miłośników górskich wędrówek i przyrody. Tutaj, w sercu tych majestatycznych gór, znajdują się niektóre z najbardziej urokliwych schronisk, które oferują turystom niezapomniane doświadczenia. Sprawdź, które sudeckie schroniska górskie są najciekawsze. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Zaginął Bonus. Głodny i przerażony pies od 12 dni błąka się po Wrocławiu, szuka go 1000 osób Pies o imieniu Bonus, biały owczarek szwajcarski, zaginął w lesie Wojnowskim we Wrocławiu. Wystraszony i zestresowany nie daje się złapać od 12 dni. Właściciele się nie poddają, jednak nie przewidzieli, że akcja poszukiwawcza zyska tak ogromny rozgłos. Szuka go już ponad 1000 osób. 📢 Pasaż Niepolda we Wrocławiu. Po piątkowej bijatyce policja poszukuje 5 mężczyzn Policjanci poszukują pięciu sprawców pobicia, do którego doszło 27 lutego około godz. 6.00 przed wejściem do pasażu Niepolda. Są zdjęcia z kamer. 📢 Wrocław Motorcycle Show w Hali Ludowej. Ależ maszyny! W sobotę i niedzielę (9-10.04) we wrocławskiej Hali Ludowej trwają dziesiąte już, jubileuszowe targi Wrocław Motorcycle Show. Dla miłośników dwóch kółek zaprezentowano najnowsze modele, ale także niezapomniane klasyki. Przed halą rozstawiły się food trucki, a spragnieni, którzy nie planują wracać do domu na motocyklu, mogą ugasić pragnienie piwem lub skosztować win i serów podczas Wrocławskiej Fety odbywającej się tuż obok, w Centrum Kongresowym.