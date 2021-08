Prasówka 16.08.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 16.08: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Szukasz nowego domownika? Chciałbyś mieć psa albo kota? Nie kupuj, adoptuj! Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu przy ulicy Ślazowej może w tym pomóc. Oto zwierzęta, które trafiły do schroniska w ostatnim czasie. Mogą jeszcze nie być gotowe do adopcji, jednak to na pewno dobry czas, by już się z nimi zapoznać. O zwierzęta z wrocławskiego schroniska można śmiało pytać mailowo: [email protected] lub telefonicznie: +48 71 362 56 74.