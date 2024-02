Prasówka 16.02.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „"Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy”?

Prasówka 16.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 "Miasto" widmo ukryte w lubuskim lesie: Śmierć, eksperymenty, produkcja broni - tym się tutaj zajmowali Niemcy To jedno z najbardziej tajemniczych miejsc na mapie województwa lubuskiego. Kto z was słyszał o DAG Alfred Nobel? Albo o Krzystkowicach - miejscu, które nie bez powodu miało być ukryte przed światem? Te konstrukcje i budynki przypominają jeden wielki kompleks widmo, który ktoś opuścił w pośpiechu. Niewielu wie, gdzie ich szukać, choć niemal każdy o nich słyszał. I rzeczywiście trudno je znaleźć. A cała historia działa się raptem 30 km od Zielonej Góry. Kompleks, który swoim ogromem przytłacza, jest bardzo niebezpieczny i jeszcze bardziej tajemniczy. Zanim zdecydujecie się jechać tam na własną rękę, przeczytajcie.

📢 Ukrainiec planował podpalenia w kluczowych miejscach we Wrocławiu. Pracował dla Rosjan! Ukrainiec, który działał na zlecenie rosyjskich służb wywiadowczych, planował akcje dywersyjne na terenie Wrocławia! Według Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, miał zamiar podpalić obiekty, znajdujące się w bezpośredniej bliskości elementów infrastruktury strategicznej. Czy chodziło o okolice lotniska czy też autostrady lub kolei? Tego już służby nie zdradzają w swoim komunikacie. Wiadomo natomiast, że Ukrainiec został już aresztowany.

📢 Tragiczny pożar w budynku we Wrocławiu. Nie żyje mężczyzna, którego ratownicy wynieśli z płonącego mieszkania Tragiczny w skutkach pożar we Wrocławiu. Płomienie pojawiły się w czwartek około godziny 19, w jednym z bloków w pobliżu skrzyżowania al. Hallera i ul. Gajowickiej. Niestety, lekarz stwierdził zgon mężczyzny, którego wyniesiono z mieszkania.

📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wyniesie najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [16.02.2024] Znamy już wskaźnik waloryzacji na 2024 rok. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosi 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych emerytur. 📢 Gdzie saszeta? Najlepsze memy o kotach. Te memy doprowadzą Was do łez. Twój kot też tak robi? (MEMY) 15.02.2024 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Memy o rolnikach i polskiej wsi. Nieco uśmiechu między protestami, które przelewają się przez Polskę Rolnicy od dwóch tygodni zdominowali czołówki polskich mediów. Walczą oni o swoje prawa i możliwość spokojnej pracy w przyszłości. My z kolei przygotowaliśmy dla Was zestaw memów i śmiesznych obrazków o rolnikach i wsi. Materiał absolutnie nie ma na celu obrażać kogokolwiek, a jedynie wywołać uśmiech. W końcu dystans do siebie i aktualnych wydarzeń jest zawsze w cenie! A internauci prześcigają się w pomysłowości! 📢 Nie będzie można budować bloków na terenach ROD, a Jagodno dostanie jezioro. Wrocław zmienia plany zagospodarowania Podczas Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 15 lutego, urzędnicy podjęli 11 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla ogródków działkowych i wielu terenów zielonych. Zaktualizowane plany zablokują możliwość budowy mieszkań. Nowości planistyczne dotyczą również Jagodnia, gdzie powstanie sztuczne jezioro.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [16.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [16.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory [16.02.2024] Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie.

📢 Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa na prywatnych zdjęciach - oto Iga Lis. "Ale pani jest śliczna" [16.02.2024] Iga Lis to córka dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa. 23-latka zniewala swoją urodą - stawiała już pierwsze kroki w modelingu. Prywatnie spotyka się z 33-letnim raperem Filipem Szcześniakiem, znanym jako Taco Hemingway. Oto jak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [16.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Julia Kamińska na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz jak milion funtów plus VAT" [16.02.2024] Julia Kamińska to polska aktorka, której sławę przyniosła rola Urszuli Cieplak w serialu "Brzydula". Otrzymała za nią nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Zobaczcie, jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza [16.02.2024] Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach. 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [16.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [16.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Inwestycja Intela zagrożona? Spółka odpowiedziała na doniesienia, dyrektor nie owija w bawełnę! W pierwszym tygodniu lutego w ogólnopolskich mediach pojawiły się doniesienia, że wspólna inwestycja polskiego rządu oraz Intela może być zagrożona. Amerykańska firma zdementowała pojawiające się informacje. Dyrektor planowanego zakładu, Greg Anderson, jeszcze raz podkreślił, że cała dolnośląska społeczność zyska na inwestycji.

📢 Tajna baza wojskowa w środku dolnośląskiego lasu. Kilometry mrocznych korytarzy! To niezwykła, podziemna konstrukcja znajduje na odludziu, w sercu Borów Dolnośląskich. Można śmiało powiedzieć, że to ukryte pod ziemią miasto. Zostało stworzone w niewielkich, zalesionych pagórkach i miało pełnić bardzo ważną funkcję! Dziś można to opuszczone miejsce zwiedzać, choć trzeba przyznać, że wędrując samemu w podziemnych, betonowych czeluściach, człowieka może ogarnąć strach. 📢 Awantura z księdzem w roli głównej pod Wrocławiem. Powołał się na prawo kanoniczne i zniszczył intratny biznes? W Łozinie pod Wrocławiem siostry Ewa i Anita prowadziły salę bankietową. Ta znajdowała się w budynku parafii, który kobiety wynajęły i przeprowadziły w nim generalny remont. Po 13 latach, nowy już proboszcz, zażądał siedmiokrotnie większego czynszu. Powołał się przy tym na prawo kanoniczne, a nowej umowy nie chciał negocjować. Pani Ewa i Anita - jak same przyznają - czują się wypędzone, a sprawę kierują do sądu. Żądają zwrotu kosztów remontu i oddanych zaliczek, o łącznej wartości 360 tysięcy złotych.

📢 Mężczyzna wywrócił się na torach i nie mógł wstać. Nadjeżdżał pociąg pendolino... Ten dzień na długo utkwi w pamięci trójce wałbrzyszan, którzy uratowali życie mieszkańcowi Starego Zdroju w Wałbrzychu. Starszy pan przewrócił się na torach i nie mógł wstać. Chwilę później nadjechało pendolino! Nie pozostali obojętni na ludzką krzywdę. Nie odwrócili głowy!

📢 Ogromny korek na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. W nocy spłonęła tam naczepa ciężarówki z olejem W czwartek (15 lutego) na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia kierowcy stoją w ogromnym korku. Wszystko przez pożar ciężarówki. Wrak dalej stoi i tamuje ruch w kierunku Warszawy. 📢 Uczeń zdębiał jak przeczytał. Najlepsze dopiski nauczycieli na klasówkach! Bzdury, które wypisują uczniowie na sprawdzianach, krążą w sieci jako "humor z zeszytów szkolnych" i nieustannie nas śmieszą. Wynikają najczęściej z braku wiedzy i przygotowania do lekcji, ale także z osobowości uczniów. Ale nie tylko oni potrafią być zabawni. Zobaczcie, co wypisują na klasówkach i sprawdzianach uczniów ich nauczyciele! Te komentarze rozśmieszą Was do łez.

📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie. 📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Zrujnowany grobowiec niedaleko Wrocławia. Stoi w środku wsi niedaleko Wrocławia. To kaplica grobowa rodu Lauterbach Monstrualna kaplica pośrodku zrujnowanego cmentarza. Ten piękny obiekt niszczeje, a w im większą popada ruinę, tym chętniej odwiedzają go mroczni turyści. Wszedłbyś? 📢 Rumuńska piękność skradła serca polskiej publiczności. Kim jest Madalina Ghenea, gwiazda hitu Netfliksa? "Koszmarna głębia" ("Deep fear") to nowy hit Netfliksa. Thriller jest jednym z najchętniej oglądanych filmów w serwisie, a serca widzów, także tych polskich, skradła piękna rumuńska aktorka Madalina Ghenea. Kim jest artystka, która nieprzypadkowo wcześniej zagrała słynną francuską aktorkę Sophię Loren? Zobaczcie jej odważne zdjęcia, którymi dzieli się w mediach społecznościowych!

📢 Jarmark Świętojański we Wrocławiu. Ile miasto zarobi na kiermaszu? Organizator zapłaci nowe, wyższe stawki Urząd Miejski Wrocławia poszukuje firmy, która zajmie się organizacją Jarmarku Świętojańskiego w latach 2024-2026. Ma odbywać się wokół Pręgierza na Rynku oraz ul. Świdnickiej i ul. Oławskiej w podobnym okresie, jak zeszłoroczny. Różnica będzie za to w cenie, bo wynajem powierzchni pod budki będzie w tym roku trzy razy droższy.

📢 Memy na Dzień Singla 2024. Zobacz najlepsze memy, śmieszne obrazki i teksty o singlach. Dziś Wasz dzień! Memy na Dzień Singla 2024. Dziś, 15 lutego, swoje święto obchodzą single. To dzień, w którym osoby samotne mogą pokazać, że życie w pojedynkę wcale nie musi być gorsze. Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Singla. 📢 Najpiękniejsze uzdrowiska na Dolnym Śląsku. Polanica-Zdrój i inne zachwycające zdroje. Oferują mikroklimat i malownicze widoki Dolnośląskie sanatoria przyciągały kuracjuszy już w XVIII wieku. Kusiły mikroklimatem, źródłami wód mineralnych i widokami, które zapierają dech w piersiach. Dziś nic się w tej kwestii nie zmieniło. Na liście dolnośląskich uzdrowisk są m.in.: Polanica- Zdrój, Duszniki-Zdrój, czy Lądek-Zdrój - zaliczany do najstarszych uzdrowisk w Europie. Te malownicze miejscowości po prostu trzeba odwiedzić, nie tylko w trosce o zdrowie.

📢 Sprzęt z demobilu za półdarmo. Nie uwierzysz, co sprzedaje wojsko. Znamy daty najnowszych przetargów [15.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [15.02.2024]

📢 Wojskowa odzież za grosze! Agencja Mienia Wojskowego wietrzy swoje magazyny. Duży wybór i ceny od 10 złotych Wojsko wietrzy magazyny! Odzież wojskowa dostępna jest w internetowym sklepie Agencji Mienia Wojskowego. Oferta systematycznie jest poszerzana, a ceny zaczynają się od 10 złotych. Obok czapek, kurtek, czy obuwia, znajdziemy tu również oryginalne elementy umundurowania. 📢 Wyprzedaż w Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu! Do kupienia narzędzia, pojazdy i wojskowe ubrania. Tanio! Pierwszy w 2024 roku przetarg Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu już 15 lutego. Oferta jest naprawdę bogata, a jej różnorodność zachwyci fanów militariów. Miejsce? AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39.

📢 Jacek Magiera: Kara nałożona na Śląsk jest dla mnie niezrozumiała. Klub będzie się odwoływał W piątek Śląsk Wrocław zagra ze Stalą Mielec na Tarczyński Arena. – To będzie zupełnie inny mecz niż z Pogonią, co nie znaczy, że łatwiejszy. Stal potrafiła w tym sezonie wygrywać na Legii i Pogoni – powiedział przed pierwszym gwizdkiem trener WKS-u Jacek Magiera. Odniósł się także do kary nałożonej na klub przez Komisję Ligi. 📢 Tajemnicza kapliczka upamiętnia wrocławską tragedię. Co znaleziono na dnie stawy w parku Tołpy? Historia powojennego Wrocławia jest pełna niewyjaśnionych historii czy makabrycznych zdarzeń, o których pamiętają tylko najstarsi. O jednej z takich tragedii przypomina tajemnicza kapliczka, ukryta w parku na Ołbinie. Skąd się tam wzięła? 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 15.02.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Tysiące nowych mieszkań powstaje we Wrocławiu. Stolica Dolnego Śląska się rozrasta. Gdzie przybędzie sąsiadów? Deweloperzy we Wrocławiu nie zwalniają tempa. W najbliższych latach w mieście powstanie co najmniej 3 tysiące nowych mieszkań, co za tym idzie – do stolicy Dolnego Śląska wprowadzi się ponad 7 tysięcy nowych mieszkańców. W galerii przedstawiamy wizualizacje i lokalizacje wybranych inwestycji. Kliknij w zdjęcie i sprawdź, czy jedno z nowych osiedli powstaje obok ciebie. O cenach mieszkań deweloperskich we Wrocławiu przeczytasz poniżej. 📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? 15.02.2024 Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 15.02.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Co powstanie przy mostach Trzebnickich we Wrocławiu? Działkę za blisko 14 milionów kupiła legnicka firma Działka przy wjeździe na mosty Trzebnickie została sprzedana za blisko 14 milionów złotych. Teren należący jeszcze nie tak dawno do miasta, ma nowego właściciela – pochodzącego z Legnicy dewelopera Ritex Development. Firma nie kryje, że będzie to jej pierwsza inwestycja we Wrocławiu. Co planuje?

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 15.02.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 15.02.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Protest rolników we Wrocławiu dobiegł końca. Pół tysiąca ciągników sparaliżowało miasto na długie godziny! Kulminacja rolniczego protestu. Pół tysiąca ciągników ruszyło dziś w nocy w kierunku centrum Wrocławia. Dla kierowców, pasażerów i mieszkańców oznacza to ogromne utrudnienia. Prezydent miasta ostrzega kierowców, a sami rolnicy proszą o wyrozumiałość. Pierwsze z rolniczych maszyn już w nocy pojawiły się w centrum! Zobaczcie zdjęcia z nocnego przejazdu ciągników do centrum Wrocławia.

📢 Ślub, babski wieczór, relaks i dobra kuchnia w przepięknym spokojnym miejscu oddalonym pół godziny od Wrocławia. Poznaj Miłocin Park! Niewiele jest miejsc, które zachwycają przez cały rok. Ale Centrum Miłocin Park do nich należy. Tutaj, niczym w Czterech Porach Roku Antonia Vivaldiego, zmieniająca się przyroda podkreśla harmonijność korelacji zabudowań z naturą. Sprawia to, że chce się tu spędzać czas - relaksować się w ciszy, albo przeciwnie - bawić się z przytupem. Stawy, kamienne budowle, groty, stylowa karczma, hotel, domki dla gości rozlokowane są na przeszło 43 hektarach, dzięki czemu nigdy nie odczuwa się przytłoczenia obecnością innych ludzi.

📢 Krzysztof Radzikowski - tak mieszka gwiazda Gogglebox. Były strongman wybudował dom Krzysztof Radzikowski jest byłym strongmanem, a w ostatnich latach możemy go oglądać w programie "Gogglebox. Przed telewizorem", w którym występuje razem z Dominikiem Abusem. Kilka tygodni temu Radzikowski przeprowadził się do nowo wybudowanego domu. Były strongman relacjonował postępy prac na Instagramie. Zobaczcie, jak przebiegała budowa domu Krzysztofa Radzikowskiego i jak wyglądają wnętrza jego domu.

📢 Małgorzata Tusk - tak się ubiera. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera. 📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Niesamowite odkrycie archeologiczne w Świdnicy. Na terenie dawnego cmentarzyska odnaleziono amfory sprzed 2700 lat! Dwie amfory z epoki żelaza zostały odnalezione podczas remontu ul. Kraszowickiej w Świdnicy. Zabytki znajdowały się na terenie dawnego cmentarza kultury łużyckiej, który odkryto dopiero w XIX stuleciu. Datę powstania amfor szacuje się na 750 – 650 r. p. n. e.

📢 Ponad 300 najlepszych zdjęć z Polski zobaczycie we Wrocławiu. Darmowa wystawa w CH Magnolia. Fotografie z Grand Press Photo W Magnolii pojawiła się wystawa zdjęć nagrodzonymi w popularnym konkursie fotograficznym Grand Press Photo. Ponad 300 fotografii można zobaczyć do 27 lutego za darmo. Na kadrach znalazły się m.in. sceny z wojny w Ukrainie, sekretne spotkania w Karkonoszach czy działania strażaków przy oczyszczaniu Odry ze śniętych ryb.

📢 Nowa atrakcja turystyczna na mapie Wrocławia. Jezioro im. Jacka Sutryka. Takich "perełek" jest więcej "Jezioro im. Prezydenta Jacka Sutryka" na ulicy Tęczowej to najnowsza atrakcja turystyczna Wrocławia. Tak przynajmniej podpowiadają mapy Google. W ten sposób nazwano kałużę w dziurawej drodze. Miejsc na turystycznej mapie Wrocławia, z których internauci sobie żartują, jest o wiele więcej. Zobaczcie! 📢 Zakład Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej na Dolnym Śląsku upada. Do firmy wkroczył syndyk. Co z pracownikami? W poniedziałek (12 lutego) Sąd Rejonowy w Wałbrzychu wydał postanowienie o upadłości Zakładu Porcelany Stołowej Karolina w Jaworzynie Śląskiej. Tym samym zakończył 160-letnią historię największego pracodawcy w mieście, symbolu Jaworzyny Śląskiej i regionu. Po ubiegłorocznym upadku Zakładu Porcelany Krzysztof w Wałbrzychu, to ostatnia porcelana na Dolnym Śląsku. We wtorek, 13 lutego do zakładu wkroczył syndyk.

📢 Nietypowa kryjówka poszukiwanego 28-latka. Wykuł dziurę w ścianie, żeby schować się przed funkcjonariuszami 28-letni mieszkaniec powiatu karkonoskiego miał trafić do więzienia. Żeby uniknąć kary, wykuł dziurę w ścianie, gdzie utworzył sobie "sekretny pokój". Nie wszystko poszło jednak po jego myśli 📢 Sklep z galanterią „Krokodyl” znika z placu Legionów. Kultowy, wrocławski sklep zostanie zamknięty po ponad 60 latach Kultowy wrocławski sklep ze skórzaną galanterią, który mieści się przy placu Legionów, niedługo zostanie zamknięty. To rodzinny biznes, który z przyczyn finansowych, po 60 latach, zniknie z mapy Wrocławia. Właściciele nie kryją żalu z tego powodu, ale to nie koniec firmy.

📢 Strajk rolników we Wrocławiu 15 lutego. 500 ciągników będzie blokować ruch już od godz. 5 rano - czeka nas drogowy armagedon Rolnicy zaostrzają protesty. W najbliższy czwartek (15 lutego) wjadą traktorami do centrum Wrocławia. Utrudnienia dla mieszkańców mogą potrwać nawet pół doby! Wyznaczono objazdy.

📢 Śląsk Wrocław, transfery: Kenneth Zohore opuści Śląsk? Trwa poszukiwanie nowego pracodawcy dla Duńczyka Transfery Śląska Wrocław - zima 2023/24. Śląsk Wrocław dokonał sześciu zimowych wzmocnień. Do zespołu dołączył nowy napastnik, trzej środkowi obrońcy, środkowy pomocnik i utalentowany skrzydłowy. Cele transferowe zostały zrealizowane, ale to nie musi być koniec. Kilku piłkarzy usłyszało, że może szukać sobie nowych klubów, część jest już bez umów, pojechała na testy sportowe lub udała się na wypożyczenie. Transfery Śląska Wrocław: kontrakty, transfery, plotki i twarde fakty.

📢 Urząd gminy Długołęka o przetargu za 10 milionów: „Radni mogli wprowadzić mieszkańców w błąd. Podłość ludzka nie zna granic” Urzędnicy gminy Długołęka postanowili odnieść się do zarzutów przedstawionych przez gminnych radnych w związku z dużym przetargiem na kanalizację w Kiełczowie. „To stek manipulacji i półprawd, które należy sprostować. Ich słowa uderzają w naszą wiarygodność” – oświadcza stanowczo Joanna Adamek, zastępca wójta.

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Niektóre szczycą się prawami miejskimi od wczesnego średniowiecza Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku. 📢 Wymierające miasta Dolnego Śląska. Dlaczego się wyludniają i to tak szybko!? Coraz mniej osób chce tutaj mieszkać. Zaktualizowane dane Dolny Śląsk jest przepiękny - dotyczy to tak mniejszych, jak i większych miast w naszym regionie. Mimo to niektóre z miejscowości "wymierają". Mówiąc inaczej - mają mniej mieszkańców niż przed laty. W przypadku niektórych miejscowości ten trend postępuje wolniej - przykładem mogą być m.in.: Wałbrzych, Legnica czy Kłodzko. Są jednak miejscowości, gdzie te spadki są naprawdę drastyczne! Powodów może być kilka - zwykła chęć przeprowadzki, ale też bezrobocie, czy wysokie koszty życia. Na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego z roku 2011 oraz danych GUS z 2023 roku przygotowaliśmy ranking gmin na Dolnym Śląsku, które wyludniają się najszybciej. Są tutaj zarówno spore ośrodki miejskie, jak i gminy wiejskie. Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do zestawienia.

📢 Praca Wrocław. Oto najnowsze oferty "premium". Zarobki od 10 tysięcy miesięcznie wzwyż Oferty pracy we Wrocławiu pojawiają się w lutym jak grzyby po deszczu. To może być znakomity czas na zamianę otoczenia. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dla Was oferty z zarobkami minimum 10 tysięcy złotych. Wszystkie są świeże, bowiem na rynek trafiły na przestrzeni ostatnich 2 tygodni, a większość w ciągu ostatnich 7 dni. Jest w czym wybierać, a poszukiwane są osoby z przeróżnych branż. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych.

📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule. 📢 Tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Na zdjęciach jest niesamowicie podobna do swojej matki Wielu jest aktorów, którzy swoje zamiłowanie i kierunek późniejszej ścieżki zawodowej wybrali dzięki swoim rodzicom. Nie może to dziwić, ponieważ obcowanie z teatrem, sztuką i klimatem który wokół tego się unosi może zaczarować.

📢 Kuriozalna stłuczka radiowozu policyjnego z autem nauki jazdy na Legnickiej we Wrocławiu. Nagranie podbija internet! Niecodzienny wypadek z udziałem samochodu szkoły jazdy i radiowozu miał miejsce na ul. Legnickiej we Wrocławiu. Policjanci, jadąc środkowym pasem, próbowali skręcić w prawo przed L-ką. Nawet najbardziej doświadczony kierowca nie dałby rady zareagować w tak krótkim czasie! Sytuacja została nagrana przez przejeżdżającego obok kierowcę. Obejrzyjcie film poniżej.

📢 Kładka św. Antoniego nad Fosą Miejską we Wrocławiu odbudowana. Zobacz na zdjęciach, jak wygląda Niemal po dwóch latach od zamknięcia, kładka św. Antoniego została ponownie otwarta. Mostek nad Fosą Miejską został uszkodzony przez konar drzewa, który na niego runął. Odbudowany znowu cieszy oko, a w dniu otwarcia (14 lutego) zakochani chętnie robili na nim romantyczne zdjęcia. 📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Kierowca potrącił mężczyznę i uciekł. Policja poszukuje świadków Policja prowadzi poszukiwania kierowcy, który w niedzielę (11 lutego) po godzinie 19 brał udział w tragicznym wypadku w Ścinawce Dolnej na Dolnym Śląsku. Tego dnia ktoś przejechał 67-latka. Mężczyzna zmarł z powodu odniesionych obrażeń. 📢 Pospolite ruszenie mieszkańców i 2100 podpisów! Zakład przetwarzania bioodpadów na zachodzie Wrocławia nie powstanie Przewodniczący i członkowie rad osiedli z Żernik, Kuźnik, Maślic i Leśnicy od kilku dni protestowali przeciwko planowanej budowie zakładu produkcji substratu, czyli materii uzyskiwanej z bioodpadów, resztek jedzenia czy odchodów zwierzęcych. Ich zdaniem, smród dla żyjących wokół 30 tys. mieszkańców byłby nie do zniesienia. "We Wrocławiu nie ma długofalowej koncepcji przetwarzania odpadów" – mówią jednym głosem.

📢 Pałac w Pątnowie pod Legnicą to dziś kompletna ruina. Kiedyś majestatycznie górował nad okolicą Ten niezwykły, dolnośląski pałac zbudowany został w XVIII wieku z polecenia Ernesta Wolfganga von Rothkircha und Tracha. Znajduje się w Pawlikowicach, przysiółku wsi Pątnów (woj. dolnośląskie), w sąsiedztwie Legnicy. Żeby go odnaleźć musimy zanurzyć się w gęsty las, będący dawniej parkiem w stylu angielskim. Nie jest trudno dostępny, choć, jak to często bywa, przyroda powoli bierze go w swoje władanie. Samo wejście do ruiny jest utrudnione i niebezpieczne, obiekt w każdej chwili grozi zawaleniem. Typowo klasycystyczna budowla, nawet w formie zachowanych ruin stwarza piorunujące wrażenie.

📢 Najpiękniejsze ulice w Polsce: 14 wyjątkowych zakątków na spacery. Polska Wenecja, błyszczący pasaż, średniowieczny zaułek i inne cuda Polskie miasta skrywają wiele niespodzianek i pięknych zakątków. Są wśród nich ulice, których urok zachwyca zarówno stałych mieszkańców, jak i turystów z Polski i zagranicy. W którym polskim mieście można poczuć się jak w Wenecji lub Amsterdamie? Który zaułek sprawia wrażenie jakby żywcem wyjętego ze średniowiecza? Który deptak jest najdłuższy, gdzie można oglądać najbardziej różnorodną architekturę? Przedstawiamy 14 najpiękniejszych i najbardziej niezwykłych ulic w polskich miastach.

📢 Walentynki, sralentynki. Zobaczcie najlepsze MEMY o święcie zakochanych 14 lutego przypada święto zakochanych, które - ze względu na patrona - nazywamy walentynkami. Nie wszyscy jednak będą dziś radośnie świętować w towarzystwie swoich drugich połówek. Jednym i drugim humor poprawią walentynkowe MEMY. Zobaczcie, wybraliśmy te najśmieszniejsze! 📢 Saksonia poleca się na przygody. Prawdziwy raj dla turystów z Dolnego Śląska! Największe atrakcje Saksonia to wschodni land Niemiec, który jest bogaty w zabytki architektoniczne, ale i ciekawe krajobrazy. Znajdziemy tu małe miasteczka z klimatycznymi restauracjami oraz zjawiskowe formacje skalne, które przyciągają turystów z całej Europy. Jakie szczęście, że mieszkamy na Dolnym Śląsku - mamy blisko! 📢 Wieś na dnie dolnośląskiego jeziora. Gdy poziom wody opada, ruiny domów wynurzają się niczym mroczna mara Jezioro Bystrzyckie noszące tez inną nazwę: Jezioro Lubachowskie w Zagórzu Śląskim (woj. dolnośląskie) to lubiana przez Dolnoślązaków atrakcja turystyczna. Podróżników niczym magnes przyciąga majestatyczna zapora i górujący nad okolicą Zamek Grodno. Ale tylko pasjonaci wiedzą, że na dnie jeziora leży wieś Śląska Dolina. Zobaczcie jak kiedyś wyglądało miejsce, którego ruiny od czasu do czasu wyłaniają się z głębin jeziora niczym widmo.

📢 Unia Europejska wprowadza nowe przepisy. Kto może stracić prawo jazdy w 2024 roku? Nowe przepisy unijne będą surowiej karać kierowców przekraczających prędkość. Jeśli stracimy prawo jazdy w jednym z unijnych państw, nie będziemy mogli jeździć w żadnym z nich. Także seniorów czekają restrykcje, wielu z nich straci prawo jazdy bezpowrotnie. Dlaczego? Dowiedz się więcej. 📢 Czołowe zderzenie dwóch aut pod Oławą. Jedna osoba nie żyje, droga jest całkowicie zablokowana Około godz. 15 we wtorek (13 lutego) na drodze wojewódzkiej numer 455 między Oławą i miejscowością Stary Otok doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jeden z kierowców został ciężko ranny, drugi - kierowca prawidłowo jadącej toyoty, z którą czołowo zderzyło się BMW, niestety poniósł śmierć na miejscu. Zobaczcie zdjęcia z miejsca tego tragicznego wypadku.

📢 Tu mogłyby mieszkać "Żony Hollywood". Luksusowa posiadłość we Wrocławiu na sprzedaż! Ma basen i domek dla gości Luksusowa rezydencja na sprzedaż. 365 metrów kwadratowych, wytworne wnętrza, bajeczny ogród z basenem - ta wrocławska rezydencja na pewno robi wrażenie. Jest na sprzedaż, ale żeby stać się jej nowym właścicielem trzeba mieć "grube" miliony! Willa znajduje się na wrocławskim Oporowie. Zobaczcie, jak wygląda! 📢 Szok. Kobieta uczyła się jeździć... na parkingu łódzkiego marketu. Został widok jak po przejściu tornada... ZDJĘCIA Wrześniowe zdarzenie na parkingu Carrefoura w Łodzi przy ul. Kolumny pamiętamy do dziś. To był szok, gdy pracownicy i klienci sklepu Carrefour przy ul. Kolumny w Łodzi szli o poranku do pracy. Wiaty do przechowywania wózków wyglądały jak po przejściu tornada. Wygięte stelaże, rozbite szyby i zmiażdżone wózki sklepowe - tak prezentował się parking sklepowy. Co tam się wydarzyło? - pytali.

📢 Wytwornie i z klasą! Studniówka X LO w hotelu Haston we Wrocławiu. Tak się bawili maturzyści! Zobaczcie zdjęcia W piątek 9 lutego 2024 r. uczniowie kolejnego wrocławskiego liceum mieli swoją studniówkę. Maturzyści z X LO im. Stefanii Sempołowskiej na Karłowicach bawili się w hotelu Haston. Mamy mnóstwo zdjęć - zobaczcie! 📢 Ogromne utrudnienia na wschodniej obwodnicy Wrocławia. Rolnicy blokują trasę Trwają protesty rolników. Pod Wrocławiem, zablokowali oni wschodnią obwodnicę. W poniedziałkowy poranek przejazd tą ważną trasą jest bardzo mocno utrudniony, tracimy tam cenne minuty. Rolnicy rozpoczęli swoją akcję około godziny 7:30. Utrudnili przejazd między Kiełczówkiem i Łanami, droga jest tylko częściowo przejezdna i mocno zakorkowana. 📢 Dolnośląskie miasta i ich najstarsze zakątki, które zachwycają! Subiektywny ranking miejsc do odwiedzenia Na Dolnym Śląsku mamy najstarsze miasta w Polsce z królującą Złotoryją, która prawa miejskie nabyła przed 1211 rokiem. Na liście jest też Lwówek Śląski z historycznymi murami obronnymi, Lubomierz - miasto Kargula i Pawlaka, Chełmsko Śląskie z Domami Tkaczy czy niemieckie Goerlitz z fontanną Neptuna i zegarami słonecznymi. Zobaczcie subiektywny ranking najbardziej uroczych zakątków w zachodniej części Polski.

📢 Dolnoślązaczka zagrała główną rolę w "Pamiętnikach z wakacji". Podzieliła się z nami wspomnieniami z Gran Canarii Wiktoria Cesarz z Jeleniej Góry zagrała jedną z głównych ról w serialu "Pamiętniki z wakacji". 23-latka znana z Instagrama i Tik Toka jako "Ja_Jestem_Barbie" spędziła na planie filmowym na Gran Canarii 3 tygodnie. Jak mówi, to przygoda jej życia. Podzieliła się z nami zdjęciami. Zobacz! 📢 Poniemieckie nagrobki wróciły na cmentarz ewangelicki na Dolnym Śląsku. To prawdziwy świadek historii regionu W Gostkowie, niewielkiej wsi pod Wałbrzychem, znajduje się wyjątkowy cmentarz ewangelicki sprzed ponad 150 lat. To właśnie do niego trafiło kilkadziesiąt poniemieckich nagrobków, które w przeszłości wykorzystano do... budowy mostu. Nekropolia została zakupiona przez Halinę Bryk, która wraz z córką - Andżeliką dba, by miejsce nie zostało zrównane z ziemią.

📢 Studniówka III LO w Zamku Topacz pod Wrocławiem. Co się działo na parkiecie! Zobaczcie! To był niesamowity bal studniówkowy - najważniejszy w życiu dla tegorocznych maturzystów III LO z Wrocławia. W sobotę (10 lutego 2024), w sali bankietowej podwrocławskiego Zamku Topacz, 200 osób - uczniów wraz z osobami towarzyszącymi i gronem pedagogicznym, zatańczyło uroczystego poloneza. Po tradycyjnym tańcu, zabawa na parkiecie przy rytmach współczesnych przebojów trwała do późna w nocy. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! Zobaczcie, co tam się działo. 📢 Pałace miliarderów i romantyczne ruiny, przy których fotografowali się turyści. Oto znane dolnośląskie zamki na zdjęciach sprzed stu lat Dla jednych domy, dla innych turystyczne atrakcje. Niektóre z dziś znanych nam pałaców czy zamków na Dolnym Śląsku, aż do wojny miały swoich właścicieli. Ci zaś majątkami zawstydziliby dzisiejszych miliarderów. Inne obiekty, były tymi ruinami, które sami kojarzymy z własnych wycieczek. Sto lat temu na ich tle pozowali turyści, podczas gdy bogacze fotografowali się na tle okazałych domów.

📢 Zapadnie, tajemne przejścia, kamienny stół. Dawna siedziba templariuszy to jeden z największych pałaców na Dolnym Śląsku. Mało kto go zna! Choć góruje nad wsią, w której stoi i widać go już z daleka, niewiele osób ma o nim pojęcie! Dawna siedziba templariuszy w Oleśnicy Małej to rozbudowany w renesansie, średniowieczny pałac, o niesamowitej urodzie. Jest też zakazanym owocem, bo rezyduje w nim państwowy instytut. Tu PRL miesza się z rycerskimi akcentami, a nad wszystkim pieczę sprawuje garstka dzielnych pasjonatów, pod przywództwem dyrektora placówki. Z Gazetą Wrocławską zobaczcie salę rycerską, rokokowy piec kaflowy, stary mechanizm zegara i średniowieczną piwnicę.

📢 Łabędzi Staw koło Zamku Książ w Wałbrzychu i jego mroczna historia. Leżą tutaj szczątki małych dzieci. Kim byli ci chłopcy? Łabędzi Staw w Wałbrzychu niedaleko zamku Książ jest nieco zapomnianym zabytkiem w Książańskim Parku Krajobrazowym. Znajduje się tutaj grób dwóch niemowląt, które pochowano na wyspie Łabędziego Stawu koło zamku. Dziś nie ma w nim wody, ale nadal można oglądać kamienne nagrobki małych chłopców... Wiadomo, kim są i kto ich tam pochował. Szczegóły w artykule i w podpisach pod zdjęciami. Zobaczcie galerię i mapę z zaznaczonym miejscem pochówku i Łabędziego Stawu.

