Prasówka 13.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat ”?

Prasówka 13.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Najmądrzejsze rasy psów. TOP 8 ras - te psy są najinteligentniejsze na świecie [13.10.2023] Zazwyczaj to, czy pies jest mądry, oceniamy na podstawie tego, czy i jak wykonuje nasze polecenia. Jednak prowadzone badania pozwalają zakładać, że inteligencja psów to coś więcej, niż "przynieś" i "leżeć", czy też "podaj łapę". Stanley Coren, badacz psiej psychologii, wyróżnił kilka rodzajów psiej inteligencji. Określił, które rasy psów są najmądrzejsze. Mamy ścisłą czołówkę tej listy - te psy są najinteligentniejsze na świecie. Zobacz.

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula [13.10.2023] Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku.

Prasówka 13.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Internet nie śpi, zatem czas na memy po meczu Polski z Wyspami Owczymi. To było pierwsze spotkanie Michała Probierza Reprezentacja Polski w piłce nożnej daje kibicom w tym roku wiele powodów do żartów. W czwartek nasza kadra zmierzyła się z Wyspami Owczymi. Było to pierwsze spotkanie pod wodzą nowego szkoleniowca - Michała Probierza. Wygraliśmy, ale powodów do zachwytów wielu nie ma.

📢 "Boże, masz już tę tróję". Komentarze nauczycieli na klasówkach uczniów to są hity! "Jagiełło - kolega twój?!", "Przed jedynką nie uciekniesz", "Robuś, ten miesiąc to październik, a nie piździernik" - takie i jeszcze lepsze dopiski nauczycieli mogą znaleźć uczniowie na swoich sprawdzianach. Najczęściej obok niskiej oceny, niestety. 📢 Gwiazdor Polsatu zginął na drodze S5 Wrocław - Poznań. Oto, co zostało z auta. Koszmar! Tragiczny w skutkach wypadek na drodze ekspresowej S5 Wrocław - Poznań. Kilka dni temu, w pobliżu Kościana w Wielkopolsce, zderzyło się aż 5 samochodów, trzy ciężarówki i dwa samochody dostawcze. Jeden z busów dostał się między dwa tiry i został dosłownie zmiażdżony. Na zdjęciach udostępnionych przez wielkopolską policję wygląda to koszmarnie! Jak się okazało, tym samochodem jechał Piotr Zabawski. Stolarz z Warszawy, który ostatnio dał się poznać jako gwiazdor popularnego show telewizji Polsat. 40-latek zginął na miejscu.

📢 Wypadek karetki pogotowia we Wrocławiu. Auto jechało na sygnałach, dwie osoby w szpitalu W czwartek, 12 października po południu, na skrzyżowaniu ulic Krzywoustego i Grudziądzkiej we Wrocławiu, karetka pogotowia jadąca na sygnałach uprzywilejowania wjechała w samochód osobowy. Dwie osoby trafiły do szpitala. 📢 Wypadek na AOW przy węźle Wrocław Północ. Korek ma ponad 7 km. Duże utrudnienia także na A4 W czwartek (12 października) na AOW doszło do wypadku. Samochód osobowy uderzył w barierki. Ze względu na to zdarzenie powstał ogromny korek. Ruch na fragmencie obwodnicy Wrocławia jest zablokowany. Ponadto utrudnienia są także na A4 od Legnicy w kierunku Wrocławia. 📢 Słynny Night Club pod Częstochową gościł śląski półświatek. Dzisiaj po charakterystycznym, różowym budynku zostały tylko zdjęcia... Jeszcze niedawno Woźniki (pow. lubliniecki) miały niezwykłą "atrakcję". Różowy budynek na skrzyżowaniu dróg wojewódzkich 789 i 908 był niechlubną wizytówką tego miasteczka. Chyba nie było w Częstochowie i na Śląsku osoby, która nie przejechałaby chociaż raz koło tego domu uciech, a to widok, który trudno było zapomnieć. Dzisiaj po Night Club Sistars nic nie zostało, ale kiedyś prawdopodobnie bawił się tu śląski półświatek. Do dzisiaj po gminie krążą głosy o dokonanym tu morderstwie. Trudno to jednak zweryfikować, a po samym budynku nic nie zostało. Został on zrównany z ziemią, a zostały po nim jedynie zdjęcia.

📢 Żaba zamknięta w opakowaniu z miksem sałat z Lidla. To nagranie podbija Internet. Zobacz koniecznie WIDEO Zwykłe spożywcze zakupy mogą bardzo zaskoczyć, o czym przekonała się klientka sklepu sieci Lidl. Kobieta kupiła mix sałat. W zamkniętym opakowaniu oprócz warzyw znajdowała się żywa... żaba! Wideo obaczycie poniżej.

📢 25 ton nielegalnego złomu z Niemiec było już w Polsce. Ciężarówkę zatrzymano na autostradzie A4 Funkcjonariusze z dolnośląskiej Służby Celno-Skarbowej zatrzymali na autostradzie A4 ciężarówkę ze złomem. Było na niej 25 ton odpadów, które zostały uznane za nielegalne. 📢 Janusze budownictwa i ich najgorsze fuszerki! Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, że coś tu nie gra. Zobaczcie nowe zdjęcia Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego zdolny jest taki partacz? Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 We Wrocławiu zaginał 15-latek. Krzysztof Ruda ostatni raz był widziany w szkole. Pomóżmy go znaleźć! Zaginął 15-latek z Wrocławia. Krzysztof Ruda ostatni raz był widziany w szkole w piątek (6 października), ale nie uczestniczył w zajęciach. Od tego czasu nie nawiązał kontaktu z rodziną. 📢 Wypadek na ul. Przyjaźni we Wrocławiu. BMW staranowało śmietnik, zaparkowane samochody i miejskie hulajnogi Na drodze osiedlowej przy ul. Przyjaźni we Wrocławiu doszło w czwartek (12 października) do groźnego wypadku. Kobieta kierująca BMW straciła panowanie nad samochodem i z pełnym impetem wjechała w przydrożne słupki, kontener ze śmieciami, zaparkowane auta i hulajnogi. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie są skutki picia piwa jesienią. Czy jedno dziennie szkodzi? Oto zalecenia ekspertów od zdrowia! Czy piwo szkodzi? A może ma wartości prozdrowotne? To fundamentalne pytania, które zadają sobie wszyscy piwosze. Naukowcy i lekarze mają w tym temacie różne opinie. Jedni uważają, że picie piwa ma pozytywny wpływ na ludzki organizm. Inni zaznaczają, że spożywanie alkoholu - nawet niskoprocentowego - to duże niebezpieczeństwo. Jak jest naprawdę? W naszej galerii znajdziecie odpowiedzi na pytania, co dzieje się z organizmem, gdy pijemy piwo. Czy jedno piwo dziennie szkodzi? Oddajmy głos ekspertom.

📢 Tak wyglądają najgroźniejsi przestępcy w Polsce. Oni są poszukiwani za zabójstwa. Oto zdjęcia i listy gończe! Prezentujemy zdjęcia, nazwiska i listy gończe najgroźniejszych przestępców w Polsce. Wszyscy są poszukiwani w związku z zabójstwami. Policja opublikowała ich wizerunki i prosi o pomoc w poszukiwaniach. Widziałeś któregoś z nich? Wiesz, gdzie mogą przebywać? Jeżeli masz jakieś informacje na ich temat, to koniecznie skontaktuj się z policją. Wszystkie dane kontaktowe znajdziesz w galerii. Zdjęcia poszukiwanych przestępców pochodzą z policyjnej bazy poszukiwani.policja.pl z dnia 23 sierpnia 2023 roku. Zobacz w galerii zdjęcia i listy gończe poszukiwanych zabójców, którzy są na wolności. Uwaga: oni są brutalni i bardzo niebezpieczni! 📢 Wrocławska komunikacja miejska na archiwalnych zdjęciach. Tak jeździliśmy po Wrocławiu pół wieku temu! Zobacz stare autobusy i tramwaje MPK Wrocław ma dziś ponad 300 autobusów i ponad 200 tramwajów. Większość to pojazdy niskopodłogowe, które wożą wrocławian z jednego końca miasta na drugi. A jak wyglądały autobusy i tramwaje lata temu? Jak kiedyś wyglądała komunikacja miejska? Jesteście ciekawi? Zapraszamy w sentymentalną podróż po ulicach Wrocławia z lat 70. i 80. XX wieku. Mamy mnóstwo archiwalnych fotografii.

📢 Prowadziła życie u boku arabskiego szejka. Zobacz, jak teraz wygląda Małgorzata Teodorska, czyli Irka z „Plebanii”. Czym się zajmuje? Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

📢 Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich. Nieziemskie widoki gwarantowane. Pomysł na weekendową wycieczkę blisko Wrocławia Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich to miejsce idealne dla miłośników górskich wycieczek, ciszy i spokoju. Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo, iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Dlaczego warto się tam wybrać? Zobaczcie sami.

📢 Awarie w Fortum we Wrocławiu. Nie ma ogrzewania i ciepłej wody na Ołbinie, Starym Mieście i Psim Polu W czwartek (12 października) mieszkańcy Psiego Pola i Ołbina we Wrocławiu borykają się z brakiem ciepłej wody i ogrzewania. Ma to m.in. związek z trwającą awarią na sieci ciepłowniczej Fortum z elektrociepłowni Wrocław Zawidawie. To druga taka sytuacja w ciągu tygodnia.

📢 Mieszkanie Julii Wieniawy. Sofa, lampa i krzesła warte krocie. Zajrzyj do luksusowego salonu i modnej kuchni nowej jurorki „Mam talent” Mieszkanie Julii Wieniawy to luksusowe wnętrza. Celebrytka mieszka w komfortowym apartamencie, który jest wart ponad dwa miliony złotych. Nowa jurorka „Mam talent” kocha zmiany, dlatego ostatnio przearanżowała z pomocą architekta swój salon w stolicy. W luksusowym wnętrzu pojawiły się drogie meble znanych projektantów i wiele designerskich rozwiązań. Zobacz, jak wygląda dom Julii Wieniawy po kosztownej metamorfozie. Sprawdź, w jakich wnętrzach żyje na co dzień popularna celebrytka.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Gwiazda tenisa prywatnie. Jak wygląda jej życie poza kortem? [ZDJĘCIA] 12.10.2023 Jaka jest Iga Świątek poza kortem? Sprawdźcie w galerii! Wychowała się w podwarszawskim Raszynie. Na swoim mediach społecznościowych chętnie dzieli się zdjęciami z życia prywatnego. Można znaleźć m.in. zdjęcia z siostrą i tatą Igi Świątek. Zobacz, jak żyje gwiazda tenisa prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zdjęcia znajdziesz w galerii! 📢 Muzeum Motoryzacyjne Wena w Oławie. Jedyne takie na Dolnym Śląsku. 300 zabytkowych samochodów, 150 motocykli i izba pamięci Rajdu Koguta Na Dolnym Śląsku powstaje miejsce, które jest jedyne w swoim rodzaju. To Muzeum Motoryzacji Wena w Oławie niedaleko Wrocławia. Znajdzie się tam ponad 300 zabytkowych samochodów i 150 motocykli. Ale to nie wszystko, bo będzie też izba pamięci o Rajdzie Koguta. Trwa urządzanie ekspozycji.

📢 Most Grunwaldzki we Wrocławiu ma 113 lat! Tak budowano najbardziej rozpoznawalny most w stolicy Dolnego Śląska. Stare zdjęcia! Budowa mostu Grunwaldzkiego rozpoczęła się w 1908, a zakończyła w w 1910 roku. Wiszący most kosztował ponad 2,8 mln marek. Kto go zaprojektował, kto wybudował? Jak wyglądały próby obciążeniowe Zobaczcie unikatowe zdjęcia z budowy mostu Grunwaldzkiego i poznajcie jego historię.

📢 Turystów z Wrocławia pomylił z nielegalnymi imigrantami! Interweniowała Straż Graniczna. Zobaczcie film! Do sieci trafił filmik nakręcony przez kierowcę samochodu przejeżdżającego przez Głuszycęm na którym - jak twierdził autor nagrania - widać nielegalnych migrantów. Zaalarmowano policję i straż graniczną. Okazało się, że to... uczestnicy wycieczki pracowniczej z Wrocławia. 📢 Wrocławska Ekostraż wstrzymuje interwencje. Brakuje wolontariuszy i domów tymczasowych. "Bez dalszych adopcji mamy związane ręce" Trudny czas dla Ekostraży i jej podopiecznych na Dolnym Śląsku. Organizacja wstrzymuje interwencje i nie będzie już odpowiadać na zgłoszenia. Wszystko przez brak chętnych do adopcji przygarniętych zwierząt. Informacje na temat tego, w jaki sposób można pomóc Ekostraży, znajdziecie poniżej.

📢 Tanie domy. Te domy na Dolnym Śląsku sprzedaje komornik. Licytacje jeszcze w 2023 roku. Atrakcyjne ceny! Dom z licytacji? Co prawda spora część takich nieruchomości wymaga remontu, albo wykończenia, ale na pewno warto się im przyjrzeć. W tym roku na Dolnym Śląsku odbędzie się jeszcze wiele licytacji komorniczych domów. Oferty łączy jedno - atrakcyjna cena. Jeśli nie dysponujecie dużą gotówką lub macie problemy z zaciągnięciem kredytu, dom od komornika może być dobrym rozwiązaniem. Po szczegóły kliknijcie w GALERIĘ! 📢 Śląsk – U-BT Cluj: WKS wygraną miał jak na tacy. Fatalna końcówka wrocławian Śląsk Wrocław w 2. kolejce BKT EuroCupu przegrał w Hali Orbita z mistrzem Rumunii, U-BT Cluj Napoca, 67:70. Dolnośląski zespół od początku meczu znajdował się na prowadzeniu, które stracił w ostatniej minucie spotkania. Dla podopiecznych Olivera Vidina to druga porażka w tym sezonie europejskich pucharów.

📢 Wody Polskie zakończyły rozbudowę wałów na Widawie. Ochronią przed falą wezbraniową. Wrocław już nie utonie? Wody Polskie we Wrocławiu zakończyły właśnie rozbudowę zabezpieczeń przeciwpowodziowych na Widawie. Prace były realizowane łącznie w trzech gminach. Inwestycja zapewnia ochronę dla blisko 1500 budynków.

📢 Akcja służb przy moście Grunwaldzkim we Wrocławiu. Szukali w rzece mężczyzny. Zobaczcie zdjęcia W środę (11 października przed godziną 21) służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie, że do rzeki Odry między mostem Grunwaldzkim i Oławskim mógł skoczyć mężczyzna. 📢 Światła zamiast ronda przy wrocławskim parku handlowym N-Park. "Będzie tak samo źle" Skrzyżowanie ulic: Królewieckiej, Maślickiej i Brodzkiej we Wrocławiu generuje bardzo duże korki. I choć w teorii są to jedynie ulice osiedlowe, stanowią one ważny dojazd do głównych arterii i centrum miasta. Niebezpieczne skrzyżowanie będzie przebudowane, ale nie przekształci się w rondo, jak wnioskowali o to kilka lat temu mieszkańcy. Środki wyłoży właściciel N-Parku, firma Napollo.

📢 Żywa kaczka znaleziona przez klienta lubińskiej restauracji. Zwierzę było trzymane w łazience! Zobacz film Klienci chińskiej restauracji w Lubinie znaleźli w łazience żywą kaczkę! Zwierzę było wsadzone do plastikowej reklamówki, z której wystawała tylko głowa. Sprawa została zgłoszona odpowiednim służbom. 📢 Najseksowniejsza piłkarka świata Alisha Lehmann ujawnia: Drake prosił o koszulkę, a światowa gwiazda oferowała sto tysięcy funtów za noc Gwiazda kobiecej piłki nożnej Alisha Lehmann przyznała w osobistej korespondencji, o co poprosił ją słynny raper Drake. Lehmann, która gra w Aston Villi Brimingham, ma ponad 15 milionów obserwujących na Instagramie. Plotki mówią, że 24-latka ma otrzymywać 245 000 funtów za reklamy w mediach społecznościowych. Często nazywana jest najseksowniejszą piłkarką świata. 📢 W Żernikach Wrocławskich rozbudują szkołę podstawową za pieniądze z Polskiego Ładu. Burmistrz Siechnic odpowiada Platformie Obywatelskiej Szkoła Podstawowa im. Jadwigi Śląskiej w Żernikach Wrocławskich długo czekała na konieczną rozbudowę. Dla dzieci brakuje miejsc do nauki. W ramach VIII edycji Polskiego Ładu rząd przyznał na tę inwestycje prawie 15 mln złotych. W ciągu kilkunastu miesięcy placówka ma zostać powiększona.

📢 Związki zawodowe MPK Wrocław skarżą się prezydentowi miasta na złe traktowanie pracowników. Co na to Jacek Sutryk? Związki zawodowe zrzeszające pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji we Wrocławiu żądają podwyżek m.in. dla kierowców miejskiej spółki i wypowiadają porozumienie płacowe z zeszłego roku. Zarząd mówi o złamaniu zasad współpracy i zaufania, a sam prezes nazywa swoich podwładnych "manipulantami i kłamczuchami". Związkowcy postanowili zaangażować w spór prezydenta. O szczegółach piszemy poniżej. 📢 Śmiertelny wypadek na dworcu Nadodrze. Mężczyzna wpadł pod pociąg, koła odcięły mu głowę W środę (11 października) przed godziną 17 straż pożarna i służby ochrony kolei zostały wezwane na dworzec Wrocław Nadodrze. Tuż przed wjazdem na dworzec pod koła pociągu towarowego dostał się mężczyzna. 📢 Czołowe zderzenie dwóch samochodów na dużym skrzyżowaniu we Wrocławiu. Jedna osoba ranna, ogromny korek na mostach Warszawskich Dwa samochody osobowe zderzyły się czołowo na skrzyżowaniu al. Kromera z ul. Toruńską we Wrocławiu. Jedna osoba została przetransportowana do wrocławskiego szpitala. Kierowcy, jadący na północ Wrocławia, muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami.

📢 Ogromny magazyn powstaje w Dobrzykowicach pod Wrocławiem. Będzie praca dla 2000 osób Po zakupieniu ponad 13-hektarowej działki w Dobrzykowicach pod Wrocławiem deweloper LCube połączył siły z firmą Hillwood, aby zbudować tam hale przemysłowe i magazynowe. Najemcy będą zatrudniać pracowników z okolicy. Już podpisano pierwsze umowy, a prace ruszą niebawem. 📢 Z Wrocławia do najstarszego miasta w Polsce pojedziemy pociągiem! Nowe połączenie kolejowe W środę (11 października) na terenie dworca kolejowego w Złotoryi podpisano umowę o wartości blisko 263 mln zł na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych połączenia kolejowego między Legnicą a Jerzmanicami-Zdrój. To oznacza, że do Złotoryi po dekadach przerwy, powrócą pociągi pasażerskie!

📢 Śląsk - GKS Jastrzębie 5:1. Śląsk wyskoczył w góry, postrzelał z Jastrzębiem, a teraz dostanie wolne W towarzyskim meczu na Oporowskiej Śląsk Wrocław pokonał 5:1 II-ligowy GKS Jastrzębie. Teraz piłkarze dostali kilka dni wolnego.

📢 Tak mieszka Leszek Lichota i Ilona Wrońska. Na wsi aktorzy znaleźli swój raj i pomysł na biznes. Tak zarabia na życie tytułowy „Znachor” Leszek Lichota to nowy profesor Wilczur, który wciela się w tę postać w najnowszej wersji „Znachora”. Wiele osób zastanawia się, jak wypadnie w tej roli lubiany aktor. Nie uniknie przecież porównywania do Jerzego Bińczyckiego, który po mistrzowsku zagrał profesora Wilczura w głośnej ekranizacji powieści z 1982 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana. Zobacz, jak żyje na co dzień aktorska para i gdzie znaleźli swoje miejsce na ziemi. Malownicza okolica zachwyca. Zdziwisz się czy zajmuje się Leszek Lichota, gdy nie jest na planie filmowym. 📢 Wrocławskie akcenty gali PGE Ekstraligi: Juniorskie Asy Janowskiego i parodia Woffindena żużel. Betard Sparta wróciła do Wrocławia z gali PGE Ekstraligi bez nagród. Na scenie zobaczyliśmy jednak Macieja Janowskiego, a aktor Michał Meyer wcielił się w postać Taia Woffindena.

📢 Wypadek na AOW pod Wrocławiem. Trzy osoby trafiły to szpitala. Zablokowane dwa pasy w stronę Kudowy Poważny wypadek na 8 km AOW (A8) w kierunku Kudowy. Na wysokości Zabrodzia doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych i jednego auta dostawczego typu bus. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala. 📢 Reset „kontekstem światowym”. Wypowiedź Zdrojewskiego znika ze stron Platformy Reset w relacjach z Rosją był związany z kontekstem europejskim i światowym. Tak Bogdan Zdrojewski tłumaczy działania rządu Donalda Tuska, w którym pełnił funkcję ministra kultury. – Widziałem tą wypowiedź i nie ukrywam, że wybuchałem śmiechem za każdym zdaniem, które wypowiadał minister – komentuje prof. Sławomir Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura Historycznego, autor serialu Reset oraz przewodniczący Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich w Polsce. Nagranie z wypowiedzią Zdrojewskiego zniknęło z mediów społecznościowych Platformy Obywatelskiej.

📢 Nie stosuj tych tabletek na gardło! Zamiast pomóc mogą zaszkodzić. GIF wycofuje z obrotu zanieczyszczone partie leku Tabletki na gardło dostępne bez recepty zostały wstrzymane w obrocie na terenie całego kraju. Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że lek Faringan nie spełnia wymagań jakościowych. Wykryto w nim zanieczyszczenia, które mogą wpływać negatywnie na zdrowie i bezpieczeństwo pacjenta. 📢 Śląsk Wrocław - Legia Warszawa. Dziś będzie już 20 000! BILETY - jak i gdzie kupić, jakie są ceny Śląsk Wrocław - Legia Warszawa. Bilety na mecz Śląsk - Legia rozchodzą się błyskawicznie. Otwarta sprzedaż zaczęła się w poniedziałek po godz. 13. W środę przed południem sprzedano już 18 tys. wejściówek. Czy będzie komplet? Jak i gdzie kupić bilety na mecz Śląsk - Legia? Ile kosztują?

📢 Droga ekspresowa S8 Wrocław - Kłodzko może ruszać. Wybrano pierwszych wykonawców Kluczowy krok na drodze do rozpoczęcia prac przy budowie pierwszego, 33-kilometrowego odcinka nowej drogi ekspresowej S8 Wrocław - Kłodzko. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała już pierwszych wykonawców. Kiedy możemy się spodziewać rozpoczęcia prac, a kiedy nową drogą pojadą pierwsi kierowcy? Przeczytajcie! 📢 Najbogatsze miasta na Dolnym Śląsku. Lider mógł być jeden, a Wrocław? Daleko w tyle! Najbogatsze miasto na Dolnym Śląsku to pojęcie, które można rozpatrywać na wiele sposobów i za każdym razem wynik może być inny. Właśnie dlatego posiłkujemy się rankingiem jaki od lat przygotowuje wydawnictwo Wspólnota - Ranking najbogatszych samorządów. Poniżej opisujemy najważniejsze założenia przyjętej metodologii i oczywiście wskazujemy najbogatsze miejscowości w naszym regionie. 📢 Mariolka z serialu Świat Według Kiepskich. Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia Widzowie pamiętają Barbarę Mularczyk jako Mariolkę z serialu komediowego "Świat według Kiepskich", który kiedyś przyciągał tłumy telewidzów przed ekrany. Zobaczcie, jak zmieniła się od kilkunastoletniej dziewczyny do dojrzałej kobiety.

📢 Stare zdjęcia Wrocławia. Stolica Dolnego Śląska w kadrach sprzed około 100 lat. Breslau w latach 20. XX wieku Stare zdjęcia Wrocławia to kopalnia wiedzy, a te wykonane w dobrej jakości pokazują nam detale, które zdobiły nasze miasto przed laty. Dziś pokaźna paczka fotografii Wrocławia z lat 20. dwudziestego wieku. Części z miejsc ukazanych na zdjęciach dziś już nie ma. Żeby przejść do galerii - kliknij w pierwszą fotografię. Pod każdym zdjęciem krótki opis. 📢 Wypadek na S3 w Zielonej Górze. Ciężarówka uderzyła w wiadukt Do poważnego wypadku doszło w środę, 11 października na drodze ekspresowej S3 w Zielonej Górze. Samochód ciężarowy rozbił się o wiadukt. 📢 Kierowca MPK Wrocław wyprosił matkę z małymi dziećmi z autobusu! Co sobie ubzdurał? Mieszkanka Wrocławia przeżyła niezwykle stresującą sytuację, jadąc razem z małymi dziećmi miejskim autobusem. W pewnym momencie kierowca zatrzymał się na przystanku i… wyprosił ją bez słowa wyjaśnienia z pojazdu, na oczach wszystkich pasażerów. Podjęliśmy interwencję we wrocławskim MPK. Spółka miejska przeprasza i dyscyplinuje kierowcę. O co chodziło temu pracownikowi miejskiego przewoźnika?

📢 Wypadki na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Najpierw karambol 4 tirów, potem groźny wypadek w korku przed nim Pechowy dzień na dolnośląskim odcinku autostrady A4. We wtorek (10 października) około godziny 12.45 miał tam miejsce wypadek, w którym zderzyły się 4 ciężarówki. Zablokowane są oba pasy ruchu w kierunku Wrocławia. 📢 Uniwersytet Przyrodniczy tworzy niezwykłe miejsce na zachodzie Wrocławia. Premier przeznaczył na nie 15 mln złotych! We Wrocławiu już wkrótce stanie „Stanisławowski Las Pamięci”. To miejsce upamiętniające zgładzonych przez Gestapo przedstawicieli polskiej inteligencji ze Stanisławowa. Pomnik będzie miał oryginalną i unikalną formę. Finansowanie projektu zapewnił premier Mateusz Morawiecki.

📢 Nowa dziewica konsekrowana. Biskup odmówił modlitwę konsekracyjną i nałożył jej obrączkę Monika Skrobiewska z Legnicy została dziewicą konsekrowaną. Biskup odmówił modlitwę konsekracyjną, a następnie nałożył jej obrączkę i wręczył Liturgię Godzin.

📢 Produkty sygnowane logo Team X znikają z półek w Rossmannie. To pokłosie afery z polskimi youtuberami Kosmetyki sygnowane logo Teamu X zostały wycofane z sieci sklepów Rossmann. Nie można ich już kupić przez internet, a z półek sklepów stacjonarnych znikną w ciągu maksymalnie dwóch dni. To pokłosie głośnej afery z polskimi youtuberami, którzy mieli utrzymywać niestosowne relacje z dziewczynkami poniżej 15. roku życia. 📢 Karetka z pacjentem w środku dachowała w krzakach! Akcja służb na Dolnym Śląsku We wtorek 10 października tuż przed południem, do Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zgorzelcu wpłynęła informacja o dachowaniu karetki między Węglińcem i Czerwoną wodą w powiecie zgorzeleckim. 📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie - ranking. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne.

📢 Najpiękniejsze wsie na Dolnym Śląsku. Warto tu przyjechać o każdej porze roku Najpiękniejsze wsie Dolnego Śląska potrafią zachwycić, niezależnie od pory roku. Niektóre z nich otrzymały nawet laury potwierdzający ich urok. Konkursy to dokumentujące odbywają się od 14 lat. Przypomnieliśmy sobie wszystkich zwycięzców na przestrzeni lat i stworzyliśmy dla naszych Czytelników listę najpiękniejszych wsi Dolnego Śląska - zobaczcie w galerii laureatów tego prestiżowego tytułu.

📢 Obywatelskie zatrzymanie we Wrocławiu. Mężczyzna śledził kobiety i onanizował się na ich widok. Zobaczcie nagranie! Młode małżeństwo z Wrocławia dokonało obywatelskiego zatrzymania. Interwencję podjęli wobec mężczyzny, który na wrocławskim Szczepinie śledził kobiety i masturbował się na ich widok. Interweniowała policja. 📢 Te niebezpieczne dla zdrowia produkty wycofano ze sprzedaży! Nie jedz tego i nie kupuj w sieciach: Kaufland, Biedronka, Lidl, Rossmann Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Tu się po zmroku nie zapuszczaj! Oto najbardziej niebezpieczne miejsca we Wrocławiu Które ulice, place, podwórka we Wrocławiu są najbardziej niebezpieczne? Zapytaliśmy o to mieszkańców miasta i policję. O niektórych ze wskazywanych miejsc słyszymy od lat - wciąż cieszą się złą sławą, krążą o nich mrożące krew w żyłach historie. I ani inwestycje, ani nowi mieszkańcy nie mogą ich "odczarować". W innych coś zaczęło się zmieniać. Jakich miejsc unikać po zmroku we Wrocławiu. Sprawdźcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Te bezpańskie psy wiele przeszły. We wrocławskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt czekają na dom. Kto je pokocha? O podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu piszemy regularnie. Niektóre psy są w tym miejscu od lat, niektóre przeszły piekło, inne błąkały się głodne po okolicy, jeszcze inne zostały wyrzucone przez człowieka jak śmieci. Teraz cierpliwie czekają w swoich kojcach na przytulny dom i kochających właścicieli. Szukasz lojalnego przyjaciele? Obejrzyj te zdjęcia!

📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Wilki w Karkonoszach. Góry stały się ich domem. Co to oznacza dla turystów? Według raportu czeskiej strony Karkonoskiego Parku Narodowego, w ostatnim czasie zanotowano większą aktywność wilków. Okazuje się, że te płochliwe zwierzęta, które przez 200 lat nie gościły w Karkonoszach, przemierzają obecnie duże tereny. Fotopułapka uchwyciła kilka młodych osobników również po stronie polskiej.

📢 Nową ulicą Kosmonautów już w obie strony. Kończy się kolejny etap obwodnicy Leśnicy Ulica Kosmonautów zmienia się każdego dnia. Duża inwestycja dofinansowywana ze środków Unii Europejskiej osiąga swoje docelowe kształty. Kierowcy jeżdżą już zarówno północną (w kierunku Leśnicy), jak i południową (w kierunku centrum) nitką na odcinku od ul. Fieldorfa do alei Architektów, czyli kąpieliska Glinianki. Cała obwodnica jest już coraz bliżej realizacji, choć z lekkim poślizgiem. 📢 Najdroższe domy na sprzedaż na Dolnym Śląsku. 10 luksusowych willi i pałaców z rynku wtórnego Co na dolnośląskim rynku nieruchomości można kupić za prawdziwą fortunę? W naszym regionie ceny najdroższych willi i pałaców osiągają kwoty po 10 milionów. Wraz z posiadłościami można też nabyć ogromny teren do rekreacji lub zagospodarowania. A ile kosztują najdroższe wille? Sprawdź ich ceny!

📢 Najlepszy mikser kuchenny - ranking blogerów 2023 Stojący kuchenny mikser planetarny może okazać się jednym z najlepszych zakupów do Twojej kuchni. Szczególnie, jeśli pieczesz dużo ciast i przygotowujesz domowe pieczywo. Dopóki taki sprzęt nie pojawi się na Twoim kuchennym blacie, będzie Ci się wydawało, że to tylko kolejny zbędny gadżet. Sprawdź jednak, co potrafią kuchenne roboty i jak ułatwią Ci codzienne gotowanie.

📢 Portal Transfermarkt zaktualizował wyceny piłkarzy. Spore wzrosty w Śląsku Wrocław |WARTOŚCI PIŁKARZY Portal Transfermarkt dokonał jesiennej aktualizacji wartości rynkowych piłkarzy na całym świecie, bazując na ich ostatniej formie, wieku oraz kilku innych czynnikach. Śląsk ma za sobą serię 7 zwycięstw z rzędu i jest liderem PKO BP Ekstraklasy, dlatego trudno się dziwić, że wielu piłkarzy WKS-owi zaliczyło wzrost swojej wartości. Zobaczcie, którzy piłkarze Śląska są obecnie najwyżej wyceniani. Na nich klub może zarobić najwięcej!

📢 Ruiny dolnośląskiego zamku ukryte między drzewami. Zamek Cisy pamięta średniowiecze. Turyści rzadko się tu zapuszczają Ruiny zamku to na Dolnym Śląsku widok dość "powszechny". O tym dolnośląskim zamku słyszało jednak niewielu, mimo że znajduje się zaledwie kilka kilometrów od szturmowanego przez turystów Zamku Książ i podobnie jak Książ znajduje się na dolnośląskim Szlaku Zamków Piastowskich. Mowa o ukrytym wśród drzew zamku Cisy. Warto się tu wybrać podczas jesiennych wypadów "za miasto". Nie będziecie żałować! 📢 To najrzadsze nazwiska we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Są unikatowe! Noszą je pojedyncze osoby! We Wrocławiu i na Dolnym Śląsku to właśnie te nazwiska są najrzadsze. Można je sprawdzić w statystykach, którymi dysponuje Główny Urząd Statystyczny. Niektóre z nich nosi zaledwie jedna osoba! To prawdziwe unikaty wśród nazwisk. Przedstawiamy Wam pełną listę - ułożoną alfabetycznie. Kliknijcie w zdjęcie i sprawdźcie!

📢 Wild Run, czyli dziki bieg charytatywny po Zoo Wrocław. Na starcie aż 1000 uczestników. Zobacz zdjęcia! Wrocławskie zoo już po raz 7. organizuje Wild Run - bieg charytatywny, z którego cały dochód zostanie przekazany na ratowanie dzikich zwierząt afrykańskich. W niedzielę (8 października) wystartowało ponad 1000 biegaczy. Zobacz zdjęcia z trasy!

📢 Podziemna trasa w dawnym browarze w Bystrzycy Kłodzkiej już otwarta. Można zwiedzać i odkrywać jej niesamowitą historię! Na Dolnym Śląsku w Bystrzycy Kłodzkiej otwarta została Podziemna Trasa Turystyczna. Za kwotę prawie 5 milionów złotych otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gmina adoptowała do ruchu turystycznego pomieszczenia dawnego browaru i miejskiego więzienia. 📢 Sąsiedzki piknik na Górce Słowiańskiej we Wrocławiu. Eko warsztaty i świetna zabawa dla każdego! Mamy zdjęcia! Osiedlowy festyn na Górce przy ulicy Słowiańskiej był świetną okazją do wspólnego spędzenia czasu w sobotnie popołudnie (7 października). Na wrocławian i wrocławianki czekały tam darmowe warsztaty, porady zdrowotne oraz poczęstunek. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia.

📢 Ten dolnośląski pałac wygląda jak z bajki. Był letnią rezydencją Marianny Orańskiej. Budowa kosztowała 3 tony złota! Ten monumentalny pałac jest jednym z piękniejszych na Dolnym Śląsku. Wzniesiony w XIX wieku w Kamieńcu Ząbkowickim zachwyca swoją neogotycką architekturą. Był letnią rezydencją królewny niderlandzkiej Marianny Orańskiej. Pałac odzyskuje dawny blask i jest punktem obowiązkowym na turystycznej mapie regionu. Zobaczcie zdjęcia tego zachwycającego pałacu. 📢 Labirynt pełen skalnych szczelin i zaułków. Kryją go Góry Stołowe w dolnośląskich Sudetach. Błędne Skały - miejsce na jesienną wyprawę Góry Stołowe to jedyne w swoim rodzaju pasmo górskie, znajdujące się w łańcuchu Sudetów Środkowych. Turystom oferuje wiele zapierających dech w piersiach atrakcji, do których bez wątpienia należą Błędne Skały. To niesamowite miejsce po prostu trzeba zobaczyć. Skalny labirynt, pełen szczelin i zaułków przenosi do tajemniczego, bajkowego świata. Szukacie pomysłu na weekendową wycieczkę? Zerknijcie w naszą GALERIĘ!

📢 Wypadek ciężarówki na drodze S5 koło Trzebnicy. Na jezdnię wysypał się ładunek. Zobaczcie zdjęcia W piątek rano (6 października) na dolnośląskim odcinku drogi ekspresowej S5 doszło do wypadku. Tir uderzył w bariery, z naczepy na jezdnię wysypał się ładunek. Są utrudnienia w ruchu. 📢 Ślubowanie kadetów Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu. Starsi uczniowie otrzymali awanse! Uroczystość na placu Wolności W czwartek (5 października) odbyło się ślubowanie kadetów klas mundurowych we Wrocławiu. Na placu Wolności zgromadziło się 1300 uczniów. Pierwszoklasiści złożyli przysięgę na sztandar, a starsi uczniowie otrzymali awanse. Podczas uroczystości zainaugurowano współpracę z dolnośląskimi wojskami obrony terytorialnej. 📢 Najpiękniejsze ratusze na Dolnym Śląsku. Te budynki to perełki architektoniczne! Zobaczcie zdjęcia Na Dolnym Śląsku znajdziemy liczne zabytki, ale to nie tylko piękne kościoły oraz zamki i pałace, których w naszym regionie nie brakuje. Na liście są też zjawiskowe ratusze. Wiele z nich stoi w centrach miast od stuleci i pełni funkcje użytkowe. Zobaczcie je na zdjęciach! Idealny pomysł na wycieczkę.

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka. 📢 Światowy Dzień Zwierząt. Oto najpiękniejsze zdjęcia zwierzaków od naszych czytelników 4 października przypada Światowy Dzień Zwierząt. Jak co roku, zasypaliście nas zdjęciami swoich dwu, czworo i więcej nożnych pupili. Najpiękniejsze ujęcia publikujemy w naszej galerii - zobaczcie!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Mosty we Wrocławiu na starych pocztówkach z kolekcji "Słowa Polskiego". Kilku z nich już nie ma Na łamach portalu Gazetawroclawska.pl często publikujemy historyczne fotografie miasta. Zdjęcia z archiwum dołączane były kiedyś również do wydań papierowych gazety w formie pocztówek, w tym do "Słowa Polskiego" - tytułu którego tradycję kontynuujemy. Zobaczcie, jak na zdjęciach i rycinach wyglądały dawniej wrocławskie mosty wydanymi. Niektóre już nie istnieją. 📢 Fotograficzne rarytasy z Wrocławia z lat 80. i 90. Archiwalne zdjęcia stolicy Dolnego Śląska Stare zdjęcia Wrocławia wydobyliśmy dla Was z naszego przepastnego archiwum. Sporą część z nich po raz pierwszy można je oglądać w formie cyfrowej. Zdecydowaną większość stanowią tu fotografie z lat 80. 90. minionego wieku. Prezentują jak powstawały wrocławskie osiedla i jak wyglądało normalne życie. U niektórych mogą wzbudzić masę wspomnień, dla innych prezentują miasto jakiego nie mieli okazji poznać.

📢 Wrocław 50 lat temu. Tak wyglądała stolica Dolnego Śląska w latach siedemdziesiątych XX wieku Rynek we Wrocławiu - pełno samochodów i stacja benzynowa na środku. To tylko jeden z kadrów Wrocławia, stanowiących już odległą przeszłość. Wrocław sprzed pół wieku znacznie różni się od tego, który znamy dzisiaj. Zobacz, co zmieniło się w przestrzeni naszego miasta przez ostatnie 50 lat.

📢 25 lat historii miasta na niepublikowanych zdjęciach. Niesamowity Wrocław, inne miasto! Korzystając z naszego redakcyjnego archiwum, cofamy się w czasie do... innego miasta. Tak trzeba powiedzieć o Wrocławiu w latach 70. 80. i wczesnych 90. To ćwierć wieku życia miasta i jego mieszkańców w dwóch różnych systemach politycznych i z ówczesnymi wydarzeniami, które wyznaczały rytm. Z jednej strony kolejki przed sklepami, puste półki, groźne pożary i kontrowersyjne wyburzenia. Z drugiej wydarzenia historyczne, jak wizyta papieża Jana Pawła II podczas stanu wojennego, budowa nowoczesnego i efektownego wówczas Poltegoru czy rekord świata Sobiesława Zasady w dużym fiacie i mistrzostwo Polski piłkarskiego Śląska Wrocław. Zobaczcie Wrocław i jego mieszkańców z tamtych czasów, na wyjątkowych fotografiach.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Lata 90. we Wrocławiu. Może nie było pięknie jak dziś, ale miasto miało swój urok! Tak wyglądał Wrocław 30 lat temu. Lata 90. miały swój urok - zobacz galerię fotografii naszego miasta, a przede wszystkim samych mieszkańców. Te zdjęcia najlepiej pokazują jak bardzo zmieniła się moda, ale i stolica Dolnego Śląska. Zdjęcia z 90. minionego wieku i początku nowej dekady mogą zaskoczyć młodsze pokolenie, a wśród starszych czytelników wywołać nutę nostalgii. Kliknij w pierwsze zdjęcie, żeby przejść do galerii, następnie poruszaj się za pomocą strzałek, gestów lub kursora.

📢 1938 rok - tak wyglądało Święto Sportu na Stadionie Olimpijskim [ARCHIWALNE ZDJĘCIA] Niemiecki Święto Gimnastyki i Sportu 1938 (Deutsches Turn- und Sportfest) było ostatnim dużym wydarzeniem, jakie przed wojną zorganizował Nationalsozialistischer Reichsbund für Leibesübungen - organ zarządzającym sportem w III Rzeszy. Impreza odbyła się na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu, ówczesnym Breslau, który nosił wtedy imię Hermanna Göringa.

Zobaczcie, jak to wydarzenie wyglądało w przedwojennym Wrocławiu. 📢 Ustalono przebieg S8 Wrocław - Kłodzko (DOKŁADNE MAPY) Trwają przygotowania do budowy drogi ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad właśnie ustaliła proponowany przebieg trasy na odcinku od Wrocławia (węzeł Magnice) do Kłodzka (węzeł obwodnicy miasta). Zdecydowano się połączyć kilka planowanych wcześniej wariantów. Teraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) mają trafić łącznie trzy wnioski o wydanie decyzji środowiskowej, na trzy różne odcinki. Powinny być one złożone na przełomie III i IV kwartału tego roku. Dopóki w sprawie przebiegu nie wypowie się RDOŚ, nie można jeszcze mówić, że jest to wariant ostateczny przebiegu, a jedynie rekomendowany przez GDDKiA. Zobaczcie na dokładnych mapach na kolejnych slajdach proponowany przebieg.

ZOBACZ KONIECZNIE Przerażające prognozy zmian klimatycznych. Czarne scenariusze dla Polski i świata

iPolitycznie - Paweł Wdówik