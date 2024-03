Prasówka 13.03.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najśmieszniejsze MEMY o disco polo. Nikt tej muzyki nie słucha, ale wszyscy ją znają i dobrze się przy niej bawią”?

Prasówka 13.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najśmieszniejsze MEMY o disco polo. Nikt tej muzyki nie słucha, ale wszyscy ją znają i dobrze się przy niej bawią Disco polo jest już z nami od blisko 40 lat! To muzyka, która towarzyszy kolejnym pokoleniom i kolejne miliony słuchaczy świetnie się przy niej bawią. Co prawda większość z nas do słuchania disco polo raczej się nie przyzna, ale śmiało można powiedzieć, że prawie wszyscy potrafimy zanucić kilka największych przebojów i świetnie się przy nich bawimy. Proponujemy wam MEMY o disco polo!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.03.24

📢 Południowe osiedla Wrocławia można odkorkować. Eksperci wiedzą jak! Te rozwiązania można wprowadzić w życie w trzy lata Wrocław poprosił zewnętrzną firmę z Krakowa, aby wskazała miejsca, w których należy zmienić organizację ruchu. Co proponują eksperci? Nawet kilkanaście rozwiązań komunikacyjnych na najbliższe trzy lata. Sugestie, choć ciekawe, zrodziły dodatkowe pytania ze strony rad osiedli. Mieszkańcy od lat walczą o to, aby południowe osiedla Wrocławia: Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn i Partynice, odkorkowano.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Konfiskata samochodu pijanym kierowcom. Duża zmiana w przepisach po 14 marca! Duże zmiany czekają na kierowców! Od 14 marca zaczną obowiązywać nowe przepisy, które pozwolą na konfiskatę samochodu pijanym kierowcom. Co będzie się działo z samochodami osób zatrzymanych pod wpływem alkoholu? Od ilu promili auto będzie konfiskowane? Czy przepis będzie dotyczyć kierowców jednośladów, hulajnóg elektrycznych oraz rowerzystów?

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze. 📢 Minimum 400 złotych więcej w kwietniu. Na tyle mogą liczyć emeryci w kwietniu! W marcu mieliśmy jedną z największych w historii waloryzacji świadczeń emerytalnych. Wzrost wyniósł aż 12,12 procent, co dla emerytów i rencistów stanowi bardzo poważne wsparcie finansowe. Szczególnie duży dodatek docenią emeryci w kwietniu, gdyż wtedy też wypłacona będzie 13. emerytura. Ta również uległa podwyższeniu!

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [13.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [13.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [13.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji. 📢 Prąd porazi nas ceną? Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną [13.03.2024] Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę.

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina [13.03.2024] Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [13.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tyle dostaniesz na konto. Mamy tabelę wyliczeń "trzynastek" [13.03.2024 r.] Wskażnik, o jaki zwaloryzowane zostaną emerytury w 2024 roku, jest już znany. Na jego podstawie można wyliczyć wysokość trzynastej emerytury, czyli dodatkowego świadczenia emerytalnego, jakie trafi na konta emerytów w marcu i kwietniu 2024 r. W galerii artykułu znajdziesz plansze z kwotami brutto i netto - sprawdź, ile dostaniesz "na rękę"!

📢 Wieża Bismarcka 40 kilometrów od Wrocławia! Ukryta między drzewami popada w ruinę! To najstarsza taka wieża widokowa w Polsce Wieża Bismarcka na Jańskiej Górze (woj. dolnośląskie) z roku na rok jest w coraz gorszej kondycji. Warto ją zobaczyć zanim zupełnie popadnie w ruinę. To najstarsza taka budowla w Polsce. Kamienna wieża ma około 23 metrów wysokości i kosztowała – podobno – 18 000 marek. Dziś dostępu do wieży bronią drzewa i bujna roślinność, która porasta kamienne mury. Zobaczcie zdjęcia tej niezwykłej budowli!

📢 Tylko we Wrocławiu! 15 niezwykłych zdjęć Wrocławia i jego mieszkańców z początku XXI wieku. Zobaczcie fotografie z archiwum Początek XXI wieku to nie tak dawno. Wrocław zdążył jednak zmienić się przez ten czas - i to całkiem sporo. W miejsce starych budynków powstały nowe hotele i galerie handlowe, wyremontowano ulice, do lamusa odeszły niektóre tramwaje. Wybraliśmy dla Was 15 archiwalnych zdjęć sprzed 23 lat. Zobaczcie!

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 12.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Droga donikąd we Wrocławiu. Powstała między Oporowem i Kleciną, ale nikt z niej nie może skorzystać. O co chodzi? "Otwarty niedawno łącznik między ulicami Kupiecką i Stefki, łączący Oporów z Kleciną, to droga donikąd" – twierdzi jeden z okolicznych mieszkańców. I faktycznie, inwestycja zrealizowana przez ZDiUM, nie ma dalszego połączenia. Według zapowiedzi, budowę brakującego odcinka deweloper miał zakończyć w kwietniu. Ale na placu budowy nikogo nie widać.

📢 "Agent", "Big Brother" i wrocławski "Bar" - tak wyglądały pierwsze programy reality show w Polsce. Nie uwierzycie, kto brał w nich udział Pierwsze programy typu reality show zrobiły w Polsce ogromną furorę. Nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takim formatem, więc telewidzowie siadali tłumnie przed ekranem i śledzili na żywo zmagania uczestników w programie "Agent", "Big Brother" oraz "Bar". Niektórzy z uczestników zrobili duże kariery i dziś są bardzo rozpoznawalni. Jesteście ciekawi, gdzie wystąpili?

📢 Ekologiczna myjnia dla pociągów otwarta we Wrocławiu! PKP do czyszczenia wagonów używa deszczówki Najnowsza inwestycja PKP Intercity we Wrocławiu gotowa. Myjnia automatyczna dla pociągów znajduje się na terenie bocznicy kolejowej niedaleko dworca głównego. Inwestycja kosztowała ponad 33 mln zł, a za jej realizację odpowiadała firma Mostostal Warszawa.

📢 Tanie mieszkania od komornika. Te nieruchomości zostaną zlicytowane we Wrocławiu. Zobaczcie najnowsze oferty! Oto mieszkania, które niebawem trafią "pod młotek" (niektóre jeszcze w marcu). Pod każdym ze zdjęć krótki opis nieruchomości, data spodziewanej licytacji i co najważniejsze - proponowana cena wywoławcza. Są to licytacje komornicze, zatem każda z takich transakcji obarczona jest pewnymi obostrzeniami, ale wszelkie niedogodności może zrekompensować nam cena. Bowiem każde z mieszkań wycenione jest poniżej stawek rynkowych. 📢 Horoskop dzienny na wtorek, 12 marca 2024. Czy to będzie Twój dzień? Sprawdź, co widzi wróżka Estera HOROSKOP dzienny na wtorek 12 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy? Na co musisz się przygotować? Aktualny horoskop zodiakalny wróżki Estery pomoże Ci zaplanować zarówno twój dzień, jak i twoich bliskich

📢 Zaginął 36-letni Aleksander Kopytsia. W dniu zaginięcia wysłał do przyjaciół niepokojącą wiadomość 36-letni Aleksander pochodzi z Ukrainy, od 6 lat mieszka we Wrocławiu. Zaginał w niedzielę (10 marca) - wtedy też wysłał niepokojącą wiadomość do swoich bliskich. Policja i rodzina proszą o pomoc w poszukiwaniach. 📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości 12.03.2024 Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski?

📢 Michał Jaros czy Jacek Sutryk? Koalicja Obywatelska wciąż nie poinformowała, kto będzie kandydował na prezydenta Wrocławia Trwa kampania wyborcza we Wrocławiu. Jednak Koalicja Obywatelska prowadzi ją tylko do rady miasta. Nie ma jeszcze decyzji w sprawie kandydata na prezydenta. Na pytanie kiedy ją poznamy, Michał Jaros odpowiada: "O godzinie 16 w czwartek (14 marca)" - to wówczas mija termin rejestracji. Ponadto, kandydaci KO do rady miasta podpisali Kodeks Etyki Radnego i zobowiązali się do pracy na rzecz wyborców. To ewidentny przytyk do ostatnich doniesień płynących z wrocławskiego magistratu.

📢 Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ma nowego rektora. Został nim prof. Krzysztof Kubiak We wtorek (12 marca) wybrano nowego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Został nim prof. Krzysztof Kubiak z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Przez ostatnie lata pełnił funkcje związane z kierownictwem uczelni. 📢 Wpadki deweloperów we Wrocławiu. Jak tutaj mieszkać? Zobacz te zdjęcia! Nowe mieszkania we Wrocławiu kosztują majątek. Deweloperzy, mimo cen, cały czas potrafią oddać je w stanie pozostawiającym wiele do życzenia. Krzywe posadzki, ściany, nieszczelne okna i drzwi – to tylko niektóre z fuszerek, z jakimi muszą mierzyć się nabywcy. Od Czytelników zebraliśmy najpopularniejsze błędy i wpadki wrocławskich deweloperów. Zobacz je w galerii. O aktualnych cenach za mieszkania na rynku pierwotnym we Wrocławiu przeczytasz poniżej. 📢 Pożar mieszkania na Dolnym Śląsku. Seniorka w ciężkim stanie zabrana do szpitala W poniedziałek (11 marca) w Bielawie na Dolnym Śląsku doszło do nocnego pożaru mieszkania. W środku znajdowała się seniorka, która spała. Kobieta trafiła do szpitala z licznymi poparzeniami. Policja wykluczyła podpalenie.

📢 Dzień Matematyki na wesoło. Uczniowie od lat czują respekt do królowej nauk. Oto najlepsze memy! 12.03.2024 12 marca obchodzimy w Polsce dzień matematyki. Internauci nie zawiedli i dla nas solidną dawkę nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Ruszyło śledztwo prokuratury w sprawie wyburzenia zabytkowej willi na Karłowicach we Wrocławiu Prokuratura Rejonowa Wrocław - Psie Pole wszczęła śledztwo w sprawie wyburzenia zabytkowej willi przy ul. Kasprowicza 23 na Karłowicach. Z budynku nie zostało niemal nic, a rozbiórka została przeprowadzona bez wymaganych pozwoleń. Prawdopodobnie doszło do samowoli budowlanej, za co grozi nawet 8 lat więzienia. 📢 Wypadek na DK8 na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu z osobówką ciężarówka wpadła do rowu We wtorek, 12 marca, przed godz. 10 na drodze krajowej numer 8 z Wrocławia do Kłodzka doszło do groźnie wyglądającego wypadku. Ciężarówka wpadła do rowu po zderzeniu z samochodem osobowym. Jedna osoba została ranna. W miejscu wypadku są utrudnienia w ruchu.

📢 Tak wyglądało życie w dawnym Breslau. Zobacz na pocztówkach i akwarelach ze stolicy Dolnego Śląska Dziś mamy dla Was unikatowe pocztówki i akwarele Wrocławia w pierwszej połowie XX wieku, czyli ówczesnego niemieckiego Breslau. Wybraliśmy mało znane obrazki prezentujące głównie życie w mieście. Ludzi podczas pracy i odpoczynku w miejscach znanych nam również dzisiaj. Na wielu pocztówkach widać dokładnie jak się wówczas ubierano, z jakich środków transportu korzystano i jak powszechnie wykorzystywane były rzeki przepływające przez miasto. Zobaczcie jak wyglądał tamten świat na ulicach naszego miasta. 📢 To był kiedyś cudowny pałac. Tylko pół godziny drogi z Wrocławia. Tyle z niego pozostało do dziś... Zaledwie 20-30 minut drogi od Wrocławia, we wsi Ozorowice, spośród zarośli wyłaniają się kolumny portyku dawnego pałacu. Budowla ta, choć wpisana do rejestru zabytków, popadła w kompletną ruinę. Dziś można sobie tylko wyobrazić jak musiała być piękna. Zobaczcie zdjęcia Schloss Sponsberg z "wczoraj" i dziś.

📢 Nowy taras widokowy we Wrocławiu. Znajduje się na 49. piętrze Sky Tower. Jest tam również kawiarnia Taras widokowy na 49. piętrze wrocławskiego Sky Tower to nie wszystko. Znajdzie się tam również kawiarnia, a na szczyt dolnośląskiego wieżowca dojedziemy nowoczesnymi, multimedialnymi windami. Otwarcie w kwietniu! 📢 Dzisiaj to są korki we Wrocławiu. Kiedyś tak nie było, bo było mniej aut! Na pewno? Często zdarza się nam ubarwiać i przedstawiać w lepszym świetle przeszłość, nawet tą sprzed kilkunastu lat. Dziś sięgamy do archiwum Gazety Wrocławskiej i wyciągamy zdjęcia komunikacyjne z przełomu wieków. Czy 20 i więcej lat temu faktycznie po wrocławskich ulicach jeździło się samochodem lepiej niż dziś? Można mieć wątpliwości. Zakorkowane główne ulice, samochody ciężarowe jadące tranzytem przez miasto, w wielu miejscach gorszy stan nawierzchni niż dziś. Straż miejska już wtedy odholowywała auta i wlepiała mandaty rowerzystom. Można mieć wrażenie, że w korkach stoimy dziś tylko droższymi samochodami lepszych marek. I tylko jeden "szczegół" zmienił się znacząco. Patrzcie na cenę paliwa na stacjach... Popularna 95-tka w obecnej cenie LPG za litr!

📢 Wrocław Główny Wąskotorowy. Kolej dojazdowa docierała kiedyś na ten wrocławski plac! Kiedyś niemal do samego centrum Wrocławia można było dojechać wąskotorówką. Niepozorny budynek przy placu Staszica, zagospodarowany obecnie przez parafię przy kościele św. Bonifacego, to dworzec kolejowy. Wiele osób mijających ten obiekt nie ma pojęcia, że przed laty działał tam pasażerski Dworzec Miejski, a po II wojnie stacja o nazwie Wrocław Główny Wąskotorowy. 📢 Najmodniejsze kolory paznokci 2024: czerwień, zieleń, wzorki 3D, szalony french manicure i mleczna biel dla minimalistek 12.03 Jakie kolory i wzory paznokci będą najmodniejsze w 2024 roku? Wśród najważniejszych trendów w manicure znalazła się klasyczna czerwień, szalone wzory 3D, french manicure w nowym wydaniu i coś co minimalistki lubią najbardziej, czyli jasne, mleczne odcienie bieli. Ale to nie wszystko! Jeśli chcesz wiedzieć, jak modnie pomalować hybrydowe w 2024 roku zobacz inspiracje, które przygotowaliśmy. Przejdź do galerii i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wrocław zaraz po wojnie. Archiwalne zdjęcia fotoreporterów z odbudowy miasta Jeszcze w styczniu 1945 roku Wrocław był jednym z największych niemieckich miast i liczył blisko milion mieszkańców. W zaledwie pół roku miasto stało się poligonem i uległo ogromnym zniszczeniom. Niemal całe centrum należało stawiać od nowa, a materiałów budowlanych brakowało, bo były wywożone do Warszawy. Dlatego też większość prac trwała prawie dwie dekady, ale gruzy można było spotkać jeszcze w późnych latach 70. W naszym archiwum znaleźliśmy mnóstwo zdjęć z tego okresu. Zobacz, jak odbudowywano Wrocław! 📢 Metamorfoza Marcina Tyszki z "Top model". Tak obecnie wygląda znany juror - schudł aż 12 kilogramów! Marcin Tyszka to znany fotograf mody i juror w programie "Top model". Gwiazor w ostatnim czasie przeszedł metamorfozę, co spowodowało, że widzowie show mogli go oglądać w zupełnie innym wydaniu. Schudł aż 12 kilogramów! Zobacz na zdjęciach, jak obecnie wyglada.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Te osoby nie powinny jeść orzechów włoskich. Zobacz, komu i na co szkodzą orzechy włoskie Orzechy włoskie są bardzo bogatym źródłem wielu cennych składników: zdrowych tłuszczów, białka, steroli roślinnych, przeciwutleniaczy, aminokwasów, witamin, mikro- i makroelementów. Poprawiają kondycję włosów, skóry, przyspieszają regenerację komórek, poprawiają pracę mózgu i układu nerwowego. Jednak orzechy włoskie nie są wskazane dla każdego. Niektórym osobom mogą nawet zaszkodzić. Jeśli masz takie objawy, nie powinieneś jeść orzechów włoskich.

📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 12.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez! 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 12.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie. Ranking najładniejszych psów. Poznaj TOP 10 najpiękniejszych psów. Są takie urocze! 12.03.2024 TOP 10 najpiękniejszych ras psów na świecie. Internauci wybrali najładniejsze rasy. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Kto ma pieska w domu, ten wie jakie są kochane i lojalne. Zawsze chętne do zabawy lub przytulenia. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj jednak, że wygląd to nie wszystko. Zanim kupisz psa zapoznaj się z jego potrzebami. Sprawdź szczegóły! 📢 Wrocławskie Mieszkania zaczynają remonty podwórek. Do 2026 roku 10 z nich zmieni się nie do poznania Zobaczcie listę Wrocławskie Mieszkania w rozpoczynają remonty podwórek. Prace odbędą się na tych nieruchomościach, które miejska spółka ma w swoich zasobach. Na ten cel miasto przeznaczy 48 milionów złotych, a roboty mają zakończyć się do 2026 roku. Ile można zrobić za takie pieniądze? Raptem 10 podwórek, choć potrzeby są o wiele, wiele większe.

📢 Siedem nowych bibliotek powstanie we Wrocławiu. Zobaczcie, gdzie Dane dotyczące czytelnictwa we Wrocławiu napawają optymizmem. Wrocławskie biblioteki wciąż cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców. Niedługo będzie ich więcej. 📢 Wrocław sprzed czterech dekad. Ulice w centrum miasta tętniły życiem! Unikatowe fotografie Wrocław w latach 80. minionego wieku to było zupełnie inne miasto. Na pierwszy rzut oka widać, że wrocławskie ulice tętniły życiem. Z jednej strony - kolejki za wszystkim, z drugiej - handel i drobne usługi, które dziś przeniosły się pod dach. Dla wielu młodszych czytelników to abstrakcyjne dziś obrazki, ale warto zaznaczyć, że na zdjęciach naszych fotoreporterów z tamtego czasu nie widać smutnych, zgnębionych ludzi. Jak Wy wspominacie tamten czas? Znacie to z autopsji czy z opowiadań rodziców? 📢 Najrzadsze nazwiska na we Wrocławiu. Niektóre z nich nosi tylko jedna osoba!... Najrzadsze nazwiska we Wrocławiu - jak brzmią? Ile osób je nosi? Można je sprawdzić w statystykach, którymi dysponuje Główny Urząd Statystyczny. Niektóre z nich nosi zaledwie jedna osoba - inne należą ledwie do 2-3 osób! To prawdziwe unikaty wśród nazwisk. Przedstawiamy Wam pełną listę - ułożoną alfabetycznie. Kliknijcie w zdjęcie i sprawdźcie!

📢 Dolnośląskie miasta w których żyje się najlepiej. Mieszkańcy je uwielbiają, a ceny nieruchomości szybują. Mieszkać tu czysta przyjemność 15 dolnośląskich gmin w których mieszkało się najlepiej w 2023 roku. W zestawieniu znalazły się zarówno duże miasta jak i niewielkie gminy, które kuszą pięknymi widokami i błogim spokojem. Ranking „Gmina Dobra do Życia” został stworzony przez Serwis Samorządowy PAP. W skali kraju bezkonkurencyjny okazał się Kleszczów z woj. łódzkiego. Która z gmin zwyciężyła na Dolnym Śląsku? Przedstawiamy dane z pełnego raportu, który opublikowano na początku stycznia 2024. Kliknij w zdjęcie i sprawdź!

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 12.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 12.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 12.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne.

📢 Zbrodnie, które wstrząsnęły Wrocławiem. To oni terroryzowali stolicę Dolnego Śląska. Niektórzy robili to przez lata Wstrząsające zbrodnie rodem z Wrocławia, którymi żyła cała Polska. Na przestrzeni ostatnich dekad w stolicy Dolnego Śląska przynajmniej kilkukrotnie byliśmy świadkami zbrodni, które paraliżowały mieszkańców. Późniejsze procesy, z zapartym tchem, śledzili ludzie w całym kraju. Kliknij w zdjęcie i zobacz najgłośniejsze zbrodnie z Wrocławia. 📢 Opuszczony szpital na Dolnym Śląsku. Dziś to kompletna ruina. Jeszcze w 1993 roku rządzili to rosyjscy żołnierze Opuszczony szpital w Legnicy przez ostatnie lata uchodził za prawdziwą perłę wśród osób pałających się urbexem. Jeszcze kilkanaście lat temu był otoczony murem i chroniony przez stróża. W końcu właściciele obiektu zrezygnowali z jego usług, a olbrzymi obiekt w mgnieniu oka popadł w ruinę. Dziś to niebezpieczne miejsce które należy omijać szerokim łukiem.

📢 Praca w KGHM czeka. Do obsadzenia prawie 40 wakatów. Od pracy biurowej, po górnika na przodku i elektryka. Dobre zarobki i benefity Praca w KGHM to marzenie wielu. Miedziowy gigant nieprzerwanie prowadzi rekrutację. Obecnie czeka blisko 40 wakatów w kilku lokalizacjach Dolnego Śląska, m.in. w Lubinie, Legnicy, Głogowie, czy Polkowicach. Kliknij w zdjęcie i zobacz najnowsze oferty pracy w KGHM.

📢 Właściciel neonów odpowiada miastu. Czy Wrocław straci jedną ze swoich atrakcji?! Od niedzieli 10 marca cały Wrocław żyje sprawą neonów, które już niedługo mogą zniknąć z ul. Ruskiej. Dziś konferencję w tej sprawie zorganizowało miasto. Na odpowiedź właściciela neonów nie trzeba było długo czekać. Faktem jest to, że przez ostatnią dekadę neony stały się jedną z największych, darmowych atrakcji we Wrocławiu. Czy stolica Dolnego Śląska może ją stracić?

📢 Piękne i duże mieszkania na obrzeżach Wrocławia. Mają niepowtarzalny klimat i są do sprzedania. Tak wyglądają od środka! Cudo! Tarasy, zieleń za oknem i stylowe wykończenia. To właśnie te cechy są typowe dla jednych z piękniejszych mieszkań, które zostały wystawione na sprzedaż we Wrocławiu. Są bardzo przestronne, a co ważniejsze przykuwają oko. Jesteście ciekawi, ile kosztują i jak wyglądają od środka? Sprawdźcie w galerii. 📢 To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku. Posiadłość rodem z Beverly Hills na sprzedaż! Zachwyca na przedmieściach Wrocławia Luksusowa posiadłość na sprzedaż. Na obrzeżach Wrocławia znajduje się wyjątkowa rezydencja. Luksusowa willa została zaprojektowana w stylu kalifornijskich domów, które kojarzymy głównie z amerykańskich filmów i seriali. Niepowtarzalna posiadłość została wystawiona na sprzedaż za ponad 15 mln zł. To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku!

📢 Kamery we Wrocławiu rejestrują przejazd przez torowisko na czerwonym świetle. Ponad 2100 mandatów! Do 41 w całej Polsce zwiększa się liczba skrzyżowań, na których zamontowane są rejestratory wjazdu na czerwonym świetle. Urządzenia pojawiły się nie tylko nad skrzyżowaniami drogowymi, ale także kolejowo-drogowymi. We Wrocławiu są dwa takie miejsca. "Złapano" na nich ponad 2100 kierowców.

📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Przyjmują od ręki i płacą krocie. Mamy listę. Można negocjować wyższe stawki Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

📢 Kino Lwów we Wrocławiu doczeka się w końcu remontu. Zniszczony budynek został ogrodzony, a my znamy nieco szczegółów Budynek dawnego Kina Lwów we Wrocławiu przejdzie renowację. Obiekt zostało ogrodzony, pojawiła się również charakterystyczna tablica o inwestorze. Budynek cały czas niszczeje, a plany wobec niego były ambitne. Pięć lat temu miał tu powstać wielki klub fitness, ale później przyszła pandemia... 📢 Oto najlepsze sanatoria na konkretne schorzenie. Gdzie leczyć cukrzycę, płuca, kręgosłup czy serce? Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego z uzdrowiskami nizinnymi, nadmorskimi, podgórskimi i górskimi. Każde z nich specjalizuje się w leczeniu innych schorzeń. Sprawdź dokąd powinieneś wyjechać. 📢 Adrianna i Michał - tak mieszkają uczestnicy programu "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia. Tu żyje na co dzień marszałek Sejmu z żoną i córkami. Zajrzyj do ogromnego domu Szymona Hołowni – galeria zdjęć Szymon Hołownia mieszka nieopodal Warszawy. Nieruchomość polityka położona jest w wygodnej odległości od miejskiego zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Tu Szymon Hołownia mieszka wraz z żoną i córeczkami. Zobacz, jak żył do tej pory lider Trzeciej Drogi i prowadzący „Mam talent”. Zaglądamy do prywatnego domu Szymona Hołowni. 📢 Młoda kobieta staranowała zaparkowane auta. Jechała dziurawą ulicą z progami zwalniającymi na wrocławskim Jerzmanowie W poniedziałek, 11 marca po południu, młoda kobieta jadąca fiatem straciła panowanie nad samochodem i staranowała zaparkowane przy drodze auta. Do wypadku doszło na wąskiej, dziurawej ulicy na wrocławskim Jerzmanowie.

📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach. 📢 Erik Exposito zaprasza do składania mu ofert. Napastnik Śląska Wrocław chętnie wróci do Hiszpanii Napastnik Śląska Wrocław udzielił ciekawego wywiadu na antenie „Radio Marca Tenerife”. Erik Expósito mówi o chęci pokazania się w ojczyźnie i zaprasza kluby do składania mu ofert. Wskazał nawet jeden, w którym najchętniej by siebie widział. 📢 Dolnośląska perła urbexu. Ten opuszczony dziecięcy szpital straszy od lat. Zobaczcie zdjęcia Opuszczony szpital dziecięcy na wałbrzyskim Gaju dziś budzi grozę. Farba odchodząca ze ścian, pozostałości wyposażenia i mroczna atmosfera sprawiają, że u wielu osób to miejsce budzi grozę. Budzi również... ciekawość. Szpital został zamknięty w 2003 roku. Po 20 latach od tej chwili budynki po szpitalu są w ruinie. Zobaczcie na zdjęciach to, czego nie widać z zewnątrz. Czy nowi właściciele uratują to miejsce?

📢 Stacja kolejowa, stara kopalnia, hala pamięci i pałace - tu znajdują się najładniejsze domy kultury na Dolnym Śląsku Wraz z oświeceniem, czyli wiekiem rozumu i filozofów, zaczęły powstawać w Polsce już w XVII wieku pierwsze instytucje kultury. W XIX wieku były to głównie czytelnie publiczne dla różnych klas społecznych, choć w tamtych czasach jeszcze się tak nie nazywały. Dziś domy kultury są w każdym mieście na Dolnym Śląsku i zajmują się organizacją rozmaitych wydarzeń dla dzieci i dorosłych. Swoje siedziby mają w pałacach, dawnych stacjach kolejowych i zabytkowych obiektach. Stworzyliśmy listę najciekawszych!

📢 Tajemnicze podziemia, ogromne poddasze i kręte schody. Czy znasz te zakamarki wrocławskiego zamku? Leśnicki zamek we Wrocławiu to jeden z najstarszych pałaców na Dolnym Śląsku. Dawniej obronna twierdza otoczona fosą, dziś centrum kultury. Zobacz jego tajemnicze podziemia i ukryte zakamarki, do których na co dzień nie ma wejścia.

📢 Najpiękniejsza restauracja na świecie działa we Wrocławiu! Styl, elegancja i ten widok! Wnętrze zapiera dech. Zobaczcie zdjęcia Restauracja okrzyknięta najpiękniejszą na świecie znajduje się we Wrocławiu! To La Maddalena nagrodzona w międzynarodowym konkursie Muse Design Award w Nowym Jorku. Wyróżnienie przyznano "za styl, elegancję i wykorzystanie w wnętrzach bardzo szlachetnych materiałów". Zobaczcie, jak wygląda w środku! 📢 Koniec wrocławskich neonów? Galeria neonów przy ul Ruskiej przestaje istnieć. Właściciel kontra miasto Galeria neonów w podwórku przy ul. Ruskiej zdążyła wpisać się w krajobraz Wrocławia. Stała się też jedną z bardziej rozpoznawalnych atrakcji stolicy Dolnego Śląska. Teraz przestaje istnieć. Powód? "Trwające kilka miesięcy rozmowy z Gminą Wrocław nie doprowadziły do zawarcia porozumienia zapewniającego dalsze funkcjonowanie tego miejsca" - informują pracownicy galerii. 📢 Absolutnie unikatowe zdjęcia wrocławskich ulic z połowy XX wieku. Legnicka, św. Antoniego, Świdnicka mocno się zmieniły! Wrocław to miasto, które zachwyca architekturą. Stare kamienice, klimatyczne zaułki, a także pełne restauracji i kawiarenek ulice przyciągają tłumy turystów. Stolica Dolnego Śląska przeszła ogromną metamorfozę. Zobaczcie, jak wyglądały m.in. ul. Kościuszki, Piłsudskiego czy św. Antoniego jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Mamy dla Was unikatowe, archiwalne zdjęcia.

📢 Psy i koty do adopcji. Obok tych pięknych czworonogów z Wrocławia trudno przejść obojętnie! Kto pokocha? W TOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu mieszka kilkaset cudownych zwierząt, które czekają na nowe i kochające domy. Wśród nich znajdziecie prawdziwe śliczności, jak Karmelka, Sabę czy Polę. Ich urocze małe mordki i machające ogonki są rozczulające!

📢 Owoce, warzywa, buty i ubrania. Niedzielny targ na Świebodzkim we Wrocławiu zaprasza. Na stoiskach wszystko, czego dusza zapragnie! Niedzielny handel na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu trwa w najlepsze, jak w każdą niedzielę. To miejsce od lat cieszy się ogromną popularnością, głównie ze względu na niskie ceny i różnorodność produktów. Na Świebodzkim kupisz dosłownie wszystko! Zobacz, co nowego można tam znaleźć. 📢 Sanatorium miłości 2024. Poznaj uczestników nowej edycji randkowego show dla seniorów. Kiedy premiera? ZDJĘCIA Już 10 marca wraca na antenę TVP 1 uwielbiany przez widzów w każdym wieku program "Sanatorium miłości". Wiemy już, kto wystąpi w nowej - szóstej edycji randkowego show dla seniorów. Poznajcie uczestników!

📢 Wieże widokowe Dolnego Śląska. Prawdziwy raj dla amatorów górskich widoków i panoram. Byliście? Wieże widokowe Dolnego Śląska zachwycają nie tylko oryginalna konstrukcją, ale i fantastycznymi widokami. Znajdują się obecnie niemal w każdym zakątku regionu, choć zdecydowanie najwięcej z nich znajduje się na zimie kłodzkiej. Jesteście ciekawi, które z nich są bezpłatne i gdzie dokładnie są położone oraz, jakie panoramy oferują? Sprawdzamy! 📢 Tłumy na Targu Japońskim we Wrocławiu. Sushi, walki samurajów i rękodzieło. Zajezdnia Czasoprzestrzeń zmieniła się w małą Japonię! Ogromne tłumy na "Ningyo Targ Japoński" w Czasoprzestrzeni. Osoby, które chciały spróbować tradycyjnej, smażonej ośmiornicy w cieście, muszą poczekać w sporej kolejce. Ale to niejedyna atrakcja tych targów! Zajezdnia zamieniła się w prawdziwą małą Japonię z walkami samurajów i gadżetami dla miłośników anime. Szczegóły znajdziecie w relacji naszej reporterki.

📢 W tych parkach we Wrocławiu staną wózki z preclami i kawą. Miasto szuka chętnych! Na liście ponad 40 lokalizacji Kalendarzowa wiosna zbliża się wielkimi krokami. Razem z nią, do parków zawitają popularne wśród mieszkańców mobilne wózki z kawą, lemoniadą, preclami czy kukurydzą. Miasto ogłosiło listę lokalizacji, w których pojawią się wózki gastronomiczne. Po szczegóły, kliknij w naszą galerię!

📢 Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w Polsce! To nie jest żart. One naprawdę istnieją! W Polsce jest mnóstwo śmiesznych nazw miejscowości. Oto najśmieszniejsze nazwy miejscowości w kraju... 📢 O mężczyznach z przymrużeniem oka. Świętujemy Dzień Mężczyzn. W tle Chuck Norris i inni twardziele. MEMY z okazji 10 marca Dziś 10 marca, a więc... Dzień Mężczyzn. Kto nie pamiętał - przypominamy. Kto nie miał pojęcia - informujemy. Nie mylcie Dnia Mężczyzn z Dniem Chłopaka, to dwa różne święta i okazje do świętowania. Jak panów widzi internet? Zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o mężczyznach. Będziecie płakać ze śmiechu!

📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Było zielono, kwitł handel. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu miasta do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce zanim zostało zalane betonem! 📢 Opuszczone korytarze i puste sale. Zabytkowy szpital we Wrocławiu po wyprowadzce ostatnich pacjentek. Tak wyglądała opuszczona klinika Ciemne korytarze i wciśnięte w kąt łóżka. Puste sale... W grudniu 2021 roku Klinikę Położnictwa i Ginekologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Chałubińskiego opuściły ostatnie pacjentki. Byliśmy w środku podczas wielkiego sprzątania przed przenosinami na ulicę Borowską. Zobaczcie opustoszałą klinikę, w której przyszły na świat dziesiątki tysięcy wrocławian.

📢 Żołnierze zawodowi i terytorialsi dostali podwyżki. Warto pójść w kamasze. Na taką pensję można liczyć. MON podało kwoty Wzrost uposażenia zasadniczego od 1040 złotych do 2750 złotych - żołnierze zarabiają więcej! Jeśli zastanawialiście się nas wstąpieniem w szeregi armii, dodatkowe pieniądze mogą być argumentem "za". Wynagrodzenie, jakie otrzymuje żołnierz, zależy od jego stopnia. Kliknijcie w naszą galerię i zobaczcie nowe stawki! 📢 Paracetamol Aflofarm wstrzymany w obrocie! Nowe ostrzeżenie GIF - wykryto nieprawidłowości Główny Inspektorat Farmaceutyczny wstrzymał w obrocie na terenie całego kraju obrót leku Paracetamol. GIF opublikował nowe ostrzeżenie na swojej stronie internetowej. Decyzja dotyczy kilku serii popularnego leku Paracetamol Aflofarm w postaci zawiesiny doustnej. Sprawdź koniecznie, o które partie leku chodzi. Czytaj więcej! 📢 Najtańsze osiedla we Wrocławiu. Tu najlepiej szukać mieszkania. Jest najnowszy raport dotyczący cen nieruchomości Ceny mieszkań we Wrocławiu zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Według analityków portalu SonarHome.pl, kwoty za metr kwadratowy niestety cały czas rosną. Tym razem, w porównaniu do zeszłego miesiąca - średnio o 200 złotych. Dzisiaj średni koszt mieszkania z obu rynków: wtórnego i deweloperskiego we Wrocławiu to 11 474 zł za mkw. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej?

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, ale dziś mieszka tam garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Wzgórze Partyzantów moment przed otwarciem. Niedługo wszyscy będą mogli wejść na Bastion Sakwowy Zbliża się termin oddania do użytku widowiskowej inwestycji we Wrocławiu. Mowa oczywiście o wyremontowanym Bastionie Sakwowym na Wzgórzu Partyzantów, gdzie trwają prace wykończeniowe. Wiemy, kiedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć odnowiony zabytek na własne oczy. 📢 Niezwykłe znaleziska w dawnym kurorcie pod Wrocławiem. Las skrywa tajemnice sprzed 100 lat. Byli tu naziści Pudełko po cukierkach Haribo, korek od Maggi czy tablica informacyjna NSDAP, zostały znalezione w lesie otaczającym dawny kurort pod Wrocławiem. Od maja 2023 roku Wrocławska Grupa Poszukiwawcza prowadzi badanie terenu wokół dawnych sanatoriów w Obornikach Śląskich. Znaleziska są bardzo różne lecz każde nich, równie intrygujące. Tych rzeczy używali wczasowicze, potem wkroczyli tu żołnierze. Zobacz co udało się znaleźć.

📢 Z Wrocławia nad Bałtyk i do Niemiec. Kończą budować ważną ekspresówkę! Tak wygląda z drona Ten fragment drogi ekspresowej S3 będzie kluczowy przy dojeździe z Wrocławia i całego Dolnego Śląska nad zachodnią część bałtyckiego wybrzeża. Dziwnów, Międzywodzie, Międzyzdroje i wreszcie Świnoujście. Dojazd do tych miejscowości powinien być jeszcze szybszy już w najbliższe wakacje. Zobaczcie jak przebiegają prace przy budowie ponad 30 kilometrów nowej trasy w województwie zachodniopomorskim. Oto najnowsze zdjęcia z drona. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz!

📢 Tą linią kolejową pod Wrocławiem znów pojadą pociągi! Właśnie trwa układanie nowych torów Trwa układanie nowych torów na linii kolejowej, która niszczała przez ostatnich blisko 30 lat! Wcześniej pociągi kursowały tam od wieku! Mowa o linii kolejowej Kobierzyce - Piława Górna, łączącej aglomerację wrocławską z przedgórzem sudeckim. Po drodze mija ona kilka sporych miejscowości, dla których dostęp do kolei mógłby być rozwojowym bodźcem. Mowa o Jordanowie, Łagiewnikach czy Niemczy. Kiedy pojawi się tam znów pociąg? 📢 Wyjątkowy Wrocław na przełomie wieków. Mnóstwo rzadkich fotografii ze stolicy Dolnego Śląska To był wyjątkowy czas we Wrocławiu. Miasto i jego mieszkańcy dopiero otrząsnęło się po powodzi tysiąclecia. Wciąż trwały prace przy odbudowie, ale jednocześnie także wyburzaniu kamienic, na których remont nie było pieniędzy w miejskiej kasie. Miasto myślami było już przy roku 2000 i organizacji obchodów milenium Wrocławia. Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia z końca burzliwych lat 90 i samego początku nowego wieku. Powstawały do wydania papierowego i do tej pory nie były publikowane w internecie, część z nich nie trafiło także na łamy tradycyjnej gazety. Zobaczcie te unikatowe kadry naszych fotoreporterów.

📢 We Wrocławiu znajduje się pierwsza stacja kolejowa w Polsce! To niszczejący od lat dworzec Górnośląski Tuż obok dworca Wrocław Główny, który od czasu remontu jest jedną z wizytówek miasta, znajdziecie jego zupełne przeciwieństwo. Opuszczony dworzec Górnośląski, który jest pierwszą stacją kolejową w Polsce, od lat popada w ruinę - niegdyś piękna elewacja jest w tragicznym stanie, a w ukrytych zakamarkach jest pełno śmieci po bezdomnych. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach.

📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! 📢 Apartamenty w Sky Tower na sprzedaż. To najbardziej prestiżowe miejsce do mieszkania? [ZDJĘCIA, CENY] Na wyższych piętrach Sky Tower znajdują się lokale mieszkalne. Duża część z nich została już zagospodarowana, choć niektóre wciąż czekają na właściciela. Obecnie w serwisie Otodom.pl jest 10 ofert sprzedaży apartamentów w Sky Tower. Sprawdziliśmy ich metraż, ceny oraz udogodnienia. Zobaczcie.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie