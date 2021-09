Prasówka 12.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka 12.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Dziewiąty miesiąc roku nazwany został właśnie od tej rośliny, która wówczas kwitnie najpiękniej. Choć pierwsze fioletowe kwiatuszki pojawiają się już w sierpniu, to dopiero we wrześniu wrzosy osiągają pełnię kwitnienia. Dziś każdy za kilka złotych, może mieć swój własny wrzos w ogrodzie, ale w naturalnym środowisku wrzosowiska zapierają dech w piersiach. Na Dolnym Śląsku kwitnące zbiorowiska wrzosów zarastających setki hektarów terenu znajdziemy około 1-1,5 h jazdy samochodem od Wrocławia. To najpiękniejsze wrzosowiska w Polsce!