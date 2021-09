Prasówka 11.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Dziewczynka ostatni raz była widziana w piątek (10 września) około godziny 13.30, gdy po lekcjach wyszła ze szkoły przy ul. Trwałej we Wrocławiu.

W sobotę (11 września) na IV Wrocławskiej Potańcówce Wolności roztańczonym wrocławianom udało się pobić rekord Polski w tańcu Jerusalema. Byliśmy tam i my - zobaczcie nagranie poniżej.

Dziewiąty miesiąc roku nazwany został właśnie od tej rośliny, która wówczas kwitnie najpiękniej. Choć pierwsze fioletowe kwiatuszki pojawiają się już w sierpniu, to dopiero we wrześniu wrzosy osiągają pełnię kwitnienia. Dziś każdy za kilka złotych, może mieć swój własny wrzos w ogrodzie, ale w naturalnym środowisku wrzosowiska zapierają dech w piersiach. Na Dolnym Śląsku kwitnące zbiorowiska wrzosów zarastających setki hektarów terenu znajdziemy około 1-1,5 h jazdy samochodem od Wrocławia. To najpiękniejsze wrzosowiska w Polsce!