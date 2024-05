Prasówka 11.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Grażyna Kulczyk - tak ubiera się była żona Jana Kulczyka. Miliarderka inspiruje wiele Polek”?

Prasówka 11.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Grażyna Kulczyk - tak ubiera się była żona Jana Kulczyka. Miliarderka inspiruje wiele Polek Grażyna Kulczyk, miliarderka i była żona Jana Kulczyka, jest uznawana za ikonę stylu, a jej sposób ubierania się stanowi inspirację dla wielu kobiet. Regularnie pojawia się na różnego rodzaju wydarzeniach, galach czy wystawach, prezentując swoje luksusowe kreacje. Oto styl jednej z najbogatszych Polek!

📢 Andrea Bocelli ma piękną żonę - zdjęcia. Tak luksusowo żyje i się ubiera Veronica Berti, ukochana włoskiego śpiewaka Najpopularniejszy włoski śpiewak Andrea Bocelli wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanej Veronici Berti. Artysta często koncertuje, podróżując po całym świecie. Na jego występach zawsze są tłumy. Bocelli udziela licznych wywiadów, jest zapraszany na spotkania towarzyszące muzycznemu show. W tych wszystkich działaniach wspiera go żona Veronica, która równie często pojawia się w mediach jak jej sławny mąż. Zobaczcie, jak się ubiera Veronica Berti, najważniejsza kobieta w życiu znanego śpiewaka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Zastosuj ten nawóz przed posadzeniem pomidorów! Będą rosły jak szalone i ugną się od warzyw Pomidory najczęściej zaczynamy sadzić do gruntu w połowie maja. Ci, którzy dysponują szklarnią, mogą zrobić to już wcześniej - mniej więcej w połowie kwietnia. Niezależnie od terminu sadzenia, warto wcześniej zadbać o podłoże. Stosując ten nawóz przed posadzeniem, masz gwarancję, że krzak pomidora będzie uginał się od warzyw!

Prasówka 11.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Frytka była gwiazdą Big Brothera, a potem zniknęła z mediów. Tak dziś wygląda Agnieszka Frykowska Agnieszka Frykowska wypłynęła na początku lat dwutysięcznych, dzięki udziałowi w programie Big Brother. Zdobyła ogólnopolską popularność. Kilka lat po sukcesie zdecydowała się zniknąć z mediów. Zmieniła nawet imię na Maja. Oto jak obecnie wygląda. Dziś stawia na naturalność - jest nie do poznania!

📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej! 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS i GIF. Te produkty wycofano ze sklepów: Biedronka, Lidl, Auchan, Kaufland, Aldi, Netto, Żabka, POLOmarket 11.05.2024 Nowe ostrzeżenie GIS, aktualne na dzień 11.05.2024! Oto lista produktów, które zostały wycofanych przez sklepy sieci: Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, POLOmarket, Auchan. Sprawdź nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista została ostatnio powiększona o nowe produkty i przedmioty. Oto szkodliwe rzeczy, które muszą usunąć ze swoich półek sklepy zgodnie z decyzją, które wydał Główny Inspektor Sanitarny oraz Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Sprawdź listę!

📢 Zorza polarna nad Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Zobaczcie zdjęcia! W piątek (10 maja) wieczorem na niebie w całej Polsce pojawiła się zorza polarna. Widać ją doskonale także we Wrocławiu i innych miejscach Dolnego Śląska. Wygląda obłędnie! Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Julia Wieniawa w bikini i bieliźnie! Aktorka nie boi się pikantnych zdjęć, a jej profil śledzi ponad 2,1 mln użytkowników Julia Wieniawa, która została nową jurorką w "Mam Talent", lubi szokować. O jej odważnych zdjęciach i strojach mówi cała Polska. Znana jest nie tylko ze swoich kreacji aktorskich czy zdolności wokalnych, ale i z kontrowersyjnych, budzących dyskusję stylizacji. Aktorka nie boi się pozować w bieliźnie czy bikini. Wieniawa, której konto na Instagramie śledzi ponad 2,1 miliona użytkowników, jest inspiracją dla wielu młodych Polek. Można ją nazwać polską ikoną stylu. Zobaczcie!

📢 Conan Kaźmierski, syn Królowej Życia - tak mieszka i żyje. Zobaczcie zdjęcia gwiazdy TTV [11.05.2024 r.] Conan Kaźmierski jest synem Dagmary Kaźmierskiej, niekwestionowanej gwiazdy programu "Królowa życia" w TTV. Występował w wielu odcinkach tego kultowego reality show. Widzowie widzieli jak zmieniał się przez lata. Dziś studiuje medycynę. Był też właścicielem lodziarni na Stabłowicach we Wrocławiu. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Conan Bestia Kaźmierski. 📢 Jakie tajemnice kryją statki ze stoczni we Wrocławiu? Dolnośląska stocznia wysyła je na całą Europę Czy wiedziałeś, że Wrocław ma nadal spory wkład w przemysł stoczniowy? Zobacz, jakie statki wypłynęły w świat z Dolnego Śląska i jakie statki można zobaczyć w przystani na Szczepinie.

📢 Najtańsze kawalerki we Wrocławiu. Niektóre z tych mieszkań kupisz za mniej niż 200 000 zł! Tak wyglądają od środka Ceny mieszkań we Wrocławiu znów poszybowały w górę, jednak wciąż można znaleźć kawalerki na sprzedaż, których ceny nie przekraczają trzystu, a w niektórych przypadkach nawet dwustu tysięcy złotych! Chcecie zobaczyć, jak wyglądają od środka? Zdjęcia znajdziecie w galerii.

📢 Najpiękniejsze pałace Dolnego Śląska. Do tych miejsc będziecie chcieli wracać! Pałace Dolnego Śląska stanowią o bogactwie kulturowym naszego regionu. Zachód Polski znany jest z pięknych rezydencji, zamków i pałaców, które przyciągają turystów z całego kraju, a nawet ze świata. Wiele z nich doczekało się legend, a część została odrestaurowana i wkomponowuje się w lokalny koloryt. Które z budowli naprawdę zachwycają? Przedstawiamy Wam nasz subiektywny ranking! 📢 Wrocławska Ekostraż ratuje psa z ogromnym guzem. Ból, jaki czuje to zwierzę, jest nie do opisania! Wrocławska Ekostraż odebrała właścicielom spod Kobierzyc ciężko chorego psa z guzem odbytu wielkości ludzkiej głowy. "Tak boli, że pies nie daje się zbadać w tamtej okolicy, czy nawet pozwolić odchylić ogon" - mówią wolontariusze. Kundelek nie może się wypróżniać, a każdy spacer to dla niego nieprawdopodobny ból. Trwa walka o jego życie. Jest już po pierwszej operacji i czekają go dwie kolejne.

📢 Ulica Żmigrodzka, główna droga wyjazdowa z Wrocławia do przebudowy. Miasto szuka projektanta Wzdłuż ulicy Żmigrodzkiej we Wrocławiu mają pojawić się nowe ścieżki rowerowe. W tym celu główna droga wyjazdowa z Wrocławia zostanie przebudowana, miasto szuka projektanta prac. 📢 Tu utkniesz w najbliższych dniach. Nowe remonty i utrudnienia drogowe we Wrocławiu W weekend (10-12 maja i zaraz po nim na mieszkańców Wrocławia czeka nowy zestaw utrudnień drogowych. Zamknięty zostanie tunel Dominikański, zacznie się remont ulicy Kołłątaja znajdującej się ścisłym centrum. Niełatwo będą mieli pasażerowie MPK Wrocław, bo kursowanie dwóch linii zostanie zawieszone. O szczegółach przeczytacie poniżej.

📢 Wypadek na skrzyżowaniu w centrum Wrocławia. Motocyklista wjechał pod tramwaj. Zobaczcie zdjęcia Poważny wypadek na skrzyżowaniu ulicy Pułaskiego z ulicą Kościuszki we Wrocławiu. Kierowca motocykla wjechał pod tramwaj. Na miejsce zostały wezwane służby. Mężczyzna jest pod opieką ratowników medycznych.

📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje nasza tenisistka. Dobra kawa, czarny kot i książka - tak spędza wolne chwile Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Jeśli tylko ma chwilę czasu to sięga po dobrą kawę i książkę, lubi klasycznego rocka, w domu mizia czarnego kota Grappę i bardzo ceni sobie bliskie relacje z rodziną. Taka jest prywatnie najlepsza tenisistka świata. Jak wygląda jej codzienne życie - zobaczcie zdjęcia. 📢 Pociągiem w Karkonosze. Tak odnawiają linię do Karpacza, kiedy tamtędy pojedziemy? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces.

📢 Gdzie jest środek Dolnego Śląska i jakie atrakcje turystyczne czekają na nas w okolicy? Jeśli jeszcze nie wiecie, gdzie znajduje się środek Dolnego Śląska, to przychodzimy do Was z odpowiedzią! Poza punktem na mapie jest tu wiele atrakcji turystycznych, które warto zobaczyć na własne oczy: zabytkowy kościół, zalew, wieże widokowe oraz pałace i zamki! Zapraszamy Was na wirtualną podróż po okolicy!

📢 Wieże World Trade Center z miliona klocków Lego. Mają 7 metrów, można je oglądać we Wrocławiu Tego jeszcze nie było, największe na świecie repliki, dwóch - swego czasu – największych budynków świata będzie można obejrzeć w największym budynku we Wrocławiu. I to od 11 maja, bo wówczas w Sky Tower zostanie otwarta wystawa klocków Lego, gdzie dwie, siedmiometrowe wieże WTC będą jej głównym elementem. Do ich zbudowania potrzeba było miliona elementów.

📢 Tragiczny wypadek na Dolnym Śląsku, kierowca zginął w płonącym aucie. To 45-latek spod Wrocławia W czwartek (9 maja) około godziny 8 rano doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Na granicy województw dolnośląskiego i opolskiego kierujący mazdą uderzył w przydrożne drzewo. Kierowca nie mógł się wydostać z płonącego auta. Powiatowa droga jest zablokowana. 📢 Tragiczna śmierć młodego Ukraińca we Wrocławiu. Takich kar domaga się prokurator dla policjantów i lekarki Szczecińska prokuratura domaga się kar od 7 miesięcy do nawet 6 lat więzienia dla byłych policjantów oskarżonych w sprawie tragicznej śmierci młodego Ukraińca. 25-latek zmarł we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym pod koniec lipca 2023 roku. Ogłoszenie wyroku coraz bliżej. Sędzia zamknął przewód sądowy. Ruszyły mowy końcowe. 📢 Tak kiedyś wyglądały wakacje nad morzem. Historia w kolorze prosto z archiwum! Tak wyglądało lato m.in. w Jastarni i na Półwyspie Helskim Tak przed II wojną światową wyglądał odpoczynek nad polskim morzem. Wakacje nad Bałtykiem i Zatoką Pucką w latach 20. i 30. poprzedniego wieku to był czas, gdy nad dla tego rybacko-rolniczego regionu pojawiła się nowa perspektywa. Turystyka zaczęła nabierać kształtów i... za naszym pośrednictwem kolorów. Tak mogłyby wyglądać historyczne wakacje, gdyby sfotografować je na kolorowym filmie.

📢 „Czterej pancerni i pies” - wiesz, że pierwszych osiem odcinków powstało na Dolnym Śląsku? Serial ma już 58 lat! „Czterej pancerni i pies” pierwszy raz pojawili się w telewizji 58 lat temu. Właśnie dlatego przypominamy nasz archiwalny materiał o tej niezwykłej produkcji. Wiele osób o tym nie wie, ale pierwszych 8 odcinków serialu „Czterej pancerni i pies” powstało na Dolnym Śląsku. To tutaj załoga uczyła się, jak być pancerniakami, to stąd pochodziło wielu aktorów. O kulisach powstania serialu „Czterej pancerni i pies” w rocznicę wyemitowania jego pierwszego odcinka opowiadał nam Marek Łazarz, autor monograficznej książki poświęconej temu kultowemu filmowi.

📢 Największe legendy Sparty Wrocław – od Pociejkowicza do Janowskiego Jak zmierzyć i porównać sukcesy Konstantego Pociejkowicza, Macieja Janowskiego czy Dariusza Śledzia, który sięgał po mistrzostwo Polski ze Spartą jako trener i zawodnik? My nie podejmiemy się tego zadania, dlatego ten artykuł nie ma charakteru rankingu, lecz chronologicznego przedstawienia największych legend wrocławskiego klubu. Kliknij w pierwsze zdjęcie i zobacz, kto według nas zasłużył na to miano.

📢 Hubert Urbański, prowadzący "Milionerów" - tak mieszka. Kawalerskie i skromne mieszkanie gwiazdora Hubert Urbański to uwielbiany przez widzów prezenter telewizyjny, w ostatnich latach związany ze stacją TVN i programem "Milionerzy". Gwiazdor chętnie dzieli się prywatnymi zdjęciami na Instagramie. Można tam zobaczyć, jak podróżuje czy spędza wolne chwile. Są również zdjęcia jego mieszkania. Oto dom prowadzącego "Milionerów". 📢 Przebudowa Dworca Świebodzkiego i powrót pociągów. PKP już zaprojektowało układ torów PKP ma już gotowe projekty rozbudowy i modernizacji linii kolejowych pomiędzy Wrocławiem, a Środą Śląską. W ramach tych prac przebudowane zostaną Dworzec Świebodzki, stacja na Muchoborze Wielkim i w Środzie Śląskiej. Do 26 maja mieszkańcy mogą brać udział w konsultacjach społecznych, zaplanowano także spotkanie we Wrocławiu. 📢 Śląsk Wrocław dopina letnie transfery. Bramkarz i kilku innych piłkarzy na celowniku WKS-u Śląsk Wrocław skupia się powoli na letnich transferach. Do klubu trafi nowy bramkarz, napastnik, dwaj środkowi pomocnicy i najprawdopodobniej skrzydłowy. Giełda nazwisk nabiera rozpędu, choć na konkretne ruchy będzie trzeba jeszcze trochę zaczekać. Wiele zależeć będzie od tego, na którym miejscu WKS zakończy sezon.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Najpopularniejsze auto wrocławskich taksówkarzy przyda się studentom Politechniki Wrocławskiej. Otwarto nowe laboratoria Wrocławscy taksówkarze od dawna wiedzą, że jednym z najbardziej niezawodnych modeli do jazdy po mieście jest Toyota Prius. Na czym polega jej fenomen? Będą mogli odkryć to studenci Politechniki Wrocławskiej, podczas nauki w nowo otwartych laboratoriach Wydziału Mechanicznego. 📢 Zmiany w powiecie wrocławskim. Starostą został Włodzimierz Chlebosz. Koalicja Obywatelska i Trzecia Droga wybrały zarząd Zainaugurowana została nowa kadencja samorządu w powiecie wrocławskim. Radni złożyli już ślubowania i wybrali przewodniczącego rady. Wybrano także zarząd powiatu, który opiera się na Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drodze. Starostą został Włodzimierz Chlebosz.

📢 Juwenalia, dzień balonów i duży festiwal filmowy. Najciekawsze wydarzenia we Wrocławiu na weekend 10-12 maja Co weekend Wrocław nie zawodzi i proponuje mieszkańcom oraz turystom masę atrakcji. Piątek, sobota i niedziela (10-12 maja) stoją pod znakiem juwenaliów, otwarcia sezonu fontanny, dużych targów i innych ciekawych wydarzeń. Zobaczcie, co będzie się działo we Wrocławiu w naszej galerii. 📢 Stary fortepian, rzeźbiony kominek i tapety w kwiaty. Dworek tylko o godzinę drogi od Wrocławia. Co spotkało piękną rezydencję? Ten piękny, choć zniszczony dwór myśliwski w Jaskulinie, znajduje się tylko godzinę drogi z Wrocławia. Zakręcone schody, potłuczone szyby i... stary fortepian. Jaki to miejsce jest piękne! Co się z nim stało? 📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 10.05.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 10.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 10.05.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 10.05 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach. 📢 Kawałek Alp na Dolnym Śląsku! Piękna karkonoska łąka zachwyca turystów Krajobrazy w Karkonoszach i Górach Izerskich są wprost zachwycające, Przywodzą na myśl sielskie alpejskie wioski albo urocze hale u podnóży Tatr. Soczysta zieleń łąk pokrytych kolorowymi kwiatami, a w tle majestatyczne góry, "lukrowane" gdzieniegdzie śniegiem. Wszystko jak z reklamy czekolady Milka i... na wyciągnięcie ręki.

📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski? 📢 Koszykarskie święto we Wrocławiu! Wygrana Śląska, komplet w Orbicie i popis cheerleaderek W czwartkowy wieczór w Hali Orbita 3 000 kibiców było świadkami wielkiego koszykarskiego święta! Śląsk Wrocław po kapitalnym widowisku w trzecim ćwierćfinale Orlen Basket Ligi pokonał Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 102:97. „Trójkolorowi” przez cały mecz mogli liczyć na głośny doping kibiców, których rozgrzewały również występy cheerleaderek. Wspieraliście koszykarzy WKS-u na trybunach? Znajdźcie się na zdjęciach! 📢 Śląsk – Stal: Mecz na zawał serca! WKS tylko jeden krok od półfinału Orlen Basket Ligi! Mecz sezonu Orlen Basket Ligi?! Bardzo prawdopodobne. WKS Śląsk Wrocław w trzecim meczu ćwierćfinałowym po kapitalnym widowisku pokonał Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 102:97. Gościom nie pomógł nawet doskonały występ Nemanji Đurišicia (44 punkty). Dolnośląski zespół prowadzi w serii 2-1 i do awansu do półfinału potrzebuje już tylko jednego zwycięstwa. Mecz numer cztery w niedzielę o godz. 20:30 w Hali Orbita.

📢 Fabryka zabawek z czasów PRLu we Wrocławiu zostanie zrównana z ziemią. Co tam powstanie? Kolejny budynek we Wrocławiu może zniknąć z mapy miasta. Mowa o dawnej Spółdzielni Pracy Palart, w której produkowano zabawki w czasach PRLu. Zobacz, jak wygląda to miejsce. 📢 Masowy grób w małej wsi na Dolnym Śląsku. Archeolodzy wrócili tu po 27 latach i znów dokonali odkrycia W połowie kwietnia i tuż po majówce archeolodzy ponownie, po 27 latach, sprawdzili masowy grób żołnierzy w miejscowości Pławna Dolna na Dolnym Śląsku. Wcześniej, w 1997 roku, odkryto tu 20 żołnierzy. Prace z dni 7-8 maja doprowadziły do kolejnych odkryć. To m.in. mundurowe guziki, odznaki czy nieśmiertelniki. Zobacz!

📢 We Wrocławiu kręcą trzeci sezon serialu "Fundacja"! Hit streamingowy Apple TV powstaje na placu Wolności Tajemnicze zasieki przez kilka dni stały pod Narodowym Forum muzyki we Wrocławiu. Dziś wiemy już, że na Placu Wolności pracowała ekipa filmowa, kręcąca zagraniczną produkcję dla platformy AppleTv+. Tym razem to jednak nie film historyczny a serial science fiction!

📢 Chwila relaksu między maturami. Zobacz najlepsze memy o maturzystach, internauci nie zawiedli! Pierwsze dni egzaminów maturzyści mają już za sobą. Tymczasem memiarze nie wychodzą z formy i w prześmiewczy sposób komentują aktualne poczynania absolwentów szkół średnich. Przejrzeliśmy najdalsze zakątki internetu w poszukiwaniu najśmieszniejszych memów o maturzystach. Zobacz, w galerii z czego śmieje się teraz internet!

📢 Tu handlowało się wszystkim! Tak wyglądał wrocławski szaberplac na ul. Krakowskiej. O pochodzeniu towaru lepiej było nie wiedzieć W zniszczonym wojną Wrocławiu przyjeżdżający do miasta i zasiedlający je Polacy bardzo często odkrywali lokalne skarby. Były to rzeczy codziennego użytku, które w tamtym okresie trudno było kupić. Cenne znaleziska zabierało się na szaberplac i tam sprzedawało lub wymieniało na inne niezbędne produkty. Jedno z najsłynniejszych wrocławskich targowisk funkcjonowało przy ulicy Krakowskiej. A handlowało się tam wszystkim. Zobaczcie zdjęcia z tego okresu!

📢 Ściana róż w centrum Wrocławia przyciąga tłumy. Idealna "miejscówka" na sesję zdjęciową. Zobaczcie to romantyczne miejsce Majowa pogoda sprzyja spacerom po zakątkach Wrocławia. Jednym z ostatnich odkryć jest romantyczna "ściana" kwiatów. Setki przepięknych róż zakwitły na płocie Pałacu Królewskiego przy placu Wolności. Przechodnie uwielbiają to niezwykłe miejsce! 📢 Matura 2024 JĘZYK ANGIELSKI - arkusze CKE i odpowiedzi. Te zadania czekały maturzystów! Co sprawdzali w internecie? Matura 2024. W czwartek (9 maja) jest trzeci dzień egzaminów dla abiturientów z całej Polski. Trwający 120 minut egzamin z języka obcego rozpoczął się o godz. 9. Chęć zdawania języka angielskiego na poziomie podstawowym zadeklarowało blisko 256,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia, czyli 97,5 proc. tegorocznych absolwentów. Po południu na naszej stronie pojawią się arkusze egzaminacyjne wraz z odpowiedziami.

📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Weekendowa wycieczka blisko Wrocławia. Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich gwarantuje nieziemskie widoki Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich to miejsce idealne dla miłośników górskich wycieczek, ciszy i spokoju. Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo, iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Dlaczego warto się tam wybrać? Zobaczcie sami. 📢 Wrocław zrównany z ziemią. 79 lat temu zakończyła się II wojna światowa. Sowieci zamienili Festung Breslau w ruinę 8 maja wypada rocznica zakończenia II wojny światowej. Walki we Wrocławiu toczyły się do samego końca. Festung Breslau skapitulowało dwa dni wcześniej i cztery dni po Berlinie. Wystarczyły tylko trzy miesiące, aby miasto obróciło się w morze ruin. Zobacz jak wyglądał Wrocław w maju 1945, tuż po zakończeniu wojny.

📢 Miasto zakopane w dolnośląskim lesie. Mroczny labirynt podziemnych korytarzy. Jak z horroru! Nie chcesz się tu zgubić! Podziemne schrony, wojskowe bunkry i tunele - tych na Dolnym Śląsku nie brakuje. Wiele podziemnych konstrukcji zostawili po sobie Niemcy i Armia Radziecka. Jeśli lubicie wycieczki z dreszczykiem i jesteście miłośnikami historii, koniecznie odwiedźcie Przemkowski Park Krajobrazowy. W lasach pod Wilkocinem znajdziecie opuszczone wojskowe bunkry połączone kilometrami korytarzy. To podziemne miasto przyprawia o ciarki. Zobaczcie zdjęcia z wewnątrz!

📢 Detektyw Rutkowski i jego stylizacje. Tak ubiera się kontrowersyjny celebryta. Ikona mody, czy kiczu? Krzysztof Rutkowski - kontrowersyjny detektyw szokuje nie tylko specyficznym zachowaniem ale także fryzurami i ubiorem. Niektórzy mają go za ikonę stylu inni za reprezentanta kiczu. Oceńcie sami. Oto kilka wybranych stylizacji! 📢 Nowa strefa gastronomiczna w Renomie. Wiemy, jakie restauracje otworzą się w galerii od strony placu Kościuszki we Wrocławiu Dobre wieści dla miłośników wrocławskiej gastronomii! Po otwarciu PeDeTu przyszedł czas na kolejne nowości w Renomie. Wiemy, co powstanie w galerii handlowej od strony placu Kościuszki. Przeczytajcie poniżej.

📢 Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu odsłonięty! Na uroczystości tłum, sam pomnik robi wrażenie! Zobaczcie zdjęcia W środę (8 maja) wieczorem oficjalnie odsłonięty został Pomnik Żołnierzy Niezłomnych we Wrocławiu. Tym samym, zakończyły się 14-letnie starania o jego powstanie i przeciągany w nieskończoność montaż. Podświetlane szklane figury stanęły na specjalnie przygotowanym skwerze na Hubach. W uroczystościach wzięli udział żołnierze AK i osoby represjonowane. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach w naszej galerii! 📢 Taras widokowy w Sky Tower już po remoncie! Czekają nowe atrakcje, a widok na Wrocław - bajka! Spektakularny widok na Wrocław, którego jeszcze nie widzieliście! To jedna z wielu nowych atrakcji wyremontowanego tarasu widokowego w Sky Tower. Otwarcie już wkrótce, ale my już tam byliśmy! Zobacz, jak zmieniło się to miejsce! 📢 Działka ROD z zadbaną altanką na sprzedaż we Wrocławiu. Można kupić nawet zamek! Zobaczcie zdjęcia i ceny Rodzinne Ogrody Działkowe (ROD) cieszą się niesłabnącą popularnością. Działki w mieście są w cenie, zwłaszcza, jeśli na ich terenie znajduje się piękna, zadbana, murowana altana. Ile kosztują ogródki działkowe z zadbaną altanką we Wrocławiu? Zobacz w galerii najciekawsze oferty – prezentujemy ceny i lokalizacje każdej z nich.

📢 Wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się trzy samochody, są ranni, lądował śmigłowiec LPR | ZDJĘCIA W środę (8 maja) przed godz. 16 na dolnośląskim odcinku autostrady A4 doszło do wypadku. Na jezdni w kierunku Wrocławia samochód osobowy zderzył się tam z autem dostawczym. Na miejscu są wszystkie służby, lądował także helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 📢 Dlaczego Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski? Oto 10 powodów Śląsk Wrocław zostanie mistrzem Polski 2024! Tak, jesteśmy optymistami. Co więcej - znaleźliśmy 10 powodów, dla których to właśnie WKS na koniec sezonu znajdzie się na górze tabeli. Jedno są bardziej racjonalne, drugie mniej. Sami oceńcie. 📢 Matura 2024 MATEMATYKA - arkusze CKE i odpowiedzi. Jakie zadania są na najtrudniejszym egzaminie? Sprawdź jak Ci poszło! Matura 2024 rozpoczęła się we wtorek, 7 maja o godz. 9:00. Po języku polskim i motywach buntu oraz relacji z drugim człowiekiem na wypracowaniach, przyszedł czas na matematykę. Egzamin na poziomie podstawowym, z którym dziś, 8 maja 2024 zmierzyli się maturzyści jest jednym z przedmiotów obowiązkowych. Jednocześnie, to zawsze najtrudniejszy egzamin maturalny od lat. Jakie były zadania w tym roku? Arkusze CKE z matematyki będą dostępne na naszej stronie po godz. 14.

📢 Najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Zachwycające Sokołowsko z prestiżowym wyróżnieniem za rok 2023 Sokołowsko to najpiękniejsza wieś na Dolnym Śląsku. Sokołowsko położone jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wałbrzyskim, w gminie Mieroszów. Turystów zachwyca nietuzinkową architekturą, pięknymi widokami i niezwykle ciepłymi mieszkańcami, którzy uśmiechem obdarzają gości. Kliknij w zdjęcie i poznaj uroki Sokołowska, z kolei poniżej garść historii tej niezwykłej miejscowości.

📢 Wrocław w roku 2002 - zobacz jak stolica Dolnego Śląska wyglądała dokładanie 22 lata temu Wrocław sprzed ponad 20 lat to zupełnie inne miasto niż obecnie. Pojawiły się nowe budynki, niektóre zniknęły, inne przeszły gruntowne renowacje. Zmieniła się również moda, jak i auta, którymi się poruszamy na co dzień. Część drogowych dziur jednak zdaje się być niezmienna. Postanowiliśmy wygrzebać z naszych przepastnych archiwów fotografie z przełomu wieków. Rynek, kamienice, nowa zabudowa - w ciągu dwóch dekad zmieniło się naprawdę wiele! Kliknij w zdjęcie, żeby przejść do galerii.

📢 Czacz - wioska pełna skarbów niedaleko Wrocławia. Tu wszyscy handlują, a "upolować" można zachwycające artefakty z całej Europy Wieś Czacz to miejsce absolutnie wyjątkowe. W oborze prędzej niż krowę znajdziemy tu... antyki. Bibelotami, antykami, meblami i elementami wyposażenia domu i ogrodu handluje tu niemal każdy. I choć Czacz znajduje się w Wielkopolsce, to z Wrocławia dojedziemy tu w nieco ponad godzinę. Warto, szczególnie jeśli lubujecie się w eklektycznym stylu. 📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, dziś mieszka tam zaledwie garstka ludzi. 10 urokliwych miejscowości Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku.

📢 Majówka 2024 to już historia. Internauci mają bekę z Polaków. Zobaczcie najlepsze o weekendzie majowym! 8.05.2024 Tegoroczna majówka trwała pięć dni! Wystarczyło wziąć jeden dzień urlopu, aby mieć tyle laby na początku maja. Zapraszamy Was do naszej galerii na solidną dawkę śmiechu. Oto najlepsze memy!

📢 Nie chcielibyście tu trafić! Zakład Karny we Wrocławiu to prawdziwa twierdza. Jak wygląda życie więźniów i strażników? Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu to jedna z największych tego typu placówek w Polsce. Na 3 hektarach znajdziemy wiele zabytkowych budynków, a samo więzienie ma aż 1549 miejsc dla osadzonych. Ciekawi was, jak wygląda typowy dzień z życia więźnia, czym zajmują się strażnicy oraz skąd biorą się "więzienne dziary"? Sprawdźcie szczegóły, zobaczcie unikatowe zdjęcia. 📢 Wrocławskie place 100 lat temu i dziś. Kiedyś te miejsca wyglądały zupełnie inaczej! Zobaczcie zdjęcia Wrocławskie place najlepiej pokazują, jak miasto się zmieniło przez ostatnie sto lat. To niesamowite, jak te same miejsca się różnią, m.in. układem urbanistycznym. Niektóre się powiększyły, niektóre zmniejszyły. Reprezentacyjne kamienice zastąpiły bloki z PRL. Niekiedy zmieniła się też nazwa niektórych placów, bo zdecydowano się na inną niż ta przetłumaczona z języka niemieckiego. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Najdroższe mieszkania we Wrocławiu, mało kogo na nie stać. Nie uwierzycie, ile kosztuje metr kwadratowy! Przy obecnych cenach, na własne mieszkanie we Wrocławiu może pozwolić sobie coraz mniej osób. Ale jedynie garstkę stać będzie na apartamenty premium przy dwóch ulicach: Bernardyńskiej i Sudeckiej. Zbudowane zostaną tam najdroższe mieszkania w mieście. Jedna z inwestycji jest na ukończeniu, zobaczcie na zdjęciach w galerii, jak wygląda. 📢 Jednodniowa wycieczka do Niemczy. Zobaczycie tu rajski ogród, romantyczne kamieniczki i zamek sprzed ponad 700 lat Szukając inspiracji na jednodniową wycieczkę w okolice Wrocławia, warto rozważyć wyjazd do Niemczy. Miejscowość leżąca około 50 kilometrów od stolicy Dolnego Śląska znana jest ze słynnego Ogrodu Botanicznego w Wojsławicach. To jednak niejedyna atrakcja, której możecie doświadczyć. Zapuszczając się nieco dalej, traficie na romantyczne kamieniczki, neogotycki ratusz i zamek, w którym nocowała św. Jadwiga.

📢 Taki domek letniskowy możesz mieć na własność! Oto najciekawsze oferty do 100 km od Wrocławia | ZDJĘCIA, CENY Na weekend czy urlop najlepiej pojechać do własnego domku letniskowego. Wspaniale byłoby, gdyby był położony w pięknym miejscu z widokiem i nie za daleko od miejsca zamieszkania. Oto najciekawsze oferty domków na sprzedaż położonych w promieniu do 100 kilometrów od Wrocławia. Niektóre są w pełni urządzone, ze wszystkimi udogodnieniami, inne - skromniejsze, a przez to dużo tańsze. Zobaczcie zdjęcia i ceny, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Śmiertelny wypadek motocyklisty na obwodnicy Wrocławia. Jego pojazd rozpadł się na części W poniedziałek (6 maja) wczesnym popołudniem doszło do wypadku motocyklisty na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Mimo udzielanej pierwszej pomocy przez strażaków, którzy jako pierwsi przyjechali na miejsce zdarzenia, 38-letni mężczyzna zginął. Jego pojazd, po uderzeniu w bariery, rozpadł się na dwie części.

📢 Najdroższe osiedla we Wrocławiu. Tu mieszkają prawdziwi krezusi! Znamy wyniki najnowszego rankingu Rynek nieruchomości odnotowuje kolejny wzrost cen. Wyniki analiz pokazują, że przez ostatni miesiąc wartość lokali mieszkalnych w stolicy Dolnego Śląska wzrosła o 1,52%. Oznacza to, że średnia cena mieszkania we Wrocławiu wynosi już ponad 11 820 zł/m². Gdzie jest najdrożej? 📢 Błogi wypoczynek w czasach PRL w kultowych domkach letniskowych. Blaszaki, drewniana Brda, awangardowy Diogenes... Jak wyglądają dzisiaj? Powoli odchodzą do lamusa, choć we wspomnieniach milionów Polaków wciąż tętnią życiem. Wypoczywano w nich głównie wiosną i latem, jednak niektóre dostosowane były do całorocznego użytkowania. Miały ciekawe kształty, unikatowe rozwiązania przestrzenne i niepodważalnie stanowiły nieodłączny element wakacji każdego wczasowicza w czasach PRL: kultowe domki letniskowe. Pamiętacie je wszystkie?

📢 Tłumy w Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku. W parku trwa Wielki Majówkowy Kiermasz Ogrodniczy! Kupicie kwiaty, krzewy, zioła Arboretum w Wojsławicach to niezwykłe miejsce. Ten przepiękny ogród botaniczny, położony zaledwie 50 kilometrów od Wrocławia, zachwyca o każdej porze roku. W ten weekend warto się tam wybrać nie tylko dla przepięknych "okoliczności przyrody". W Wojsławicach odbywa się Wielki Kiermasz Ogrodniczy. Zobaczcie, co można tam kupić. 📢 Dolnośląskie jeziora: krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie pojechać i odpocząć nad wodą? Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy! 📢 Cuda przyrody Dolnego Śląska. Piękne miejsca stworzone przez naturę, które naprawdę warto zobaczyć Dolny Śląsk jest pełen pięknych miejsc, które warto zobaczyć. Wybraliśmy dla Was piękne przyrodniczo miejsca, których "architektem" była natura, no może przy niektórych propozycjach nieco pomógł człowiek. Zobaczcie, gdzie warto się wybrać na kilkugodzinną wycieczkę poza Wrocław. Majówka to doskonały moment na zwiedzanie okolicy, w której mieszkamy. Przejdźcie do kolejnych slajdów, zobaczcie zdjęcia i opisy tych miejsc.

📢 Lidka z serialu "Czterej pancerni i pies". Tak wygląda obecnie Małgorzata Niemirska - zdjęcia Małgorzata Niemirska (właściwie Małgorzata Wiśniewska-Niemirska) to urodzona 16 czerwca 1947 roku w Warszawie polska aktorka filmowa i teatralna, która zdobyła ogromną popularność i rozpoznawalność dzięki swojej - jednej z pierwszych ról - Lidki z serialu "Czterej pancerni i pies", który kręcono w latach 1966-1970. Zobaczcie, jak zmieniła się od tego czasu.

📢 Ruiny spalonej przez żołnierzy radzieckich, wsi nieopodal Wrocławia. W tym lesie wciąż można potknąć się o fundamenty Niedaleko Wrocławia, w lesie ukryte są pozostałości spalonej wsi. Żołnierze radzieccy, w 1945 roku zlikwidowali niemal wszystko. Wciąż jednak można się tu potknąć o fundamenty, schody, czy... krzyż. 📢 Spowiedź święta - tekst - formuła spowiedzi. Co się mówi podczas spowiedzi świętej? [JAK SIĘ POPRAWNIE SPOWIADAĆ - REGUŁKA] Spowiedź święta - tutaj znajdziesz tekst, który mówi się w konfesjonale podczas spowiedzi. Zobacz jak się spowiadać - tak powinna wyglądać poprawna spowiedź, jak należy się do niej przygotować i co zrobić, by spowiedź była ważna.

📢 Zorza polarna widziana z Dolnego Śląska. Fantastyczny spektakl na niebie, zobaczcie zdjęcia! Choć efektowne zdjęcia z pięknie widoczną zorzą polarną kojarzą nam się raczej z Islandią czy północną Skandynawią, to bywają momenty w roku, gdy piękną zorzę możemy obserwować także z Polski. Tak dzieje się w ten weekend i prawdopodobnie będzie także w najbliższy poniedziałek - 6 listopada. Piękne kolory zorzy polarnej są widoczne z wielu miejsc Dolnego Śląska. Zobaczcie zdjęcia naszych Czytelników.

📢 Masowe groby ofiar bombardowań we Wrocławiu. W przydomowym ogrodzie znaleziono szczątki 120 osób! Szczątki ponad 120 osób odkryli na jednej z wrocławskich posesji archeolodzy. Były zakopane w ogrodzie wilii przy ulicy Dicksteina. W grobach znaleźli się niemieccy cywile i żołnierze, ofiary bombardowań Festung Breslau. Trwa ich identyfikacja.

📢 Pogrzeb Franciszka Pieczki. Wybitny aktor spoczął na cmentarzu w Aleksandrowie Prezydent RP Andrzej Duda, członkowie rządu, ludzie świata kultury i przyjaciele pożegnali wybitnego aktora Franciszka Pieczkę. W czwartek uwielbiany przez wszystkie pokolenia widzów aktor spoczął na cmentarzu w Aleksandrowie pod Warszawą. Mszę świętą za zmarłego odprawiono o godz. 12 w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie. 📢 Franciszek Pieczka na starych zdjęciach. Rodzina nie pozwalała mu skapcanieć! Tak się zmieniał serialowy Gustlik Franciszek Pieczka już za życia stał się legendą. Wielki, wybitny, genialny - żadne z tych słów nie jest na wyrost, gdy przychodzi do przedstawienia serialowego Gustlika, bohatera z "Czterej pancerni i pies" czy też kochanego Stacha Japycza z serialu "Ranczo". Jak się zmieniał w ciągu swojej niemal 70-letniej kariery zawodowej Franciszek Pieczka? Dziś pogrzeb wybitnego aktora.