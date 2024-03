Prasówka 11.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA]”?

Prasówka 11.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Mają trudny charakter [LISTA] Od początku wydają się wspaniałymi partnerami życiowymi, a po ślubie wszystko diametralnie się zmienia. Co możemy wyczytać z konkretnych imion? Zobacz, jacy mężczyźni muszą się bardzo starać w roli mężów. Potrzeba jednak więcej silnej woli - ci mężczyźni muszą się mocniej starać, aby być dobry mężami. Zobacz listę męskich imion, które mogą świadczyć o trudnym charakterze.

📢 Te znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? To będzie wspaniały rok. Co czeka cię w 2024 roku? Czy możesz liczyć na szczęście w miłości? Jaki będzie rok 2024 w sferze zawodowej? Które znaki zodiaku będą szczęśliwe w 2024 roku? Sprawdź nasz horoskop na nowy rok i dowiedz się, jakie jest Twoje przeznaczenie.

📢 Koniec wrocławskich neonów? Galeria neonów przy ul Ruskiej przestaje istnieć. Właściciel kontra miasto Galeria neonów w podwórku przy ul. Ruskiej zdążyła wpisać się w krajobraz Wrocławia. Stała się też jedną z bardziej rozpoznawalnych atrakcji stolicy Dolnego Śląska. Teraz przestaje istnieć. Powód? "Trwające kilka miesięcy rozmowy z Gminą Wrocław nie doprowadziły do zawarcia porozumienia zapewniającego dalsze funkcjonowanie tego miejsca" - informują pracownicy galerii.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Absolutnie unikatowe zdjęcia wrocławskich ulic z połowy XX wieku. Legnicka, św. Antoniego, Świdnicka mocno się zmieniły! Wrocław to miasto, które zachwyca architekturą. Stare kamienice, klimatyczne zaułki, a także pełne restauracji i kawiarenek ulice przyciągają tłumy turystów. Stolica Dolnego Śląska przeszła ogromną metamorfozę. Zobaczcie, jak wyglądały m.in. ul. Kościuszki, Piłsudskiego czy św. Antoniego jeszcze w drugiej połowie XX wieku. Mamy dla Was unikatowe, archiwalne zdjęcia.

📢 Psy i koty do adopcji. Obok tych pięknych czworonogów z Wrocławia trudno przejść obojętnie! Kto pokocha? W TOZ Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu mieszka kilkaset cudownych zwierząt, które czekają na nowe i kochające domy. Wśród nich znajdziecie prawdziwe śliczności, jak Karmelka, Sabę czy Polę. Ich urocze małe mordki i machające ogonki są rozczulające! 📢 Emerytury wraz z trzynastką - tabela brutto i netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia [11.03.2024 r.] Dzięki marcowej waloryzacji renty i emerytury w Polsce wzrosły o 12,12 proc. Wiemy już, ile w 2024 roku wyniesie trzynasta emerytura. Wypłata dodatkowego świadczenia nastąpi wraz z podstawową emeryturą, a pierwsze osoby otrzymają pieniądze już pod koniec marca. Zobacz, ile wyniosą emerytury wraz z "trzynastką". Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Tak mieszka Marta Paszkin z Rolnik szuka żony. Drewniana podłoga i piec kaflowy w kuchni [11.03.2024 r.] Marta Paszkin była uczestniczką 7. edycji programu "Rolnik szuka żony", w której zabiegała o względy Pawła Bodziannego. Od zakończenia emisji popularnego randkowego show w ich życiu dużo się zmieniło. Dziś Marta i Paweł są szczęśliwym małżeństwem, a kilka tygodni temu powitali na świecie swoje drugie dziecko. Zajrzeliśmy, jak popularna para urządziła wnętrza swojego mieszkania. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Minimalna emerytura netto 2024. Tyle wynosi najniższe świadczenie po waloryzacji w marcu [11.03.2024 r.] 1 marca 2024 roku przeprowadzona została waloryzacja rent i emerytur. Jak podwyżka przełoży się na minimalną emeryturę, która do końca lutego wynosiła 1588,44 zł brutto? Zobacz, ile od marca ZUS przeleje na konto emerytów pobierających najniższe świadczenie. W galerii zamieszczamy też wyliczenia podwyżek dla przykładowych wyższych emerytur.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [11.03.2024 r.] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 Nowe krasnale we Wrocławiu stanęły na Jagodnie. Są pamiątką po rekordowym głosowaniu w wyborach parlamentarnych O wrocławskim Jagodnie usłyszała cała Polska przy okazji ostatnich wyborów parlamentarnych. Wytrwali mieszkańcy osiedla czekali, by oddać głos do późnych godzin nocnych. Teraz pod siedzibą Rady Osiedla Jagodno pojawiły się krasnale - wyborcy, na pamiątkę determinacji mieszkańców. Zobacz, jak wyglądają! 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [11.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [11.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [11.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [11.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [11.03.2024] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Kobiety o tych imionach to najgorsze żony! Są zaborcze, takie żony są marudne i wybuchowe. Sprawdź, kto znalazł się na liście! Kobiety o tych imionach to najgorsze żony. Zastanawiasz się, które znalazły się na liście? Miłość jest ślepa - tak mówi popularne powiedzenie. Mężowie czasem dopiero po ślubie dowiadują się jakimi zołzami potrafią być ich żony. Stają się marudne, zazdrosne i zaborcze, a życie z nimi szybko zamienia się w koszmar. Sprawdź, które żeńskie imiona najbardziej pasują do wizerunku najgorszej żony.

📢 Oto stare monety z PRL, które są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Opłaty za sanatorium NFZ 2024. Ile zapłacisz za pobyt w pokoju jednoosobowym, dwuosobowym i wieloosobowym? Sprawdź wyliczenia! 10.03.2024 Ile zapłacisz za pobyt w sanatorium w 2024 roku? Każdy pacjent, który przebywa w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta dla turnusów trwających 21 oraz 28 dni zależy od standardu pokoju. 📢 MEMY na Dzień Mężczyzny 2024. Zobacz najzabawniejsze obrazki z okazji Dnia Mężczyzny. Internauci kolejny raz nie zawiedli! [10.03.2024] 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny. Skoro święto, to nie mogło zabraknąć śmiesznych obrazków z internetu. MEMY na Dzień Mężczyzny, zobacz, co w 2024 roku przygotowali internauci. Doskonała okazja zarówno dla panów, jak i pań.

📢 To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku. Posiadłość rodem z Hollywood na sprzedaż! Zachwyca na przedmieściach Wrocławia Luksusowa posiadłość na sprzedaż. Na obrzeżach Wrocławia znajduje się wyjątkowa rezydencja. Luksusowa willa została zaprojektowana w stylu kalifornijskich domów, które kojarzymy głównie z amerykańskich filmów i seriali. Niepowtarzalna posiadłość została wystawiona na sprzedaż za ponad 15 mln zł. To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku!

📢 Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą Kinga Rusin to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W mediach działa już od 1993 roku, gdy rozpoczęła pracę w TVP. Na swoim profilu na Instagramie chwali się licznymi podróżami po całym świecie. Przy okazji często eksponuje swoją figurę. Jak podkreśla to zasługa zdrowego trybu życia. 📢 Mercedesem chciał przejechać przez rondo na Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Kierowca uciekł zanim przyjechała policja Kierowca mercedesa próbował przejechać przez środek ronda na pl. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Auto skosiło znak, wjechało w krzaki i zatrzymało się na słupie trakcji tramwajowej. Gdy służby przyjechały na miejsce, w samochodzie nie było żadnego człowieka. Kierowca zniknął z miejsca zdarzenia. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy!

📢 Horoskop na niedzielę 10 marca. Jakie prognozy na Dzień Mężczyzny ma dla Was Wróżka Estera? Sprawdźcie! Sprawdźcie horoskop na 10 marca 2024 roku przygotowany przez naszą niezawodną Wróżkę Esterę. Dzisiaj obchodzimy Dzień Mężczyzny, czego mogą się spodziewać panowie, a czego panie. Szczegóły znajdziecie w naszej galerii zdjęciowej.

📢 Nowe ostrzeżenie GIS 10.03.2024! o produktach wycofanych ze sklepów Lidl, ALDI, Kaufland, Biedronka, Netto, Auchan 10.03.2024 Nowe ostrzeżenie GIS 10.03.2024! Oto lista produktów wycofanych przez sklepy Kaufland, Auchan, Biedronka, Lidl, Netto muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o przedmioty kuchenne. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 10.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Żony o tych imionach są najbardziej zrzędliwe. To koszmar każdego męża. Ciągle mają pretensje, są wścibskie i podejrzliwe 10.03.2024 Czy imiona mają jakieś znaczenie i niosą za sobą ładunek cech, które predysponują daną osobę do takich a nie innych zachowań? Od setek lat ludzie zadają sobie takie pytania. Co na ten temat twierdzą ezoterycy? Oni nie mają wątpliwości - każde imię nosi ze sobą zespół charakterystycznych cech, wyjątkowych dla osoby, która je nosi. Jak przekłada się to na stosunki damsko - męskie? Zobaczcie które imiona żeńskie są najgorsze dla żon. To one z kochanych narzeczonych zmieniają się w wiecznie marudzące żony. 📢 Targi Mieszkaniowe na stadionie Tarczyński Arena. Tu wrocławianie szukają wymarzonych mieszkań Na stadionie miejskim we Wrocławiu ruszyła wiosenna edycja targów mieszkaniowych. To właśnie tu można dowiedzieć się czegoś o lokalnych inwestycjach deweloperów, a także sprawdzić, czy opłacają nam się rządowe dopłaty do kredytu. Nasza reporterka pytała odwiedzających, o jakich mieszkaniach marzą. Odpowiedzi mogą Was zaskoczyć!

📢 Wieże widokowe Dolnego Śląska. Prawdziwy raj dla amatorów górskich widoków i panoram. Byliście? Wieże widokowe Dolnego Śląska zachwycają nie tylko oryginalna konstrukcją, ale i fantastycznymi widokami. Znajdują się obecnie niemal w każdym zakątku regionu, choć zdecydowanie najwięcej z nich znajduje się na zimie kłodzkiej. Jesteście ciekawi, które z nich są bezpłatne i gdzie dokładnie są położone oraz, jakie panoramy oferują? Sprawdzamy! 📢 Tłumy na Targu Japońskim we Wrocławiu. Sushi, walki samurajów i rękodzieło. Zajezdnia Czasoprzestrzeń zmieniła się w małą Japonię! Ogromne tłumy na "Ningyo Targ Japoński" w Czasoprzestrzeni. Osoby, które chciały spróbować tradycyjnej, smażonej ośmiornicy w cieście, muszą poczekać w sporej kolejce. Ale to niejedyna atrakcja tych targów! Zajezdnia zamieniła się w prawdziwą małą Japonię z walkami samurajów i gadżetami dla miłośników anime. Szczegóły znajdziecie w relacji naszej reporterki.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów w 2024 roku 10.03.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 To są najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki rozbawią Cię do łez. Niesamowite MEMY o najlepszym przyjacielu człowieka 10.03.2024 Takie są najlepsze MEMY o psach! Z pewnością nie ma osoby, której te obrazki nie rozbawią do łez. Jeśli masz już psa, bądź potrzebujesz poprawić sobie humor, to ta galeria jest dla Ciebie! Nie od dziś wiemy, że psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Jak naszych fantastycznych pupili widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o psach! Te słodkie obrazki z pewnością poprawią ci humor i rozbawią do łez!

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 10.03.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze MEMY o nauczycielach. Tak internauci widzą pracę nauczyciela w szkole. Te MEMY rozbawią do łez! Nauczyciele kontra uczniowie 10.03 Takie są najlepsze MEMY o nauczycielach. Jak wygląda praca w szkole? Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. W społeczeństwie panuje przekonanie, że nauczyciele pracują niekiedy tylko wyłącznie podczas lekcji w szkole, co nie stanowi nawet 40 godzin pracy tygodniowo. Nauczyciele podkreślają, że pracują nie tylko w szkole, ale również w domu, przygotowując się do lekcji, sprawdzając klasówki, czy przygotowując uczniów do szkolnych olimpiad. Jak jest w rzeczywistości? Tak pracę nauczyciela widzą internauci! Zobaczcie najlepsze MEMY o nauczycielach.

📢 Osoby o tych imionach mają trudny charakter. Często są wredne i aroganckie. Jesteś na liście? Sprawdź! 10.03.2024 Osoby o tych imionach uważane są za aroganckie i wredne. Oto lista osób, które uchodzą za posiadaczy trudnego charakteru. To jakie imię nosimy, może determinować nasz charakter i osobowość. Mowa o cechach pozytywnych, jak i negatywnych. Dawniej wierzono, że imiona mają magiczną moc i determinują nasze cechy. Sprawdź, czy jesteś na liście. 📢 Najzabawniejsze MEMY o pracy! Tak wygląda praca okiem internautów. Słodkie lenistwo czy zaangażowanie? Śmieszne obrazki o pracy 10.03.2024 Jak pracę widzą internauci? Okazuje się, że praca należy do ulubionych źródeł memów i innych śmiesznych obrazków. Z pewnością wiele osób lubi w godzinach pracy zrobić delikatny "skok w bok", zajmujących się oglądaniem filmów, przeglądaniem mediów społecznościowych czy... memów! Memy znakomicie poprawiają humor, tym bardziej jeśli memy o pracy, oglądamy w... pracy! Jesteście ciekawi? Tak pracę widzą internauci. Zobaczcie zabawne memy o pracy!

📢 Kolekcjonerskie motocykle z kultowego warsztatu we Wrocławiu. Jest co podziwiać! Gratka dla fanów motoryzacji na Dzień Mężczyzn Po Dniu Kobiet panowie postanowili nieco odsapnąć od róż i tulipanów. Teraz przychodzi czas na podziwianie wyjątkowych motocykli ze znanego wrocławskiego warsztatu. Od soboty (9 marca) wrocławianie mogą oglądać nietuzinkowe modele z UNIKAT Motorworks. Fotorelację z wydarzenia znajdziecie w naszej galerii. 📢 Najpiękniejsze życzenia na Dzień Mężczyzny. Wierszyki i oryginalne rymowanki na Dzień Mężczyzny 2024 10 marca świętujemy Dzień Mężczyzny - oto najpiękniejsze życzenia na Dzień Mężczyzny. Panie, które chciałyby wysłać życzenia do wybranych mężczyzn, mogą skorzystać z naszych podpowiedzi. Oto najlepsze propozycje życzeń na dzień mężczyzny, wierszyków na Dzień Mężczyzny i SMSów na Dzień Mężczyzny. Oczywiście zawsze lepiej pospieszyć z życzeniami osobiście, ale przecież nie zawsze jest taka możliwość.

📢 Tak dziś wygląda grób państwa Gucwińskich. Wrocławianie pamiętają o legendarnej parze kierującej miejskim zoo Często jest tak, że wraz ze śmiercią osób znanych, zapomina się o ich dokonaniach, a mogiły w których spoczęli niszczeją. Zupełnie inaczej jest w przypadku państwa Gucwińskich, którzy spoczęli na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. 📢 Klaudia El Dursi, piękna prowadząca Hotel Paradise rozgrzewa media społecznościowe swoimi zdjęciami Klaudia El Dursi to jedno z najgorętszych nazwisk w polskich mediach społecznościowych. Prowadząca "Hotel Paradise" rozgrzewa Instagrama swoimi zdjęciami. Zobaczcie! 📢 Plac Nowy Targ we Wrocławiu przed "betonozą". Kto pamięta? Było zielono, kwitł handel. Zobaczcie zdjęcia! Plan Nowy Targ we Wrocławiu zmienił się nie do poznania. Handel na placu odbywał się jeszcze zanim to miejsce administracyjnie należało do Wrocławia, a więc w odległym średniowieczu. Przed II wojną światową stała na nim legendarna już fontanna Neptuna. W trakcie walk o Wrocław zbudowano pod placem obszerny schron, a już po włączeniu miasta do polskich granic można było kupić tu wszystko. Tak wyglądało to miejsce zanim zostało zalane betonem!

📢 Barbie świętuje! 9 marca to Dzień Barbie, wiedzieliście? Najpopularniejsza lalka na świecie oczami internautów. Zobaczcie memy! Lalka Barbie - najlepsza przyjaciółka wszystkich dziewczynek! Ostatnio bohaterka kasowego filmu. Nie wszyscy wiedzą, że dziś Barbie obchodzi swoje święto. Idealna okazja, żeby trochę z niej "pośmieszkować". Internauci nie odpuścili. Zobaczcie najśmieszniejsze MEMY! 📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 9.03.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen.

📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich kryształów poszukują teraz kolekcjonerzy Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Pożar warsztatu samochodowego we Wrocławiu. Ogień zajął budynek i naczepy ciężarowe. Interweniują strażacy Trwa dogaszanie pożaru, który w sobotę (9 marca) rano wybuchł na terenie jednego z wrocławskich warsztatów samochodowych. Budynek został kompletnie zniszczony. Ogień zajął także cztery naczepy ciężarowe. 📢 Szlachta od śmiechu nie wyginie. Oto najlepsze cytaty z serialu "1670". Netflix ogłosił właśnie, że będzie drugi sezon! "1670" to prawdziwy hit Netflixa! Pierwszy sezon oglądały miliony i śmiały się do łez. Netflix ogłosił właśnie, że powstanie II sezon. Wróci więc złotousty i ambitny Jan Paweł Adamczewski, jego syn Jakub, który robi karierę w korporacji, szwagier Bogdan, który brał udział we wszystkich klęskach polskiej armii w ostatniej dekadzie. Teksty z satyry na współczesną i dawną Polskę znowu będą na ustach wszystkich! Oto najlepsze cytaty z serialu "1670", które bawią do łez!

📢 Weekend we Wrocławiu. Koncerty, śpiewy, tańce i... bezpłatne badania! Najciekawsze wydarzenia na 9-10 marca Koncert wrocławskiego artysty, karaoke przy pysznym gastro, wymarzone mieszkanie czy prezentacja motocykli - te oraz wiele innych wydarzeń czeka na Was w weekend (9-10 marca) we Wrocławiu. Zobacz, co się wydarzy w stolicy województwa w najbliższy weekend!

📢 W tych zawodach we Wrocławiu brakuje ludzi do pracy. Przyjmują od ręki. Mamy listę. Można negocjować wyższe stawki Nowej pracy w całej Polsce miesięcznie poszukuje ok. 4,5 mln pracowników. Priorytetem dla większości kandydatów jest pensja, jaką można otrzymać. Im bardziej potrzebny jest wykonywany zawód, tym pracodawca chętniej zapłaci więcej nowemu pracownikowi lub przedłuży umowę na preferencyjnych warunkach z już zatrudnioną osobą. We Wrocławiu najbardziej brakuje pracy w 18 zawodach. Mamy ich listę!

📢 Najtańsze osiedla we Wrocławiu. Tu najlepiej szukać mieszkania. Jest najnowszy raport dotyczący cen nieruchomości Ceny mieszkań we Wrocławiu zmieniają się z miesiąca na miesiąc. Według analityków portalu SonarHome.pl, kwoty za metr kwadratowy niestety cały czas rosną. Tym razem, w porównaniu do zeszłego miesiąca - średnio o 200 złotych. Dzisiaj średni koszt mieszkania z obu rynków: wtórnego i deweloperskiego we Wrocławiu to 11 474 zł za mkw. Gdzie jest najtaniej, a gdzie najdrożej? 📢 Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław 3:1. Oceny piłkarzy Śląska Wrocław za mecz z Jagiellonią Piłkarze Śląska Wrocław przegrali z Jagiellonią Białystok na wyjeździe 1:3. Oceniliśmy zawodników Śląska za występ w tym meczu. Oceny w skali od 1 do 10, gdzie 10 to klasa światowa, a 1 to występ poniżej wszelkiej krytyki. Kto wypadł najlepiej, a kto najsłabiej? Sprawdź!

📢 Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław. Kibice Śląska Wrocław na meczu w Białymstoku Śląsk Wrocław przegrał z Jagiellonią Białystok 1:3 w hicie 24. kolejki PKO Ekstraklasy. Z trybun Stadionu Miejskiego w Białymstoku zespół z Wrocławia z trybun wspierała kilkusetosobowa grupa fanów z Wrocławia.

📢 Spółdzielnia Cichy Kącik we Wrocławiu straszy mieszkańców „odpowiedzialnością zbiorową”. Chodzi o segregowanie śmieci Na klatkach schodowych w blokach spółdzielni Cichy Kącik we Wrocławiu zawisły „Ważne komunikaty”. Mieszkańcy zostali w nich poinformowani o potencjalnej podwyżce za wywóz odpadów o 100 procent. Spółdzielnia nazwała to „odpowiedzialnością zbiorową” za niewłaściwe segregowanie odpadów. 📢 Jeszcze węższa jezdnia na moście Grunwaldzkim? Urzędnicy nie mówią "nie", ale najpierw przeanalizują warianty Na wniosek Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia miejscy urzędnicy mają przeprowadzić analizę ruchu i ocenić, czy chodników na moście Grunwaldzkim nie należy poszerzyć. Straciliby na tym kierowcy, ale zyskali piesi i rowerzyści. Co sądzicie o tym pomyśle?

📢 Most Grunwaldzki we Wrocławiu ma 114 lat! Jak go budowano? Zobaczcie unikatowe zdjęcia! Budowa mostu Grunwaldzkiego rozpoczęła się w 1908, a zakończyła w w 1910 roku. Wiszący most kosztował ponad 2,8 mln marek. Kto go zaprojektował, kto wybudował? Jak wyglądały próby obciążeniowe Zobaczcie unikatowe zdjęcia z budowy mostu Grunwaldzkiego we Wrocławiu i poznajcie jego historię. 📢 Kolejny park handlowy powstanie na zachodzie Wrocławia. Kiedy i jakie będą w nim sklepy? Pod koniec 2023 roku informowaliśmy o inwestorze, który wybuduje przy ul. Średzkiej we wrocławskiej Leśnicy centrum handlowe. Teraz dowiadujemy się, że oprócz niego w tej części miasta planowana jest budowa jeszcze jednego, większego parku handlowego. O szczegółach przeczytajcie poniżej. 📢 Dzień Kobiet. Świętujemy z uśmiechem na ustach. Zobaczcie najlepsze MEMY na 8 marca 8 marca, jak co roku, obchodzimy Dzień Kobiet. Skąd wzięło się to święto i jakie zwyczaje się z nim wiążą? Przeczytajcie poniżej. Zobaczcie tez najlepsze memy z tej okazji, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Najmniejsze miasta na Dolnym Śląsku. Prawa miejskie mają od wieków, ale dziś mieszka tam garstka ludzi Każdy wie, że największym miastem na Dolnym Śląsku jest Wrocław, ale czy wiecie, które miasta są najmniejsze? Postanowiliśmy Wam zaprezentować dziesięć najmniejszych na Dolnym Śląsku miejscowości. Poczynając od tego, które jest na miejscu dziesiątym, do tego, które jest najmniejsze. Przynajmniej kilka pozycji może Was zaskoczyć! Dane pochodzą z GUS - stan na początek 2023 roku. 📢 Ruiny hitlerowskiej radiostacji na Dolnym Śląsku. Walki miały tu trwać jeszcze długo po zakończeniu II wojny światowej Na terenie dolnośląskiej gminy Męcinka znajduje się pięknie położona wieś - Stanisławów. Nad miejscowością góruje wzgórze Chełmiec na szczycie którego stoją ruiny dawnej, niemieckiej radiostacji z okresu II wojny światowej. Lokalne legendy głoszą, że walki trwały tu jeszcze długo po oficjalnym zakończeniu II wojny światowej. Dziś to zachwycający punkt widokowy z którego widzimy zarówno Pogórze Kaczawskie, jak i równiną część naszego województwa.

📢 Skwer na wrocławskim Przedmieściu Oławskim zmieni się nie do poznania! Będzie tam zielono i... niebiesko Wrocławskie parki i skwery przechodzą w ostatnich latach zieloną rewolucję. Mieszkańcy Przedmieścia Oławskiego zaproponowali ciekawy projekt na plac przy ul. Dąbrowskiego. Mają tam dominować kolory zielony i niebieski. Zobacz jak będzie wyglądać na wizualizacjach. 📢 Wzgórze Partyzantów moment przed otwarciem. Niedługo wszyscy będą mogli wejść na Bastion Sakwowy Zbliża się termin oddania do użytku widowiskowej inwestycji we Wrocławiu. Mowa oczywiście o wyremontowanym Bastionie Sakwowym na Wzgórzu Partyzantów, gdzie trwają prace wykończeniowe. Wiemy, kiedy mieszkańcy będą mogli zobaczyć odnowiony zabytek na własne oczy.

📢 Żony i partnerki żużlowców – to one są największym wsparciem gwiazd czarnego sportu (ZDJĘCIA) Mówi się, że za sukcesem każdego mężczyzny stoi kobieta. Żużlowcy w każdym meczu ryzykują swoim zdrowiem. Wielu z nich podkreśla, że spokój i równowaga psychiczna, których potrzebują poza torem, znajdują dzięki swoim najbliższym. W Dniu Kobiet zobaczcie drugie połówki i największe wsparcie żużlowych gwiazd.

📢 Działki na sprzedaż we Wrocławiu. To najdroższe grunty oferowane przez ratusz. Tu powstaną nowe osiedla i centra handlowe Budowane we Wrocławiu osiedla, sklepy i biurowce nikogo już nie dziwią. Miasto się rozrasta. Taka ekspansja będzie trwała latami, bo w mieście jest jeszcze dużo pustych, niezabudowanych działek. Na kupno wielu z nich nie może sobie pozwolić zwykły śmiertelnik. Cena liczona jest w milionach złotych. Które są najdroższe? Co zostanie na nich zbudowane? Domy, nowe centrum handlowe, galeria sztuki, przychodnia, a może szkoła? Zobacz w galerii TOP 10 najdroższych działek, wystawionych przez miasto na sprzedaż. 📢 Niezwykłe znaleziska w dawnym kurorcie pod Wrocławiem. Las skrywa tajemnice sprzed 100 lat. Byli tu naziści Pudełko po cukierkach Haribo, korek od Maggi czy tablica informacyjna NSDAP, zostały znalezione w lesie otaczającym dawny kurort pod Wrocławiem. Od maja 2023 roku Wrocławska Grupa Poszukiwawcza prowadzi badanie terenu wokół dawnych sanatoriów w Obornikach Śląskich. Znaleziska są bardzo różne lecz każde nich, równie intrygujące. Tych rzeczy używali wczasowicze, potem wkroczyli tu żołnierze. Zobacz co udało się znaleźć.

📢 Pływalnia widmo we Wrocławiu. Pod starym basenem przy ul. Ślężnej znaleziono ludzkie szczątki. Zobaczcie zdjęcia z archiwum Ten basen straszył przez lata. Powstał po wojnie, w miejscu cmentarzy: reformowanego i św. Marii Magdaleny. Obiekt przestał istnieć prawie 15 lat temu. Jak się okazało, skrywał tajemnice. Pod koniec 2015 roku w miejscu dawnego basenu przy ulicy Ślężnej odnaleziono szczątki kilkuset osób. Zobaczcie, jak kiedyś wyglądała, nieistniejąca już pływalnia "pod chmurką".

📢 Z Wrocławia nad Bałtyk i do Niemiec. Kończą budować ważną ekspresówkę! Tak wygląda z drona Ten fragment drogi ekspresowej S3 będzie kluczowy przy dojeździe z Wrocławia i całego Dolnego Śląska nad zachodnią część bałtyckiego wybrzeża. Dziwnów, Międzywodzie, Międzyzdroje i wreszcie Świnoujście. Dojazd do tych miejscowości powinien być jeszcze szybszy już w najbliższe wakacje. Zobaczcie jak przebiegają prace przy budowie ponad 30 kilometrów nowej trasy w województwie zachodniopomorskim. Oto najnowsze zdjęcia z drona.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Tak wygląda Cleo na odważnych zdjęciach. Piosenkarka chętnie kusi głębokim dekoltem Cleo to obecnie jedna z najbardziej rozchwytywanych wokalistek z branży muzyki rozrywkowej. Gwiazda "The Voice Kids" nie daje o sobie zapomnieć fanom. Chętnie pokazuje się w telewizji, jest aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie Cleo nie brakuje odważnych zdjęć, gdzie wokalistka odsłania swoje ciało, a w szczególności dekolt. Zobacz! 📢 Praca w KGHM czeka. Do obsadzenia prawie 40 wakatów. Od pracy biurowej, po górnika na przodku. Dobre zarobki i benefity Praca w KGHM to marzenie wielu. Miedziowy gigant nieprzerwanie prowadzi rekrutację. Obecnie czeka blisko 40 wakatów w kilku lokalizacjach Dolnego Śląska, m.in. w Lubinie, Legnicy, Głogowie, czy Polkowicach. Kliknij w zdjęcie i zobacz najnowsze oferty pracy w KGHM.

📢 Tą linią kolejową pod Wrocławiem znów pojadą pociągi! Właśnie trwa układanie nowych torów Trwa układanie nowych torów na linii kolejowej, która niszczała przez ostatnich blisko 30 lat! Wcześniej pociągi kursowały tam od wieku! Mowa o linii kolejowej Kobierzyce - Piława Górna, łączącej aglomerację wrocławską z przedgórzem sudeckim. Po drodze mija ona kilka sporych miejscowości, dla których dostęp do kolei mógłby być rozwojowym bodźcem. Mowa o Jordanowie, Łagiewnikach czy Niemczy. Kiedy pojawi się tam znów pociąg?

📢 Wyjątkowy Wrocław na przełomie wieków. Mnóstwo rzadkich fotografii ze stolicy Dolnego Śląska To był wyjątkowy czas we Wrocławiu. Miasto i jego mieszkańcy dopiero otrząsnęło się po powodzi tysiąclecia. Wciąż trwały prace przy odbudowie, ale jednocześnie także wyburzaniu kamienic, na których remont nie było pieniędzy w miejskiej kasie. Miasto myślami było już przy roku 2000 i organizacji obchodów milenium Wrocławia. Mamy dla Was wyjątkowe zdjęcia z końca burzliwych lat 90 i samego początku nowego wieku. Powstawały do wydania papierowego i do tej pory nie były publikowane w internecie, część z nich nie trafiło także na łamy tradycyjnej gazety. Zobaczcie te unikatowe kadry naszych fotoreporterów.

📢 Egzamin ósmoklasisty we Wrocławiu. W tych szkołach piszą go najlepiej, niemal na 100 procent! Ten egzamin jest obowiązkowy i musi do niego podejść każdy uczeń. Mowa o egzaminie ósmoklasisty, który w tym roku szkolnym zaplanowano w dniach od 14 do 16 maja. Najważniejszy test dla ucznia szkoły podstawowej, który - można powiedzieć - podsumowuje jego całą pracę na tym etapie nauczania, a wynik ma ogromny wpływ na późniejszy wybór szkoły średniej. Uczniowie których wrocławskich szkół radzą sobie najlepiej z tym zadaniem? Spójrzmy na wyniki za poprzedni rok, zaprezentowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. 📢 Okazja! Wielka licytacja mebli w Domarze. Te piękne sofy, fotele i ławy kupisz we Wrocławiu za pół ceny W piątek (8 marca) w Galerii Wnętrz Domar przy ulicy Braniborskiej 14 będzie można kupić, w bardzo atrakcyjnych cenach, m.in. sofy, narożniki, ławy, fotele czy podnóżki. Odbędzie się tam bardzo rzadka licytacja komornicza nowych, nieużywanych mebli. Zostaną wystawione za połowę wartości. Zobacz na zdjęciach, co będzie można kupić. Poniżej przeczytasz, jak wziąć udział w licytacji.

📢 100 lat temu we Wrocławiu. Unikatowe fotografie stolicy Dolnego Śląska z początku XX wieku. Zobacz! Wrocław jest stolicą Dolnego Śląska nie przez przypadek. To trzecie pod względem liczby ludności miasto w Polsce (po Warszawie i Krakowie) i piąte jeśli chodzi o wielkość. Jest też jednym z najstarszych polskich miast pod względem lokacji na prawach miejskich. Od wieków tętnił życiem i zachwycał architekturą. Zobaczcie 15 zdjęć Wrocławia z samego początku ubiegłego wieku! 📢 Termy i gorące źródła na Dolnym Śląsku. Tu się rozgrzejesz, zanim przyjdzie lato Do lata jeszcze daleko. Jeśli tęsknicie za słońcem, wodą i wysokimi temperaturami, wybierzcie się do gorących źródeł, których na Dolnym Śląsku nie brakuje. Zobaczcie, gdzie są, jakie właściwości mają i ile kosztują bilety wstępu, przechodząc do galerii. Pod każdym zdjęciem znajdziesz także mapę.

📢 Gmina Wrocław pozbywa się mieszkań w centrum miasta. Jest tanio, ale są do remontu! Tak wyglądają nieruchomości na sprzedaż Kilkanaście nieruchomości z centrum Wrocławia niedługo trafi pod młotek. To mieszkania należące do Gminy Wrocław, które znajdują się na placu Grunwaldzkim i Starym Mieście. Stan niektórych z nich pozostaje wiele do życzenia, za to ceny... Sprawdźcie sami! 📢 We Wrocławiu znajduje się pierwsza stacja kolejowa w Polsce! To niszczejący od lat dworzec Górnośląski Tuż obok dworca Wrocław Główny, który od czasu remontu jest jedną z wizytówek miasta, znajdziecie jego zupełne przeciwieństwo. Opuszczony dworzec Górnośląski, który jest pierwszą stacją kolejową w Polsce, od lat popada w ruinę - niegdyś piękna elewacja jest w tragicznym stanie, a w ukrytych zakamarkach jest pełno śmieci po bezdomnych. Zobaczcie, jak wygląda na zdjęciach.

📢 Spór o płot na Borku we Wrocławiu jak u Karguli i Pawlaków! Nie można wywieźć śmieci, a mieszkańcy płacą Wspólnoty mieszkaniowe Gajowicka i Hallera od kilku miesięcy toczą sąsiedzki spór o odbiór śmieci. Początkowo gromadziły odpady w jednym miejscu, na terenie wspólnoty Hallera. Wymusiło to przeciąganie pojemników na śmieci po chodniku, co z biegiem czasu przestało podobać się okolicznym mieszkańcom. Bezskutecznie próbowano rozwiązać problem, a sytuację zaognił postawiony płot. Teraz odpady nie są odbierane i mieszkańcy boją się, że tak już pozostanie. 📢 Gwiazda boksu Ryan Garcia w obłąkanym wywiadzie: „Zostałem zgwałcony przez członków Bohemian Club. Mogę dostarczyć dowody” Nieobliczalne zachowanie Ryana Garcii w ciągu ostatnich kilku dni wywołało zaniepokojenie wśród fanów walk i bliskich mu osób. Były tymczasowy mistrz WBC wagi lekkiej po raz pierwszy zamieścił w mediach społecznościowych niepokojący post, w którym odniósł się do swojej gwałtownej śmierci i stwierdził, że Szatan jest „na górze”. Dwa dni później próbował oczyścić atmosferę w kolejnym poście, ale zadał tylko więcej pytań, twierdząc, że ktoś próbował wsadzić go do więzienia i że nie miał dostępu do swojego telefonu ani pieniędzy. Od tego czasu wydaje się, że Garcia całkowicie odleciał, o czym świadczy niedawna rozmowa, którą przeprowadził z inną kontrowersyjną postacią w społeczności sportów walki, Andrew Tate’em.

📢 Oto najseksowniejsza piłkarka świata! Zobacz powalające zdjęcia. Internauci zachwyceni jej urodą. Oto Alisha Lehmann 6.03.2024 Alisha Lehmann wie jak przykuć uwagę internautów. Zdjęcia, które publikuje w sieci oczarowały fanów. 📢 Matura próbna 2024 matematyka. Oto arkusz pytań oraz odpowiedzi. Sprawdź czy już jesteś przygotowany do egzaminu z matematyki Trwa Świętokrzyska Matura Próbna 2024. Drugi dzień to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, który rozpoczął się w naszym regionie o godzinie 8 w środę, 6 marca. Maturzyści sprawdzą swoją wiedzę i stan przygotowań do prawdziwej, majowej matury, która będzie się różniła od egzaminów w poprzednich latach. W tym artykule opublikujemy arkusz pytań oraz odpowiedzi matury próbnej 2023 z matematyki.

📢 Dolnośląskie jeziora nie tylko na upały. Krystaliczna woda i bajeczne widoki. Gdzie warto jechać? Odkrywaj z nami bogactwo jezior naszego regionu! Dolnośląskie jeziora kuszą czystą wodą, malowniczymi krajobrazami oraz ciekawą historią. Każdy miłośnik natury znajdzie tu coś dla siebie. Wśród dolnośląskich jezior są takie perełki, jak: Jezioro Leśniańskie, Jezioro Daisy oraz Kolorowe Jeziorka. Zobaczcie, co jeszcze wam polecamy!

📢 Te budynki we Wrocławiu zrównano z ziemią lub wysadzono w powietrze. A były przepiękne! Za sprawą jednej decyzji w 1945 roku Wrocław niemal w całości legł w gruzach. Sowieci, organizując ofensywę na Berlin w trakcie II wojny światowej, zaatakowali także Wrocław. Z miasta utworzono twierdzę (Festung Breslau), przez co zginęło nawet 90 tys. cywilów, a setki pięknych budynków nigdy nie odzyskało swojego blasku. Poniżej przypominamy niektóre z nich. 📢 Poważny wypadek pod Leroy Merlin na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Motocyklista był reanimowany Do wypadku doszło w piątek (1 marca) o godz. 18.30 na ul. Krakowskiej we Wrocławiu. Przy wjeździe na parking marketu Leroy Merlin samochód dostawczy zderzył się z motocyklem. 📢 Rojst Millenium ma dziś swoją premierę, a zdjęcia do serialu Netflixa kręcono na Dolnym Śląsku 28 lutego swoją premierę ma najnowszy sezon serialu Rojst. Produkcja Netflixa zabiera nas w podróż począwszy od lat 80., przez 90. do nowego tysiąclecia. Rojst Millenium - bo taki tytuł nosi trzeci sezon - realizowany w dużej mierze był na Dolnym Śląsku - w Legnicy, Wałbrzychu, czy Świdnicy.

📢 Niedziela na Świebodzkim we Wrocławiu zawsze jest handlowa. Zobacz jakie skarby można było tam dziś upolować Każdorazowa wizyta na targowisku na Dworcu Świebodzkim we Wrocławiu to podróż w czasie. W świat, w którym ceny od lat stoją w miejscu, gdzie kupimy niemal wszystko. Świeże warzywa i owoce, ubrania, sprzęt AGD, narzędzia, dywany, a nawet meble. Jak w każdą niedzielę, i tym razem tłumy odwiedziły to wyjątkowe miejsce we Wrocławiu.

📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Regionu. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Piękne życzenia na Dzień Mężczyzny 2023. Piękne życzenia SMS. Krótkie i śmieszne wiadomości Dzień Mężczyzny już 10 marca. Od jakiegoś czasu w kalendarzu świąt mamy Międzynarodowy Dzień Mężczyzn. Drogie Panie! Jeśli nie pamiętałyście, możecie to jeszcze nadrobić! Oto najpiękniejsze życzenia na Dzień Mężczyzny. Poważne wiersze i śmieszne SMS-y. Zobacz, jakie życzenia złożyć na Dzień Mężczyzny 2023. Życzenia na 10 marca dla męża, narzeczonego, chłopaka, taty, syna, teścia! Zobaczcie poniżej.